District of Columbia

These sales data recorded by the D.C. Office of Tax and Revenue were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

Northeast

Ames St., 3313-Dap Homes Corp. to Robin Donovick, $386,000.

Bennett Pl., 1915-Valerie H. Johnson to Teofilo De Jesus Macedo, $406,000.

Capitol St. E., 1432-Nkem Wellington to Timothy D. Prestridge and Derek M. Bowley, $420,000.

Chillum Pl., 5407-Estate of Arwilda Richardson and Robert Scott to Clifford Pearson, $411,553.

Constitution Ave., 630-Michael Aaron Schwartz and Christine Elizabeth Van Duyn to Jamie Marie and Charles Burgat, $975,000.

Douglas St., 221-Barbara Merlino to Katrina Yeaw and Gregory D. Jehle, $670,000.

Evarts St., 19-Nantucket Holdings to Peter B. and Amber Neville, $904,500.

Florida Ave., 1316-Mario Cemaric to Edmond and Anita Priffi, $640,000.

G St., 301, No. 3-Gail Rodriguez to Lindsey Erin and Ryan Joseph Silverberg, $610,000.

Girard St., 619-Nicholas and Kristen Sweeney Piekiel to Sarah A. Kennelley and Robert T.J. Childers Jr., $716,500.

Maryland Ave., 1206-Ignacio J. Hiraldo to David Friedt and Christine Dye, $740,000.

Oneida St., 325-Mark W. Carter and Pamela Y. Peterson-Carter to Amber L. Trout and Juan M. Angueyra-Aristizabal, $430,000.

Quincy Pl., 33-Abbey Powell and Thomas Branen to Robert W. Moran Jr., $989,900.

Rosedale St., 1600-Corey and Kimberly Eide to Richard Edward Young III and Iesha Kay Holy, $515,725.

Sheriff Rd., 4400-Sean and Connie Townsend to Andrew Paul Pulsirisaroth, $442,000.

Trinidad Ave., 1511-Craig M. and Casey Helman to Matthew C. Gray and Maggie A. Wilder, $728,500.

Fifth St., 604-Michael A. Needham to Jacob David and Sonja Jager Greydanus, $1.85 million.

Sixth St., 618-Jeremy L. and Edith Mae Kittrell to Jeffrey A. Lieberman, $1.6 million.

Ninth St., 932-William J. and Cara Cook to Nabil J. Hemmati, $720,000.

12th St., 227-Deanwood Enterprises Corp. to Ian Lee Brown and Lovett B. Bean, $1.48 million.

13th St., 2225-Adrian Deveny and Shahrzad Rezvani to Claudia N. Ornelas, $539,000.

18th St., 318-Chad Hayward to Elizabeth Kennedy, $660,000.

20th St., 4009-Patricia J. Wells to Peter B. and Saundra E. Bishop, $648,000.

31st Pl., 2723-LoanDepot Com Corp. to Thanh-Thuy T. Nguyen, $215,000.

41st St., 300-Larry K. Graham Jr. to Jasmin Foster, $298,450.

49th Pl., 1022-Mamani Investment Group Corp. to Adam Raymond Mason and Sara Loraine Chatman Mason, $425,000.

Northwest

Albemarle St., 4711-Ivar J. Andersen and Atsuko Horiguchi to Justin Bolman and Emily Porter, $1.62 million.

Beech St., 3031-Hugh M. Pitcher and Carol A. Corrado to Rebecca Arbogast and Barry B. Ekdom, $1.73 million.

Butternut St., 710-Benjamin Edward Thayer Supple and Carolyn Ruth McGourty to Edmond J. Dunne and Susanna W. Blair, $760,000.

Cathedral Ave., 4201, No. 118E-Daniel J. Vukelich to Deborah Jane Wall, $247,000.

Cathedral Ave., 4201, No. 909W-Lawrence R. Hughes Jr. and Adele M. Kirk to Subrat and Nisha Biswal, $1.41 million.

Church St., 1400, No. 405-Rodrigo Turrent Nunez to Phillip E. Morton, $1.16 million.

Columbia Rd., 1401, No. 319-Craig Mark and Donna Claycomb Sokol to Emma M. Rafaelof, $349,900.

Connecticut Ave., 2311, No. 201-Kenneth Michael Doyle to Kevin Dwarka, $785,000.

Connecticut Ave., 5410, No. 812-Richard C. and Sheryl M. Donaldson to Brian C. Anderson and Yulia V. Solsun, $399,999.

Crittenden St., 520-Jarret and Catharine Laube MacDonald to Alexander L. Seitz-Wald and Lucia J.e. Graves, $785,000.

Davenport St., 4601-Andrea G. Feight to John Crimmins and Heather Hosmer, $1.17 million.

Dent Pl., 3032-Helena Susan and Barry Parkin to Angel I. Donchev and Ulyana Hrudzko, $1.5 million.

E St., 616, No. 1122-Gerardo F. and Tonya C. Giannoni to Ivan Chen, $475,000.

Emerson St., 608-CCLH Properties Corp. to Abha Bhattarai and Pedro Da Costa, $742,000.

Farragut St., 247-Estate of Ethel Colbert and Trugaye L. Colbert to Pavel V. Kazenkov, $485,000.

Flagler Pl., 2118-Carl Kimball Holshouser and Charles Andrew Smith to Peter Michael Smith, $1.15 million.

Garrison St., 3421-Melissa Kirschner Lewicki and Cynthia Ann Swiss to Richard L. and Nicole Bates, $1.3 million.

Ingraham St., 12-Ann Tyler to Ismar Jose Reyes-Cruz, $505,000.

Irving St., 1808-Carol A. Kelley to Devin A. Sefton and Anna Schneider, $873,200.

Kalorama Sq., 1809, No. 5-Manor Holdings Corp. to David and Barbara S. Garlock, $2.7 million.

Kenyon St., 1911-Granville L. Woodson to David R. Getson and Amanda Mills, $1 million.

L St., 1001, No. 205-Liang Wang to Mitchell David and Jennifer Elise Creinin, $590,000.

M St., 2501, No. 715-Enid F. Beaumont to Stephen F. Schneck, $950,000.

Massachusetts Ave., 1010, No. 208-Jeffrey Sun to Monica S.S. Calijuri, $670,000.

Massachusetts Ave., 4200, No. 713-Elvira Vida Moore to Marc and Roger S. Rihm, $817,500.

Military Rd., 4301, No. 614-Jan Preston to Ann M. Branch, $900,000.

Missouri Ave., 1320, No. 202-Island Source II Corp. to Nicole E. Welsh, $229,900.

N St., 234, No. 4-Saran Bell to Homa Dorothy Parvaz, $475,000.

New Hampshire Ave., 1330, No. 625-Brent E. Jackson to Evan S. Pelz and Sophie L. Felder, $440,000.

Newton St., 1417, No. 205-Dawn Farrow to Rachel S. Schiftan, $362,500.

O St., 2118, No. C-Patrick Nero to Steven J. Labensky, $1.79 million.

O St., 3421-Nancy Itteilag to Caroline R. Welles, $1.05 million.

Otis Pl., 826-Andrew and Cassandra Hetherington to Mark A. and Eileen E. Vitelli, $791,777.

Porter St., 2902, No. 35-Nicole R. Wexler to John P. and Courtenay Szakats, $399,999.

Q St., 1625, No. 103-Douglas L. Farrar to Andrew Chandler White and Amanda Michelle Logan, $655,000.

R St., 1734, No. 2-Michael L. Hampton and David Kantor to Lisa A. and Lonnie H. Robin, $965,000.

Reservoir Rd., 4640-Amelie Porter Stroh to James M. Morris and Kristin M. Roberts, $1.16 million.

Roxboro Pl., 723-Patrick T. Marasco to Susan Victoria Cleveland and Bryan Bennett, $525,000.

S St., 1618, No. 6-Clarence Chan to Michael G. Kuebler, $408,000.

Sheridan St., 1460-American International Relocation Solutions Inc. to Sara E. and Alejandro Gomez Vallcorba, $553,000.

Sutton Pl., 3207, No. C-Keri Z. Li to Farzaneh Jadali, $496,000.

T St., 1621, No. 205-Sarah Abigail Schulten to Brandon J. Jackson, $371,000.

Tilden St., 4822-Timothy J. Demagistris and David S. Medina to Peter Cole and Agnes Eva Kaszala, $1.74 million.

Utah Ave., 6323-Marcel A. Bryar and Kara A. Parmelee to Daniel W. Barnes and Alexandra C. Boucher, $1.39 million.

W St., 149, No. 36-Manuela McCabe to Kristen Jennings, $425,000.

Westminster St., 905, No. 3-Stephen S. Anderson Jr. to Alfonso Patron and Daniel R. Nogueira-Budny, $1.15 million.

Wisconsin Ave., 2141, No. 304-Samco International Inc. to Winifred Eugenie Larsen, $440,000.

Woodley Pl., 2642-Paul D. Vinovich to Raul Ivan Alfaro Pelico and Asha Imani Bobb Semple, $900,000.

First St., 2216-Trina R. Crawley to Joye Anderson, $1.35 million.

Fourth St., 1226, No. 2-Jeffrey E. and Laura E. Popowich to Julie B. Rubenstein, $765,000.

Seventh St., 4125-Michael and Nora Yugo to Timothy V. Andrews, $875,000.

Eighth St., 7443-Federal National Mortgage Association to Dalia E. Perez Barrios, $430,000.

10th St., 3534, No. 210-Noah M. Collins to Lynn Karen and Esther Delaney, $305,000.

12th St., 7526-David P. Vandivier and Almila Ozdek to Daniele Jean-Pierre, $789,000.

14th St., 1133, No. 608-Reza Nader to Lauren Alexandra Eisenberg, $654,000.

15th St., 1616, No. 200-Ryan Andrew Chiachiere to Claire Alma McAndrew and Willis Zhu, $550,000.

16th St., 1520, No. 203-Benjamin R. Sachs to Emilia M. Kubo Kirschenbaum, $715,000.

17th St., 1401, No. 611-Stephanie and Sansan Yu to Stacy Anna Thompson, $520,000.

19th St., 2404, No. 64-Helen Pappas to John and Lindsey Mooney, $843,000.

21st St., 1260, No. 1008-Julie Chon to Beth and Michael Litton, $350,000.

24th St., 922, No. 118-Daniel E. Murphy and Jacinta Au Young to Vahram Nercissiantz, $275,000.

30th St., 1337-Kevin Mack to Peter G. Mirijanian and Irina L. Petrossian, $2.2 million.

32nd Pl., 6128-Mae Z. and Thomas R. Scanlan to Brian Garrett and Alexandra Barbee-Garrett, $900,000.

34th Pl., 6006-David M. and Christina S. Callender to Maria I. McMahon, $888,000.

41st St., 5308-Emily M. Williams to Allegra H. Penny and Michael H. Williams, $800,000.

Southeast

Alabama Ave., 4515-Aa &K. Corp. to Christopher and Rebecca Hershey, $579,900.

D St., 1607-J&J Renovations Corp. to Stacy Ruegilin and Jeffrey Landherr, $905,000.

Kentucky Ave., 255-Joseph W. and Christine H. Dupriest to Dawn Y. Yamane Hewett and Justin H. Milner, $1.39 million.

Oakwood St., 509-KD Homes Investment Corp. to Jennifer Kline and Geoffrey Radebaugh, $415,000.

Pennsylvania Ave., 1500, No. 409-Goldstar 1500 Penn Corp. to Joseph Augustine Marinelli, $489,900.

Savannah St., 1110, No. 24-Bp-Savannah Corp. to Bao G. Le, $199,000.

Southern Ave., 4256-RNP Real Estate Investment Inc. to Eddie Gabriel Dufe and Rosemary Akosua Afenu, $365,000.

Tremont St., 2011-Estate of Michael Tillman and Matthew Hertz to Rajesh K. Bansal and Kalpna Prasad, $267,500.

Webster Pl., 1832-Benjamin Davis to Brenda Baffour-Addo, $355,000.

Fourth St., 916-Albert N. Epps and Holli C. Baker to Robert H. Huie and Melissa R. Chapman, $985,000.

Seventh St., 101, No. 5-Catherine L. Knowles to Christiana Kathryn Kern, $431,500.

15th St., 922-Jennifer and Hugh Mooney to Amanda Romsa and Roger R. Polack, $1.3 million.

18th St., 132, No. 1-Marsha M. Opauski to Poh Si Teng and Mayank Misra, $450,000.

24th St., 3429-Estate of Catherine Plater and Darrick T. Estes Sr. to Timothy T. Banks, $311,400.

Southwest

O St., 113-Barbara A. Schauer to John F. and Carissa Maguire Gaine, $514,000.

Second St., 4042-Realty Properties Corp. to Joe Lewis, $354,000.