District of Columbia

Northeast

Acker Pl., 617-James and Wanda Satrom to Jordan G. Heiber and Asindia W. Cheng, $1.08 million.

Banneker Dr., 3322-Douglas S. Merrell to Maria E. Herrera Garcia, $316,000.

Blaine St., 3942-Lamont Z. Hammond to Leticia and Manuel Martinez, $275,000.

Burnham Pl., 3734-Mortgage Equity Conversion Asset Trust 2 to Hanna Okubamicael, $235,000.

Capitol St. N., 2603-Beverly D. Bell to Patrick Spagnuolo, $550,000.

Chillum Pl., 5515-AMRC Corp. to Kathryn Anne Edwards and Timothy Ephraim Stacey, $579,000.

Constitution Ave., 1519, No. 102-Ryan Joseph Kearney to Qiuyuan Zhu, $360,000.

Dakota Ave. S., 4339-Helene Klusmann to John Archibald, $535,000.

E St., 518-Donna G. and Michael Sinclair to Shauna Kramer and Robert Boyd, $1.23 million.

Emerson St., 732-Keep River Properties Corp. to Elizabeth Jean Ceryak and Mika Tapani Rautiainen, $499,000.

G St., 301, No. 33-Alice Yates to Lindsay N. Deel, $482,000.

Gales St., 1607-Robert A. Campos and Bryan L. Anderson to Jennifer Lynne Edwards and Brett Edward Widness, $636,000.

Hamlin St., 2008-Jonathan Ramos to Enrique C. Jograj Jr. and Julie A. Russell, $759,000.

I St., 1107, No. 2-Focalpoint Development Partner Corp. to David M. and Karen J. Cattler, $729,000.

Jackson St., 709, No. 2-Brookland 2 Corp. to Ryan J. Suto and Yasmeen S. Alamiri, $539,000.

Jay St., 5326-Estate of Doris Joppy and Jennifer Concino to Patricia and Tony A. Brown, $240,000.

L St., 618, No. 1-Rebecca B. and Keith O. Thomas to George Lyle, $715,000.

Maryland Ave., 1350, No. 403-Kendall Doyle and Rene Rodriguez to Josephine Y. Shao, $427,500.

Oneida St., 100-Bonnie E. Andrews to Ronesha A. Butler, $700,000.

Penn St., 1113-Karen Kalavritinos Rarog and estate of Alexander Rarog to Kaveh Soltani, $615,000.

Q St., 14-Bradley D. Clements and Lloyd R. Haugh to Thomas Morris and Jennifer Galimore Williams, $929,000.

Sargent Rd., 4822-Eugene R. Duda to Seth Everitt and Vasanthi Reddy, $608,000.

Summit Ct., 3441-Uptown Development Corp. to Fahmida and Andrew McGann, $405,000.

U St., 158-PG Realty Homes Corp. to McKinsey Rice Bond, $750,000.

Varnum Pl., 4334-George Albert and Kim L. Freeman Wade to Kyle Charles and Ashley Higgins, $419,900.

Wylie St., 1246-Kara Callaghan to Zachary Rubin-McCarry, $675,000.

Third St., 2319-Elena Gioacchini and Daniel Juskiewicz to Hannah Ledford and Eric Van Horn, $630,000.

Sixth St., 713-Jeffrey E. Sachse and Enrique Quinones to Kelly Engel, $950,000.

Seventh St., 2915-Dora and Juan Mejia to Ryan Nicholas Marteney, $555,500.

10th St., 3128-Karen M. Ong and Christopher J. Domkoski to Charles E. Livermore and Anne E. Bowser, $850,000.

13th St., 517-Zdenek V. David to Jerome P. Hansen Jr. and Shivani A. Ramgoolam, $835,000.

18th St., 3123-Angela Colaiuta to Kevin James Kirkpatrick and Marisa Courtney Johns, $440,000.

20th St., 637-Anil K. Vanama to Bridgett Frey, $415,000.

47th St., 924-Metro Home Buyers Corp. to Sharda Katyal, $356,500.

Northwest

Albemarle St., 4101, No. 423-Sarah C. Henry to Chengfu Ren, $439,100.

Alton Pl., 4804-Roxann M. Steinberg to Vickram and Karen Cuttaree, $1.35 million.

Belmont Rd., 1928-Edward and Anita Schwartz to Bryan K. Blankenship and John W. Jones, $1.55 million.

Brandywine St., 3541-Kerim P. May and Serra May Plourde to Thomas M. Sullivan and Kathleen McGovern, $1.21 million.

Brummel Ct., 540-Kevin and Ioana Dietsch to Jessica Rutter, $515,000.

California St., 2127, No. 102-Karen M. and Charles H. Lockwood to Tammy A. Duchesne, $517,000.

Capitol St. N., 1728-Mohammad Yaseen to Joseph E. Laster, $650,000.

Cathedral Ave., 4201, No. 402E-Reiner and Karen Mauer to Prasad Narasimha Kuduvalli, $395,000.

Chapin St., 1447, No. 203-Elizabeth S. Richardson to Sarah A. Riedel, $561,900.

Clifton St., 1323, No. 1-Christopher and Lacy Beauchemin to Paul Kelsey Hoover, $539,000.

Colorado Ave., 4433-Robert A. and Darcy C. Osta to Sean McVey and Kaitlin Pennington, $810,000.

Columbia Rd., 1465, No. 203-Jason M. Morris to Nana Amma Pokuaa Nyanin, $485,000.

Connecticut Ave., 2311, No. 105-Stacy Burdett and Gregory T. Diaz to Lyndon Haviland and Tom Neff, $629,000.

Connecticut Ave., 4600, No. 801-Tarek Ghani to Pablo Gabriel Slutzky and Maria Belen Fernandez Gutierrez, $450,000.

Cortland Pl., 2716-Estate of Patricia A. Dading and Michele E. Edwards to Robert Klein and Anne Victoria Hutter, $968,750.

Dent Pl., 3319-John Andre Leduc and Laura S. Litten to Bruce Larocca, $2.4 million.

E St., 915, No. 505-Mi Hwa Kang to Ian Amber, $650,000.

Emerson St., 1326-Chidi Blyden and Solade Rowe to Chase E. and Heather R. Kimball, $799,000.

Florida Ave., 1421, No. 1-Gregory John and Elaine Mazanec to Emily L. Lindon and Lucas K. Muller, $770,000.

Garfield St., 2616, No. 2-Liliana S. George to Emmy S. Yokoyama Tsuchikame, $824,500.

H St., 925, No. 709-Wendy Bell Rieger to Pamela Cowan and William Noll, $670,000.

Harvard St., 1211, No. 2-Ivone E. Kim to Ariel Nicole and Frank Robert Volpe, $863,000.

Hoban Rd., 1726-Brixmor OP TRS Corp. to James J. and Ashley Patterson Beaty, $3.6 million.

Holmead Pl., 3495-Samuel S. Chaltain and Sarah Margon to Steven Collat Kameny and Jennifer Ann Hanley, $910,000.

Idaho Ave., 3315-Brian J. and Antoinette D. Wilkinson to Matthias M. and Ramata M. Eller, $945,000.

Ingraham St., 728-Kay L. Twyman to Alexandra Y. Bosley, $580,000.

Irving St., 740, No. 2-Matthew and Mark Medvene to Aaron Daniel Lincoff and Rivka Ariella Schwarcz, $752,000.

Jenifer St., 4133-Betty Lynn Jostes to Jonathan Stuart and Leslie Ann Deem, $980,000.

Kalorama Rd., 1820, No. 2-Katherine B. Munroe to Emily S. Goodman, $560,860.

Kennedy St., 528, No. 402-Ril Estates Corp. to William Logan, $382,000.

Klingle St., 5004-Nathan A. and Leila H. Barbour to Alexander and Sarah Starr, $1.39 million.

Lamont St., 529, No. 102-Thanh-Thuy and Huy Nguyen to Deborah Elaine Veney, $449,900.

Lanier Pl., 1793, No. 3-Galit Lipa and James E. Sirianni to Bryan A. and Laura B. Stuart, $637,000.

Longfellow St., 1409-William P. Heinrich to Christopher P. and Jessica W. Moerman, $695,800.

M St., 910, No. 930-Brian Rozental and Elizabeth Chernow to Amy Noel Ruddell and Joshua Louis Feldman, $620,000.

Macarthur Blvd., 4617, No. B-Jennifer and Michael DeFazio to John P. and Ashley C. McGlone, $655,000.

Manning Pl., 5160-Justin L. and Alexandra Wilson Pistore to John D. and Isabel Kunsman, $1.85 million.

Massachusetts Ave., 400, No. 1312-Peter J. Salter and Rochelle Small to Joel Riethmiller and Allison Gittings, $787,000.

N St., 1440, No. 706-Phillip E. Tirey to Cheng-Hsin Lee, $385,000.

New Hampshire Ave., 1330, No. 1009-Kritis Dasgupta to Taylor Elkow, $300,000.

New Mexico Ave., 2801, No. 715-Jeanne Kersting Cohen Hill to Liliana S. George, $729,000.

New York Ave., 66, No. 201-Bella Vista Properties Inc. to Lauren Mays, $445,000.

Olive St., 2735, No. 13-Nina C. Corby to Angela Mariana Freyre, $1.15 million.

Ordway St., 2724, No. 4-Anthony M. Palmer to Michael Crowley and Angela Stoehr, $399,999.

P St., 2511-Estate of Russell H. Carpenter and Thomas H. Carpenter to Edward L. and Roberta C. Douma, $1.8 million.

Park Pl., 3658-Christopher Eco to Ioannis Koutroulis, $1.01 million.

Park Rd., 1451, No. 220-Wilfredo Torres Jr. to Ava Azad, $230,000.

Pennsylvania Ave., 2555, No. 401-Richard Cooper Lawson to Jeffrey and Ellen Huvelle, $1.2 million.

Piney Branch Rd., 6605-Dianne M. Carson to Lily A. Kruglak, $680,000.

Princeton Pl., 623-Asa L. Washington and estate of Frances W. Abrams to Kristin Hayes, $650,000.

Q St., 1706-Paul Wegimont to Kenneth T. Kim, $1.9 million.

Quebec St., 4740-Peter E. and Catherine Kaplan to Ragan and Jessica P.L. Naresh, $2.4 million.

R St., 312-Barbara Brandon to Jonathan Earl and Carol O. Sanford, $1.25 million.

R St., 1619, No. 601-Ashley P. and John Michael Andren to Kirti Datla, $793,000.

Rittenhouse St., 1367-Jillian and Daniel Atlas to Mean Lysaght and Amanda Jessen, $710,000.

Rodman St., 3102-Michelle K. Burnett to Patrick C. Tobin and Kelly A. Morrow, $1.29 million.

S St., 131-5design Development Corp. to Max Sandler and Maureen Joudrey, $1.35 million.

Scott Cir., 1, No. 402-Sonia Tandon Sethi to Emily Frances Schreiber, $285,000.

Sherman Cir., 35-Geraldine S. Johnson to Spencer Bodian, $688,425.

Swann St., 1741-Jack O. Kendall and James T. Puglisi to Catelin Benso-Allot and Seth Perlow, $1.34 million.

Tilden St., 3024-Estate of Roger L. Landrum to Jeanne De Sa, $760,000.

Unicorn Lane, 2770-Elliott S. and Shirley R. Hall to Melanie Jones and Don K. Roberts, $1.1 million.

V St., 150, No. V101-Lester F. Williamson III to Meghan Drueding and Timothy O’Rourke, $525,000.

Van Ness St., 2939, No. 1118-Benjamin Dov Weiner and Davinia Levy Molner to Randolph Thornton Clarke III, $335,000.

Verbena St., 1799-Pedro Vicente Zapata Morales and Juliana Castano Isaza to Ioana Condrut and Kevin Dietsch, $810,000.

W St., 3918, No. 3-Will Tong and Rongrong Liao to Paul Dubas, $600,000.

Warren St., 4709-Gary A. Bowden and Mark S. Ziomek to Diego Samuel and Lalla Renwick Marquez, $1.36 million.

Watson Pl., 3900-Alison L. Powers to Helen Hopps, $420,000.

Wisconsin Ave., 1080, No. 2017-Joshua R. Huck and Nida Sophasarun to Kim C. Phan, $640,000.

Wisconsin Ave., 2828, No. 310-Henrik Ayvazian and Avish Khebrehzadeh to Lenka Honcova and Tomas Trnka, $795,000.

Wisconsin Ave., 3026, No. 208-Jennifer B. Taylor to Mark T. Searles, $299,900.

Woodley Pl., 2708-Yusuf M. and Ceyda A. Maisami to Luke and Carolyn Berndt, $1.45 million.

First St., 1718, No. 5-Sara E. Bukovnik to Alexander Nadich Levin, $658,000.

Fourth St., 5117-Gethsemane Baptist Church of Washington to Jeremy and Edith Kittrell, $450,000.

Eighth St., 1505, No. 3-Jack E. and Jenee Gaynor to Madison C. Minix and Megan A. Hannigan, $565,000.

10th St., 1706-Arnold Young to Ezra and Julie Weinblatt, $1.6 million.

11th St., 1904-Joachim Felix Von Amsberg to Jason Kingsley Harris and Amanda Margaret Robbins, $1.03 million.

12th St., 1229, No. 108-Phyllis J. Cipriano to Daniel Chung-Ming Ku, $610,000.

12th St., 2020, No. 105-Tanya Ann Walker to Julia Scott, $475,000.

13th St., 1245, No. 413-George M. and Tamah Henley Curry to Yunlin Zhang, $375,000.

13th St., 3511, No. 205-Rachel Fefer to Kathryn C. Reeves and David R. Reidmiller, $479,900.

14th St., 1133, No. 601-Young Ju Kim to David C. and Darcie M. Posz, $491,000.

14th St., 2125, No. 306-Nathan and Avery Pollard to Ayleen R. Santiago, $605,000.

14th St., 2125, No. 514-Benjamin Stern to Morgan Magionos, $395,000.

14th St., 4120, No. B1-Ning Xu and Joseph R. Muniz to Rosa Del Carmen Portillo, $210,000.

16th St., 1801, No. 507-Gregory Burbelo to Ryan G. Robinson, $299,900.

17th St., 1401, No. 302-Eric L. Smith and Laura E. Demarais to Jennifer S. Holtz, $540,000.

18th St., 1545, No. 707-Nada Roche to Oleksiy Sluchynsky, $289,000.

18th St., 3110-Phyllis A. D’Hoop to Akbar and Zeenat A. Ahmed, $1.49 million.

20th St., 2325-Madeleine M. Soudee to Robyn Segal, $1.41 million.

21st St., 1320, No. 406-Susan L. Opper to Anahita Johanna Karimi, $279,000.

27th St., 1415-Ariadne T. Henry to Mahvash Saeed Qureshi, $880,000.

31st St., 1045, No. 203-Mary Jo Melancon to Ziad Fares and Joanne Alam, $455,000.

32nd St., 6652-Sharon Democker to Christine Ott, $920,000.

33rd St., 6137-John B. and Vanessa Beckman to Ryan and Deborah Palacheck, $1.6 million.

36th St., 4326-Sonia Nora Ruseler and David Andrew Smith to Donald Gideon and Jennifer Segal Wiginton, $1.12 million.

39th St., 2219-Janis Anderson to Kevin Degood and Lucy Melvin, $965,000.

41st St., 4750, No. 505-Sally A. Kline to Gary R. Bronstein, $1.68 million.

44th St., 4327-Deborah K. and Danny L. Hogg to Stephen S. and Julia H. Majors, $941,500.

Southeast

A St., 1815, No. 206-Brian Christopher Allen to Kirk Russell Bennett, $280,000.

Burbank St., 364-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Chandra Wiley, $260,000.

C St., 5416-Columbia Gates Group Corp. to Wayne P. Thomas, $330,000.

Carolina Ave. S., 1016-Matthew J. and Raissa H. Downs to Carolyn M. and Brian Gorman, $1.75 million.

Independence Ave., 626, No. 302-Nathan D. and Emme Morris to Amer Almoalem, $391,000.

Mississippi Ave., 1914-Sophia R. Mason to Timothy M. Williams, $350,000.

Pennsylvania Ave., 1391, No. 306-Wilmington Savings Fund Society and Premium Mortgage Acquisition Trust to George N. Bouloubassis, $377,000.

Pennsylvania Ave., 1525-David M. and Monica H. Popp to Elizabeth Richardson, $775,000.

S St., 3930-Lori Ann Smith to Ana C. Garcia De Alba Diaz and Matthew Hanson, $350,000.

Savannah St., 1110, No. 14-Bp-Savannah Corp. to Camille L. Murray, $197,900.

Suitland Terr., 2139, No. 102-Orgen Co. to Courtney Alicia Coffey, $134,000.

U St., 1255-Barbara Lynn and Mark Merlino to Christina Tennessen and Benjamin Layese Bloom, $503,250.

W St., 3801, No. S-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Tremayne R. Ryant, $93,100.

Fifth St., 115-Eric D. and Gregory M. Schmidt to David and Lindsay Gorman, $1.4 million.

Sixth St., 419-Kelley S. Samuel and Luis F. Contreras to Jean-Francois An-Lan Wen and Gabrielle Doyle, $845,000.

Eighth St., 237-Bruce L. and Susan M. William to Bonnie Guo and Michael Consilvio, $1.39 million.

11th St., 900, No. 205-Auto Club Corp. to Lana Turner, $214,300.

14th Pl., 2320-Tanya J. Culley to Gabriel J. Contreras, $276,000.

18th St., 121-Matthew and Marin Lees Humphrey to Camelia D. Nader and Benjamin J. Ryder, $836,000.

30th St., 1344-Estate of Nellie R. Staton and Eldridge Staton to Valen A. Cayetano, $410,000.

45th Pl., 1317-Ardrelle M. Bahar to Rebecca L. and Trent R. Middleton, $610,000.

Southwest

Forrester St., 144-Iris Braxton to Richard Salmon, $300,000.

I St., 355, No. 113-Emily Schenker to Lazaro Pineda, $399,999.

Martin Luther King Jr Ave., 4043-Simone Management Corp. to Kendra Jean Pearson, $375,000.

Sutton Sq., 45, No. PH11-Wharf 4B Condo Owner Corp. to Sean T. McNichols, $634,900.

Fourth St., 1250, No. W212-Estate of James Matthew Turner Jr. and Evelyn Turner to Toniah M. Colson, $273,000.