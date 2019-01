District of Columbia

These sales data recorded by the D.C. Office of Tax and Revenue were provided by Black Knight Inc.

Northeast

A St., 1475-Russell C. Singer and Eva Christina Delius to Bahar Niakan, $572,000.

Blaine St., 3951-Jacques Properties Corp. to Addis Mekuria, $324,000.

C St., 1915-Martin G. and Jo Ann Schuh to Nathan and Alexandra Schuh, $540,000.

Capitol St. E., 3912-Kristen Gonzalez to Bianca B. Garcia and Brendan M. Valentine, $334,000.

Constitution Ave., 1519, No. 202-Jeanette Chandler to Jessica Christine Forrest, $385,000.

Cromwell Terr., 232-Andrew F. and Emily Solinger to Amy Chasnoff Johnson, $765,000.

Downing Pl., 1326, No. 3-Dana Villaluz to Dezra C. Hinkson, $324,000.

Evarts St., 315, No. 202-Christina Wilson Lewis to Rory Stanley, $265,000.

Field Pl., 5806-Jack Spicer Properties Corp. to Hebah Saddique, $399,999.

G St., 1104-David B. Robrecht and Bruce Smith to Jorge De La Mata and Charline Simon, $715,000.

Gallatin St., 22, No. A-22 Gallatin Corp. to Russell Lee Roberts, $386,500.

Grant St., 4020-Sanjeewa Wickramasekera to Kasey Yturralde and Michael Westphal, $449,900.

Hamilton St., 802-Zlatko Pasalic and Ann Blair Mersinger to Brynn and Mitchell Huneke, $510,000.

Holbrook Terr., 1210, No. 203-Remel J. Thomas to Anne Hagood, $286,718.

Jay St., 5056-Madison Management Properties Inc. to Gwendolyn Wilkinson, $335,000.

L St., 1829-Timothy P. Adler and Gloria L. Mahnad to Cristi M. Hegranes, $540,000.

Madison St., 539-Jack Spicer Properties Corp. to Jonathan C. Tsentas and Ana C. Swanson, $569,500.

Minnesota Ave., 4910-Angel S. Anderson to Petra A. Duncan, $305,000.

Nicholson St., 582-AMRC Corp. to Tara N. Townsend and Adam Morrell, $579,000.

Oglethorpe St., 716-April L. Humber to Jacob Lloyd Blickenov and Rosa Emilia Lozano, $450,000.

Rhode Island Ave., 109-Eduardo Sardina to Christy Polk Goldspink, $857,000.

Rosedale St., 1661-Clarice B. Briscoe to Angie Sue Lundy and Kirkland Aston Christian Beale, $392,000.

Uhland Terr., 151-Dilan Investment Corp. to Christopher G. Cattau and Benjamin J. Taylor, $800,000.

Fourth St., 1902, No. 2-PNC Bank National Association to Siddhartha P. Aneja, $471,000.

Fourth St., 5500-Paul Garcia and Michael E. Nelson to Seann P. King, $695,000.

Sixth Pl., 4505-Benzawi Yasin to James Christopher Misencik, $493,000.

12th St., 4957-Alexandria Mosley to Jessika D. Reliford, $497,500.

15th St., 2225-Uptown Development Corp. to Ricky Phuong, $499,000.

18th St., 733-Ryan Quinter and Leah Marie Carpenter to Heather R. and Robin Bell, $530,000.

30th St., 2142-Jonathan Botwin to Constance Utada and Rahel Bahibla, $729,000.

Northwest

Albemarle St., 4101, No. 439-Aaron and Melvin Brodsky to Fiona Lee, $445,000.

Appleton St., 3735-Cartus Financial Corp. to Anne Chiorazzi and Youn Chul Hwang, $1.5 million.

Belmont St., 1332, No. 2-Bella Elizabeth Tonkonogy to Julie Agurkis, $450,000.

Blagden Ave., 4805-Cary T. Chavis to Imani Edward and Christina Lei Lewis, $2.14 million.

Butterworth Pl., 4711-Thomas E.K. and Cristina S. Spooner to Michael Samras and Alexandra Wurlitzer, $1.14 million.

Capitol St. N., 5106-Ha Thi Hong Nguyen to Blen Woldeargay, $660,000.

Chapin St., 1435, No. 208-Sean McVey to Allison Parker and Tasmaya Lagoo, $507,000.

Clifton St., 1303, No. 4-Brian Pick and Lamar Alayoubi to Carl Westphal and Joshua Owens, $727,500.

Colorado Ave., 5754, No. 302-David and Matthew Canfield-Jenkins to Anshul Rana and Aarushi Sinha, $342,500.

Connecticut Ave., 2660, No. 3A-Nash Wardman Tower Residential Corp. to Carolyn Kaplan, $3.4 million.

Connecticut Ave., 3883, No. 102-Sarah E. Warlick to Gutierrez Maria D. Rivero, $380,000.

Connecticut Ave., 4707, No. 114-Alexander H. and Saqi M. Cho to Philip Hovan and Dorothy Joan Brandt, $535,000.

Crittenden St., 900-Azad Shademan and Mina Mahdavi to Lisa Strauss and Jonathan Frank, $739,500.

Davis Pl., 4114, No. 306-Lenka Honcova to Jason T. Washington, $355,000.

Dumbarton St., 2912-Gregory Fishbein to William J. Chang, $1.73 million.

Elm St., 338-Maunica D. Sthanki and Saeed A. Mody to Nathalie and Fabiana Picarelli, $850,000.

F St., 2030, No. 608-Patricia V. Edwards to Vally Khamisani, $230,000.

Farragut St., 236-Martha A. Lattimore to Anina Sarah Ertel, $227,000.

Floral St., 1413-Christopher L. and Julie Margetta Morgan to Ryan Holden and Joanna Pei Breslow Boyd, $910,000.

Fulton St., 3719-Susan A. Thornton and Michael J. Daley to Mitchell R. Moss and Celine-Agathe Noyale Caro, $1.05 million.

Hall Pl., 2231-Steven Benjamin Wardell and Kelly Ann Smith to Antonio Manuel Rodriguez Serrano and Elizabeth Silvie Elombo Ilunga, $1.21 million.

Harvard St., 1613, No. 301-Matthew J. Berns to Cleo Elize Rose-Innes and Jude Edmund Cobbing, $625,000.

I St., 920, No. 606-Xinghong Hua and Aifan Liu to Derek S. Sells and Mina Q. Malik, $1.62 million.

Ingomar St., 3704-Elliot and Susan Casper Anenberg to Willie J. and Joy E. Rogers, $910,000.

Irving St., 1662-Jon J. Rosenwasser and Jennifer R. Zwilling to Peter and Natalie Rosanelli, $1.35 million.

Kennedy St., 31, No. 201-Osei K.B. Clarke to Jackie Francoise Popovich, $324,900.

Kenyon St., 445-DNJH Corp. to John J. and Lindsay Aitchison, $847,000.

L St., 2201, No. 112-Ana P. Carder to Joshua Schellhammer, $315,000.

Livingston St., 3828-Joshua P. Rising and Isabelle Von Kohorn to Ari and Stefanie Bassin, $1.08 million.

M St., 910, No. 504-Shokouh and Nima Amin Khalilian to Brian David Parson and Janice Anne Becker, $539,000.

Macomb St., 4532-Brad G. Welling to Fawad Rehman and Khadija Khan, $1.45 million.

Massachusetts Ave., 400, No. 307-Brian S. Lim to Kerry H. and Mao-Cheng Chao, $1.3 million.

Massachusetts Ave., 1727, No. 308-Dennis and Margaret McLaughlin to Kevin W. Huang, $249,900.

Mintwood Pl., 1875-Christopher James Goodrich to Anwesha Majumder, $306,500.

N St., 1225, No. D-Colin D. Green to Elena Frenkel, $517,500.

Nebraska Ave., 5201-Manolis Priniotakis and Amy Rofman to Sara V. Mariska and Rajiv D’Cruz, $865,000.

New Mexico Ave., 2801, No. 807-Sharon P. Robinson to Timothy B. and Diane Russell, $745,000.

Newark St., 3851, No. B458-John French Allen and Valerie French to Mindelyn Anderson, $615,000.

Newton St., 1716-Carol Ann Middleton to Christine Gasparich and John Hambley, $875,000.

O St., 2715-Joseph J. Carapiet to Alexander James Ragonese and Malcolm Wheelock Dilley, $959,000.

Ontario Rd., 2713, No. 4-Christopher J. Mathicu to Christopher R. Hibgy and Jessica A. Sperlongano, $643,000.

P St., 1718, No. 706-Kristy L. Kuhlman to Dana Palombo, $427,500.

Park Rd., 525, No. 202-Park View Condominium Ventures Corp. to Robert L. Nguyen, $550,000.

Park Rd., 1510, No. 2-Henry Lee Curry to Jacob Alter and Lauren R. Aitken, $551,000.

Pennsylvania Ave., 2600, No. 702-Brian S. and Ingrid S. Bryzinski to Dimitre Todorov Milkov, $907,000.

Porter St., 3069-Burton V. and Louise D. Wides to Vlasta Anna and Justin Hakes, $1.16 million.

Quackenbos St., 319-Estate of Robert Banks and Lawanda Evans to Kingsley C. Odimegwu, $550,000.

Quebec Pl., 3118-Mark Kaufman to Christine Saliba, $1.8 million.

R St., 1419-Paul John Davies and Catherine Mary Cook to Kathryn Silbi Kelly Stainton, $673,000.

Randolph Pl., 55-Jesse Iwanski to Travis Ronald Gagnon, $900,000.

Reservoir Rd., 3723-William P. and Lou B. Mahr to Rebecca Paige Kazor, $950,000.

Rhode Island Ave., 226-Massie Evans and Meredith Alderman Ritsch to Chip and Christina Englander, $950,000.

Rhode Island Ave., 1441, No. 111-Shaundra Watson to Jennifer J. Sandel, $535,000.

Rodman St., 3871, No. E59-Eamon E. Bobowski and Angela J. Edinger to Jonathan E. Akman, $519,000.

Salem Lane, 4524-Manuel and Maria Salome Franca-Silva to Mohit Garg and Neha Chaudhry, $950,000.

Shepherd St., 948-Dilan Investment Corp. to Arpita Upadhyaya and Sridhar Raghavachari, $1.03 million.

Sherman Ave., 3303-Brenda J. Davis to Richard Houghtling Jr. and Serguei Stepanov, $550,000.

Tennyson St., 3031-John A. and Carrie S. Willimann to John W. and Eileen B. Hughes, $930,000.

Tunlaw Rd., 4000, No. 628-Timothy E. O’Rourke and Meghan P. Drueding to Jeffrey G. Roman, $276,000.

V St., 119-Ronny M. Robinson to Adam Blau and Caitlin Spencer, $1.36 million.

Wisconsin Ave., 3100, No. 305-Jeffrey Allen Green to Galo E. Bowen, $279,000.

Wyndale St., 7010-Estate of Ellen Elizabeth and Michael P. Pearson to Ariel and Alison Fleming Meyerstein, $925,000.

First St., 2330-5design Development Corp. to Pietro and Sachiko Galassetti, $1.4 million.

Sixth St., 1543, No. 101-Kristin A. Hayes to Beth Ann Robinson, $590,000.

Ninth St., 5735-Willco Properties Corp. to Roger William Wespe and Yoly Andrea Escobar Carrasco, $769,950.

11th St., 1414, No. 2-Brian Hunter and Maria Teresa Jenn to John Lightbourne and Alexandra M. Warren, $699,900.

12th St., 1115, No. 405-Mario I. Mendez and Eduardo Achach Nechar to Larisa Vadimovna Novikova, $399,000.

12th St., 2020, No. 616-Michael A. Waxer to Ann C. Benefield, $800,000.

13th St., 1300, No. 806-Kimball and Ana Maria Utley to Aram Verdiyan and Nune Mangasaryan, $820,000.

13th St., 3545, No. 1-Lisa Fjeld and Marinus Johannes Martinus Verhoeven to Alexander Michael Short, $586,000.

14th St., 1133, No. 1105-Gary and Rebecca E. Lombardo to Stephen E. Williams, $320,000.

15th St., 1715, No. 21-Sarah Fantuzzo to Leah Nichole Scarpelli, $540,000.

16th St., 1801, No. 310-Carolyn Schiller to Abigail Friedman and Eric Passaglia, $639,000.

17th St., 1725-Jon K. Nakagawa and Jennifer L. Lebre to Ellys D. Cortez and Phillip C. Estes, $439,900.

20th St., 1733, No. 103-James P. and Laura L. Logan to Tyler P. Logan, $410,000.

21st St., 1721, No. T1-Hilary A. Halpern to Lindsay M. Lewis, $395,000.

24th St., 922, No. 719-Patricia Buchanan to Dipti M. and Manoj M. Trivedi, $261,500.

32nd St., 1610-William Burleigh and Carol Ann Seaver to Joseph C. and Sarah N. Davis, $1.65 million.

34th St., 1668-Jeffrey C. Kane to Jeffrey and Aileen Robinson, $1.43 million.

39th St., 2443-Ashley Gallagher and Cheryl S. Lawrence to Xianhong Jiang and Kevin Ercoline, $995,000.

45th St., 2923-Johann M. Schleier-Smith and Ina Simonovska to Anke Weber and Walter Herbert Werner Rentzsch, $1.95 million.

Southeast

A St., 1511-Estate of Edna L. Jackson and Judith A. Jackson to Meaghan R. Smith, $600,000.

Bay St., 1803-Shaun and Mollie Jean Marble to Craig and Courtney Kerscher, $900,000.

C St., 5430-Lebe Group Corp. to Kadiatou Cesaire, $335,000.

Carolina Ave. N., 116, No. 203-David W. and Margaret M. Szady to Jennifer Sanchez, $257,500.

Congress St., 1107-Deutsche Bank National Trust Co. and Saxon Asset Securities Trust to Enobong Usanga, $205,706.

D St., 1427-National Residential Nominee Services to Aron Eitan Szapiro and Alexandra Bloom, $927,000.

Fairlawn Ave., 1627-Clayton and Marcus Stewart to Sivenson Guerrier, $351,400.

H St., 5125-Doris Plater to Thomas E. Hughes, $260,500.

HR Dr., 814-Darryl E. and Lajuanda Myers Brewer to Tully T. Garrett, $345,000.

M St., 2944-Diane M. Brandon to Stephanie L. Griffith-Richardson, $275,000.

Potomac Ave., 1428-Estate of William Young Jr. and Cheryl Young Zaney to Donna Ward and Lance Burton Macalester, $685,000.

R St., 2215-CX Investment Corp. to Kara Callaghan, $640,000.

Savannah St., 202-PMD Realty Group Corp. to Tracy Winkle, $350,000.

Talbert St., 1262, No. 7B-Rivereast at Anacostia Corp. to Ciera M. Johnson, $326,193.

Second St., 316-Deborah R. Stark to Jeffrey D. and Crystal D. Cargill, $1.5 million.

11th St., 329-Forrest Reid and Claire Foster Avett to Peter Gorman and Mary G. Simonton, $1.05 million.

11th St., 900, No. 406-Auto Club Corp. to Donald and Shang-Jeo Gaublomme, $514,900.

15th St., 284, No. 201-Miranda Faye Bryant to Gina L. Bigelow, $380,000.

23rd St., 3422-Dap Homes Corp. to Cara R. Fuller, $369,900.

46th Pl., 1159-Triumph Realty Corp. to Malkia Harvey, $342,000.

Southwest

Delaware Ave., 1301-Jonathan H. Schulman to Rita Louise Simerly, $142,400.

Sutton Sq., 45, No. 1109-Wharf 4B Condo Owner Corp. to James Altman, $2.58 million.

Fourth St., 1250, No. W104-Gloria Ellis Cawthon to Andrew E. Weinrich, $245,000.