Northeast

A St., 1405-Kent R. Evans and Ansley J. Labarre to Travis Korson and Emily E. Haney, $580,000.

Adams St., 1304, No. 3-Wells Fargo Bank and Structured Asset Mortgage Investments II to De Yi Zheng, $234,000.

Bryant St., 223-Luxury Prospects Corp. to Ely and Hallie Ross, $735,000.

Commodore Joshua Barney Dr., 3625-Maria Luque and Juan E. Botero to Adeolu Adebari, $545,000.

Constitution Ave., 1716-Alfredia Bryant to Justin and Abigail Tanner, $750,000.

D St., 418-Gary Matteson to Peter E. and Christine Bohle Boyd, $1.25 million.

Delafield St., 715-Sandra Gonzalez to Hannah Alise Rogers and Brady Quentin Tyra, $480,000.

E St., 1766-Estate of Clarence Leroy Brockman and Bridget Lee Brockman to Lauren E. Frank, $500,000.

Florida Ave., 1018, No. 101-Erica Lynn Marshall to Deepa Joseph and Samuel David Sipes, $499,000.

G St., 1114-Patrick G. and Janet E. Garton Ciarleglio to Stephen Christopher Anderson and Martina Amori, $779,000.

Grant St., 4047-Julia Anderson to Jeremy Ray Castle and Christie A. Roberts, $309,000.

Hunt Pl., 4127-Estate of Thomas E. Dunn and Mary R. Wilson to Earnest Monfried and Courtney Lee Smith, $265,000.

Lee St., 4418-Debora Bartley to Devaugh Queen, $303,000.

Maryland Ave., 703-Servicing Collections Inc. to Brett Holmgren and Dana Remus, $1.4 million.

Massachusetts Ave., 644, No. 306-Jas J. Singh to Tracy Marie Wilichowski, $280,000.

Morton Pl., 632-Krissa Webb to Robert Eubank and Stefanie McLallen, $595,000.

Olive St., 1501-Melvin Davis to Travis Langenkamp, $415,000.

R St., 104-Pamela V. Proctor to Sandeep Oberoi and Sumeet Kaur, $837,500.

Rhode Island Ave., 1226-Shawn and Susan Edwards to Drew Lyons and Lianne N. Palmatier, $649,900.

Tennessee Ave., 519-Hoco Rehabs Corp. to Gregory Duguid Burns, $870,000.

Third St., 9-Estate of Jimmy Ray Fairchild and John Morris to Robert Francis and Victoria Mahsan Phillips, $750,000.

Fourth St., 1912, No. 2-Kristine Prendergast to Aaron Matthew Riggins, $493,500.

Fifth St., 313-Thomas B. and Sarah M. Hall to Claire Condro and Clay Reade Jacob, $949,999.

Sixth St., 914-Thomas F. Faison to James and Anna Hrom, $960,000.

13th St., 432-JLM Corp. to Minaxi and Nilanj Desai, $736,000.

15th St., 3001-Lara Diana Hawketts to Patrick Ryan and Patricia Hughes Martin, $760,000.

Northwest

Albemarle St., 4101, No. 512-Jason Campbell to Alberto Scarasso, $438,000.

Ashmead Pl., 2347-Tee L. Guidotti and Donna Marie Artuso to Andrew P. and Linda Goldstein Loewinger, $1.91 million.

Brandywine St., 4440-Simonetta Nardin to Linda Kaltani, $960,000.

California St., 2138, No. 502-Michael C. Soules and Stacey L. Kawakami to Shirmila T.S. Ramasamy, $660,000.

Cathedral Ave., 3816-John and Gillian Rogers to Bjoern and Suzanna Jemsby, $2 million.

Cathedral Ave., 4201, No. 616W-Suzanne Chernauskas to Lindsey Caryn Woolf, $330,000.

Church St., 1400, No. 309-Greyson Goon and Robert C. McClennan to Keith Egan, $706,800.

Clifton St., 1343, No. 101-Ronald E. Blackwell to Joseph S. Battistelli, $325,000.

Connecticut Ave., 2725, No. 206-Eric K. Grant to Lisa A. and Ira N. Feit, $600,000.

Connecticut Ave., 3883, No. 513-David Brog to Sarah Rose Cohen, $537,500.

Connecticut Ave., 4707, No. 610-Ann Marie Bailey to Carol Jean Newell, $404,000.

Crittenden St., 1233-Matthew and Emilie Sullivan to Meredith Pierce, $1.05 million.

E St., 675, No. 520-Amar K. Bhatia to Heather Krause and Joel Franklin, $545,000.

Embassy Park Dr., 4303-Carolyn L. and Patricia L. Calkins to Douglas E. and Nicole L. Graham, $807,000.

Fairmont St., 1218-Robert J. Hutt and Sarah M. Steverman to David J. Bender and Danielle S. Cherrick, $1.08 million.

Florida Ave., 929, No. 12-Philip R. Whalen and Rex V. Ordiales to Richard Eselu Gabriel, $459,000.

Gallatin St., 700-Patricia Merritt to Justin H. and Elizabeth A. Furry, $665,000.

Georgia Ave., 4525, No. 1-Ewora Corp. to Arsh Sharma and Ruchi Soni, $699,900.

H St., 2401, No. 211-Barry Lenk to Mahmoud Kafashzadeh and Lobat Zanali, $312,500.

I St., 2406-Julia Janzer to Joseph H. Pellegrino, $715,000.

Ingomar St., 3904-Anthony Thompson and Mady B. Gilson to Monique Sunpath Moore and Praveen G. Madhiraju, $1.57 million.

Jefferson St., 700, No. 106-Ustar Investments Corp. to Richard V. and Maya S. White, $285,000.

Kansas Ave., 4814-Timothy Caperton and Greta Star Wright to James Robert and Beth McMahon, $860,000.

Kennedy St., 31, No. 203-Nahim and Sharafdeen Ibraheem to Melanie Andrea Acuna, $264,000.

Kenyon St., 1003-Jennifer Moheyer to Sara E. and Susan M. Oliveri, $618,000.

L St., 2201, No. 409-Walter P. and Stefanie H. Jacob to Michelle Elaine Harp Bethel, $308,000.

Locust Rd., 1387-Michael and Martina M. Benenson to Nathan Lesser and Karen Bloom, $985,000.

M St., 1011, No. 907-Lynda G. Loomis and Peter C. Ross to Robert W. Zelnick Jr., $1.54 million.

Massachusetts Ave., 400, No. 716-Carolina Acevedo Romero to Jany Y. Xu, $590,000.

Massachusetts Ave., 4200, No. 903-Estate of Lila S. Berger and Mitchell R. Berger to Carolee Heileman, $729,000.

Monroe St., 1340, No. 301-Charles Edward Livermore and Anne Bowser to Adrien and Patrick Egreteau, $615,000.

N St., 922, No. 101-Teferi Zewdou to Ronald Clay Harris, $670,000.

N St., 1300, No. 304-Elizabeth A. Mina to Michael Roy Phillips, $462,500.

Nebraska Ave., 5417-Ryan and Deborah Palacheck to Ryan M. and Michelle S. Burnette, $1.01 million.

New Mexico Ave., 2801, No. 1213-Anna Cohn to Albert N. Gentry III and Lisa F. Jones, $490,000.

Newport Pl., 2144-David Harold Wiesman to William Harrison Parker, $932,500.

Nicholson St., 609-Boulevard Corp. to Julie and Benjamin Perdue, $999,999.

O St., 3114-Alice B. Caldwell to Carmen Caneda and Richard J. Gilfillan, $2.66 million.

P St., 1718, No. 912-John M. Lavery to Elisa Carvalho, $295,000.

P St., 2806-Byron and William F. Swift to Frances McLeod, $2.38 million.

Park Rd., 525, No. 203-Park View Condominium Ventures Corp. to Vincent Magno, $624,900.

Park Rd., 1933-Alfred J. Sheppard III and Juan Feng to Joel S. and Anna Haas Bauman, $1.31 million.

Piney Branch Rd., 6725-Danielle Walton and Sean Prather to Mary D. and Nicole M. Hallerman, $855,000.

Porter St., 3527-Idris M. Diaz to Katharine Heyl, $1.06 million.

Q St., 1615, No. 404-Shang Gao to Megan Connell Welch, $490,000.

Quincy Pl., 26-Shaun William and Rodica Donaldson to Ashlee M. and Derrick L. Williams, $874,900.

Rhode Island Ave., 1317, No. 1-Mark J. and Ariel N. Enoch to Zachary Allan and Nicole Rebecca Tatz, $670,000.

Ridge St., 411, No. 1-Equity Trust Co. to Jessica Lauren Gordon, $680,000.

Roxboro Pl., 530-Bank of America National Association to Attila Shalorus and Khodayar Amir Beiki, $385,000.

Scott Cir., 1, No. 18-Kenneth Harrson to Nina Sophia Demet, $235,000.

Sherier Pl., 5311-Mary Patricia McKay to James Alain and Elizabeth Rochette, $1.05 million.

T St., 125, No. 3-Benjamin Terris and Rachel Pfeffer to Preya Sharma, $660,000.

Tilden St., 5153-David H. Small and Ekaterini Yannaca to Michael David and Sarah Boyd, $2.42 million.

V St., 150, No. V201-Sherally Munshi to Namitha Jacob, $420,700.

Virginia Ave., 2700-Kathleen Anne and John P. Flavin to Steven J. and Julia S. Ingels, $981,407.

Water St., 3303, No. 3J-Rasesh Vissanji and Kavita Shourie to Robert R. Peterson, $2 million.

Willard St., 1753, No. 3-Potomac Construction 1753 Willard Corp. to Dana Georgeta Popescu, $499,900.

Wisconsin Ave., 3110, No. 702-Veronique LaGrange and Julien A. Blarel to Jacob N. Wohlstadter, $545,000.

Wyoming Ave., 1901-Bryan K. Blankenship and John W. Jones to Doris K. Stephens, $818,000.

First St., 5040, No. 303-John Gramlich to Lauren M. Pena and Efrain Mauricio Pena Velasquez, $399,999.

Fifth St., 5207-Nefse Corp. to David and Aurielle Kuehl, $725,000.

Sixth St., 1634, No. 2-Kristen O’Brien to Gail E. Ballantyne, $599,000.

Seventh St., 5401-Joseph L. and Denise Moore to Anna E. Mackintosh and Joel D. Turner, $624,500.

10th St., 1117, No. W8-Robert B. and Elizabeth Cassady to Richard William Sexton, $859,000.

11th St., 1515, No. 1-1-Douglas S. Goldhill to John Paul and Carmen Catellier, $529,000.

13th St., 1245, No. 106-Louis J. and Kristen Swenson McCoy to Ameya V. Pathare, $497,500.

13th St., 2543, No. 2-Loren D. and Emily White Adler to Trenton James Van Oss and Jennifer Nicole Bredemeier, $910,000.

13th St., 3720-Diane Bonciolini to Brian M. Porter and Rebecca L. Frank, $930,000.

14th St., 2750, No. 601-Esther Williams Strongman to Zeina R. Boustani, $701,000.

16th St., 1801, No. 311-Sarah Krieger to Beth Lauren Goldstein, $899,000.

16th St., 4013-Samlu Corp. to Robert Kainen Gould and Jennifer Eun-Young Chung, $900,500.

17th St., 1916, No. 501-Azadeh Mansouri to Kaitlyn Edsall, $450,000.

20th St., 1301, No. 401-Aziza Mohammed to Jared Wasilefsky, $262,000.

21st St., 1260, No. 107-Carrie E. and Michael Lamb to Tayler J. Park, $297,500.

22nd St., 1177, No. 5B-Ellen A. Efros to Jane E. and Jack C. Goldfrank, $1.57 million.

24th St., 1121, No. 207-Caroline Richmond Burns to Mauricio Soto, $525,000.

32nd St., 6342-Kenneth C. and Kimberly A. Cestari to Susan Jane and Dean Daniel Caras, $1.75 million.

35th St., 3601-Jonathan Derek Rose and Jane Kyung Hwa Dokko to Valerie Kindt and Mark Francis Dever, $1.85 million.

39th St., 2650, No. 1-Sean M. and Lindsey S. McElhaney to Stephen Spearing Chakerian and Yukari Rymar, $575,000.

46th St., 4212-Michael K. and Elisabeth R. Melia to Jane M. Diiorio, $995,000.

Southeast

Capitol St. E., 1111-David W. and Ann E. Allen to Benjamin W. and Stuart E. Allen, $1.24 million.

Carolina Ave. S., 1356-Laura Anderson Kirby to Caitlin M. Cusack, $1 million.

D St., 1513-Kevin and Mia Morrison to Erica Spencer, $768,500.

Fort Davis St., 2109, No. 301-U.S. Bank National Association and Lehman Mortgage Trust to Aaron Augenbaum and Narine Hovnanian, $97,125.

Hr Dr., 826-Prakash Sankurathri to Elizabeth Nesbeth, $359,900.

Ives Pl., 1337-Dilan Investment Corp. to Elizabeth Ann Shedlosky and Patrick J. Dolan IV, $789,900.

Kentucky Ave., 236-Estate of Janice Knopp and Elizabeth A. Barber to Michael Fitzgerald Dearington and Rachel Beck, $986,000.

Naylor Rd., 3101, No. 204-U.S. Bank National Association and the RMAC Trust Series to Naima Kabiri, $60,000.

Pennsylvania Ave., 1391, No. 212-David L. and Rebecca L. Yonkman to Steven William Mele, $370,000.

Pennsylvania Ave., 3935, No. B-Marcia L. Norman to Michael A. and Anna M. Williams, $179,500.

Potomac Ave., 1606-Shannon E. Donahue and Aleksei Razsadin to George and Lauren Turner, $807,500.

Skyland Pl., 2424-Thomasina M. Portis to Dietrich Williams, $395,000.

Talbert Terr., 1349-Sandra M. Case to Marne Pike, $311,537.

Fourth St., 425-Jonathan Lee Yoo to Michael and Krista Jorstad Maruca, $650,000.

10th St., 519-Edward W. Dooley to Ramin Ipakchi and Pargol Partovi, $819,000.

11th St., 401-Adolfo Briceno to Matthew Daniel Casas, $1.34 million.

11th St., 900, No. G07-Auto Club Corp. to Andrew Joseph Kugle, $365,000.

14th Pl., 2329-Joretta Crocker to Shanttel Liberato, $315,000.

28th St., 1702-Homes First Corp. to Yevgeny K. Lapin and Dwight F. Harris, $635,000.

35th St., 1437-Adriane Alfred and Vetalle Fusilier to Fernanda and Tamara A. Ferrell-Zabala, $450,000.

54th St., 96-Kelvin Moore to Sellano L. and Shameka S. Simmons, $439,000.

Southwest

G St., 256, No. 124-Norman R. Briere and Jaime Coronado to Natasha A. Stancill and James W. Miller, $705,000.

Sutton Sq., 45, No. 1117-Wharf 4B Condo Owner Corp. to Jacinta C. Auyong and Daniel E. Murphy, $699,000.

Third St., 1101, No. 205-Kenneth J. Cahoon to Katherine Rose Allen, $275,000.