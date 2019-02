District of Columbia

These sales data recorded by the D.C. Office of Tax and Revenue were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

Northeast

A St., 1471-Ronald F. Morin to Jonathan Prescott, $409,500.

Bennett Pl., 1931-Mary Elizabeth King and Stephanie Aduso to Paul E. Waters, $522,000.

Capitol St. E., 1400-David Adams and Andrea Baer to Samuel and Kelly Quinney, $593,000.

Chancellors Way, 3007-Joshua C. Freed to Jennifer A. Nordstrom, $374,630.

Clay Pl., 3940-Jose A. Moreno to Janay J. Richmond, $335,000.

Constitution Ave., 1104-Frederick P. and Jeanette M. Somers to Brad G. and Stephanie H. Winans, $1.25 million.

D St., 1729-Jesse A. Gary to Adam J. and Sarah B. Martin, $757,000.

Douglas St., 1548-VJG Real Estate Corp. to Julian M. Salai, $740,000.

E St., 1241-Subrat and Nisha Desai Biswal to Samue L. and Julia B. Fabens, $937,100.

F St., 1308-George N. and Erika R. Schwartz to Jesse Eugene Pleger and Helen Shawyer, $845,000.

Franklin St., 635-Estate of Esther Mae Wardrick and Felicia Jean Wardrick to Adrian Deveny and Shahrzad Rezvani, $535,000.

Holbrook Terr., 1210, No. 102-Eliana Kaloshi to Karen L. Lombardi, $301,500.

Jackson St., 907-Precious House Corp. to Kyle Edward Bailey and Tiffany A. MacIsaac, $785,000.

Linden Pl., 1236-Keith and Kelsey Garrett to Llewelyn Main Engel, $741,000.

Minnesota Ave., 3733-Estate of Johnnie Mae Gardner and Mary Gardner-Jenkins to John Lesniewski, $220,000.

Oglethorpe St., 512-Errol K. Graham to Jose H. Granados and Alicia Marde Pease, $400,000.

Peabody St., 96-Nageeb and Fatema Sumar to Nesamani and Stella Mary Joseph, $930,000.

Raum St., 1276-Victoria Mutesi to Ronald Fields, $890,000.

Rosedale St., 1630, No. 1-Megan Fergusson and Jonathan Ried Yanik to Sarah R. Pinsky, $470,400.

Virginia Ave. W., 1717, No. 104-Jennifer Marie Brown to Cherrelle Swani, $300,000.

Ninth St., 329, No. TH2-Laura A. and James G. Gatto to Thomas James Skinner and Jodi Ilene Grant, $1.93 million.

11th St., 820-Jeffrey M. Micklege to Christopher and Cory Leuchten, $912,500.

15th St., 72-Carol D. Gauthier to Lina E. Arnold, $369,900.

16th St., 2243-Estate of Mae A. Webster and Patricia M. Brown to Isaias Ghebremichael, $422,500.

17th St., 4505-Charles E. Wesley to Ralph E. and Deliya B. Wesley, $350,000.

21st St., 4000-Maurice and Jennifer Dunn to Samuel and Kristi Cunningham Whitfield, $885,500.

30th St., 2141-Kenya D. Wells to Michelle Renee Cook and Biniam K. Haileab, $755,000.

35th St., 308-Laurice A. Hounshell to Shaundricka Monique Ranel, $320,000.

Northwest

Albemarle St., 3827-ABKB Corp. to Dennis and Monica Litza Bisgaard, $1.95 million.

Alton Pl., 4623-Webb B. and Meredith O. Milward to Charles L. and Andrea W. Johnson, $1.3 million.

Ashmead Pl., 2310, No. 101-Peter and Louise K. Ross to Rebecca H. Lullo, $345,000.

Beekman Pl., 1662, No. A-Catherine C. Niehaus to Cristina Cuervo Redondo and Ignacio D. Llanos Ignacio, $920,000.

Blagden Ave., 4322-Gabriela Richeimer and Julianna S. Gonen to Leslie Tokiwa and Badrinarayanan Gopalan, $930,000.

Buchanan St., 1612-Jerry A. and Ettyce H. Moore to Camille Danita and Rabbiah Sabbakhan, $925,000.

Capitol St. N., 5032-Pennington M. Winberg and Jodie Haak to Bruno N. Gasulla and Megan Peason, $590,000.

Cathedral Ave., 4201, No. 107E-Kulene Dicerce to Randall D. and David W. Snight, $264,000.

Chapin St., 1415, No. 204-Marguerite N. Martel to Rebecca Ohlin, $344,000.

Clifton St., 1205, No. C-Ian and Rebecca Finn Wright to Joshua Matz and Hillel Smith, $805,000.

Colorado Ave., 5617-Shirley Wharton-Mason to Mark Andersen and Tulin Ozdeger, $754,000.

Columbia Rd., 1852-Lillian Marie Shoup to Timothy J. Barvitskie, $420,000.

Connecticut Ave., 3701, No. 517-Killian B. Swift to Tatiana Tassoni, $215,000.

Connecticut Ave., 4701, No. LL5-Estate of Mary Bower Troland and Ellen T. Rigby to Damon Andrew and Jessica Woods Regan, $515,000.

Crittenden St., 826-Todd R. Mustard and Teresa E. Parsons to Jordan and Rika Miller Owings, $770,000.

Davenport St., 4719-Mathieu M. Glassman to Andrea Custodi, $941,000.

Ellicott St., 3239-Dorothy Bartlett Smith to Shunsuke Sumikawa and Gulnara Yunusova, $1.54 million.

Euclid St., 1654, No. 301-Ardith A. Spence to Som Priestley and Aleksandra Zabolotnikova, $725,600.

Farragut Pl., 46-Michael A. and Lisa J. Mendez to Maxwell J. and Kristen J. Kalmann, $626,000.

Flagler Pl., 2022, No. F201-Alyssa N. Poorman and William L. White to Sylvan Herskowitz, $425,201.

Garrison St., 4425-Salman N. Lemtouni to Jessica E. Sanet and Jason C. Zappasodi, $935,000.

H St., 2401, No. 703-Kenneth L. Harrison to Joseph P. and Maria T. Fezza, $320,000.

Harvard St., 1461, No. 3-Brian V. Gratwicke and Andrew E. Evans to Weichen Fan and Ian A. Hay, $665,000.

Huntington St., 3709-Camilo F. Garcia and Cynthia F. Chance to Monique Maley, $975,000.

Illinois Ave., 4523-Estate of Rosa L. Howell and Tawana D. Warren to Bereket H. Stephanos, $499,500.

Kalorama Rd., 1701, No. O-1-Rebecca Beamer to Hailey R. Rogers, $240,195.

Keefer Pl., 630-Elmer and Jose Martinez to Daniel Gottschalck, $710,000.

Kenyon St., 438-Suri Investment Corp. to Colin D. Green, $875,000.

L St., 1001, No. 304-Anjula K. Singh to Pablo A. Cuba Borda, $625,000.

Luzon Ave., 6445-Florence Cameron Jones to Jerome Torain, $222,000.

Macarthur Blvd., 5359-Philip Rockmaker to Darryl L. Pounds, $1.15 million.

Massachusetts Ave., 301, No. 101-Daniel G.M. Nelson to David S. and Maria Gavidia Hook, $575,000.

Massachusetts Ave., 1711, No. 725-Boston House Corp. to Justin Johnston and Gwenith Lammers, $275,000.

Military Rd., 3737-Kelli Lyn Barton and Michael Robert Jewell to Steven Ho and Elisabeth Shellan, $915,000.

Morton St., 777, No. 106-Misty Marie McGowen and Nicholas Robert Sharkey to Matthew Joseph Kastner, $425,000.

N St., 1220, No. 4B-Charles J.A. D’Angelo and Michael Mann to Brian and Erika Flora, $970,000.

New Hampshire Ave., 1330, No. 1015-Sharon Eileen Agueda to Dessislav Dobrev, $600,000.

New Mexico Ave., 2801, No. 413-John T. Boorman and Helen J. Dillon to Susan Morris, $508,000.

Newton St., 1629-Jesse T. Eaves and Stephanie H. Bald to Rena C. Greifinger and David Oliver Nicholson, $1.32 million.

Oliver St., 3734-Richard Diamond and Wendy W. Williams to William H. and Amy B. Murphy, $2 million.

P St., 2708-Peter S. and Sabrina Glass to Brian Francis Tucker, $2.1 million.

Park Rd., 525, No. 104-Park View Condominium Ventures Corp. to Adam Ali Issa Abdi and Kristen Marie Jarvis, $555,000.

Park Rd., 1457, No. 409-Earl Bradford Hawkins and Tzu Luu to Joshua Chapman, $267,000.

Pennsylvania Ave., 701, No. PH2-House Buyers of America Inc. to Freda O’Brien, $449,900.

Porter St., 3028-Andrew John Tabler to Mitzi Hanold, $377,500.

Q St., 2531, No. 101-John R. Loughner and Katherine D. Aaby to William R. and Katherine A.H. Ballou, $580,000.

Quebec Pl., 1058-Michael A. and Marybeth Krumm Turner to Robert J. Kelly, $630,000.

Randolph Pl., 47-Amir Roshankar to Lirio Liu, $790,000.

Reno Rd., 5301-Jean M. Thomas to Kevin and Erika Cross, $1.02 million.

Rhode Island Ave., 122-Jason A. Cornelius and Casey Michael Torgusson to Abigail Hauslohner and Ryan E. Lucas, $1.23 million.

Rhode Island Ave., 1441, No. 109-Catherine Ginther to Marie McNicholas, $477,000.

Rodman St., 3519-Carmen L. and Beth-Ann F. Gentile to Praveen Misra and Dana Brooke Harrar, $1.55 million.

S St., 1605, No. 3-Rebecca K. Ratner to Patrick J. and Doreen A. O’Malley, $1.05 million.

Shepherd St., 935-Dilan Investment Corp. to Tomas Williams and Carla Vanina Maenza, $942,500.

Sherman Ave., 2625, No. B-GP Real Estate Investments Corp. to Faysal Haroun, $689,000.

Sutton Pl., 3241, No. D-David Grayson and Maria Scavella Little to Aisha Al Mesned, $699,000.

T St., 1413, No. 301-Mary Caroline Sperry to Matthew Bryant Smead, $367,500.

Tunlaw Rd., 3900-Estate of Donald L. Myers to John C. Barnes IV and Thomas P. Smith, $222,000.

V St., 86-April V. Short to Syed Akbar Hamid and Michael Jones, $1.5 million.

Whittier St., 608-Charles A. and Hope B. Stewart to David N. and Nicole R. Silverman, $820,000.

Wisconsin Ave., 3010, No. B5-Erin M. Miller to Elisa Marie Smith, $260,000.

Woodley Pl., 2742-David A. Newman and Kathleen M. Devine to Angela and Dermot Patrick Maher, $1.2 million.

First St., 1718, No. 8-Andrea Rodriguez and Ruben Pereya to Amy and Jay Hariani, $385,000.

Third Pl., 5726-RCW Construction Group Corp. to Daniel John Carella and Jennifer Helen Hall, $826,000.

Fifth St., 1719, No. B-Laurence Michael Sandell to Matthew R. and Michael D. Schottland, $758,750.

Sixth St., 1133, No. 2-William K. and Anne S. Thompson to Priya Agarwal, $595,000.

Seventh St., 777, No. 426-Morris H. and Janette Zuluaga Mitler to Minqi Wu, $580,000.

Ninth St., 3742-TQTD Corp. to Lionel Dripps and Rebecca Rice, $1.08 million.

10th St., 3821-Alexander D. Rothenberg and Sarah D. King to Eric Jotkoff, $857,000.

12th St., 2020, No. 306-William J. and William H. Coughlin to Adam Basch, $517,500.

13th St., 1300, No. 609-Christopher L. Moore to Jason W. Levergood, $540,000.

13th St., 1502, No. 8-John S. Moot to Elizabeth Stickney, $408,700.

13th St., 3517, No. 1-Nancy J. Gloman to Loriann Chiques, $329,900.

14th St., 1133, No. 511-Carl L. and David Shiffman to William Hulse, $491,000.

15th St., 1715, No. 17-Robert K. Gordon to Francis J. Coppola, $565,000.

16th St., 1601, No. 1-Kevin M. Simpson to Michael Thompson, $1.01 million.

16th St., 1915-Alexander G. Short to Douglas D. Fletcher, $380,000.

17th St., 1514-Evelyn M. and Rafael A. Geigel to Katherine Power, $415,000.

17th St., 2550, No. 610-Kenneth Alan Bertsch and Richard Peter Beck to Erik Edlund, $844,000.

20th St., 1301, No. 709-Anca C. Novacovici to Vahe G. and Anita C. Hovsepian, $333,500.

21st St., 1415-Jacob J. and Christine Wirth to Roger Colaizzi and Allyson Senie, $455,000.

23rd St., 1111, No. 4F-Matthew B. McCormick and Chadwick A. Hoeft to Lester P. Silverman and Patricia Abramson, $2.6 million.

25th St., 1111, No. 802-K. J. and Rekha K. Shah to Jing Xie and Mukesh Kumar, $460,000.

31st St., 1045, No. 13-Deepchand Bajpai to Vanessa B. Hurley, $534,500.

39th Pl., 2233-Michael J. and Letitia B. Scalise to Jordan G. and Natalie N. Chapman, $855,000.

Southeast

A St., 1340-Jeffrey Keil and Joel Nelson to Andrew C.A. and Susan McDonald Jampoler, $1.45 million.

Atlantic St., 621-Estate of Charlie Tolbert and Charlie Tolbert Jr. to Rogelio Velasquez-Lopez and Ilvia G. Perez-Cabrera, $251,000.

Burns St., 606-Jessie T. Graham to Michelle Craft, $300,000.

D St., 1112-Thomas E. and Mary C. Ricks to Thomas Francis Park, $1 million.

Elmira St., 603-Wayne Huu Cai and Hung Kim Nguyen to Tamika N. Mitchell, $365,000.

Green St., 2316-Jack Spicer Properties Corp. to Julie Tam, $380,000.

Howard Rd., 1424-Gail M. Saxton to Dalila C. Scott, $330,000.

Independence Ave., 1804, No. 2-Thomas D. and Lauren Cowles to Christopher Bedford and Katherine Frates, $840,000.

Lebaum St., 563-Anita Olusoga to Alem S. Abreha, $600,000.

Morris Rd., 1322-C. David Watkins and Gregory G. Yost to Gregory Samuel, $440,000.

Orange St., 408-Estate of Joyce M. and Charles Alan Williams to Debora Taffere, $310,000.

Pennsylvania Ave., 1391, No. 529-Brad L. Hiltscher to Elizabeth Ghandakly, $489,000.

S St., 3907-U.S. Bank National Association and Lehman XS Trust Mortgage Pass-Through to Martin Arrington, $260,249.

Talbert St., 1262, No. 22B-Rivereast at Anacostia Corp. to Regina Moore, $326,196.

Eighth St., 8-Patrick J. and Ethel M. Glen to Nicole F. Carlotto and Andrew J. Dotson, $1.02 million.

11th St., 308-John McDonald and Theadora Ruys Browning to Jacob Graetz and Christina Bittar, $1.24 million.

11th St., 900, No. 401-Auto Club Corp. to Paula Helena Castillo Martinez and Raimundo Nery Mejia, $779,900.

13th St., 308, No. 2-Lay Peng Tan to Keith and Sharon M. Malley, $363,000.

15th St., 262-5design Development Corp. to Tara and Stephen Bunch, $1.15 million.

Southwest

Delaware Ave., 801, No. 235-Philip Weeks to Alexander D. Eveland and Clare A. Hathaway, $650,000.

Sutton Sq., 45, No. 1003-Wharf 4B Condo Owner Corp. to Frederick Asuncion and Irvine Nugent, $1.45 million.

Fourth St., 800, No. S607-Donald P. and Shang-Jeo H. Gaublomme to Anne Brockmeyer, $359,000.