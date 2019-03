District of Columbia

These sales data recorded by the D.C. Office of Tax and Revenue were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

Northeast

Adams St., 1353, No. 3-Brett Fairbrother to Kelly K. Baker, $327,500.

Blaine St., 5608-Sheila J. Ritter to Natalie M. Amini, $280,000.

Carlton Ave., 2966-Michael R. and Jamie Higdon to Teresa Marjorie and James Peter Zegarelli, $849,900.

Channing St., 334-Estate of Gerald E. O’Brien and Robert E. Hukill Jr. to Kristin Avery and Anthony Rediger, $472,000.

D St., 1216-Dominique Alexander to Eric Benjamin and Megan Everhart, $657,000.

Dakota Ave. S., 3616-Janie R. Caulton to Joshua E. Schlieder and Regina M. Caputo, $600,000.

F St., 626-Elizabeth A. Funderburk to Kelley Isbrandtsen, $1.02 million.

G St., 628-Nathaniel J. Harpe to Hans-Christian and Anu Gandhi Potthoff, $975,000.

Girard St., 1025-Christine E. McClendon to Steve A. Fulton, $465,000.

I St., 307-Joel Z. and Ileana Waldman to Rebecca Marlene and Andrew Joseph Harris, $940,000.

L St., 621-Matthew K. and Nikol K. McCombs to Rong Li and Aileen Yu-Hen Chang, $949,000.

Newton St., 1332-James R. Carroll Jr. to Blachy Javier Davila Saldana and James Wilson Jr., $920,000.

Perry St., 1030-Joshua S. Black to Eric P. Shen and Amy Wang, $832,000.

Shepherd St., 1008-Abigail E. Ley and Dagur Skuta Helgason to Jessica Rachel Schmidt and Alexander Gareth Brown, $819,000.

Todd Pl., 302, No. 2-Stephen Terry McGuire and Clarence Ezra Brown III to Lauren E. Ober, $399,000.

Fifth St., 2820-Yanyi Mao and Bing Cai to Deepti S. and Siddhartha Raja, $777,000.

Sixth St., 4961-Jose Carlos and Maria Justine Sousa to John E. Barrett, $562,500.

14th Pl., 614-Sarah G. and Joshua Sayko to John Coleman Hamlett, $680,000.

18th St., 1016-Estate of Walter L. Brown and Evan Faber to Darius Artis and Deidra Michelle Grier, $305,000.

19th St., 427-Gary L. Jordan to Brice Sharshon McKeever and Katharine Murphy-Lubowicz, $683,000.

30th St., 2157-Peggy A. Sanders to Cemone Antenette Bynum, $485,000.

49th Pl., 1200-Wheeler Road Apartments Corp. to Kenneth Dean, $600,000.

60th St., 244, No. 102-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Clarence Williams Jr., $100,000.

Northwest

Albemarle St., 3823-VRE III Corp. to Mark A. Hissong and Sebastian Krop, $2.45 million.

Albemarle St., 4915-Phillida Clare Chenevix-Trench and Amar Inamdar to David J. Murphy and Mitzi McNair Gaskins, $1 million.

Ashby St., 4610-Julius A.G. and Ingeborg Elisabeth Jonckheer to Charles Daniel and Caroline Lewis Wolverton, $1.57 million.

Belt Rd., 5005-Jennifer G. and Michael M. Levy to Benjamin A.F. Nussdorf and Inna Dexter, $2.3 million.

Broad Branch Rd., 5914-William E. and John Gibson Mullan to Tiernan K. and Rachel P. Mennen, $965,000.

Buchanan St., 411-Lisa M. Pettinati and Paul F. Powell to Andrew Robert Rakestraw and Rachel Wood, $719,000.

California St., 2123, No. B5-Laurence M. and Judith Smiley to Patricia McLaughlin Nicolson, $775,000.

Calvert St., 3823-Warren D. McDaniel to Jeffrey C. and Chesa T. Brawner, $1.09 million.

Cathedral Ave., 4201, No. 706W-Mad Development Corp. to Patrick M. Myers and Richard M. Scarfo Jr., $325,000.

Chesapeake St., 2730-Sally Ann Horner to Lisa M. McLntye, $1.65 million.

Columbia Rd., 516-Walter Palencia to Tom E. Chen, $682,000.

Connecticut Ave., 2660, No. 5A-Nash Wardman Tower Residential Corp. to Elizabeth and Daryl Libow, $3.55 million.

Connecticut Ave., 3701, No. 225-Jennifer K. Vessels to Alcira Leon, $227,000.

Connecticut Ave., 5431, No. 103-Maria Ignatova McMahon to Mary G. Thompson, $390,000.

D St., 631, No. 1137-Jimmie Lou Debakey to Aleksey Minchenkov, $455,000.

E St., 616, No. 218-Jacob Mordechai Cohn to Dan Zhao, $500,000.

E St., 915, No. 514-Mayte Santacruz to Vivian M. Salama, $439,500.

Euclid St., 1211-Stephen E. West to Nisha N. and Anil K. Arekapudi, $1.4 million.

Floral St., 1206-Nadine P. Peters and Deon K. Young to Raymond H. and Ashley B. Glendening, $985,000.

Foxhall Cres., 4600-Arthur L. and Virginia E. Howard to Joseph O. Cascarano and Anissa A. Nabi, $1.42 million.

Garfield Terr., 2928-Jim Young Kim and Younsook Lim to Eric Frank and Lilly Liu Minkove, $2.67 million.

Georgia Ave., 6645, No. 302-Stacy Vasquez to Amir Stewart, $215,000.

Greenwich Pkwy., 4405-Daniel B. and Alison Rosenberg to Saam Jahanbeen and Elnaz Azar, $1.02 million.

Harvard St., 1119, No. R-Dustin and Judith Bellavance to Yan Ting Lu, $612,500.

Illinois Ave., 3923-Vladan Dasic and Anna D. Adamczyk to Timothy Preston and Nesrin Korkmaz, $860,000.

Ingraham St., 221-Olivia L. Starr to Travis D. Andrews and Marissa K. Larose, $635,000.

Irving St., 1361, No. 5-Alfred M. Boll to Joel Robert Curtis and Maria Elena Abarca, $525,000.

Kalorama Rd., 1837, No. B-Lisa Fleck to Molly Elizabeth Lyons, $540,000.

Kenyon St., 1390, No. 701-Robert Clarke and Shelly Dass to Benjamin Martin and Mandy Garber, $594,900.

Lamont St., 1624-Philippe Chabot and Laura A. Ivers to Andrea Julia Matthews, $860,000.

Linnean Terr., 5176-Daniel Shapiro and Julie R. Fisher to Juan Marin Otero and Sara Hormigo Carnero, $1.07 million.

Lowell St., 3407-Susan Cohn and estate of Edwin J. Cohn to Christopher E. Angell and Jessica R. Hertz, $1.82 million.

M St., 910, No. 808-Theresa Marie Marchese to Kevin Grothouse, $500,000.

Macomb St., 3309-Bernard R. and Maria Siskin to Adam D. and Anne K. Gerson, $2.34 million.

Massachusetts Ave., 400, No. 723-Brennan Michael Newell to Anja Holovac, $575,000.

Massachusetts Ave., 1711, No. 313-Joyce P. Decker to Terr Dyroff and Patricia Darsie, $300,000.

Meridian Pl., 1438, No. 103-Allison M. Wachter to Laura Norena, $372,000.

Missouri Ave., 401-MVM Investments Corp. to Mulu Tasew, $650,000.

Mount Pleasant St., 3314, No. 25-Gwendolyn Lucille Fernandez to Adam Deluca, $339,000.

N St., 3419-Julie E. Goodwin to Cynthia Lessard, $970,000.

Nebraska Ave., 6001-Thomas and Anne K. Lindenfeld to Catherine A. Rivet and Nathan A. Hotaling, $1.31 million.

New Hampshire Ave., 4108-Safisha T. Mance to John Hughson Burke and Katrina Marie Groth, $925,000.

New Mexico Ave., 2801, No. 1401-Alexander Zanolli to Ana Lajmanovich and Tomas Esteban Gergely, $715,000.

Newton St., 1708, No. 304-Jason Rathod and Sheetal Patel to Michael Gerst, $340,000.

Ontario Rd., 2853-Estate of James McMillan Graham to L. Wayne Connell, $1.61 million.

P St., 1413, No. 403-Herbert S. and Patrice R. Miller to Marci S. and James M. Linsay, $1.21 million.

P St., 3273-Linda Battalia to Laura Seely and Guy David Cecala, $1.53 million.

Patterson St., 3150-Susan M. Newborn to Amy E. and Lindsey Green-Simms, $875,000.

Q St., 1615, No. 904-Robert A. Vogelsohn to Shee Shee Jin, $484,498.

Quesada St., 3226-Peter and Elizabeth Agnvall to Sean Christopher Griffin and Catharine Hobart Warner-Griffin, $1.57 million.

R St., 1401, No. 308-Kevin Christopher Wheeler to Dennis R. and Katherine M. Leahy, $562,500.

Ridge St., 477-Warren McBroom to Kelley J. Robinson, $750,000.

S St., 221-Latrice M. Cooper-Strader to Tai Lung and Hannah Kim, $765,000.

Shepherd St., 1306-Claire D. Sneed and Isaiah J. Bashan to Mark J. De La Iglesia and Amelia C. Rock, $808,247.

Swann St., 1457-Norissa Giangola and Bruce McNamer to Zachary Jay Kinne and Jacob Benjamin Hensley, $1.38 million.

T St., 1456-David M. Dale Jr. to John and Mindee Pandtle, $1.18 million.

Tunlaw Rd., 3900-Andrew L. Stern to Rachel E. Tripp, $217,500.

V St., 128-128 VW Corp. to Jesse Sucher and Katherine B. Munroe, $1.28 million.

Van Ness St., 2939, No. 1133-Saman Madani to Christie L. Senft, $329,000.

Varnum St., 1513-Brian C. Crawford and Sarah V. Stewart to Nishant Dahiya and Valentina Pasquali, $850,000.

W St., 1418, No. 401-Eric Scott Jotkoff to Yishu Chen, $469,000.

Warren St., 4323-Paulo Martelli and Larissa Alanna Gray to Elizabeth Whitman and David E. Rhinesmith, $1.38 million.

Webster St., 305-Timothy Burley to William E. Daniels, $602,500.

Windom Pl., 3838-Rachel and Emil John DiIorio to Carter Price, $1.01 million.

Wisconsin Ave., 2111, No. 417-Ashley Krout and Nicholas D. Casscells to Lourdes C. Cue and Maria S. Rodriguez, $555,000.

Worthington St., 3281-Estate of Albert J. Didden Sr. and Albert J. Didden Jr. to Kenneth and Kimberly Cestari, $762,000.

Fourth St., 2034-Estate of Mary Moore and Edward E. Moore Jr. to Irada Abasova and Jonathan E. Dolloff, $595,000.

Fifth St., 5313-Cary Sabados and Ariel Gibbons to Joseph Richard Pileri, $520,000.

Seventh St., 4119-Level One Development Corp. to Laura Shumow and Brendan Brankin, $880,000.

Ninth St., 5320-Lillian Suh to Ryan Wee Sim and Ranjni Gunnala, $669,555.

10th St., 3612, No. 2-Eduardo D. Labanca and Nicholas A. Galbraith to Marjorie Oppenborn Katekintha and Benjamin Matthew Brown, $665,000.

12th St., 1527, No. 3-DV Investment Inc. to Tara Danielle Hickey, $860,000.

13th St., 2535, No. 402-Brendan J. Miller to Gal Mesika, $542,500.

14th St., 2125, No. 610-Christopher L. Janson to Laila Rifay, $559,900.

16th St., 1612, No. 3-John T. Taylor Jr. to Douglas and Kelly Ann Mchoney, $1.65 million.

16th St., 3060, No. 103-Gregory A. Hill and Amy M. Reagan to Christopher Ulmer, $330,000.

17th St., 1724, No. 26-Robyn Broughton to Bricio Jose Segovia Reche, $455,000.

17th St., 4105-Abby K. Moynihan to Ryan Studner and Cydney Siegel, $808,000.

18th St., 2038, No. 302-Alan S. Elias and Michelle D. Proser to Kamila Anna and Tadeusz R. Galeza, $587,500.

20th St., 1301, No. 707-Bradford L. and Malitta N. Seamon to Mingxin Jin, $349,900.

21st St., 1260, No. 706-Michael R. and Amy L. Procknal to Aimonchok Tashieva, $305,000.

23rd St., 1140, No. 704-Mana LTD to David Mark, $699,000.

24th St., 1121, No. 203-Beau Dennison Rightsell to Jean Marie Raleigh, $349,999.

26th St., 1404, No. 4-Patricia F. Mayer and Perry H. Friedrich to Michael Andrew Brown, $549,900.

29th St., 5314-Dilan Investment Corp. to Lionel Theodore and Rhoda Lethea Weeks Brown, $2.12 million.

38th St., 3609, No. 356-Meredith A. Siegel to Nicolas Minges, $235,000.

39th St., 2217-Denise S. Matalas to Christopher James and Sarah Abigail Brown Dirkes, $1.08 million.

39th St., 3721, No. A193-Wendy S. Pachter to Whitney Barrett Midulla, $410,000.

43rd St., 4331-Marie Christiane DeRoche Clark to Melissa Lockhart Pewett and Mark David Tyler, $1.05 million.

49th St., 2901-National Residential Nominee Services to Valdis Karlis and Katherine Lee Lenss, $2.41 million.

Southeast

A St., 1815, No. 103-Kelly Crowe to Samuel D. Lichtman, $334,900.

Barnaby Terr., 1132-Durrell McDaniel to Marvin A. Diaz, $300,000.

Brandywine St., 627-Samuel Fitzgerald Brown to Kimberly M. Taylor, $255,000.

Carolina Ave. N., 101, No. 209-Tri M. Nguyen to Ronald D. Taguba, $315,000.

Chaplin St., 362-Matthew W. Avery to Michael A. Havlin, $325,696.

E St., 1324, No. 210-Robert Sanders to Chiara M. Shokite, $449,000.

G St., 1349-Yevgeny K. Lapin and Dwight F. Harris to Natasha Beth Cohen, $874,700.

Highwood Dr., 3500-Dieter and Chalis J. Waizenegger to Nathan Michael and Sarah Ussery Rudolph, $580,000.

K St., 1515-Rym Corp. to Laurie L. Kirkland and Joshua B. Isaacs, $749,900.

M St., 2915-Kenneth E. Millner to Michelle D. Thornton and Ernestine D. Corbin, $265,000.

S St., 1408-Estate of Jimmy Crump and Tommie C. Crump to Michael Neal, $449,500.

Southern Ave., 632-Romell Buchanan to Marcos D. Bustamante and Silvina A. Alarcon, $261,900.

Fourth St., 311, No. 1-John G. and Barbara C. Toher to Marshall Dale Martin, $302,000.

Ninth St., 505-Jennifer Smira to Zina Makar and Brandon Jay Figg, $825,000.

15th St., 732, No. 6-351877 EDCO Corp. to Jonathan Christopher and Maura Ward, $660,000.

16th St., 2333, No. 102-U.S. Bank and Truman 2013 SC3 Title Trust to Fillip Nelson, $129,000.

22nd St., 1439-Gerald Booker Jr. to Kendra Lea Simms, $428,000.

33rd St., 2422-Estate of Pearl A. Cross and Vermel L. Cross to Joseph L. Andronaco, $375,000.

49th St., 127-Estate of Cassandra Adams and Demetrius Adams to Dion T. Townley, $270,500.

Southwest

Forrester St., 125-David P. Moran and Bethsabe F. Morales-Arroyo to Sebastian Navidi-Kasmai and Ciara Mackey-Hall, $316,000.

Martin Luther King Jr Ave., 4300-SMC Realty Investments Corp. to Kemba Jones, $370,000.

Sutton Sq., 45, No. PH14-Wharf 4B Condo Owner Corp. to Richard Alcalde, $1.66 million.

Fourth St., 1435, No. B812-Bryant A. Jones and Marie A. Castelli to Molly Tims and Aaron Killian, $450,000.