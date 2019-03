District of Columbia

These sales data recorded by the D.C. Office of Tax and Revenue were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

Northeast

Anacostia Ave., 251-Mary E. Arrington and Cyreste M. Arrington to Matthew and David Buerger, $350,000.

C St., 1312-1312 C. St. NE Corp. to Grace Eunhye Oh, $869,000.

Carolina Ave. N., 1522-Devona M. Dolliole to Megan N.J. Hammaker and Hannah M. Holden, $460,000.

Constitution Ave., 1908-Maria Lucia and James Milton Johnson to Christopher Deane Albert, $1.2 million.

D St., 1436-Christopher C. Wynes to Stephen M. Degenaro and Hang Kristie Xian, $833,500.

Division Ave., 906-Khristopher Perrin to Joy Ira Corp., $172,500.

E St., 660-Louis D. Simmermacher to Eric and Stephanie Conn, $909,970.

Edson Pl., 4510-Cosmo Development Corp. to Amber N. Melton, $335,000.

Franklin St., 617-George and Sheila McDuffle to Nusrat S. Rabbee, $535,000.

Gault Pl., 4047-Chih Feng Huang to Michael Ghorbanian, $226,000.

H St., 1724-Arthur S. Panero and Philip J. Panero to Adam Lobene, $350,000.

Holbrook Terr., 1109, No. 3-Tarresha Poindexter to Darroll Screen, $385,000.

Jay St., 5109-Angella L. and Anthony E. Barnes to Pejumae F. Guscott, $320,000.

L St., 1629, No. 201-Kristi Ann Nolan Chuang to Blaine Theodros, $370,000.

Maryland Ave., 1344, No. 1-1344 MC Ave Corp. to Andrew J. Terp, $479,900.

Monroe St., 2603-Jennifer Driscoll-Chippendale to Darren S. Block and Julie Sorenson, $765,000.

Oglethorpe St., 706-Jacqueine B. Scott and Cynthia S. Smith to Andre R. Scott, $440,000.

Perry St., 1308-Susan J. Banks and Brian J. Banks to Samuel Freund and Megan Fowler, $1.05 million.

Queen St., 1242, No. 3-Mark McCullough to James Howland, $225,100.

Rhode Island Ave., 123-Joseph L. Andronaco to Daniel Louis Sachs and Aurelie Ercoli, $865,000.

Sheriff Rd., 5151-Nachito Development Corp. to Bello Wilder J. Ramierez, $360,000.

Second St., 2019-Wilmington Trust NA to Rebecca E. Walker, $609,000.

Fourth St., 1912, No. 1-Bharat M. and Daksha B. Jasani to Daniel Villamarin and Lily Ickow, $485,000.

Eighth St., 110-108 8th St. Corp. to Camden W. and Michelle K. Toohey, $699,900.

Ninth St., 18, No. 106-Evan Pehrson to Katherine M. Little, $392,000.

11th St., 331-Jonathan Parks and Ashley H. Bennett to Vanessa C. Miler and Benjamin Thelonious Fels, $963,000.

12th St., 2724, No. 9-Maurice Alexander Miles to Christopher K. Weber, $550,000.

13th St., 401, No. 110-Rebecca Moore to Henry J. Loyer and Laura A. Kroeger, $424,000.

14th St., 225-Sara Snyder and Pierre Comizzoli to Michael Charles Parks and Jennifer Woodard, $806,500.

16th St., 1105-Clyde T. Cobley to Susan Crown and William Titherington, $355,000.

18th St., 326-Willco Properties Corp. to Clare E. Parker, $800,000.

21st Pl., 2407-DC Home Solutions Corp. to Jessica Fisher, $650,000.

26th St., 2808-Erica Daye to Julia and Cosme Lopez, $580,000.

46th St., 826-the estate of Nathan E. Saunders and Joanne Schamest to Sanjeev Kumar Shahjpal, $222,000.

Northwest

Albemarle St., 4101, No. 513-Margie Ruttenberg to Alfredo A. Chamorro, $513,000.

Alton Pl., 4618-William Eltringham to David Cotter and Aleksandra Rybicki, $1.11 million.

Beekman Pl., 1604, No. C-Edward Arnold Preston and Benjamin Thorp Smith III to Joshua P. Nanson and Jordanna Snyder, $765,528.

Biltmore St., 1930, No. 400-Rebeca Lamadrid-Villareal and Daniel Bremer-Wirtig to John Dmarco and Alysia Evanitsky, $812,000.

California St., 2205, No. 203-Sven C. Hodges to Brian Valle and Laura Manville, $865,000.

Cathedral Ave., 3901, No. 514-Andrew Williams Elliott to Monica Robin Fleischman, $254,000.

Champlain St., 2328, No. 318-Jeffrey M. and Natalie W. Javier to Maxwell Graham Pike and Stephanie Nicole Timm, $525,000.

Clifton St., 1420, No. 203-Caroline Anderson to Dominic C. and Monica R. Mackenzie, $334,000.

Columbia Rd., 1023-Jacob Ellwanger to John Niebauer and Elizabeth Stower, $916,000.

Connecticut Ave., 2829, No. 705-Sarah Rose Cohen to Indradeep Kumar, $249,900.

Connecticut Ave., 3701, No. 600-Frank Speector to Faten Alzamel, $215,000.

Connecticut Ave., 4740, No. 906-Willis and Lisa Hoopes Holloway to Daniel P. and Maureen C. Hickson, $500,000.

Davis Pl., 4114, No. 209-Michael A. Cummings and Alfreda Hamilton to Jeremy S. Baskin, $372,100.

Dent Pl., 3014, No. 32E-Wendy Anne Mullen to David J. Begley and Luke Robb Wallace, $637,500.

E St., 616, No. 522-Jennan and Briana Yuh to Maria Beatriz Winstel, $475,000.

Elm St., 428-Maximilian P. Haivanis to Elaine B. Gin, $725,000.

Fairmont St., 739-Sarah M. Roque-Washington to Megan Leigh McCormick, $882,000.

Florida Ave., 919, No. 505-Gary Michael Parsons Jr. to Christopher Cafiero, $637,000.

Fulton St., 5004-Yoonmee Chang and Woon S. Chang to Amy Kravitz and Alvaro Jose Del Solar, $1.05 million.

Garrison St., 4348-Andrew A. Cruikshank and Catherine St. Denis to Michael Maddden and Mindy Saraco, $1.15 million.

Georgia Ave., 7137-Ruth Osorio and Ryan Tomberlin to Abigail A. Nurse and Michael W. Gaskins, $651,000.

H St., 925, No. 304-Dana Foley to Stela Mocan, $850,000.

Harvard St., 1420, No. 403-Marco A. Penaloza-Quiroz and Haydee Penaloza to Chao Zhang, $442,000.

Irving St., 618-Kevin G. Hurtt and Anneliese M. Bruner to Mariana M. Habib and Adam A. Shoeb, $565,000.

Jefferson St., 1329-Dean Baker and Helene Jurik Jorgensen to Travis Keith and Julia Kettle Larson, $865,000.

Kansas Ave., 4840-K2NC Corp. to Gary Ryan Dyal and Kristin Leanna Saetveit, $849,989.

Klingle St., 5220-Alison B. Ross to Kathryn Headley Ross and William Rowell, $950,000.

Lanier Pl., 1700-Jorgen Ullerup and Anne Ullerup Hollande to Benjamin A. and Elizabeth J. Sislen, $1.2 million.

Longfellow St., 422-Juan J. Romagoza to Krzysztof Janusz Rucinski and Emmanuelle Miroslavva Pryz, $617,000.

M St., 310, No. 6-C. James Phillips Jr. to Michelle Rupp, $315,000.

M St., 939, No. A-Katherine L. and Valdis K. Lenss to Stephanie Anne Accuosti and David Alvarez Sadder, $1.4 million.

Macarthur Blvd., 5427-Sharon Watts Perlmutter and Suzy Eckstein to Daniel John Kirkwood and Anh Qunh Chu, $725,000.

Massachusetts Ave., 555, No. 811-Justin Kramer to Christopher Scott Koves, $421,000.

Massachusetts Ave., 4280-Leslie H. Sobin and Margareta E.D. Sobin to Karl-Marx Edward Okeke-Von Batten III and Elizabeth Beith Okeke-Von Batten, $900,000.

Mintwood Pl., 1843, No. 110-Jenne S. and Andrew L. Rabin to Andrew T. Nguyen, $370,000.

Missouri Ave., 1322, No. 205-C. D. Gilin Jr. to Mazgab Kinde, $310,000.

N St., 1445, No. 203-Neesa Sethi and Benjamin Peter Hernandez-Stern to Nicholas P. Day, $610,000.

Nebraska Ave., 5225-Nathan T. Martinez and Soudeh Motamedi to Salvatore Barone and Laura Longobardi, $862,250.

New Hampshire Ave., 1816, No. 705-Robert J. and Patricia Sullivan Gage to Claire Shanley, $295,000.

New Hampshire Ave., 4513-Alexander T. Hunt to Jillian Wanner and Tyler Longpine, $859,000.

Northampton St., 3224-James Charles and Catherine Furth Noel to Anne O. Di Rosa, $1.5 million.

Ordway St., 2711, No. 304-Michael A. Koren to Wonme Katie Chon, $379,000.

P St., 1718, No. L5-Thomas J. Buddensick to Muhammad Tariq, $270,000.

P St., 3319-Clover Holcomb Burgess to Peter C. and Laura K. Morreale, $1.8 million.

Park Rd., 525, No. 102-Park View Condominium Ventures Corp. to Ramsey Kant, $529,900.

Park Rd., 1309, No. 301-Maureen Hensley-Quinn to Christine Bishai, $595,000.

Pennsylvania Ave., 2555, No. 708-Milena Rudman to Francisco Victor Rovira and Julia Desiree Pineda, $565,000.

Porter St., 3832, No. D388-Elise Sonia Yousoufian to Sally G. Phillips, $470,000.

Reservoir Rd., 4707-Anne Potter Bodner to Kathryn Dickens and David J. Weeks, $2 million.

Rock Creek Church Rd., 103-Kim Green and Amy Horton to Nicholas Galbraith and Eduardo De Lima Labanca, $729,000.

S St., 1706, No. 3-Jeffrey M. Cox and Debra L. Payton to Brian J. Schoo, $765,000.

Scott Cir., 1, No. 409-Jermaine Richard Leonard to Andrea Quach, $269,000.

Sheridan St., 618-Nia Heard-Garris and Wayne Garris to Mira R. Mendick, $570,000.

Spring Rd., 1437, No. 14-Arvest Central Mortgage Co. to Jared Grigg, $304,985.

T St., 1415, No. 1A-1415 T. Street Corp. to Suriya Cassis Jayanti, $289,000.

T St., 3601-Candith E. Pallandre to Richard Mark and Lisa T. Davis, $1.2 million.

Tunlaw Rd., 3901, No. 302-Badger Certificates Corp. to Chi Kin Adam Poon, $265,000.

V St., 1390, No. 420-Adam Holzsager to Robert B. Sanders, $580,000.

Varnum St., 118-David M. Kauck and Rebecca P. Butterfield to Kate Alexandra and Peter William Winter, $793,500.

Vermont Ave., 1239, No. 605-Henry P. Harris and John A. Whitfield to Hayley E. and Jennifer A. Smart, $485,000.

Warder St., 3542, No. 302-Daniella Fanarof to Zachary and Julia Gezo, $649,900.

Washington Cir., 3, No. 701-Dilnara Isamiddinova to Terry V. Gaitan, $655,000.

Whitehaven Pkwy., 3632-Hanlon Design Build Inc. to Matthew Holmwood and Malia Brink, $2.37 million.

Winfield Lane, 3624-William H. Bode to Judy Patterson, $1.77 million.

Woodley Pl., 2745-Ruth and Daniel Madden to Aliza and David Green, $1.35 million.

Yuma St., 5108-W. Cabell Grayson Jr. and Susan G. Gryson to Saher S. Sabri and Huda I. Bazyan, $1.35 million.

Fourth St., 811, No. 219-Amit Malik to Tanvi S. Ajmera and Saahil Ninad Karpe, $510,000.

Fourth St., 4825-Andre Tia and Wanda Bamberg-Tia to Solomon Bagae, $750,000.

Sixth St., 6808-Carol Jeanne Mittten to Henry Sacks and Jessica Steinberg, $1.11 million.

Seventh St., 5313-Nellie Bernice Barnes and Frances Geraldine Barnes to Gille M. Baez, $350,000.

10th St., 1124, No. 5B-Bogdan and Ilinca Bartolomeu to Alexander N. Milwee and Christopher E. Norman, $892,000.

11th St., 1224, No. 4-Chanelle Aurora Blackie and Gerald R. Blackie to Craig and Lucinda Piligian, $1.21 million.

12th Pl., 2118-Kenneth Eisenberg to James Edward Rosenberg II and Santiago Gonzalez Jr., $985,000.

12th St., 2001, No. 118-Samuel M. and Marguerite L. Koelbl to Leslie Albers, $600,000.

13th St., 1225, No. 703-Carlos Bell to Danielle Rose Nguyen-Feldman, $479,000.

13th St., 5213-Korosh E. Armakan and Jennifer I. Leyton to Shahbaz A. Khan, $925,000.

15th St., 1822, No. 103-Matthew D. and Lavinia Smith to Alejandra Tamez De La Garza, $289,000.

16th St., 1704, No. 6-Christopher Alan and Theresa Eri West to Marc K. Baribault and David P. Yamane, $785,000.

17th St., 1514-Michael Farid Laskowski Jaja to Stephanie Michelle Colpo, $495,000.

17th St., 2412, No. 202-Michael J. Camilleri to Garret J. Bonosky and Mary Walker, $570,000.

18th St., 1545, No. 605-Andrew B. and Alexandra Dawson to Marianne Wilson, $370,000.

19th St., 1824, No. A-Edward D. Hollingsworth to Danya Greenfield, $685,000.

20th St., 2410, No. 308-Paul Skoczylas to Angela Hasler, $310,500.

21st St., 1640, No. 2-Mary Braden to Amanda Swenson Lobell and Neil Thomas Roach, $1.15 million.

27th St., 5736-Tilli C. Williams to Tyler J. Phillips, $942,000.

30th Pl., 4927-Donald L. and Christine McChesney Martin to Natasha Milan Matic and Barbara Helen Zylinski, $1.75 million.

32nd St., 1685-Christopher Chivvis and Sumona Guha to Eric Jean Francois Jourdanet and Rebecca Ching Xie, $1.33 million.

38th St., 3660, No. D256-Mark H. and Amy Bucher to Ariel Fiszbein and Sandra Cohen De Fiszbein, $250,000.

39th St., 2725, No. 415-Melissa and Sanjay Daluvoy to Philip Peter Caruso, $360,000.

39th St., 3810, No. D124-Linda R. Rowan to Gabriela Guerra, $364,000.

44th St., 1535-Robert W. Woolfolk and Jane G. Schubert to Melvyn Thomas Blunt and Mai Thi Hong Bo, $1.2 million.

Southeast

A St., 503-Harriet A. Rogers to Jane S. Black, $1.05 million.

B St., 3326-Janice A. White to Lanisha J. Jenkins, $305,000.

C St., 1535-Adam Edward and Laura McCann to Michael Christian and Rache Lnell Meyer, $601,869.

Carolina Ave. S., 1315-Leslie A. Johnston to Benjamin K. Master and Beverly Fang, $800,000.

Chesapeake St., 504-Rhonda D. Sabb to La Sharne Bing-Cotton, $325,000.

D St., 1509-A. Squared Holdings Corp. to Alexander Ryan and Kelly Catherine Reed, $820,000.

Dubois Pl., 3216-1621W Corp. to Devin Morgan, $300,000.

Easy Pl., 4620-Rich Property Management Corp. to Dawn Elizabeth Rigby, $430,000.

Good Hope Rd., 1907, No. 109-Guillemrio L. and Maria A. Caireli to Mamie L. Johnson, $115,000.

Hr Dr., 808-Federal National Mortgage Association to Alexander Biniam, $250,000.

Ives Pl., 1431-Kathleen E. Rooney Thomason and Stuart D. Thomason to Jennifer Tujague, $720,000.

Kentucky Ave., 327-Marion B. Davis and John D. Denney Jr. to Julio H. Henriquez, $545,000.

Minnesota Ave., 2708-Yvette R. Smith to Lyn Myles, $440,000.

Parkland Pl., 349-Gregory and Winston Maison to Vernon T. and Ashley L. Davis, $475,000.

Pennsylvania Ave., 1500, No. 411-Goldstar 1500 Penn Corp. to John M. Huff and Donna E. Phelps, $469,000.

Savannah St., 1110, No. 12-Bp-Savannah Corp. to Tishina Charnell Okegbe, $213,000.

Stanton Terr., 1717-Jehan Jones-Radgowski and Blair Jones to Sabrina Easterling, $355,000.

Woodcrest Dr., 433-Woodcrest Towns Corp. to Dana Dean Plagmann II and Lauren Camille Ayers, $508,675.

11th St., 338-Dilan Investment Corp. to Talya R. and John W. Hutchison, $1.09 million.

14th St., 2010-Cody Patrick Nelsen McNeal and Anne Stiles Davis McNeal to Laura E. Goulding and Bettina L. Ramon, $582,000.

18th St., 223, No. 3-Darci Dunnagan to Christopher M. Yates, $440,000.

46th Pl., 1141-Reyes Group Corp. to Ronald K. Hinton, $432,500.

53rd St., 138-Angie Michaelman to Paul Vincent Braun, $429,900.

Southwest

M St., 240, No. E315-Keith M. Jones to Tae-Hwan Gim, $335,000.

P St., 118-118 P. Street SW Corp. and Barbara A. Schauer to Therin M. Dandridge, $600,000.

Third St., 1101, No. 503-Wilmington Savings Fund Society FSB to Qiao Xia Chen, $290,000.