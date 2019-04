District of Columbia

Northeast

Berry Rd., 3194-Frederick B. and Jewel W. Senior to Denis Rigoberto Hernandez, $330,000.

C St., 1335-Lesley Lawrence and Bradley Hammer to Jennifer Hitchon and Mary Brooke Coleman, $828,000.

Central Pl., 1833-Habitat for Humanity of Washington D.C. to Shamora Merritt, $345,000.

D St., 409-Michele A. Clark to Peter A. Devine, $757,000.

D St., 1707-Realty Homes Corp. to Amber Lee Kerr and David Deanna, $897,000.

Dix St., 4536-Antrena Bankhead Myers to Juan B. Cruz Machado, $380,000.

E St., 1605-Zewdi Solomon and Alexander Mesmer to Jared Scott and Kristin Dian Brudy Everett, $569,000.

Emerson St., 655-Shannon McGrath to Michael S. Kirk and Tia Upchurch-Freelove, $387,500.

F St., 1211-MDCVA Properties Corp. to Reza Akhavan, $1.3 million.

Hamilton St., 806-Estate of Ruben Wesley Sims and Wanda T. Sims to Eric K. Kuto and Mary M. Laurie, $430,000.

Holbrook Terr., 1123-Dilan Investment Corp. to Johannes Baker, $515,000.

Kramer St., 1670-Zachary E. Parker to Phillip Glen Thomson, $564,000.

L St., 1817-Kenisha Scott to Lorianne D’Orazio, $515,000.

Lincoln Rd., 1712-Arnulfo J. Villatoro to Kathryn P. Hollister and Patrick C. Howell, $557,000.

Maryland Ave., 1350, No. 305-Ran Nussbacher to Lisbet Kugler, $385,000.

Monroe St., 2607-Typo Corp. to Edward and Kaitlin Baptiste, $940,000.

Oklahoma Ave., 528-Darcy Elizabeth Scott and W. Read Scott Martin to Nancy A. Parrish, $500,000.

S St., 14, No. 302-Darren S. Block to Kodi Bhaskar Kottaidurai and Surya Ramasamy, $530,000.

V St., 314, No. 102-Umang Varma to Lydia La Motta, $257,500.

Second St., 2318-Estate of Roosevelt F. Lake and James Lake to Sonja Nesbit, $399,000.

Fourth St., 2024-Dorothy D. Brown to William F. Dick, $590,000.

Sixth St., 1212-Todd Hansen to Ryan Fiacco, $670,000.

Ninth St., 1021-Sara Walden to Nicole Michelle Pinko and James Toshio Saka Burchill, $827,500.

11th St., 428-Dilan Investment Corp. to Matthew J. and Maren M. Kahn, $1.33 million.

12th St., 3725, No. 201-Devon Anthony Brown to Talia Chavez, $190,000.

13th St., 401, No. 305-Carley Corda and Claudia Diandrea to Mariane E. Vail, $545,000.

14th St., 331-Anne N. and Lane N. McFadden to Daniel Matthew Liebowitz and Ariel Solaski, $785,000.

18th St., 3627-Kyla D. Holland to Guillermo A. Garcia Contreras, $495,600.

22nd St., 3311-Estate of Oliver Edgar Thomas Washington and Jeremiah Washington to Sean Patrick Jones and Timothy Duane Hysom, $426,000.

26th St., 3713-Estate of Michael W. Craig Sr. and Michael W. Craig Jr. to Nikiya M. Hall, $633,000.

35th St., 28-Gladys L. Baskett to David Grenaldo, $227,000.

50th Pl., 845-Charles B.W. Prince to Fareeda A. Gayle, $300,000.

56th St., 601-Quickboard Corp. to Daniel Contreras Garzon and Osorio Martinez, $455,000.

Northwest

Adams St., 67-5design Development Corp. to Adam Holzsager and James C. Houston, $1.38 million.

Albemarle St., 4101, No. 609-Heidi Hubbard to Francisco Larubia-Prado, $915,000.

Arizona Ave., 2947-Keith Krom and Ines Luengo De Krom to Caroline Savage and Jason Snyder, $1.32 million.

Brandywine St., 4722-Robin P. Graham to Maia S. Merin and Alexander Nazaryan, $844,000.

California St., 1858, No. 41-Virginia Newman and Sundance Properties Corp. to Chye Ching Huang and Craig Arnold, $565,000.

Calvert St., 1832, No. 3-Marcus and Tisha Schestopol to Maria Fernanda Rodrigo Lopez, $725,000.

Cathedral Ave., 4201, No. 207E-Wilmington Savings Fund Society and Carlsbad Funding Mortgage Trust to Xing Shen, $264,000.

Champlain St., 2328, No. 402-Jenny Schuetz to Carolyn Currie, $770,000.

Clydesdale Pl., 1801-Joseph B. Fienup to Susanna L. Segal, $259,000.

Columbia Rd., 1108, No. 106-Beverly A. Green and Khepra Anu to Brandon McElroy, $365,000.

Connecticut Ave., 3900-Rebecca Best to Gregory A. Grass, $345,000.

Connecticut Ave., 5315, No. 301-Rukman and Thushara G. Niyangoda to Imani Afryka, $262,800.

Davis Pl., 4114, No. 316-Shaun Gildea to Alyse Oneto, $349,000.

Dumbarton St., 2709-Hannah M. Stott-Bumsted to Augustus Lavinius Casely-Hayford and Sarah Kathleen Romer Wason, $1.59 million.

E St., 616, No. 649-Matthew L. Drake to Michael P. Vito, $720,000.

Fairmont St., 1309, No. A-Michael A. De Gennaro to Russell B. and Cheryl D. Logan, $700,000.

Fordham Rd., 4240-Juanita Leyva to Timothy P. and Quincey T. Grieve, $1.19 million.

Gallatin St., 223-Gharana Corp. to Jennifer Gann and Leslie Gann Waldman, $765,000.

Gate Rd. N., 1439-Martha Wetherholt and Michael Binder to James Sheldon and Payal Shah Martin, $825,000.

Girard St., 1137-David Colon to Joseph Y. and Molly A. Nizhnikov, $1.75 million.

H St., 925, No. 411-Mitchell S. and Joanne Bigel to Nandini and Somendra Singh, $648,000.

Harlan Pl., 6625-Paloma Panesi and Charles Taylor Ostle to Monica Palacio, $885,000.

Harvard St., 1469, No. 3-Harmeet Dhingra to Ashley Nelsen, $415,000.

Huntington St., 3708-Michael D. and Angela Madnick to Andrew A. Cruikshank and Catherine St. Denis, $1.56 million.

Indian Lane, 4852-Daryl A. and Elizabeth W. Libow to Xiang Lam, $5.21 million.

Irving St., 740, No. 1-Matthew and Mark Medvene to Hasan Mohd Mannan, $735,000.

K St., 1150, No. 202-Robert J. Duffy to Diane S. and Derrick A. Butts, $605,000.

Kenyon St., 1249, No. 3-Harrison Boxbaum and Noelle Tullio to Anamaria Camacho Lopez and Hector A. Serrano Navarro, $700,000.

L St., 440, No. 201-Federal National Mortgage Association to Sophie Hesse, $266,078.

Linnean Ave., 4548-Jill Lauren Johnson and Margaret Ann Roddy to Ethan J. Pittleman and Carolyn K. Rosenthal, $1.95 million.

Longfellow St., 601-Fame Homes Corp. to Omar M. and Ethel H. Badawi, $799,500.

M St., 910, No. 115-Phillip Solano to Anne Elizabeth Fleckenstein, $675,000.

M St., 939, No. B-Chad and Hye-Sook C. Leechor to Deepti Bansal and Paul Thompson, $1.75 million.

Macarthur Blvd., 5712-Ranjit Singh and M. Lisa Swoboda to Oren J. and Jessica Falkowitz, $1.18 million.

Marietta Pl., 415-AZLC Corp. to Keith M. Milne and William J. Malloy III, $699,900.

Massachusetts Ave., 555, No. 906-Warren V. Dymond to Jeremy C. Kubach, $412,000.

McKinley St., 2935-Patrick Edward and Lindner Morrison to Jonathan S. and Debra M. Klarfeld, $1.73 million.

Mintwood Pl., 1854-Jill E. Eynon to Anya Vodopyanov, $751,000.

N St., 2114, No. 16-Robert L. and Stephanie Melvin to Yongjia Chen and Roberto Jesus Pastor-Rodriguez, $370,000.

Nebraska Ave., 5275-Jonathan D. and Michelle S. Cohn to Kenneth Modde and Stephanie T. Maltz, $855,000.

New Hampshire Ave., 2039-David R. Dimitrious to Iain Trevett Robertson and Caroline Causey Baxter, $649,000.

New Hampshire Ave., 5125-Ei Holdings Corp. to John Klimek and Kai Pickens, $755,555.

Ogden St., 1452-Edward J. Delio to Tamara Gurevich and Mikhail B. Fedorov, $851,000.

Ordway St., 2755, No. 108-Danielle L. Lewis to James Nguyen, $336,000.

P St., 1734-Benjamin Jack Gorman to Jessica Bay Spiker, $399,555.

Palisade Lane, 4911-David J. and Kathleen M. Dignan to Christopher D. and Elizabeth F. Forte, $1.52 million.

Park Rd., 525, No. 303-Park View Condominium Ventures Corp. to Emily Mellencamp Smith, $655,000.

Park Rd., 1451, No. 502-April A. Puciata to Ainikki-Helena Riikonen, $280,000.

Pennsylvania Ave., 2555, No. 809-Sawafi Co. to Elliott M. Davis and Rachel Jonas, $1.12 million.

Porter St., 3891, No. E305-Robert and Virginia Stoffel to Holly B. Irving, $485,000.

Q St., 2516, No. Q101-Amy Fuling Lee to Zoya Vassilieva Collier, $480,000.

R St., 435, No. 402-Kerry Larkin McGrath to Rafael Galvan Jr., $459,000.

Reservoir Rd., 4711-John D. and Isabel S. Kunsman to Fadi K. Hasan and Zeena A. Abdul-Rahman, $1.2 million.

Rhode Island Ave., 1441, No. 517-Mina Miljevic to Facundo Santiago Martin, $372,000.

Rodman St., 4711-Catherine T. Clarke and Neil B. Shister to Jonathan P. and Caroline N. Decker, $1.6 million.

S St., 1726, No. 4-Eric Silva to Brittney A. Bernstein, $580,000.

Scott Cir., 1, No. 817-Sara Grace Goff to Elizabeth and Elise Moore, $268,000.

Sheridan St., 1383-Lambros D. Bisbikis to Jennifer and Matthew Berglund, $688,000.

T St., 3617-Francisco Larubia-Prado to Matthew Stephen and Alicia Michelle Amling, $895,000.

University Terr., 2933-Thomas O. and Billie Kay Horst to Jessica K. Buckingham and Ethan Whitmore, $1.23 million.

V St., 4821-Joseph O. Cascarano and Anissa A. Nabi to Luis Antonio Flores Ballesteros and Karla Renata Flores Romero, $1.08 million.

Varnum St., 129, No. 1-Gabriel Corp. to Ashley Fatheree and David Prendergast, $620,000.

Vernon St., 1811, No. 206-Joellen C. McGann to Timothy P. Wroble, $357,500.

Watson Pl., 3900-Estate of Diane Straus Tucker to Marc M. Wall, $775,000.

Willard St., 1735, No. 7-Jeanette and Mark A. Binstock to Cara Gardner, $676,000.

Wisconsin Ave., 2111, No. 107-David H. and Allison B. Fialkov to Geraldine Moreano, $505,000.

Woodley Pl., 2753-Walter E. North and Judith J. Ryon to Tim R. and Helene Kalson Cohen, $1.2 million.

First St., 2329-Blash Corp. to Agnes and Monique Johnson, $791,620.

Seventh St., 777, No. 719-Lydia Liu to Arica Demarcus-Dadjou, $505,000.

Eighth St., 5421-Jose E. Jimenez and Sonya Estevez to Michael Haile Mariam, $915,000.

10th St., 1215, No. 2-Rachael Gosnell to Nina A. Anand, $485,433.

11th St., 1515, No. 1-2-Heath K. and Sarah F. Knakmuhs to Daniel C. Augustine, $512,000.

12th St., 1125, No. 75-Vinh Thai to Bibinuer Batuer Jappar, $300,000.

12th St., 2001, No. 302-Nishant Dahiya and Valentina Pasquali to Adrienne L. Rose, $625,000.

13th St., 1245, No. 511-Mark Greer and Shirley E. Jackson-Elnahas to Caroline Fabacher, $402,000.

13th St., 5719-Christopher R. and Brittany Allison Gallaway to Kara Leibin and Alfredo Azocar, $699,000.

14th St., 3821, No. 7-Oliver A. and Rebecca Dearden to Molly Thornton Turco, $649,000.

15th St., 2331-Nitchiko Berugoda to Cari Lutkins, $389,900.

16th St., 2001, No. 402-Scott A. Mackoul to Michael Blumenthal, $405,000.

17th St., 3350, No. 1-Jordana A. Hochman to Allison Sherman, $447,000.

18th St., 1601, No. 716-Eva Sterner to Rondip Dalal, $45,000.

19th St., 2100-Richard A. Smith to Pradyumna K. and Nikhil Padival, $449,000.

22nd St., 1177, No. 9A-Melis LLLP to Kruskaia Sierra-Escalante, $1.82 million.

24th St., 922, No. 216-Mark C. and Plant B. Garrett to Adil A. and H. Ferhan Kilical, $261,000.

25th St., 1275, No. 603-Laurie Jill Adler and Joseph Kent Walker to Natalie Anne Brand, $619,000.

30th St., 1077, No. 607-Kruskaia Sierra-Escalante to Ugo Amoretti, $789,000.

33rd St., 1616-Francisco Javier Jimenez Jimenez and Maria Jose Munoz Magan to Nancy Marie and Nicholas Walter Hungerford, $1.4 million.

39th Pl., 2238-Garrett D. King and Jessica L. Regunberg to Geraldine Kramer, $1.3 million.

39th St., 2820-Sujata Puri Singh to Karen Marie McMonagle and Thomas Joseph Wright, $1.43 million.

Southeast

A St., 701-Lisa R. Riggs and Carolyn Morrow Cheney to Colin Douglas Campbell Jr. and Tessa Anne Criticos, $979,000.

Branch Ave., 1142-Illona M. Harris to Kia Nicole Weatherspoon, $325,000.

C St., 1818, No. 3-Valerie Smith and William Sansevere to Ali C. Kusmez and Nasreen Abusam, $725,000.

Capitol St. E., 1415-C & S Development Corp. to Matthew Christopher Dawes, $1.6 million.

Carpenter St., 3433-Alexis Norman to Mia Alicia and Elena Rutherford, $350,000.

Chesapeake St., 714-Ralph G. Wood Jr. to Lamar Lovelace, $369,900.

D St., 1544-Colin Hurd to Ryan Joseph Kearney, $626,500.

Duddington Pl., 112-Adam and Riana Studner to Leda Kahee and Clifford Douglas Bloomfield, $840,000.

Eaton Rd., 1500, No. 102-Rochelle D. Carter to Jawanna Henry, $257,000.

K St., 331-Stephanie Bocek to Scott Schmelzer and Samantha Newman, $925,000.

Pennsylvania Ave., 1391, No. 430-Tiffany M. Wheeler-Lewis to Shannon Hibbard, $389,500.

Savannah St., 1112, No. 21-Bp-Savannah Corp. to Gregory M. Banks, $235,000.

Suitland Terr., 2102, No. 201-Federal National Mortgage Association to Naomi A. Oledibe, $90,000.

Seventh St., 509-Daniel Vernon Dorris to Nicole and Eric Carter, $1.49 million.

11th St., 900, No. 201-Auto Club Corp. to Jason Reese and Stacey Lynn Secrest, $724,900.

15th St., 245, No. 304-Rajiv Rimal to Gretchen N. and Constantinos Giovanni, $495,900.

16th St., 119-James Anthony Steele to Kathryn Crosby, $590,000.

32nd St., 2411-Jerome and Constance J. Brocks to Carlos J. Cuprill, $545,000.

56th St., 99-Dameon C. Lloyd to Marisa Peal and Iesha K. Mason, $405,000.

Southwest

M St., 240, No. E702-Khosrow Zahedi to Christopher J. Le Mon and Rachel S. Taylor, $257,000.

Sutton Sq., 45, No. 807-Wharf 4B Condo Owner Corp. to Rupal Varshneya and Jaivin Karnani, $499,900.

Fourth St., 800, No. N804-John Joseph Martinich to Blanca A. Schneider, $320,000.