District of Columbia

Northeast

A St., 604-James O. and Victoria Gentry to Patrick Sissman and Elizabeth Mead Osborn, $1.59 million.

Bennett Pl., 1930-Capital Areas Properties Corp. to Carson David Middleton and Abigail Lamond Griffith Middleton, $625,000.

Bryant St., 214-Leslie Kessler-Seed to Lisa and David Landes, $640,000.

C St., 1116, No. 202-Allan and Angelica Abelson to Justin Sink and Claire McNear, $532,500.

Chancellors Way, 3037-Purvagna N. Amin and Suketu I. Patel to Jonathan R. and Megan F. Yanik, $775,000.

Clay Pl., 3959-Patricia E. Martin to Pepe N. Johnson, $365,999.

D St., 1340-Samuel William and Maria-Teresa Duvall to Richard J. Thomas, $940,000.

Eastern Ave., 6010-Muviel Garcia to Lyngrid S. Rawlings, $469,000.

F St., 337-Aaron V. Rakow and Lynsay A. Ayer to Sara Procacci Wilson, $1.39 million.

Franklin St., 2425-Robin Lynn Sampson and Frank Michael Gerard Wong to Jeffrey Prunera, $699,900.

Groff Ct., 516-Kelly Hansen and Abdelaziz Erraziqi to Rachel Gerber, $635,000.

Hamlin St., 1522-Estate of Edwin H. Liu and Joseph Michael Alexander to Jeremy Robert Tittle and Janet Tran, $855,000.

James Pl., 5304-Saeed Momenian to Victor R. Clark, $365,000.

Maryland Ave., 337, No. 3-Kathleen J. and David M. Morrell to Faraz Haqqi and Jehan A. Ahmed, $500,200.

Maryland Ave., 1350, No. 311-Allyson S. Greennille and Thomas Howell Jr. to Carla J. Weaver, $499,900.

Minnesota Ave., 4933-Donald H. Kent Jr. and Megan Hauck to Raymond Whitehouse and Carolyn Van Houten, $375,000.

Morse St., 1402-John K. Davis and Ann Lefert to Allison Bailey and Joshua Kramer, $753,000.

Todd Pl., 28-Java LTD Inc. to Keith Fawcett and Hua Ai, $625,000.

Waltman Pl., 133-Ikechukwu and Ogechi Christine Ibe Anyaoku to James Beauvais, $660,000.

First Pl., 6108-Jeffrey H. Thornton to Jiten Mehta, $300,000.

Third St., 2327-Maureen O. Umeh to Sheldon Bachstein, $630,000.

Sixth St., 1110, No. 6-Lisa Kohn and Hannah Katch to Ethan Garrett Kate, $863,000.

Seventh St., 4912-Fred J. Neal to Derrick Hayford, $675,000.

12th St., 704-Lisa M. Godette to Harrison S. Flakker, $814,000.

14th St., 5024-Richard and Sheranda S. Campbell to Lauren Elizabeth Ruszczyk, $469,950.

16th St., 2218-Elsa M. Diaz to Solome Girma, $470,000.

18th St., 1241, No. 6-Freedom Mortgage Corp. to Nathan Willis, $250,250.

25th St., 2803-SMK Realty Solutions Corp. to Theresa A. and Charles B. Westover, $839,000.

36th St., 124-Jasmine L. Gethers to George and Evagelia S. Papakostas, $281,000.

49th St., 1319-Elite Holdings Corp. to David Wesley Laytham and Rachel L. Wells, $394,000.

Northwest

Albemarle St., 4101, No. 430-Angela Beth Schmetzer to Randy Tajan and Jeffrey M. Delozier, $535,000.

Allison St., 1408-David Frasher and Stephan Moran to Oscar H. Viera, $780,000.

Belmont St., 1414, No. 310-Matthieu C. Charpentier and Marie Gauthiez to Sally Che, $785,000.

Blagden Ave., 4834-Douglas M. Beridon and Taryn R. Joswick to Kelly M. Bolden, $1.2 million.

California St., 1833, No. 305-Pedro N. Da Costa and Abha S. Bhattarai to David C. Lizza, $476,000.

Calvert St., 1810, No. 2-Luke and Carolyn Berndt to Dieter and Chalis Johnson Waizenegger, $622,000.

Caroline St., 1507-Thomas F. Engelberger III and Richard T. Haverkate to Susan S. Kline and Jeffrey W. Mullaney, $1.07 million.

Cathedral Ave., 3831-Eric A. and Patricia F. Widra to John L. Merz and Jennifer C. Fiore, $1.55 million.

Cathedral Ave., 4201, No. 1407W-Yuk Ying Jasmine Sze and Jiaqian Chen to Wendy S. Hadfield, $278,000.

Champlain St., 2380, No. 7-Betsy Rothstein to William Kanellis, $640,000.

Church St., 1440, No. 103-Peter M. Gately to Amirali Valliani, $785,000.

Columbia Rd., 1458, No. 303-Diane S. Rosenberg and Wilfredo A. Gonzalez-Gutierrez to Sherif A. Elfayomi, $175,000.

Connecticut Ave., 2725, No. 309-Elisabeth Michelle Rubenstein to Hari Shroff and Suzanne Lila Sacher, $571,500.

Connecticut Ave., 3620-Carol L. Huls to Bridget Mulcahy, $285,000.

Connecticut Ave., 4740, No. 803-Rachel Buske to Luis Jose and Deneb Vasquez, $435,000.

Connecticut Ave., 5410, No. 308-Workneh Abraham to Bruno Visalot Pinto, $269,000.

Devonshire Pl., 2737, No. 117-Tomasz Telma to Bruce W. Dunne, $541,000.

E St., 915, No. 309-Kenneth Wayne and Deborah L. Glymph to Tasha Pulvermacher and Adam Angelo Bartolanzo, $482,000.

Euclid St., 1425, No. 4-Ghazaleh Samandari and Sue Hosseini to William Orlando Gonzales, $298,000.

Flagler Pl., 2022, No. F101-Leah G. and Ebony J. Fitchue to Jonathan Chord Bezerra, $449,900.

Georgia Ave., 4525, No. 2-Ewora Corp. to John W. Hensley and Kelsey M. Robertson, $750,000.

Harrison St., 4410-Thomas Rahmat and Saba Farzaneh Moritz to Mark R. Weber and Yuriko Oka, $925,000.

Harvard St., 1637-Donald James Case and Rollie Feuchtenberger to Tricia A. Beckmann and Mahnu V. Davar, $1.5 million.

Huidekoper Pl., 2333-Glenn W. Parkinson to David and Megan Vorland, $850,000.

Irving St., 1654-Marian L. and Robert E. Harris to Grant S. Russell and Nancy R. Gentry, $815,000.

K St., 1150, No. 308-Brian G. and Jennifer M. Luce to Chao H. Chen and Kam F. Lo, $588,500.

Kalorama Rd., 1854-Jennie Lee Thompson and Robert J. Levy to Edward and Paula Hughes, $2.25 million.

Kenyon St., 1237, No. 1-Erin McEntee to Thomas Cody and Rachael Smith, $455,000.

L St., 2425, No. 533-Eric James and Karin Brown Heinzelmann to Pavan Kumar and Pallavi Vajram, $650,000.

Longfellow St., 521-Ryan T. and Katherine Elizabeth Meyer to Colin C. Grubbs and Gina Hong, $655,000.

Lowell St., 4519-Amin Foroughi Abari and Mehrnaz Teymourian to Richard J. and Jennifer White Callaghan, $1.52 million.

MacArthur Blvd., 4481, No. 303-Ryan C. Leong to Heather Godwin, $339,000.

Macomb St., 2710, No. 109-Adam K. and Anne E. Hoehn to Rilind Latifi, $367,000.

Massachusetts Ave., 400, No. 701-Pia Mitra Singh to Habibur and Momena Fatema Rahman, $535,000.

Massachusetts Ave., 1010, No. 903-Allison Hyeyeon Park in and Hyun Jin in to Shahin Sefati and Sadaf Khosravifar, $615,000.

Massachusetts Ave., 4301, No. A302-Regina M. Stewart and Peter B. Cherecwich to James S. and Maria Isabel Biser, $414,000.

Mintwood Pl., 1854, No. 10-Fatima Popal to Nayla M. Kawerk, $691,000.

Monroe St., 1816-Benjamin and Andrea B. Beaton to Christopher A. Fanelli and Jessie B. Brown, $1.29 million.

N St., 2301, No. 117-Jean-Charles De Daruvar to Veena Reedy, $790,000.

New Hampshire Ave., 1725, No. 206-Francesca Castellani to Vahid Tavakoli, $383,000.

New Hampshire Ave., 5213-Crystal S. Milligan to Yeshewatsehay Tefera, $585,000.

Newton Pl., 610, No. 10-Simon Klink and Marissa Gesell to Maximillian Ling Del Rey and Catherine Elizabeth Lyons, $685,000.

Newton St., 1643-Marka Corp. to Maria C. Liu and Patrick N. Ryan, $862,450.

Ontario Rd., 2853-Eliza Patterson to Anna Hedvig Louise Von Wachenfelt, $639,000.

Park Rd., 1451, No. 102-Adrienne Rolle to Shelby L. Corman, $550,000.

Q St., 2500, No. 526-Howard P. and Margaret Martin Barry to Albert Nahas, $360,000.

Quincy Pl., 41-Judith Phillips to David Do, $850,000.

R St., 1210, No. 114-Erin and Jonathan McCopp to Lee J. Richardson and Andy Woo, $610,000.

Randolph St., 945, No. D-Cari Bower to Reuben Smith-Vaughan, $340,000.

Rhode Island Ave., 1304, No. 2-Olga Khokhlova and Natalia Roshchina to Kevin T. Shields, $399,000.

Riggs St., 1309-Jeffery R. Robinson and Christopher L. Parillo to Ayman F. Rizkalla and Tamara Senikidze, $1.5 million.

Rodman St., 3046-Jacob H. and Joanne F. Zeigler to Peter and Melinda Nettelbeck, $850,000.

Sedgwick St., 4405-Sandra A. Adams to Chelsea L. and Maria S. Horne, $1.05 million.

Sherier Pl., 5205-Cathryn M. Scheipers to Ivano M. Ventresca and Margaret Beddow, $915,000.

Spring Rd., 1008, No. 1-Jessica Auduiza to Thomas Frederick N. Amos, $399,999.

T St., 1820, No. 3-Mitra Sami to Carl J. Erickson, $450,000.

Tunlaw Rd., 3901, No. 703-Gina and Edward L. Williams to Travis W. and Katie M. Wussow, $333,000.

Underwood St., 510-Wesley D. and Beth Vu Kirk to Andrew Fishbein, $634,000.

Van Ness St., 3720-Judith E. Bauer and Richard Koretz to Eric S. and Emily D. Olesh, $999,400.

Vernon St., 1840, No. 101-Kevin and Aya Lee Maher to Madeline M. Merrill, $435,000.

W St., 3731-Jeffrey W. Hostler to James Alexander and Jennifer Ann Ivers, $1.25 million.

Western Ave., 7071-John R. and Catherine M. Tafur to Antonio and Alicia Dixon Lomba, $1.01 million.

Windom Pl., 4532-Patrick Keegan to David Jacob Bergman and Melissa Ann Henkel, $900,000.

Wisconsin Ave., 3217, No. 6C-Shayna Lebowitz to Kendra May, $328,400.

Worthington St., 3298-Milton R. and Rheable L. Coleman to Laura Lisa and Douglas Edward Levine, $1.08 million.

First St., 4921-Abraham and Claire S. Joseph to Alula Aytenfisu, $760,000.

Second St., 5922-Michael Diggs to Eric Stanculescu and Lauren L. Alkire, $735,000.

Fifth St., 4616-Fame Homes Corp. to Julia and Michael Ioffe, $844,900.

Sixth St., 1531-Marc Steinhardt and Kelse Knight to Donnelly McDowell and Ragan Updegraff, $1.06 million.

Seventh St., 777, No. 715-Terry Teh-Yung Fang to Jad H. Khazem, $475,000.

Eighth St., 5421-Jose E. Jimenez and Sonya Estevez to Michael Hailemariam, $915,000.

Ninth St., 4428-Specialty Lending Group Corp. to Seth L. Roskind and Karissa M. Orris, $990,000.

11th St., 1224, No. 1-John and Sarah Petersen to Loren M. Voss, $649,900.

11th St., 3613-James Austin and Naomi Treworgy to Laurel K. Wamsley, $810,833.

12th St., 2020, No. 113-Asif I. Ahmad and Nida Shahid Pracha to Olaf Erik Kula and Laura Jane McGough, $781,250.

12th St., 2222-Patricia Stroy to Michael Bebawy, $759,000.

13th St., 1325, No. 301-Vishnu Ramaswamy to Victoria and Tyler Steel, $690,000.

13th St., 3209-Robert L. Thorsen to Tammy Alinka Halevy, $1.4 million.

14th St., 7409-Christopher and Melanie Parks to Warren V. Dymond and Maryam Faigatou Barry, $956,021.

16th St., 1706, No. 3-Marshall A. Brown to Sanaa Akbarali and Ryan May, $661,500.

16th St., 3060, No. 410-Andrea Wise and Phillip Oh to Ernest David Ayukawa Babilonia, $366,001.

17th St., 2428, No. 3W-Jodi G. Scarlata to Scott Grouten, $765,000.

18th St., 1601, No. 210-Paul C. Aanonsen to Samuel F. and Ruth Medina, $240,000.

19th St., 1817, No. 3-Mary Jacquelyn Bradford to Edward Charles Hill, $595,000.

21st St., 1321, No. 1-Keli Ishman to Kelsey Johnson, $429,000.

23rd St., 1111, No. 3C-Jastco Mayfair International Property to Syed F. and Mehdia Zaidi, $1.32 million.

31st Pl., 5911-Corbin and Margaret DeBoer to Fabio Leonardi and Hayley R. Curry, $865,000.

33rd St., 1511-Lawrence and Stephanie Flanagan to Scott K. and Sandra D. Phillips, $1.78 million.

34th St., 1695-John L. Merz and Jennifer C. Fiore to Kevin L. and Nancy M. Walker, $2.36 million.

41st St., 2400, No. 103-Matthew Brett Kuncman to Mark E. LaRosa, $245,000.

45th St., 4704-Birthe F. Hoffman to Christopher Mores and Kimberly Kramer, $995,000.

Southeast

Alabama Ave., 623-Phinis Jones to Justin L. Morris, $456,000.

Barnaby Terr., 1266-Donald R. Smith to Leonard Ballard, $310,000.

Brothers Pl., 3609-Estelle Cooke Sampson to Felicia Wilson Young, $468,000.

Carolina Ave. N., 634, No. C-Elizabeth A. Long to Megan R. Cummings and Christopher Hansen, $315,000.

Chicago St., 1137-Joseph Gans to Erik N. Hayes, $350,000.

E St., 1524-Rachel M. Riley-Shields and Michael Kenneth Riley Jr. to Peter James Murphy and Yeva Avakyan, $765,000.

Fendall St., 2100, No. 6-Margaret Twyman to Kenneth J. Brewer Sr., $85,000.

Good Hope Rd., 1907, No. 9-Randy Johnson to Demarcus Leroy Marrow, $115,000.

Morris Rd., 1490-Andrew H. Cho to Fred A. Gamble Jr., $310,000.

Payne Terr., 2225-Gloria McDonald Lakner to Ronald Fields, $380,000.

Potomac Ave., 1430-Dilan Investment Corp. to Andrew D. Hall and Samuel J. Sample, $935,000.

Ridge Rd., 714-Ridge VIP Homes Corp. to Kisa M. Ruiz and Matthew Carroll, $430,000.

Stanton Rd., 3145-Daniel O. and Erin N. Fagbuyi to Christopher Watkins, $390,000.

W St., 3825, No. B-Cheryl J. Thompson to David Jefferson, $160,000.

Woodcrest Dr., 416-Woodcrest Condominium III Corp. to Rukayatu Bello, $311,900.

Fourth St., 328-Kathryn Beth Anderson to Ward Patrick and Robin Jones Griffin, $1.06 million.

16th St., 321-Charles Russell Lee to Savannah McCoy and Matthew Robert Merrow, $599,000.

34th St., 206-Angie Michaelman to Patrick Edward Davis, $379,900.

Southwest

Brandywine Pl., 90-Estate of Charlene Keys and Sonya Suarez to Abraham B. Nida, $301,000.

Delaware Ave., 1301-Galen D. Alexander to Jessica Nicole Salo, $241,000.

Galveston Pl., 35, No. D-Karen C. Woodard to Chantal Fuller, $90,000.

Fourth St., 800, No. S310-Ida Hernandez to Helena Teresa Minchew, $340,000.