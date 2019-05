District of Columbia

These sales data recorded by the D.C. Office of Tax and Revenue in August 2018 were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

Northeast

Bennett Pl., 1915-Teofilo De Jesus Macedo to Mesrack G. Denboba and Hadis Neway, $406,000.

Brentwood Rd., 2837-Domina Development Corp. to Jessica Leigh Floyd Denman, $790,000.

C St., 504-C&S Development Corp. to Joel and Nina Schmidgall, $300,000.

Chancellors Way, 3001-Christopher John Thompson to Corey Harris and Gershun Avilez, $782,000.

Chillum Pl., 5384-Randolph Brett and Marlena M. Perrin to Schuyler W. Null and Zoe Tillman, $565,000.

Constitution Ave., 1106-Brett Wright Astmann and Rebecca Shawn Finley to Brandon Michael and Caroline Daly Wozniak, $1.25 million.

D St., 1200-Katherine and Albert Bossar to Maryam Malakpour and Hamid Espandyari, $949,495.

Dakota Ave. S., 2528-Daisy Properties Corp. to Benjamin O. Jalowsky and Margaret Holly, $499,900.

Evarts St., 315, No. 109-Claire Harbage and Ryan Kellman to Rickie Perdue and Sandra Scott, $280,000.

Franklin St., 411-Jacob Geesing to Cordia Hinojosa, $350,000.

Gault Pl., 4517-Equity Trust Co. to Martiesha L. Peterson, $395,000.

Hamlin St., 1427-Estate of Yakub and Judith Del Cuardo-Zimmerman to Cara Anne and Joseph Aloysius Finley, $718,750.

I St., 1313-Terence P. and Alice J. Kehoe to Sanil Shailendra Sali, $490,000.

Jackson St., 1235-Gregory W. and Mary A. Koenen to Paul Millstein and Melanie Smith, $910,000.

Jay St., 4838-Volta Corp. to Elizabeth I. Cruz and Wilber S. Cruz Bonilla, $445,000.

Jefferson St., 719-Louis W. Belsito IV and Ilona E. Coyle to Jennifer J. Rodriguez and Bret R. Zdanowicz, $459,000.

Kearny St., 1612-Andrew Michael and Claire Suzanne Witko to Rebecca Katherine Parker Harnik and Erin M.G. Holmes, $660,000.

M St., 1802-Estate of Lois L. Cooper and Vallaria A. McGowan to Andrew Magaletti and Ashleigh Holand, $455,000.

Maryland Ave., 1350, No. 310-Nandini Sen and Kaydian Jones to Mikhail Flom and Samantha Jean Liberman, $575,000.

Meigs Pl., 1603-Mikhail V. Arsentiev to Genelle R. Francis, $339,900.

Morse St., 1182-Hygroup Corp. to Karen and Brian Roberson, $789,000.

New Hampshire Ave., 5925-Fenton Properties Corp. to Ulysses S. Glee, $399,999.

Oneida St., 230-Neal O. Reid to Lindsay and Elan Zafir, $530,000.

Q St., 32-Austan and Sara Lori Mogharabi to Hollis L. Luzecky and Luis M. Calderon, $1.05 million.

Roosevelt Pl., 3730-Nacal A. and Cheryl A. Lawrence to Bernardo Rene Flores, $233,000.

Tennessee Ave., 114-Estate of Geoffrey C. J. O’Neill and Heidi E.M. O’Neill to Britt Haxton and Brett Clarence Reynolds, $1.3 million.

Trinidad Ave., 1608-Michael T. and Starlee S. Coleman to Chi Ping Nieh and Grzegorz Nicpon, $808,000.

Waltman Pl., 99-Dianne Haskett and Jacek Kotowicz to Jason D. Saeedi, $665,000.

First Pl., 4424, No. 12-Ustar Investments Corp. to Zachary Michael Speck, $269,900.

Sixth St., 615-David S. Cox Jr. to Ian A. Spreat, $420,000.

Ninth St., 4037-Deborah Wagner to Hayley Elizabeth Moller, $399,000.

12th St., 243-Carrie M. Ward and Kenneth M. Coleman to Michael John McCarthy and Rebecca Blythe Shults, $963,000.

14th St., 47-Niakan Bahar to Isabel Anderson, $369,000.

16th St., 1262-Elizabeth Forgotson Goldberg and Willie Mae Wilson to David Eric Keas, $375,000.

36th St., 116-JBN Realty Investment Inc. to Henry Lopez-Gudiel and Brandon Hughes, $405,000.

Northwest

Albemarle St., 3611-Robert Lewis and Sara Adler to Aaron Stallworth and Danielle Conley, $1.77 million.

Allison St., 1113-Estate of Bennie Watson Jr. and Alma D. Wiggins to Yared Medhane, $581,803.

Belmont Rd., 1831, No. 301-Wanda Jacobson to Elizabeth A. Noonan, $249,500.

Biltmore St., 1832-Matthew S. and Sarah R. Krauss to Elizabeth M. Tulis, $585,000.

California St., 1824, No. 2-Matthew M. McCance to William Brock Thompson, $399,000.

California St., 2408-David M. Riley to Mohammad Mehdi Nayebpour, $3.06 million.

Capitol St. N., 6508-Yarrow and Jennifer Sheldon to Roberto Carlos Martinez and Jessica Nicole Fernandez, $427,000.

Cathedral Ave., 4201, No. 1212E-Maria J. Terol to Leonardo C. and Katherine G. Clavijo, $225,000.

Champlain St., 2328, No. 326-Allison Marie Watkins to Robert Henson and Anthony Santorella, $565,000.

Church St., 1401, No. 507-Joseph P. Yalch to Anurag Bhaskar, $1.12 million.

Columbia Rd., 1401, No. 415-Haris A. Shawl to Ivonne Christina Cala, $435,000.

Columbia Rd., 2022, No. 505-Simon Bourgin to Robert Weissman and Stephanie Donne, $815,000.

Connecticut Ave., 3100, No. 310-Jennifer C. Lutz to Stefanie Ann Carignan, $380,000.

Connecticut Ave., 5410, No. 304-Carrie M. Ward and Howard N. Bierman to Grace Kim, $219,000.

Corcoran St., 1839, No. 25-Mary Pat Weiss to Jessica A. Hartl, $469,000.

Devonshire Pl., 2737, No. 21-Brian Zimmerman to Teresa Manocchio, $339,000.

E St., 616, No. 1014-Silvia Juana Salazar Camacho to David A. and Cathlene A. Ovadia, $749,000.

Eskridge Terr., 4943-Norman Jay Rich and Sara Corrine Cohen to Aryeh Y. and Rachel E. Selekman, $2.69 million.

Fairmont St., 1321, No. 402-E. Wade Green Jr. to Nathan Cohen, $240,000.

Florida Ave., 929, No. 4002-Rose S. Whelan to Ashley A. Spillane, $520,000.

Garfield St., 4323-Rupsha 2013 Inc. to Christopher J. Tavlarides and Dana Lee, $2.45 million.

Girard St., 765-Matthew and Mark Medvene to Matthew Mowers and Cassandra Spodak, $810,000.

Hamilton St., 1234-Ethan and Megan Butterfield to Jennifer Pritheeva Samuel, $900,000.

Harvard St., 1613, No. 306-Melissa K. Brown to Christopher M. Duryee and Kathryn Picard, $575,000.

Hughes Mews., 902-College Berea to Shaivard Shamloo and Shervineh Emadian, $1.18 million.

Ingraham St., 245-Clear Sky Properties Corp. to Jamar K. Walker and Javier Dediego, $734,000.

Irving St., 521-Kenneth George and Katie Wiles to Maria L. Torres and Vincent L. Viola, $882,000.

Kalorama Rd., 1701, No. I-2-Athalia Span to Patricia Lockhart and Anthony J. Ouellette, $494,700.

Kansas Ave., 5527-Kyle and Maria Vincent to Lauren C. Blackburn, $716,000.

Klingle Rd., 2010-Martha Jane Singleton Paul and Philippe Henri Marc Paul to Robert Edward Christiansen and Eva Maria Israelsson, $1.15 million.

L St., 2425, No. 508-Daniel H. Ragsdale to Mullin A. and Saranath L. Weerakoon, $575,000.

Langley Ct., 3930, No. C639-Jean Sheng to Christine Fu and Easten Law, $300,000.

Loughboro Rd., 5246-Barry and Francesca Elizabeth H.W. Lasala to Garrett D. King and Jessica Lee Regunberg, $1.59 million.

MacArthur Blvd., 4419-John David Buffington and Sevkiye Gonca Okur Buffington to Bibi Z. Khan, $949,900.

MacArthur Blvd., 4866, No. 1-Derek Sean Baer and Lineka Nenita Quijano to Tara Hacker, $286,082.

Massachusetts Ave., 400, No. 503-John Zhu to Adron E. Vanderslice, $460,000.

Massachusetts Ave., 1010, No. 404-Thomas H. Kellermann to Alejandro Rivera, $918,500.

Massachusetts Ave., 4200, No. 508-Clifford J. Sussman to Angelique Jacobs, $307,000.

Meridian Pl., 1436, No. 205-Ursula Berner and Daniel T. Trelogan to Elisabeth Corbin Stratton, $386,050.

Monroe St., 1814-Joy Roller to Emily R. and Jacob N. Wald, $975,000.

N St., 1300, No. 415-Brian Landan to David John Kopecky, $680,000.

N St., 2301, No. 112-Kathryn C. Duncan to Carmen Alexis Byrd, $390,000.

New Hampshire Ave., 1330, No. 522-Randall Prudhon to Eunjung Kim, $325,000.

New Hampshire Ave., 4901-Jason L. Duffus and Julia L. Jackson to Randall Howard and Kenneth Molina, $770,000.

Newton Pl., 430-John MacConaghy and Jean Barnier to Katherine St. Onge and Christopher Smith, $875,000.

Newton St., 1417, No. 504-Christopher Michael Jameson to Hugh Z. Pritchett, $371,500.

Ontario Rd., 2444, No. 4-Paul and Lindsey Massoud to Javier Morales Sarriera and Joseph Rukshan Rodriguez, $735,000.

Palisade Lane, 5171-Eliot L. and Blaine M. Marshall to Dirk and Lisa A. Joldersma, $1.95 million.

Park Rd., 718, No. 7-Kevin L. Morse to Christopher Joonhee Rue, $419,900.

Quackenbos St., 316-Gama Group Inc. to Guy A. and Elizabeth A. Kosmin, $825,000.

R St., 435, No. 305-Nigel B. Cooney to Nitika P. Sethi, $437,500.

R St., 2814-Edward L. and Elizabeth D. Yingling to Judith D. Pomeranz, $2.6 million.

Rhode Island Ave., 1120, No. 8-Leslie A. Goemaat to Kevin Steven Barstow, $510,000.

Riggs Pl., 1628-Howard D. Krochak to Daniel A. Adler and Barbara Donaldson, $1.53 million.

Rock Creek Church Rd., 3606, No. 6-Kari Lundstad-Vogt to Chelsea Rae Fifield, $280,000.

Sherman Cir., 31-Philip C. and Audrey Lesesne to Justin Siegel Lichtenstaedter and Paula Silva Moniz, $555,000.

T St., 1745-George Gundes to Monisha H. and Virginia T. Akhoury, $2.06 million.

Tunlaw Rd., 3901, No. 103-Michael K. O’Mealia to Opeyemi and Fiyinfoluwa Awe, $320,000.

Upshur St., 407-Vanessa R. Thomas to Gerson Lopez Giron, $384,000.

Van Ness St., 2939, No. 208-Kathleen Charles to Jehan R. Sagolla, $255,000.

Vermont Ave., 2120, No. 220-Benjamin G. Green to Diya Li, $449,000.

W St., 1340-Ahmed Osman Tabet and Ahmed Y. Mohamed-Hassan to Zachary and Michael Mufson, $715,000.

Webster St., 412-Kenneth David Watson and Celestine M. Tyler to Richard Tren, $630,000.

Windom Pl., 3725-Jonas and Arlinda Rolett to Justin P.M. and Sarah R. Field, $929,000.

Wisconsin Ave., 3028, No. 207-Jennifer A. Kauffman to Marie Huibregtse, $287,000.

Woodley Pl., 2646-Joanna P. Breslow and Ryan H. Boyd to Peter Visceglia, $900,000.

First St., 2427-Robert G. Atcheson to Anthony T. Aminoff and Luciana C. Valdiviezo Leon, $1.3 million.

Fourth St., 1823-William D. Spoon to Debodhonyaa Sengupta, $710,000.

Fifth St., 1816, No. 2-Richard Tren to Michael H. Baird, $600,000.

Fifth St., 6318-MG Construction Corp. to Ryan Kellman and Claire Harbage, $679,000.

Seventh Pl., 6006-Krista W. Evans to Abdul Matin and Kohinur Begum, $500,000.

Eighth St., 5019-Rosemary Heiss to Matthew Allen Krupp and Amy Robin Willis, $765,000.

Ninth St., 4413-Lilian Oben to Christopher James Foss and Sunha Hwang, $685,000.

11th St., 1111, No. 905-Sanaz and Ali Shojaie to Nicholas J. Chambers and Whitney O. Gurner, $640,000.

11th St., 2122, No. 3-Trevor S. Blake II and Jeffrey Krehely to Andrew Wilhelm, $715,000.

12th St., 2001, No. 407-David Zipper to Ayelet Rena Weiss, $503,000.

12th St., 2020, No. 712-Alexander B. and Kristy Kosach Wellen to Karin L. Brandenburg, $824,500.

13th St., 1325, No. 16-Lee C. Templeman and Howard Jimenez to Tarek Austin, $670,000.

13th St., 3014-Angelo Espinosa and Lisa Gregory to Kevin Andrew Meurer, $975,000.

13th St., 5421-Samuel E. and Kathryn Roberts to Joel Keefe Ruther and Molly Elizabeth Reynolds, $717,000.

14th St., 6425, No. 204-Gaston Muhozi Bushayija to Jeanette Leal, $375,000.

16th St., 1625, No. 403-Richard C. Michaels to Peichu Xie, $630,000.

17th St., 1916, No. 512-Mark A. Synnes to Mei Miles and Shan Mei Xu, $470,000.

18th St., 1545, No. 716-Camille B. Costan-Toth and Christine E. Costan to Benjamin D. Katoski and Ryan Maisel, $365,000.

21st St., 1260, No. 605-Edmund J. Frank to Paula Winters and James Karl Buechler, $310,000.

22nd St., 1177, No. 4E-Alison Leigh Kutler to Maria Angeles Villarreal, $1.03 million.

25th St., 913-Estate of Dorothy A. Bunevich and Joel C. Weingarten to Andrew Jeffrey Ibbotson and Carol Elizabeth Kennedy, $857,000.

32nd St., 5807-David R. McGuffin to M. Charles and Sarah M. Von Althann, $1.25 million.

34th St., 1314-Hawsie and Hawsie Nash to Douglas Conn and Melissa Anderson, $1.8 million.

38th St., 3609, No. 331-Angus Worthing and Margaret Taylor to Raymond C. Fay, $430,000.

39th St., 2725, No. 212-Alejandra Salazar Salame and Hector Salazar Sanchez to Horace and Leah Pardais, $445,000.

39th St., 4415-Benjamin A. Nussdorf and Inna Dexter to Valentina Flamini and Nathaniel Arnold, $1.59 million.

43rd St., 4917-Charles and E. Patricia Espey English to Jeffrey H. Mace and Ellen Turk, $1.35 million.

Southeast

Alabama Ave., 511-William and Maggie L. Tibbs to Deloris Harold and Darlene Swaringer, $285,000.

Anderson Pl., 1014-Katrina S. Toews to Grace Da Jeong and Cole Preston Cook, $589,000.

Brothers Pl., 3305-AA&k Corp. to Alexx Cozzetti, $395,000.

Carolina Ave. N., 116, No. 101-Estate of Paul A. Snyder and Darlene M. Snyder to Sara Yvonne Cousart, $349,000.

D St., 5005, No. 301-Daniel Fletcher Jr. to Georges D. Oben, $78,500.

Frederick Douglass Pl., 1836-Diplomat Property Manager Corp. to Whitney Cooper and David Nam, $350,000.

K St., 1515-Rym 1 Corp. to Brent C. Robertson, $530,000.

Mellon St., 420-Uptown Development Corp. to Starr Webb, $325,000.

Parkland Pl., 327-Hartley Contracts Corp. to Michael Hailu Gebremariam, $435,000.

Potomac Ave., 1401, No. 1-Sylvia L. and Gordon J. Quan to Sovini Tan, $369,000.

Stanton Rd., 3034-Vincent G. Watson and Jacqueline L.P. Becton to Alexander Titus, $265,000.

Woodcrest Dr., 414-Woodcrest Condominium III Corp. to Jena L. Jordan, $394,900.

Fourth St., 323-Henry C. Jova to Serena Gigliola Bolliger, $875,000.

Seventh St., 106-Barbara A. Mowat to Pankaj and Himali Kumar, $875,000.

16th St., 304-Estate of Minnie A. Paynter and Russell A. Bordon to Margaret L. Irving, $600,000.

Southwest

Danbury St., 156-Brian Patrick Barrett to Shannon N. Hyatt, $270,000.

G St., 350, No. N512-William E. Rich to Carl Jaigobind and Mary L. Barbarisi, $388,000.

Fourth St., 800, No. S113-Arvi Y. Brito to Jordan Walerstein, $295,000.

Seventh St., 700, No. 428-Simone Velvel to Paul and Mary Cornelia Van Son, $395,000.