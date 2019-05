District of Columbia

These sales data recorded by the D.C. Office of Tax and Revenue were provided by Black Knight Inc. in September and October 2018. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

Northeast

Allison St., 1323-Estate of Celia J. Ross and Richard T. Ross to Tanique Carter and Ariel Bright, $625,500.

Bennett Pl., 1923-Mary W. and Kathleen Cima to Matthew Caplan, $539,000.

Bladensburg Rd., 1038-Posts Inc. to Amber N. Osborne, $360,000.

Blaine St., 5727-Estate of Keith P. Staples and Keith P. Staples to Isi Pringle, $410,000.

Bryant St., 329-Boulevard Corp. to Kevin James Morris and Helen Marcela Couto, $929,900.

Channing St., 1827-Carolina Rizzo to Abeer Shibli and Seraje Assi, $389,500.

Clay Pl., 3954-A&M Development Corp. to Christopher A. Carr, $425,000.

D St., 1103-Dan and Shannon Wheeler Roberts to John Moses and Cara Westholm, $1.1 million.

Dakota Ave. S., 5018-Akinlolu A. Omitowoju and Sandhya Harris to Matthew S. Kirkland and Noor A. Mir, $510,005.

E St., 1250-Estate of Lynn P. Martin and Elizabeth A. Maguire to Gregory M. Sobczak and Lauren E. Visek, $905,000.

Eastern Ave., 6516-Justin L. Falango to Scott Andrew Mudge and Julia Jiaqi O’Reilly, $550,000.

Evarts St., 1011-Estate of Elise Knox and Nathan A. Neal to Hibist Astatke, $556,000.

Gault Pl., 4214-Gault Homes Corp. to Tiffany Pfundt, $408,000.

Grant St., 4417-Marcus Travelle Gray to Tracy Crump, $375,000.

Hamlin St., 613, No. 11-Christine Joy Brown to Rose Jaffe, $265,000.

Hayes St., 4624-Lauren N. Matthews to Hannah and Brook Estifanos, $365,000.

Holbrook Terr., 1211, No. 3-Wilmington Savings Fund Society and Upland Mortgage Loan Trust to Eleanor Catherine Stokes, $215,000.

Jay St., 5535-Madison Management Properties Inc. to Raul A. Olivo, $315,000.

Kramer St., 1668-Ariel E. Moyer to Caroline George, $528,000.

Lyman Pl., 1776-Diego Rosero to Brychan Charles Manry and Eleanor Ruth Fitall, $620,000.

Massachusetts Ave., 201, No. 318-Stephen I. and Mary W. Hales to Armstrong Williams, $275,000.

Orleans Pl., 621-Ann Canavan to Evan Goldberg, $795,000.

Queen St., 1242, No. 2-Gary L. Barnhart Jr. and Alia J. Khan to James Howland, $245,088.

R St., 2200-Obinna A. Chukwuanu to John C. Healey, $531,000.

Rhode Island Ave., 18-Genola A. Williams to John and John McLaughlin, $810,000.

Sheriff Rd., 4810-Oraneta W. Davis to Corey Allen Michael Wright, $335,000.

Staples St., 1321-Alexander & Craig Ventures Corp. to Lance E. Jorgensen, $815,000.

Third St., 526-David A. Cooper to Ann E. Dewig and Jerry E. Davis, $1.4 million.

Fourth St., 2615, No. 102-Deutsche Bank National Trust Co. and Long Beach Mortgage Loan Trust to Keith Gregorczyk, $255,000.

Seventh St., 3916-DCP Corp. to Richard Matthew Taft and Herve Francois, $775,000.

10th St., 713-Nancy Boyd to Higor Uzzun Sales, $930,000.

11th St., 410, No. 7-Hilary L. Martinson to Douglas F. Rosenthal, $591,000.

12th St., 440, No. 209-Robert S. Karem to Kimberly M. Schmid, $613,650.

12th St., 5200-Beteserie Corp. to Akm Latif Sarker and Shamima Nasrin, $517,000.

16th St., 128-James Coker and Rasikapriya Kalamegham to Sean David and Ashley M. Kennedy, $711,128.

17th Pl., 333-Brian and Laura Peterson Feintech to Benjamin C. and Jennifer H. Parsell, $712,000.

18th St., 1215-Adam R.C. Hodge and Cara Camacho to Caroline Phillips and Charles Frye, $642,000.

19th St., 718-James E. Clarke and Emmanuel K. Amudzu to Rajiv Uppal, $355,000.

21st St., 537-Federal National Mortgage Association to Ricky Anthony Tillery, $435,750.

36th St., 320-Estate of Embee Shaw Jr. and Jeanne Aelion to Muhammad Irfan and Adeel Riaz, $215,000.

45th St., 1136-Bnsic Title Holdings Corp. to Tesfaye Lemma, $457,000.

53rd St., 412-Emil Mejia to Nicole D. Tolen, $370,000.

57th Pl., 248-James T. and Bradley J. Sample to Moji Akinnibi, $370,000.

Northwest

Adams Mill Rd., 2633, No. 305-Michael J. Gentile and Kara M. Fujita to Clint Spenser Pettit, $626,000.

Albemarle St., 4101, No. 304-Andrew Ye-Jun Lim to Karolyn and Brian Michaels, $491,000.

Barnaby St., 6436-Brendan and Celine Delany to Nicholas B. Friedmann and Ashley S. McMaster, $1.25 million.

Beekman Pl., 1658, No. B-Antonio and Alicia Lomba to Minsuk Han, $990,000.

Biltmore St., 1832-Lauren Nicole McCaw and Jonathan Zwas Amar to Emma Twersky, $590,000.

Brandywine St., 4714-Joseph J. and Jessica L. Matelis to Elizabeth Danielle Byam and Aaron Baird, $939,000.

Butternut St., 422, No. 111-Ani Saakyan-Peck to Andrew D. Coombes and Erin S. Berkowitz, $405,000.

California St., 1842, No. 2B-Benjamin J. and Allison L. Reschovsky to Aniko Schwarcz and Alexander Bearman, $585,000.

California St., 2127, No. 403-Eric L. Robinson to Patricia K. and Elizabeth A. Phelan, $465,000.

Cathedral Ave., 3901, No. 62-Maria K. Kopsidas to Katherine R. DeGraaff and Michael D. Wong, $334,000.

Cathedral Ave., 4201, No. 1023W-Carmen De Perignat to Robin L. White and Nathaniel P. Breed Jr., $435,000.

Cathedral Ave., 4201, No. 702W-David Butterworth and Croi McNamara to John L. Harney, $402,000.

Champlain St., 2328, No. 312-Ankit N. Desai to Jeffrey Michael Bethony, $675,000.

Church St., 1440, No. 402-Mark J. and Andrea Hass Riesenfeld to Brady Anthony Cassis, $825,000.

Cliffbourne Pl., 2510, No. 300-Cliff Three Corp. to Taylor Hart Odom, $460,000.

Columbia Rd., 1440, No. 206-David J. Glickstein to Mandy Nesdall Murphy, $349,900.

Columbia Rd., 1458, No. 304-Las Marias Cooperative Inc. to Reina Rodriguez and Santiago Lemus-Melera, $129,028.

Columbia Rd., 1669-Janine Kossen to Alexander Paul Best, $325,000.

Columbia Rd., 2022, No. 511-William Kelso Couch to Jerold Scott Weier, $82,600.

Connecticut Ave., 3100, No. 131-Reena Kazmann to Matthew S. Goldberg, $415,000.

Connecticut Ave., 3701, No. 428-Mark G. Davidson to Bhumika and Udaya Regmi, $271,000.

Connecticut Ave., 3901, No. 104-Rochelle K. Green to Jeffrey C. Jerred and Yael H. Gen, $717,000.

Connecticut Ave., 4600, No. 611-Dekila Chungyalpa to Jorge Jose Rivas Gonzalez, $315,000.

Connecticut Ave., 5315, No. 307-Nathan Bell and James R. Bentley Jr. to Pamela G. Kirschner, $280,000.

D St., 631, No. 840-Mehdi Pazouki to Jorge Luis Blanco Plard and Ivette Marie Olazabal Rodriguez, $645,000.

Decatur St., 1211-National Residential Nominee Services to John F. Canon and Catherine A. Plume, $935,000.

Dent Pl., 3020, No. 12W-Peter W. and Susan S. Cookson to Ludovica Soderini, $600,000.

E St., 616, No. 1146-David Lawrence and Deedra Vosvick to Frank I. Luntz, $1.05 million.

Emerson St., 607-Estate of Dwellie Shanks and Margaret Shanks to Oscar A. Alvarez Gonzalez, $460,000.

Eton Ct., 1238, No. T17-Samuel M. Ryan to Dale Keats and William C. Lipnick, $889,123.

Euclid St., 1705, No. 1-Heidi Kurtz and Scott Walters to Joseph Touschner, $602,500.

Fessenden St., 4052-Benjamin G. Fenton and Maria Pena to Anna Marie Castillo and Gerard Joseph Mataban Jumamil, $899,900.

Foxhall Rd., 1512-James M. and Lisa Patera Sterling to Taylor B. and Grey B. Callaham, $2 million.

Gallatin St., 1209-Estate of Cathalean A. Brown and Walter R. Brown to John A. Fazio and Aida Lopez Galvan, $590,000.

Georgia Ave., 4800, No. 301-Tai A. Dixon to Alvaro De Diego Sacristan, $440,000.

Gresham Pl., 621-Pase Corp. to Lanae Marie Erickson, $635,000.

Harvard St., 1613, No. 404-Ramiro Villareal Hernandez Jr. and Robert Campuzano to Dawoud Ameri, $275,000.

Hillyer Pl., 2021-Michael S. and Marion L. Usher to Zenaide Quezado, $2.05 million.

I St., 2141, No. 608-Madhavan V. and Padmaja Pillai to Manouchehr Haji-Momenian and Mitra Abedzadeh, $207,500.

Ingleside Terr., 1842-Allan Chotard Eustis and Mary Chase McKitterick to Christine and Roger Patrick Jacobs, $1.18 million.

Irving St., 613-Kari Carr to David Doyle McLeod III, $745,000.

Jefferson St., 700, No. 206-Samantha Mathieu to Devon R. Decataldo, $375,000.

Kalorama Rd., 2010, No. 503-David and Marcia L. Hortik Sheehan to Prae Kriengwatana, $475,000.

Kenyon St., 1356, No. B-Stephen Swern and Marisa Goldstein to Chloe C. Dixon, $449,500.

Kirby St., 1226-Antonio R. Edwards to Ben Michener, $505,000.

L St., 1001, No. 511-Dominique Fernandez to Filippo Boschini, $469,900.

Lamont St., 616-Nicholas A. and Sallie E. Lampron Segalla to Michael and Erin Larcher, $701,800.

Logan Cir., 1, No. 8-Howard Daniel Pfeiffer to Charles W. Galbraith and Raina D. Thiele, $1.19 million.

Luray Pl., 439-Aaron Minnick and Lisa Choux to Cyril Antonius Freiherr Von Gagern and Gaia Hatzfeldt, $770,000.

M St., 910, No. 112-Graham N. Hoffman to Nikki Stevens, $645,000.

Macarthur Blvd., 4621, No. A-Kevin J. Murphy to Patrick Jay Gordon, $345,000.

Massachusetts Ave., 400, No. 709-Joseph William and Dorothy Rita Nederman Hildebrandt to Steven Howard Samorodin and Tanya Nadine Icaza, $500,000.

Massachusetts Ave., 1010, No. PH207-Raemarie Croteau to Sean P. Deverey, $762,000.

Massachusetts Ave., 2201, No. 6-Capital One to Kathryn Dwyer, $275,000.

McKinley St., 3228-John Carlton Hammond to Michael Spahn and Maureen Knightly, $1.2 million.

Military Rd., 3809-Stephen M. and Sarah E. Sexton to Ilene Anne Stein and Andrew Lyzenga, $1.01 million.

N St., 402-William D. Perry Jr. and Catherine Lee Huben to Ritu Narula, $730,000.

New Hampshire Ave., 700-Robert A. and Linda F. Caine to James S. Halpern and Nancy Nord, $55,000.

New Hampshire Ave., 1816, No. 107-Richard E. Karlton to Reaa and Kunal H. Chadha, $284,900.

New Mexico Ave., 3036-Andrew J. Asbill and Lyssa A. McDonald to Jonathan Fellows and Nina Paraloglou, $1.06 million.

Newton St., 1417, No. 408-Sarah R. Hanson to Linda J. and Michael C. Petre, $346,500.

Northampton St., 3117-Bruce G. and Sally O. Blair to Amer Hasan and Dana Deruiter, $1.25 million.

O St., 2710-Walid and Yvonne M. Labadi to Ashley Ridgeway Lynn, $1.25 million.

Observatory Pl., 2127-Helen Fessenden and Holger Schmidt to Catherine Lucey and Ryan Donnell, $825,000.

Ontario Rd., 2853-David Facey to Alexandra Lauren Scott, $390,000.

P St., 1718, No. 412-Dominick W. Carter to Eric L. Trefcon and Krisinda Parcel, $304,500.

Park Rd., 506-Danielle Lindsey and Tabari C. Moore to Mona Boyouki Yazdani, $570,500.

Park Rd., 1227-Sandra and Mark Jacobson to Jose M. Recio and Kasia M. Preneta, $720,000.

Pennsylvania Ave., 601, No. 201-Joel D. and Leora B. Isaacson to Paige Elaine Manz, $337,500.

Porter St., 3001-Brian P. Williams and Courtney B. Fraser to Bita Dadfar and Jason R. Johnston, $430,000.

Potomac St., 1242-Scott D. and Nancy M. Starrett to James J. and Mary Cannon, $2.9 million.

Q St., 1408, No. 21-Barron B. Martin to Karim Sadjadpour, $805,000.

Q St., 2233-Monte S. Meltzer and Carol A. Nancy to Steven E. and Alison K. Adkins, $1.98 million.

Q St., 2516, No. E101-Anne S. Modest to Dominic J. Strada and Katherine J. Ganjani, $590,000.

Quincy St., 1329-Jillen Williams and Ronald Flores to Ali S. and Nadia R. Khawar, $1.02 million.

Reno Rd., 4420-Lisandro Roman Martin and Anabel Castria to Andrew and Tamara Elliott, $1.07 million.

Rittenhouse St., 112-Robert C. and Suzanne Podrasky Stafford to Aaron Shneyer and Luz Maria Uribe Holmgren, $750,000.

Rodman St., 3860, No. C225-Brian A. Casabianca to Kyle A. Mohr and Jessica E. Lane, $468,000.

S St., 2107, No. L-Cynthia K. Hansen to Jonathan G. Sperl, $460,000.

Shepherd St., 522-Sharon Bruce and Stacey Selby to Thomas M. Gordon and Patricia Ekenstam, $820,000.

Sherman Ave., 3402-Eric L. Littlepage to Mark Francis Murphy, $560,000.

Sutton Pl., 3247, No. D-A. Manuel Garcia and Cristina M. Sorgi to Pablo Martin Irusta and Clare Ngima Muhoro, $821,000.

T St., 125, No. 1-Daniel I. Feeman to Jeremy and Anastasia Smith, $500,000.

Tilden St., 3024-Kathryn Page Hill and Marilyn Hill Slabaugh to Sarah Hampton Cheatham, $370,000.

Tunlaw Rd., 2610, No. 303-Gilberto Torres Vela and Jennifer L. Torres to Michael H. Shirar and Lauren M. Negrete, $399,999.

Upton St., 2918-Penelope T. Williams to Theresa Roosevelt and Robert O’Loughlin, $882,375.

Van Ness St., 2939, No. 1103-Judith Ann Morrison to Alexandra A. Mushegian, $275,000.

Varnum St., 129, No. 2-Gabriel Corp. to Stacie Y. Scott, $610,000.

Vermont Ave., 2120, No. 221-Emily Jane and Daniel P. McLoughlin to Justin J. Jenter, $449,000.

W St., 1100, No. 2-Patrick English to Neal Matthew Prunier, $950,000.

Wallach Pl., 1333-Katherine J. Lee to John William and Tara Mullins Tucker, $1.03 million.

Winfield Lane, 3623-Carl Munana and Margarita Beeck to Christopher A. Simmons, $1.46 million.

Wisconsin Ave., 3028, No. 202-Peter V. and Benjamin H. Hart to Anna M. Napoles, $492,000.

First St., 1536-Erik J. Woodhouse to Justin Thomas and Rosette Mary DiFranco, $750,000.

Second St., 2035, No. GL02-Jaime Alberto Ramirez Arevalo and Adriana Guzman Velasquez to Marti Flacks, $549,000.

Third St., 5028-James Silverman to Patricia A. Adelsberger, $805,000.

Fourth St., 4931-Deutsche Bank National Trust Co. and American Home Mortgage Assets Trust to Dennis Abraham, $448,000.

Fifth St., 1608-Mark Otero and Ramona M. Burns to Kurt W. Muhlbauer and Katerina Eva Matsa, $810,000.

Fifth St., 5221-Chiara L. Richardson to Michael J. Majcen and Katelyn Berardi, $635,000.

Seventh St., 3820-Michael R. Madden and Mindy Saraco to Andrew Thomas and Leah Tucker Ferguson, $827,250.

Eighth St., 1533-Fernando M. Garcia Jr. and William P. O’Bryan to Matthew Sturm and Brittany Gregerson, $1.33 million.

Eighth St., 4722-Estate of Paulina Grace Chisley and Michelle L. Chisley to Iris and Dereck Parks, $475,000.

10th St., 3615, No. A-Reyes Services Corp. to Caroline Margaret Ginty, $650,000.

12th St., 1527, No. 1-DV Investment Inc. to John Bill Polizos, $553,000.

13th St., 1211, No. 502-Sammy Khosh to Ivo Jenik, $499,900.

13th St., 3424-Michael D. Spahn and Maureen B. Knightly to Chip and Christina Englander, $850,000.

15th St., 1515, No. 602-Shannon Hettinger to Frederick M. and Thomas O. Nutt, $625,000.

15th St., 2331, No. 207-N-Dairiku Hozumi to Mattia Chason, $511,000.

16th St., 1801, No. 301-Abr Group Corp. to Jeannie O’Donnell, $665,000.

17th St., 1724, No. 24-Patrick Joseph Linehan to Sergio Valeiras Perez and Rosario Leon Jimenez, $639,000.

17th St., 1911-Mark A. Roszak and Elyse Erber to Ryan J. Ha, $1.16 million.

17th St., 2424, No. 104-Jessica Louisa Olivia Miller to Michelle Ann Fay, $310,000.

17th St., 4715-Sherry L. Gryder and Robyn L. Motley to Richard Evans and Mana Behbin Baltimore, $1.47 million.

18th St., 1545, No. 520-Bruce A. Laval to Pranav Kumar Gupta, $380,000.

18th St., 1933, No. 304-James Sheldon Martin and Payal Bipin Shah to Jennifer Bragg, $368,500.

19th St., 1816, No. 1-Benjamin Michael Jackson and Easona Lynn Anderson to John L. Kurtz and Gisela Aguilar, $720,000.

21st St., 1280, No. 203-Aristeides Papadakis to Meredith Metzler, $450,000.

24th St., 922, No. 319-Brett Allen and Mary Catherine Gamma to Vahram Nercissiantz, $240,000.

25th St., 1111, No. 101-Michael T. Bianco and Susan Bartley Draper to Minahil Meelu, $590,000.

30th Pl., 5420-Richard E. and Ann W. Miller to Elizabeth J. and Philip Ellikidis, $899,900.

32nd St., 2916-Joe L. Oppenheimer and Edith A. Fraser to Kevin Barone and Alyona Dubrovina, $2.88 million.

34th St., 3512-Mindy E. Myers and Christopher S. Cartwright to Adel N. Abumohor, $890,000.

37th St., 1820-Bryan J. Cecala to Sunny Johanne Thompson, $1.16 million.

38th St., 2929-S. Decker Anstrom and Sherron L. Hiemstra to Donald Scott Helms and Satoshi Tozaki, $2.46 million.

39th St., 2613-United Property Owners USA Inc. to Efrain Gonzalez Jr. and Tamela J. Gordon, $1 million.

42nd St., 2325, No. 215-Timothy W. and Andrea L. Boyle to Derek and Maria Gilley, $270,000.

45th St., 5012-Steven I. and Jeanne M. Marcus to Alejandro Foxley, $980,000.

49th St., 2216-Charles D. and Caroline L. Wolverton to Amy Louise Lally and Fergus John Shiel, $890,000.

Southeast

Bay St., 1828-Phylece Levally-Scheirich to John A. Brunell and Karen De Arana, $653,000.

Brandywine St., 643-Lauren Sims and Kal-El Waters-Jones to Yolanda McCutchen, $339,898.

Burns Pl., 3934-William A. Jackson to Lizmarie C. Carter, $330,000.

C St., 1118-Kathryn C. DiGiacomo and Sharon Mary Hughes to Michael A. Walker and Theresa Kehoe, $1.21 million.

Carolina Ave. N., 101, No. G-Rebecca A. Byron to Frank Teixeira and Denise Rhodes, $265,000.

Carolina Ave. N., 710-Gene Weingarten to Erica Deadman and Leith Weston, $1.25 million.

Chaplin St., 1219-Dilan Investment Corp. to Asia A. McNeil-Womack, $524,000.

D St., 131-Mitchell and Susan Bainwol to Martin Small, $1.45 million.

E St., 923-5design Development Corp. to Paul and Judith Brundage, $1.32 million.

E St., 4028-Estate of Richard Russell Miller and Rhonda Wagner to Ebon McPherson, $325,000.

Gainesville St., 3208-Ernest Biggs Jr. to John Paul Mudd, $455,000.

Hartford St., 2203-RB2 Investments Corp. to Howard Andre Morrow, $368,000.

Ives Pl., 1419-Mark and Amanda Waks to Daniel Morgan Schreff and Jocelyn P. Blier, $761,500.

Martin Luther King Jr Ave., 3616-Ofori Enterprise Corp. to Silas Oluyole and Wendy L. Kennedy, $480,000.

Minnesota Ave., 1630-Terrlynn E. Crenshaw to Crystal Y. and Emanuel Will Turner, $425,000.

Potomac Ave., 1305-Dilan Investment Corp. to Jessica Anne Lopez, $635,000.

R St., 1913-Bettie Jean Pasley to Jared C. Noetzel, $368,500.

S St., 1431-Carl and Rise B. Cole to Alan Ray and Hannah Chargin, $351,431.

Southern Ave., 4252-D.C. Southwest Development Corp. to Alonzo F. Kennedy III, $359,000.

Suitland Terr., 2115, No. 302-Erin Emerson to Calynn T. and Cleon E. Peoples, $133,500.

Talbert St., 1262, No. 22B-Rivereast at Anacostia Corp. to Koqwinda Chambers, $326,193.

U St., 1313-Stephanie Y. Drake to William Slocum, $478,000.

Valley Terr., 1925-Theodros Gidey and Amin Hussein to Latena M. Hazard, $375,000.

Woodcrest Dr., 418-Woodcrest Condominium III Corp. to Sarah Janean Lagundoye, $469,900.

Second St., 441-Scott C. Dacey and James W. Wise to Sandra Sentell and Kristopher Klaich, $875,000.

Fourth St., 411-Peter J. Sickle and Helit Barel to Theodore Monoson and Anita Sharma, $1.25 million.

Fifth St., 1005-Alexandra Hergesell and Graeme Andrew Harris to Brock Williamson and Hollie Mason, $1.05 million.

Ninth St., 350, No. 17-Therese Anne Fahrner to Adriana T. Doyle and Michael White, $729,000.

11th St., 111-Nadav Ariel and Rebecca Wall to Caroline Elisabeth Van Kampen and Hannes Ebert, $797,500.

15th St., 559-Britt Haxton and Brett Reynolds to Xochitl Hinojosa and Eloy J. Martinez, $855,000.

17th Pl., 2407-Raymond Gregory and Ingrid Thompson to Jennifer S. Witherspoon, $346,000.

18th St., 205, No. 2-Charles M. Schmoyer to Tara Marie Rucker, $482,500.

36th St., 2512-Willie P. Talbert and Nathan A. Neal to Jade Brawley, $435,000.

42nd St., 1227, No. 29-U.S. Bank Trust and IGSC to Lashonia and Sean E. Thompson, $310,000.

54th St., 95-Truman K. and Donna S. Barriteau to Aaron P. Parrott and Shannon M. Mills, $405,000.

Southwest

Capitol St. S., 4287-Wilmington Savings Fund Society to Osama Osman Awadelkarim and Samia Ahmed Suliman, $279,900.

Darrington St., 138-Jack Spicer Properties Corp. to Gaylon Foster, $345,000.

G St., 134, No. 158-Cevat Kaya and Suheyla Biron to Jay Scott Angle, $723,000.

G St., 350, No. N210-Christian Ruehling to Sean William Maloney, $474,900.

Martin Luther King Jr Ave., 4406-Brothers Corp. to Domonique A. Jones, $360,000.

Fourth St., 800, No. N405-Casey Linsey Valerie and Travis Sherman Wells to Timothy Michael Taylor, $320,000.

Fourth St., 1425, No. A307-Rose Everette Montas to Delan Johnson, $309,300.