District of Columbia

These sales data recorded by the D.C. Office of Tax and Revenue were provided by Black Knight Inc. in September and October 2018. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

Northeast

Allison St., 1326-Sean L. and Gizele R. Ponder to Nora Mueller, $700,000.

Blaine St., 3351-Global Telecom Group Real Estate Corp. to Shaba N. Nassar, $425,000.

Bryant St., 1351, No. 201-Sean Segal to Beatrice Abiero, $309,000.

C St., 1372-AMRC Corp. to Megan Franco and Anthony Agby Jr., $578,000.

Cherry Rd., 3139, No. 31-Etate of Edward Wolterbeek and Clark J. Hymes to Eden Ghebretinsae, $280,000.

Constitution Ave., 905-Helena Lai and Douglas Mah to Chris Anwar and Elinor Berkman Jaikaran, $1.46 million.

D St., 1609-Heather K. Looney to Susan Marie Kirsch and Gregory Esau, $795,000.

Dakota Ave. S., 5030-Estate of Rebecca Twyman and Bonita Twyman to Daniel G. Anenia, $403,000.

E St., 1605-Zewsi Solomon and Alexander Mesmer to Jessica C. Graham, $369,000.

Emerald St., 1328-Patricia A. Tobin and Craig C. Houston to Amelia Giles and Andrew Harvey, $727,380.

F St., 1207-Sean and Stacy Murphy to Thomas Evans Kellogg and Lisa Kanti Sangoi, $1.05 million.

H St., 1115, No. 403-Laura E. and Steven Hill to Marco Arturo Gomez, $409,900.

Hamlin St., 1203-Nathanie L. and Dana M. Rein to Adrian Justin and Kathleen Maloney Lo, $750,000.

Irving St., 1507-Estate of Margaret Dolores Armstrong and Charles A. Green to David Chandler McAneny and Erin McEntee, $800,000.

Jefferson St., 403-Estate of Marian P. Davis and Bryan Alexander Davis to Ashley S. Baker, $485,000.

Just St., 5090-Volta Corp. to Nikilas Mawanda, $350,000.

Kearny St., 1801-Damien G. Agostinelli to Mariah Coleen Morales and Maximilian Rupert Johnson, $600,000.

L St., 1716-Clara M. Moore to Ambar Pinto Gomez, $399,999.

Montello Ave., 1312-One Virginia Corp. to Timothy James Coley and Elgina Zakirova, $840,000.

Oklahoma Ave., 304, No. 2-Payton Knopf to Sarah Straney, $300,000.

Queen St., 1326-Timothy Belanger to Girish Ganapati and Tina Sarawgi, $732,500.

Randolph Pl., 202-Estate of Effie Sidberry and Eric Sidberry to Monica Davis, $510,000.

Rhode Island Ave., 330, No. 103-Neil E. Frye to Natasha Hudgins, $330,000.

Sargent Rd., 5026-ISM Holdings Corp. to Brandi Perry and William Edward Brown, $510,000.

Sheriff Rd., 5009-Lynn Lewis to Benita L. Young, $275,000.

Tennessee Ave., 222-Stephen W. Radke and Cara D. Lyne Adkins to Charles and Ellie McBroom, $788,500.

U St., 104-Jessica M. Lynch to John M. and Dana Elissa Bruggink, $795,000.

Varnum Pl., 4367-Estate of Zechnolvia Gerald and Valencia D. Roach to A. Bhuiyan and Mosa K. Begum, $410,000.

Waltman Pl., 134-Alessandro Ramirez and Jazmina Roa to Franklin Hopkins, $571,900.

Third St., 615, No. 8-David S. Cox Jr. to Ian A. Spreat, $420,000.

Sixth Pl., 4748-Austin J. and Rachel C. Frazer to Latoya King, $520,000.

Seventh St., 3940, No. 1-Taylor O. Swindle to Yaseman Asgharinejad, $385,000.

Eighth St., 251-Nasser Danesh to Robert A. and Kelle M. Reckinger, $1.56 million.

10th St., 2404-Debra Foster to Megan B. Miller and Giulio K. Chiuini, $510,000.

11th St., 827-Barry J. Ang and Magsaysay R. Facultad to Charles and Rachel Rossi, $810,000.

12th St., 440, No. 301-Julia T. Pool to Hannah S. Cooke, $410,000.

14th Pl., 227-Kyle P. McNally to Brandon Feraren, $500,000.

15th St., 642, No. 1-Elliot and Margaret Vice to Bridget Clare Nuxoll, $586,000.

26th St., 3010-Barton and Barbara Bernales to Andrea Murta Collares and Gilbert Mears, $660,000.

44th St., 620-Bennett Team Properties Corp. to Taylor M. Stanley and Aniefiok Iyoho, $350,000.

Northwest

Albemarle St., 4101, No. 507-Anna T. Garza and Bobby Hsieh to Luther R. Tendall, $355,000.

Barnaby St., 6661-Estate of Mary Sue Stein and Sherry S. Stein to Frederik De Pue and Jennifer Thomas, $963,500.

Bellevue Terr., 2820-Paul Kaplan to Karen Vamberi and Aric Moore, $1.15 million.

Biltmore St., 1853, No. B-Brian J. Petruska and Juliene James to Jing Zhang, $670,000.

Brummel Ct., 526-Estate of Annie A. Witcher and Yolanda Witcher Edwards to Stacy A. and Caitlin A. Belney, $390,000.

Butternut St., 520-Estate of Carole A. Rayburn and Carl F. Miller Jr. to John R. Urciolo and Zoe Stern, $615,000.

California St., 1860-Paul Christopher Barnard to Hazel Osea, $395,000.

California St., 2127, No. 503-Geoffrey and Claudia Fehling to Brenda Carolina Santamaria, $465,000.

Cathedral Ave., 2136-Mark and Gregory Zagorin to Neha and Karl Lugo, $1.51 million.

Cathedral Ave., 3901, No. 101-Katherine M. Barrett to Alireza Eftekhari and Azar Zafarnezhad, $260,000.

Cathedral Ave., 4201, No. 1419W-Cederic and Veronica Cohn-Johnson to Julio C. and Vanessa Berruetta, $225,000.

Cathedral Ave., 5123-Embassy of the State of Qatar to Amit Luthra and Rachel Reyes, $1.76 million.

Champlain St., 2337, No. 209-Onyeka and Colleen Kugel Egbuna to Erin Gilley and Jack Vickers, $399,900.

Chapin St., 1427, No. 105-Jeffrey H. Mace to Daniel Kevin Whalen Jr. and Julio Mauricio Valeriano Bubick, $501,500.

Church St., 1444, No. 306-Nicholas E. White to Andrew Jackson and Susan Bodine Tatom, $485,000.

Columbia Rd., 604, No. 2-Lyndsay N. Huot to Justin Isaac and Erin McKenna Scott, $665,000.

Columbia Rd., 1458, No. 102-Las Marias Cooperative Inc. to Oscar and Ana Galeas, $174,237.

Columbia Rd., 1458, No. 305-Las Marias Cooperative Inc. to Mayra M. Garay, $113,773.

Columbia Rd., 1736-John B. Taht to Shelley D. Crockett, $310,000.

Columbia St., 1418-Stephen and Faith Williams to Andrew Logan, $1.23 million.

Connecticut Ave., 3446, No. 103-Dorita Sewell to Diane Cynthia Pennington, $227,500.

Connecticut Ave., 3701, No. 815-Wendy J. Urban to Zalak Shah, $267,000.

Connecticut Ave., 4007, No. 405-Kevin Washington to Karina Davies, $380,900.

Connecticut Ave., 4701, No. 505-Menucha Boomer to Sajeela M. and Harold E. Ramsey, $645,000.

Crittenden St., 1507-Capitol Investments Corp. to Heather J. Brostowicz, $925,000.

Dana Pl., 5032, No. 1-Hans E. and Janick F. Bielskis Jaeger to Rebecca A. and Lawrence A. Weiner, $1.42 million.

Decatur St., 1426-Alejandro Barberena and Patrick M. Garvin to Bilal H. Zia and Natasha K. Calderwood, $900,000.

Dorsett Pl., 5301-Dorsett Properties Corp. to Upendra Shevade, $899,000.

E St., 616, No. 1147-Kenneth P. and Aurora Kirk to Frank I. Luntz, $1.08 million.

Embassy Park Dr., 4357-Nabil Moukarbel to David Zucchini and Odile I. Johnson Naveo, $845,000.

Fairmont St., 1321, No. 403-Ryan Doyle to Bradley Amburn, $315,000.

Florida Ave., 500, No. 4-Brandon Kinsey to Ashok and Kalpana Ahuja, $345,000.

Gallatin St., 1310-Learie Darnell Johnson and Bessie Sandra Foster to Lucy M. Price, $603,000.

Georgia Ave., 6645, No. 310-Mathew Hargrow to Anna Curtis, $225,500.

H St., 925, No. 311-Mark Harmon to Patrick William Mullins and Carol Buell, $593,000.

Harvard St., 1655-Joshua Peck and Sasha Bruce to David Charles Voll and Lena Simone Andrews, $1.22 million.

I St., 2511-Steven J. and Julia S. Ingels to Nathaniel Denicola and Kristie Cole, $1.05 million.

Juniper St., 1424-Alma R. Gray to Clifford D. and Imani K. Pearson, $730,000.

Kalorama Rd., 1701, No. G-4-Maxwell Rabin to Patrick M. Laughlin and Joelle M. Rebeiz, $588,333.

Kalorama Rd., 2012, No. 2-Michael Bether and Rebecca Laden to Diana M. and Arin Jed Shapiro, $697,000.

Kenmore Dr., 4607-Christopher J. Strickland to Victoria M. and Kyle M. Matous, $1.27 million.

Kenyon St., 443-Barry and Ashley Solomon to Niklas Buheren, $756,750.

Kenyon St., 1390, No. 304-Final Jahabin to Meagan M. Myers, $399,950.

Klingle Rd., 2006-Sean Wright and Jessie Katelin Kennedy to Christopher Noel Lyons and Dahlia L. Sokolov, $1.27 million.

L St., 1101, No. 704-Charles G. Whitaker and Taci Zunzer to Conrad Charles Daly, $220,000.

Lamont St., 782-Tony Eason to Lopo Alvarez De Castro Neto, $649,900.

Loughboro Rd., 5270-Larry Dean Kontz to Michael R. Franzinger and Amalie M. Weber, $1.7 million.

Luzon Ave., 6445-Theresa Cross to Kimberly A. Sexton, $185,000.

M St., 910, No. 202-Shawn M. Daugherty to Brett Adam Monsein, $485,000.

Macarthur Blvd., 4409-Angela M. Dawkins to Gul Nawaz, $781,000.

Macarthur Blvd., 5065-Mark A. Gross to Reza Tahernia and Rashel Sayadi, $850,000.

Massachusetts Ave., 400, No. 821-Christopher Sheehan to Katherine Payerle, $485,000.

Massachusetts Ave., 1312, No. 402-Tuvinh L. Vuong to Lauren Mary Bedula, $364,500.

Massachusetts Ave., 2540-Daniel and Merida M. O’Donnell to Hannah F. and Heather H. Hirschhorn, $519,270.

McKinley St., 3701-Martha L. Seeligson to Matthew R. and Eleanor J. Hopkins, $2.01 million.

Monroe St., 1630-David D. Kassir to Firhan Choudhary, $975,000.

N St., 2725-Donald A. Caron Jr. to David and Nicole Dubois, $2.68 million.

New Hampshire Ave., 1316, No. 309-Gregory C. Snyder to Tess Yeh, $398,000.

New Hampshire Ave., 1816, No. 201-Michael Borissow to Daniel Friedman, $258,000.

New Hampshire Ave., 3611-PRV International Corp. to John Isabella and Jesse Epstein, $1.15 million.

New Jersey Ave., 1548-DC Properties Group Corp. to Natalie Bennett, $1.1 million.

New York Ave., 437, No. 313-Casey M. Crooks to Michael J. Garber, $485,000.

Newton St., 1643-Marka Corp. to John and Emily Gregory, $865,000.

O St., 3248-Shaun Patrick and Lynn Jane Gilmore to John and Kathleen O’Brien, $2.9 million.

Observatory Pl., 2214-Robert Roy Mackey to Randall W. and Alexandra Molella Byrnes, $1.07 million.

Ontario Rd., 2426, No. 306-Sean P. Payne to Kelly M. Moses, $454,000.

Orchid St., 7815-Kelly H. and Jonathan S. Shannon to Panagiotis Psaromatis, $890,000.

P St., 1723, No. 102-David M. and Rita M. Morris to Justin Eugene Laufer and Ning Fu, $991,000.

Park Rd., 520-Bank of New York Mellon and Cwalt 2005-56 to Masih Siavoshan and Faramarz Rafizadeh Rafiei, $475,125.

Park Rd., 1309, No. 1-Brooke T. Bernold to Thomas Cutter and Mary Kathryn Macko Hardy, $552,000.

Pennsylvania Ave., 601, No. 501-Alyssa Ewing Thomas to Megan E. Mercer, $620,000.

Porter St., 3018-Zachary Henry Andrew Schwartz to Vivien Antoine Deparday, $315,000.

Powhatan Pl., 509-Estate of Irene B. Watkins and Leticia R. McKoy to Earl Wilbanks, $300,000.

Q St., 2500, No. 104-Thomas P. Barry to Hector Perez and Luz M. Gonzalez, $445,000.

Q St., 2527, No. 206-Robert T. McKinley to Alexandra Bello, $228,000.

R St., 317, No. 2-Fleisher Development Corp. to Isaac Martin Benham and Jennifer Marie Mishory, $625,000.

R St., 3535-Jeremy F. Rohen and Lisa M. Debow to George Anton Valanos and estate of Frederick Valanos, $1.15 million.

Rittenhouse St., 1385-Estate of Belma J. Brooks and Dwayne Brooks Sr. to Samuel Martin, $475,000.

Rosemont Ave., 2045-Kenneth G. Heise and Suzzane Frances McQueen to Gerard Passannante and David C. Simon, $1.05 million.

S St., 928-Bnsic Title Holding Corp. to Steven Abramowitz and Anel Hodzic, $1.3 million.

Salem Lane, 4482-Mario and Andrea Ramirez to Hollice and Noah Skillin, $933,000.

Sutton Pl., 3271, No. D-Pablo M. Irusta and Clare N. Muhoro to Jessica Dinenno, $720,000.

T St., 945, No. A-Jesse Z. Epsten and John A. Isabella to Ryan A. and Scott W. Olli, $790,000.

T St., 1825, No. 303-Lisa Jeanne Yost to Brittany Ayana Thomas, $241,900.

Tuckerman St., 51-Ron and Robin Barnes to Sabel G. Kassa, $452,000.

Tunlaw Rd., 4000, No. 509-Gary and Karyne C. Messina to John J. and Joseph P. Mantua, $272,000.

Upton St., 4425-Christopher T. and Schuyler Matthiesen to Simon and Marissa Gesell Klink, $999,000.

Van Ness St., 3643-Helen E. Bodron to Lenora and Haliburton Rigby, $936,350.

Warder St., 3012-William Lee Boddie and Amanda Cynthia Kloer to Benjamin Allen King and Nicole Elizabeth Roussell, $730,000.

Water St., 3303, No. 7F-Estate of W. Kent Cooper and Catherine Fales Cooper to Kabir Chaudhary, $2.95 million.

Webster St., 1608-Diane T. Feldman to Colin M. Shah, $895,000.

Winfield Lane, 3628-Joseph A. and Pamela A. Catanzano to Pepukaye Raj Khanna Bardouille, $1.5 million.

Wisconsin Ave., 3114-Stephanie Henley Brown to Anna Scalamongna, $315,000.

Wyoming Ave., 1870-Katharine E. Hanson and Harry Joseph Blumenthal III to Jennifer Zeitzer, $735,000.

First St., 1926, No. 2-Robert R. and Lauraline Gregory to Jana Kunicova, $800,000.

Third St., 1934-Yohannes Woldehanna and Betty Sintayehu to Martin Kanz, $925,000.

Third St., 5117-Amara Homes Corp. to Andrea E. and Duncan S. Wilson, $739,900.

Fourth St., 5031-Pennymac Corp. to Antoinette S. Mitchell, $650,000.

Fifth St., 3818-Estate of Jose E. Acajabon and Arsenia Del Carmen Iraheta Guandique to Heruy Mebrahtu, $702,000.

Fifth St., 6615-Pamela J. Scott to Jonathan Zucker and Sheena Dasani, $810,000.

Seventh St., 4226, No. 105-Hope Zak to Kathryn K. Fisher and Michael D. Alvino, $487,000.

Eighth St., 1818-Quick Homebuyers Inc. to Erin Nicholson and Erik J. Pacific, $582,000.

Eighth St., 6221-Adama and Ronda Holmes Kane to Rebeka Bautista, $460,000.

Ninth St., 4409-Nantucket Holdings to Elena Georgieva and Nikola Andonovski, $869,000.

10th St., 1117, No. 1106-David Urso to Jennifer Uhle, $350,000.

11th St., 1739-Brian MacCarthy to Christin M. Sullivan and Corey Miller, $1.02 million.

11th St., 2717-Laura J. Sterbenz to Philippe Ambrosi, $855,000.

12th St., 1229, No. 104-David Sadder and Stephanie Accuosti to Samuel J. Johnson and Elizabeth N. Ertle, $815,000.

12th St., 1909-Steven David Abramowitz to Mamie Chew Gupta, $1.7 million.

13th St., 2518, No. 2-Predrag Kojovic to Joseph M. Howard, $500,700.

14th St., 1133, No. 209-Christina Q. Li to Olivier Biebuyck and Veronica Peremans, $412,000.

14th St., 6425, No. 206-Phyllis Thomas-Toure to Jillian C. Carter, $309,900.

15th St., 1515, No. 717-Finn Longinotto to Shannon Hettinger, $1.02 million.

15th St., 2639, No. 306-Kathryn K. Fisher to Andrew S. Carpenter, $335,000.

16th St., 1801, No. 707-William J. Johnson and Paula Gallagher to Nicholas J. Ruberto, $310,000.

16th St., 8003-Mabel Pinzon-Martinez to Michael H. Long and Catherine J. Doughty, $936,000.

17th St., 2317-Paul and Tyler Millstein to Ashley Ann Bovino, $715,000.

17th St., 2516, No. 1-Robert E. and Jamie K. Eckert to Jessica Rosenbalum, $585,000.

18th St., 1545, No. 609-Katherine M. Forsyth to Bruce D. and Maral P. Strathearn, $415,000.

18th St., 3104-Anja Linde R. and Carlos Santiso to Mariline Pereira Goncalves and Alice Mary Campbell, $1.41 million.

19th St., 2100-Barry Leary to Elizabeth M. Summers and Jason J. Swantek, $437,500.

22nd St., 1004-Robert W. and Gail S. Dubois to Kamal Quadir and Nermeen Shams, $1.69 million.

24th St., 1121, No. 2-Sarah Goodman to Kecia Bohlke and William E. Ware, $218,000.

33rd St., 6952-Eleanor H. McLean to Morgan Boname and Thomas Kane, $726,000.

34th St., 5113-Level One Development Corp. to Allen and Mary Robinson, $2.45 million.

37th St., 2027-Richard D. Stutzman to Mattia Makovec, $865,000.

38th St., 3410, No. B422-Roland and Angeles Clarke to Hans Anand and Sylvie Suzanne Zaitra Beck, $632,500.

39th St., 3630, No. D532-Eliana T. Loveluck to Emmanuel Elan and Natasha Sophia Gepner-Dales, $385,000.

42nd St., 2325, No. 305-Erica Henderson and Michael Kang to Gianni Cicali, $295,000.

45th St., 5120-Mad Development Corp. to Mark David and Caitlin Gerrity Chicu, $1.72 million.

52nd St., 5114-Maher Ahmed and Julie Elizabeth Jubeir to Carol A. Anderson, $1.84 million.

Southeast

Benning Rd., 4980, No. 84-Adige Corp. to Nakedra Gavin, $625,000.

Burns St., 638-Pennymac Corp. to Tamara A. Dirobbio, $265,000.

C St., 1414-Judith Knee to Kristin and Megan Potterbusch, $699,000.

Capitol St. E., 1119-Thomas Joseph and Tara Lombardi Rooney to Helena Lai and Douglas Mah, $2.15 million.

Carolina Ave. N., 101, No. H-Xavier Becerra and Carolyn Reyes to Anthony Dwayne Sinnott, $290,000.

Carolina Ave. N., 718-John Bernard and Mary H. Montgomery to Joseph R. Britton and Katharine Ehly, $1.72 million.

D St., 145-Jennifer Tye to Matthew B. and Jennifer P. Keelen, $1.14 million.

Darrington St., 613-Casa Properties Corp. to Courtney Jackson and Quentin Johnson, $370,000.

E St., 1506-Elizabeth Brown and Katherine M. Kimpel to Ryan B. and Katherine E. Selis, $790,000.

Easy Pl., 4624-Cheryl Macheske to Tarrence Thrash, $453,000.

F St., 150-Barbara A. Dever to Joseph Allen and Jennifer Routh, $975,000.

Guetler Way, 409-1325 D. Townhome One Corp. to Kanit and Annee Patanasinth, $1.19 million.

Horner Pl., 3667-3669-Ellery Investments Corp. to Bertha Mburugu, $355,000.

M Pl., 3158-Dap Homes Corp. to Levarr and Tatiana Comanac Crosby, $453,100.

Massachusetts Ave., 1628-TPG Development Corp. to Marquell M. and Tiffany M. Pinkney, $523,710.

Nash Pl., 3440-Thaddeus L. and Wanda S. Morsell to Meredith M. Bush, $415,000.

Naylor Rd., 3101, No. 202-James E. Clarke and Bernice Hawkins to Dheeraj Joshi, $56,000.

Orange St., 475-Gregory Maison to Daniel Smith, $490,000.

Ridge Pl., 1322-Shama Corp. to Lauren A. Wolfe, $455,000.

S St., 3211-Estate of Norma T. Jernigan and Andrew Pedrick to Benjamin and Taylor Irwin, $430,000.

Suitland Terr., 2129, No. 202-Stefanie Rodgers and William Powell to Anthony and Tracey Scott, $130,000.

Texas Ave., 4457-Estate of Kimberly Y. Stephens and Bernard L. Hayward Jr. to Maxine L. Jones, $272,000.

U St., 1523-Curtis Lemond and Robin Lewis to Fernando and Jurgita Molina, $375,000.

Woodcrest Dr., 422-Woodcrest Condominium III Corp. to Venus Fabria Washington, $274,900.

Second St., 531-Yalda K. and Ahmad Ghamarian to David Warren Herzig, $1.4 million.

Seventh St., 748, No. A-Debra J. Gist and Lawrence Reed to Carolyn Moore, $566,375.

11th St., 133-Gordon and Joan Cavanaugh to Christopher Eric Lane and Sara C. Bennett, $1.7 million.

11th St., 900, No. G05-Auto Club Corp. to Alfreda Parker-Lopes, $237,400.

15th St., 561-Sheila Weiss to Kevin McNellis, $755,055.

18th St., 205, No. 4-Joshua Dale and Alexandria Amos Smith to Hsing-I Angela Liang, $529,356.

25th St., 3433-Kahkwa Corp. to Willis John Stamps II, $356,000.

28th Pl., 1513-Candyce Bruce and Ian Brandon Ellis to Jose Enrique Meza and Ana Cecilia Seminario, $465,000.

34th St., 1430-Lynette F. Byrom to Tiffany N. Green, $453,000.

37th St., 2008, No. B-Rhonda Brown to Kelemework Tesfaye, $157,000.

42nd St., 1233, No. 26-Joseph Charles Marshall Allen to Nicole N. Aiken, $306,000.

46th St., 729-Estate of Bernice Davis and Susan J. Norwood to Darryl F. Cullins, $350,000.

56th Pl., 133-Ground Properties Corp. to Sheila Brown, $423,500.

Southwest

Delaware Ave., 1301-Bette O. Wiley to Julia Adele Coffou, $210,000.

G St., 160, No. 146-Darryl W. Harris to Ephrem and Tatek Yirga, $985,000.

G St., 350, No. N409-David Shi and Sarah Q. Zhang to Julie M. Statland and David J. Greenberg, $577,000.

Sutton Sq., 45, No. 1118-Wharf 4B Condo Owner Corp. to Frans Hansen, $1.42 million.

Fourth St., 800, No. S409-Elizabeth C. Buten to Allison Grace Wood, $334,990.

Fourth St., 1425, No. A402-Juan Lamont Wilson to Maria Lourdes Espiritu, $239,900.