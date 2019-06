District of Columbia

These sales data recorded by the D.C. Office of Tax and Revenue were provided by Black Knight Inc. in November 2018. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

Northeast

A St., 227-Michael Eric and Amanda E. Eversole to Daniel E. and Anne W. Allen, $1.31 million.

Blaine St., 5220-Emizen Property Group Corp. to Paula Zimmerman, $358,000.

Channing St., 1513-Uptown Development Corp. to Kathleen Nelson and Steven Andrew Rietzke, $615,000.

Chillum Pl., 5722-Estate of Queenie E. Hill and Michael W. Hill to Sabrina Delgado and Santiago C. Garramuno, $359,000.

Constitution Ave., 414-Payam R. Herischi to Nadia and Khalid Shash, $1.01 million.

Corcoran St., 1831-Gaben Management Corp. to Bradley D. Torppey and Michael Robert McDonough, $425,000.

Decatur St., 745-Stephen O. and Regina C. Ogwuegbu to Justin Alan Scott, $475,000.

E St., 1124, No. E-Endalkachew Tesfaye and Rahel Woldehanna to Monica P. Band and Amir D. Manteghi, $354,000.

Emerson St., 709-Christopher Dujardin to Christina Farris and Steven Bernacki, $463,000.

Grant Pl., 3606-Michele Ruocco and Rosalba C. Lara to Stacy Ann Adams, $415,000.

Isherwood St., 1601, No. 4-Lazaro Jose Gamio and Vannessa Criss Louchart Bustamante to Dena Ariel Kolb, $377,500.

Just St., 4930-Paul David Prince to Kyia E. Davis, $300,000.

Kenilworth Ave., 248-SRK Property Management Corp. to Raquel T. Snowden, $379,999.

Montello Ave., 1117-TLC Homes Corp. to Jacquelyn Roberts and Jason C. Lallis, $818,500.

Penn St., 1247-Nicol Investment Group 2 Corp. to Timothy C. Drummond, $360,000.

Sheridan St., 88-Mable H. Bell to Jennifer Pallotta, $510,000.

Trinidad Ave., 1502-Buford Seigler to David and Leigh Ainsworth Coutoumanos, $515,000.

Uhland Terr., 142-Dilan Investment Corp. to Tuwanna Yvette Morris, $750,000.

Virginia Ave. W., 1607-Marlaina Rae Casey and Jovan Veljko Ruzic to Anila Balkissoon and Angel W. Colon-Rivera, $675,000.

Fourth St., 1107-Martina Bennett and John Armiger to Stephen and Jelena Allen, $775,000.

Fifth St., 2807-Brian and Johanna Olexy to Julia Brothers and Daniel Querejazu, $610,000.

Seventh St., 709-Ayo Griffin and Mary Dawhurst to Wan Yin Yu and Pranee L. Kensler, $995,000.

Eighth St., 718-Erik Komendant and Sasha Palmquist to Nicholas Weeks and Jaclyn Nicole Kline, $1 million.

10th St., 118-Dilan Investment Corp. to Dalzell Martinez Naomi and Scott J. Holland, $1.15 million.

11th St., 410, No. 6-Benjamin C. and Jennifer Parsell to Audrey Henson, $510,000.

12th St., 513, No. 6-Dena A. Kolb to Carolle and Garrett T. Cantwell, $265,000.

13th St., 201-Norman and Jessica Gardner to Andrew C. Blaylock and Adrienne M. Moudy, $853,000.

14th St., 39-Robin M. Wagher to Michael D. McCall, $390,000.

15th St., 2214-Charles Taylor to Patricia L. St. Clair, $470,000.

33rd St., 130-Asymptote Corp. to Sarah R. Durr and Foxhall Parker, $419,900.

36th St., 312-Sheila Shackelford to Olufunmilayo L. Williams, $275,000.

56th St., 235-Vaison Group Corp. to Brittany Harris, $329,900.

Northwest

Albemarle St., 3051-Jean-Jacques Dethier and Shilpa Patel to Steven Price, $2 million.

Biltmore St., 1930, No. 300-Richard S. Pontin and Susan Novak Smith to Philip Harwell Brady, $685,000.

Buchanan St., 522-Betre M. Gizaw to Thomas F. Duffe and Rachel Baranowski, $668,400.

California St., 1842, No. 17B-Dana Karash to Theresa W. Gaffney, $369,000.

Calvert St., 1937, No. A-Matthew L. Issembert to Cassie Marie and Brian Thomas Backstedt, $917,500.

Chesapeake St., 4601-Ling Wen Chiao to Daniel Patrick Yeoman and Elizabeth Ann Bafford, $1.09 million.

Clifton St., 1307, No. 43-Benjamin M. and Hayley Berlin to David S. and Evan D. Lambert-McMichael, $642,500.

Columbia Rd., 621-Aaron Overman and John Curtin to Uma and Ganesh Bahadur Thapa, $818,000.

Columbia Rd., 1954, No. 106-Alan Chargin to Stephen Terry McGuire, $237,000.

Connecticut Ave., 3901, No. 200-Patricia A. Nyhan to Katharina Stefanie Werner, $482,000.

Connecticut Ave., 4740, No. 713-Mark Nakamoto to Cecilia Quispe Jimenez, $449,000.

Dahlia St., 505-Mi Palacio Child Development Center Corp. to Marisol Espinosa, $736,920.

Delafield Pl., 1214-Laura El-Sabaawi and Raymond J. Walsh to Michael W. Perry and Lorena Ruiz Dominguez, $815,000.

E St., 616, No. 705-Elizabeth E. McLaughlin to Daniel Cash Fitzpatrick, $439,000.

Emerson St., 429-Suzanne A. Sheldon to Esperanza Pombo Lopez-Barron and Andres Felipe Perez Lopez De Meza, $704,000.

Fairmont St., 1225, No. 201-Matthew A. Stevenson to Faith D. Porter, $271,393.

Fessenden St., 3823-Tara N. Rice and Keith E. Crosslin to Jillien Williams and Ronald Flores, $1.25 million.

Foxhall Rd., 1610-Jay P. Miller to Wali and John Z. Baluch, $865,000.

Garfield Terr., 2901-Estate of Joel Eugene Marans and Paul Toulouse to Tunay Kuru, $1.46 million.

Georgia Ave., 6645, No. 104-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Ashland L. Clemons Jr., $170,000.

H St., 2401, No. 804-Louay Y. Bahry to Anuj and Aanchal Kapoor, $440,000.

Harvard St., 1462, No. 3-Carol Lynn Davis to Margie Li, $575,000.

Hobart Pl., 413-Jeffrey V. Kepler to Frederick Andrew Stamp, $850,000.

Idaho Ave., 3220-Stephen K. and Carol C. Orr to Paul Carsten Stendevad and Rina Agarwala, $3.7 million.

Jenifer St., 3705-Jane E. Becker to Christopher T. Lutz and Deborah K. Klosko, $883,000.

Kalorama Rd., 1806, No. 4-Natalie A. Bennett to Albert Leroy and Kelsey Anne Lang, $893,000.

Keefer Pl., 607-Ramon and Doris C. Vasquez to Anush Adhikari, $618,557.

Kenyon St., 1390, No. 804-Andrew J. Lu to Teodora Ilieva, $409,000.

L St., 2425, No. 520-Ali and Sedigheh Lofti to Tim and Shi Mei Luong, $594,000.

M St., 2311, No. 802-Aishetu F. Dozie to Alla Solovyeva, $399,000.

Massachusetts Ave., 1727, No. 316-Louis and Jill Medved to Munawer Sultan Khwaja and Parvina Rakhimova, $318,000.

Massachusetts Ave., 4301, No. 6009-Christopher D. and Jolynn K. Gardner to Hongying Wang, $399,000.

N St., 1449, No. 2-Adam Harrison and Sarah Simon to Andrew J. Ronan and Sarah C. Wiley, $790,000.

Nebraska Ave., 5238-Gregory R. Niblett to Adil Mohommad and Amrita Ibrahim, $865,900.

New Mexico Ave., 3101, No. 526-Gerald H. and Linda T. Salzman to Kevin D. Ivers, $680,000.

Observatory Pl., 2426-Stuart and Robin Jones to Ian Forde and Jacob Navarro Gonzalez, $1.04 million.

Ordway St., 3013-Samuel Mark Chittick and Julia Ann Cummins to Ryan and Shristi Kauffman, $1.28 million.

Park Rd., 1523, No. 102-Humberto Ramon and Amelia Rosa Campos to Caroline R. Boules and Jason T. Lee, $575,000.

Pennsylvania Ave., 2555, No. 916-Christopher M. and Linda Lee to Jennifer M. and Edgardo J. Ortiz, $520,000.

Porter St., 3049-Elizabeth Warren-Boulton to Joseph J. and Lauren S. Sabol, $1.27 million.

Q St., 1615, No. 313-Gregory J. and Katrin L. Ramsey to Alexis Johnson, $358,000.

R St., 3704-SCM Georgetown Investors Corp. to Christopher R. DeGarmo, $835,000.

Rhode Island Ave., 22, No. 1-Ismail Tekin to Sean Clifford and Patrick K. Surrett, $674,900.

Rittenhouse St., 514-Volta Corp. to Ralph C. and Lauren Woodmansee, $640,000.

River Rd., 4323-Mustafa Guldu to Kali Shelton, $760,000.

Seaton Pl., 42-David Charles Johnston and Jeffrey Scott Tayor to Alexandra Marie Lescroart, $1.31 million.

Sheridan St., 1353-Rex M. and Janice M. McAllister to Dennis Daisey and Matthew Malamud, $630,000.

Sutton Pl., 3277, No. D-Jorge Pinto-Mazal to Farris and Deborah A. Curry, $775,000.

T St., 1704, No. 201-Deutsche Bank National Trust Co. and IndyMac Index Mortgage Loan Trust to Naomi Kikoler, $575,000.

Taylor St., 804, No. 406-Leila Q. and Anna C. Chamberlin to Emily Christine Conrad, $335,000.

Unicorn Lane, 2778-Theodore Philip Stodolka and Stephen Andrew Simpson Morrison to Benjamin O. and Natasha C. Watkins, $1.3 million.

Vermont Ave., 1324-Connie A. Rath to John Porter White, $3.1 million.

W St., 1223-Denyese A. Thomas to Brent A. Del Monte, $1.2 million.

Watson Pl., 3900-Marc M. Wall to Sven Neelsen, $425,000.

Wisconsin Ave., 1080, No. 2011-Kathleen A. Testaverde to Marina Bakanova, $590,000.

Wisconsin Ave., 3010, No. 308-Ashleigh Sabold and John Rubino to Flavia Bianchi, $295,000.

Wyoming Ave., 1837, No. A-Sean D. Brown and Kelly A. Cole to Maria Gasbarre Clements, $919,000.

First St., 6523, No. 1-Farr Holdings Corp. to Esther W. and Beltus C. Ikechukwu, $283,415.

Second St., 6701-Kenneth R. Caudle and Katherine V. Ligon to Joseph Lawrence Fusco and Juan Carlos Aviles, $785,000.

Fourth St., 5208-Kathryn A. Ellis to Javier E. Pleitez, $525,000.

Eighth St., 1505, No. 2-Mariseae M. Campbell to Eliza Taft Phillips and Robert J. Merrill, $585,000.

Ninth St., 1708, No. C-Pearl Randall to Emily Schroder and Paul Alexander, $565,000.

10th St., 1117, No. W7-Joseph C. Russo and Bebe E. Novich to Stuart W. Elliott and James Denver Morrison III, $865,000.

11th St., 1628, No. 205-NRC/FC 11TH Steret Corp. to Evan Mitchell, $114,200.

12th St., 1833-Jane D. Wallace to Ryan Meyers and Suzanne Gershowitz, $1.07 million.

13th St., 1133, No. 204-Mark R. Schneider to Elizabeth Barnes Threlkeld, $275,000.

13th St., 1325, No. 24-Irene Arias to Rachel M. and Michael Dondarski, $900,000.

13th St., 3511, No. 404-Justin Kosoris to Tarik Saeed Pierce, $404,080.

14th St., 2125, No. 906-Sanjay B. Sitlani and John R. Quattlebaum to Christopher Stanley, $1.52 million.

16th St., 1520, No. 502-Kelly Seacrist to Samantha Brooks and Cory Jacobs, $590,000.

16th St., 2440, No. 203-Salvatore C. and Elaine R. Alfano to Orestes Jose Del Castillo and Cristina Amoruso, $215,000.

17th St., 1401, No. 908-Maria Katherine Morgan to Jason Poole, $405,000.

17th St., 1931, No. 206-Katherine L. Neebe to Joel Harrington, $457,000.

18th St., 1815, No. 103-Courtney S. Crosby and John B. Stanford to Hunter E. Smith, $566,500.

22nd St., 1099, No. 811-Estate of Turunesh Amde and Maria A. Stamoulas to Mame Astou Diouf, $785,000.

24th St., 922, No. 716-Maria and Bobby Sebastian to Vally Khamisani, $259,000.

25th St., 1124, No. T6-Kasey K. Murray to Virginia A. Imadojemu, $615,000.

29th St., 1628-Giuseppe John Cecchi to Peter F. and Victoria Gray Bross, $3.6 million.

33rd St., 1219-Waring D.C. Corp. to Ronald Weinberger, $1.06 million.

35th St., 4427-Jocelyn Linde to Stephanie Wethington and Elianna M. Yolkut, $925,000.

39th St., 3410, No. B710-Nicholas J. McMurdy and Michelle L. Simon to Mary Christine Stoody Ortiz and Francisco Javier Ortiz Rios, $545,000.

48th St., 2108-Juan Carlos Montes to Khalid Alshatti, $1.2 million.

Southeast

Burns St., 727-Mancini Brothers Corp. to Priscilla Soribe, $370,000.

C St., 5214-Dream Builders General Contractors Corp. to Kyle Williams, $477,000.

Capitol St. E., 5059-Lynn Armstrong and Anthony H. Patterson to John T. and Amanda C. Hudson, $320,000.

Congress St., 1310, No. 302-Anthony J. Little and Krisztina Gergely-Little to Todd and Elizabeth McGlone, $93,000.

Fairlawn Ave., 1613-Kathy Adell to Bernard McKoy, $240,000.

Gainesville St., 2835, No. 103-U.S. Bank and the RMAC Trust Series to Umut Uzuner, $92,900.

Hunter Pl., 2215, No. 301-Capital Area Estates Corp. to Ari Ben Heard, $110,000.

K St., 419-Bruce M. and Anne D. Darconte to Farooq A. Mitha and Nassem Ghilan, $1.24 million.

Kentucky Ave., 120-Clarence Dwight and Yvette B. Pearson to Kiera and Michael Kushlan, $1.26 million.

Lebaum St., 520-Deutsche Bank National Trust Co. and Securitized Asset Backed Receivables Corp. to Jung Soo Lee, $217,000.

Minnesota Ave., 3430, No. 201-Wilmington Savings Fund Society and Stanwich Mortgage Loan Trust to Patrick G. Merkle and Arsham Zamani, $76,900.

Southern Ave., 4120-Jeremy and Justin Kittrell to Jayla Johnson, $378,000.

First St., 455-William Vernon and Freda D. Jones to Jessica and Philip Stone, $920,000.

Fifth St., 415-Mason E. Wiggins Jr. to Walter J. Tersch and Jennifer Croft, $1.1 million.

11th St., 900, No. 101-Auto Club Corp. to Alem Tewoldeberhan, $115,900.

11th St., 900, No. G01-Auto Club Corp. to Phillip Cunningham Jr., $113,000.

17th St., 243-Justin B. Ailes and Cheryl Anderson to Matthew R. and Thurston Eric Womble, $790,000.

23rd St., 1600-Travis J. Washington to Sara Bernard, $579,900.

55th St., 95-Lauren R. Lacey to Norbert Powell, $436,999.

Southwest

Danbury St., 83-Natasha Kollaros to Victoria Ball, $345,000.

Second St., 3984-Mebrat Gebru to Assunta Williams, $349,900.

Fourth St., 1425, No. A317-Rita T. Gibson to Bryan K. and Jenise Tisdale Hight, $229,297.