Northeast

Ames St., 3953-Vashti Tobin to Laura S. Washington, $330,000.

Benning Rd., 2531-Tina Tadom to Mathios Dejene, $560,000.

Childress St., 1321-James Global Investments Corp. to Roldy J. Loremil and Mekelea M. Whyte-Nesfield, $775,000.

Constitution Ave., 1702-T. J. Wyatt to Robin M. Wagher and Michael B. Witczak, $785,277.

Dakota Ave. S., 3119-Clarice Brown to Tadesse T. Mewhay, $450,000.

E St., 333-William E. Gannon Jr. and Karl David Weidner to Karen Walczewski Seifert and Matthew Walczewski, $1.15 million.

Edson Pl., 4512-Kemi Watson to Marcolin Bray, $315,000.

Farragut Pl., 714-Joel E. Patton to Hannah Lee Cormos, $410,000.

Hawthorne Dr., 3075-Lilliana D. Cook to Gayotte Bonbon, $325,000.

I St., 1211-Diane G. Hoover and Ruth Ann Hess to Rick A. and Karen A. Collymore Mowell, $758,725.

Jefferson St., 603-Urbane F. Bass III to Jennifer and Steven Selde, $534,999.

Kane Pl., 4612-Robert and Lou Smith to Darius Baxter, $410,000.

L St., 1629, No. 305-Herandy Pastrana Morales to Elan Brielle Brewer, $299,000.

Maryland Ave., 803-William Kennelly Dreher and Ariel Ann Martinez to Oliver William Jacob, $785,000.

Monroe St., 1521-Wilbert A. Neal to Timothy R. White and Anthony R. Fracasso, $600,000.

Parker St., 226-Matthew M. and Susan J. Campolongo to Lauren Parks and John Neureuther, $600,000.

Quarles St., 4811-Gary L. and Patricia Prue to Garrett James, $340,000.

Quincy St., 1300-Anne Taylor Davis and Steven G. Pappas to Uchechi Chikaodinaka and Tembile Roxo, $1.1 million.

Staples St., 1209-Lair Group-D. C. Corp. to Clinton G. Carr III, $850,000.

U St., 35-Andea Developers Corp. to Adam Michael Ferek and Katherine Stech, $1.23 million.

Vista St., 3227-Estate of Naomi C. Millet and Philip A. Millet to Shelynda B. Brown, $501,115.

Wylie St., 1225-Christopher J. and Katherine P. Slevin to David Lee Johnson, $693,000.

Third St., 637, No. 305-Gregory K. and Lewis F. Larsen to Hannah Grace Strub, $272,000.

10th St., 3005-Lisa Thomas Newman and William H. Thomas Jr. to Katherine Grace Deierlein, $525,000.

11th St., 921-Maegon E. Barlow to Charissa Caroline Benjamin and Vladan Stankovic, $950,000.

12th St., 440, No. 101-William C. Scullin to Zachary Robert and Katherine Pape Conye, $636,000.

12th St., 4116-Daniel David and Kimberly Freund Graver to Elizabeth A. Salerno and Thomas C. Bruno, $765,000.

14th Pl., 251-Dilan Investment Corp. to Brandon Fearing and Danielle Hoge, $615,000.

17th St., 16, No. 312-Jonathan and Alyssa Betz to Andreya Cracco and Eric Thibault, $585,000.

47th St., 226-Net Income Properties Corp. to Duane L. Young and Tijuana Thomas Swann, $499,900.

Northwest

Appleton St., 3544-Annette Larocque Fitzsimmons and estate of Gene R. Larocque to Edward Nwabugwu and Enuma U. Okeke, $1.23 million.

Beach Dr. W., 8120-Elizabeth Post and Lawrence H. Mirel to Braden Patrick Miller and Caroline Ann Sawyer, $961,500.

Biltmore St., 1979-Lynne C. Israel to Jackie Fernandes, $1.38 million.

Butterworth Pl., 4825-Jean M. Betette to Abena Buckley, $1.08 million.

Calvert St., 1855, No. 400-Daniel W. Barnes to Jonathan Mark Psotka and Linda Mak, $721,000.

Cathedral Ave., 4201, No. 222W-Sami and Roja A. Satouri to Robert J. and Sandra Kay Shernick, $335,000.

Chapin St., 1427, No. 202-Michael O’Brien to Richard Gano, $515,000.

Colorado Ave., 4235-Gregg M. Wintering to Kerry E. Lenahan and Federico S. Soifer, $989,500.

Columbia Rd., 1458, No. 210-Danielle Reiff to Priya Lamba, $335,000.

Connecticut Ave., 3883, No. 609-Jonathan S. and Debra M. Klarfeld to Nathan C. Larson, $669,000.

Connecticut Ave., 4707, No. 111-William Antoine and Wendy Blanpied to Ghazaul Dezfuli, $325,000.

Davenport St., 3122-Annette Larocque Fitzsimmons and estate of Gene R. Larocque to Eileen Scott and Adolfo Chiri, $1.7 million.

Decatur St., 925-Brightstar Corp. to Katrina T. Liu and Benjamin B. Houck, $710,000.

E St., 616, No. 652-Caroline E. Katzin to Tribhuvan Kumar and Niharika Pendurthi, $650,000.

Embassy Park Dr., 4377-Santiago I. and Ruth Friedmann to Alfredo Fernando Munoz Olea and Janina Andrea Franco Salazar, $796,000.

Euclid St., 1321, No. 401-Gideon D. Maltz to Diego Andres Arcia and Eugenia Sofia Valdez Tamayo, $449,000.

Farragut St., 724-Joshua David Nanberg and Lauren E. Wolkoff to Christopher Gresham and Morganne Rosenhaus, $751,500.

Florida Ave., 1827, No. 203-Yvonne S. Coles to Scott Morris, $357,500.

Gallatin St., 220-Neighborhood Partners 23 Corp. to Annese and Ali Abdullah-McLaughlin, $599,900.

Garrison St., 4427-Preston M. Martin to Kevin Honan Miller and Patricia Mae Nessle, $885,000.

Hamilton St., 1503-John D. Butler Jr. and Ann B. Canas to Eric Michael Broermann and Matthew Joseph Hollamby, $1.16 million.

Holmead Pl., 3467, No. 2-Joseph A. Schoorl and Leslie M. Lee-Chun to Christine Shou Fang, $747,500.

Irving St., 741-Charles W. and Laura Deck Stones to Aalok Mehta and Victoria Jaggard, $780,000.

Kalorama Rd., 1668-Mark Sugg to Cristina Da Cunha Russo and Rory Blake Harper, $654,000.

Kalorama Sq., 1808, No. 19-John J. and Lynn T. Pohanka to Tracy R. Wolstencroft, $2.8 million.

Kansas Ave., 5206-Tiffany L. Walters to Anne-Laure Leroyer and Alexander G. Esfahani, $650,000.

Kennedy St., 1408-Clark J. Watson and Larz F. Kremer to Adam Rothman and Marian L. Currinder, $844,001.

Kenyon St., 1356, No. 4-Alexandra F. Wilson to Samuel Leitner, $335,000.

L St., 1001, No. 402-Mary M. Busenburg to Karen M. and Eric Hillenbrand, $790,000.

Logan Cir., 6, No. 1-Jana Kunicova to Sadie Leigh Gurman, $550,000.

M St., 444, No. 7-Sarah E. Mutinsky to Burton Putrah and Hillary Windham Hutchins, $564,500.

Meridian Pl., 1436, No. LL04-David M. Finger to Jessica L. Heasley, $219,900.

Mount Pleasant St., 3314, No. 49-Antoine K. Freiji and Maria Tulois-Kozak to Laura Williamson, $385,000.

N St., 3100, No. 9-Ellen Kent Fetridge and estate of Keith Robert Fetridge to John M. and Susan F. Dabbar, $1.55 million.

New Hampshire Ave., 2039-Richard C. Cote and Bruce E. Young to Bonnie and Wayne Nygard, $829,000.

New Mexico Ave., 2801, No. 910-William Quinn to Maureen L. Gretschel, $550,000.

New York Ave., 437, No. 1011-Estate of Richard Hudspeth and Jeanne Aelion to Ruby Andrea Cay, $324,500.

Ontario Rd., 3025-Mahlet G. Tadesse to Rocio Avila Fernandez and Keith Slack, $485,000.

Peabody St., 209-Thomas A. Greenia and Eladio E. Benitez to Michael William and Victoria Ann Wanielista Salamon, $790,000.

Poplar St., 2705-Joshua Yager to Thomas J. Gnecco and Jean C. Dubro, $1.15 million.

Q St., 2516, No. Q302-Joseph Sassoon to Felipe Ezquerra Plasencia and Maria Mercedes Frances Foz, $1.4 million.

R St., 207, No. 5-Maria Cecilia Ramirez Bello to Margaret A. Larkin, $445,000.

Reservoir Rd., 4700-Brian Donald Smith to Theresa Nagy, $1.09 million.

Rhode Island Ave., 1441, No. 907-Kathleen Hanlon to Gabe E. Goldhirsh, $495,000.

Rittenhouse St., 3355-Gregory A. and Athena M. Meyers to Claudy and Adrienne Hunter Jules, $1.6 million.

Roxboro Pl., 530-Attila Shalorus and Khodayar Amir Beiki to Breanna and Paola Carozza, $634,000.

S St., 3523-Cynthia L. Howar to Diem Trang Doan Nguyen, $995,000.

Scott Cir., 1, No. 212-Jessica Weeman to Robert Van Heuvelen, $272,500.

Swann St., 1743-Johannes Mueller to Katherine Neebe, $1.25 million.

T St., 3620-Ronald and Susan Donkers to Ivan Anton and Lydia Maria Nimac, $983,000.

Tilden St., 4936-Joseph A. and Patricia B. Kelly to Drew Cleary and Wendelin Blue Jordan, $1.4 million.

U St., 1719-U Street Vista Condos Corp. to Everett Birch Thomas, $605,900.

Van Ness St., 2939, No. 710-Susan Baker and estate of Mary Schindler Mandzak to Kim M. Watson and Marcus A. Salandy-Defour, $193,000.

Vernon St., 1840, No. 104-David C. Murray to Ainsley Elizabeth McPherson, $449,000.

Warner St., 423-Vadim and Roman Kostovski to Gerard Paul and Tequina Yvette Bailhache, $785,000.

Whittier St., 420-Fanny Missfeldt and Lasse Ringius to Michael Patrick O’Brien and Meredith Katherine McCoy, $925,000.

Wisconsin Ave., 2828, No. 110-Shirley M. Buttrick to Peter and Felicia Tedeschi Czin, $675,000.

Wisconsin Ave., 3100, No. 204-Priscilla R. Carver to Andre Reveley, $195,000.

First St., 1341-Moncef and Salima Bouhafa to Natnail Tesfaye, $660,000.

First St., 6523, No. 4-Farr Holdings Corp. to Esther W. and Beltus C. Ikechukwu, $211,595.

Third St., 4413-Benedict Ugoeze to Kumar Devaraj, $591,000.

Fifth St., 6907-Susan B. Butler to Jennifer Dansie and Ty Twigg, $766,000.

Seventh St., 5010-Elizabeth Lloyd to Hannah A. Winant and Peter Macleod, $499,900.

Eighth St., 7437-Walter B. and Constance W. Brown to Rosetta S. Dabney and Kira R. Orr, $530,000.

Ninth St., 7106-Hamid Ossareh to Ronald and Kristina Saville, $839,750.

11th St., 1215, No. 3-John R. Hurlocker to Rebecca D. Weimer, $489,000.

11th St., 2214, No. 4-Craig M. Hales to Lukman Azeez and Juvaria S. Khan, $1.16 million.

12th St., 7537-Urban Edge Residential Corp. to Mark Aaron Kotlarewsky, $1.2 million.

13th St., 1245, No. 103-Patrick M. and Katherine S. Rucker to Alisha M. and Gregory G. Rhodes, $475,000.

14th St., 6425, No. 405-Thomas L. and Janne C. Puckett to Angela Marilyn Jasper, $428,000.

16th St., 2028, No. 5-William R. Thierbach to Jason Reier, $650,000.

16th St., 4006-Ronald K. and Brenda P. Crockett to Jose M. Montes-Armenteros and Erika Hannah Becker-Medina, $980,000.

17th St., 1916, No. 309-Lawrence W. Poole to Amy S. Berger, $436,000.

17th St., 3509, No. 6-John W. Farina to Timothy Seidman and Kiana Asgari, $572,000.

18th St., 1601, No. 1001-Walter L. and Jennifer D. Johnson to Arbind Kumar Jha, $295,000.

19th St., 2100-Jennifer C. Ward to Dan Kellman and Claire Lash, $442,500.

22nd St., 1414, No. 53-Paul Richard Newton to Barry S. and Beth S. Simon, $760,000.

25th St., 1010, No. 802-Estate of Alexandra Blackhurst and Leonora B. Wait to Suzan Muslu, $337,000.

34th St., 5000-Pierre Grosdidier and Chantal Grosdidier De Matons to Joseph C. Sheehy III and Elizabeth A. Nicoletti, $1 million.

39th St., 2725, No. 112-Michael Fielding Ring to Ryan Donohue, $391,250.

40th St., 2323, No. 4-Lauren M. Contino to Nicole Jane McCuskey, $425,000.

47th St., 4700-Jefferson and Nathalie Ray to Tory C. and William R. Brangham, $916,000.

Southeast

Alabama Ave., 4464-Ricki Lorraine Leonard to Sung H. Do, $315,000.

Birney Pl., 2651-New Parkchester Housing Cooperative to Joseph Felix and Letia T. Green Tettey, $246,504.

Burbank St., 306-Clara R. Walker to Karla E. Stevenson, $275,000.

Capitol St. E., 807-David Stephen Velasco and Larry Kevin Shaughnesy to Sandra Davis and Paul D. Horowitz, $1.41 million.

Carpenter St., 3608-Ocean Holdings Corp. to Timothy Adam Duree and Samia F. Khan, $598,200.

E St., 809-Eric Lunstrum to Tamara O. Tatunchak and Jim J. Cho, $840,000.

G St., 919-Anita Sharma to Enoch T. Kim, $799,000.

Halley Terr., 4314-David A. Gilmore to Tanesia and James O. Nelson, $540,000.

Hartford St., 2850, No. 203-Shah 4 Corp. to Joanna Rivera, $107,100.

Hilltop Terr., 515-Nachito Development Corp. to Vinson T. Young, $374,900.

Independence Ave., 1520, No. 303-Susan J. Telingator to Megan Wegand, $321,000.

Knox Terr., 2732-Jean D. and William G. Hundley Jr. to Wilfredo G. Guzman, $335,000.

Massachusetts Ave., 1507-Evan M. Handy and Kathleen K. Duffy to David S. Gallagher and Sallie S. Routh, $835,000.

Naylor Rd., 1913-Ske Investments Corp. to Henry and Melissa Hyatt, $535,000.

Pennsylvania Ave., 1391, No. M07-Michael A. Nardelli to Brant Matthew Peace Yerman and Kate Elizabeth Glantz, $475,000.

Queens Stroll Pl., 5123-Kenneth Adams to Tigset D. Negia, $300,000.

S St., 1411-Cody A. Thomas and Karren K. Rush to Lisa Gomes, $414,000.

Shannon Pl., 2417-James Edward Terry to Lan Yue, $292,000.

Tubman Rd., 1520-Ricardo S. Leiva to Jordan Contratto and Daune McDevitt, $335,000.

Webster Pl., 1828-Matthew Ross to Christie Gardner, $375,000.

Fourth St., 919-Adrian and Andrea Smith to Carmen Maioriello-Gallus and Michael Joaquin Frias, $1.05 million.

Fifth St., 3423, No. 41-DMV Property Innovators Corp. to Onika Mayhew, $220,000.

10th St., 416-Whitney H. and Stephen R. Romanoff to Mark T. and Lisa M. Patterson, $1.12 million.

11th St., 900, No. 305-Auto Club Corp. to Latonya Vaughn, $113,000.

12th St., 150-Hugh O. Stevenson and Lynn J. Campbell to Timothy J. and Sara L. Dube, $1.1 million.

16th St., 330-Teabow Residential Corp. to Corey and Nathalie Aferiat, $699,900.

18th St., 125-Masyma Corp. to Todd Corey, $864,900.

23rd St., 3466-Luxury Prospects Corp. to Arianne M. Graham, $368,000.

Southwest

Brandywine Pl., 103-Tito Antezana to Vander Covington, $363,000.

First St., 3927-Darrell Brown to Brandon J. and Shanelle M. James, $480,000.

Fourth St., 800, No. N819-Lindsay Danielle Washington to Elliot and Jennifer Rist, $237,500.