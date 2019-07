District of Columbia

Northeast

A St., 648-Alta Worldwide Corp. to Sunjung M. Kim and Bret Chrisope, $1.7 million.

Benning Rd., 4212, No. 4-Michelle Pegram to Desiree G. Baynes, $125,000.

Bryant St., 1820-Darnice M. and Lorenzo John Bell to Valerie Kurka, $335,900.

Capitol St. N., 2801-Leroy A. and Mary E. Young to Philip Gregory Young, $279,615.

Chancellors Way, 3025-Francis E. Little and Norman E. Shepherd to Melissa A. Arne and Jeffrey S. Klein, $774,900.

Chillum Pl., 5347-Margaret A. and William E. Black to Aimee S. Hess and Richard S. Nash, $508,000.

D St., 1210-Victoria Dunning to Preet Bassi and Maurice Rafael Turner, $885,000.

Delafield Pl., 1268-Fenton Properties Corp. to Jason N. Kellogg and Debralee Frederick, $565,000.

Eads St., 3451-Kersha Deibel to David Earl and Carolyn Jean Cobb, $448,500.

Eastern Ave., 6420-David Redd to Abraham Kelecha, $510,000.

Farragut Pl., 1241-Gregory L. Boone to Matthew James Breznai and Megan Frances Moore, $585,000.

Girard St., 1017-Kashawna Watson to Carla Mike and Andrew Gates Derr, $725,000.

Hayes St., 4217-Edward S. Cohn to Chie Feng Huang, $237,000.

I St., 1220-Lauren J. Willis to Pau Ignasi Puig Gabarro and Rocio Sanchez Vigueras, $890,000.

Jackson St., 1725-Justin Solobay and Michelle Gostic to Travis Annatoyn and Marianna Jackson, $975,000.

Kearny St., 1408-Brian F. and Jennifer T. Spatola to Jessica Hammett and Derek Campbell, $620,000.

Lexington Pl., 631-Littman Investments Corp. to Louis A. Vega and Stephen Kleiner, $1.82 million.

Michigan Ave., 1840-Jean W. Johnson to Matthew McCombs, $538,000.

Monroe St., 1603-Julia A. Myers to Carlos Lay Piana and Kyle Brett Worley, $540,000.

Oglethorpe St., 745-Jack Spicer Properties Corp. to Kency Elizabeth Nittler and David Trigaux, $582,900.

Ritchie Pl., 1330-Patricia C. Harris to Petros G. Ghebremeskel, $499,000.

Sargent Rd., 5027-Audrey L. Covington to Jamie A. Lewis and Brendan C. McGurk, $435,000.

Tennessee Ave., 445-Lily Garcia Walton to Fiona Lauren Conroy and Robert L. Swanger, $740,000.

Virginia Ave. W., 1702, No. 102-Alissa Leon Watkins to Caroline Hicks and Jasmine Janelle West, $295,000.

First Pl., 4408, No. 31-Ustar Investments Corp. to Casey Rezendes, $259,000.

Third St., 608-Sarah Mae Smith to Michael K. and Delilah U. Schihl, $850,000.

Ninth St., 612-Ali R. and Nima Jadidi to Nikhil Vikas Gore and Caitlin Diane Kekacs, $1.23 million.

13th Pl., 5013-Benjamin Wexler and Christina Diane Henderson to Christopher Riggs and Kristin Caspar, $565,000.

13th St., 5012-Mes Properties Corp. to Dan Nguyen, $580,000.

17th St., 604-Adam Lobene Holdings Corp. to Joshua L. Holland, $770,000.

18th St., 423, No. 6-Nathaniel and Rebecca Cook Shyovitz to Lauren Elyse Doll, $430,000.

18th St., 3125-CCDY Investments Corp. to Lauren B. Zoltick and Caitlin Payne, $650,000.

21st St., 418-Mirzan Development Corp. to Sarah Bartlett and Matthew Ray Wilson, $839,000.

30th St., 2138-Margaret G. and Earnest J. Montgomery to Daniel P. Glaser, $372,999.

53rd St., 414-Edwin L. and Camilla A. Scott to Tseday Gebrehiwot, $310,000.

Northwest

Albemarle St., 4101, No. 421-Samuel S. Glass and Elizabeth R. Polsky to Aimal S. Ahmadzai and Roya Niazi, $795,000.

Bates St., 23, No. 1-Ari Michelson to Michael Andrew McKemey, $469,000.

Brandywine St., 4121-Liliana D. Vendeuvre to Hansen Lasconia, $768,000.

Buchanan St., 1419-Fame Homes Corp. to Andrew and Jessica Strieter Elting, $1.15 million.

Cathedral Ave., 4101-Ronald Joseph Sullivan and Barbara Anne Edmondson to Alvin L. Crawley and Stephen M. Stinnette, $720,000.

Cathedral Ave., 4323-Benjamin A. and Lauren R. Hilyard to Guillermo and Brittney Ingalls Godoy, $1.28 million.

Champlain St., 2328, No. 101-David D. Kassir to Valerie Ploumpis, $700,000.

Chapin St., 1470, No. 4-Alexis Rose Levinson to Claire Leonard, $989,000.

Clifton St., 1427, No. 1-Zachary Clay Weeks and Laura Page Wheeler to Mauricio Garcia and Regina Mojica Solis, $630,000.

Columbia Rd., 1901, No. 405-J. Timothy Nolte to Rachel Salzman, $450,000.

Connecticut Ave., 3883, No. 107-Ottis Gus Triantis to Jennifer Nicole Micker, $405,000.

Connecticut Ave., 4444, No. 102-Estate of Margaret Harris and Elizabeth Rahimi to Adriana Perez and Brian James Puchalsky, $389,000.

Connecticut Ave., 4740, No. 802-Ciara M. Byrne to Jeffrey Howard and Charlotte Wincott, $430,000.

Corcoran St., 1431, No. 1-Peter T. Metzger II to Drupali and Chandresh Harjivan, $650,000.

Corcoran St., 1754, No. 52B-Anna K. Nelson to Shannon Berry, $350,000.

Dakota Ave. N., 6000-Jessie James Group Corp. to Caitlin Knutson Dale and Lee Francis Langston, $799,900.

Delafield Pl., 414-Mark Katherine and Harley L. Geiger to Elizabeth Keiley and Michael Ryan O’Hallaron, $660,000.

E St., 915, No. 1007-Mark D. Tringale and Jack Tirella to Anthony N. Speziale, $445,000.

Elm St., 315-David M. Coleman and Adeline J. Smith to Caroline Misa Mallory Ogawa and Weston Joseph Gaines, $850,000.

Euclid St., 1441, No. 101-John L. Grillo and Keisha R. Johnson to Moqiu Ma, $371,000.

Fairmont St., 1007-Benjamin J. Burdick and Megan E. Thynge to Emily Walz, $808,700.

Fairmont St., 1442, No. B-Elias and Alejandrina Martinez to Konstantin Brazhnik, $680,000.

Florida Ave., 929, No. 3004-Troy Freidlander and Bryanna Ranson to Kelly Moon, $599,900.

Garfield St., 4343-Christopher J. Cahill to Joshua P. Wilsusen and Rebecca L. Schuller, $2.64 million.

Georgia Ave., 4308, No. 401-Michael J. Davis to Kirsten Craft and Stephen Rabent, $565,000.

Harvard St., 724-Hafiz Corp. to Dino Mario Donato, $849,800.

Hawthorne Pl., 5511-Abigail A. Marsh and Jeremy Joseph to Matthew and Elaina Roberts, $1.24 million.

I St., 2509-Steven M. and Steven H. Cady to Ashleigh Nicole Watson and Sergejs Saksonovs, $975,000.

Ingraham St., 614-Terri L. Weifenbach to Christopher S. Richardson, $620,000.

Irving St., 1345, No. 2-Kevin S. Willen and Christian A. Levesque to Yang Li and Lynn Miao, $835,000.

K St., 48-Leon Ronnie Epps Jr. to Cecilia Yoon-Ju Oh and Edin Husovic, $835,000.

Kenyon St., 725-Luis Corrales to Jorge Luis Gamarra Navarro and Aleksandar Kocevski, $1.1 million.

Klingle St., 4507-John R. and Margaret R. Hauge to Eli and Jenna Miller, $1.65 million.

L St., 2201, No. 812-Syed Zeyad to Iman Zabett, $288,000.

M St., 425, No. A-Christopher Gahan to Todd F. and Caroline C. Damren, $540,000.

Macarthur Blvd., 4570, No. T2-Charlie Wyche to Mary D. Remy, $163,500.

Macomb St., 5321-Hanlon Design Build Inc. to Kevin and Erika Sheridan, $2.96 million.

Mansion Dr., 4020-Jessie Yan to Amie M. Carabetta, $1.43 million.

Massachusetts Ave., 1010, No. 312-Federal National Mortgage Association to Frederick Michael Oberdorfer, $430,000.

Massachusetts Ave., 4200, No. 514-Stuart D. Halpert and Kenneth Greenberg to Linda L. Grenz and Delbert C. Glover, $1.53 million.

Meridian Pl., 1438, No. 301-Katharine Fahrland to Nelly V. and Rene F. Guerra, $520,000.

Missouri Ave., 1612-Sufism Reoriented to Judith Ardine and Norman Everett Jenks, $900,000.

N St., 412-Rakesh N. Kilaru and Samantha P. Bateman to Joshua Scott Barone and Karen Marie Ong, $999,000.

N St., 2113, No. T1-Alden Robinson Wood to Aishwarya and Deepa Masrani, $415,000.

New Hampshire Ave., 1330, No. 924-Michelle Randenberg to Charnee Briana Purdy, $332,000.

New Mexico Ave., 2801, No. 704-Katharine Rogers and estate of Lorraine A. Oertel to Jane C. Cicala, $555,000.

New Mexico Ave., 3101, No. 839-Peter Dwight Forbes to Bruce and Nannette Clearing Sky Christensen, $755,000.

Newark St., 3811, No. E437-Judith A. and Norman E. Jenks to Maxwell J. Muheim and Nicole L. Ware, $510,000.

Nicholson St., 54-Jean A. Mabry to Chanel Davis, $545,000.

Oak St., 1632-Oak Bet Corp. to Yohannes Gebramariam, $399,733.

Ontario Rd., 2426, No. 401-Glenda M. Cognevich to Elizabeth Joan Cassidy, $437,500.

Ordway St., 2725, No. 6-John C. Greene to Peter Suzich, $507,600.

Ordway St., 3450-William T. Darman and Elizabeth B. Holt to Robert D. Sanchez II and Elissa B. Rubin, $3.85 million.

P St., 1718, No. 220-Embassy Properties Corp. to John and Shonda Forbes Kincannon, $225,000.

Pomander Walk, 1-Ellen Hanlin to Andrew A. Yager, $640,000.

Porter St., 3803, No. 176-Justin Timothy Solobay and Michelle Gostic to Barbara Lloyd Munday, $372,000.

Q St., 1615, No. 310-John W. Pierce to Sander Berents and Hera Shanaj, $290,000.

Q St., 2803-Matthew Stiglitz to David C. and Amy C. Bjarnason, $2.19 million.

R St., 3420-Dunhill Associates to Stephen Martin Kohn and Leslie Margaret Rose, $1.4 million.

Rhode Island Ave., 15-Jordan Daniel Ghrist to Matthew David and Stacy Michelle Roberts, $1.06 million.

Rodman St., 3823, No. A19-Lee Fleming to Travis and Moira Duggan, $510,000.

Sheridan St., 1320-Christopher Michael and Kathleen Zech Vedete to Hoang-Kim Vu and Jessica Zetzman, $690,000.

T St., 1217-Joseph R. Solmonese and Jed Hastings to Jackson and Hong Jeyanayagam, $1.47 million.

Taylor St., 1733-R. Christian Walker and estate of Carolyn S. Browning to Erica Elise Fox and Erasmus Jacobus Petrus Cilliers, $1.04 million.

Tunlaw Rd., 2408-Randall W. Byrnes Jr. to Mark H. Goldberg and Megan K. Burke, $922,500.

U St., 1722, No. C-Charles A. and Cara J. Luther to Patrick Alexander and Jessica Isadora Cardichon, $646,050.

Van Ness St., 2939, No. 610-Estate of Olga Godoy and Jilma M. Lasso to Emily C. Ezell, $205,000.

Varnum St., 720-David Michael Blanco and Elizabeth Jane Westlake Blanco to Lauren Hayes, $820,000.

Vermont Ave., 1904, No. D-Jonathan M. Cogley to Marco Larizza, $1.5 million.

Warren St., 4707-Caroline R. Puglisi to Anne Elizabeth Simpson and Kaleb Demeksa Froehlich, $1.3 million.

Westover Pl., 4367-Bruce K. and Jennifer Terwilliger to Jonathon and Marie V. Nelson, $1 million.

Wisconsin Ave., 1080, No. 204-Trinity Lovell Jennings to Brandon Daniel and Sherrie Lyn Hughes, $545,000.

Wisconsin Ave., 3010, No. 204-Eric W. Beshers to Lydia B. Kim, $299,000.

Wyoming Ave., 1801, No. 22-Sean S. Miller to James Andrew Clark and Judith Claire Schachter, $847,000.

First St., 5040, No. 204-Brandi Perry to Lisa Rachel Apple, $2.8 million.

Third St., 1430-Lisette Felix to Ehsaan Ali Pakmehr, $620,000.

Fourth St., 5321-Carbajal Inc. to John P. Kilvington and Houston Domrongpun Ruck, $810,000.

Fifth St., 4427-Estate of Thaddeus Bell Carrington and Brett Cohen to Alexander Hargraves, $505,000.

Fifth St., 6101-Presley Randolph Reed to Carroll Jacobi Miller and Diana Galperin, $610,000.

Seventh St., 777, No. 426-Minqi Wu to Michelle Fawcett, $594,000.

Eighth St., 6217-KQVII Corp. to Timothy Bertocci, $674,900.

10th St., 1217, No. C-Neil and Bobbi Woods to Farah Karim Ahmed, $1.22 million.

11th St., 1515, No. 2-1-Paul Thompson and Deepti Bansal to Michael James and Rebecca Ann Sandler, $907,000.

11th St., 2705-SRP 2010-6 Corp. to Elee A. and Joseph E. Wakim, $950,000.

12th St., 1901-Matthew C. Delaney to Elizabeth C. Terry and Michael J. Will, $1.16 million.

13th St., 1211, No. 205-Neal J. Grey to Tancredi Ingrassia, $445,000.

13th St., 1311, No. 105-I.C. Washington Real Estate Inc. to Dev and Zosima Singh Paul, $652,500.

13th St., 3523-Cavaliers Properties Corp. to Joshua L. and Rachel M. Savey, $880,000.

14th St., 2125, No. 427-Tara M. and Aaron S. Brown to Morgan Cornelison, $625,000.

15th St., 2656, No. 304-Thomas D. Shaughnessy to Susan Jennifer Wilker, $399,999.

16th St., 1520, No. 803-Thomas C. Spring to Jennifer Poulakidas, $742,500.

16th St., 1838, No. 2-Gregory Kelley to Elana L. Fiekowsky and Alec S. Dhuse, $899,000.

16th St., 3321-Eckington Station Corp. to Sarah Catherine Williams, $364,000.

17th St., 1830, No. 102-Estate of William C. Walsh and Kathleen McGrath to Yashodhan Ghorpade, $800,000.

17th St., 2526, No. 301-Renee Butler to Munachimso Okoji and Hope Richardson, $1.18 million.

18th St., 1545, No. 920-Ilana R. Fried to Mert Ermen Arkan, $425,000.

18th St., 2305, No. 402-Saloumeh M. and Sedighe Hamidi to Kaleb Lockwood, $479,000.

21st St., 1416, No. 301-Erin and Alexander Katz to Alexandra F. Dobin and Joshua D. Perlman, $935,000.

23rd St., 1230, No. 619-Kimcuong Mahan and Phat Hong Dang to Masako N. Murphy, $435,000.

25th St., 1111, No. 923-Wilmington Savings Fund Society and Normandy Mortgage Loan Trust Series to Sandhya Sathyanarayanan and Parthasarathy Perumbali, $565,500.

31st St., 2604-Christopher J. and Mary K. Sentimore to Bruce P. Jackson and Iryna C. Krasouskaya, $3.2 million.

39th Pl., 2419-Michael P. Leonard to Kathleen McCabe and Daniel Bunker, $1.04 million.

39th St., 5009-James H. Davidson to Zachary Maxwell Friedlis and Julie Elaine Polinger, $2.08 million.

42nd St., 5316-Kam Fook Tse to Leslie T. Blakey and Joseph A. Wohlmuth, $1.75 million.

44th St., 1538-Estate of Richard L. Conn and Jacquelyn S. Conn to Daphne L. Zweifel, $1 million.

Southeast

B St., 4733-Ruth R. Bundy to Kimly Sarin, $252,500.

Bay Lane, 3806-Hartley Contracts Corp. to Tyree C. Johnson, $365,000.

Burns St., 848-Veronica A. Champion to Hermila Yifter, $343,000.

Carolina Ave. N., 101, No. 308-Department of Veterans Affairs to Matthew Armold, $246,525.

D St., 611, No. 4D-Christine Flohr to Jie Yuan, $615,000.

D St., 1711-Cambridge Holdings Corp. to Gordon J. Sonnenschein and Katlyn H. Porter, $749,900.

Darrington St., 625-James and Renee Newton to Erma J. Smith, $300,000.

Duddington Pl., 135-Michael A. Ennes and Lauren P. Marx to Daniel K. Bilotti and Margaret A. Clark, $941,251.

Fort Davis St., 1660-Jack Spicer Properties Corp. to Nico C. DiMarco, $422,300.

G St., 4318-Erica and Douglas Crawford to Nana Yaa Serwaa Agyemang and David James Smart, $350,000.

Halley Pl., 14, No. 102-Wilmington Savings Fund Society and Stanwich Mortgage Loan Trust to Brian K. and Alrahn Lee, $89,900.

Hilltop Terr., 4623-Estate of Arnetha Stovall and Richard J. Tappan to Dorothy J. Darden, $300,000.

I St., 314-Brenda G. and David J. McNeely to John Frederick and Kathryn Black Craig, $1.07 million.

Massachusetts Ave., 1732-Justin H. Woulfe to Jason and Karen J. Fernandes, $1.05 million.

Pennsylvania Ave., 1391, No. 301-Abraham Isaac and Carole Elaine Mohr to Joseph W. and Marther T. Doneghy, $799,000.

Pennsylvania Ave., 1437-U.S. Bank and CSMC to Alexander Mesmer and Zewdi Solomon, $840,000.

S St., 1406-Melody A. and Harry D. Thornton to Jinmyon J. Coyne, $435,000.

Skyland Pl., 2492-Yvonne R. Lewis to Solomon Kassa and Yeworkuha Tolosa, $375,000.

Tremont St., 1909-Subhi Charkatli and Radwan Hakim to Maria M. Garcia, $365,000.

V St., 1608-Basharat Ahmad to Kimberly Carol Stietz, $537,000.

Fourth St., 525-Kevin P. and Deborah M. McGrath to Karina V. Torres Martinez and Dominic Lackey, $905,000.

Seventh St., 422-Robert Graham Sands to Vinay Chawla and Ritu Upadhyay, $1.08 million.

14th St., 10-Domestic Renovations Corp. to Christopher F. and Marie M. Cadelago, $665,000.

19th St., 1524-Aziz Property Corp. to Daniel Todd and Lauren Gautier Elkins, $452,500.

24th Pl., 3000-FHD Corp. to Demille Morris, $350,000.

32nd St., 501-SGI Corp. to Yonas Gebremeskel Ateshim and Meron Yigzaw, $500,000.

51st St., 732-Theon Group Corp. to Laquan A. Womack, $380,000.

54th St., 83-Wanda and Stayce Thomas to Karen Murphy, $381,775.

Southwest

Darrington St., 127-Danielle Alexander to Doneshia English, $355,000.

G St., 350, No. N522-Ghassem Ebrahimi to Xia Chen and Zhenning Mao, $355,000.

I St., 621-Gregrick A. Frey to Jane and Amit Ahuja, $1.05 million.

Fourth St., 800, No. S219-Brandon L. and Tiffany J. Robinson to Vanessa Huang, $335,000.

Seventh St., 700, No. 421-Carol L. Hedgpeth to Carol W. and Joseph Apicella, $399,999.