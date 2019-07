District of Columbia

These sales data recorded by the D.C. Office of Tax and Revenue were provided by Black Knight Inc. in February 2019. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

Northeast

Adams St., 3015-Tanesha Lindsay to Lauren Michaela and Gina M. Jewett, $475,000.

Ava Way, 408-Andrew and Sherrita Rogers to Carlos Max, $576,000.

Burns St., 44-Estate of Richard E. Minor and Deanna Robinson to Joyce A. Rorie, $295,000.

Capitol St. E., 648-Estate of Jeannette Aspden and Robert D. Aspden to Christopher James Warner, $1.18 million.

Carolina Ave. N., 1329-Ximena Maldonado Bruckner to Matthew Sokolowski and Jason Mills, $1.03 million.

Clay Pl., 3934-James E. Clarke and Ruby Thomas to Ronald Adams, $234,000.

Constitution Ave., 1004-Richard Stowers to Custer and Anne Cook, $935,000.

Delafield St., 736-Aspire Development Corp. to Frank Lee Jackson, $599,900.

Douglas St., 2203-Dianne A. and Lorenzo A. Gomillion to Kaveh J. Salehy, $399,999.

F St., 611-Ashleigh Paige Keener to Alison Wolpert and Graham Morgan Stubbs, $949,500.

G St., 325-Patricia Ann Greene to Diane Wagner, $834,810.

I St., 1343-Danita C. Dyer to Manu and Manju Khanna, $570,000.

Jackson St., 716-718-Brookland 6 Corp. to Julie Kim, $500,000.

Jefferson St., 951-Willco Properties Corp. to Brian Phillip Gottlieb and Nina Maria Rodriguez, $589,000.

Lincoln Rd., 1605-Estate of Angelisa S. Evans and Elona Evans-McNeill to Alemayehu Tarekegn and Armacho Azanaw, $650,000.

Montana Ave., 1516-Thomas Elrod to Timothy John Convy, $600,000.

Newton St., 3126-Appaloosa Investments Corp. to Jennifer A. Ochoa and Lidia Dominga Gramajo, $475,000.

Oklahoma Ave., 300, No. 101-Irvin K. Heard to Catherine Marie Kuerbitz, $235,000.

Perry St., 1218, No. 102-Mary Boyd to Catherine and Jeremy Mitchell, $416,000.

Randolph Pl., 232-Akn Enterprise Corp. to Zain Jinnah, $710,000.

Rhode Island Ave., 318, No. B1-Aroli Group Corp. to Geoffrey Seiler, $219,000.

Rosedale St., 1917, No. 2-CDD Properties Inc. to Charles Marshall and Danielle Turner, $343,000.

T St., 2-Daniel Boughton to Cynthia M. Banuls and Holger Floerkemeier, $915,000.

Trinidad Ave., 1419-Lula R. Jennings to Joseph Lee Dunphy, $542,000.

Webster St., 144-Anike Grace Aganaba Alabi to Konjit Kiros, $535,000.

Third St., 910-Pierre-Henri Leon and Christine De Mariz to Dominick Preston Weinkam and Karleigh Rea Ash, $649,900.

Fourth St., 1115-Casey Taylor and Vanessa Patten to Shadi H. Zamer and Lauren T. Sheehan, $1.25 million.

Fifth St., 523-Jonathan S. Lieber and Tara Mikkilineni to Thomas Vaughan Bowen and Jessica Anne Dwyer, $871,000.

Sixth Pl., 4754-Jumoke and Sheila Davis to Shawn Miller and Cynthia Rathinasamy, $489,000.

Sixth St., 2622-Jva Capital Corp. to Emily B. Stiever and Andrew D. Fair, $530,000.

Eighth St., 4013-Albright Holdings Corp. to Sarah Wahlgren and Michael Wilson Wingo, $292,000.

Ninth St., 829-Rainbow Properties Corp. to Jessica F. Porter, $886,500.

12th St., 440, No. 1-Fiona Lauren Conroy and Robert Louis Swanger to Emily Doran, $581,000.

12th St., 3012-A & G Investment Group Corp. to Youssef Semaan and Chadi Mouawad, $880,000.

13th St., 401, No. PH6-Angels D.C. Corp. to Alina Teresa Menicucci, $459,950.

13th St., 5014-Henderson Michael Long to Andrew Jerome Caster, $500,000.

14th St., 630, No. 6-Matthew and Melissa Simon to Alia Rose Sir and Samuel Benjamin Gerstle, $775,000.

17th St., 1009-M2carver Corp. to Vinayak S. Nain, $380,000.

18th St., 429, No. 6-Prof-2013-S3 Legal Title Trust IV to Bryan Francis and Sydney Moreau, $485,000.

18th St., 3622-Urban Investors Property Management and to Amy Lee and Chad Walling, $765,000.

21st St., 424-Myra G. Thomas to Kevin Scott and Renee Regen Roig, $535,000.

23rd Pl., 554-Samuel E. Greene and Katalina D. Mayorga to Lance Andrew Marlow and Ann Parks Colwell, $653,500.

34th St., 303-Uptown Development Corp. to Nicholas Foster and Caitlyn Gardner, $435,000.

49th St., 130-Park Road Corp. to Aanchal Anand and Colin Michael Sollitt, $505,000.

55th St., 211-Lorre M. Taylor to Angela T. Hardiman, $299,900.

57th St., 417-Omid Land Group Corp. to Victor Hugo Mendez Godoy and Miguel Angel Gonzalez Depaz, $370,000.

Northwest

Adams Mill Rd., 2801-Jia Lynn Yang to Christopher Allison, $399,999.

Albemarle St., 4101, No. 551-Yuko Kinoshita to Nathaniel Allen and Emily Orler, $769,900.

Belmont Rd., 1823, No. D-James R. and Marcie A. Howard to Ronald and Marybeth Mangas, $1.01 million.

Brandywine St., 4635-Loretta and Robert Bozarth to Karim Ouled Belayachi and Reem M. Sweiss, $995,000.

California St., 1807, No. T4-Emily Brown Stiever and Andrew Duncan Fair to Kevin Logan, $375,000.

Cathedral Ave., 4201, No. 210W-Estate of Ana Maria Pages and Rande Joiner to Richard M. Scarfo and Patrick M. Myers, $331,000.

Champlain St., 2328, No. 202-Hija Son Carmel to Michael Falk, $379,000.

Chestnut St., 3030-Washington Mountain III Series A. Corp. to Cherrie S. Daniels and Jeffrey M. Fistel, $1.2 million.

Connecticut Ave., 2829, No. 609-James Bryan Lane to Mark X. Perry and Nina S. Legrand-Perry, $210,000.

Connecticut Ave., 3883, No. 109-Paul Entis to Natalia Lerner and Robert Drew Hollis, $520,000.

Connecticut Ave., 4444, No. 205-Michael and Jennifer R. Riess to Terry G. Giansanti and Roman Kazragis, $460,000.

Connecticut Ave., 5112-Annie Laurie Duguay to Kimberly Coles, $339,000.

Corcoran St., 1431, No. 2-Claire L. Leonard to Alexandra Langton and Rafael J. Cerame Guillen, $749,999.

Crescent Pl., 1661-Jonna Nicole Humphries to John Richard and Grace E. Dillon, $245,000.

Davis Pl., 4114, No. 112-Patricia H. Horan to Elise Littler, $299,000.

Delafield Pl., 416-George H. and Ruth H. Brown to Harwood L. and Megan E. Rowland, $510,000.

Devonshire Pl., 2737, No. 322-Karen N. Hanson to Laura Kirsten Parker and John Mark Villecco, $430,000.

E St., 915, No. 1011-Roya N. and Ali R. Mahnad to Kaela Keluskar, $449,000.

Euclid St., 1654, No. 102-Faiz R. Shakir and Sarah B. Miller to Anthony Mansell and Natalia Aivazova, $650,000.

Fairmont St., 1121, No. 2-Eli Schlam and Emilee Pressman to Jorge Calixto, $730,000.

Farragut Pl., 16-Christopher J. and April D. Martin to John Patrick Pray and Carolyn Gayle Reynolds, $575,000.

Fessenden St., 4355-David W. and Deborah B. Foster to Brent Tyler and Tracy Fox Salmons, $1.41 million.

Florida Ave., 929, No. 6003-Adam Vitarello to Elizabeth Miwa Kubo Kirschenbaum, $499,500.

Foxhall Cres., 4503-Rita Smith Trachtenberg and the Rita Smith Trachtenberg Revocable Tr. to Thomas J. Klotz and Noel Antonio Nazario Mendez, $1.4 million.

G St., 916, No. 502-John A. Peterman and Robert Silver to Chad Baird, $525,000.

Garfield Terr., 2950-Suzanne Bolasco Tolstoy to Andrew P. Stanner and Elizabeth S. Lee, $1.84 million.

Georgia Ave., 4525, No. 2-Ewora Corp. to Negin Sobhani and Jamal A. Alsayyed, $750,000.

H St., 925, No. 613-Sarah C. Pantelias to Timothy Williams, $760,000.

Harvard St., 736-Jose E. Lovos to Muhammad Khan, $565,000.

Idaho Ave., 3051, No. 400-Agustina Torres to Arfaxad Dante Barros Carrillo, $284,000.

Irving St., 433-Jean-Paul and Sandra George to Robert L. Underwood and Julie K. Schaetzel, $775,000.

Irving St., 1358-Emily G. Tynes to Anthony Dale Cotton and Vinesh Winodan, $1.24 million.

Jefferson St., 1357-Estate of Helen Evette Jeffers and Jonathan E. Lanyi to Jose E. Jimenez Jr. and Sonya Estevez, $574,750.

K St., 1150, No. 405-Dharma Rajoo G. Dharma and Bruce E. Scott to David and Debbi Ladue, $612,000.

Kenyon St., 735-Charles P. Trumbull to Ethan H. Mereish, $650,000.

L St., 2425, No. 337-Rosalie Fanale to Peter and Nancy Grenier, $989,000.

Langley Ct., 3940, No. D634-Estate of Betty Lou Tolbert and Thomas C. Cleary to Therese Fergo, $349,000.

Longfellow St., 604, No. 201-Wells Fargo Bank and Structured Asset Mortgage Investments II to Alexandra Angel, $220,000.

Longfellow St., 939, No. 110-Ustar Investments Corp. to Marjorie Marie Wass and Francis John Espineli, $265,000.

M St., 910, No. 325-Dwayne J. Bensing and Christopher R. Howland to Julie A. Chase, $650,000.

MacArthur Blvd., 5112, No. 1-Tiffanie R. Horsley to Dianna Marie Pizarro and Doreen J. Moyer, $270,000.

Madison St., 103-Dilan Investment Corp. to Prairie-Willow Sheridan Douglas and Seth William Lyon, $764,900.

Massachusetts Ave., 1312, No. 709-Estate of David J. Kortum and Wanda Marcille to Armine Armeni and Hubertus Johannes Juergenliemk, $630,000.

Massachusetts Ave., 4301, No. 3007-Anne P. Convery to Oluwabori and Mallory Oludemi, $275,000.

Meridian Pl., 1513, No. 5-Scott R. Melamed to Eric T. Morgan, $310,000.

Monroe St., 1861-Jason Kowalewski and Katie Desmond to Adam Sober Ain and Jessica Frankel Magidson, $1.21 million.

N St., 920-Corey Pernell Scott to Ben S. Huh, $1.3 million.

N St., 2114, No. 2-Barry Scharff Rigg to Daniel J. Schuman and Fidinarivo Andriambalohery, $335,000.

N St., 3263-Antonia G. Gordon to Glen Dodson, $4.9 million.

New Hampshire Ave., 700-Francine S. Robinson to Won Chang, $320,000.

New Hampshire Ave., 1730, No. 4-Scott W. and Michelle R. Foose to Laura Davies Blackwelder, $496,000.

New Mexico Ave., 2801, No. 722-Alcira G. Kreimer to Michael R. and Ilona V. Czinkota, $857,000.

New Mexico Ave., 3101, No. 846-Robert J. Krawiec to Nikolaos Theodoratos, $460,000.

Newark St., 3841, No. F456-Elise and Andrew Michael Goldstein to Lucia Theresa Schaefer and Thaddeus Marc Bradley-Lewis, $490,000.

Northampton St., 2958-D. Richard Artis to Jonathan B. and Jennifer C. Engel, $1.08 million.

Olive St., 2735, No. 1-Stephen Sobhani to Mital Mahesh and Mahesh J. Shah, $759,500.

Ontario Rd., 2431, No. 2-Anne-Cecile Julie Corneillet to Gina Rose Holman and Peter Daniel Koll, $755,000.

Ordway St., 2727, No. 1-Richard J. Boudreau to Jeffrey L. Hunter and Anne H. Weinheimer, $667,500.

Otis Pl., 1007, No. 1-Gallagher Michael Fenwick and Deena Abu Sway to Scott Goldfarb, $640,000.

P St., 1718, No. 307-Randall D. Pollock to Jesus O. Gonzalez, $457,000.

Park Rd., 1519, No. 102-Maria Cecilia Justo to Cook Nash, $501,000.

Porter St., 3018-Anne Berlin to Annalee Kain, $305,000.

Porter St., 3805, No. 167-Pier D. Bobys to Lisa Marie Halenar, $374,000.

Prospect St., 3251, No. 310-Francis A. Lauw to Lars Bernard Waldo and Charlsy Panzino, $612,500.

Q St., 1615, No. 412-Evan Michael and Brett Davis to Michael Han, $390,000.

Q St., 4628-Jonathan Murphy to Omer Ipekci, $953,000.

R St., 68-Tracey L. and Rodney T. Campfield to Sean David Gallagher and Makiko Taniguchi, $1 million.

Randolph St., 1810-Darryl G. Gorman to Keith J. Wood, $1.25 million.

Rhode Island Ave., 51, No. 1-Michael T. Ealing to Coy Morgan, $510,000.

S St., 947-John P. White to Kasey S. Reisman and Andrew J. Gibson, $1.98 million.

S St., 503-Paul W. Hardy and Patricia E. Anderson to Matthew R. Fisher, $796,250.

Shepherd St., 429, No. 2-Marketpro South Inc. to Rachel Grossman, $589,000.

T St., 1621, No. 105-Ahmad N. and Linda F. Kangarloo to Alexandra Isadora Davis, $415,000.

Tewkesbury Pl., 1347-Maya S. Hennerkes and Manuel Garcia Fernandez to Morgan Nuzzo and Christopher Hopkins, $765,000.

Tunlaw Rd., 2439-Donald W. Koran and Cynthia L. Goodson to Natalie Elizabeth Palm and James Ryan Davis, $850,000.

U St., 1754, No. 3-James R. and Hannah B. Hawkins to Mohini Venkatesh, $949,000.

Van Ness St., 2939, No. 738-Estate of Olga Godoy and Jilma M. Lasso to Andrew Nadolna and Julie Gochman, $269,000.

Vermont Ave., 2120, No. 15-Hoang-Kim Vu and Jessica Zetzman to Dierdre Hester, $499,900.

Warren St., 4998-Michael W. and Frances M. Seay to Jana C. and Michael E. Toner, $2.4 million.

Westhall Dr., 4522-Kevin M. and Debbie H. Warren to Steven J. Gaffney, $2.57 million.

Willard St., 1747, No. 2-Anna Parli Christ to Xyan David Rose and Jamie Frances Robertson, $681,900.

Wisconsin Ave., 1080, No. 1004-Rebecca Ching Xie to Emmanuel Constantine Gfoeller-Volkoff, $425,000.

Yorktown Rd., 2022-Estate of David H. Pendergrast and Kimberly Pendergrast Harris to Ronee A. and James Jarman, $1 million.

First St., 5314-Boulevard Corp. to Heather and Jeremy Sidwell, $875,000.

Third St., 1848-Olivia Sparks Upshur to Meghan Majorowski, $1.27 million.

Fourth St., 5516-A & A Builders Corp. to Seth Ballentine, $715,000.

Seventh St., 777, No. 926-Linda C. Sega to David Oliver and Brittany Anne Roberts, $600,500.

Seventh St., 6118-Diane P.W. Barker to Amrita and Anil Wassan, $626,000.

Eighth St., 6306-Nicholas Aron and Megan Nelson Nelbach to Bethany Lynn Vanderhoff, $615,000.

11th St., 1733-Michael L. Milligan to Thomas Loughran and Jared B. Lucas, $875,000.

12th St., 2001, No. 201-Kristina Sue Kimura Kebeck and James S. Kimura to John P. Horton, $429,900.

13th St., 1211, No. 607-Mark H. and Marta F. McCubbin to Alison M. Perez, $612,000.

13th St., 3539-Richard M. Nunno to Benjamin Tingle, $1.01 million.

14th St., 1529, No. 310-Phillip W. Nelson and Patti Butterfield to Jeremey Paul Kuentz, $574,900.

14th St., 2750, No. 504-Alexander DiCaprio to L’Kel C. Little, $410,000.

15th St., 1515, No. 606-Fozya Osman to Michael and Lindsay Jasser, $2.08 million.

15th St., 3035, No. 105-Victor and Aneata Persaud Bonic to Leslie A. Schafer, $690,000.

16th St., 1701-Haley Rochelle Clark to Jennifer Fowler, $418,000.

16th St., 1915-Bethany Black to Elizabeth A. Barrett, $406,500.

16th St., 3420, No. 102-Max A. Lockwood to Erringer Austin Helbling, $501,000.

17th St., 4807-Charles W. and Sarah T. Hastie to Noah David and Sarah Lauren Smigel Theran, $1.33 million.

18th St., 1601, No. 307-Betty R. Heyman to Desmond M. McKenna, $365,000.

18th St., 2424, No. R2-Ezra Klein and Annie Lowrey to Aram J. and Kathryn I. Kailian, $1.73 million.

20th St., 2410, No. 107-Genuza Montserrat to Kevin Chang, $330,000.

22nd St., 1177, No. 6L-Michael M. and Doyoung C. Lee to Ayesha Yasin, $1.33 million.

24th St., 922, No. 303-Antoine Doumit to Jieun Lee, $234,000.

26th St., 955, No. 213-James Cook Schwemlein and Bethany Patrice Clair to Fernanda Alves Ods Anjos, $445,000.

33rd St., 1521-Cornelia K. and James M. Kelly to Anne Marie Louise Drost, $975,000.

37th St., 2405-Mohammed Esfahani to Hossein Barekatain and Fardin Forouhan, $983,000.

39th St., 2814-Dilan Investment Corp. to Andrew John and Geraldine Bridget Oakley, $1.7 million.

41st St., 2400, No. 115-Andrew B. Lindsay to Vincent J. and Melissa F. Harkins, $221,000.

48th St., 4722-Estate of Martha B. Philpitt and Donna J. Philpitt to Christopher and Jaclyn Seward Clements, $790,000.

Southeast

Barnaby Terr., 1220-Raptor Homes Corp. to Mizzouri M. Suggs, $247,900.

Browns Ct., 7-Maria R. Meier to Thomas F. Faison and Justin B. Tanner, $495,000.

C St., 1249-Diane E. Eppinger to Christopher John Corrigan and Michelle Heather Strizever, $769,000.

Camden St., 3634-Estate of John Gilbert Baltimore and Phyllis Harvey to James and Macnolia Ann Thomas, $550,000.

Carpenter St., 3437-Maria Ann Samuda to Sharon A. Hopkins, $325,000.

Congress Pl., 1461-Marathon Investments Inc. to Jonathan Nichols and Janine Marderian, $350,000.

Denver St., 3366-Estate of Ruth H. Stokes and Cynthia Hamlin McFariane to Kevin J. Johnson, $448,000.

E St., 130-William A. Villa Jr. to Emily and Michael Kirlin, $1.08 million.

Fort Dupont St., 1658-Lajuan Rich and James D. Wright Jr. to Bernard McKoy, $261,000.

Gainesville St., 1625, No. T-Federal National Mortgage Association to Sabrina Moore, $115,000.

I St., 315-William A. and Barbara A. Tuccio to Mary S. and Samuel D. Brownback, $920,000.

M Pl., 2904-William H. Hatcher II to Kristina M. Romines, $318,000.

Morris Rd., 1439-Lee Roy Smith to Jee Young Oh, $390,000.

New Jersey Ave., 426-Mona Lyons to James Patrick Littlefield and Ellen Amelia Rogers, $1.5 million.

Pennsylvania Ave., 2919-Charles and Gloria J. Moore to Jabar Brown, $620,000.

Ridge Pl., 1516-Anthony K. Brown to Shawnta M. Cook, $388,000.

S St., 3937, No. 206-Rinia L. Shelby to Johnathan Edmund, $88,000.

Valley Pl., 1334-Wilmington Savings Fund Society and Normandy Mortgage Loan Trust to Constance and Joynson Rayside, $315,000.

Third St., 302-Forge Farm to Michael W. Williams, $1.2 million.

Fourth St., 3712-Stephanie D. Ellison to Biketinewe Nzonou and Sowlan D. Tibikena, $349,000.

Eighth St., 3201, No. 10-Jaron Shipp to Dennis Partee Jr., $145,000.

15th St., 401, No. 203-Robert E. and Mary Jean Skinner to Lesley Marie DeRosa, $273,500.

21st St., 3502-Jack Spicer Properties Corp. to Larenzo Elliott, $329,500.

24th St., 3433-TLC Property Holdings Corp. to Keion Majestic Carter, $319,000.

41st St., 1567-Estate of Betty L. Louise Young and Arthur Young Jr. to Olamide Ewetusa, $335,000.

52nd St., 22-Tyrone Baker to Ephraim Yitna Firdyiwek and Caroline Collier Donaldson, $418,000.

54th St., 243-Wonji Real Estate Holding Corp. to Amber Juatane Henderson, $510,000.

Southwest

Delaware Ave., 703, No. 112-Isabel Hagbrink to Andrei and Christian Balotescu, $700,000.

Half St., 1234-Estate of Gerard T. Dunphy and Philip Dunphy to Gary Pan, $676,000.

M St., 240, No. E406-Justine M. Adelizzi to Paige Dorothea Lee and Steven Young, $310,000.

Water St., 525, No. 205-Shay Nicole Johnson to Jaclyn Ann Baker, $430,000.

Fourth St., 800, No. S710-Joshua Javid Ghaffari to Puneet Mehrotra, $340,500.