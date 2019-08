District of Columbia

Northeast

A St., 321-Elliot and Barbara Eisenberg to Ezra Matthew and Kira Hug, $1.25 million.

Adams St., 326-Kings Landing Properties Corp. to Kyle D. Kondik and Lottie Walker, $794,500.

Apple Rd., 3126, No. 16-Deborah Cole to Jerome D. Thorpe, $339,000.

Blaine St., 3322-Clear Sky Holdings Corp. to Victoria Mutesi, $415,000.

Blaine St., 5209-Amjad Mahmood to Lakendra R. Leandre, $425,000.

Bryant St., 1332-Nemanja Djuric to Rory Patrick Hatfield and Molly Ann Marks, $370,000.

Capitol Ave., 1708-Nicol Investment Group 2 to Chantal Thomas, $316,000.

Capitol St. N., 2509-Estate of Ricardo F. Taylor and Allena Ruffin to Dominic Cheng and Swee Kheng Yip, $550,000.

Chillum Pl., 5334-Options Inc. to Yasa Guo and Zhenyu Jin, $520,000.

Clay St., 3363-Jack Spicer Properties Corp. to Jamila Jorden, $448,500.

Constitution Ave., 1221-E. Bartlett Barnes Jr. and Jennifer Wilkinson to Vanessa Jeanne and Gary Le, $1.06 million.

Crittenden St., 718-Joanna Perry to Shantrell L. Huffman, $460,000.

D St., 1417-Esther Marie McKnight and estate of Lisa Y. McKnight to George A. Doukas and Courtenay C. Lewis, $585,000.

E St., 520, No. 302-Timothy D. and Pradhana K. Mastro to Conrad Proulx, $595,000.

E St., 1231-Frederick W. Sowers and Tisna P.A. Veldhuijzen Van Zanten to Colin A. Chazen and Jillian E. Nickerson, $1.23 million.

Eads St., 4201-Everett K. and Norma E. Hobson to Rodolfo Guevara-Ventura and Anastada Rubio De Guevara, $270,000.

Florida Ave., 1367, No. 402-Raymond Jeongmoon An and Rachel J. An Choi to Katherine E. Shanahan, $488,900.

Franklin St., 611-Kunal Janak Choksi and Chandni Pankaj Kalaria to Nicholas Patrick and Jacqueline Marie Frazier, $875,000.

G St., 1000-Rusty Allan Brewer and Julie Marie Hart to Shawn Mathew Powers and Amelia Arsenault, $1.08 million.

Gales St., 1636-Baltimore Urban Renewal Corp. to Ted Shine, $570,000.

Groff Ct., 500-Ryan T. Anderson to Brandon Jeffrey Werner and Jamie Elizabeth Wolfe, $917,000.

Hurston Lane, 2516, No. 16-Christopher Eckert to Juan Morgan and Christyna Chandler, $410,000.

Jackson St., 716-718-Brookland 6 Corp. to Bradley J. Mayer, $479,000.

K St., 418-Marc and Jennifer Thomas to Daniel Robert Edward Holdaway and Elisabeth Walker Evans, $925,000.

Kramer St., 1660-Kevin Foley to Minjeong Shin, $559,500.

Lang Pl., 1635-Waylon Jeremy Brinson to David S. Dilustro II, $475,000.

Linden Pl., 1218-Anne Parker Kennedy to Victor C. Farrar and Marsalie Mackenzie, $700,000.

Massachusetts Ave., 201, No. 317-Barbara J. Kennedy to Armstrong Williams, $250,000.

Morton Pl., 653-Eric D. Kerensky and Karen D. Ancillai to John Born Lyman and Meagan Alayne Fahey, $791,680.

Otis Pl., 1731-Larkotti Rei Corp. to Allyson and Caleb Legnini, $879,900.

Otis St., 3034-Darian Keith Lewis to Nora A. Mbah, $480,000.

Q St., 28, No. 2-Robert J. Mosher and Alexis S. Marks to Marci Jill Fornari and Mitchell Nathan Steinberg, $775,000.

Randolph St., 804-Opal Hughes Watkins to Calina Rosu, $650,000.

Regent Pl., 541-Geraldine I. Gardner and Bernd Wilke to Michael L. and Carlyn R. Mann, $775,000.

Rhode Island Ave., 318, No. 103-Chad A. Eichelberger and Michael Grant Hogan to Jonathan Dillard, $311,000.

Varnum Pl., 1639-Charles G. Snow to Nicole C. Wood, $620,500.

W St., 317-Current Investment Group Corp. to James Parker-Ashley and Hannah Flattery, $617,500.

Second St., 911, No. 608-Michelle Rose Schaefer to Richard B. Green and Asaf Y. Ohana, $494,000.

Fifth St., 100-Brent and Andrea Ramezan Jackson to Edward K. and Suzanne Krist, $2.29 million.

Seventh St., 119-Jeffrey F. and Anne P. Squires to Richard Aubrey Reffett III and Brittany Ann Brown, $1.18 million.

Ninth St., 22-Roger J. and Frances Taylor Gench to Dennis Lee Jones Jr., $1.12 million.

12th St., 213-Charles H. Lahaie to Amir Izadi and Noelle R. Laing, $1.2 million.

12th St., 5040-Les Flips Houses Corp. to Bendita Cynthia Malakia, $594,900.

13th St., 401, No. PH5-Angels D.C. Corp. to Rachel M. Westerfield, $459,900.

18th St., 313-Carolyn A. Taylor and Irving Cobb to Jimmie L. and J. Taylor Harden, $329,385.

21st St., 535-Estate of Agnes R. Price and Mary Price to William Evans, $375,250.

26th St., 3617-GF Properties Corp. to James Patrick Mcandrews IV and Kaitlyn Sara Roche, $799,000.

49th Pl., 609-Alicia Thomas to Yun Sook Lee, $300,000.

54th St., 211-Juanita D. Brown to Tonnisha Morris, $285,000.

57th St., 312-Dap Homes Corp. to Arielle N. Brown, $379,000.

Northwest

Adams Mill Rd., 3221-Resit Burak Gecgil to Paul and Kari Meyer, $1.52 million.

Bates St., 127-Stephanie M. Riche to Michelle Elizabeth Azevedo, $797,500.

Belmont St., 1310, No. 1-Andrea L. Mayer to Teresa Vaught, $560,000.

Brandywine St., 4607-Mark M. Sheehan and Francine S. Kiefer to Claudia Adriazola and Matthew Steil, $1.09 million.

California St., 1829, No. PH1-Melissa E. Jones to Pedro Pereira Da Rocha and Joana De Campos Alves Vidigal, $739,000.

California St., 2123, No. D9-Amanda F. Levy to Adam Moskowitz, $805,000.

Calvert St., 2501, No. 509-Oladoyin O. Oluwole to Harry W. Siegel and Mary Ann Sparks, $532,000.

Cathedral Ave., 3901, No. 87-Joanna G. Ramey to Olivia P. Hilton, $365,000.

Cathedral Ave., 4201, No. 1119E-Mary Louise Granahan to Ronald Brisbon, $230,000.

Cathedral Ave., 5021-Estate of C. Vance Gordo and Norma J. St. Claire to Wafa and Emil Samara, $1.1 million.

Chancery Ct., 4000-C. Margaret Hall to Jochen Andritzky and Mali Chivakul, $1.6 million.

Cleveland Ave., 3305-Sanjay Puri and Ketaki Sanat Bhagwati to Matthew Jay Grinney and Marta Anne Thompson, $1.78 million.

Clydesdale Pl., 1801-Orissa Samaroo to Alexandra R. Perrotti, $249,500.

Columbia Rd., 1421, No. B4-Yasin Benzawi to Griffin J. Green, $367,000.

Columbia Rd., 1954, No. 308-Brent Morgan to Andre Saade, $212,000.

Connecticut Ave., 3100, No. 203-Thomas T. and Wendy McKillop Slagle to Bruce and Gayle Moyer, $425,000.

Connecticut Ave., 3701, No. 720-John Edgar and Munkhzaya Badarch to Michelle Anne Steward, $279,000.

Connecticut Ave., 4600, No. 313-Anna A. Palmer to Dong Sheng Yang and Juan Du, $313,000.

Connecticut Ave., 5406, No. 206-Attiya Malik to Joshua Foster Heller, $239,000.

Corcoran St., 1823, No. 9-Mark T. Kehoe to Dean Bradstreet Pineles and Kristina Stahlbrand, $580,000.

D St., 631, No. 1135-William Kahn to Haozhe and Yue Wang, $496,091.

Dumbarton St., 3114-Karim and Zaina Souaid to Deborah Baum, $2.2 million.

E St., 616, No. 1154-David J. Bender and Danielle Cherrick to Jennifer Bogenrief and Gerard T. Keegan, $918,000.

Emerson St., 328-Rattan Homes Corp. to Chadrick Duane Gaskey, $720,000.

F St., 912, No. 500-Khaliunaa Garamgaibaatar to Damon and Elizabeth Osborne, $565,000.

Fairmont St., 1030, No. 101-Bradley Joseph Mayer to Hannah Page-Salisbury, $339,900.

Flagler Pl., 2205-Jonathan Scott Medefind and Mary E. Holmes to Jay Brandon Lurie, $967,500.

Foxhall Rd., 1400-Marcia A. Morris and Martin J. O’Mara to Justin T. and Yuning Grana, $927,500.

G St., 916, No. 801-Philip M. and Iryna Sirota Basso to Sara Elizabeth Decker, $810,000.

Georgetown Ct., 3978-Herbert and Dorothy S. Dym to Esben Lunde Larsen, $1.35 million.

Girard St., 1461, No. 300-Sabeen and Gleb Medvedev to Sophie Ho and Nathan Kwan Mung Chong, $570,000.

Hamilton St., 33-Nick and Caitlin Haugen to Kenneth W. Bork and Erin K. Kehoe, $656,500.

Hanover Pl., 32-Maggie L. Huggins to Daniel Kim and Yuping She, $508,000.

Harvard St., 1329-Estate of Willie M. Alexander and Alton E. Woods to Davoud Jafari, $950,000.

Harvard St., 1613, No. 114-John Park-Abell and Alejandra Taboada Williams to Adrian Burde, $497,500.

Hobart Pl., 514-Loraine Kentner to Frances D. Klimczak, $677,500.

Hopkins St., 1419-John A. and Sarah E. Beason to Andrew Grant and Lisa Grimmer, $960,000.

Ingraham St., 710-Serena Mehra and Anna Justyna Rubiano to Brock Michael Howard and Stephanie Marie Rendon, $764,900.

Jefferson St., 608, No. 303-Erin M. Humphery to Indigo R. Sage, $285,000.

K St., 1150, No. 1404-Meghan Elizabeth Glasgow to Yiun Li, $450,000.

Kalorama Rd., 1701, No. M-3-Amirala S. Pasha to Kalyan N. and Srinivasarao Neelamraju, $744,000.

Kenyon St., 1331, No. 4-Sarah M. and Isis Massoud to David Eric Rosen and David Charles Merrill, $959,900.

Kilbourne Pl., 1809-Mad Development Corp. to George Stohner and Ellen Boshkoff, $1.4 million.

L St., 1001, No. 908-Ricardo Restrepo-Castano to Noman A. Goheer, $622,500.

L St., 2201, No. 511-Prafulchandra and Aruna P. Bhatt to Eugene Jianren Tay, $317,000.

Lamont St., 520-Ryan M. Dixon and Faycal Ait Chikh to Brendan O’Callaghan, $749,000.

Laurel St., 6817-Estate of John H. Traina and Kelly J. Gladden to Daniel Francois Skold and Nancy Woodland Schneider, $585,000.

Longfellow St., 610, No. 404-MTGLQ Investors to Adolat Almetova, $155,000.

M St., 910, No. 701-Raffi Karakashian to Leena Jube, $525,000.

M St., 2501, No. 615-Estate of George E. Cave and Peggy L. Cave-Harriott to Mark Andrew Williams and Emily Marilyn Manns, $716,000.

MacArthur Blvd., 5112, No. 201-Wesley C. and Mona L. Boatwright to Joe L. Leone, $201,000.

Madison St., 936, No. 104-Lauren M. Rogal to Colin Fink and Rachel C. White, $369,900.

Massachusetts Ave., 301, No. 502-Danielle E. Hagen to Charles Thompson II and Zhengyi Qi, $554,900.

Massachusetts Ave., 400, No. 602-Christopher Charles Mitton to Steve and Kim Haris, $330,000.

Massachusetts Ave., 1010, No. 806-Kimberley Meehan to Marshall J. and Marc Cohen, $720,000.

Massachusetts Ave., 4301, No. 2014-Paulus and Monika Ingram to April Wells, $399,999.

Military Rd., 2706-John Spencer Freebairn to Sihyun and Rachel J. Choi, $1.15 million.

Mintwood Pl., 1858, No. 3-Alan S. Macmullin to Joseph M. Wenninger and Michael James Hill, $462,500.

Mount Pleasant St., 3314, No. 44-Darrell Jeffries to Nykia Washington, $437,620.

N St., 1205, No. C-Michael K. Brennan to Jeffrey and Meredith Allsopp Miles, $617,500.

N St., 2821-Simone and Angela Maraini to John B. and Carole J. Melvin, $1.3 million.

New Hampshire Ave., 700-Jonathan R. Weinberger to Shannon and Natalie Sullivan, $444,000.

New Hampshire Ave., 2039-Makoto Shimaburkuro to Sterling Darling, $520,000.

New Jersey Ave., 1623-Courtney E. Fairchild to Jonathan and Kelsey Duffey, $1.08 million.

New Mexico Ave., 3033, No. 105-Estate of Timothy Baker and Deane Rudofker to Stephen P. Link, $230,000.

New York Ave., 437, No. 306-Hayley Renee Curry to Timothy Craig, $460,323.

O St., 32-Monacco Exclusive Renovation Corp. to Nike O. Opadiran, $727,730.

O St., 3131-Estate of Malcolm R. Lovell Jr. and Celia Coughlan Lovell to Cybil A. Gregory, $1.43 million.

Observatory Pl., 2239-Robert Zachary and Blair Goldstein Beasley to Samantha Sisisky and Benjamin Winik, $850,000.

Oneida Pl., 713-Kelly A. Witkowski and Maurice Rodriguez to Ana Isabel Torres and Homer Planells Gordo, $545,000.

Ordway St., 3517-David and Carroll Perry to Justin J. Sullivan and Christine H. Ju, $1.24 million.

P St., 3415-Marie A. and Robert John Matson to Phillip William Citroen and Danielle Andrea Duszczyszyn, $1.44 million.

Park Rd., 1215, No. 2-Matthew D. Kennedy and Amanda J. Wall to Melissa S. Pavilack and Robert T. Kirker, $650,000.

Park Rd., 1673, No. 505-Victoria E. Waite to Leila Adele Barzegar and Sarah Munroe Sheehan, $376,000.

Q St., 1201, No. 401-Scott Paul Billy to Andrew Yolles, $712,000.

Q St., 1753, No. B-Gardiner Hudson Osgood to Andrea Sternberg, $582,000.

R St., 1619, No. 103-Maureen A. Kennedy to Adriana I. and Alexander Boroff, $499,000.

Randolph Pl., 41-MV Capitol Investment Corp. to Willie H. and Iantha Yvonne Gilmore, $1.35 million.

Reservoir Rd., 3600-Edwin Martin Gershon to Angel David and Elita Ariaz Pastorelo Ariaz, $1.47 million.

Rhode Island Ave., 206-Howard Wright and Stephanie A. Ostapowich to Jayson Smith, $1.18 million.

Rockwood Pkwy., 4830-Jeffrey M. and Amy Winton to Christina Cuomo and Paul Diver, $1.85 million.

S St., 3715-Jonathan and Lindsay Kidwell to Stephen David Ikin and Christine Anna Nawrot, $900,000.

Sherman Cir., 7-Garland A. and Roberto Duke to Elizabeth Anne Langton and John Alexander Osterman, $707,000.

Surrey Lane, 1700-Lisa G. Lindstrom to Andrew and Jennifer T. Blenkle, $1.27 million.

Taylor St., 302-Jamal J. and Jennifer L. Jafari to Alex Spirer and Samantha B. Wasilus, $710,000.

Tewkesbury Pl., 717-Noah D. and Sarah L.S. Theran to Julia Elizabeth McLean and Haolan Hushayinghan, $658,000.

Tuckerman St., 601-Jason Stayanovich to Kelsey A. Snell and Brandon R. Wetherbee, $611,000.

Tunlaw Rd., 3900-William Macmillan to Matthew David Gibbons, $200,000.

Unicorn Lane, 2739-Carter and Frances A. Keithley to Barry W. and Dorcas Joanne Lynn, $1.14 million.

Upshur St., 320-Andrew S. Elting and Jessica L. Strieter to Ian and Tiffany Gourley Carter, $775,000.

Upshur St., 1716-C. Tyler Curtis and Elizabeth H. Clark to Lucille Rose McMinn and Steele Anderson Rackley, $1.1 million.

V St., 1390, No. 504-Paul Pomerantz to Alexandra Ingber and Alexander Ebsary, $480,000.

Van Ness St., 3530-Audrey Ramona Alyarado and Kathleen C. Loughary to Christine Mitchell and Ronan Keenan, $1.36 million.

Varnum St., 817, No. 3-Kerry Lynn Eickholt to Robert Lynch, $680,000.

Vermont Ave., 1331, No. 2B-William V. Clark to Mark Loewenstein and Helen Liu, $275,000.

Vermont Ave., 2120, No. 510-Rohan V. Prashad and Chandana R. Kolavala to Ahmad Moustafa Hassan Khalil, $676,300.

W St., 57-Alan G. Thompson and Lisa M. Harlan to George Robert Rice and Elizabeth Gaines, $1.18 million.

W St., 3733-Darren Wightman and Kathy Leung to Catherine Hansen and Jonathan Darius Nabavi, $1.02 million.

Watson Pl., 3900-Elizabeth Jessup to Jeanne Cummings-Axton, $449,000.

Wisconsin Ave., 3028, No. 106-Estate of Louise Noyes and Rebecca Carmen to Chanel M. Spellman, $259,000.

Wisconsin Ave., 3601, No. 601-Uptown Development Corp. to Mounira W. Al Hmoud, $313,000.

Wyoming Ave., 1901-Marisa C. Maleck to Zachary L. Baum, $695,700.

Second St., 2201, No. 13-Josef Weissfeld to Emi Guynn Cummins and Nathan Thomas Pepe, $413,500.

Third St., 5115-Pandion Corp. to Steven Haines and Jennifer Yi, $760,000.

Fourth St., 811, No. 521-Janet Rathod and Kenneth A. Cassine to Benjamin Bodi, $448,500.

Fourth St., 5710-Tedra N. Williams to William King Wright Jr., $525,000.

Fifth St., 5419-Ashley Wiggins and Walter F. Cruz to Fred Namusyule, $577,500.

Sixth St., 6619-William Wright to Jamie and Andrew Atchison, $1.13 million.

Seventh St., 777, No. 814-Richard A. and Marie H. Drom to Maria Micaela Cordero, $575,000.

Seventh St., 5108-Tucker J. Tremblay and Emily A. Lutz to Allie and Eliud Arbelo, $585,000.

10th St., 1117, No. 211-Chelsea and Philip Mattingly to Genna R. Cohen, $675,000.

10th St., 1117, No. 810-Auria O. Styles to Meaghan A. Tracey, $469,000.

11th St., 2004, No. 340-Surinder P. and Usha A. Singla to Robert Michael Sorbelo Jr., $425,000.

12th St., 2001, No. 213-Denise Kennedy to Jessica Weiner, $612,600.

13th St., 1225, No. 508-Philippa A. Wood to Giuliana Marie Ahlers, $430,000.

13th St., 3006, No. A-Paul R. and Amanda Sue Birch to Benjamin E. Moskowitz and Kelly M. Grogg, $742,500.

13th St., 3610-Roger J. Gural and Adrienne E. Fowler to Jeffrey and Holly Szumila Vance, $815,000.

14th St., 1133, No. 803-Mandeep and Gurdeep Chhabra to Kelly Marie Russo, $369,000.

15th St., 1407, No. 1-Alasdair B. Mackay and Stephen Lynn Peters II to Joseph R. Marulli, $672,500.

16th St., 1603, No. 2-Solomon A. Levine to Kevin Corke, $585,003.

16th St., 1813, No. 5A-Jeffrey S. Richter to Katherine Hanna Buckley, $480,000.

16th St., 3321-Eckington Station Corp. to Deepan Patel, $375,000.

17th St., 2422, No. 306-Meaghan Wolff to West Honeycutt, $335,000.

17th St., 3220, No. 409-Daniel Jack and Kassi Webster Blum to Rohini Khillan, $600,000.

18th St., 1740, No. 302-Ryan J. Carey to Jing Xie and Mukesh Kumar, $415,000.

19th St., 1630-Aram H. and Kathryn I. Kailian to Christopher J. Vorobek, $2.4 million.

20th St., 2456, No. 105-Robert A. Schwartz to James Christopher Prussing, $395,000.

21st St., 1280, No. 405-Mary L. Curry to Anny Vu and Kenneth Lam, $289,900.

22nd St., 1332-Richard L. Hubbard and Harding Scott Polk to Matthew H. Holahan, $1.4 million.

23rd St., 1230, No. 703-Clara I. Montanez to Kurt and Rita Landgraf, $435,000.

25th St., 1275, No. 805-Ruth E. Mendelson to Scott Cohn and Amy Lynn Ganz, $615,000.

29th St., 1236-Benjamin H. Leachman to Simon John Black and Caitlin Kennedy, $799,900.

31st St., 5464-Daniel Feldman and Gayle Weiswasser to Mario C. Trubiano and Zoe E. Trohanis, $1.3 million.

33rd St., 1015, No. 505-Nicholas Wetzler to William B. and Susan Elaine Struthers, $770,000.

37th St., 2321-Mirit Hemy to Douglas M. Wink and Melanie Konstantopoulos, $800,000.

38th St., 3615, No. 274-Gamal K. Ibrahem and Amira Morsy to Jane W. Holland, $384,000.

41st St., 2400, No. 309-Diane S. Rosenberg and Kivanc Senocak to Michael T. Sims, $210,000.

44th St., 5108-William R. and Julie E. Vigdor to Samuel Graves and Katlin McKelvie Backfield, $1.15 million.

Southeast

A St., 1724-Estate of Gladys Cambrel and Wayne Cambrel to James Beach and Alexa Lorick, $675,000.

A St., 5032-Carla Longshore and Duane Tyrone Johnson to Melvina L. Cook, $490,000.

Brothers Pl., 3624-Estate of Thelma M. Hazel and Brenda D. Harris to Michelle C. Pascal Latortue, $360,000.

Burns Ct., 3906-Marthea Jones to Gillian P. Laurence, $365,000.

Call Pl., 4937-Mark A. Anderson to Quentin Long and Shaunte Smith, $455,000.

Central Ave., 5329-Abbas Sayah to Kenneth B. Cherry, $378,000.

Douglass Rd., 2603, No. 301-Estate of Cathy Bethea and Patrick Horrell to Laura Geneva Caldwell, $255,000.

E St., 644-Brittany Ell to Stacey Brown, $825,000.

Ely Pl., 4016-Sheldon C. Chung to Ikeshia Butler, $450,000.

Fort Dupont St., 1649-Dwell DMV Corp. to Chanele Fuller, $395,000.

Gorman St., 4227-FHD Corp. to Darreisha Bates, $387,000.

Hanna Pl., 5021-ID Properties Corp. to Samantha D. Barreiro, $375,000.

Hillside Rd., 4631-19 Away Corp. to Michael D. Dillard, $427,000.

K St., 1328-William B. and Melanie A. Pittard to Stefan Paul and Emily Anne Katz, $1 million.

L St., 710-Jan Ellyn Cammarata to Christopher Barry Hill, $940,000.

Massachusetts Ave., 1320-Joseph Fengler and Doriann Apice to Frederic Wolfgang and Lia Marie Selck, $1.57 million.

Mellon St., 600-Linston Terry to Clarence Lee Cross III, $630,000.

Oakwood St., 532-Francis William Holmes to Crystal Morris, $345,000.

Pennsylvania Ave., 3909, No. 101-Gwendolyn B. Simms to Guiyun Hu, $85,000.

Raleigh St., 315-Anthony W. Haythe to Travis Wade West and Maiki Paul, $295,000.

Savannah Pl., 1887-William B. Schwab to Jennisa Paredes, $364,000.

Shannon Pl., 2417-Lan Yue to Michael Endale and Rahel Melaku, $420,000.

Texas Ave., 3531-Carlotta G. Teal to James Peter Whittaker, $505,000.

U St., 1601-Guillermo A. Sarmiento to Randal Mangham, $340,000.

Walter St., 1249-John P. Nicholson and Sharon Morris to Mark G. Steinberger, $685,000.

Yuma St., 825-Mary L. Shackleford to Portia L. Quarles, $277,500.

15th St., 428-Jeffery C. Lowe to Mary E. O’Connell and Terence M. Troyer, $836,100.

18th St., 1512-Kevin Green to Amarech Tegegnework, $683,050.

38th St., 2100, No. B-Mujahid Beyah to Caleb I. Williams, $127,830.

58th St., 29-Walter Haselrig to Jessica Giles, $342,000.

Southwest

G St., 350, No. N211-Ryan Adam Shaffer to Brian Joseph Reil and Lauren Kathleen Byerly, $502,000.

I St., 355, No. 217-Catherine D. and James E. Lusk to Zachary Weber, $420,000.

Fourth St., 800, No. N604-Nagore Ane Goitiandia to Corey Sherrell, $329,000.

Fourth St., 1425, No. A417-Salome and Christopher Tinker to Maria Elisa Rodriguez Romero, $250,000.