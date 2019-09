District of Columbia

These sales data recorded by the D.C. Office of Tax and Revenue were provided by Black Knight Inc. in May. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

Northeast

A St., 1349-Antony and Janel Barsi to Amber K. Gove and Thomas R. Mitchell IV, $1.27 million.

Adams St., 340, No. 101-Ramon Barthelemy to Moira E. Bergin, $510,000.

Apple Rd., 3135, No. 4-Ernest D. Dixon to Brian Farrell and Natally Mendonca Dasilva, $380,000.

Banneker Dr., 3206-Donna J. Whaley and John R. Young Jr. to Madonna Green, $296,000.

Blaine St., 3333-Estate of Beulah L. Vick and Ronald E. Queen to Owen W. Schmitt and Jessica H. McCarthy, $415,000.

Buchanan St., 1745-Department of Housing and Urban Development to Ronald Garfinkle and Theodore Spenadel, $476,000.

Capitol St. E., 918-Marc and Cheryl Aaron to Scott Leo and Victoria Maguire Sendek, $1.18 million.

Capitol St. N., 6327-Estate of Juanita G. Covington and Eunila M. Davis to Peter Bui, $460,000.

Chancellors Way, 2830-Jorge Pesok to Marilyn Turner and Jason Markzon, $730,000.

Chillum Pl., 5368-Robin Scott-King and Ruben E. Scott Jr. to Marielle Lily Walter, $440,000.

Clay St., 4604-CMC Extreme Properties Corp. to Anna Karolina Madalinska, $390,000.

Constitution Ave., 1521-Jessica Boswick and Erika A. Butler to Margaret and Katherine E. Anderson Mau, $700,000.

Crittenden St., 726-Estate of Dorothy M. Brinkley and Craig El-Amin to Lashavia Dixon, $475,000.

Division Ave., 234-Joseph Charles Marshall Allen to Stephen P. Jochem and Megan E. Hamby, $285,000.

E St., 606-Victor Rortvedt and Marissa Payne to David Binet and Soheila Comninos, $1 million.

E St., 1321-Christina Hadi and Thomas Zurla to Sarah and Jeffrey Issner, $1.04 million.

Farragut Pl., 716-Estate of Carolyn W. Legare and Kevin Judd to William Young Anderson, $377,000.

Franklin St., 2217-William Joseph and Shelia Moore to Enoc J. Parada, $500,000.

G St., 1202-Chris Homan and Fabiola Cordova to Kevin Stammetti, $789,999.

Gault Pl., 4112-Christian S. and Holly Taylor to Allyson M. Krupar, $425,000.

H Pl., 1818-Lateika Chave Jones to Alison Maurice and Alexander Grandon, $499,555.

Hansberry Ct., 3809-Michael W. and Melanie Florine Lamar Hancock to James and Jennifer Congdon, $575,000.

Hurston Lane, 2525-Kimberly N. Coleman to Margaret Hardy, $540,000.

Jay St., 4709-Appraisal Continent Inc. to Lorena Marko and Shady Elfaham, $458,000.

L St., 654-Estate of Ann Marie Habershaw and Robert P. Schmitt Jr. to Joel Patterson and Melissa Lim, $950,000.

Lang Pl., 1637-Jessica C. Scott-Johnson to Philip Cofone, $450,000.

Lyman Pl., 1714-Eric Roy Rothermel to Munkhzul E. Lefebvre, $630,000.

Michigan Ave., 37-Frank S. Tylor to Michael J. Kiefer and Christopher Hauser, $454,000.

Myrtle Ave., 2646-Nuraini Tanimowo to Evan Michael Mayo and Megan McGuire Lavery, $660,000.

Nicholson St., 636-Christopher and Betty Murchison John to Solomon H. Debas and Senait Teklehaimanot, $440,000.

Otis St., 1519-Scott Lindsay and Paige Rivas to Ali Raza Noorani, $821,000.

Patricia Roberts Harris Pl., 2627-Vashawn R. Strader and Jared Jeffries to Farrah Salazar, $560,000.

Randolph St., 2216-Equitable Acquistions Corp. to Sarah N. Lynch, $720,000.

Regent Pl., 544-Leigh E. Method to Jennifer Auten, $794,500.

Rittenhouse St., 25-Stephen A. Scott to Devon Warren Leary, $420,000.

Sheriff Rd., 4920-LT Investments Corp. to Craig Guyton, $475,000.

Taussig Pl., 1000-Robert W. and Susan M. Collins to Deirdre Ehret and James Duncan Hague, $840,000.

Todd Pl., 323-Leslie C. Jackson to Adelita Vucetic and Aaron A. Jabbour, $575,000.

U St., 117-Jacqueline Valentine Cofield to Jennifer and Joanna Anderson, $590,000.

W St., 1358-Werrlein Properties Corp. to Andrea Testa and Rahewa Yemane, $625,000.

Third St., 2004, No. 304-Paula J. Peters and James E. Monach to Luke Robert Myers, $318,000.

Fifth St., 410, No. 32-Walter Garland Egan Jr. and Susan M. O’Shea to Nicholas J. Maietta and Song-Mee Yoon-Smith, $659,000.

Sixth St., 9-Christopher J. and Lynn P. Benich to Robert Frederick Pinnegar III and Gregory Bailey, $1.53 million.

Seventh St., 220-Steven A. Lichtenstein and Jill Geier to Lee S. Friedman and Valerie A. Chraca, $1.76 million.

10th St., 3000-Aptus Capital Group Corp. to Harold Phan Tran and Esther Langan, $850,000.

13th St., 4005-Julia M. Stancil to Kaycee Marie Sullivan and Richard Michael Casey, $831,000.

14th St., 224-Earl N. and Sarah M. Crane to Brandon Habib Greene and Brittany Lee Bland, $952,533.

16th St., 3401-Michelle Petties to Elizabeth Alvarado, $625,000.

19th St., 4323-Bonita Fortune to Matthew VanBuren and Cortavia Shavon Freeman, $619,000.

22nd St., 2600-Estate of John Wesley Dews and John W. Dews Jr. to Sandro A. Solomon and Sable Hailemariam, $388,000.

28th St., 3612-Estate of Simeon Austin and Robert Scott to Phillip Meeks and Vanessa Moore, $466,000.

42nd St., 1113-Masyma Corp. to Kaitlyn Sill, $610,000.

47th Pl., 907-MG NSP2 Corp. to Amparo Garcia, $335,000.

49th St., 1025-Dani M. Abrams to Gina Geffrard, $310,000.

55th St., 715-Lajuan A. and Martha Marie Faxio to Donte L. and Niesha Bowen Slaughter, $365,000.

Northwest

Albemarle St., 3528-Frank H. McDowell Jr. and Elizabeth C. Respess to Joseph S. Bui and Victoria Sherk, $1.36 million.

Alton Pl., 3646-James Green and Bessie Lee to MacAlistair Ian and Laure-Anne S. Courdesse Darrow, $1.01 million.

Beekman Pl., 1636, No. C-Robert H. Bailey and Denise W. Leung to Reilly-Ann Frank, $810,000.

Belmont St., 1474, No. 4-Emily Patricia Cooper to William Russell Snyder Jr., $710,000.

Brandywine St., 4808-Seth and Sasha Rosen Brecher to Robert Begin and Rachel Snydeman, $995,000.

California St., 1833, No. 101-Samuel M. Hawken to John Wilkerson Keyloun and Kathleen A. Price, $375,000.

California St., 2138, No. 206-Gerald A. and Adina Leach to Susan F. Milner, $694,500.

Calvert St., 2501, No. 702-Suzanne E. Cooper to Stephanie Palmer, $329,555.

Cathedral Ave., 4100, No. 718-Jack and Mary Mossop to Ethel Hetherington Perina, $610,718.

Cathedral Ave., 4201, No. 1213E-Ashplus Family Corp. to Megan Renee Cole, $355,000.

Cedar St., 343, No. 104-James W. and Ellen J. Salkeld to Isabelle Jabart, $494,000.

Chapin St., 1412, No. 5-Yousef Rahman to Mercedes C. Morno, $480,000.

Chestnut St., 7119-Juana Maria Pestana to Robert Cushman Field III, $600,000.

Cliffbourne Pl., 2510, No. 101-Justin C. Corrado to Ariel Beckerman, $270,200.

Colorado Ave., 5308-Otelio S. and Donna C. Randall to Angela C. Younger, $905,000.

Columbia Rd., 1458, No. 510-Joelle P. Burbank to Lauren Chastain-Blackwood, $307,500.

Columbia Rd., 1954, No. 802-Mohammed Fouz to Chelsey Lynn Friedmann, $399,999.

Connecticut Ave., 3100, No. 337-Michael J. Metzler and Tanya Sandhu Ray to Gregory Michael Weight and Richard Bradley Dause, $563,900.

Connecticut Ave., 3701, No. 323-Marielle Emma Wessin Severino to Mark William Shem, $290,000.

Connecticut Ave., 3701, No. 922-John B. Williams and Ann L. Elliott to Daniel Froomkin and Paige Fitzgerald, $339,000.

Connecticut Ave., 4600, No. 520-Kathleen McGovern and Thomas M. Sullivan to Raleigh Lewis Martin and Jonathan Michael Kay, $450,000.

Corcoran St., 1324-Jeffrey A. Clark and estate of Josephine Holding Ricks to Scott J. and Kelly C. McCullers, $2 million.

Cortland Pl., 2800-Shailya Macaya and Praful Patel to Travis Lowe and Weijia Jiang, $1.78 million.

Davenport St., 4411-James J. and Amalia Jones to Nicholas Graham Reiss Strychacz and Borislava Petrova Marcheva, $1.15 million.

Dent Pl., 3020, No. 42W-Luc Everaert and Caroline Goldie to Warren N. Ponvert Jr. and Hillary P. Stewart, $605,000.

E St., 616, No. 256-Piyush, Malini and Shabnum Patel to Aya and David Spievack, $845,000.

E St., 915, No. 705-Fahad A. Almufadda to Yashwant and Rajashri Y. Kale, $678,000.

Emerson St., 413-Axe Capital Corp. to Leigha and William Gooding, $935,000.

F St., 912, No. 504-James G. Scales to Margaret C. Myers, $560,000.

Fairmont St., 1321, No. 201-Devanshu C. Patel to Said Bakhache, $230,000.

Fessenden St., 3630-Elizabeth A. Hickey to Gregory Donald Wells and Kirsse Endale Zemedhun, $800,000.

Florida Ave., 249-251, No. 31-Nicholas Hall and Carolyn Commons to Anthony J. and Madeleine Y. Digregorio, $410,000.

Foxhall Rd., 1646-Taylor Bentley and Grey Callaham to Bradley and Ashley Tonnesen, $1.04 million.

Gallatin St., 71-Kari B. McNair and Margaret B. Graeber to Daniel J. Christiansen and Delicia C. Fullington, $809,000.

Georgia Ave., 2920, No. 307-Omabuwa Binitie to Valerie McCabe, $550,000.

Glenbrook Terr., 5025-Benjamin R. and Joanna B. Hurley to Henry A. and Archer Davis Dudley, $2.5 million.

Gresham Pl., 766-Christoher Ryan Pope to John H. Haines, $650,000.

Harrison St., 3824-Bonny D. Rogers to Julie Eddy and Mark A. Rokala, $1.99 million.

Harvard St., 1448, No. 4-Rong Li to Michael M. Engel and Marielle T. Mahan, $598,000.

Harvard St., 1613, No. 503-Niki M. Clark to Jason Seymour, $245,500.

Hobart St., 1601, No. 3-Kramer T. and Sandra P. Upchurch to Shirin Jamshidi, $525,000.

Huidekoper Pl., 2328-Dilan Investment Corp. to Courtney E. Palazzo and Kenneth P. Bailey, $1.05 million.

Idaho Ave., 3051, No. 325-Marie A. and Raymond L. Wright to Alejandro Alcala Gerez and Viktoriya Kim, $480,000.

Ingraham St., 1327-Chaffra Affouda to Michael L. Marshall, $745,000.

Jefferson St., 617, No. 204-Ibrahim A. Powell to Amanda Caldas, $309,000.

Jenifer St., 3623-Jennifer C. and Jonathan B. Engel to Maria Teresa M. and Thomas A. Prendergast, $995,000.

Kalorama Rd., 1701, No. S-1-Nygina Mills to Amy Carmichael and Mark Smith, $500,000.

Kennedy St., 1311-James Route Jr. to Shalini Batra and Nathan Eric Borchelt, $695,000.

Kenyon St., 1390, No. 401-Sasha Marks to Alvaro Jose Peralta and Maria Veronica Linares, $635,000.

Kirby St., 1218-Gregory Balleza and Aurora Caskey to Brian Scott Armstrong and Isabel Elena Abalo Massa, $551,000.

L St., 1101, No. 502-Kenneth M. Olmstead to Brent W. Fuller, $368,000.

L St., 2425, No. 207-Ulton Francis Feighery to Susan Davies, $1.15 million.

Lamont St., 701, No. 48-Dara M. Kordestani to Carolyn M. Vopelak, $390,000.

Lingan Rd., 4414-Michael Shapiro and Amy Weiser to Volodymyr and Svitlana Alokhina, $928,800.

M St., 55, No. 102-Theresa Smith to Olaoluwa Oladejo, $392,500.

Macarthur Blvd., 4555, No. 209-Rodrigo Spencer Gonzalez to Christopher and Selina Kovach, $237,500.

Macarthur Blvd., 5112, No. 308-Mary Lou Dell to Monika Rizk and Christopher G. Salib, $277,500.

Madison St., 1323-John L. Cook to Andrew Bielen, $670,000.

Massachusetts Ave., 301, No. 804-Michael O’Malley to Michael Robert Bloomfield, $459,000.

Massachusetts Ave., 400, No. 1222-Thomas A. Kopko to Jack Zibulsky and Halina Cymerman, $570,000.

Massachusetts Ave., 1312, No. 305-Neill M. Coleman to William Thomas and Brenda K. Montgomery, $432,500.

Military Rd., 3900-Jeffrey M. Travers to Emily G. Naughton and Francis J. Kelleher Jr., $1.2 million.

Mintwood Pl., 1875-Edward Baronian and John E. Costigan to Kaitlin C. Love, $330,000.

Myrtle St., 1675-Cecelia B. Williamson to Wayne and Shirleta Settles, $850,000.

N St., 1217, No. T1-Justin David Kingsolver to Derek L. Naten, $677,000.

N St., 3241, No. 3-Julio G. and Maria Leticia Vara Hernandez to Jaime J. Pasquier, $730,000.

New Hampshire Ave., 1316, No. 403-Star Adeline Hy to Tal Motro, $365,000.

New Hampshire Ave., 4137-Wonkee Moon to Jason and Cameron Duke, $872,000.

New Mexico Ave., 2801, No. 302-Andrea Ronhovde to Ronald Ridker and Tamora Ilasat, $381,670.

New Mexico Ave., 3101, No. 518-Alexander A. Miguens to Lisa A. Klingensmith and Roland P. Keddie, $472,000.

New York Ave., 437, No. 1001-Joseph Marin to James William and Mary Beth Wright, $510,000.

Newton St., 1823, No. 103-Naseem S. Khuri and Sarada K. Peri to Sarah Jones, $535,000.

O St., 3263-John D. and Beth Anne Rogers to Elizabeth Minelli, $1.35 million.

Ogden St., 1436, No. 5-Victoria J. Hicks to Jan Rosenfeld, $390,000.

Oneida Pl., 731-Michael J. Clark and Jamie C. Van Pelt to Natalie and Kevin Craver, $600,000.

Oregon Ave., 5704-Ricardo P. Nogueira and Diana M. Rojas to Steven John Erickson and Anjuu Bondili Raghavendra, $1.25 million.

Paper Mill Ct., 1072-Michelle M. Onorato to Miyun Kim, $760,000.

Park Rd., 1328, No. B-Michele Bouquet to Douglas Browne and Katherine L. Woodburn, $752,500.

Park Rd., 1738, No. 2-Matthew Ronald and Kimberly Ann Williams Pellish to Justin and Alisa Lange, $768,530.

Pennsylvania Ave., 2555, No. 501-Paul Margulies and Ilana Waxman to Sandra L. Mabry, $1.23 million.

Piney Branch Rd., 6621-Estate of George H. Saunders and Saundra E. Williams-Christian to Thomas W. Morrison, $446,000.

Q St., 1201, No. 403-Peter E. Colohan to Vincenzo Salvatore DiPietro, $556,000.

Q St., 2019-Kae G. and Donald J. Dakin to Babak Arvanaghi and Elaheh Tabar, $2.4 million.

Quesada St., 3305-Joshua A. and Jennifer W. Feinberg to Grant Furnary and Lauren E. McQuillin, $965,000.

R St., 45, No. 1-Georgia Marguerite Machell and David Satterford Theiss to Michael Hiatt, $602,495.

R St., 3016, No. 3-Brent Glass to Natalia Millan and Luis F. Charry, $675,000.

Randolph St., 415, No. 1-Jon Miller and Jean-Pierre Chaviano to Alberto Jesus and Kennedy Cabell Ramos, $629,500.

Reservoir Rd., 4452-Olivia Milbank Farrar and William Maxwell Derrickson to Mia Linn Beers, $1.04 million.

Rhode Island Ave., 440, No. 304-Sonja L. Nesbit to William Greer Mackebee, $599,000.

Rhode Island Ave., 1437, No. 401-Ariel Sanchez to Taesung Kim and Matthew Breen, $649,900.

Rittenhouse St., 2826-Scott and Alexandra Patterson to Amy Louise and Eric Shelton Boger, $1.16 million.

Rockwood Pkwy., 5132-Gary B. and B. Jeanne Garofalo to Ho Sik and Angela Gasperini Shin, $1.77 million.

S St., 220-Kourosh Chitsaz to Kevin S. and Ricard N. Townsend, $999,000.

Scott Cir., 1, No. 116-Tiffany Thompson to Ga Young Kim, $269,900.

Sherier Pl., 4949-Robert S. Smith to Ryan Christopher and Julie Ann Sciullo, $2.18 million.

Snows Ct., 9-Walter Darryl Woods to Leigh Amy Lewis, $567,000.

Sutton Pl., 3249, No. C-Stacy R. Linden to Caitlin E. Miller, $652,000.

T St., 1424-Jeremy S. Spencer to Katie Pawlitz, $1.12 million.

Taylor St., 424-Pamela M. Duarte to Fariborz and Keyvandokht Sayadian, $625,000.

Tunlaw Rd., 2127-Roger L. Goldblatt to Eric Jean Lauer and Alicia Charlene Marguerie, $925,000.

U St., 5-Joseph and Alison Williams Sremack to Conor Dirks and Sara Hunkler, $890,000.

V St., 1714-Alphonse E. and Dianne C. Mehany to Andrea L. Collis and Christopher A. Monk, $1.33 million.

Van Ness St., 3625-Brenda R. and Ivar Viehe-Naess III to Ludovic and Alisa Newman Hood, $1.35 million.

Vermont Ave., 2120, No. 214-Jaemie Drake to Neal Joseph Golden, $420,000.

Vermont Ave., 2120, No. 611-Alexandra Sardegna Towers to Jamie Scott Cummins, $569,900.

W St., 144-Marc J. Gittleman and Caryn Marks to Arvind A. Bhuta, $917,100.

Walbridge Pl., 3171-Priscilla J. McClain to Chiara Leigh Richardson and Brian Wayne McGee, $930,000.

Wisconsin Ave., 3028, No. 402-Sunalei and Kenneth Stewart to Kathryn Lance MacFarlane and Ned Phillips, $425,000.

Wyoming Ave., 2128-David A. Deckelbaum to Janine L. Broussard, $4.4 million.

First St., 5040, No. 201-Timothy St. Pierre to Evan Stephens, $275,000.

Third St., 1554-Michael T. Williams to Jessica Young and Kevin Zachary Carlson, $855,000.

Fourth St., 811, No. 607-Kenyattah A. Robinson to Hau Duc Bui and Caroline M. Brooks, $450,000.

Fourth St., 811, No. 1108-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Teressa M. and Philip E. Ryan, $410,500.

Fifth St., 5006-Chad and Kathleen McCormick to Natalie Jo Ross and Piyush Ramachandran, $715,000.

Seventh St., 777, No. 1016-Claudette E. Chandonia to Xiaoyun Wang, $455,000.

Seventh St., 4808-Cory M. Heitz and Josie C. Swantek to Erik M. Hein and Matthew L. Rogers, $910,000.

Eighth St., 2030, No. 312-Karen J. Love to Tico Almeida, $547,500.

10th St., 1117, No. 610-Benjamin Yu Wah Lum to Spencer John Orino, $452,500.

10th St., 1117, No. 1001-Kyle B. Worley to Iuliia Kuchma, $715,000.

11th St., 1111, No. 511-Albert Batts Jr. to Pavithra Sarah George, $464,500.

11th St., 2100, No. 404-Annamaria C. Carson and Mauricio A. Rodriguez to Edward V. Simon, $985,000.

12th St., 2001, No. 404-Michael Skopets to Ronald S. Silverstein, $755,000.

13th St., 1300, No. 203-Meghan A. Keck to Anna Grikit, $518,000.

13th St., 3009-Patricia Theodora Bullock and Ella Newman to Pulkit Sethi, $850,000.

13th St., 3701-Momar and Fatou Faye to Miguel Angel Cerros Ramirez, $94,066.

14th St., 1133, No. 1002-Jason R. Truax to Matthew Gonter, $460,000.

15th St., 1700, No. 101-Lynne D. Hutchins to Ansha Goel, $457,000.

16th St., 1631, No. 3-Monisha H. Akhoury to Martha Pauli Taft and Fred Bruce Weiss, $1.15 million.

16th St., 3519-Berhane Kassahun to Ruiqin Wang, $1.16 million.

17th St., 2526, No. 101-Deborah A. Willig to William R. Doering, $499,000.

17th St., 4000-Dilan Investment Corp. to Lynsey and David Jeffries, $1.31 million.

18th St., 1740, No. T6-Robert M. and Maria Eugenia Ferro to Nishesh Kumar and Shobha Meera, $475,000.

19th St., 1704, No. 3-Joshua Harry Yospyn to Jonathan D. Heiber, $399,999.

20th St., 2456, No. 404-Joshua Fowkes to Michael Bosshart, $540,000.

21st St., 1514, No. 8-Mary Thaler Dillon to Maxine Napombejra, $910,000.

23rd St., 1111, No. 6A-Douglas Ell to Irving and Carol Yoskowitz, $2.33 million.

24th St., 922, No. 815-Karen J. Bates and Julia Mannina to Fadi Dagher, $256,500.

28th St., 1236-Amie Carabetta and William R. Nolan to Thomas P. Angelo, $1.65 million.

30th St., 1077, No. 306-Shelby Denman Wold and estate of Joy C. Denman to Geetha Shanmugam and Lalit Narayan, $850,000.

31st St., 6233-Ivars and Nancy Peterson to Christina Wilkie and Wilson Whittington Sumner, $915,000.

33rd St., 1411-Jonathan Heasman and Anne-Sophie Chaxel to Jan and Sharon Brzozowski, $1.43 million.

39th Pl., 2210-Andres Portilla and Teresa Marchiori to Adam Pollet and Jennifer Becker, $1.32 million.

41st St., 5344-Jonathan R. and Jessica B. Dishell to Toshihiko and Kozue Mukoyama, $1.13 million.

43rd Pl., 4901-Sally S. Buzbee to Jared P. Katzman and Eliza Wong, $1.04 million.

45th St., 3314-Carolin A. Crabbe to Kathleen Bliss Daffan and Jason Park, $1.42 million.

Southeast

Alabama Ave., 4437-Shannon Simpson to Courtney Southard, $399,999.

B St., 5120-Wilmington Trust and MFRA Trust to Jenae Capri and Benjamin Davis, $358,030.

Bay St., 1813-Matthew Thornton and Emily Barson to Joseph Parker Mathias and Laura Elizabeth Wainwright, $825,000.

Branch Ave., 2807-SC Holding Branch Avenue Corp. to Robert and Lashundra Young, $526,000.

Bryan Pl., 2210-Dancing Pineapples Corp. to Faycal Ait Chikh, $332,000.

Call Pl., 4950, No. E1-Estate of Linda Wade-Young and Rayshawnna Wade to Phillip Earl Jordan, $197,240.

Carolina Ave. N., 101, No. 110-Ali and Lois Tavaf-Motamen to Benjamin Napier, $381,350.

Chaplin St., 638-Estate of Tanya Morrison and Dyrell Madison to Maria Monroe, $310,000.

Curtis Ct., 1908-K.R. Taylor Jr. to Andrew Jerome Gaither Jr., $300,000.

E St., 645-Bradford P. Johnson and Ellen M. Yount to Bridget E. and Malworsth B. Blake, $2.15 million.

Erie St., 1803-Myriet Jno-Lewis to Arianna Nicole White, $335,000.

Fort Davis St., 1536-Scott D. Harris and Joseph Hurchick Jr. to Lisa A. Moreira, $510,000.

L St., 1360-June K. Sellers and Theresa M. Pugh to Jarrett M. Lane and Elise G. Ghattas, $660,000.

Massachusetts Ave., 1627, No. 101-Catherine Ker to Akobundu Chinesom Ejiasa, $320,000.

Minnesota Ave., 1814-Edith McLamore-Shelton to Persandra Ward, $328,220.

Morris Rd., 1371-Mancini Brothers Corp. to Julia A. Thompson, $464,025.

Naylor Rd., 3111, No. 201-U.S. Bank and the RMAC Trust Series to Beverly Jordan, $64,900.

Pennsylvania Ave., 1345, No. 4-Nikoo Yahyazadeh and Haleh Shaffie to Kathleen Leary, $539,000.

Ridge Pl., 1429-Nachito Development Corp. to Larry R. Trotter II, $449,000.

Southern Ave., 612-Ayr Properties Sep Corp. to Tanisha Yolanda Chase, $348,500.

Suitland Terr., 2103, No. 202-Ires D.C. Corp. to Elaine Rieman, $139,500.

Texas Ave., 3577-Janet Sayles Falls to Kevin Bass and Ashley Joyner Chavous, $699,900.

Upsal St., 721-Lawrence Thurston to Goshtasb Vafadari, $285,000.

Second St., 514-Estate of Edward S. Flanagan to Robert Mercker and Debra Vazquez, $1.29 million.

Fifth St., 921-Jordan A. and Adam G. Nelson to Christopher Ismirle, $683,650.

Seventh St., 9-Peter and Sharon Calkins Hubley to Marta Dehmlow and Tyler Glenn Hernandez, $1.3 million.

10th St., 739-Mark Andrew Howell and Katherine Rita Ott to Laura Elizabeth Hill and Tri Minh Nguyen, $915,000.

16th St., 434-Simona Ciampi and Krys Gawetski to Deborah E. Frye, $931,000.

22nd St., 3321-Travita R. Robertson to Aysha Corbett and Renford Powell, $265,000.

40th St., 1620-Della R. Solomon to Tanealya Jackson, $295,000.

42nd St., 1251, No. 17-Park Real Estate Holdings Corp. to Priscilla Coffie, $345,000.

Southwest

Capitol Square Pl., 714-Gate Y. and Grace C. Lew to Nathaniel and Ashleigh Axios, $750,000.

Darrington St., 133-Residential Redevelopment Corp. to Adrian Leshane Cooper and Jannah Hanan Shamsuddin Cooper, $385,000.

Galveston Pl., 121, No. 4-David Minasse to Yoksa Elizabeth Seifu, $110,000.

N St., 461-David Benjamin and Kathleen Ann Streid to Ronald Todd Ray, $342,000.

Fourth St., 800, No. S403-Jak Properties Corp. to Lauren N. Alexander, $285,000.

Seventh St., 700, No. 728-John E. Driscoll III and Kimberly A. Freeman to Vijay L. Desaram, $295,000.