District of Columbia

These sales data recorded by the D.C. Office of Tax and Revenue were provided by Black Knight Inc. in May. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

Northeast

A St., 1421-Nicholas H. Allen and Elizabeth A. Brogaard Allen to Sharon R. Payt, $399,000.

Adams St., 1328-Yvonne M. Powell to Megan Gallgher Abbot and Gary Hall, $495,000.

Baker St., 3342-Estate of Luzzie Mae Jones and Cynthia R. White to Obinna Chukwuanu, $268,800.

Benning Rd., 1815, No. 3-Nkemakonam R. Egolum to Jeremy J. Miller, $290,000.

Blaine St., 3347-Dap Homes Corp. to Ramona Kirby, $440,000.

C St., 1200-Jason and Kristen Rabineau to Nelson and Sarah Perez, $2.17 million.

Capitol St. E., 1324-Heinz Detlev Puetz to Barry J. and Karyn Baiorunos, $980,000.

Central Ave., 3100-Jerome J. Watts and Sheila King to Zachary W. and Amy M. Bonheim, $445,000.

Cherry Rd., 3123, No. 33-India James to Vanity and Carrie A. Nobles, $360,000.

Commodore Joshua Barney Dr., 3633-Dwight Decarlos Sellars to Irene Meehyun Kang, $527,000.

Constitution Ave., 1532-Frank W. and Sarah Samolis to Brandon and Rachel Ver Velde, $725,500.

Crittenden St., 730-Adige Corp. to Christopher J. Bing and Katherine A. Morgan, $525,000.

Dix St., 3321-Quadriga Holdings Corp. to Nicholas Paul Sullivan, $375,000.

E St., 702-Suzanne Gentes to Nicholas Lyle and Brielle Smith Bouknight, $980,000.

E St., 1437-Marketpro South Inc. to Jin Sook Kwon, $574,000.

Emerald St., 1334-Joseph S. Vilkoski to Abby Schutman and James Baker-McKee III, $800,000.

Farragut Pl., 1230-Daniel Jonathan Elacqua to Dorothy J. Scheeline and Nathan M. Pollard, $575,000.

Fort Lincoln Dr., 3552-David P. Weber to Ian Jeffrey Williams and Yun Wen Chin, $580,000.

Franklin St., 2607-AMRC Corp. to Jason P. McBeth, $555,000.

G St., 1409, No. 5-Scott Adam and Katherine Lynn Overland to David N. Chodak and Rebecca Lee Riffkin, $627,900.

Hamilton St., 1115-Willco Properties Corp. to Kelwin G. and Ingrid A. Aikman Ford, $589,000.

Hawthorne Ct., 60-Megan Sands to Krystle Merchant, $325,000.

Holbrook Terr., 1208-Gam Homes Corp. to Aaron Paul Goldner, $503,000.

I St., 1206-C&S Development Corp. to Max David and Kate M. Leinweber, $1.26 million.

Jay St., 5002-Kat Investment Trust to Diana Elaine Davis, $269,000.

K St., 901-Momoevi S. Tawake to James W. Rice, $1.19 million.

Kearny St., 2220-Diana P. Pinn to Annie Kim and Natasa Goronja, $640,000.

L St., 823-Thomas Coyle Marchetti to Shannon Arnette Small, $615,000.

Lyman Pl., 1741-Mahdi A. Asim to Heather and Joseph Merrill Bateman, $550,000.

Monroe St., 1721-Tyler A. Copeland and Laura Wolf to Michael and Aimee Viola, $600,000.

Morris Pl., 617-Lage Eric Carlson to Andrew McCornack and Krystel Abimeri, $910,000.

Oakview Terr., 3719-William Denys and Genevieve Goodrow Marshall to William Andrew Barr and Christina Scott Fenton, $620,000.

Orleans Pl., 641-Jerald S. Friedman to Olumuylwa Odeniyide, $635,000.

Otis St., 1905-Vadonia Crawford and Lewis Mallory to Michael Colucci, $389,000.

Pineview Ct., 3010-Gregory Younger to Dolores A. Joy, $225,000.

Rhode Island Ave., 3-Isabel Hagbrink to Gregory A. Carter and Rebecca L. Cooper, $854,000.

Rosedale St., 2010-Kevin A. Jordan to Eyob Kassahun, $738,000.

Sheriff Rd., 5089-Ajia Iman Meux to Francisco E. Villafranco, $257,500.

Third St., 920-Jeremy Lee Kenney and Megan Heather Smith to Keira M. McNett, $649,999.

Fourth St., 629, No. 1-Leslie and Allison Koch to Stephen Chite and Michelle Maurer, $570,000.

Fifth St., 719, No. 4-David L. and Bonnie M. Heaven to Kristine Schultz, $608,000.

Sixth St., 650-James Allan Landry and April Christine Wilson to Joseph William Vetting and Margo Lineda Chan, $975,000.

Seventh St., 1017-Johan Frans and Alicia F. Eerenstein to Elizabeth Ness-Edelstein and Brett Farley, $1.33 million.

Eighth St., 4000-4008, No. 4000-4-Linda P. Stewart to Heather McDonald and David Andrew Voorman, $364,999.

12th St., 3719, No. 105-Jonathan and Alison Ward to Amy Danielle Schwartz, $290,000.

13th St., 141-Nicholas Edward Surmacz and Nora Muller to Anna A. Palmer, $1.44 million.

13th St., 5003-Margarita Esmeralda Valle Escobar to Brian S. Rodriguez, $300,000.

14th St., 619-Gregory J. Davis to Jaron Ann Santelli, $885,000.

20th St., 3610-Richard L. Archie III to Jacobo Enridque Larios and Colleen Louise Mattingly, $435,000.

22nd St., 3308-Kilmurry Properties Corp. to Ryan and Emily Cahill, $849,900.

30th St., 2410-Olisa Akpati to Taleen Mekhdjavakian and Juan Rafael Lopez, $650,000.

45th Pl., 916-Steven T. Marshall to Oyinlayifa O. Porbeni, $295,000.

48th Pl., 807-Dreh Asset 1 Corp. to John and Adriana Ortiz, $420,000.

50th Pl., 819-SMN Darnestown Corp. to Leron E. Douglas, $350,000.

56th Pl., 701-Carolyn L. Brown to Weldemariam Mezghebe, $240,000.

Northwest

Adams Mill Rd., 2611, No. 401-Anna V. Collins to Andrea Leigh Lubawy, $425,000.

Albemarle St., 3626-Michael and Katherine Drezner to Melissa Dorraine and Simon Amare Morrison, $985,000.

Arkansas Ave., 4805-Sheldon and Sherlonda Goode Jones to Deidre Swesnik and Nathan L. Trail, $1.2 million.

Beekman Pl., 1652, No. A-David Wells to Gianluca Mele, $745,000.

Birch St., 3109-Edward and Lyndsey Thornett Zielinski to Zachary and Karen K. Zimmerman, $899,000.

Brummel Ct., 522-Daniel A. and Rachael H. Sondak to Claudia M. Marquez, $513,000.

California St., 1833, No. 203-Stephanie A. Bosh to Megan Murphy, $444,950.

Calvert St., 1801, No. 103-Gavin J. Hilgemeier to Daniel F. Zaic, $433,000.

Calvert St., 3846-Geoffrey Graber and Elizabeth A. Thornton to Jeffrey Thomas and Lisa Bruttell Grant, $1.21 million.

Cathedral Ave., 4100, No. 812-Pekka Salminen and Ewa Szajner to George P. and Eugenia G. Romilly, $580,000.

Cathedral Ave., 4201, No. 321E-Boris Kurtov and Maria Berks to Edward and Tatiana Lozansky, $268,360.

Champlain St., 2301, No. T03-Michael T. Abbenante to Harold Bennett, $292,000.

Chapin St., 1412, No. 6-Benjamin Gander to Yingjie A. Sun, $462,000.

Chevy Chase Pkwy., 5445-Thomas A. and Anne Bliss Mascolino to Tabitha D. Edgens and Jason M. Schendle, $927,200.

Clifton St., 1323, No. 24-Rachel W. and Joseph W. Riley to Rachel Webb Boots and Dylan Andrew Staples, $573,000.

Colorado Ave., 5704-John K. Hord II to Amanda Paulk and Megan Honor Caine, $667,000.

Columbia Rd., 1669-Phillip Pierce Jenkins to Andrew Warren Menaquale, $275,000.

Connecticut Ave., 2126, No. 11-Alison M. and Eleanor M. Shelton to Joni L. Andrioff, $750,000.

Connecticut Ave., 3618, No. 103-Mercedes Carrero to Michael Alejandro McCall-Delgado, $190,000.

Connecticut Ave., 3701, No. 418-Gabriel Bidegain and Iberia Loreley Garin-Laneri to Joshua L. Bancroft, $299,900.

Connecticut Ave., 4025, No. 303-Pamela Kelly Connolly to Alejandro W. and Nathaniel C. Alderman, $400,000.

Connecticut Ave., 4740, No. 914-Scott Lorah and Gabriel De Jesus Hasson Landeros to Katelyn A. Manske, $329,000.

Corcoran St., 1712, No. 5-Candida L. Mannozzi to Marine and Valerian Sikhuashvili, $475,000.

Crestwood Dr., 1712-Annie P. Jackson and Dean Wooden to Isabel Bacon and Martin Geer Leboutillier, $1.2 million.

Davis Pl., 3925, No. 303-Juan Polit to Kimberly S. Cooper, $297,450.

E St., 616, No. 509-Angela M. Grant to David Royce and Heather Pringle Burke, $465,000.

E St., 915, No. 1001-Kenneth E. Nassif to Haozhe and Yue Wang, $447,450.

Emerson St., 827-Fame Homes Corp. to James Stuart Griffith, $945,000.

Fairmont St., 1450-M. H. Holahan Development Corp. to Ronan McGee, $549,000.

Fessenden St., 4005-Nguyet and Thai Phan to Jason J. Chung and Lifang Zhang, $1.2 million.

Florida Ave., 407-David A. Eilets to Alfred Burris II, $850,000.

Gramercy St., 3802-Bonnie Schlitz Loeb and estate of Guy Hamilton Loeb to Christian J. and Emily R. Pistilli, $2.04 million.

H St., 925, No. 903-Andrew N. Stein to Mohammad Yusuf Karzai, $975,000.

Harrison St., 4343, No. 2-Jeremy S. Early and Aaron J. McDonald to Amy Helen Weiser, $520,000.

Harvard St., 1449, No. 3-Jonathan D. Nabavi to Jennifer Martin, $444,000.

Harvard St., 1735-Elizabeth A. Hughes to Jon P. Cheatwood and Anne Celeste Lehmann, $955,000.

Holly St., 1701-Donald Britt Reynolds and Catherine L. Creech to Mehnaz Haider and Michael J. Prachar, $1.21 million.

I St., 2141, No. 309-Joy Hodge to Rami and Iris Levin, $270,000.

Illinois Ave., 3925-Nicole K. Anderson and Melissa K. Goldberg to Philip A. McNamara and Christopher Matthew Hartmann, $918,000.

Illinois Ave., 5407-Stephen M. Sweitzer to Simon D. and Marina T. Eisenberg, $715,000.

Iris St., 1400-Roger I. and Tamar B. Zakheim to Andrew Nahum and Sara Steindel Dauber, $1.65 million.

Irving St., 1361, No. 2-Robert Tad and Melinni C. Taylor to Katherine Diane Hillman, $476,500.

Jefferson St., 1208-Estate of Evelyn Elizabeth Pitts and Loyce S. Pitts to Tesfu Ggiorgis and Solomon Tsegaye, $525,000.

Kalorama Rd., 1674-Timothy J. Coley to Kassia Belo Da Silva and Florent Joseph Theodore Antoine, $735,000.

Kalorama Rd., 1825, No. 2-Alice Sauhee Nistler and Susan Lee to Joshua Martin-Monroe Brito, $590,000.

Kenmore Dr., 4610-Edward Manukian and Margo Ermarkaryan to James W. and Amanda J. Nichols, $1.89 million.

Kenyon St., 613-Robert Vaughan to Graham C. Robertson and Maria De Las M. Camps Gonzalez, $802,000.

Kenyon St., 1615, No. 22-Cristobal Covelli to Matthew Brandeburg, $344,600.

Klingle St., 5135-Jacob Geesing to Mustafa Nawaz, $936,000.

L St., 2201, No. 215-Estate of Anna M. Staub and Alicia Martin to Tian Zhang, $293,000.

Lamont St., 701, No. 52-Ally Bank to Adrian Glenn Washington, $590,000.

Linnean Ave., 4209-Roberta F. and Douglas J. Colton to Joseph D. Crowley Jr. and Cristina Cheptea, $2.3 million.

Longfellow St., 738, No. 209-Marcio Demello Benedetti Dos Santos and Jacqueline Alves to Michael Rathmanner, $188,000.

M St., 401, No. 2-Jonathan T. Capehart and Nicholas M. Schmit to George E. Danilovics III, $790,000.

MacArthur Blvd., 4603 1/2, No. A-Lexicon Government Services Corp. to Sarai Iniguez, $360,000.

Madison St., 238-Branko Jovanovic and Brian T. Jacobson to Patricia Bush and William H. McAfee, $770,000.

Massachusetts Ave., 301, No. 1002-Christopher R. Blakemore to Claire Marie-Therese Viall and Maurice S. Urbain, $530,000.

Massachusetts Ave., 555, No. 1108-Raymond G. and Betsy C. Finn-DiCarlo to Olatokunbo Olufunmilayo and Temidayo Adebimpe Obayomi, $452,000.

Massachusetts Ave., 1727, No. 516-Ned S. Rich to Susan Mary Doyle, $360,000.

Massachusetts Ave., 4311-4345-Julie A. and Jeffrey S. Best to William S. and Candace S. Broxson, $601,109.

Military Rd., 4301, No. 304-Charles and Adaeze I. Obioha to Evelyn Burton, $1.02 million.

N St., 1-Shamrock Corp. to Rajan Chandra and Huma Khan, $980,000.

Nebraska Ave., 5217-Simon Shuyang Xuan and Yin Du to Eben Burnham and Marybeth Snyder, $930,000.

New Hampshire Ave., 1330, No. 319-Katina and Matthew Gase to Charlene Hasib, $320,000.

New Mexico Ave., 2801, No. 307-Estate of Alice Luethi Ritcheson and Peter Lorentz Ritcheson to Jason and Rhoda P. Baum, $780,000.

New Mexico Ave., 3101, No. 807-Adam and Marina Alissa to Rosanna L. Piccirilli, $425,000.

Newark St., 3831, No. C447-Nancy Sullivan to Kathleen Marie Cave, $356,205.

Nicholson St., 426-Deborah C. and Basil S. Jeffers to Joseph P. Brennan III and Elizabeth Bailey, $599,999.

O St., 81-Jeanine M. Staples to Christy Darlene Plumer, $625,000.

O St., 3403-Tom C. and Catherine M. Tinsley to Kenneth and Lisa Stickevers, $2.33 million.

P St., 751, No. 4-Molly A. Schild to David R. and Cynthia P. Roberson, $779,000.

Park Pl., 3220-Brooks W. Banton and Andrea L. Snider to Jenna Marie Kohnke and Logan Thomas Gaffney, $775,000.

Park Rd., 1457, No. 302-David M. Rochlin and Ramona Powell to Henry E. Appel, $430,500.

Park Rd., 1759-Alexis G. and Brian J. Horan to Ines Beatrix and William A.P. Lafontaine Oman, $1.56 million.

Pennsylvania Ave., 2555, No. 907-Joseph T. Lynyak III to Sikander Jain and Belinda Ohanoglu, $590,000.

Porter St., 2926, No. 307-Karin E. Orr to Jessica Rebarber, $775,000.

Q St., 427-Rebecca Roose and Jacqueline Waite to Amory Goldberg, $719,000.

Q St., 1600, No. 4-Barbara E. Hall to Elizabeth M. Schaefer, $447,000.

Q St., 2500, No. 539-Xihui Wang to Kristina Lorr, $315,000.

R St., 427-William McQuillen to Nicole Flatow and Ariel Phillips, $740,000.

R St., 3022, No. 3-Norma Evenson to Claire Elena Catenaccio and Brunhild Kring, $580,000.

Randolph St., 456, No. 2-Yoshiko Nancy V. and Michael W. Seay Jr. to Aminata Sabally and Julian Samuel Glucroft, $865,000.

Reservoir Rd., 4474-Brent and Delia Gilmore to Nicholas Joseph Phifer and Elizabeth Demarest, $870,000.

Rhode Island Ave., 1120, No. 5-Shirley E. and Marie Kailas to Cheryl and Andrew New, $520,000.

Rhode Island Ave., 1437, No. 712-Adam R. and Alaina M. Whitt to Max L. Miller, $735,000.

Rittenhouse St., 2915-Eugene A. Mondie to Joseph A. and Ester A. DiGiovanni, $960,000.

Roxanna Rd., 1619-Jonathan P. and Marjorie R. Levine to John P. and Dawn M. Goodloe, $935,000.

Scott Cir., 1, No. 513-Lee E. Fitzgerald to Jeanine and John Bayard Glendon, $243,000.

Sheridan St., 507-Matthew J. and Heidi N. Vanderwerff to Andrew and Olga O’Neil, $650,000.

Sherier Pl., 5109-John P. and April H. Quinlan to Catherine Workman and Jonathan Stroud, $910,000.

Sutton Pl., 3259, No. A-John McCarthy to Andrea Dimond, $670,000.

T St., 1543-Keri L. Tiner to Vishal Anil Patel and Ilana Juliett Deluca, $1.7 million.

Tewkesbury Pl., 820-Valencia Kelly to Jahi A. Wise, $535,000.

Tunlaw Rd., 2204-James A. and Susan M. Folliard to Zachary Weingarten and Susannah Nadler, $930,000.

U St., 80-Estate of Hercea Pandora Carey-Jamis and Tracy Sheard Wilson to James Patrick Cheek and Anthony Donatelli, $869,000.

Upshur St., 210, No. 2-Delina 2000 Inc. to Clarissa Westphal and Uziel Batista Nogueira, $400,000.

Upshur St., 705-Jonathan Carcone to Patricia Wong, $711,000.

Utah Ave., 6343-Christine S. and Brian R. McMeley to Marcos Poplawski Ribeiro and Marlies Analbers, $1.17 million.

Van Buren St., 51-Mys Land Investment Corp. to Charles Covey-Brandt and Stephanie Stroud, $939,000.

Van Ness St., 4728-Dilan Investment Corp. to Ronald and Lauryn M. Nashi, $1.84 million.

Veazey Terr., 3101-Mark Oppenheimer and Judith Oppenheimer Loth to Rachel Cohen Evans, $296,000.

Vermont Ave., 2120, No. 307-Elizabeth L. Marvin to Kelsey L. Finnegan, $481,126.

W St., 1322, No. 1-Gregory K. Rovick to Mengyu Dong and Wenjie Xu, $420,000.

Warder St., 3122-Mehrnaz Teymourian and Amin Foroughi Abari to Anand Radhakrishnan Mylapore and Daphne Brooke Kane, $745,000.

Westover Pl., 4402-Estate of Diana G. Beruff and Eduardo Beruff to Levi Wayne and Mary Ann Shepherd, $975,000.

Wisconsin Ave., 3028, No. 405-Mark and Nicole Urbanczyk to Jonathan L. Khalife, $290,000.

Woodley Rd., 3309-Christopher and Catherine Bertram to Navneet and Harbinder Gosal, $1.64 million.

First St., 5041, No. 3-Ikenna D. and Kimberly G. Ofobike to Hurley E. Goodall, $250,000.

Third St., 1856-Karen L. Lombardi to Michael T. Williams and Kyle M. Heidenberger, $1.01 million.

Fourth St., 811, No. 622-Ann E. Carmichael to Mark Thomas Kehoe, $390,000.

Fourth St., 4100-Michele Jean Anderson to Ashley Teal Baker, $780,000.

Fifth St., 5109-Estate of Ernestine D. Lyon and Gena L. Ashe to Robert Desimone and Winniefred Gladin, $575,000.

Sixth St., 715, No. 801-Gerald Gangaram and Connie Sim to Yuan Liang, $495,000.

Seventh Pl., 6109-Angie Michaelman to Maribel and Tamira Benitez, $730,000.

Seventh St., 777, No. 1021-Bin Yong Cheung and Sandy M. Tsoi to Adrianna and Daria Maria Palestina, $435,000.

Seventh St., 4834-John C. and Lisa A. Helton to Caroline Louise and Natalie Madeline Howe, $819,000.

Ninth St., 5407-5407, No. 9-Phillip Clifford Johnson to John and Lanah Koelle, $321,100.

10th St., 1117, No. 611-Kate M. Davey and Ciro F. Pepe Amarista to Dmitrity Itskovich and Regina Stryapko, $610,000.

10th St., 1117, No. 1103-William Robert Douglas Carty to Thomas Latoza and Huimin Chen, $1.03 million.

11th St., 1404, No. 102-Pamela A. Jones to Scott Hughes, $559,000.

12th St., 2110-Joseph C. Sheehy III and Elizabeth A. Nicoletti to James S. Hall, $1 million.

13th St., 1325, No. 504-Suzanne Head to William Carden, $475,000.

13th St., 3906-Sharon A. Walter to Michael Amato and Jessica Geller, $1.05 million.

14th St., 2125, No. 213W-Estate of Dianne Rhodes and Lauren Martin to Peter Saling, $510,000.

15th St., 1700, No. 202-Laila K. Raphael to Max A. Holtz, $428,000.

16th St., 1701-Robert A. Feldmeier to Dallas Clay Williams, $368,000.

16th St., 1915-Diana H. Ryan to Jessica Schieder, $349,000.

16th St., 4705-Shaila Gupta and Damon J. Gulczynski to Adrienne Mouton and Darius Q. Henderson, $750,000.

17th St., 2550, No. 214-Theodore Andrew and Cynthia Kay Mickevicius to Julianne and Laura Simpson, $710,000.

17th St., 4421-Fletcher Kathleen and David Simpson to Mike and Grace Park, $925,000.

18th St., 1747, No. 3-Bartley Higgins and Risa Grais-Targow to Amir Tabatabai, $433,811.

20th St., 1301, No. 411-Love K. and Kush Arora to Andrea Irene Argueta Aragon and Jose Antonio Castro Juarez, $495,000.

22nd St., 1177, No. 4F-Madhuri Patel and Asim Mishra to Benjamin J. Ramundo, $1.22 million.

23rd St., 1155, No. 5K-A. Michael Sullivan Jr. to Martha A. Stevenson, $1.45 million.

25th St., 822-Estate of Alexander Edgar Wiskup and Katrina Tiana Wiskup to Nikhil and Neha Rajpal, $1.3 million.

29th Pl., 2833-Robert J. Wiggers and Gwendolyn Bole to Mackenzie Dror and Melissa Whitney Moritz, $1.52 million.

31st Pl., 6413-Albert M. Ferlo Jr. to Ross Daniel Lewin and Amanda Bailey, $1.38 million.

32nd St., 1654-Nancy Menges to Jessica L. Matelis, $1.19 million.

37th St., 4304-Steven A. and Christina M. Strazzella to Martin Stone and Lisa Sherman, $1.38 million.

39th St., 2725, No. 406-Alireza and Akbar Olia to Joshua Robert Peschka, $365,000.

42nd Pl., 5325-Andrew Stanner and Elizabeth Lee to Robert Lin and Ellen Genevieve Wann, $925,000.

43rd St., 5311-Satyen M. and Jessica H. Gada to Adrian Calin and Mihaela Daniela Lobontiu, $1.1 million.

46th St., 4934-Sandra S. Barker to Andre and Susan Craig Cote, $905,000.

Southeast

A St., 1818-Griffin Witte and Emily Bliss to Krista M. Jodoin and David Lonardo, $825,000.

Atlantic St., 601-SC Holdings Atlantic Street Corp. to Jasper M. and Phuonguyen N. Chung, $560,000.

C St., 1412-Margaret D. Sommers and Bradley R. Gentile to Kaela Alexis and Gustav Anton Severin, $778,000.

Carolina Ave. N., 101, No. 302-Daniel T. Bourg to Douglas and Yong Cha Reeve, $250,000.

Cole Blvd., 4012-Dancing Kiwi Fruit Corp. to Ladonna J. Ogden, $465,000.

D St., 611, No. 4B-Eric and Bradley Butler to Peter Charles Mohan, $585,000.

D St., 1500-Chad M. and Donna M. Anthony to Bradley R. and Margaret S. Gentile, $1.2 million.

Dubois Pl., 4340-Frederick Courtney Whiting to Domonique Roberts-Mack and Matthew Applegate, $287,000.

Fort Davis St., 1544-Garrick W. Reid to Arthur Edwards, $250,000.

H St., 5111-H Street Homes Corp. to Amber and Marcus Coleman, $419,000.

I St., 335-Benjamin S. Martin to Matthew Thornton and Emily Barson, $1.23 million.

Lebaum St., 504-William A. and F. Denise Catlett to John Snowdy, $251,000.

Massachusetts Ave., 1627, No. 104-Alan Chargin and Hannah Marie Schiller to Patrese Atine, $333,000.

Mississippi Ave., 117-Demetrius A. Norman to Anthony V. Stevens, $432,000.

Pennsylvania Ave., 1391, No. 310-Meredith Hattie Hindley to Wesley George Dempster, $374,000.

S St., 1528-Warsame Inc. to Donnie Spencer, $687,500.

Southern Ave., 3918, No. B-Mohamad Alnoor to Carlotta Teal, $185,000.

Suitland Terr., 2123, No. B-Judith Acty to John and Ana Marshall, $185,000.

W St., 1624-Jack Spicer Properties Corp. to An Thanh Pham Do, $420,000.

Fourth St., 505-Douglas J. Caldwell and Melissa Ann Duane to Bethany Joy and Michael Glenn McCarthy, $1.25 million.

10th St., 745-Royal R. Roth to Jennifer M. May, $1.05 million.

17th St., 108-HSBC Bank USA and Nomura Home Equity Loan Inc. to Jung Soo and Andrew Keun Hyung Lee, $481,480.

18th St., 2413-DNJH Corp. to Joseph Green III and Deena Lawrence, $410,000.

23rd St., 2406-Yvette S. Gillis to Jasmine Tilson, $310,000.

Southwest

Delaware Ave., 755, No. 181-Matthew E. and Allison J. Rose Sonnesyn to Marcos Vinicius Chiliatto Leite, $849,900.

H St., 505-Catherine J. Westbrook and estate of Richard Bowker Westbrook to Neal Drobenare, $1.07 million.

M St., 240, No. E700-Estate of Seabern Hill and Daniela De Oliveira Hill to Lauren Elizabeth Camille Richie, $403,100.

N St., 500-1301-Michael R. Jack to Nina C. Davis, $325,000.

Third St., 628, No. 115-Shanti R. Sethi to Ricardo Restrepo-Castano, $640,000.

Fourth St., 1224, No. 7-James A. and Shan McCollough Kidney to Hampton Hunter Bruton and Aneesha Winifred Sehgal, $820,000.

Seventh St., 700, No. 731-Janice M. Cowart to Jill Stacey Carlen, $399,900.