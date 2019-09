District of Columbia

These sales data recorded by the D.C. Office of Tax and Revenue were provided by Black Knight Inc. in May. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

Northeast

A St., 1429-Lorenzo Antonio Rodriguez-Olvera to Theodore John Van Houten and Evan David Riggs, $389,500.

Baldwin Cres., 2454-Sushila Chanana and Michael A. Kapoor to Kawytae Deon Norals, $665,000.

Blaine St., 3359-Cynthia Ann Simpson to Chaka Butler, $345,000.

C St., 1339-David N. and Danielle Richard to Sneha Pampati and Deepal Dharia, $681,750.

Capitol St. E., 3922-James and Bradley Sample to Corey N. and Danielle L. Trout, $454,508.

Central Ave., 4615-Malcolm C. Streeter to the Christine Mocheche Makori, $375,000.

Cherry Rd., 3131, No. 32-Silke M. Hansen to Claude S. and Priscilla L. Martin, $350,000.

Constitution Ave., 1704-Claude and Shirley M. Braxton to William I. Stewart and Anne C. Welsch, $668,000.

D St., 407-Charlotte Watson to Curtis L. and Kenia Osekowsky, $800,000.

E St., 721, No. 3-Shruti Vaidyanathan to Matthew Paul Praske and Caroline Cassidy, $620,000.

E St., 1908-Shanae Tina Marie and Yasir Ali Omar to James M. Baker and Evgeniya Derbush, $553,000.

Eastern Ave., 1434-William L. and Tracey S. Kearney to Christopher Vanand Olajide Atoyebi, $375,000.

Evarts St., 2612-Volta Corp. to Bruce Orphanas Hill Jr., $470,000.

Field Pl., 5823-Charrsi Pierre Brightharp to Brooke I. Young, $445,000.

Fort Totten Dr., 4718-Terri L. Frazier to Christopher C. Lambert-Rogers, $495,000.

G St., 330-Matthew and Maureen Cleaver to Aaron P. and Meredith E. Wagner, $925,000.

G St., 1443-Ricardo and Elizabeth Da Silva to Christiana E. Stephenson and Matthew L. Aks, $800,000.

Hamlin St., 613, No. 9-Stephen C. Wright and Thomas M. Woodruff to Andrea D. Roberson, $274,900.

Hayes St., 5351-Estate of Charles P. Gibson and Althea G. Hicks to Niota Opiotennione, $350,000.

Holbrook Terr., 1210, No. 104-Lashonda Brenson to Courtney Dredden Carter, $331,000.

Jackson St., 1315-Cara A. and Joseph A. Finley to Evan Glenn Rogers and Jennifer Leigh Williams, $789,000.

Kenneth St., 664-Marc C. Ehman to Adam Comis, $865,000.

L St., 1738-Marlon Jones to Jacqueline Dalton, $465,000.

Monroe St., 3138-Congressional Monroe Homes Corp. to Adam and Melissa Goldberg, $851,000.

Morse St., 1138-Rebecca Grant to Natalie Mitchell and Daniel P. Tynan, $735,000.

Newton St., 1601-Kristin Kilbane and Brian Friel to Greg A. and Renee D. Mason, $750,000.

Orren St., 1120-WSD Capital Corp. to Chase Harrell and Tara Nicole Woodley, $725,000.

Otis St., 1927-Peter Castro to Natalia and Josiah McDonald, $400,000.

Polk St., 4324-Sanjeewa P. Wickramasekera to Erin M. Humphrey, $399,900.

R St., 15, No. B-Patrick Daubert and Marilu Vargas to Jesse Johnson, $460,000.

Rhode Island Ave., 12, No. 2-Jason Trevor Koitz to Kenneth S. Goff and Andrew J. Sparkes, $789,900.

Sargent Rd., 5000-Zebedee S. and Marvin Wesly Sloan to Nathan Robert Luecking and Yvonne Slosarski, $490,000.

Staples St., 1219-Estate of Estelle Bunch and Daniel Oshtry to Hannah A. Urrey and Brenna L. Barber, $528,000.

Tennessee Ave., 218-McKinley D. and Stacie Marsh Hunter to Thomas Edward Mark and Ashley Carol Haun, $790,000.

Trinidad Ave., 1626-Fedorman Associates Corp. to Bruce Richard Shortnacy, $635,900.

Upshur St., 2201-Louis L. and April D. Jenkins to Aaron Hyun Soo Way and Kristen V. Peck, $490,000.

Third St., 1141-Bryan Sebobo to Sonia Tabriz, $623,320.

Fourth St., 1906, No. 1-David R. Coffin to John Shelson, $497,000.

Eighth St., 605-Ryan Gordon and Roneeka Bhagotra to Uriah James Friedl and Taneka Dee Caffee, $619,900.

10th St., 439-Dogwood Restoration Corp. to Claude and Daniel J. Kobasic, $1.65 million.

10th St., 4310-Steven Erickson and Anju B. Raghavendra to Peter and Amy Bessada, $801,000.

12th St., 4101-Kolmurry Properties Corp. to Jeffrey R. and Mary L. Volkmann, $929,000.

14th St., 633-Timothy and Candice Chan Hong to Kayla Christienne and Benjamin Joseph Holgash, $920,000.

17th St., 2520-Lucrative Creative Investment Organization to Allison Swislocki and Griffin W. Huschke, $700,000.

18th St., 1229, No. 201-Spa 2 Corp. to Jonathan Miller, $270,000.

21st Pl., 2410-Veteran Built Homes Corp. to Robert John Harris and Michael James Brassfield, $650,000.

23rd Pl., 517-Jeanne N. James to Timothy O’Boyle and Kyra Jennings, $674,900.

52nd St., 855-Sheila Murphy to Christelle Domercant, $315,000.

Northwest

Adams Mill Rd., 2707-Danielle C. Vermazen to Margaret Victor, $621,000.

Albemarle St., 3728-Jay J. Davenport to Jonathan Elkin and Jacqueline Cohen, $950,000.

Ashby St., 4900-Richard Emmanuel and Jennifer Price Glod to Megan L. and Jordan M. Chasnoff, $1.02 million.

Beekman Pl., 1674, No. C-Bryan Richard and Elizabeth Wilcox Saba to Elizabeth R. Fager, $825,500.

Bryant St., 27, No. 1-Michael P. Fenton to Patrick Metz, $775,000.

California St., 1860-Kathleen E. and Timothy Rudis to Chelsea J. Kirk, $390,000.

Calvert St., 1824-NFD Calvert Street Development Corp. to Jesse Rosenthal and Julissa Chong, $1.15 million.

Cathedral Ave., 3901, No. 41-Amanda B. West to Sean and Kate M. Coburn, $260,000.

Cathedral Ave., 4201, No. 521W-Krista Lee Ellis and Jason M. Hodges to Jihyun Huyck, $334,000.

Champlain St., 2328, No. 401-Robert D. Litowitz to Kaywin Feldman and James Martin Lutz, $1.85 million.

Chapin St., 1417, No. 307-Kathryn Elizabeth Hampton Brown to Michael John Zona, $565,000.

Chevy Chase Pkwy., 5448-Damian J. and Marjorie M. Kulash to Jean-Pierre Gerard Brun and Nancy Jean Cooper, $1.85 million.

Clifton St., 1323, No. 34-Connor Caples to David F. Wade Jr., $635,000.

Columbia Rd., 1880, No. 405-Paul R. Bassett to Roman S. Dmitriev, $259,900.

Connecticut Ave., 2126, No. 52-David R. and Elizabeth R. Ford to Michael C. and Michele Herout Lemmon, $1.7 million.

Connecticut Ave., 3620-Emily A. Jones to Julia K. and Leonard A. Merlo, $280,000.

Connecticut Ave., 3701, No. 604-Armando and Leticia Pillado to Erin Fernades, $218,000.

Connecticut Ave., 4444, No. 706-Allison Lowry and Jeremy Paul Evans to Ashley Crenshaw, $482,000.

Connecticut Ave., 5109, No. 1-Whitney Pakpour to Martina Perino and Brian Martalus, $749,000.

Corcoran St., 1733-Estate of Pat Lee Wiley and James E. Burk to Judith L. Klavans and Evelyne Tzoukermann, $1.2 million.

Crittenden St., 408-Kevin Michael O’Hara and Meaghan Ruth Beckley Phelan to Thomas Daniel and Stephanie Hanson Damassa, $765,000.

Davis Pl., 4114, No. 106-Corrie E. Paeglow to Joseph M. Wheeler, $335,000.

Devonshire Pl., 2737, No. 505-James and Margaret Caro to Frances E. Pickering, $492,000.

E St., 616, No. 822-John Peter and Jaime Lee Anderson to Ines Susana Angulo De Aviles, $477,000.

Ellicott St., 4102-D. Gay Walde to Benjamin Guy Thompson and Virginia Ann Glasgow, $762,000.

Euclid St., 1662, No. A-Juana F. Darlington to Jenna Wynne Bolino, $375,000.

F St., 2030, No. 707-Susanne B. and E. Joan Blanchette Mackie to Amir Djutovic and Sabina Djutovic-Alivodic, $225,000.

Farragut St., 222-Katy M. Matthews to Kerie Anthony, $185,700.

Fessenden St., 4405-Rosemary T. Bellow to Lee D. and Shari R. Feinberg, $905,000.

Florida Ave., 521, No. 2-William Stuart and Caroline Bronaugh Baugher to Rezarta Haxhillari, $690,000.

French St., 921-Dogwood Restoration Corp. to Ellen M. Boomer, $1.55 million.

Geranium St., 706-Adrian Brown to Katherine M. Smolski, $410,915.

Greenwich Pkwy., 4423-Oli M. Zodeh to Baljit Wadhwa and Robert Tiedemann Schreiber, $1.45 million.

Hall Pl., 2214-Brian J. and Lindsay S. Winterhalter to Geoffrey Graber and Elizabeth Thornton, $1.47 million.

Hamilton St., 612-Kristopher A. Larsen and Lisa R. Colson to Yana V. Makarova, $629,000.

Harvard St., 604-David Fultz to Syed Ahmed Shafin Nasr and Lina Tolvaisaite, $940,000.

Harvard St., 1451, No. 6-Christopher J. Wilson and Fan Yang to Lauren Rocchini, $500,000.

Hemlock St., 707-Urban Investors Property Management and to Rose Mary Cristwell, $555,000.

Holmead Pl., 3453-Isidore Corp. to Jonathan Carlson, $564,900.

I St., 2141, No. 605-Paulina Soto Cofre to James J. Mahshie Jr., $225,000.

Ingleside Terr., 1840-Philip Mann to Ruben J. De Lemos B. Barreto and Halliday Eaton Hart, $1.43 million.

Irving St., 430, No. 4-Lee E. Vason to Said Bakhache, $270,000.

Irving St., 1833-Valentina Kalk to Leigh R. and Monica T. Phillips, $1.25 million.

Jefferson St., 1212-Soapstone Investments Corp. to Rachel Ali, $686,000.

Jenifer St., 4223-Estate of Marjorie H. Wystrach and Gretchen W. Asmuth to Klaus L. Schonwolf, $810,000.

Kalorama Rd., 1701, No. A-2-Jonathan and Elizabeth Rose Zuck to Melissa M. Bunney, $737,500.

Kalorama Rd., 2010, No. 305-Jeffrey and Karen Baetz Schott to Caitlin Campbell and James Hahn, $490,000.

Kenyon St., 645-Jeremy S. Engel and Rana Rabei to Margaret Louise and Nicholas Allen Bird, $720,000.

Kenyon St., 1615, No. 44-Rachel Elizabeth Simon and Kevin Richard Ulrich to Gregory Ryan Nodler, $392,400.

L St., 1001, No. 602-Ahmed and Ayman Mohyeldin to Victor Sean and Gail Shuh-Hwa Ling, $775,000.

L St., 2201, No. 319-Samuel De Paula and Raquel Pires Araujo Hamzem to Matthias and Vanda Berninger, $395,000.

L St., 2425, No. 621-Lindsey Ranish to Quinn Natalie Hirsch, $655,000.

Langley Ct., 3901, No. F558-Elizabeth Gaines to Emily K. Mella and Francis Blubaugh, $535,000.

M St., 910, No. 130-Mark Jonathan H. McCrone to Joshua Waizer, $635,000.

Macarthur Blvd., 4617 1/2, No. B-John P. and Ashley C. McGlone to Andrew Donnels Logan, $672,000.

Manchester Pl., 5801-Estate of Bennie Harold Dixon and Sherrie Dixon Williams to Danielle and Brandon Thompson, $1.1 million.

Massachusetts Ave., 400, No. 219-Steven M. and Holly B. Kreutter to Maceo K. Sloan and Victoria Treadwell, $782,500.

Massachusetts Ave., 1010, No. 413-Christine Redman to Jeremy Troy and Shelby Boulet Mathis, $699,000.

Massachusetts Ave., 1727, No. 618-Clayton A. Bond to Anh-Chi Thuy Nguyen, $236,000.

Mintwood Pl., 1840, No. 204-Alan C. Todd and Catherine G. Calvert to Kathya Orellana, $390,000.

N St., 20-Song Yi and Kai Hung to Benjamin Matz, $797,000.

N St., 2101, No. T5-Faranak Najibi and Jonathan Torchman to David Morgan and Anne Wake, $565,000.

Nevada Ave., 5417-Ronald B. and Dona M. Harris to Sonali Chandra Tang, $1.1 million.

New Mexico Ave., 2801, No. 524-Judith Ann Tickner to John T. and Rhonda Bentz Bozzella, $1.12 million.

New York Ave., 5-Branden W. Bucksell to Aurash Azimi-Ghomi, $632,000.

Oneida Pl., 415-Patrice E. Adams Porter and estate of Marie H. Adams to Katherine-Anne Rosenthal and Madeline Connors, $585,000.

Ontario Rd., 2510, No. 3-Keith B. Greenberg to Francisca Maryanne U. Fernando, $627,000.

P St., 2141, No. 307-Ary Atrushi to Evan Gassman and Laura Minsal-Muniz, $624,000.

Park Rd., 1008-Ravindra P. Joshi to Ali Tabatabai, $1.15 million.

Park Rd., 1457, No. 403-Luis A. Orellana-Argueta to Kemi N. Olowoofayoku and Delores Oliver, $380,000.

Park Rd., 1854-Rachel and Brian P. O’Malley to John Richard Loughner and Katherine Diane Aaby, $1.31 million.

Perry Pl., 1435-Kaim Development Corp. Corp to Melissa Harclerode and Thomas B. Wilks II, $700,000.

Porter St., 3416-Susan J. Coll to Pierre-Alexandre Thil and Paula Restrepo Cadavid, $1.3 million.

Q St., 1201, No. 1-Matthew Robert and Jessica Ann Stuart to Travis David Hoadley and Daniel Joseph Hopkins, $485,485.

Q St., 1615, No. 1207-Stephen M. Zagami to Abdullah Omar Saif, $539,000.

Q St., 2516, No. Q206-Meredith Robertson Balenske to Stacey E. Benefield, $442,500.

Quesada St., 3418-Kamran and Monazza A. Idrees to Seema Mittal and Matthew Roper, $1.39 million.

R St., 921-Erika Paola Gutierrez and Kevin R. Sheridan to David Ellenberger and Vimi Vasudeva, $2.05 million.

R St., 3026, No. 2-John C. and Patricia E. Murray to Mark Patrick Adams, $700,000.

Rhode Island Ave., 37-Christopher Mack and Noelle Mack Fisher to Rajai Karthik Tiruvarur Gopalakrishanan and Zeena Johar, $1.3 million.

Ridge St., 424, No. 5-Christopher W. and Andrea M. Bourque to Joseph Jerome, $383,000.

Rittenhouse St., 3205-Javier Beltran to Nilse Ryman and Gloria Munoz Ortega, $1.1 million.

Scott Cir., 1, No. 808-Christopher L. Beakey and Michael E. Weider to Robert Genovese, $379,000.

Sheridan St., 726-Thomas Gerard and Amanda Wimmer O’Brien to Korey M. Bissonnette and Nicole Anouk Leger, $510,000.

Sherier Pl., 5326-Nadine Dutcher to James P. Denvir III and Lee Rangeley Wallace, $1.07 million.

Spring Rd., 1437, No. 11-Margaret E. Hardy to John Barfield and Kayla Marshall, $392,500.

T St., 1731, No. 1-Elizabeth Ransom to Rebecca Livengood and Nathaniel Wenstrup, $639,900.

Taylor St., 1300, No. 203-Marina and Simon Eisenberg to Edward Benjamin McClamrock, $615,000.

Tewkesbury Pl., 823-Dina Shapiro to Serena Mehra and Anna Rubiano, $480,000.

Tunlaw Rd., 2308-Estate of Ulrich J. Jacoby and Laurie Ann Redifer to Margaret Winkler, $925,000.

U St., 120-Marguerita D. Ragsdale to Laura K. Tom and Scott Patrick Kennedy, $1.06 million.

Upshur St., 210, No. 3-Delina 2000 Inc. to Timothy F. Dodds, $550,000.

Upshur St., 712-Robin Weiss to Benjamin Louis Miller and Kay Lynn Steiger, $772,000.

Van Buren St., 1336-Dilan Investment 1003 Corp. to Philip Pachtman and Caitlin McAllister, $925,000.

Van Ness St., 4924-Lucy Cummings and Matthew L. Kendall to Lindsey M. and Todd L. Schulte, $1.38 million.

Vermont Ave., 2120, No. 316-Young Kang to Brendan W. McEntee and Joshua K. Cheung, $650,000.

Volta Pl., 4449-Justin L. and Rachel A. Browder to Nicholas C. and Anna Lisa Szczur, $925,000.

W St., 1418, No. 304-Seemaa Mittal Roper to Alyssa George and David Cameron Dicker, $632,000.

Warner St., 409-Darien J. and Erin Saul to Peter S. Corbett, $980,010.

Whittier St., 301, No. 104-Barbara A. Tyler to Robert K. and Franco B. Aveau, $335,000.

Wisconsin Ave., 3100, No. 404-Judy Lille Tidwell to Clifton Capes, $225,000.

Wyoming Ave., 1801, No. 43-Katherine Steel to Laura Leigh Acton, $621,500.

First St., 2019-Marilyn E. Lashley to Glenn Lauren Love and Abhishek Saxena, $1.22 million.

First St., 5710-Alease Y. Scarborough to Alicia Yolanda Alfred, $599,000.

Third St., 4113-Adam E. and Stephanie L. Schumacher to Stephanie Allyson and Steven Eric Mumm, $785,000.

Fourth St., 811, No. 112-Sindia Luz and Emiliano Tellado to Lala R. Qadir, $558,200.

Fourth St., 811, No. 821-James Andrew Clark and Judith Claire Schachter to Chad M. Shahan and Cole T. Chance, $468,500.

Fourth St., 5010-Michael E. Neal and Rima C. Karim to Ihsan and Elisa Gunduz, $701,000.

Fifth St., 1413, No. 100-Curtis L. Whitehair to Ashley Garrigus and David Holsopple, $710,000.

Fifth St., 5131-Kathleen Bullen Selman to Cian R. Wilson, $716,000.

Seventh St., 777, No. 708-Kevin Morris to Toquyen Thi Nguyen, $433,000.

Seventh St., 4123-Macey W. and Caroline R. Levington to Clint Joseph Novotny and Michael Stephen Deprince, $869,000.

Seventh St., 4840-Sarah H. and Jaap V. Dekkinga to Jennifer Brooke Frey and Daniel Scott Fichtler, $780,000.

Eighth St., 5712-Lucrative Creative Investment Organization to John Joseph and Patrick Murray O’Connor, $635,000.

Ninth St., 5510-Patricia E. and Stephen A. Ortiz to Theodosha and Walter D. Abilla, $780,000.

10th St., 1117, No. 701-Corrina Anne Pavetto and Amir Fadakar to Bianca Ponce De Leon, $715,000.

11th St., 1425, No. 502-Grant Hollingsworth to Perla Rocio Calidonio Aguilar, $620,000.

12th St., 1115, No. T3-Hafiz Corp. to Myung Hyun Lee and Heecheong Chin, $565,000.

13th Pl., 6605-Deborah D. Colley and estate of Esther R. Coles to Mark Eric Fleury and Beth Ann Ludlum, $640,000.

13th St., 1600, No. A-Reza Ladjevardian to Peter J. Kadzik and Amy Weiss, $2.36 million.

13th St., 3532, No. 2-Nathaniel Gunn Arnold and Valentina Flamini to Jennifer Kenney Austin, $799,000.

13th St., 3916, No. 1-Gabriella Ahmadia to Morgan Stuart, $362,000.

15th St., 1822, No. 302-U.S. Bank and Truman 2012 SC2 Title Trust to Ben Huh, $225,000.

16th St., 2000, No. 103-Michael J. Dunagan to Joseph Haney Talbet and Mohsen Tolba Mohamed Aboubakr, $560,000.

17th St., 2550, No. 410-Christopher P. Gonzales to Justin M. and Jazmine D. Kemp, $505,000.

18th St., 1325, No. 310-Nancy Remine Trego to Laurie Anne Valora, $385,000.

18th St., 1930, No. 23-Melinda Manning to Emilia Maria Stepinski and Christopher Jay Jones, $500,000.

20th St., 1301, No. 907-Estate of Roger B. Hirschland and Edward C. Hirschland to David W. Borenstein, $315,000.

21st St., 1260, No. 606-Pedro Martinez to Polina Grushanskaya, $300,000.

22nd St., 1177, No. 8E-Jean-Marc Voyadzis to Ketaki S. Bhagwati and Sanjay Puri, $2.4 million.

23rd St., 1155, No. 8G-Yoshimichi Kawasumi to Paul Bailey and Tanya O. Murphy, $765,000.

25th St., 1010, No. 110-New Letterman Associates Corp. to Benjamin Eilers, $216,000.

29th St., 1215-Debra Elizabeth and John William Watson to Marina Lara Leon, $1.1 million.

31st Pl., 6626-Deutsche Bank National Trust Co. and Mastr Specialized Loan Trust to Jung Soo and Andrew Keun Hyung Lee, $864,211.

32nd St., 4802-Lester Andrew Huff to Amit Dalip and Sonya Nirmal Rikhy, $1.89 million.

34th Pl., 3430-Daniel E. and Jayetta Z. Hecker to Thomas W. Shea and Joan M. Sapienza, $1.96 million.

38th St., 2211-Charles Reed Dudley to Jason Robert Harris and Jenna Rose Stark, $1.23 million.

39th St., 3430, No. C699-Lisa Greenman and estate of Corrie Shanahan to Terry J. McGowan, $504,498.

42nd St., 2325, No. 318-Laurel A. Shuster to Brendan Mullenholz, $295,000.

44th St., 1548-Ami Michelle Gates and Jeremy Paul Bolton to Anne C. Selak and Matthew D. Hoelle, $995,000.

49th St., 2246-George P. and Eugenia G. Romilly to Walter S. and Patty W. Hamsher, $1.98 million.

Southeast

A St., 4638-Cabin Branch Investments Corp. to Alberto Lopez and Stephanie Ann Schwarz, $379,000.

Alabama Ave., 3683, No. B-Lea Yegene Cho to Ronald David Edwards II, $205,000.

B St., 4444-Belete Kirub to Jordan Eric Harrison, $736,000.

Brandywine St., 645-SMC Realty Investment Corp. to Annise M. Savoy, $363,000.

Burbank St., 488-Emily M. Pretlow to Lauren McKinney, $330,000.

C St., 4800, No. 202-Tarrh Jalal to Mostofa Mohammad, $75,000.

Capitol St. E., 1447, No. 2-Michael Robert Ferrier to Eric James Pluntze and Jessica Erin Laycock, $464,500.

Carolina Ave. N., 810-Christopher Eric Lane and Sara C. Bennett to Brian Maccarthy and Liza Heyman, $1.62 million.

Congress St., 707-Silvio Mamani to Virginia Simone Litrenta, $394,900.

D St., 802-Stephen and Kelly Silverman to Daniel and Lindsey Grunert, $1.39 million.

D St., 1514-Vincent J. and Kathleen Houghton to Tara Fortier and John Wunder, $725,000.

Duddington Pl., 123-Estate of Helen T. Farr and Roger A. Kindler to Christian J. Fay and Jelena Fay-Lukic, $795,000.

Fort Davis St., 1659-Phyllis M. Savage to Johnathon and Lauren Nicole Huston, $412,000.

G St., 640-Peter J. and Adrienne C. Penebre to Andrew and Megan Byrley, $956,500.

Good Hope Rd., 1907, No. 209-Guillermo L. and Maria Caireli to Tyrone A. Moore, $172,000.

Halley Terr., 4325, No. 102-Theon Group Corp. to Cierra T. Alexander, $207,000.

Highwood Dr., 3528-Kenneth Adalikwu to Joy Plummer and Leventon Terrell Brown, $608,000.

Independence Ave., 1027-Besnik and Natasa Keys Ruka to Robert Michael and Virginia Dearing Heppner McMillin, $973,000.

Kentucky Ave., 733-Dovecot Development Corp. to William M. and Stacy S. Skelly, $1.38 million.

M St., 3303-Mustafa A. Tariq to Champlin and Gimari Jones, $430,250.

Massachusetts Ave., 1836-Doretha A. Alston to Daniel Martin Lind and Alma Noemi Acosta Garcia, $627,000.

N St., 3509-Tyler Pham to Norman and Denise C. Gavin, $558,500.

Newcomb St., 537-Malcolm H. Woodland to Nasser Danesh, $440,000.

Pennsylvania Ave., 1500, No. 106-Andrew Bossone to Ariel M. Gory, $249,024.

Potomac Ave., 1409-Christopher M. and Jean L. Boehmler to Noah W. Baker and Hannah M. Owens, $712,000.

S St., 1812-Helen Pajcic and Marvin Nicholson to James Christopher and Megan O’Kelly Hoover, $375,000.

Southern Ave., 3928, No. A-Munitrust Reo Corp. to Aubrey Reveley, $85,000.

W St., 2941-Matthew Nugen to James Ransom and Hannah Katherine Wegmann, $675,000.

Fourth St., 920-Beth Amber Leonard Fabbri to Haneen Shalabi and Sheil Yashkumar Shah, $1.1 million.

11th St., 228-Elizabeth R. and Brendan D. Mayer to Celia McLaughlin, $945,000.

17th St., 131, No. 3-Alan J. Smith to Bella Woo, $285,000.

18th St., 2426-Maurice Ellis Purvis to Sharlitta M. Mickel, $386,000.

37th St., 2015, No. 301-Ighodro Evbuoma to Curry Hagerty, $170,000.

46th Pl., 1185-Sarena Mcrae to Ari Isaacman Bevacqua, $375,000.

Southwest

Danbury St., 18-Jack Spicer Properties Corp. to Hiriti Berhearaia, $275,000.

Delaware Ave., 1301-Ryan E. Zalaskus to Ruth Grossman, $215,000.

O St., 23-Tara Linda Copp and William Hutchison to Lindsay Sayre and Ryan Albrite Lam, $627,000.

Third St., 1101, No. 611-Centre Square Corp. to Brian Elliot Henson, $335,000.

Fourth St., 1250, No. W112-John Patrick and Lauren M. Bren to Grace Elizabeth Calderwood, $244,000.