District of Columbia

Northeast

Ames St., 3977-Wendy Sturley to Joyce Cassandra Boggerson, $467,500.

Baldwin Cres., 2518-Daniel A. and Vanessa R. Banks Gonzales to Raphael B. Radon, $690,000.

Buchanan St., 1301-Christopher A. and Sarah Vaugeois to Matthew A. Stevenson and Abigail B. Scott, $620,000.

Clay St., 4509-Elmer Rosales to Martin Q. Hernandez, $400,000.

Crittenden St., 1613-Timothy and Nicole Fitzgerald to Nancy Pyne and John Cross, $645,000.

E St., 1328-Elizabeth W. and George M. Mackie V. to Jennifer L. Erickson, $877,500.

Emerald St., 1320-Dean V. Williamson to Reed Whitman and Abigail Elizabeth Linsk, $684,000.

Gales St., 1712-1714-William O’Donnell to Darik K. Gossa, $445,000.

Hamilton St., 1221-Estate of Medric C. Mills Jr. and Medrie C. Mills III to Eugene Duda, $375,000.

Holbrook Terr., 1240, No. 104-Delisa Barrons to Courtney Elise Gsell, $315,000.

Jay St., 5205-Third Story Capital Corp. to Tamara and Sara Good-Chanmugam, $387,000.

Maryland Ave., 704-Kevin F. and Amy Humes Offiner to Erin Clifford, $790,000.

Parker St., 226-John Neureuther and Lauren Parks to Kylie Schafer, $621,000.

Quincy St., 1311-Sarah C. Alexander and Wouter Boer to Antonia Menezes and Andrew Myburgh, $943,577.

Regent Pl., 522-Daphne M. Lasalle and Jared B. Jackson to Alexander R. Moss and Katherine Marie Noethe, $750,000.

Rosedale St., 1638-Joshua D. Nadas and Lillian C. Rosen to Sebastian Sobolev and Caitlin Van Orden, $710,000.

Sheriff Rd., 4727-Kyra Holland to Monique N. Boyce, $275,000.

Third St., 203-Patrick Michael Murphy to Chau Phan, $1.06 million.

Seventh St., 3000, No. 217-Estate of Susie Alberta Barnes and Leslie K. Stroghers to Candace M. Elliott, $209,250.

Ninth St., 533-Kruesi Margaret to Joshua L. and Sandra I. Sweek, $630,000.

11th St., 900, No. 2-Justin Mumford to Prashant and Kimberley Ann Joshi, $990,000.

12th St., 440, No. 113-Luke D. and Karin M. Ballman to Carson Murray and Genevieve Ann Edens, $659,000.

13th St., 2256-Sheila A. Jauma to Nathan Morris, $495,000.

16th St., 24-Vivian L. Henry to Reuben Baris and Denali Boon, $760,000.

18th St., 328-Alexander Charles and Hannah Donart to Abigail Cleary Duggan and Christopher Allerton Short, $790,000.

18th St., 2707-Megan L. and Jordan M. Chasnoff to Elizabeth Sarah Lindsey and Erika Michelle Johnson, $759,000.

20th St., 3000-Adam R. and Katherine S. Ficke to Sami Khidhir Hamza and Rachel Janine Witsaman, $730,000.

35th St., 2-Sun Development Corp. to Ermias W. Yirga and Hiywote M. Walelegne, $350,000.

45th St., 1122-Real Estate Market Corp. to Lena and Kenneth Salins, $520,000.

48th St., 822-Erika R. Hunter to Milton Yates and Hannah Thomas, $328,215.

51st St., 815-Sade Hinton-Morris to Xavier Francis, $375,000.

Northwest

Adams Mill Rd., 2611, No. 303-Jin Bae to Irene Rehberger Bescos, $355,000.

Appleton St., 3628-Felice J. Levine to Douglas Usher and Libbie Rifkin, $1.15 million.

Brandywine St., 2745-Kay Redfield Jamison to Allison K. Butler, $1.36 million.

Buchanan St., 533-Sarah and Jeremy M. Dommu to Melissa Joy Lynch and Daniel John Herman, $747,500.

California St., 2122-Paul Justin Fitzgerald to Catherine Logan Raber, $380,000.

Capitol St. N., 6424-Mildred J. Williams to Habeney M. Medhane and Messai Gessesse, $452,000.

Cathedral Ave., 4201, No. 801E-Nicholas Worth to Andrea Marina Garcia De Hamilton, $495,000.

Clifton St., 1429, No. 2-Catrina A. Savelle and Michael R. Moore to Brigitte Marie Brown, $649,900.

Columbia Rd., 1106, No. 302-La’shawdra Scroggins to Mari Sakai, $360,000.

Columbia Rd., 1763, No. 501-Liliane Winograd to Julie Clocker Chen, $460,000.

Connecticut Ave., 4600, No. 603-Orison Partners Corp. to Samantha Jeffrey, $280,000.

Corcoran St., 1724-Thomas R. Mounteer to Courtney D. and Michael J. O’Brien, $2.15 million.

Crittenden St., 1515-Juliette K. Dorsel and Albert L. Wood to Christopher Doland Broad and Katherine Louise Olson, $931,000.

Delafield Pl., 1207-Bellux Investment Inc. to Matthew Schweich, $1.35 million.

Embassy Park Dr., 4220-Stephanie Pavelic to Mona Ashvin Vaidya, $875,000.

Fairmont St., 1321, No. 207-Joshua C. Barnhart to David Ganz, $345,000.

Flagler Pl., 2108-Timothy R. Meighan to Cindy Nien-Ping and Betty Nien-Hua Yu, $1.35 million.

Florida Ave., 929, No. 5003-Alexander L. Cole to Alexandros C. Taliadoros, $505,000.

Garfield St., 3714-Dilan Investment Corp. to Timothy E. Dubel and Lawrence D. Pixa, $1.5 million.

H St., 925, No. 708-Jason A. Ross to Sarah Elizabeth Lowery, $867,000.

Harvard St., 762-Castlewood Investment Corp. to Jason Attermann and Dawid Kuc, $874,900.

Harvard St., 1663-Josef and Olan Quattro to Barbara Ellen Hendrie and Lucia Caroline Hanmer, $1.25 million.

Holmead Pl., 3453-Isidore Corp. to Andrew J. Shunk and Michael G. Lynch, $750,100.

Iowa Ave., 4620, No. 3-Nikki E. Drevich to Patricia Gayle N. Martin, $350,000.

Kenmore Dr., 4600-Colleen E. Gerner to Larry Dean Kontz and Michael Patrick McCarthy, $1.94 million.

Kenyon St., 771-Jonathan Mundwa to Julio Cesar Rodriguez, $540,000.

Langley Ct., 3911, No. F564-Ryan C. Hunter to Aline Madeleine Simone Piedecooq and Idriss Roland Jean Marie Deffry, $540,000.

Longfellow St., 1433-Marvin T. Kuperstein to Gilbert Raymond and Seiko Kirkham, $1.17 million.

Manning Pl., 5318-Anne B. Wicks to Katherine Laurel Nichols, $825,000.

Massachusetts Ave., 1010, No. 902-Maria Chiara Manzini to Emani V. Walks and Dawn Kum, $725,000.

McKinley St., 2738-Yves Balcer to Grant W. and Melissa K. Epstein, $1.69 million.

Missouri Ave., 1217-John R. Meagley and Sybil A. Manning to Hana Demissie, $675,000.

N St., 3239, No. 11-Andrew S. Boutros to Jagdish P. Mishra, $519,900.

New Hampshire Ave., 800-FFC Properties Corp. to Albert Samost, $900,000.

New Mexico Ave., 2801, No. 203-Estate of Toni Averett Ritzenberg and Jeffrey Kraskin to Joan M. Kerrigan, $901,000.

Oak St., 1414-Paul M. and Emily K. Deyoung to Jonathan E. Hillman and Elizabeth Bird, $837,290.

Ontario Rd., 2515, No. 2-Meier Development Corp. to Ariel Weinberger and Elira Kuka, $1.15 million.

P St., 1718, No. T17-James and Dina Katsev Igoe to Joanna Corzo, $285,000.

Pennsylvania Ave., 701, No. 1016-Shu-Chen Puffer to Marika Georgakopoulos, $372,000.

Porter St., 3806, No. 199-Edward S. and Neesham K. Spitzberg to Kathryn Haggerty Falconi, $374,000.

Q St., 2500, No. 413-Erik Durbin and Veronique Dupont to Sean and Jaclyn Walsh, $545,000.

Quebec Pl., 1028-Michelle E. Gadd to Christine Kalil, $785,000.

R St., 1401, No. PH5-Kasie Hunt to Terrance Clifton Ford, $476,500.

Randolph Pl., 59, No. 1-Alexander Hays and Ashlyn Seymour Teel to Daniel Dammann and Beth Kroman, $710,000.

Riggs Pl., 1617, No. 4-Forge Farm LP to Deanna June and Yousef B. Javadi, $786,500.

Runnymede Pl., 3328-Susan Sayler Kline and Jeffrey W. Mullaney to Michael Noland-Conlow and Kristen Titus, $1.52 million.

S St., 1824, No. 104-S. Ray Brumley to William Carleton and Veronica Prichard Parke, $587,500.

Sherier Pl., 5717-Paul Gerard and Christina Mattia Cuomo Diver to Alexandra W. and Justin L. Pistore, $1.53 million.

Sutton Pl., 3227, No. C-Robert W. Packwood to Julie and Kristy Morris, $700,000.

Taylor St., 212-Jahangir Kabir to Anne Hilger, $644,000.

Tracy Pl., 2323-Michael J. and Wendy L. Petruzzello to Sassan Kimiavi and Gazelle Hashemian, $2.7 million.

Upshur St., 1727-Philip A. Lepanto and Katherine E. Swanson to Milgo Galaydh and Matthew L. Aruch, $1.15 million.

V St., 1390, No. 416-Ana P. Cusolito to Janelle C. Jones, $539,000.

Vermont Ave., 1331, No. B-Dean Pineles and Kristina Stahlbrand to Timothy Boland, $485,000.

W St., 2126-John L. Thurman to estate of Allison B. Asarch, $1.15 million.

Webster St., 119-Christopher G. and Kristin H. Roberts to Sherman Michael Lacey and Charlene Susan Forgue, $724,900.

Whittier Pl., 1309-Dana Jones to Ernest Chrappah and Priscila F. Dos Santos Chrappah, $625,000.

Wisconsin Ave., 2320, No. 216-Justin Corrado to Rafik and Christine Emily Gregorian, $355,000.

Woodley Rd., 2811-Thomas James Connors and Michelle Dolbec to Lee Jared and Annalise Kristine Nelson, $1.45 million.

First St., 1301, No. 1-Robert K. Amato to Lee and Carly Rose Eliav, $799,000.

Second St., 1846-Kyle T. and Kenisha D. Nicholson to Samantha Jane Cook, $992,500.

Third St., 6002-Armando and Dionicio Rubi to Olive Franklin, $540,000.

Fourth St., 4328-Estate of Joseph A. Pendleton and David P. Pendleton to Alan Macmullin and Natalie Brooks, $685,000.

Fifth St., 4818-Wells Fargo Bank and Structured Asset Mortgage Investments to Omotara A. and Olurotimi Oladele Ogunbiyi, $550,001.

Eighth St., 1817-Bnsic Title Holding Corp. to Sima Tessema, $599,000.

Ninth St., 1826, No. A-Amy L. Parker to Yasmine Lorraine Harik and Franz Gerald Szymanski, $727,000.

10th St., 1217, No. A-Aziz and Silvia Margarita Yazdani to Asma Ishaq, $1.35 million.

12th St., 2001, No. 412-Brenda H. Jones to Laura Dominiak, $567,500.

13th St., 3811-Adam C. Nielsen and Eleanor A. Davis to Adam R. Martina and Cailin A. Crockett, $910,000.

14th St., 2125, No. 325W-Christopher K. Grieco to Kedar B. Kamalapurkar and Shannon M. Bell, $1.18 million.

14th St., 5610-Dilan Investment 1003 Corp. to Hunter Taylor and Dominique Mai-Quyen Manchak, $1.26 million.

16th St., 1701-Johsua H. and Zaree A. Singer to Paul D. and Paula Austin, $479,000.

16th St., 2008, No. 6-Jeffrey L. and Carolyn S. Crooks to Brittany Bunch, $213,500.

17th St., 1514-Abby Lyn Meltzer to Samantha Wobst, $407,500.

18th St., 1815, No. 302-Rachel D. Lev to Tanya Senanayake, $450,000.

19th St., 1631, No. 44-Douglas Peregrine Clark to William Buchanan, $632,000.

21st St., 1260, No. 500-Kaum Ja and Robert Elker to Julieta Jakubowicz, $305,000.

22nd St., 1414, No. 43-Richard Lewis Goldberg to Richard Dalbello, $789,900.

24th St., 922, No. 816-Aneta and Alexander Treyster to Xiaofei Ma and Yun Zhou, $252,500.

28th St., 2816-Jorgen Kjaer and Kristine Damkjaer to Gary J. Gayer and Bonnie L. Shub, $1.56 million.

30th St., 1019-Estate of Raymond J. Kukulski and Joseph Gregory Sarfino to Seth M. Messner, $1.07 million.

32nd Pl., 6691-Tomasz P. Malinowski to Giuseppe Laviano and Silvia Berto, $910,000.

34th St., 1627-Honor M. Eldridge to Patrick and Alex Koetzle, $1.4 million.

39th St., 1963-Estate of James Alden Richardson Sr. and James A. Richardson Jr. to Michael Farquhar, $850,000.

41st St., 5208-William B. and Barbara J. Craven to Eric Finzi and Brigit Van Widenfelt, $1.18 million.

45th St., 4527-Mark and Ann Marshall Schweitzer to Arianna Ugliano and Alessandro Gullo, $1.25 million.

Southeast

A St., 1434-Richard A. Reffett III and Brittany A. Brown to Alina Hamden and Nicholas Despotidis, $830,000.

Altamont Pl., 2315, No. 104-Cornelius Brown to Kenny Nelson Pegram, $78,000.

Bangor St., 1412-Edward Porter Alston to Alan Henderson, $300,000.

Bay St., 1724-Estate of Ella J. Jones and Debra J. Williams to Patrick Dutra Rodefeld and Carol Wen-I Wu, $776,000.

Bruce Pl., 1816-Carole and Jean-Jacques Tiako to Kristal Morris, $395,000.

Carolina Ave. N., 813-Christopher B. and Monique Rollins to Kimberly Beck, $1.36 million.

Hilltop Terr., 731-Swan Properties Inc. to Elizabeth Afuh, $420,000.

Lebaum St., 520-Jung Soo Lee to Magnus Ngula Hyera, $399,000.

Mellon St., 436-Equilibrium Croftwood Corp. to Jesse R. Greaves, $795,000.

Oakwood St., 212-212, No. 312-Charles E. Diggs II to Kristin Nicole Avina, $205,500.

Pennsylvania Ave., 1391, No. 266-Thomas Robert Fitzgerald to Ruth Marie Garcia, $485,000.

Ridge Pl., 2006-Estate of Henry P. Huff Sr. and Joicelyn D. Huff to Lakesha Bunn, $320,000.

W St., 1349-Daisy Properties Corp. to Jason C. and Janeen Thomas, $530,200.

Third St., 412-Udellbythesea Corp. to Nicholas Richard Bartelt and Junko Sugimoto, $1.25 million.

Ninth St., 212-Mindy Finn and David Feinberg to Adam J. Wolf and Whitney Minkler, $985,000.

25th St., 3409-HWC Corp. to Michael Alan Williamson Jr. and Candice Jarquin, $384,000.

Southwest

N St., 301, No. 80-Estate of John N. Robbins Jr. and Paul M. Menszer to Laure Fabrega, $730,000.

Seventh St., 700, No. 811-David Velasco and Valentina Echeverry to Ethan C. Krauss, $502,400.