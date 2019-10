Bennett Pl., 1940-Jason and Sarah Parker to Ryan E. and Stacy J. Shrum, $575,000.

C St., 1116, No. 201-Eric D. Anthony to Michael Jacob Cintron, $535,000.

Capitol St. E., 1018, No. 3-Melvin L. and Sandra Eulada Watt to Benjamin Todd and Barbara S. Kasoff, $750,000.

Constitution Ave., 512-Patricia S. Warren to Trevor Hugh Davis and Rebecca Marie Delaney, $1.48 million.

D St., 819, No. 2-Patrick Maclaurin Hantske II to Amy Derrickson, $426,000.

Dakota Ave. S., 4442-Lucrative Creative Investment Organization to Jonathan Michael Darby and Alexander Ryan Poulose, $725,000.

Douglas St., 2007-Wilmington Trust and Bear Stearns Alt-A Trust to Cheryl Macheske, $368,025.

E St., 1729-Solomon Teklai and Bizuneh Birhan to Ahmet and Ece Kilic, $1.05 million.

Edson Pl., 4250-Voncille I. Manning and Deborah D. Walker to Tyler Arthur Thomas and Charlotte Mott, $360,000.

Evarts St., 315, No. 103-David Spears Jr. to Theodore Meinhover, $278,000.

Florida Ave., 1318-Matthew Sokolowski and Jason Mills to Yen Q. Do, $675,000.

Grant Pl., 3711-Kat Realty Corp. to Tara M. Cloyd, $299,000.

Hansberry Ct., 3609-Michael E. and Caroline Jane Coleman Hagedorn to Luis F. Padilla, $589,900.

Hurston Lane, 2518, No. 18-Tayiana Reed to Nicholas Dunson, $410,000.

Jackson St., 1903-Aaron Huertas and Victoria Finkle to Joel West Williams and Michelle Vangel Nettleton, $724,900.

Kenilworth Ave., 108-Tara Cloyd to Luis Romeo Escobar, $418,000.

Lyman Pl., 1712-Curtis W. Bagley Jr. to Jason A. Shoman, $555,000.

Oglethorpe St., 752-Hazel L. Fletcher to Gregory Paul Maison, $325,000.

Queen St., 1211-Eric Yang and Malorie Blake Shin to Eric A. May and Alexandra T. Victor, $759,000.

Randolph Pl., 215, No. 1-Brian Joseph and Danielle Wolfson Young to William Anthony Tatum, $715,215.

Riggs Rd., 408-Timothy A. Lee to Ramjan Ali and Kazi Akhtar, $385,000.

Sargent Rd., 4927-Mary Shelton to Nicole K. Brown, $493,000.

Fourth St., 694-Estate of Frederick Edward Krueger and Doriann Apice to Peter James Molfese, $600,000.

Sixth St., 920-Gregg T. Nunziata and Darpana M. Sheth to Adam Philip and Rebecca Kaplan Levy, $975,000.

11th St., 730, No. 402-Gary Gorski and Clare Gallagher to Connor Woodrich, $479,000.

12th St., 141, No. 2-Gregory Marchildon and estate of Judith M. Bardacke to Janet and Eugene Philhower, $565,000.

12th St., 2909-Creative DC Properties Corp. to Edwin Tramaine Burton and Allison Ruth Noble, $774,000.

17th Pl., 222-Frederic Wolfgang and Lia Marie Selck to Lindsey Elyse and Anthony Roland Hill, $774,000.

19th St., 712-Elizabeth A. Cannon to Forest D. Krueger, $460,000.

23rd Pl., 415-Taylorjones Enterprises Corp. to Jessica Ann and Joshua Shawn Ard, $852,000.

44th St., 211-Octavia Jackson to Christian Simeon Jesus Constantine, $399,950.

46th St., 204-Mid City Builders Corp. to Travis and Natalie Patton, $520,000.

52nd St., 900-Jack Spicer Properties Corp. to William Egar and Simone Mishler, $381,000.

Northwest

Adams St., 36-Dilan Investment 1003 Corp. to Gina M. Piazza, $1.3 million.

Albemarle St., 3633-Safroedu Yeboah-Amankwah and Denise Long to Timothy Richard Bodner and Erin Kathleen O’Neill, $2.3 million.

Aspen St., 614-James G. Hudson and Greig M. Stewart to Damiana Astudillo and Paul Montesano, $830,000.

Belmont St., 1414, No. 101-Jeffrey Leone to Christina Joy Keefer and Collin Alexander Hunt, $480,000.

Butternut St., 422, No. T4-Douglas Grosshans to Dustin Eric and Doris Yu Sump, $410,000.

California St., 2138, No. 408-John Mark and Alexandria Marie Kellerstrass to Lina Kanaan, $467,000.

Cathedral Ave., 3841-Samuel M. Hawken to Jennifer Anne Hillman and Mitchell Rand Berger, $2.5 million.

Chapin St., 1421-1423, No. 302-Mark C. Paist to Pierre Berkshire and Ashton Ratcliffe Molster, $865,000.

Clifton St., 1323, No. 2-Nicholas and Carrie A. Divalerio to Jordan Michael Gross, $425,000.

Columbia Rd., 1401, No. 311-Fredrick C. Conley to Bradley Grant and Ann Marie Bledsoe Downes, $225,000.

Connecticut Ave., 3100, No. 236-Margery A. Dumond to Austine Model, $399,900.

Connecticut Ave., 4600, No. 923-Eben Burnham and Marybeth Snyder to Patricia M. and Erwin Franz, $525,000.

Cortland Pl., 2803, No. 306-Howard Shane Steinfeld to Megan Clare King, $355,000.

Devonshire Pl., 2800-2802-Virginia Burginger to Janette Yarwood, $415,000.

Euclid St., 1104, No. 1-Michael J. Heenan and Charles W. Kindermann to Guillaume Vanderschueren and Aubrey Greer Wagenseller, $852,000.

Fairmont St., 1444, No. 1-Christopher Schubert to Michael Saleh, $520,000.

Florida Ave., 535, No. 1-Tricia L. May to Brian S. Rose, $370,000.

French St., 912-David A. Harper and Rudolph N. Hamad to Daniel Marchalik, $1.29 million.

Girard St., 1429-Wendell W. Webster to David Poms and Rachel Wynn, $418,590.

Hamilton St., 422-Sergio E. and Caitlin M. Munoz to Christopher J. and Alison J. Disciullo, $765,000.

I St., 920, No. 1105-Toshiko Tanuma-Weiner to Jiayin Wang, $767,450.

Ingleside Terr., 1874-Emma E. and Thibault A. Vaslet De Fontaubert to Amanda Jean Wall and Matthew David Kennedy, $999,000.

K St., 1150, No. 507-Richard W. Valachovic and Mary Kay Leonard to Yord Thaviphoke, $435,000.

Kennedy St., 820-Wacap Corp. to Matthew James Reed, $320,000.

Kenyon St., 1390, No. 802-Andrew Belofsky to John David Noble, $450,000.

Lamont St., 445-Gianna Mercaldo to Augusto Cesar Vieira Getirana, $720,000.

Loughboro Rd., 5021-James C. and Sandra W. Langdon to Michael E. and Alice B. Leiter, $3.9 million.

M St., 910, No. 204-Sandra Cecilia Camargo Teran to Jamie L. Nussbaum, $540,000.

MacArthur Blvd., 4615, No. A-Robert F. and Tiffany C. Minehart to Cristina Elena Rodriguez De Santiago, $370,000.

Massachusetts Ave., 301-Michael C. and Sara J. Rose to Julius Gamble Jr., $645,000.

Massachusetts Ave., 1711, No. 811-Meaghan A. English to Keum J. and Robert Elker, $343,000.

Military Rd., 3230-Barry H. Bauman and Javier I. Romanach to Frank Cartwright Weiland and Carol Szurkowski, $1.12 million.

Monroe St., 1415-Jennifer Paige Lewis and Stephen Opiyo to Karen H. Healer, $965,000.

N St., 1445, No. 106-Chloe B. McDougal and Mario G. Pilato to John Anthony Zaremba, $627,500.

Nebraska Ave., 5400-Dianne M. Blane to Michael J. and Roberta Kavanaugh, $925,000.

New Hampshire Ave., 1816, No. 101-Benjamin Ruddick to Joann Melgar and Thomas Hicok, $231,500.

New Mexico Ave., 2801, No. PH10-Paula W. Simon and estate of Susan W. Agger to Gary and Barbara Jeanne Garofalo, $1.23 million.

Nicholson St., 53-Douglas Rigterink and Fang Dong to Christian Joseph Gerling Jr., $646,000.

Observatory Pl., 2205-John S. and Debra S. Milligan to Bezalel A. Stern and Deborah Hamer, $839,000.

P St., 3127-M. Scott and Diane L. Bassett to Francis Christopher Lanning, $3.55 million.

Pennsylvania Ave., 2555, No. 619-Estate of Frances Pappas and James Johnathon Tevas to Joseph Lynyak III, $697,000.

Prospect St., 3251, No. 402-Prospect Place D.C. Corp. to Marc C. Ganzi, $2.3 million.

Q St., 1329-Dilan Investment Corp. to Jessica Sheer and William Lee Drake, $2.5 million.

Quackenbos St., 124-Seiden Enterprises Corp. to Justina Yee and Ian David Adams, $790,000.

Quesada St., 3310-Peter W. and Ann Holt Belenky to Anna Knutzen and Stephen Allen, $1.26 million.

R St., 1740-John S. Hunter to Pamela W. Coleman, $2.2 million.

Reservoir Rd., 4420-Heloise C. Dupont-Nivet and John S. Youtcheff Jr. to Diego Martin Sourrouille, $940,140.

Rockwood Pkwy., 4608-P. Chrisman Iribe and Martha C. Holland to Francis Bernard and Brooke H. Brogan, $2.58 million.

S St., 132-Dogwood Restoration Corp. to Gregory H. Pejic, $1.46 million.

Scott Cir., 1, No. 506-Amanda Nicole Knarich to Emily Alexander, $282,500.

Spring Rd., 1114-John W. Chaffin Jr. to William and Caitlin Shinehouse, $1.02 million.

Swann St., 1801, No. 301-Jonathan L. Elkin and Jacqueline G. Cohen to Kuntal Cholera, $705,000.

Tennyson St., 3121-Brian F. Ort and Teresa N. Lewis to William and Megan Balderston, $1.2 million.

U St., 512, No. 3-Alan Sims to Mary and Carol Wentworth, $430,000.

Van Ness St., 3722-Aloysius O. Carr to Shai and Carolyn Bronshtin, $1.05 million.

Vermont Ave., 2120, No. 119-Michael D. Thornton to Joshua M. Collier, $370,000.

W St., 4820-Paul L. and Alexandra Migoya Freedman to Julianne C. Johnston and Ryan Scott Farber, $1.76 million.

Western Ave., 6101-John B. Williams to Mary E. Bottella and H. Norman Knickle Jr., $1.88 million.

Whittier St., 1441-Chase C. Croft and Nora B. Jones to Nicole R. Richardson, $885,000.

Wisconsin Ave., 3010, No. 309-Robert E. and Kathy V. Brundage to Aiyaz Husain, $295,000.

Wyoming Ave., 1870-Michael A. McCallum to Thomas Anthony Bednar and Katherine Cinda Smith, $985,000.

First St., 1611, No. 1-Ian A. Hall to Madeline Buchert, $410,000.

Second St., 5519-Jacqueline Kazil to Matthew Stephen Haake and Alexis Simone Olive, $792,500.

Fourth St., 811, No. 1121-Ann V. Boonn to Danyll Foix and Carrie Schoen, $480,000.

Fifth St., 1110, No. 1-Maureen McNally to Thomas Edward Blackwood, $476,000.

Sixth St., 1534-Mad Development Corp. to Ori D. Fox and Sarah S. Doverspike, $1.42 million.

Seventh St., 4226, No. 204-Kevin Shane and Briana Claire Malone to Dana Kunkel and Brian Roche, $509,000.

Eighth St., 7141-Joyce L. Faison and Inez Thomas to Kristine Marie Jensen, $726,000.

Ninth St., 5014-Fame Homes Corp. to Pritpal S. Surdhar, $899,000.

11th St., 1125, No. 301-Bruce N. Tanzer and Ana Gabriela Anaya to Emily H. and David A. Hull, $790,000.

13th St., 1245, No. 409-Ten Brick Row Corp. to Louis Glazer, $399,000.

13th St., 3511, No. 402-Gary R. and Doreen L. Gray to Andrew B. Cohen and Raechel L. Banks, $511,000.

13th St., 5401-Enrique and Yazmin Borroto to Nathaniel and Lara Edelstein, $1.03 million.

14th St., 2125, No. 722-Max D. Leinweber to Lauren A. Rothstein, $605,500.

15th St., 2026-Eric K. Johnson to Gregory Andrew Faron, $1.41 million.

16th St., 1915-Nicholas Wayne Herman to Eva Rosen, $417,000.

16th St., 3420, No. 509-Anna N. Dutton to Christopher Setley, $415,000.

18th St., 1601, No. 804-Stacie G. Goffin to Vivian Sui Nam Hui, $290,000.

18th St., 3102-Samuel and Benjamin Digel to Bach Viet and Amy Conant Hoang, $1.41 million.

22nd St., 1318, No. 301-Elizabeth M. Dixon to Andre A. Lynch and Yuliya G. Pak, $382,500.

23rd St., 1140, No. 307-Rajesh and Sujata Vora to Helea L. Kerr-Layton, $385,000.

25th St., 1010, No. 307-Linda Ghelfi and John P. Sullivan to David Chanady, $200,000.

29th Pl., 2841-Daniel Hofmann and Joan Holladay to Brian McKeon and Lizabeth Tankersley, $1.2 million.

31st St., 1609-Jackwyn L. and Neal Nemerov to Michael H. Mihalke, $4.88 million.

33rd St., 1627-Vickram and Karen S. Cuttaree to Valeria Salomao Garcia, $1.14 million.

35th Pl., 1923-Timothy and Molly Moss to Jake K. and Jordan Wright, $842,500.

39th St., 3750, No. A145-Joan C. Havens and Wallace B. Ragan to Stefanie and Warren Towns, $625,000.

43rd St., 4531-Kara P. Wheatley to Daniel Cain and Jessica Mazzone, $1 million.

47th St., 2247-Michelle E. Mason to Ximena Vanessa Del Carpio, $1.43 million.

Southeast

Atlantic St., 215-James R. and Rosa A. Richardson to Isaac Hudson, $283,000.

C St., 1314-Spencer and Audrey Nichols to Mayra Calderin, $850,000.

Croissant Pl., 725-Darlene Revette Burriss-Brown to Anthony Lee Staskowski and Luisa F. Ceron, $308,500.

F St., 5106, No. 10-Lyudmila Y. Bondarenko to Fatiha K. Robinson, $218,000.

Gainesville St., 1619, No. 301-Michelle D. Smith to Lauren Watler, $270,000.

Hartford St., 2832, No. 203-U.S. Bank and Bcat 2016-17TT to Geneve Patterson Diggs, $89,000.

K St., 1516, No. 2A-Sarah W. Caldwell to Kirsten Schunk, $399,000.

Martin Luther King Jr Ave., 2665-Marcus J.D. Lea to Danielle M. Currie, $196,000.

Pennsylvania Ave., 1020, No. 203-Ann D. Cowden to Betty F. Barnett, $795,000.

Pennsylvania Ave., 1391, No. 466-Seviye S. Gucbilmez to Taylor C. Whitelow, $442,500.

Raleigh Pl., 653-MG SP1 Residential Corp. to Vilinda Dickerson, $315,000.

25th St., 3459-Wilmington Savings Fund Society and Pretium Mortgage Acquisition Trust to Monique Wilkins, $335,000.

Southwest

Carrollsburg Pl., 1254-Eric R. Stewart and Katherine A. Wilson to Victor M. Figuereo-Reyes and Kelley Vershbow, $785,000.

I St., 355, No. 102-Jose Antonio Casanez to Sueher and Ahmad Wattad, $310,000.

N St., 500-1301-Steven Gross to John W. Flink and Julie Petersen, $1.15 million.