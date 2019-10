C St., 1426-William H. and Kathleen B. Hennessey Carroll to David K. Osei and Carrol Chang, $850,000.

Channing St., 1845-Narcisa Nicolau and Diego Souza to Jazzalyn Livingston, $465,000.

Constitution Ave., 1216-Amber K. Gove and Thomas R. Mitchell IV to Corey O’Brien and Rachel Kahn, $980,000.

D St., 819, No. 14-Sarah E. Rogers to James Harry Rowell Jr., $528,500.

Dakota Ave. S., 4800-Bartley E. and Hazel V. Brown to Vanessa Ercilia Pleitez, $475,000.

E St., 411-Mary Lynne Boss and Patricia Margaret Hanson to Paul V. and Joanne E. Rastas, $962,000.

Edson Pl., 4414-Nachito Development Corp. to Dimitrios Patargias and Line Deslandes, $425,400.

F St., 311-C&S Development Corp. to Thomas Martin and Emily Ruger Beline, $2.38 million.

Florida Ave., 1385-Nikolas S. and Catlin O. Coffrin to Shane and Tara Lewis, $950,000.

G St., 515-Ethan and Molly Marsh to Michael David Bonistalli and Catherine Alexandra Brandon, $1.22 million.

Hawthorne Ct., 67-Jason J. Hill to Marva Tokhi, $290,000.

I St., 1210-Davin O’Regan to Paul D. Teicher and Emily L. Wathen, $850,000.

Kennedy St., 419-Aruba Investments Corp. to John Miller and Michael Porcello, $584,000.

Lyman Pl., 1722-Estate of Hattie B. Foster and Delores F. Gray to Adam M. and Rachel Reese, $495,000.

Otis St., 1618-Reed T. and Jennifer L. Parker to Jason Alcorn and Carmen Iguina Gonzalez, $849,500.

Queen St., 1315-David L. Hooper to Shannon Lorenzo Barnett II, $600,000.

Randolph St., 2415-Wilmington Savings Fund Society and Stanwich Mortgage Loan Trust to Fernando Sanchez, $410,000.

Ritchie Pl., 1341-Adrianne M. Dale to Nisha Krishnan, $668,500.

Seaton Pl., 303, No. 1-Imran J. and Rachel L. Mahmud to Jennifer D. Karbowsky, $340,000.

T St., 160-Annie M. Goode and Joyce E. Adams to Nuer Yakefujiang and Muminjiang Patiguli, $580,000.

Upshur St., 1900-CSM Real Estate Group Corp. to Logan and Amanda Lee Yanasak Worsley, $720,000.

Wylie St., 1257-Faith Calvert and Nicholas Cordell to Sarah Walsh, $640,000.

Fourth St., 700-Thomas M. and Emily R. Beline to Abbey M. Glenn and Samra Kasim, $907,500.

Sixth St., 2628-Daniel B. Jordan to Kelly and Conor O’Brien, $605,000.

Eighth St., 4036, No. 1-Genevieve L. Moreland to Lindsay Schmidt, $430,000.

12th St., 239-Sarah Venuto and Nelson Perez to Caitlin Sullivan and Jeffrey Carson Currier, $1.86 million.

12th St., 3209, No. 101-Barbara and Akeeno Mitchell to Stephfon J. and Debra P. Walton, $480,000.

17th St., 1209-Lucrative Creative Investment Organization to Agapia Redwood and Christopher Armond Rogers, $535,000.

19th St., 750-Kimberly Howell Simmonds to Dereje Feleke, $500,000.

25th Pl., 538-Matt A. Nusbaum and Stacia J.N. Decker to Stephen Dipangrazio and Victoria Welborn, $595,000.

53rd St., 117-Brian Rich to Gornayl Beliard, $463,000.

Northwest

Adams St., 49-Adam Fett and Catherine Schmierer to Andrew Brady and Benjamin Fishel, $1.17 million.

Albemarle St., 4101, No. 352-Hill Country Holdings Corp. to Bibi F. Rahimi, $530,000.

Beecher St., 3825-Alan H. Carpien to Ross Goldberg and Courtney Erin Otto, $965,000.

Belt Rd., 5020-Edward A. Hoyt and Anne L. Wakefield to Kevin E. Alonzo and Jane Luxner, $879,000.

Bryant St., 33, No. 2-David Chalian and Justin T. Bernstine to Andrew B. and Megan J. Feldman, $815,000.

Butternut St., 520-John R. Urciolo and Zoe Stern to Derek Ketchum Murrow and Alison Kelly Macalady, $750,000.

California St., 2138, No. 410-Steven Beeson and Karen C. Fox to Khai Nguyen and Mai-Lan Pham, $1.73 million.

Cathedral Ave., 3901, No. 35-Bretton Keating to Cassandra Hoch, $235,000.

Charleston Terr., 4635-Jeffrey S. and Paula J. Christie to Cyrus H. Kharas and Meghan Naik, $1.67 million.

Clifton St., 1323, No. 14-Van N. Peace Jr. and Lindsey S. Sullivan to Victoria E. Waite, $585,000.

Clydesdale Pl., 1860-Brandon R. Wetherbee and Kelsey A. Snell to Molly French, $347,000.

Columbia Rd., 1440, No. 403-Graham R. Webster to Timothy E. Ghazzawi, $350,000.

Connecticut Ave., 3701, No. 422-Pravina A. Raghavan to Lea Keeley Klock and Jonathan Marcial, $255,000.

Connecticut Ave., 5233, No. B-Alicia Pauline Allison to John and Alexandria Kellerstrass, $550,000.

Cortland Pl., 3020-Paul Stephen and Linda W. Spiegler to Todd Andrew Vassar and Bryant Hall, $1.56 million.

Delafield Pl., 400-Nona and Kevin Richardson to Alicia Paller and David Pabian, $789,700.

E St., 616, No. 818-Gabriela Carias and William Green to Jason and Rebecca Goren, $795,000.

F St., 912, No. 407-Christina and Michael Daulton to Stanley R. and Judith M. McCormick, $464,500.

Farragut St., 231-Benjamin and Rebecca Buursma to Shivshankar Srikanth and Jennifer Anne Casto, $670,000.

Florida Ave., 929, No. 3005-Sarah R. and Cynthia R. Conway to Maina Kiai, $704,200.

Fulton St., 3503-Peter D. and Caprice Nicola Thompson to Manu Gayatrinath and Anthony M. Cruz, $2.88 million.

Georgia Ave., 4621-Jose and Angela Minero to Kyra Holland, $625,000.

Harvard St., 1459, No. 2-Sandeep and Ajita Menon to Emily Ann Rauhala and Jay Marshall Kimmel, $648,000.

Highwood Ct., 4022-Laurie R. Kusch to Eduardo M. and Maria Cecilia Deschapelles, $1.82 million.

Idaho Ave., 3310-George and Nora Stavropoulos to Daniel J. Wilkinson and Chang X. Liu, $1.2 million.

Ingraham St., 721-Thomas A. and Kira Evans to Michael Polczynski and Kaitlin Staudt, $585,000.

K St., 1150, No. 804-Jennifer Chagnon to Pablo M. Vera Fabbri, $445,000.

Kenyon St., 429-Ronald Lamont Folks to Sandra E. Quel, $254,900.

Kenyon St., 1615, No. 51-Alexander M. Yabroff and Sarah D. Guy to Genevieve M. Stulb, $610,000.

Lamont St., 639-Renee A. and Liam D. Leduc Clarke to Daniel C. Brown, $740,000.

Longfellow St., 621-Megapolis Construction Corp. to Pouya Gharahdaghi, $799,000.

Lowell St., 5028-Jeanne D. Langdon to Geoffrey Gardner and Kathryn Minor Jones, $2.15 million.

M St., 910, No. 601-Neysan D. and Negin R. Rassekh to Jesse and Alyssa Levine, $960,000.

Madison St., 826-Ivy S. Morgan and Sharlina Hussain-Morgan to Allison N. and Trevor G. Fisher, $800,000.

Massachusetts Ave., 400, No. 410-Alexandra Miller Murphy to Terence J. Callahan, $410,000.

Massachusetts Ave., 4301, No. 8006-Hal Rossiter to John Thomas and Gina Guzman Seelig, $318,000.

Military Rd., 4301, No. 105-Susan Scholsohn to Caroline Hartsock, $439,900.

N St., 2101, No. 301-Frances Henderson Symes to Kelsie J. Wendelberger, $429,000.

Nevada Ave., 5510-Rebecca A. Lasky Long and estate of Marc P. Lasky to Chelsea and Philip Richard Mattingly, $1.22 million.

New Hampshire Ave., 1816, No. 507-TLC Homes Corp. to Andrew Luther Goins IV, $304,000.

New Mexico Ave., 3101, No. 515-Suliman Abdulrahman S. Alameer to Ranjit Palkar and Shalini Saksena, $675,000.

Oliver St., 3433-Robert T. and Linda E. Geen to Julia Elizabeth and Timothy John Schmidt, $1.65 million.

Overlook Lane, 3510-William L. and Margaret E. Sollee to Howard B. and Jodi P. Yeager, $1.84 million.

P St., 4350-Gregory J. Melanson to Jonathan Stuart Jeffress, $1.5 million.

Piney Branch Rd., 6517-Gloria E. Jackson to Francisco D. Chagas Silva Correa, $425,000.

Prospect St., 3251, No. 412-Elizabeth Parrella to Mark and Natasha Sewell, $920,000.

Q St., 1416-John S. Weaver Jr. and Forrest R. Smith to Don Gregory Neeb, $1.83 million.

Quesada St., 3523-3519-Mary E. Doctors to Jessica Leinwand and Samuel Stein, $1.56 million.

R St., 443-Estate of Jerald Newberry and Erin Newberry Gerber to Robert Nelb and Foster Curry, $920,000.

R St., 3020, No. 3-H. Alaya Rajagopal to Paul Robert Elsen and Gina Moon Waterfield, $685,000.

Rhode Island Ave., 1301, No. 4-Charles W. Galbraith to Aloysius O. Carr, $824,000.

S St., 1314-Peter Kadzik and Amy Weiss to Jeffrey D. and Sophie Oberstein, $2.38 million.

Shepherd St., 923-Modetela Corp. to Julian David and Vivian St. George Suchman, $720,000.

Stuyvesant Pl., 3346-Claire K. and Benjamin Chadwick to Elizabeth N. and Eric C. Mandle, $1.27 million.

T St., 149, No. 1-Richard Marcus to Gerald Stephen and Meagan Bates Perry, $740,000.

Tewkesbury Pl., 1355-Estate of Joan D. Davis and Keisa Hamilton to Amy N. Blaszyk and Adam James Hammond III, $675,000.

Upshur St., 724-Jason and Lindsay Marczak to Kyle Benton Simon, $900,000.

V St., 77-Erin O’Neill and Timothy R. Bodner to William Rusch and Meredith Agnes Phillips, $1.34 million.

Varnum St., 901-Maria Martchouk and Sean P. Burke to Arash Bateni and Ida Meftahi, $975,000.

Warder St., 3404-Carolyn Anne Stoesen to Morris D. and Jessa A. Cooke, $740,000.

Westminster St., 930-Rufus Justin Smith and Pamela Phuong Nguyen Phan to Pierson Stoecklein and Heather Volkamer, $1.55 million.

Willard St., 1736, No. 403-Richard Henderson to Carlos Herran, $395,000.

Wisconsin Ave., 3024, No. 108-Brigit Depagnier Mullican to Christopher C. Monaco, $289,000.

Wyoming Ave., 1901-Estate of Robert F. Hardgrove to Frances Taoran Sun, $731,000.

First St., 1745-Deanna L. Wright and Dana Gantt Matassa to Wilfried Anicet Kouakou Kouame and Anne Marie Duplantier, $880,000.

Third Pl., 5821-Lyn M. Tomlinson and Jennifer Curry Cartland to Monica Debia and Kenneth McKinley, $750,000.

Fifth St., 1612, No. 2-Meaghan K. Muldoon to Helen Chen, $755,000.

Seventh St., 5012-Casey Stringer to Adrian Glenn Washington, $550,000.

Ninth St., 1815-Zachary H. Levey to Ariel E. and Andrew D. Warner, $890,500.

11th St., 1628, No. 304-NRC/FC 11TH Street Corp. to Erika Michelle White, $242,700.

13th St., 1300, No. 309-Christian James and Nathan Bowen to Jeevna Sheth, $650,000.

14th St., 1634, No. T001-Dannette Seward to Kevin E. McCurdy, $355,000.

14th St., 2125, No. 803-Anna A. Driggs to Sharif Shaarawy and Lanni Jin, $759,000.

15th St., 2331, No. 403-S-Taylor Harber Mullon and Robert Harber to John David Lee, $517,000.

16th St., 2000, No. 605-Emily Moore Fleckner to Brendan F. Haggerty, $421,000.

16th St., 3537-Todd C. Conklin and Dustin J. Allison to Leonard Maurice Pearson and Ellen Marie Bryan, $1.07 million.

18th St., 1628, No. B-Paul E. Moulden and Nybia Laguarda to Samuel Max and Nancy Tujague Harper, $1.13 million.

18th St., 3365, No. B-Catherine C. Workman to Joseph Patrick Scott and Victoria Elizabeth Barone, $535,000.

20th St., 2227, No. 502-Elizabeth D. Hochberg to Sarah Wheeler, $465,000.

22nd St., 1318, No. 403-Jose Luis Castro to Rachel Sillcox, $480,000.

25th St., 1010, No. 810-Peter Alexander Korbel to David Christian Chanady, $225,000.

29th St., 1229-Michael C. Rooney to Catherine A. Harper, $1.28 million.

31st St., 5432-Frank H. and Patsy Hoover Curran to Jean M. Henderson, $875,000.

33rd St., 5441-Joshua N. Klatzkin and Fernanda I. Montano Valdes to Ryan J. and Jordan R. Fox, $1.49 million.

39th St., 4221-Alessandro Gullo and Arianna Ugliano to Herve Kaddoura and Alexandra Maria Arango, $935,000.

43rd St., 4539-Samuel G. and Katlin M. Backfield to Brian E. and Jennifer A. Lucey, $911,000.

49th St., 4509-Theodoe R. Mitchell and Christine M. Beckman to Christopher Spina and Elizabeth Carpenter, $1.82 million.

Southeast

Alabama Ave., 700-Carpenters of Georgetown Investment Group to Grayson Michael Scogin and Roseann Rowan Romano, $529,000.

B St., 5426-BBB Street Homes Corp. to Sacsheen Scott, $355,000.

Bowen Rd., 2645, No. B-Phyllistine Y. Cunningham to Juan Antonio and Maria Manuelita Rigat, $230,000.

Call Pl., 5037, No. 302-Alexandria City Properties Corp. to Umang Varma, $87,000.

D St., 1526-Austin J. Durrer to John Paul and Martha Ashley Bello, $702,500.

E St., 632-Estate of Woodruff M. Price and Richard E. Glaze Jr. to Mainon Alexandra Lisa Schwartz and Christopher Jacob Pieratt, $928,000.

F St., 5208, No. 3-Nicole L. Brown to Yulduz Abdullaeva, $185,000.

Howard Rd., 1423-Vicky Dukes Trust Corp. to Rhoderick J. Ramsey, $349,000.

L St., 330-Maureen Moore to Kenneth D. and Ann C. Bowersox, $1.23 million.

Massachusetts Ave., 1411, No. 5-Kimberly A. Beck to Aftan Snyder, $335,000.

Newcomb St., 409-CCP Holdings Inc. to Yonas H. Asrat and Ellni T. Zelelew, $439,999.

Pennsylvania Ave., 1391, No. 220-Harris Teeter Properties Corp. to Thomas Robert Fitzgerald and Joseph Matthew Piekarski, $599,000.

Pennsylvania Ave., 4010-Tamera T. Adams to Scott M. Perry, $370,000.

Ridge Pl., 1437-Y and Z Investments Corp. to Abel M. Gebremichael, $380,000.

Savannah St., 1112, No. 33-BP-Savannah Corp. to Thetina Tewelde, $240,000.

Valley Pl., 1323-Estate of Marcia E. Parkes and P. Elizabeth Nicholson to Cristin McElroy and Paul Campbell, $500,000.

Seventh St., 425-Stephanie Schmid to Emily and Philip Newman, $990,000.

10th St., 517-Marshall G. and Rachel Nye Hildreth to Allison Mara Meyers, $875,000.

Southwest

Delaware Ave., 751, No. 183-George Thomas Mehalko and Delacie C. Hester to Andrew Patrick and Miao Zhang, $776,200.

M St., 300, No. N306-Rachel Finan Flynn-Kasuba to Jason Richard Curry, $319,900.

Water St., 525, No. 223-Maria L. Kelokates and Jean Wright to Kenly M. Flanigan, $430,000.