Capitol St. N., 6543-Alec Neal and Catherine Zweig Worsnop to Marvin Po and Stephanie L. Gallop, $620,000.

Channing St., 1855-U.S. Bank and Bank of America Funding Corp. to Richard Levon Dillard, $300,000.

Dakota Ave. S., 3010-Valarie C. Green to Malvina Y. Gasco and Andrej Premuzic, $625,000.

Downing Pl., 1334, No. 2-Tania Virginia Adames to Sarah Seider, $342,500.

Eastern Ave., 6032-Lashundra L. Collins to Jose A. Moreno and Mirian E. Sorto Amaya, $425,000.

Girard St., 1311-Michael and Michelle Harris-Love to Raymond Lee Weaver II and Marisa Lorraine Milton, $979,000.

Hawthorne Ct., 45-55-Dale C. Prunoske to Salvador Portillo Bernal and Dina Alvarez Garcia, $327,000.

Hunt Pl., 4422-Accent Properties Corp. to Megan and Steven Siekkinen, $435,000.

L St., 1718-Asymptote Corp. to Norma Rivera, $503,000.

Longfellow St., 23-MTGLQ Investors to Jonathan Cohen, $556,776.

Maryland Ave., 804-David J. Davighi and Avril D. Haines to Lisa M. and Jay A. Jemail Ternes, $921,000.

Morris Pl., 609-David M. Crowley to Gerald R. Moses and Thanh Van Thi Nguyen, $859,500.

Quincy St., 913, No. 2-Jammila A. Crowther to Brian Ross and Bettina Sarah Seliber, $415,000.

Rittenhouse St., 84-Sarah Bishop-Root to David G. Cea and Lucila M. Trejo Pena, $585,000.

West Virginia Ave., 1702, No. 101-Stephen L. Waggoner to Carol Rosenberg, $302,000.

Second St., 1917, No. 102-Chad Patrick Zeller to Angela Hanks, $499,000.

Third St., 2408-Ellery Investments Corp. to Peter John Volosin and Malcolm Quigley, $759,900.

Sixth Pl., 5066-Justin M. Santini to Michael Marriott and Michael Hyde, $564,900.

11th St., 730, No. 102-Adam Kelinsky to Nia Imani Bodrick, $485,000.

15th St., 232-Reuben D. Baris and Denali N. Boon to Joseph E. Shook and Michele E. Woolbert, $724,100.

26th St., 2927-Wanda Wallace and Nathan E. Neal to Yaa Nsia A. Opare-Phillips, $445,000.

51st Pl., 1100-Prakash Sankurathri to Yolanda T. Geter, $427,000.

Northwest

Adams Mill Rd., 2801-Rebecca Lee Funk to Eilish Zembilci, $339,000.

Albemarle St., 3726-Jonathan L. Gould and Judith L. Solomon to Shayamala Gopalan and Santhosh Kandaswamy, $950,000.

Alton Pl., 3812-Aliya Husain to Erica Layne Morrison and Paul B. Stewart, $1.21 million.

Bancroft Pl., 2118-Vadim Maslov to Frederick Lee and Jessica Stephens, $3.45 million.

Benton St., 3757-John Emil Ujhazy to Katharine O’Sullivan and William Rogers, $1.03 million.

Calvert St., 1955-Han and Aileen Kim to Gregory Zick, $399,900.

Capitol St. N., 2024-Clint F. Mann and Andrew M. Doster to Nicole Sarah Bonoff and Neil John Stenhouse, $1.38 million.

Capitol St. N., 5100-Appraisal Continent Inc. to Willfred Wellington Lashley, $657,000.

Champlain St., 2328, No. 321-JB Real Estate Investments Corp. to Ivan Nlondock and Jackie Binogol, $554,010.

Chesapeake St., 4504-John Adler to Barbara and Russell Chester, $1.24 million.

Clydesdale Pl., 1801-Devon E. Wohl to Charles Germano and Erin Essenmacher, $194,900.

Columbia Rd., 1401, No. 212-Lauren D. Stafford to Efren A. Pacuancuan, $234,900.

Connecticut Ave., 2101-2201-Robert Lewis Wald and estate of Patricia McGowan Wald to John F. and Pamela G. Shortal, $1.43 million.

Connecticut Ave., 3100, No. 118-Daniel McNevin to Zoe Olga Marinides and Nicholas Reifschneider, $410,000.

Connecticut Ave., 3701, No. 602-Patricia Garvin to Joseph Tyler Knaak, $309,999.

Connecticut Ave., 4701, No. 307-Clare A. O’Callaghan to John N. and Annette Kim Dentel, $624,000.

D St., 631, No. 330-Brian J. Muller to Yannick L. Ondji and Thierry B. Pimi, $476,000.

Davis Pl., 4114, No. 118-Aaron I. Mindel to Kevin R. Hyland, $589,000.

E St., 616, No. 801-Edward Broughton to Nacer Laatabi, $489,900.

Ellicott St., 4442-Kevin R. and Barbara M. Taecker to Manuel Teixeira De Vasconcelos and Xanthi Gkougkousi, $1.18 million.

Emerson St., 331-Bateman Builders Corp. to Ryan Travis Garner and Holiday Jean Burke, $888,000.

Farragut St., 428-Fame Homes Corp. to Janice T. and Daniel Lee Pauly, $949,000.

Garfield St., 3110-Timothy Grant Evans to Reuben Jacobson and Mara Karlin, $1.75 million.

Girard St., 1318-Jason Park and Kathleen Bliss Daffan to Collin K. Lester, $949,000.

H St., 2401, No. 305-Estate of Esther Keiffer Fisher and Mark Porter Fisher to Katarina R. Micklus, $320,000.

Harvard St., 1749-Jennifer Elizabeth Pace and Roy Assido to Susan W. Brewton and Erika L. McEntarfer, $915,000.

Ingleside Terr., 1883-Rac Closing Services Corp. to Thomas Brooke and Crosby Eager, $838,000.

Irving St., 1722-Stanley N. Bendet and Richard J. Pittman to Michael J. Heenan and Charles W. Kindermann, $1.24 million.

Jenifer St., 3704-Angela Jacobs and Jacob Sesker to Sally Gillespie, $1.01 million.

K St., 2515, No. 810-Roma and Sabyasachi Gupta to Mehmet Tuna Sanli, $290,000.

Kansas Ave., 5130-Robyn L. and Ameen O. Hamady to Justin Hird Holgate and Alexandra L. Riboul, $855,000.

L St., 2425, No. 509-Estate of Leroy R. Charles and Ann M. Brown to Adam Jacob Brand, $560,000.

Lamont St., 834, No. B-Nicholas J. and Meredith S. Caligiuri to Brian Weiss and Megan Gibson, $689,000.

M St., 310, No. 3-Colman Mulkerrins Jr. to Michelle K. Fantone, $355,000.

MacArthur Blvd., 5300-Barbara B. Lang to Takashi Sato and Yongrong Lu, $1.2 million.

Macomb St., 3810-3240-Richard S. Rothblum to Brian A. and Kimberly Hill, $1.52 million.

Massachusetts Ave., 301, No. 905-Kwang J. Lee to Emilie and Mathew Ninan, $625,000.

Monroe St., 1114-Hasnaa Farouidi to Melissa Sampson, $755,500.

Morrison St., 3717-Douglas Usher and Libbie Rifkin to Roger Alexander and Caitlin Dunn Conant, $1.82 million.

Nevada Ave., 5604-Michele McNamara to Elena Drei and Daniel Horgan, $815,000.

New Hampshire Ave., 1725, No. 503-Rafie M. Ansari to Destani Parker, $244,737.

New Hampshire Ave., 5215-Gretchen A. Weidner and Patrick A. Hayden to Matthew and Cynthia Scarlett, $694,900.

New York Ave., 437, No. 506-Ross Edward Neading to Douglas Anthony Wolff, $504,000.

Northampton St., 2824-David Boggs to Nathaniel Page Stites and Sarah Rachel Kelley, $1.07 million.

Oakdale Pl., 410-Adriane R. Theis to Owen Duggan Skinker and Patricia Louise Proctor, $613,500.

P St., 1718, No. 617-Mary Katherine Peck and Dustin John Teunissen to Donna L. Dowell, $367,718.

Park Rd., 1457, No. 407-Benjamin Slitor to Luke Arrington Uhu, $250,000.

Porter St., 2926, No. 304-Harry J. Kruglik to Sean Staples, $488,000.

Porter St., 3861, No. D286-Robert J. and Nancy I. Lieber to Jennifer Kristina and Andrew Michael Neal, $495,000.

Q St., 1615, No. G4-D. Anne Scanley to John Kloepfer, $500,000.

R St., 1800, No. 608-Kara and Rodney Hureau to Katherine Sara Barth, $565,000.

Randolph Pl., 155-Andrew Hanke and Homaira Karimi to Tugce Menguc and Tareq Sameer Tahboub, $1.2 million.

Rhode Island Ave., 6, No. 1-Rebecca Steele to Therese Kilbane Myers, $299,000.

Rodman St., 3880, No. E215-Timothy Aron Morrison to Jennifer H. and Guy S. Baxter, $544,018.

S St., 1402-Martin Omid Akhaven and Sarah Ahmadi to Brian D. Cummings and Deanna Siller, $1.2 million.

Sheridan St., 614-William and Kristin Brower to Mark Dickas and Lara Kinne, $470,000.

Swann St., 1817, No. A-Ingrid R. Peterson to Felicia Xu, $665,000.

T St., 913-Michael A. and Jennifer M. Dabbs to Alexander Libby Cole and Brian James Wesolowski, $1.5 million.

Tunlaw Rd., 3900-Adam Samuel Bornstein and Maral Sukhbaatar to Carina Margareta Olsson, $285,000.

Upshur St., 728-Joseph S. Bui to Joseph Brian Robinson and Emily M. Conover, $865,000.

V St., 150, No. VL03-Horacio Sierra to Patrick Ryan Simon, $354,000.

W St., 149, No. 31-Kristin Oland to Carly M. Lutzky, $389,000.

Western Ave., 7053-Constance G. Starks to Dev Nathan Kalyan and Amanda C. Deatherage, $1.18 million.

Willard St., 1736, No. 401-Ann L. Rhodes to Joe Louis and Sara I. Ramirez, $405,000.

Wisconsin Ave., 2320, No. 212-Daniel F. Mallon to Jeffrey P. Pless, $394,000.

Wisconsin Ave., 3114-Estate of Jean Leslie Norcross to Dinorah Kunhardt Dalmasy and Johannes Guillermo Dalmasy-Frouin, $300,000.

First St., 1814-Emily Sophie Horgan and John D. Sottong to Elsa Peraldi and Joseph Smallwood, $1.33 million.

Third St., 4109-Bellux Investment Inc. to Ladon S. and Jenice M. Coffey, $925,000.

Fourth St., 811, No. 713-Leslie Morgan Gray to Ryder H. Ashcraft, $488,500.

Fifth St., 4433-Dana M. Luciano to Michael Ferguson and Hope Harrod, $770,000.

Eighth St., 1812-Estate of Hazel Spicer and Matilda Bernice Jones Brown to Paul Richard Myers, $665,000.

Ninth St., 5403-5407, No. 3-Seven Brick Row Corp. to Shelley Dailey, $179,850.

10th St., 1415, No. 1-Alexander and Carter C. Simpson to Paul Gutierrez and Jill Palmer Harrelson, $754,000.

11th St., 1111, No. 109-Marco Fiaccadori and Barbara V. Boavista Da Cunha to Mark Abi Nader and Fiorella Facello, $460,000.

12th St., 1935, No. 1-James T. and Jill H. Adams to Julie A. Dobson, $1.02 million.

13th St., 3408-Shahab S. Isfahani and Timothy L. Bone to Final Jahanbin, $870,000.

14th St., 2750, No. 101-Rebecca Ann Carson to Dana Fink, $415,000.

15th St., 1414, No. 2-Jeremy M. Sperlazza and Hilary E. Johnson to Stephanie Demperio, $800,000.

16th St., 4001-Rachel K. Valentino to Carol Elizabeth Lee and Ryan Harmon, $960,000.

17th St., 1916, No. 115-Rita Henderson to Eva Kristina Reed, $449,000.

18th St., 1930, No. 34-Anila Jacob to Marisa L. Porges, $420,000.

20th St., 1301, No. 817-Monna Shahna to Kathleen Maxwell, $284,999.

21st St., 522, No. 205-Christopher M. and Christine M. Magee to Tina and Joel Dewit, $260,000.

24th St., 922, No. 409-Loren and Scott Kantor to Piyush J. and Komal P. Mehta, $237,500.

25th St., 1111, No. 608-Rafi and Barbara B. Younoszai to Pamela Brown, $690,000.

28th St., 1337-Gregory Marston Luce and Deborah De Gorter to Kamran Momenzadeh and Sara Jamshidi, $837,000.

31st Pl., 6151-Thomas R. and Maria F. Flesher to Gustavo J. Frech and Maria L. Pedrosa, $845,000.

33rd St., 6425-Dewey R. Heising to Brendan M. Saxon, $975,000.

37th St., 4330-Carolyn C. Cohan to Michael and Breanna Heslin, $1.43 million.

38th St., 4540-Daniel A. and Ann H. Petaias to Joseph P. and Jennifer A. Records, $965,000.

42nd St., 2325, No. 405-Ethan and Darlene Takahashi to Paige Rammelkamp, $310,000.

46th St., 4713-Susan M. Via and Thomas J. Aaron to Ian Gustavo Leigh Del Campo and Sariah Jane Tambre Leigh, $1.2 million.

Southeast

A St., 1716 1/2-Mette G. Karlsen to Anthony Joseph Palumbo IV, $706,000.

Altamont Pl., 2315, No. 3-U.S. Bank and the Rmac Trust Series to Veronica M. Branch, $120,000.

Bay St., 1809-Elizabeth N. and Eric C. Mandle to Brian and Krista Zuzenak, $954,500.

Buena Vista Terr., 3206-Estate of Jerome Gladden and Joel R. Davidson to Debra Gilbert, $328,000.

Capitol St. E., 1001-Kathy Ann Harkey to Kelly L. Johnson and Aurelio Ogilvie, $669,000.

Carolina Ave. S., 1009-Holly Danko and Eric Daniko to Krystle Kline and Thomas Davis, $828,000.

D St., 115, No. 203-David C. Schnore to Elizabeth P. Anthony, $434,600.

Douglass Rd., 2601, No. 401-Caroline Stokes to Lindsay McFarland, $300,000.

Fort Dupont St., 1501-W. James Cummins to Jeffrey Davis, $332,000.

H St., 5121-Warrick C. Cromer to Priscila Keturah and Esco Edward Cromer, $309,000.

James M Mcgee Jr St., 2706-Deutsche Bank National Trust Co. and Morgan Stanley Inc. to Christopher E. Lucas, $275,000.

Livingston Rd., 4212-SMC Realty Investments Corp. to Tonya Elizabeth Atkins, $375,000.

O St., 3100-Estate of Robert Martin Osberger and Charles Edward Osberger to Ahmad Jamaal Lampkin, $556,000.

Pope St., 3312-Isabelle C. Davis to Lynne Faxio, $455,000.

Queens Stroll Pl., 5034-Ashley Joyner Chavous to Jaime S. Brown, $499,000.

Stanton Rd., 2722-Kortni L. Hayes to Ryan Cornell and Rachelle Shalene Smith, $377,000.

Fifth St., 714-Martha Dehmlow and Tyler G. Hernandez to Paul Jacob Calhoun, $910,000.

11th St., 309-Marianne Tropp and Christopher P. Loughner to Kenneth Edward Jensen and Catalina Perez, $770,000.

15th St., 245, No. 203-Bryan A. Tollin to Geoffrey Metcalf Turley, $540,000.

16th St., 2333, No. 204-Federal National Mortgage Association to Drew Quentin Corbett, $155,500.

34th Pl., 1208-Barrett and Jessica Mcvary to Jordan Alexander and Spring-Eve R. See, $486,000.

38th St., 2108, No. 101-Kaichen Zhang to Xiaoguang Han, $120,000.

Southwest