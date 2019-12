Capitol St. N., 2615-Karen M. Daniels to Christopher Kurtis Koeber, $600,000.

Constitution Ave., 1002-Michael S. and Janelle L. Caplan to Jonathan Robert Millstein, $950,000.

Division Ave., 232-RR Ventures Corp. to Cyrus and Ann Artz, $439,999.

AD

E St., 1326-Jean-Baptiste S. and Mary E. Elgin-Cossart to Frank L. Norcross and Jillian Elizabeth Curtis, $826,524.

Emerald St., 1315-Brent J. and Stephany Perez Cohen to David Crane and Megan Ledell, $772,400.

AD

Hansberry Ct., 3808-Jeffery Willoughby to Paola Jimena Castro, $594,900.

Irving St., 2427-Kimberly Foster Price and Sherry Andrea Foster to Andrea Fitchett, $597,000.

Kearny St., 2006-Michael C. Fox to Nathan and Paula Salerno Fry, $715,000.

L St., 1815-Daiyyah A. Abdullah to Patrick Shamey Molitoris and Scott David Annis, $405,000.

Oneida St., 335-Willco Properties Corp. to Matthew O’Connor and Rebecca Steele, $595,000.

Ritchie Pl., 1334-Estate of Joyce Hemmons and Russell Terry Crockett to Amelia D. Whitman and Aaron M. Weisbuch, $540,000.

AD

Sheriff Rd., 5106-Kevin Marbray to Oghenekome I. Odu, $379,500.

Tennessee Ave., 324-Luis F. and Parinaz K. Mendez to Yatin Patel, $1 million.

Uhland Terr., 164-Nathan D. and Connie Kim Briggs to Sean Michael Hendershot, $760,000.

Third St., 1920, No. 3-Jeremiah Whitmore to Ittie Rehani, $535,000.

AD

10th St., 908-Kimberly Y. Schaich and John A. Gerlach to Matthew Green, $740,000.

12th St., 4213-Derek Jesse and Jessica Ellise Myers to Thomas Pellman and Maria Magdalena Navarro Perez, $815,000.

13th St., 604-Larry M. Sutton to Celal Gulluoglu, $605,000.

15th St., 68-Russell J. Prechtl and Craig M. Freeman to Gregory Brian Pogue, $675,000.

18th St., 629-Anna Edney to Lauren Christina Sharrock, $477,500.

AD

44th St., 126-Mt. Sinai Baptist Church of D.C. to Emily Marie Huetteman and Christopher T. Trepky, $452,000.

47th St., 528-Ammengemcy Construction Group Corp. to Marvette James, $464,000.

57th Pl., 714-Kyung H. Lim to Jason W. Navarre, $385,000.

Northwest

Alton Pl., 4820-Phyllis P. Hedlund to Barbara Gregory Lyman, $1.2 million.

Butternut St., 708-Christy Lynn Swanson to Alexander Burton Willingham, $775,000.

AD

Calvert St., 1930-Raymond J. Bingham to Aydin Hayri, $1.31 million.

Cathedral Ave., 4201, No. 620W-John Sparks to Shannon Rose and Edward Alston, $267,000.

Chapin St., 1417, No. 202-Lucas P. and Lora R. Moinkoff to Andrew H.C. and Kayoko Sobey, $539,000.

AD

Columbia Rd., 1401, No. 220-Estate of Majid Jahangiri and Nikki Jahangiri to Alexander Reid Tonsing and Neil Andrew Macintosh, $442,000.

Connecticut Ave., 3100, No. 321-Cynthia L. Elesinmogun to Janell M. Pagats, $219,500.

Connecticut Ave., 5315, No. 606-Sherry Harper Widicus to Karen L. Cox, $270,000.

Corcoran St., 1424-Fred B. Weiss and Martha P. Taft to Allegra L. Funsten and Andrew W. Eklund, $1.88 million.

Dorsett Pl., 5304-Palisades Development Inc. to Evan and Tiffany Chan, $2.71 million.

E St., 616, No. 850-Jason Luke Amerine to Karen V. Lawrence, $640,000.

AD

Emerson St., 605-Dilan Investment Corp. to Erica Monteith and Justin Roberts, $899,900.

AD

Farragut Pl., 16-John Patrick Pray and Carolyn Gayle Reynolds to Artur and Nicole Y. Belov, $575,000.

Florida Ave., 2129, No. L3-Rebecca Small and Seth Fink to Jason Lee Shapiro and Jamie Lynne Fratkin, $483,000.

Garrison St., 4514-Elad Sharon and Laure Hadas-Lebel to Scott B. and Laura J. Ressler, $1.18 million.

H St., 925, No. 713-Adam Richard Bieber to Adam Lavine Williams, $815,000.

Harvard St., 768-Peter M. Piatetsky to Matthew and Erin Billei, $710,000.

Hertford Pl., 3515, No. 2-Janelle Ozusta to Mohammad Kouzaei, $305,000.

Illinois Ave., 4408-Katie and Robert G. Cain to Sally J. and Maxine Ayhan, $715,000.

Irving St., 1341, No. C-James R. Addison to Anna D. Skinner, $747,500.

AD

Kennedy St., 820-Wacap Corp. to Karen Denise and Hosea Jerome Moore, $610,000.

AD

Lamont St., 1759-Robert Gordon and Catherine Brown to Arik Gabbai and Anna Altman, $1.61 million.

Linnean Terr., 5183-Metaxatos Properties Corp. to Nicholas James and Heather Sue Williams, $920,000.

Luray Pl., 442-Nagender Taalla to Justin Wyatt Fore, $840,000.

Macomb St., 3039-Gail E. Joice to Marshall Kaiser, $335,000.

Madison St., 1416-Chaka A. and Nayamka A. Long to Alan and Jodie S. Goldberg, $1.2 million.

McKinley St., 3219-Shanti L. Stanton to Dennis Francis O’Brien and Jessica Anne Tvelia, $1.49 million.

New Hampshire Ave., 700-William J. Caldwell and Michele P. Toth to Abhai and Renu Johri, $1.62 million.

AD

Newton St., 1454, No. 401-Tammy Zeng to Adam Charles Smith, $410,000.

Ontario Rd., 2515, No. 1-Meier Development Corp. to Alexander M. Laskaris, $1.16 million.

Prospect St., 3317-Brian A. and Deborah B. Murdock to Mitchell Scott and Carrie Jean Ettinger, $4.35 million.

AD

Q St., 2500, No. 240-Robert Grant Layton to Michelle Bove, $345,000.

Quintana Pl., 506-Bryan David Crumpton to Ryan Laurence Jones, $450,000.

Rock Creek Church Rd., 23-Dustin J. Maghamfar and Laura Belazis to Kerry Elizabeth O’Brien and Douglas Matthew Gascon, $715,000.

Sedgwick St., 3031-3041-Estate of Lucia C. Hanmer to Christian and Marco La Pietra, $657,000.

Sherman Ave., 2608, No. 101-Larry A. and Margaret B. Green to Philip Fromyer, $329,000.

AD

Tilden St., 3619-Neal Cohen and Nancy Beer Tobin to Benjamin E. Kessler and Mollie Van Lieu, $2.26 million.

Underwood St., 1340-Phyllis J. and Darren C. Pyles to Daniel and Suzanne Balson, $749,000.

Veazey Terr., 3101-Estate of Natalie S. Mariotti to Zainab M. Jawad, $315,000.

Virginia Ave., 2700-Ruben Omar Donis to Lynn Williams Holbert, $448,500.

Winfield Lane, 3547-Estate of John McGough and Mary F. Campagnolo to Anne Suzette and Steven Alexander Goldstein, $1.6 million.

AD

Wisconsin Ave., 3211, No. 103-Martin and Carol K. Segal to Heather Nowakowski, $510,000.

Second St., 5313-Eunice Elberta Henderson and Marcella Rene Turk to Troy and Jacquelyn A. Zinck, $625,000.

Seventh St., 777, No. 917-Catherine Myung Sook Hwang to Lisa Feige Silverman, $410,600.

11th St., 1616-1616, No. 202-Donald and Ragnhild Malnati to Luis Alberto Sanchez Quintana, $433,000.

14th St., 2125, No. 316-Lani Marsden and William Chester to Elizabeth I. Eckel, $774,900.

15th St., 2656, No. 301-Haci Halil Killicoglu to Chelsea M. Kinsman, $413,000.

16th St., 3533-Sean Khozin and Samantha Stark to Rafael E. Alfonzo and Lauren Jacobs, $1.3 million.

18th St., 4310-Gatha Lafaye Manns to Raymond A. Ramirez and Rachel L. Tommelleo, $1.2 million.

20th St., 1301, No. 111-Thomas Zawalich to Constandinos and Katherine Z. Himonas, $465,000.

AD

21st St., 1320, No. 202-Andrew L. Sandler and Karen Lee Degerberg to Marco Antonio Monje Silva and Cecile Ferro, $575,000.

22nd St., 1511, No. 54-Celeste A. Connors to Lauren Ludi, $420,000.

26th St., 1516-Estate of Alexandra R. Gisiger and Valerie Gisiger to Alexandra Scott and Anthony Jack Drobnick, $819,000.

31st St., 1045, No. 505-Luis J. and Mirtha G. Bertorelli to John Joseph Buchovecky, $865,000.

35th St., 3119-Molly M. Teas to Henry Gantt Nuzum and Farzaneh Paslar, $2.1 million.

39th St., 3530, No. 651-Andrew Kreussel Barnett to Molly Heffner, $365,000.

Southeast

A St., 506-Steven Bumjin Choi and Jeffrey W. Sherman to Sarah Luise Henn and Paul Ray Shin, $3.4 million.

Bangor St., 1433-Aga Corp. to Rhianna Green, $375,000.

Carpenter St., 3300-Danielle M. Gordon to Victoria Lynn Zyp, $625,000.

Dexter Terr., 1313-TLC Property Holdings Corp. to Shatoya S. Brown, $306,000.

I St., 409-Scott A. and Virginia E. Faulk to Joseph Patrick and Ellen Fong Koch, $1.27 million.

Mississippi Ave., 2006-U.S. Bank and Truman Title Trust to Deon Dawkins, $365,000.

Pennsylvania Ave., 1391, No. 525-Jeffrey Edmonds to Anthony Clarence Sedillo and Katy Michelle Zamora, $500,000.

Southern Ave., 4272-Arash S. Pirooz to Michael Jwuan Lane, $392,000.

Trenton Pl., 1222-Estate of Debbie Marbury and Edward Marbury to Glenn Sewell, $275,000.

Third St., 304-Margaret M. McHugh and Demetrios G. Papademetriou to William Derrick and Sara Whitney, $1.23 million.

11th St., 243-Dilan Investment Corp. to Alan Martin Cole and Natalie Ann Rehnquist Lynch, $1.48 million.

41st St., 1545-Natasha S. Boyce to Sharon Wright and Robert M. Bigham Jr., $381,900.

Southwest

I St., 355, No. 604-Babak Soltani and Shahin Saidian to Omer Yasin and Janelle Melinda Ozusta, $489,000.

N St., 461-Geoffrey A. Johnson to Lisa K. Rosenstein, $240,000.