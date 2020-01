Constitution Ave., 616-Colin E. and Simona C. Campbell to John Cooper, $1.21 million.

Dakota Ave. S., 4724-Daniel S. Mage to Felix Sanchez and Feliner Sanchez Abbott, $490,000.

E St., 1304-Aaron A. and Kristen Zeligs to Brent J. and Stephany Perez Cohen, $1.1 million.

AD

Gault Pl., 4519-Daimen A. Hammiel to Joseph Ngacheu, $300,000.

Hawthorne Dr., 3133-Amir Ali Ebadi to Miguel A. Garcia Ramirez Gaston, $440,000.

AD

Kearny St., 725-Carla I. Perlo to Uraya Sanders and David Noordeloos, $530,000.

L St., 1745-D.C. Southwest Development Corp. to Felix Jon Knutson, $505,000.

Massachusetts Ave., 1009-Fritz Henn to Andrew and Tiffany Davidson, $1.29 million.

Parker St., 226-John Neureuther and Lauren Parks to Kylie Schafer, $621,000.

Sheridan St., 26-New Coach Corp. to Gregory S. and Eileen K. Sullivan, $575,000.

Tennessee Ave., 247-Daniel G. and Megan Hoffman Rauch to Lauren Elizabeth Britsch and Gabriel Laurence Slater, $999,000.

AD

U St., 39, No. 2-Michael J. and Christine A. Savage to Michael A. Wise and Elena Ben Soltane, $790,000.

Eighth St., 4920-Jared and Allison Waterfield to Kenneth Rittenhouse and Stacey Karen Cohen, $464,000.

14th St., 324-Stuart Yasgur and Sirine Shebaya to Langley Lease and Marcus Fields, $628,000.

AD

16th St., 4915-Henderson J. Williams to Zachary A. Bellamy and Greta M. Chwalek, $515,000.

35th St., 337-Errol Williams to Shannan Troncoso, $480,000.

45th St., 508-Brooks Robert Platt to Justin Douglas Knight, $300,000.

50th St., 28-RNP Real Estate Investment Corp. to Mercedes Lavel Crosby, $560,000.

56th St., 259-Legacy Business Association Corp. to Pamela E. Henderson, $342,000.

AD

Northwest

Alaska Ave., 7409-Estate of Elizabeth M. Williams and Gilbert F. Williams to Hollie Lee and Graciela Rosario Carter, $860,000.

Belmont St., 1300, No. 301-Santiago L. Enrique Acosta Ormaechea to Maria Suplee, $500,000.

Bryant St., 27, No. 2-Gilda Rastani to Brendan W. Macarthur and Sanchi Khare, $765,000.

Calvert St., 1910, No. 1-Lindsay Witt to John P. Minderman and Jennifer Laws, $559,000.

Cathedral Ave., 4101-Marilyn Brown Monarch to Richard Houghton, $325,000.

AD

Champlain St., 2357, No. 202-John H. Stroud to Jessica Goodman, $599,000.

Church St., 1445, No. 2-Kevin and Mehdi A. Marvasti to Thomas J. Gebbie, $480,000.

Columbia Rd., 1126, No. 4-Kelly and John W. Raley to Lucas Pappas and Taylor Schuelke, $700,000.

AD

Columbia Rd., 2022, No. 302-Estate of Adam Clymer and Richard G. Stearns to Holly Rodgers and Thomas F. Wescott, $1.35 million.

Connecticut Ave., 3100, No. 318-Brian J. Sandberg and Barbara T. Martinez to David Joseph and Liezl Perez Schewe, $413,000.

Connecticut Ave., 4740, No. 1004-Mutsumi Ruth Mizuno to Maria Milagros Teran, $305,500.

Connecticut Ave., 5410, No. 910-Ronald A. Piekarski to Jennifer Smira, $195,000.

Davis Pl., 4114, No. 4-Kathryn D. Kay to Bridgette Jeanne Billioux, $380,777.

E St., 616, No. 656-Audrey D. Millerhallett to Reiner Walter Wolfs and Bahareh Keshavarz, $750,000.

AD

Emerson St., 235-Scott A. Drewes to Jordan Paige Schreiber, $235,000.

AD

Fairmont St., 1030, No. 203-Tina Hanachi to Emily Back, $355,000.

Garfield St., 3812-Edward Holzwanger and Margaret Brinkley Tappan to John P. and Lauren Marie Doyle, $1.59 million.

H St., 925, No. 311-Patrick William Mullins and Carol Buell to Sarah A. Khalifa, $600,000.

Harrison St., 4400-Joseph T. Carlson and Margaret R. Nides to Andrew C. Learman and Maria Da Conceicao Souto-Learman, $919,000.

Harvard St., 1761-Jonathan G. Manheim and Michelle Lackie to James A. Levine, $958,000.

I St., 2532-Lisa Mullins and Byron Damon Thompson Jr. to Rohit Jain, $818,000.

Irving St., 522-Ernest Crosby to Jonah Henry Richmond and David Lloyd Olson, $669,000.

Juniper St., 1452-Lorna L. John to Stephanie Karyn Wainscott and Jason Jermain Washington, $885,000.

AD

AD

Kennedy St., 31, No. 303-Yohance Campbell to Amani Ndeze, $295,000.

Lamont St., 1729-Estate of Edwin H. Langrall and James E. Langrall to Mehmet Onur Ozlu and Romain Bordes, $1.51 million.

Legation St., 3600-Estate of Sally F. West and Francis E. Yeatman to Peter Thomas Kossiaras and Carrie Wilson, $802,000.

Madison St., 1347-Bridge Management Holdings Inc. to Aretha Nikkia Yvette Jones and Jana Lea Denning, $1.21 million.

Massachusetts Ave., 4301, No. 4003-Ronald H. Rosenberg and Yanfang Tang to Francis and Sara Costello, $699,000.

Morton St., 779, No. 16-James Edward Gurney and Daniel Goss to Sadhana Kavita and Devesh Kapur, $1.05 million.

N St., 1420, No. 315-Melita Lykiardopoulou to Helen Donfried, $255,000.

AD

Nevada Ave., 5702-Ben Wofford Crain and G. Lynette Ferrara to Kimberly Young-Ah Schaich and John Alexander Gerlach, $1.14 million.

AD

Newton Pl., 739, No. 103-Ashley Victoria Evans to Pedro Henrique Dana and Kristina Lisette Klassen, $481,000.

O St., 1306, No. 203-Joshua M. Karetny to Lan Ma and Zhaohui Liu, $530,000.

P St., 2141, No. 1008-Bezalel Stern and Deborah Hamer to Trude Raizen and Bryan Schubert, $624,000.

Park Rd., 1527, No. 101-Shirley Ann King and Geron A. Pleasant to Michael A. Clayman, $545,000.

Porter St., 3832, No. E389-Karen E. Mouritsen to Alicia Margarita Luxardo, $464,000.

Q St., 1723, No. G6-Dana L. and Hayter Lamar Whitman to Cary Koenig, $281,600.

AD

Quesada St., 3608-Karen V. Mathiasen and Kathryn A. O’Brien to Margaret and Edward Irons, $1.29 million.

Randolph Pl., 19-Brendan Lauman Smith and Sophie Bethune to Brian Doherty and Kelsey Flora, $855,000.

Rittenhouse St., 1008, No. 16-Karen A. Devalera to Primevere Charles and David Rowe, $475,000.

AD

Sherier Pl., 5326-Lee Rangeley Wallace and James P. Denvir III to Cyrus and Mitra Sassanpour, $985,000.

Tilden St., 2959-Jeffrey Bradley and Kelli Veronica Seely to Justin M. and Ciara M. Johnson, $1.4 million.

Underwood St., 219-Thomas Brandt and Julia Beth Ryder to Lisa Susan Hiers and Kyle Reed Herring, $800,000.

Vernon St., 1840, No. 305-Maya Rachel Ashwal to Michael D. Lowenthal, $452,000.

Wallach Pl., 1321-Dilan Investment Corp. to Ebony Johnson, $1.55 million.

Willard St., 1755, No. 2-Kelly Anne Russ to Susan Moran, $350,000.

Wisconsin Ave., 2828, No. 301-Jonathan H. Fuisz to Elizabeth A. Dexheimer, $875,000.

Sixth St., 715, No. 205-Hong Yol Kim to Vikhyath and Jwalita Veeramachaneni, $526,900.

Ninth St., 7437-Estate of Samuel S. Sharpe and Stephanie Brown to Matthew R. and Jessica A. Stuart, $540,000.

AD

12th St., 2020, No. 609-Paul A. Lobo Jr. and Kinga M. Krisko to Chao Pan and Ivy Cheng, $799,000.

13th St., 2035, No. 4-230 Club Corp. to Malcolm M. Shaw, $909,000.

14th St., 1133, No. 1006-Hadi Saidfar to Miriam Rebeca Ponciano, $489,000.

15th St., 1416-Alexander S. Venditti to William G. Springer and Forest W. Kettler, $2.97 million.

16th St., 2440, No. 523-Irene Conforti to Rebecca L. and David G. Ross, $375,000.

19th St., 2100-Cadence Alexandra Mertz to Rosie Dawn Griffin and Michael Irvine, $490,000.

25th St., 940-Estate of Mary Beth Martin to Mindy and Nelson Rodney, $212,500.

30th St., 6220-Scott D. and Margaret A. Ballin to Francis Zajac and Zana Istrefi, $950,000.

35th St., 1409-Edith B. Bond and Helen Adams to Patrick J. and Maureen B. Dowd, $1.21 million.

39th St., 2725, No. 310-Lucy P. Kitchin to James G. and Elizabeth M. Hagan, $422,500.

49th St., 3716-Rosalind A. Lazarus to Whitney Ball and Christopher James Richard Mooney, $1.23 million.

Southeast

Branch Ave., 1115-Michelle C. Milberger to Michael J. and Dawn L. Covin, $360,000.

C St., 4479-Crystal Developments Corp. to Marco A. Reyes Gavarrete, $420,000.

Foxhall Pl., 547-Third Story Capital Corp. to Brittany Cummings, $471,000.

Pennsylvania Ave., 1391, No. 433-Paul E. and Stephanie R. Ahern to David Beardsley and Helen Harwell Smith, $811,000.

Trenton Pl., 1218-Estate of Angelo A. Johnson and Arturo Johnson to Tejas P. Arurkar, $300,000.

Walter St., 1236-John A. Beard and Deborah L. Harris to Aaron H. Meyers and Amanda J. Mason, $822,500.

17th St., 329-John and Julia Coleman to Kelsey and Taylor Foy, $715,329.

23rd St., 3463-Heidi L. Neal to Annette Vaughn, $371,000.

38th St., 2006, No. A-Juoaquina L. Washington to Ariel Symone McFarlin, $275,000.

Southwest

Chesapeake St., 141-Cathy R. Butler to Vanessa A. Villatoro, $330,000.

H St., 500-Darren J. and Jessica B. Seepersad to Leah M. Werchick, $875,000.

N St., 335-Margarete A. Vinskey to Holly J. Gramkow, $527,000.