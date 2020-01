C St., 1242-Christopher J. and Brianne J. Miller to Erica Grace and Brian Philip Cischke, $849,000.

Cherry Rd., 3128, No. 37-Estate of Carl L. Kidd and Jacqueline McCoy to Ni A. Simone and Destiny Clarina Battle, $268,000.

Commodore Joshua Barney Dr., 3603-Brandon L. and Tiffany J. Robinson to Rosario L. Sarmiento Torrez and David Martinez, $525,000.

E St., 710-Darius and Della B. Hughes to Jeremy Brian Schein and Amanda Klein Slatus, $841,000.

Emerson St., 657-Jesse W. Badoe to Joel Benjamin Finkelstein, $365,000.

Hawthorne Ct., 30-Andrew and Paulette Ladas to Patrick S. Halligan and Rebecca J. Donnelly, $432,000.

Holbrook Terr., 1211, No. 2-Calvin B. Parker to Nicholas M. Calderon, $280,000.

Just St., 5215-Samuel Naim to Tarrence Hughes, $346,000.

Lawrence St., 1920-Kilmurry Properties Corp. to Sarah A. Lander and Camilo F. Ward, $860,000.

Maryland Ave., 624, No. 1-Hunter and Brittany Strupp to Giang Thi Nguyen and Anh Tuan Le, $376,000.

Morse St., 1215-Sam H. Paylor to Terra and Eric Blodnikar, $480,000.

Orren St., 1226-Mario Romero to Michelle Catherine Di Ionno and Benjamin Wicke Shoaf, $779,000.

Quincy St., 1313-Erez Reuveni to Joseph M. Dages and Katherine L. Morga, $1.08 million.

Sligo Mill Rd., 6118-William J. and Christa Lewis to Thomas Parrillo and Kimberly Proos, $624,999.

Trinidad Ave., 1607-CSB Properties Corp. to Corey Simpkins, $860,000.

Webster St., 1631-Elijah and Katherine Evans to Elizabeth Glover and Patrick Sullivan, $650,000.

Third St., 2625, No. 205-Keneshia Nicole Grant to Sloane Danielle Arogeti, $289,000.

Seventh St., 602-Robert E. and Jean L. Dahlquist to Christina M. McGill and Bjoern C. Ludwar, $904,000.

Ninth St., 654-William Phillips to Justin Keith Edmondson and Laura Francine Shpiro, $1 million.

12th Pl., 4302-Marie Adele Dennis to Carrie Elizabeth Seltzer and Matthew John Grosso, $412,000.

13th Pl., 5001-Willco Properties Corp. to Afework T. Tewolde, $605,000.

16th St., 1264-Taffanie M. Ketema to Asher Philip Huey, $492,000.

Northwest

Adams St., 11-Christopher Massicotte and Andrew Dale Cannady to Ann Winstead-Derlega and Joseph William Stevens, $1.11 million.

Belmont St., 1330, No. 1-Carissa and Kendra Baker to Heidi Smith, $595,000.

Blagden Ave., 4861-Michael Jang Parker to Jamel D. Reid and Nya Steinbergen McKenzie, $849,750.

Calvert St., 1915, No. 1-John K. Hannula Jr. to Patrick J. Zhou and Joy C. Eckert, $577,000.

Chapin St., 1443, No. 301-Christian and Allison Jehling to Raymond Ryeom, $750,000.

Church St., 1444, No. 202-Christine and Michael Livingston to Leonard L. Go, $760,000.

Connecticut Ave., 2301, No. 2C-Therese R. Gross to Craig K. and Shirlene H. Forrest, $945,000.

Connecticut Ave., 3100, No. 444-Nathalia Martins and Steven Schultz to Rekha Lal, $435,000.

D St., 631, No. 835-Brian Joseph Cullen and estate of Margaret P. Keane to Marisol Garibay, $479,000.

Dogwood St., 3008-Minh Quang and Martha Elisabeth Le to Thomas A. and Victoria E. Frazier, $1.08 million.

Ellicott St., 4118-John P. Duffy to John Gettys and Nicole Davila McCarthy, $875,000.

Euclid St., 915-Yasin Benzawi to Adam M. Levy and Tiffany A. McCormack, $830,000.

Fairmont St., 1121, No. 1-Richard Grieser to Rosalinda Santiago and Michael Allen Parsley, $480,000.

Florida Ave., 215-Carrie J. Kelly to Pete Koutromanos, $800,000.

Foxhall Rd., 1409-Mad Development Corp. to Daniel Carl Homer and Catharine Luo, $1.23 million.

Hillandale Ct., 3910-Michael J. Madigan to Stephen Allis, $1.85 million.

Huntington St., 3703-Archana Mehta and Manu Raju to Daniel and Hanna Shmat Brecher, $982,500.

K St., 1150, No. 409-Marie Ahmed to Jason Dennis Liou and I-Ming Chen, $570,000.

Kennedy St., 33, No. 101-Nesim Serequeberhan to Melissa Black, $255,150.

Kenyon St., 1390, No. 705-Cheryl M. Roberts to Walker F. Timme, $620,000.

Legation St., 3051-James L. and Nancy L. Rowe to Susan L. Pultz, $930,000.

M St., 910, No. 716-Stuart Benson Martin and Nina Victoria Weissberg to Andrew Sing Huo Ting and Mo Jung Liu, $1.28 million.

Macomb St., 2710, No. 311-Renis Kapshtica to Marsha Lillie-Blanton and Jamehl Lillie Holland Ihejeto, $205,000.

Massachusetts Ave., 1727, No. 203-Jessica C. and Alba R. Turrin to Jose Dambolena and Mirta Guimaraens, $243,000.

Moreland St., 5649-Dean C. and Chanda T. Garfield to John A. and Erica Lurie Hurvitz, $2.02 million.

N St., 1300, No. 214-Heather E. Rauch to Andrew Cannady, $449,900.

N St., 1445, No. 303-Caitlin Sullivan Currier to Louise Eisenach, $679,000.

New Hampshire Ave., 1316, No. 209-Shira Hollander and Jay A. Epstien to Warren C. Wang and Hsuan-Cheng Chiang, $424,000.

New Hampshire Ave., 4523-Pearl Wilson Bassard to Nina C. Sertich Navarro, $600,000.

Newark St., 3871, No. A469-Julia M. Fraser to Emily Byers and Nathaniel Koch, $491,000.

Newton St., 1495, No. 405-Ana Gomez to Emily Nichole White and Angela Mambwe Mumba, $350,000.

O St., 3027-Luca Anderlini to Russell J. and Camille M. Hensley, $1.67 million.

Orchid St., 7936-Carl Geoffrey Heuchling and Steven Kent Jeffreys to Hilary Nachem and Joshua H. Loewenstein, $995,000.

Parkwood Pl., 1417-Christopher Nagle to Elena I. Ianchovichina and Prashant Dave, $730,000.

Prospect St., 3329, No. 1-Jan E. Paulsson to Karl and Erin F. Hirshhorn, $2.65 million.

Quebec Pl., 1005-Eric G. and Juli Ann S. Putnam to William Huffman and Colleen Bevins, $740,000.

R St., 3417-Patricio Asfura-Heim and Christine A. Dewitt Asfura to Thomas P. and Hunter B. Angelo, $2.42 million.

Reservoir Rd., 3628-Estate of Ben Pourbabai and Janet M. Meiburger to Mehrunnisa Bashir, $1.52 million.

Riggs Pl., 1804-Dayna A. Baer to David Charter and Michelle Henery, $1.22 million.

Roxanna Rd., 1648-Lockwood G. and Holly Carter Taylor to Lewis D. and Edye L. Ferebee, $915,000.

S St., 1833, No. 42-Olga A. Bunzik to Natalie Boyse, $355,000.

Seaton St., 1726-Lawrence Martin and Michele Masset to Etaiy Jordan Shisgal and Allison Michelle Tenenbaum, $820,000.

Sherman Ave., 2600, No. 304-Russell D. Roybal to Ravi Raj Doshi, $507,500.

T St., 1206-Karl T. Wagner and Harrison B. Nguyen to Michael Merenstein and David McCullough, $1.5 million.

Taylor St., 320-Fame Homes Corp. to Erik Mueller, $960,000.

Van Buren St., 1420-Thomas A. and Victoria Frazier to Scott H. Campbell, $879,000.

Vermont Ave., 1239, No. 610-Estate of Jaime Sendra and Michelle J. Chapin to Andrew Loughlin Yates, $257,500.

Wisconsin Ave., 2320, No. 212-Jeffery P. Pless to Robert Dubois Kingsley, $399,500.

Woodley Rd., 2711-Kerry H. Owens to Daniel Widome and Rachel Sassoon, $1.75 million.

Third Pl., 5809-Residential Value Corp. to Lindsey Elizabeth Kramer and Dominic Daniel Nesci III, $800,000.

Fourth St., 811, No. 802-Erin Katzelnick-Wise to Isabel Kuca, $479,900.

Fifth St., 4924-Carbajal Inc. to Brian Cox and Christopher Cunetto, $938,000.

Seventh Pl., 6107-Tesfar Corp. to Megan Brunson and Rudy Chounoune, $745,000.

10th St., 2008-Randall M. Levine to David L. Tarr, $810,000.

15th St., 1700, No. 301-Laura E. Wolf to Noel Andrew Harmer, $398,000.

16th St., 2028, No. 2-Joshua M. Miller to Tim Laramie, $585,000.

17th St., 1935, No. 5-Kyle A. Walton to Joshua Blonz, $745,000.

18th St., 1545, No. 807-Estate of Patrick Justin White IV and Anne T. Windle to Nicholas Miller and Aleksandra Fazlipour, $325,000.

18th St., 2916-Brett E. Coleman to George P. Ratliff and Alexandra K. Smith, $1.18 million.

22nd St., 1099, No. 102-Gloria J. Williams to Phillip E. Vender and Harriet J. Vender Li, $605,000.

29th St., 1308-Stanley J. Salett to Rick and Susan English, $2.7 million.

33rd St., 1622-Erin Mullan to Charles E. Biggs III and Aliya Husain, $2.19 million.

38th St., 1811-Sanjay Khanna to Marjorie S. and Mitchell Halem, $1.1 million.

Southeast

B St., 4416-Brooke I. Young to Candice Daniel, $339,000.

Barnaby Terr., 1036-Ubuntu Real Estate Investments Corp. to Paul Jordan Jr., $360,000.

Brothers Pl., 3600-Estate of Zola Mae Bowens and Brian Kass to Delys Gribbin, $392,500.

Call Pl., 5046-Rhonisha D. Franklin to Ariane Aimee Aniteb Mbella and Samuel Cedran Djolom Ekoule, $455,000.

Croffut Pl., 3351-Snowbird 2 Corp. to Natheya Mills, $339,000.

E St., 5356-Jerome Walker and Gregory L. Bragg to Angela Gerst and Deborah L. Fisher, $500,000.

Gorman Terr., 4343-Prakash Sankirathri to India Renee Williams, $400,000.

Horner Pl., 3659-3661-Am Homes 3 Corp. to Davia M. Johnson, $365,000.

Kimi Gray Ct., 5090-Della R. Shaw to Landon Patrick Love and David Alonso-Sigrah, $394,000.

Pennsylvania Ave., 1391, No. M08-Anthony C. Sedillo and Katy M. Zamora to Luke Fredericks and Tiffany Gibert, $445,000.

S St., 1308-Dream Builders General Contractors Corp. to Richard Mazloom and Amanda Hilligas, $680,000.

Savannah St., 1112, No. B1-Bp-Savannah Corp. to Nathalie D. Reshard, $239,900.

Fourth St., 1300, No. 404-Parcel O-1 Corp. to Courtney Ann Johnson, $949,900.

Fourth St., 4130, No. 1-4130 Corp. to Dheeraj and Meena Joshi, $90,000.

Ninth St., 3878, No. 102-Shamrock Corp. to Nega Teshome and Tizita A. Wasihun, $139,500.

15th Pl., 2433-Mancini Brothers Corp. to Janise Wilkerson, $329,000.

34th St., 1401-Valliani Realty Corp. to Kertist Augustus, $575,000.

47th St., 25-Soho Financial Asset Group Corp. to Fulton Smith, $290,000.

Southwest