D St., 1234-Lesley F. Thompson to Katherine Fowlie Beasley and Elizabeth Catherine Ghandakly, $765,000.

Hawthorne Ct., 89-Jeffrey Nadel and Celina S. Mlusu to Shafi Akrami, $300,000.

Monroe St., 1843-Michael and Christine H. Morrison to Margaret and Morgan McAlpin, $780,000.

Nicholson St., 242-Estate of Melvin F. Graves Sr. and Mami L. Graves to Yelena Aronovna Viner, $390,000.

Patricia Roberts Harris Pl., 2507-Nucompass Mobility Services Inc. to Keith and Lielte Chaney, $540,000.

Simms Pl., 1250-Febru 4052 Corp. to Cristian L. Canales Treminio, $305,000.

Yost Pl., 3000-Precise Home Solutions Corp. to Kelly Tindall and Kent Fothergill, $560,000.

Seventh St., 228-David A. and Bonnie D. Perdue to Hillary A. Sale and Edward W. Wood, $1.79 million.

13th Pl., 4100-Aaron and Joanna Wildmann to Jacqueline L. Kazil, $765,000.

14th St., 2300-Core Investments Corp. to Andrew James and Abby Archer Franke, $685,000.

Northwest

Ashmead Pl., 2310, No. 201-Merel P. and Daniel L. Glaubiger to Mohini Malhotra and Tilman Dieter Thilo Ehrbeck, $399,950.

Belmont St., 1334, No. 2-Spencer Vliet to Clara Fritts, $451,500.

Church St., 1444, No. 103-Dale Vieregge and Keagan Lynch to Thomas Edward and Christina Korpolinski, $535,000.

Connecticut Ave., 3701, No. 108-Killian B. Swift to Alejandro Villamar and Claudia P. Ortiz, $320,000.

Elm St., 343-Darwin L. and Karen G. Walker to Pierre and Gabriella Etienne, $705,000.

Euclid St., 1321, No. 302-Jacob and Sarah Todd Cigna to Bethany Baxter, $640,000.

Geranium St., 1212-Ellen M. Chung to Renda Elisabeth and Michael John Daly, $790,000.

Irving St., 1248-Daniel G. Maiello to Joseph Zaczyk, $1.35 million.

K St., 1150, No. 1308-Recap Partnership to Stephan L. Kostreski and Ziyun Wang, $610,000.

Kenyon St., 1390, No. 510-Tova and Rachmil Jacobovits to Lynn A. Kirshbaum, $589,950.

L St., 2425, No. 411-Anders and Beverly Gyllenhaal to Carol Schneiderman and Howard Knee, $1.08 million.

Logan Cir., 20, No. 3-3-Russell R. Zint to Rebecca and Valeria Hasbun, $872,500.

M St., 910, No. 507-Massimo and Alexis Fabbri to Michael E. McInteer, $535,000.

Madison St., 922, No. 301-Stephanie Erin Holland to Nishant Singh Magar, $410,000.

Massachusetts Ave., 1711, No. 725-Boston House Corp. to Justin Johnston and Gwenith Lammers, $275,000.

Park Rd., 1937-Benjamin E. and Vanessa Holcomb Mann to Bethany Aquilina Brez and Alan T. Aquilina, $1.57 million.

Rodman St., 3855, No. D46-Andrea I. Thoumi to Akhil Bery, $390,111.

S St., 3807-Madhur Khanna to William Waters and Kelly J. Negley, $1.02 million.

W St., 1405, No. 402-Stephanie A. Rest to Frederick Benteen Steves Jr., $553,000.

Wisconsin Ave., 3100, No. 405-Tasha Toms Williams to Christine M. and John C. Scorby, $282,000.

Second St., 1954-Yvette H. Freeman and Michael Lawrence Sigal to Sasha S. Rao and Sana F. Hussain, $1.43 million.

Fifth St., 1412, No. 1-Bennett and Lindsey Richardson to Dupe O. Babatunde, $749,999.

Eighth St., 4708-Joel S. Mehr to Joshua Morgan and Samantha Greenspun Schoop, $565,000.

16th St., 2000, No. 305-Jay D. and Zoe Kaiser to Syamak Nasseri and Mojgan Tanbakooei, $455,000.

31st St., 1045, No. 103-Eric L. Motley and James Abroms to Leslie C. Silletti, $453,000.

37th St., 2011-Mark T. Finucane to Laura L. and Joseph C. Flanagan, $863,380.

43rd St., 5347-Oya Pinar Ardic and Cevdet E. Alper to Alexander H. Johnson and Lynette M. Behnke, $1.25 million.

Southeast

Alabama Ave., 1897-Rydell C. and Sheva Wilkins to Yohanes Hanfere, $286,000.

Barnaby Terr., 1212-Gena Lorena Thomas to Nichelle Collete Cluff, $384,900.

Capitol St. E., 1333-Grant and Melissa Epstein to Tae Youn Kim and Samantha Giordano, $1.49 million.

Denver St., 3344-Delimiro R. and Evelyn Ruiz to Stephanie A. Thomas, $440,000.

Ridge Pl., 1622-Estate of Ahmed Haleem and Joan E. Haleem to Imran and Farhat Shaikh, $280,000.

Shippen Lane, 1439-John F. Carter to Kevin M. Johnson, $350,000.

Wilmington Pl., 140-James H. Day Jr. to Edwin Charles Renninger III, $499,900.

12th St., 249-John E. Cramer IV and Jason R. Loewith to Rachel Deitch and Patrick Cuff, $899,900.

Southwest

Half St., 1424-Tara Brooke and Michael D. Porter to Shelby Nichole Elenburg, $719,990.