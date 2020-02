G St., 1112-Kathryn C. Dyjak to Daniel Vladimer, $750,000.

Jackson St., 1927-James Ellis and Patricia I. Crider to Amber MacDonald and Travis Wade Beaty, $549,000.

Lang Pl., 1722-Carolyn B. Nortn and Amanda Miller to Daniel R. Skallman and Allison Kenny, $610,000.

Maryland Ave., 1320-Kenneth Jeffries to Andrew Owusu-Asiedu, $770,000.

Oates St., 1247-Spectrum Builders Group Corp. to Andrea Delgado and Elizabeth Gallacher, $775,000.

Perry St., 1225-Michael Damian and Ashley McNeil Coleman to Jeffrey and Lauren J. Nunez, $995,000.

Fifth St., 5722-Elshazli and Jones Holdings Corp. to Julian Porras Rincon and Ellie Ann Johanna Berrio Orjuela, $515,000.

Seventh St., 2913-Reno Road Corp. to Jessica and Adrienne Gioe, $765,000.

11th St., 209-Tescia Ann Yonkers to Mark Ferris and Leah Dempsey, $1.02 million.

13th St., 4210-Geoffrey Gregory to Robert N. Haferd, $572,500.

15th St., 125, No. 3-Anthony Ian Martorana to Jessica Sara and Shannon Francis Clancy, $625,000.

51st St., 824-Equitable Properity Solutions Group Corp. to Imelda Barefield, $399,999.

58th St., 422-Junel R. Jeffrey to Michael Harrison, $460,000.

Northwest

Alaska Ave., 7723, No. 202-Gregory J. and Deborah Jones Miller to Melanie Nunez, $370,000.

Birch St., 3060-John F. Williams Jr. to Delia De Paola, $650,000.

Connecticut Ave., 3701, No. 902-Shirin Sudhakara to Rachael Dealy Salisbury, $309,000.

Delafield Pl., 407-Benjamin G. Joseloff and Taryn M. Allen to Jaclyn Rae Deluca, $675,000.

Embassy Park Dr., 4359-Monica E. Whitebread and estate of Eunice Ann Gould to Linda Cole and Karen Epstein, $789,000.

Euclid St., 1348, No. 204-Scott H. Campbell to Sheila E. Desai, $574,900.

Hamilton St., 439-Mung Tran and Hanh Nguyen to Fatmir and Mira Kulla, $560,000.

Hobart Pl., 750-Hieronymus Corp. to George F. Goodman, $769,000.

Jefferson St., 610, No. 202-Juan R. Rouco to Michael Bankert and Colleen Murphy, $308,500.

K St., 2515, No. 409-Alyson Katherine Chrzan Scott to Emily Trapani, $307,000.

Kenyon St., 1390, No. 713-Garrett J. West to Naomi Ueki and Yesid Fabian Perez Lopez, $573,000.

Lamont St., 518-Andrew J. Papier to Shayla and Rufat Ragimov, $720,000.

Longfellow St., 939, No. 209-Claudia Hinojosa to Rachel Tranchik, $207,000.

M St., 910, No. 1001-Lucy Beatrice Blundon to Charles Jewett, $500,000.

Marion St., 1621-Dilan Investment 1003 Corp. to David Michael Bundy and Thomas Matthew Palumbo, $1.4 million.

Meridian Pl., 1438, No. LL2-Shereen Regina Hall to Joy M. Craven, $264,900.

N St., 2301, No. 411-Ann K. and Louise A. Nachemson to Daniel J. Perka and Louise E. Pulizzi, $455,000.

New Mexico Ave., 3101, No. 820-Estate of Fared Talet M. Wafa and Talah Wafa to Theodoulos Kaitis, $634,000.

Oneida Pl., 722-Loretta Elaine Rucker and estate of Ruth Elizabeth Rucker to Abraham Atansuyi, $492,500.

Q St., 2516, No. Q201-Heidi L. Feldman and Jitendra Subramanyam to Charles J. and Pamela Raymont Simpson, $1.23 million.

Rhode Island Ave., 12-Robert E. and Martha Emeritz to Nathan Marc Pinkus, $1.01 million.

S St., 20-Yared Belai to Samuel K. Pessin and Stephanie S. Volftsun, $1.32 million.

Upshur St., 1940-Alvin E. Gross Jr. to Theodore W. and Kimberly Frazier, $1.72 million.

Warren St., 5011-Claudio M. and Irene K. Grossman to Jonah Stuart and Meaghan Mary Woodbury, $1.68 million.

Wyoming Ave., 1812, No. 302-Lance J. Wolf to Kimberly Purcell, $540,100.

Second St., 5321-Robert E. Beasley and estate of Rosa M. Beasley to Laura Kim Biederman, $470,000.

Sixth St., 1839, No. 3-Deniz Yener to Christiana Sisto, $480,000.

12th Pl., 2245-Heather A. German to Laura N. Carey, $726,000.

15th St., 1515, No. 405-Michael L. Wolfe to Robert L. Caldwell, $575,000.

16th St., 7729-John O. Perpener III to Antoine L. and Angela C. Dixon, $800,000.

20th St., 2227, No. 203-Michael Reid Simon to Elizabeth Anne Hetzler, $425,000.

34th Pl., 3407-Ruth N. Caplan to Lawrence R. Martin and Michele Masset, $1.15 million.

39th St., 3741, No. B206-Scott William and Anjali Singh Code to Justin Kokernak and Olga Saratova, $610,000.

Southeast

Carolina Ave. S., 302-Matthew M. and Claire M. Portolese to Christopher Jeffrey and Brianne Jablon Miller, $1.21 million.

Elvans Rd., 2504-District Properties Com Inc. to Richard Koranteng Akyea, $470,000.

Halley Terr., 3826-Kenneth A. and Bessie Napper to Marcus A. Coates, $357,000.

S St., 1404-B.D. Accounting Corp. to Kashana Ogunnaike, $561,000.

Texas Ave., 4568-Anita P. Stevenson to Janelle Austin, $350,000.

Sixth St., 411-Nancy E. Carter and Rufus G. Mayfield to Julie Malicki McClure and Jordon Ryne Wadlington, $1.05 million.

24th Pl., 3006-Tara Blunt to Cristina V. Ortez, $325,000.

Southwest

Joliet St., 123-Sky Investment Corp. to Danielle Williams, $485,000.