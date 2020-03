Crittenden St., 48-SGR Investments Corp. to John J. Lund, $560,000.

Downing St., 1339-Estate of Earline C. Frazier and Roscoe W. Frazier Jr. to Sakiliba Mines, $420,000.

Franklin St., 32-Qassay Corp. to Michele Steinmetz, $850,000.

Girard St., 1212-Community Connections to Aelita B. and Jamison E. Girard, $715,500.

Kansas Ave., 6421-Magnolia W. and Felicia A. Long to Alemayehu Awas and Mahlet Berhanu Woldemichael, $550,000.

Newton St., 1327-Diana Tsutieva to Gabriel Allen and Tessa Berman, $1.15 million.

Parker St., 230-Charles Barney Brockner to Kyla Dotson, $724,000.

Trinidad Ave., 1304-Jordan Jacobs to Gregory Owen Burke, $780,760.

Yost Pl., 2915-Precise Home Solutions Corp. to Carmin Ruggiero II and Lindsey W. Labella, $645,000.

Third St., 2403-Susan Apollonio to Benjamin Jeffrey Schapiro, $589,000.

Seventh St., 29-Nathaniel and Christine Wells to Courtney L. Doll, $759,000.

14th St., 313-Timothy Molino and Ayesha Kahanna to David and Amanda Wethington, $937,969.

21st St., 535-William Evans to Daniel Ready and Nicholas Mararac, $520,000.

Northwest

Adams Mill Rd., 2611, No. 201-Jeremy A. Feiler and Roxana S. Tiron to Miriam Georgina Cabezas, $428,000.

Allison St., 1521-Estate of Helen E. Davis and Beverly F. Johnson to Alison Murray, $750,000.

Belmont Rd., 2032, No. 623-Monique Sylvine Jouanin to Cristina Coirolo, $335,000.

Cathedral Ave., 3901, No. 76-Cathlyn Ann Coons to Fernanda Marcondes Almeida, $275,000.

Columbia Rd., 1465, No. 303-Benjamin J. Deangelo to Richard M. Hoft, $487,000.

Davenport St., 2932-Richard H. and Sylvia B. Rowe to Cevdet E. and Oya Pinar Ardic Alper, $1.6 million.

E St., 915, No. 316-Janet and Karen Wruck to Amanda Stephanie Cassidy, $434,900.

Eskridge Terr., 4935-James R. Whittaker Jr. and R. Peter Fitzgerald II to Eric L. Carter and Elizabeth Lauren Herrington, $1.87 million.

Harvard St., 1613, No. 106-John K. and Adena T. Goza to Silvia Juliana Serrano Guzman, $559,000.

K St., 475, No. 1010-Chung-Chi Wang to Caterina Rovati and Emron Edwards Pratt, $561,250.

Kenyon St., 1390, No. 419-Melissa Marie Gasmi to Luke Quinn Fearey, $377,000.

L St., 2201, No. 714-Charlotte Eddis to John Nathanael Wheeler and Jonathan David Custer, $425,000.

Locust Rd., 1373-Andrew and Sara Dauber to Daniel C. and Sheila Kurtzer, $1.1 million.

Lowell St., 4529-Sita Graham Vasan to Stephen Radanovic and Lisa Jones, $1.97 million.

Massachusetts Ave., 400, No. 804-Jeffrey Chang to Bazargur Sukhbaatar, $350,000.

Monroe St., 1020, No. 302-Peter E. Nash and Sarah E. Schweizer to David Pettey and Martha Alejandre, $517,000.

N St., 1225, No. B-Alexander Phillip Johnson to Nick F. Arena and Christina Joy Hillyer, $519,900.

New Hampshire Ave., 1117, No. 2-Pamela J. Slater to Shanker K. Patel, $619,000.

Palisade Lane, 5136-Crystal Crater and Ryan Kenneth Wade to Eric W. and Pamela B. Rosenthal, $4.95 million.

Porter St., 3802, No. 215-Karen B. Abraham to Devan Sreedhar, $378,000.

Quincy St., 1202-Deborah E. Farris and Sheryl E. Ellison-Blue to Michael Mestitz and Michael Kline, $885,100.

R St., 1727, No. 404-Joaquin Monserrate and Michaela Newnham to Jonathan Ryan Goodson and Veronica Jane Till, $515,000.

Rodman St., 3807, No. D10-Janet M. Bartlett to Lynn Gary and Linda Hummelstein Newport, $350,000.

S St., 1900, No. 302-Kylie Atwood to Sandra Lucia Lopez Tovar and Diego Fernando Gonzalez Rueda, $588,000.

Swann St., 1509-Forest W. Kettler to Jason Legate, $2.16 million.

U St., 1624, No. 302-Timothy H. Taylor to Elizabeth A. and Janice Piercy, $480,000.

Vermont Ave., 1340, No. 6-William Klamon to Patrick T. Kern, $425,000.

Wisconsin Ave., 2111, No. 516-Robert J. and Jennifer Lynn Zutz to Steven M. Brockett, $505,000.

Eighth St., 2030, No. 304-Matt R. Eldridge to Laly Vandenberghe, $448,500.

11th St., 2250, No. 304-Niall J. Cooper and Lindsey A. Morse to Dawson Edward Law, $525,000.

13th St., 2030-Samuel R. Howe and Casey L. Freeman to Joann H. McFarlane, $1.07 million.

18th St., 1545, No. 901-Marius Schwartz and Nina S. Feldman to Ventzislava Naydenova, $300,000.

29th St., 2853-Andrew David and Veronica Byam Nannis to Stefania Pozzi and Adam A. Porter, $1.73 million.

41st St., 2655, No. B2-Alan Platt to Yama Keshawerz, $267,500.

Southeast

A St., 4653-Asymptote Corp. to Griselda Macias, $340,000.

C St., 4461-Carolyn A. Wilson to Calvin Southerland, $310,000.

D St., 631, No. 6B-David A. and Sarah E. Svendsen to Kristen Louise Guglielmo, $583,000.

Gorman St., 4208-Jack Spicer Properties Corp. to Nnenna Joy Maduford, $399,000.

Mississippi Ave., 706-Winston H. Franklin III to Dasia I. Kirkland, $362,000.

Sheridan Rd., 2610, No. 1-Tynoria G. Malloy to Brittany Osazuwa, $310,000.

Ninth St., 19-Peter J. and Cheryl Zimmer to Vikas Gore and Nirmala Purushotam, $2.2 million.

Southwest

G St., 512-Linda Lee and Peter Auger to Aaron P. Gershbock and Sarah A. Combs, $933,003.