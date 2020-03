Ascot Pl., 209-William W. Schmitt to Keith B. Ives, $620,000.

Capitol St. E., 424, No. 3-Malinda D. Harrell to Donald Lafleur, $364,000.

Cherry Rd., 3139, No. 31-Eden Ghebretinsae to Ralea Charon Roberts, $337,000.

D St., 1327-Timothy and Kyle Tarpley to Keith Thomas and Cory Virginia Langley, $935,000.

Dakota Ave. S., 3602-Unlimited Home Buyers to Claire Bourque and Thomas O’Donnell, $806,010.

E St., 1106-Estate of Ednora C. Hines and Cynthia E. Ray to Julio H. Henriquez, $677,500.

F St., 720-Ashley Holland Joyce and Kamyar Daneshvar to Kevin and Suzan Ford, $960,000.

G St., 664-Estate of Clifford T. Freeman and Marquis C. Adams to Christopher Hauser, $939,750.

Holbrook St., 1659, No. 4-Holbrook Street Corp. to Benjamin Alec Deem, $355,000.

I St., 1225-Grant Clinton Young to Ruiyong Chen and Jake Gregory Sticka, $800,000.

Isherwood St., 1614, No. 101-Darel Dawson to Vali Mansouri, $280,000.

Kearny St., 1201-Plush Homes to Karelia Jo Moore Whitt and Gregory W. Whitt, $549,900.

Lawrence St., 1611-Rebecca L. Hawes and Laurice Jones to Kristen M. Metzger and Christian Neil Morris, $740,000.

Maryland Ave., 1221-Claire Etches to Samantha Alspaugh, $830,000.

Montello Ave., 1413-Bluestar Estates to Arthur Chan and Lindy Klinger, $484,000.

Oates St., 1279-Emilie Teresa Bagby and Ignacio Martinez to Richard John Evanchec, $841,000.

Orleans Pl., 604-Jennifer L. Williams to John Treseler, $601,500.

Quincy Pl., 53-Kenneth Silbert and 53 Quincy KNS to Daniel Blaine, $1.24 million.

Todd Pl., 32-Arya Residences to Senam M. Qadri, $800,000.

Virginia Ave. W., 1415-Dilan Investment to Daniel P. and Elizabeth English Smith, $865,000.

Wylie St., 1244-Naveed Ashraf to Lyndon Charles Powell, $650,000.

Sixth Pl., 4519-Sapient Home Solutions to Adwoa K. Perbi and Benedict K. Quagraine, $580,000.

Eighth St., 631-Roozbeh and Ramesh Mazhari to Lawrence Michael Duff, $1.04 million.

10th St., 3110-3110 10th St. NE Corp. to Lauren J. and Ryan S. Traeger, $874,750.

12th St., 440, No. 211-Jamie Roberts to Melissa G. Kessler, $615,440.

12th St., 5030-Estate of Egerston H. Sloane and Alfreda Johnson to Aisha Venta Gantt, $250,000.

14th St., 103-Rainbow Properties to Anna Phillips, $985,000.

18th St., 329-Vivek Ranjan and Gaamaa Hishigsuren to Michelle Mittler, $825,000.

18th St., 3504-Federal National Mortgage Association to Claire Bruno, $450,000.

34th St., 308-Lily Ponds to Lillian Driscoll Power, $350,000.

48th St., 1018-Mike Jacobs Jr. to Shawntay Fisher, $295,000.

Northwest

Alaska Ave., 7723, No. 301-Gregory J. and Deborah Jones Miller to Shirley M. Phillips, $414,000.

Alton Pl., 3903-Lisa L. Bhansali and Jose M. Vivanco to Brooks Howard Rich and Sara Johanna Mirsky, $1.48 million.

Belmont Rd., 1823, No. D-James R. and Marcie A. Howard to Ronald and Marybeth Mangas, $1.01 million.

Biltmore St., 1963, No. 3-1963 Biltmore St. NW Corp. to Boris L. Glebov, $647,000.

Buchanan St., 510-Sheri-Nouane Duncan-Jones to Randolph T. Chen and Catherine Cooper, $720,000.

Cambridge Pl., 3033-Richard G.F. O’Donoghue and Monique Mendez O’Donoghue to Andrew Charles Innis and Alida Kirsten Maravi, $1.27 million.

Champlain St., 2363, No. B-Joseph Strzalka to Shelby Dawirs and Tyler Martin, $580,000.

Columbia Rd., 1458, No. 205-Mayra A. Alvarado to Ngozi Vivian Ndulue, $324,900.

Connecticut Ave., 3100, No. 144-Jason V. Vassilicos and Sarah Linden to John Kent III, $414,900.

Connecticut Ave., 5431, No. 203-John K. Barnes and Rachel E. Nania to Gordon Elliott Sommers and Sitara Viragee Witanachchi, $410,000.

Decatur St., 712-Andrew Amsler and Kathryn Podbielski to Terry Mathew Williams and Kristen Alice Tertzakian, $830,000.

E St., 616, No. 252-Farhang S. Namin and Farifteh Karimi to Amena Estelle Ross, $655,000.

Euclid St., 1324, No. 1-Muhammad Ali and Bushra Mohammad to Charlotte Rose Russell, $470,000.

Florida Ave., 2129, No. 108-Amol and Vinakyak Purandare to Stephanie Prosack, $417,500.

Foxhall Rd., 1522-District Properties II to Reem Shaden Sadik and David Francis Grimaldi Jr., $1.8 million.

Hall Pl., 2210-Marcia Johnston to Kimberly Ernst and Alexandro Solorzano, $1.2 million.

Harvard St., 1613, No. 102-Uri T. Zaki to Andrew J. Stump, $387,000.

Hobart St., 1732-1732 Hobart Street Corp. to Justin W. Vail and Roshni C. Shikari, $907,000.

Kansas Ave., 5407-Marilyn Giddens to Azeb and Eden H. Asgedom, $552,000.

L St., 2425, No. 235-David R. and Carol W. Noel to Shahab Vahid Ekbatani, $475,000.

Lanier Pl., 1794, No. 403-Natalie Hunt to Sergio Cruz and Ana Florez, $536,000.

Livingston St., 3408-George Frederick Alan Hooper to Bradley H. and Lisa K. Samuels, $1.27 million.

Madison St., 936, No. 203-Daniel R. and Maria Forman to Lula Adem, $370,000.

Massachusetts Ave., 1010, No. 303-Vinay K. Gupta to Fazlin Essa, $552,000.

Mount Pleasant St., 3155, No. 206-Scott Muroski to Veronica Diane Selzler, $440,000.

N St., 2130, No. 309-Thomas B. Goehner to Amy E. Cunningham, $326,000.

New Hampshire Ave., 830-Ryan Crabbe to Robert Kaczowka, $846,500.

New Jersey Ave., 1242-Sasha Rao and Sana Hussain to Jirair Ratevosian, $820,000.

New York Ave., 437, No. 504-Yolonda R. Summons to Lana S. Alman, $504,000.

O St., 3127-Andrew M. and Amanda Jordan to Karl Joseph Egbert and Crystal Renee Rosario, $1.85 million.

Oneida Pl., 618-Alan Jones and Dedra Hurd Green to Brandon F. Webb, $556,000.

Ordway St., 2919-Benjamin P. Loevinsohn and Anne M. Ellsworth to William Reid Thompson IV and Ruoke Liu, $1.39 million.

Park Rd., 1451, No. 219-Luis A. Guevara to Vinit Murthy, $200,000.

Pierce Mill Rd., 2018-Antonio and Carolyn M. Zugaldia to Frederick John Ruf and Natalie Kontakos, $1.02 million.

Porter St., 2928-Jeffrey Fistel and Cherrie Daniels to Christopher Malkar and Guisou Zarbalian, $1.18 million.

Quebec St., 3610-Jill R. Shaffer to Kathleen Anne McGowan, $1.6 million.

Reservoir Rd., 4744-William Lassiter and Bessie Liedtke Doffermyre to Samuel Chang and Amber Nicole Tice Chang, $1.1 million.

Shepherd St., 711-Sheri-Nouane Duncan-Jones to Veena Lanka and Jonathan Halsell Parker, $880,000.

Spring Rd., 1437, No. B1-Erica L. Clarke to Ashley Stipek, $279,998.

T St., 28-Maria Llamas to Yong D. Suh, $925,000.

Taylor St., 1353-Brian E. McGill to Phillip and Maggie Kash, $725,000.

U St., 25, No. 2-Arthur Robert Jones and Heitor Perdigao Drapier to Lindsay M. Paulin, $1.19 million.

Upshur St., 310-Matthew and Lisa Watkins to Jennifer Shin and Sean David Skulley, $800,000.

Varnum St., 1502-James E. Allen and Gene Michael Delgado to Geoffrey Bund and Caitlin Lochridge, $1.11 million.

W St., 3755-Alastair C. Garland to Dustin A. Pusch and Lindsey C. Seltzer, $1.1 million.

Westover Pl., 4374-Suzanne Jean Noonan to Yong Bao and Ke Wu, $1.01 million.

Wisconsin Ave., 5201, No. 111-William C. and Ashley N. Loving to Cecilia Del Carmen Stoute Ventutolo, $445,000.

Fourth St., 5816-Zelma Coleman to Lalita Pearl and Victoria Hope Dunn, $626,000.

Fifth St., 4610-Napoleon Majia and Santo E. Molina to Ann N. Stock and Justen P. Kanthack, $570,000.

Sixth St., 1125-Dilan Investment to Dror Orbach and Luke Anthony Cantamessa, $1.51 million.

Seventh St., 6319-RGS Residential to Bret Anthony and Robert Sickels, $625,000.

Eighth St., 7435-Vernita D. Dawkins to Rebecca Crawford, $575,000.

11th St., 1618, No. T104-Mary Rinder Cuevas to Matthew Daniel Boyd, $404,000.

13th St., 1225, No. 613-Michael Hansoph Kim and Agatha K. Li to Sebastian Florez, $454,000.

13th St., 3511, No. 302-Roy Awabdeh to Menaka Shashikant Kalaskar, $508,000.

14th St., 1133, No. 1201-HSBC Bank and Wells Fargo Asset Securities to Ronnie Eugene Williams II, $445,000.

16th St., 2440, No. 308-Xian Shen to Felix O. Figueroa, $328,000.

17th St., 1916, No. 407-Joseph P. Pessetto to Robert J. Thompson, $429,000.

18th St., 1524, No. 7-1524 Dupont Corp. to Kyra L. Visnick and David J. Karabinos, $1.08 million.

22nd St., 1414, No. 31-Gregory R. and Mary L. Nugent to Paul Richard Newton and William Lorie, $1.6 million.

27th St., 1339-Joanna L. Bergmann to Stephanie Walls, $1.12 million.

28th St., 1612-Christopher Morton Hurd and estate of Nancy S. Hurd to Yuri Horwitz and Tara Guelig, $2.65 million.

30th St., 1077, No. 409-Muriel F. Campaglia to Markham R. and Lisa A. Leventhal, $775,000.

33rd St., 6934-Richard and Amanda N. Oliver to Matthew T. Smith and Victoria A. Matese, $1.08 million.

38th St., 3629, No. 38-Lina Song and Jianjun Chang to Erin Grisby, $364,000.

43rd Pl., 4521-Esteban Palomino and Elizabeth Berrio to Omid Parhizkar and Azadeh Najafi Ashtiani, $820,000.

50th St., 4330-Embassy of the State of Qatar to Maria Fernandez and Robert Milton Dunsky, $1.8 million.

Southeast

Alabama Ave., 904-Karen L. Smith-Gibson to Tya Echols, $373,000.

C St., 1430-Evelyn F. Boseman to Ryan Joseph Brennan, $565,000.

D St., 3308-Kathy Mason to Byron Garrett Broadnax Ramsey, $462,000.

E St., 806½ -Thomas P. Keefe and Jo Ann Kaufman to Reed Alexander Kobernik, $825,000.

Fort Davis St., 2008, No. 201-Entrust Group and Stephanie Adrienne Hunter to Claudia M. Marquez, $137,000.

Good Hope Rd., 1907, No. 204-U.S. Bank and LSF9 Master Participation Trust to Lateika C. Jones, $99,750.

Hartford St., 2217-Third Story Capital to Erika L. Fleitz, $395,000.

Irving Pl., 2401-Estate of Claude R. Alexander Sr. and Claude R. Alexander Jr. to Roseline F. and Eric C. Donald, $265,000.

L St., 1350-Ryan and Jaclyn Gibson to Ted Robert Wolford II and Cassandra Leigh Mastrostefano, $615,000.

P St., 1913-Lafred V. Perez to Richard Orndorff II, $325,000.

Pennsylvania Ave., 3956, No. 102-Estate of Leopold U. Linton and Sharon Wallace to Joshua Degreaffenreidte, $155,000.

Queens Stroll Pl., 5114-Marion Shanita Burney to Robert Matthews, $485,000.

Savannah St., 1112, No. 23-BP-Savannah to Geneva A. Isa, $239,500.

First St., 1025, No. 1215-Gamunu U. Wijetunge and Rachel Eng to Juan Manuel Hernandez Herrera and Angela Del Pilar Garcia Vargas, $725,000.

Fifth St., 204-Hillwood Properties to James B. and Elsa R. Burchfield, $1.38 million.

Ninth St., 744-Charles Eugene and Kristin Henderson Hodges to Casey C. Paulozzi and Nicholas E. Taylor, $900,000.

15th St., 732, No. 4-Susanna Vreeland Blume to Joshua Alderman, $490,000.

23rd St., 3435-SC Holdings VQ to Adsom T. and Ronnily D. Reid, $525,000.

34th St., 119-Ivan K. and Renee L. King to Angel T. Obie, $363,500.

Southwest