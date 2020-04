D St., 1712-Estate of Lessie Stanback and Angela Stanback to Mehdi Gorbani, $375,000.

E St., 228-Vikas Gore and Nirmala Purushotam to Adam Bruce Entous and Sandra Medina, $1.7 million.

Eastern Ave., 1420-Diane S. Rosenberg and Sabrina Woodard to Aurash Azimi-Ghomi and Farid Ghanbari, $469,000.

Franklin St., 632-Frederick L. Facyson to Megan Huynh, $620,000.

Half Moon Pl., 2190-Derek Thompson to Subuola Kujore, $535,000.

Hayes St., 4217-Chih Feng Huang to Sarah Branch Cooper, $390,000.

Holbrook Terr., 1220, No. 204-Daniel Ready to Kurt Peterson, $259,900.

Jefferson St., 643-Express Home Solutions Corp. to Kyle L. Parker and Lorea A. Stallard, $589,900.

L St., 714-Son Park and Richard McBride to Lorena Gil and John G. Buflod, $979,000.

Lyman Pl., 1706-Kathleen Jeannette Skiles to Lung Duy Vu, $468,000.

Montana Ave., 1730-Sonja Johnson to Fatemeh F. Allahdoust and Cina S. Dabestani, $502,500.

Oates St., 1217-Gregory Tyler Hoffman to James M. Naslund and Amanda E. Rok, $775,500.

Oklahoma Ave., 544-Stephen P. and Linda L. Watson to Jennifer Margaret Isely and Mark Petersen Iozzi, $887,000.

Perry St., 1304-William and Jessica Hanff to Rebecca and Waseem Aburakia-Einhorn, $868,000.

Regent Pl., 543-Jennifer and Felipe Erick Mitchell to Mindy Rachael Levit and Kevin James Dermody, $755,000.

Uhland Terr., 158-Robert Andrew Kent and Elizabeth Petheo to Eric Green and Rebecca Harper, $675,000.

W St., 1306-Noelle Nicole Malley to Leah Constance Nodvin, $624,800.

Fourth St., 414-Eric and Desiree Green to Lindsay A. Sakal and Travis Wilkerson, $1.16 million.

10th St., 601-Matthew H. and Shamika P. Brooks to Jaouad and Katherine Tilout, $740,000.

11th St., 5060-Realty Properties Corp. to Juliane Carvalho Trindade and Ritsaart Jens Marcelis, $555,000.

14th Pl., 259-Neale and Ligia Paina Bergman to Rachel Erin Carr and Timothy John Devine, $660,000.

15th St., 604-Willis S. Mitchell Jr. to Clay Edward Shwery and Sarah Colleen Hopkins, $695,000.

18th St., 1229, No. 202-JP Morgan Chase Bank to Shampa Anupurba Panda, $175,000.

36th St., 161, No. 201-Deutsche Bank National Trust Co. to Bing Qing Chen and Wei Cao, $125,998.

56th St., 215-Elshazli and Jones Holdings Corp. to Traes Ceasar, $385,000.

Northwest

Adams St., 39-Dogwood Restoration Corp. to Javier Alejandro Urbina Morante and Tracy Ruth French, $1.34 million.

Albemarle St., 4101, No. 540-Caitlin J. Miller to Andrew D. Knipe and Marguerite R. Seldin Jimenez, $555,000.

Bates St., 210-Hong Zheng and Jianrong Yin to Melinda Campos, $696,000.

Belmont St., 1606, No. A-Gonzalo Ruiz Navarro and Esther Perez Ritz to Jacqueline M. Haberer, $815,000.

Brandywine St., 4950-Robert Murray Blake Cheek to Aleksandr Nazaryan and Maia Merin, $1.44 million.

Buchanan St., 1509-Old Line Builders Corp. to Megan Kinsella and Scott Kistler, $1 million.

Cathedral Ave., 4201, No. 1103W-Victor and Stacey M. Rodriguez to Bryan Patrick Cenko, $365,000.

Columbia Rd., 613-Josh Kunin-Goldsmith to Renae and Daniel Erichsen-Teal, $660,000.

Columbia Rd., 2022, No. 504-Estate of George Austin Hay and Austin H. Caldwell to Scott and Sarah Roffman, $250,000.

Connecticut Ave., 3701, No. 904-Inci S. Turkman to Jennifer Duong, $230,000.

Crittenden St., 512-Anna L. Robinson to Cory F. Royster and Michelle R. King, $539,590.

Devonshire Pl., 2737, No. 8-Malini P. Dominey to Elena Zarabozo, $409,000.

Flagler Pl., 2034-Jean Arkedis and Kevin Croke to Amy Jin Zhou and Tasneem Zaid Kabir, $975,000.

Foxhall Cres., 4525-Cynthia Lewis Dellums to William Henry and Pauline Adkins, $1.5 million.

Georgia Ave., 4800, No. 405-Christopher J. and Megan E. Liaboe Ramos to Jonathan R. Dekker, $415,000.

Harvard St., 1472, No. 1-Parth S. Tewari to Tyler John Blake, $550,000.

Highland Pl., 3303-Estate of Lucie W. Bourne and Peter Stanley Whitehead Bourne to Ezekiel J. Emanuel, $1.41 million.

Ingomar Pl., 3635-Estate of Gevher Croci and A. Murat Croci to Michael Decastro and Christina Pickrell, $850,000.

Kenyon St., 1615, No. 38-Ryan G. White to Samantha D. Waxman and Akiva K. Wolberg, $389,900.

L St., 1101, No. 605-Larry Barley to James N. Kolakowski Jr., $263,000.

Lamont St., 1752-Christopher and Melissa Mann to Sohael Chowfla and Roma Bhailal Patel, $1.55 million.

Legation St., 3803-Aaron H. and Katherine Lyles Levy to Ling Zhu and Shu Yu, $875,000.

Massachusetts Ave., 400, No. 707-Khalilur and Lamiya Rahman to Isfundyar Choudry, $615,000.

Mintwood Pl., 1853-Douglas B. Kamerow and Celia D. Shapiro to Shawn Joseph Chen and Alexis Kittridge Albion, $2 million.

N St., 1440, No. 405-Melhem and Margaret Melhem to Marie Browne and Michael Wright, $254,000.

New Hampshire Ave., 1330, No. 925-Frederic Mille to Thomas Fenelon Cornell, $427,000.

New Mexico Ave., 3101, No. 828-Samra Sulaiman to Jerome Stollenwerch Bayol Jr. and Elaine Marie Saunders, $495,000.

Nicholson St., 25-Janet D. Williams and Julia M. Fintel to Julie Irene Prieto and Lee Konstantinou, $765,000.

Oakdale Pl., 424-Jonathan P. Goldman to Margaret Zola Wilder, $600,000.

Ontario Rd., 2303, No. 1-Jason Brooks and Grace Vermeer Van Horn to Jeffrey J. Anderson and Onur Erdem, $600,000.

Otis Pl., 1342-Elizabeth Bernstein to Matthew R. Wennersten, $930,000.

Park Pl., 3112-Ben C. Titus and William L. Jenkins to Michael Patrick McLaughlin and Sean Penny, $535,000.

Pennsylvania Ave., 2555, No. 1001-Sally Ewin and Harold W. Furman to Jeff Evan Lowinger and Maurice Leblanc, $840,000.

Piney Branch Rd., 6816-RGS Residential Inc. to Kevin Wolfe Collins and Stephanie Ann Schwartzkopf, $785,000.

Q St., 4440-H. Colleen Wei to Chadwick L. Miller, $860,888.

Quincy St., 1364-Jordan B. Fitzgerald and Thomas A. Frankiewicz to Christine Emba, $835,000.

Seaton Pl., 134-Lee Drutman and Annalise Nelson to Thomas Arthur Flochel and Bianca Adam, $1.14 million.

Spring Pl., 1517-Teri J. Rucker to David Gray and Lisa Allen, $705,000.

Swann St., 1725-Jeffrey K. Francer and Lori H. Bettinger to Chris S. Coutroulis and Jamie Picard, $1.48 million.

T St., 1704, No. 102-Scott Pluto and Jennifer Lynn Blair to Juan Pablo Segura, $614,900.

Tunlaw Rd., 4000, No. 227-Alicia A. Smith to Adoracion and Robert Punio, $245,000.

Underwood St., 37-Paul Wimberly to Veneet and Richa Katyal, $349,547.

V St., 1333-Stephen W. Gaudio to Douglas Jared Golub, $875,000.

W St., 23-Surfside Investments Corp. to David Carlson and Amy H. Gillies, $1.35 million.

Washington Cir., 3, No. 102-Syed B. Shah to Rosalinda Meza-Steel, $415,000.

Westhall Dr., 4524-Timothy Jessell and Renée Fleming to Frederic Levy, $1.82 million.

Winfield Lane, 3656-Kathleen A. McGowan to Nina Biljanovska and Alexandros Vardoulakis, $1.72 million.

Wyoming Ave., 2120, No. T-Jonathan B. Taylor and Dianne Shaughnessy to Eugene T. and Blair W. Giannini, $1.26 million.

Third St., 6413-Paulette Cunningham to Emily B. MacDonald and Quang D. Truong, $625,000.

Fourth St., 6827, No. 105-David Bend and Erin Mohan to Benjamin Ely Cole and Frances Quay Dortch, $512,500.

Fifth St., 5303-Mark A. and Chloe O. Viola to Jacqueline Mabry and Mohamed Nazim Boutaghou, $807,500.

Seventh St., 4226, No. 302-Lin’an D. Bartlett to Richard G. Balliram, $385,000.

Eighth St., 4722-Iris and Dareck Parks to Richard Cameron Gower and Vinita Balakrishnan Andrapalliyal, $699,900.

Ninth St., 6934-Christopher Klemek and Melissa Keeley to Susanna Emily Groves and Nathaniel Belasco, $815,000.

11th St., 1111, No. 604-Samantha Vee Snyder to Edmund O’Kelly and Arlene Fitzpatrick, $435,000.

12th St., 1503, No. 2-Lonnie P. Herring III to Diego Esteban Velasquez, $445,000.

13th St., 2130-Steven Michael Glazerman and Manisha Jitendra Modi to Kendall Sherman and Jonathan Marks, $1.22 million.

13th St., 4512-Paramount Investments Corp. to Aneek A. George, $735,000.

17th St., 1401, No. 708-Daniele Baierlein to Nicolas Camauer, $415,000.

17th St., 2412, No. 205-Sarah C. Minor and Kevin J. Massy to William Jerome Miller, $519,000.

25th St., 800, No. 1006-Phyllis Oakley and estate of Georgie Anne Geyer to Gerard and Lisa Leval, $625,000.

28th St., 1323-Fleming Investments Corp. to James A. Wylie, $1.75 million.

32nd St., 1664-Julia Keleher to Eric and Catherine Friedman, $865,000.

38th St., 3609, No. 328-Beth R. and Stanford D. Gittlen to Jane Kepler, $276,111.

40th St., 2220, No. 3-Nicole Elizabeth Schroeder to Richard L. Tyaba, $335,000.

47th St., 4627-David Hardy and Barry Goldblatt to Marc Collett and Leslie Roberts, $1.55 million.

Southeast

Capitol St. E., 1621, No. 6-Spencer F. Lucker to Laura Pinsky, $375,000.

D St., 1319-Buchanan Homes One Corp. to Drew R. and Claire Brandewie, $1.67 million.

E St., 612-Pelham A. and Patricia B. Straughn to Peter and Roberta E. Leathard, $1.6 million.

Fort Davis St., 1668-Bank of New York Mellon Trust and Residential Asset Mortgage Products Inc. to Assebe E. Derese and Tenaye G. Argaw, $285,000.

Halley Terr., 3832-Madison Management Properties Inc. to Sakia Andrea Gaither, $275,000.

L St., 321-Dereck Paul Robinson to Daniel Hung-Ming Wong and Yvonne Goang-King Lee, $957,500.

Oakwood St., 210, No. 103-Estate of Mack Simon Jr. and William Saunders to Lakesha C. Lee, $140,000.

Pennsylvania Ave., 1391, No. 529-Elizabeth Ghandakly to Anneke Marie Holquist and Nahder Bryant Houshmand, $510,000.

Q St., 3056-Johnson Memorial Baptist Church to Darrell Brown, $325,000.

Westover Dr., 3135-Dakarai Thompson to Pearl M. Davis, $550,000.

Fourth St., 1300, No. 308-Parcel O-1 Corp. to Kenlyn Elizabeth Peabody, $719,900.

18th St., 128, No. 4-Tyler Woodall to An Thi Nguyen, $589,000.

45th Pl., 1308-Estate of Edward Alden Charette and Deborah Charette to Sandra L. Marke, $308,000.

Southwest