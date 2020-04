D St., 1212-Mark and Chelsea Robinson to Christian Lee and Sarah Theresa Jorgenson, $834,999.

E St., 714-Stanley B. Wall to Alison Blair and Bryan Christopher Arnold, $965,000.

Eastern Ave., 6012-Elizabeth Henderson to Brian J. Haley, $310,000.

Foote St., 5705-RNP Real Estate Investment Corp. to Rufin Arnaud Lowe, $415,000.

G St., 1226-Christopher J. Grim and Amaya Garcia to Lance Michael Trover and Sarah Clamp, $1 million.

K St., 808-John Himchak to Tamara Lynn and Michael J. Ward-Dahl, $949,000.

Lang Pl., 1735-Jason Schilberg and Amelia Vogel to Joseph David Fawell, $477,000.

Maryland Ave., 256, No. 19-Thomas E. Rietmann to Wilma Mattausch, $470,000.

Morton Pl., 621-Barbara L. Deleo and Jennifer L. Baldassari to Marie Heglund and William Haigh Payne, $704,000.

Ord St., 4417-Ryan Joseph Mancari to Sharadan B. and Kevin M. Rorabaugh, $445,000.

Owen Pl., 1234-Joshua B. Gold and Christopher D. Albert to Roman N. Torres and Sarah A. Isel, $695,000.

Regent Pl., 514-Matthew and Ryan Fitzgerald to Michael D. Tsifansky, $842,500.

Seaton Pl., 224-Ann-Marie Mason and Gary Ellis to Alexis and Kirk Kenneth Handrich, $839,000.

Summit Ct., 3461-Edith M. Carter to Allen Zapata and Wilhelmina Velasquez, $312,000.

Theodore R Hagans Dr., 3236-Mychelle L. Shegog to Frederick L. Mitchell and Kaitlyn B. Werley, $590,000.

Urell Pl., 1016-Estate of Louis Risher and Barbara Jean Patten to John Bernard and Holly Koogler, $560,000.

Second St., 1917, No. 301-Douglas Mackenzie to Oscar Garcia, $494,999.

Fourth St., 2016-Adk Property Development Corp. to Mojgan Rahmani, $595,000.

Fifth St., 410, No. 12-Estate of Susan M. Antos and Carolyn A. Mostyn to Susan Diane Ward, $655,000.

Seventh St., 1019-John C. Parker to Joyce Goldstein and Gabriel Pincus, $1.11 million.

Eighth St., 831-Willie and Janice Randolph to Andrew Aall and Emily A. McPherson, $890,000.

10th St., 3128-Charles E. Livermore and Anne E. Bowser to Brooke Bohnet and Ryan Eugene Koronowski, $872,000.

13th Pl., 4430-Melissa McKnight to Emily K. and Michael A. Magenheimer, $685,000.

15th St., 410, No. 12-Christopher B. Mauthe to John Capano, $299,000.

17th St., 16, No. 212-Tyler J. and Lauren V. Reis to Bryan Koenig and Shelli Goldzband, $590,000.

19th St., 834-Lucius and Annie Slade to Mist L. Hawkins, $375,000.

21st St., 400, No. 3-Julia Hawkins Roberson to Tiffane M. Cochran, $515,000.

51st St., 200-Serahski Corp. to Rayhana Begum, $410,000.

Northwest

Adams St., 48-Jenifer Simpson to Joshua F. and Brooke E. Behsudi, $929,900.

Allen Pl., 2003, No. 302-Lauren M. Janosko to Joanna T. Freudenheim, $399,000.

Broad Branch Rd., 5710-Michele M. Dombo Construction Management to Rebecca and Brendan Buck, $1.38 million.

Butternut St., 902-Nahanni Rous and Edward Lazarus to Brendan Kearney and Katie Abbondanza, $700,000.

Chain Bridge Rd., 2720-Michael E. and Alice B. Leiter to Qiang Li and Laura Staubli-Li, $2.6 million.

Columbia Rd., 2022, No. 211-George Maves to Emily H. Hershenson and Edward P. Harter, $589,000.

Connecticut Ave., 3100, No. 202-Helen M. Delaney to Benjamin M. Strand, $407,000.

Connecticut Ave., 4700, No. 206-Wendy S. Schleicher to Julia R. Parmley, $500,000.

Davenport St., 3218-David A. Smith and Hillary E. Quarles to Stanley B. Wall and Brian M. Parks, $1.6 million.

Dent Pl., 3310-Heather Bernard to Robert Andrew and Elizabeth Loria Hardy, $1.35 million.

Euclid St., 1725, No. 1-Jennifer Panlilio and Benjamin Merrick to Joshua Puckett and Taylor Sexon, $555,000.

Girard St., 1323, No. 1-Timothy Kohn to Anne M. Specker and James B. Stokes, $605,000.

Hamilton St., 58-Bank of New York Mellon and Home Equity Loan Trust to Ruohong Liu and Ling Ye, $420,000.

Hawthorne St., 4503-Cheryl L. Long to Timothy P. Trysla, $1.9 million.

Jenifer St., 3726-Ronald Walker and Doris Barnes to Brian Michael Olden and Urska Zrinski, $1.2 million.

Luray Pl., 440-Estate of Maydell Greene and James T. Fisher Jr. to Chrysanthi Hatzimasoura, $605,000.

Macarthur Blvd., 5112, No. 104-Carla Perlo and Richard Pilkinton Jr. to Michael Elliott McDonald, $200,000.

Massachusetts Ave., 301, No. 607-John J. and James B. Lapin to Bethanne Cooley, $599,900.

McKinley St., 2975-Samuel Foster Jr. to Gordon T. and Sari M. Gassner, $880,000.

Missouri Ave., 409-William Kevin Grant and Mary Knight to Jeremy S. and Jennifer Mary Wade, $558,000.

N St., 1300, No. 808-Julia Milewski to Kevin P. and Kelly M.M. Yamaguchi, $340,700.

New Hampshire Ave., 1930, No. 17-Miranda L. Petrillo to Caroline W. Spruill, $340,000.

New Mexico Ave., 2801, No. 610-Lisa Claire Kaufman to Diane D. Eames, $635,000.

O St., 3405-David G. Helfrich to Madison S. and Sara Jeanne Gulley, $2.9 million.

Ordway St., 3041-Stephen H. Marcus and Renee R. Matalon to Peter Kucik and Meredith H. Kolff, $1.5 million.

Park Rd., 1673, No. 304-Estate of Dolores Spain Montgomery and Galen Montgomery to Sibelle O. Lambiro, $359,000.

Peabody St., 312-Mark Quentin and Kathleen Daly Keenan to Steven Samuel and Nicole Kersten Schwartz, $753,500.

Porter St., 3704-The Washington Ballet to Luanne Adams, $1.85 million.

Q Pl., 4534-Wayne W. Camard to Vardahn Chaudhry and Divya Malkani, $1.02 million.

Q St., 2500, No. 649-Scott M. Sherwood to Jose O. Negrette-Fernandez, $344,900.

Quintana Pl., 818-Katherine Anderson to Sara Deshler, $645,000.

R St., 923-Stephanie L. Williams to Frederick W. Guinee, $1.4 million.

Randolph St., 957, No. B-Levin Rodney Byrd to Anthony Burke Connor and Valentina Subow, $385,000.

Reservoir Rd., 4644-Sajeda Kabbani to Benjamin Rodes and Heidi Hotopp Dryden, $1.32 million.

Ridgeview Way, 1403-Lurana W. Foster to Kenneth W. Kizer, $1.77 million.

Rock Creek Church Rd., 213-Hilarey V. Kirsner Leonard to Ryan Lee Rabbitt, $825,099.

Shepherd St., 417-Bradley H. and Lisa K. Samuels to Alireza Mashal, $852,000.

Springland Lane, 3501-Douglas A. Grimm to Rebecca L. and Mark A. Flemming, $1.64 million.

T St., 1621, No. 807-Leigh Stuckhardt to Jonathan Matthew and Yacoba Ann Feldman, $425,000.

Taylor St., 1417-Brian T. Caine to Karl Schackmann and Anahita Karimi, $639,000.

Varnum St., 414, No. 2-Thomas Joshua and Emily Hershenson to Douglas G. and Jennifer E. Robins, $799,000.

Vermont Ave., 1313, No. 15-Anthony J. Arpin to Ayala Natalie Pourat, $461,000.

W St., 128-NP 48 Corp. to Jonathan William Rash and Mary Patricia Dwyer, $1.21 million.

Warren St., 3805-Bettina Maria Jendrek to Daniel Theobald Seidel and Emily Mary Lyons, $1.44 million.

Wisconsin Ave., 2111, No. 421-Stacey and Susan Schacter to Brianna Nicole Schacter and Nathan Earl Brulport, $380,000.

Wisconsin Ave., 2501, No. 108-Kyle Henn Klein to James T. Kolbe, $1.33 million.

Wisconsin Ave., 5201, No. 201-Jennifer L. Farris to Tara R. Straw, $455,000.

Seventh St., 777, No. 1134-Peter Dunbar and Madonna Flaherty Donnellan to Eric Wihimire Dembinski and Sandra Cerni, $710,000.

11th St., 1125, No. 402-Victor Emmanuel and Judy Alexis Brown to Aaron Johnson, $452,000.

12th St., 1125, No. 73-Jay and Sheri Bonakdar to Yao Lu, $277,500.

12th St., 2020, No. 506-David R. Downes to Christine Marie Zuzek, $769,900.

13th St., 2719, No. 2-Craig Scott Chanoff and Shaun Elizabeth Gokey to Jonathon William and Victoria Whittaker Quince, $1.3 million.

14th St., 2125, No. 316W-Equity Trust Co. to Paul Warren Hersh, $15,000.

16th St., 1801, No. 405-Peter Taliaferro and Barbara M. Pruitt to Joda L. Coolidge, $900,000.

17th St., 2412, No. C03-John N. Pendzick to Rebecca Anne Tanen and Jesse Lev Rabinowitz, $525,000.

18th St., 1601, No. 606-Jessica and Maybel Salgueiro to Pooja G. and Gobind C. Hemnani, $345,000.

21st St., 1314, No. 5-S2 Newport Place Corp. to Dany Adib and Karim Adib Elhorr, $525,000.

23rd St., 1915-Brent N. Goo and Bronwyn Hughes to Natalia Wilson and Antwain Andre Coward, $2.2 million.

29th St., 1411-Ralph and Julie Earle to Donald A. Caron Jr., $1.88 million.

32nd Pl., 6225-Gordon S. and Olivia C. Brown to Cara and Christopher Hoadley, $1.25 million.

37th St., 2002-Michael W. Weber and Todd A. Dunbar to Terence Liam Gallagher, $922,000.

42nd St., 4233-Renaud L. Seligmann and Dafydd Foster Evans to George Charles Nierlich III and Caitlin Reid Sullivan, $2.05 million.

47th Pl., 1831-Samantha N. Akins to Charles Brown II, $1.05 million.

Southeast

Adrian St., 819-Charles O. Bunton II to Elizabeth Anne Wager, $364,000.

B St., 5454-Dancing Elephant Corp. to Keith S. Howard, $386,000.

Brandywine St., 26-District Properties Com Inc. to Tiana F. McEachin, $478,000.

Carolina Ave. N., 101, No. H-Anthony Sinnott to Rebecca Lehman Walldorff, $305,000.

H St., 5027-Andre V. and Annette Shepard to Eric M. Holland, $535,000.

Lyndale Pl., 3130-As-Is Home Buyers Corp. to Aurlbrio Fennell, $472,000.

Pennsylvania Ave., 1101, No. 310-1101 Padc 55 Owner Corp. to Arun and Kathleen Puri, $1.39 million.

Potomac Ave., 1828-Gerria A. Dimps to Chad Michael and Leah Palmer Dunham, $799,900.

Savannah Pl., 1224-David James and Diana Haines Walton to Bertrand Njeck, $314,000.

Stanton Rd., 3147-Yolanda Monique Simms to William Walker Gallman and Olivia Anne Lute, $360,000.

Young St., 2131, No. 201-Federal National Mortgage Association to Tony A. Law, $125,000.

Fourth St., 1300, No. 504-Parcel O-1 Corp. to Danielle Marie and Brendon Grant Deltoro, $930,000.

Sixth St., 11-Robert J. and Katherine B. Kohn to Abigail S. and Thomas C. Maslin, $1.31 million.

12th St., 243-James D. Monke and Tamara J. Resler to Bradford Gage Sargent and Melissa Frances Hatcher, $1.08 million.

19th St., 19-Gloria C. Scarborough to Laura Grazzia Montoya, $490,000.

23rd St., 3442-Anthony and Katrina Barnett Harkley to Jamelle Denise Harris, $357,500.

46th Pl., 1151-Uptown Development Corp. to Dominique N. Allen, $387,000.

54th St., 63-A. and A. Builders Corp. to Stanley Isaac Monickam, $445,000.

Southwest

M St., 300, No. N301-Hamed Negron-Perez and Janice Wojnar to Herbert C. and Carol A. Robinson, $170,000.