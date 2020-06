Fort Lincoln Dr., 3554-Allison C. Esquea to Girma Dagne Kebede, $595,000.

Grant Pl., 3603-Edgardo Cureg to Mbaye Ababacar Diaw, $470,000.

Hawthorne Ct., 61-Jennifer Lee to Glen A. Sylvester, $399,999.

Hurston Lane, 2531-Joshua D. Sullivan and Alison E. Fina to Niquelle M. Allen, $549,900.

Irving St., 1704-Michael Anthony and Rosalind L. Ginyard to Henry Brockenbrough Manville Jr. and Belinda A. Edwards-Taylor, $575,000.

Justice Ct., 224, No. 56-Jane D. Castle to Jean and Carol Dellamore, $445,000.

Kearny St., 1201-Plush Homes Corp. to Phillip and Cheongah Gray, $550,000.

Madison St., 521-Nora D. and Nolan D. Molloy to Stephen Nicholas and Rachel Marie Corrigan, $595,000.

Minnesota Ave., 4917-Potomac Restoration Corp. to Destiny Ridguard, $464,000.

Oglethorpe St., 341-Bluestar Estates Corp. to Camille Lauren Robinson, $500,000.

Owen Pl., 1124-Estate of Elizabeth Ausberry and Alexander Ausberry-Brooks to Brian W. Rich, $508,800.

R St., 147, No. 7-Chamene D. Howard to Reese Edmondson Goldsmith, $444,000.

Thayer St., 3052-Ariane Tabatabai and Aubrey Thibaut to Anna Luiza Fecskes and Cory M. Guillory, $740,000.

Third St., 643-Adam B. Entous to Jeffrey Michael Gordon and Sierra Long Collins, $1.04 million.

Fifth St., 1144-Huldah J. Gronvall to Howard Lawrence and Rebecca Nurit Kaplan, $860,000.

Sixth St., 4962-Andra Kay Wicks and Sibahn Kay Epps to Eric Shansby, $610,000.

Eighth St., 1112, No. 2-John T. and Ana Una Zutelgte Farcosky to Jonathan Lloyd-Jones, $848,000.

11th St., 409-Norma Nager to Rosemary J. Sereti and Joseph M. Hearl, $740,000.

12th St., 506-Louella Jacqueline Long to Steven Berman and Rachel Marcus, $799,000.

19th St., 425-Tanya Barrows to Julie A. Mulvee, $527,000.

22nd St., 3716-Lumas Kendrick Jr. to Andrew Jeffrey Brake and Kaitlyn S. Crandall, $615,000.

30th St., 2624-Citi Bank to David Dixon, $429,900.

36th St., 320-Adeel Riaz and Muhammad Irfan to Eden Ghebretinsae, $349,000.

Northwest

Adams St., 16-Adilah Lateefah and Khalil Ismail Bilal to Benjamin Kermani and Roshan Ahmadi, $675,000.

Albemarle St., 4101, No. 440-Suzanne Garrett to Omar Al-Hakim and Megan Tribble, $550,000.

Bancroft Pl., 2110-W. Davidson Tenney Jr. and Constantine D. Kyropoulos to Jan Brandes, $2.3 million.

Broad Branch Rd., 6111-Raymond J. and Ann Suit Hannapel to Jad Kamil and Nichole Atallah, $1.18 million.

Butternut St., 422, No. 101-Lee Konstantinou and Julie Prieto to Benjamin Reisler and Stephanie Rattana Oum, $480,755.

Connecticut Ave., 3100, No. 234-Gerri L. Hall and David K. Nickels to Nicole and Kevin O’Brien, $480,000.

Decatur St., 437-Roxanne Arneaud to Katherine Alexandra Sednew and Dustin Jon Hendrikse, $672,257.

Devonshire Pl., 2737, No. 123-Alan Aboud and Amy Dweck to Donna L. Woolf, $735,000.

Eton Ct., 1234, No. T21-Steven Kent and Eren Jon Alexander Gryskiewicz to David Schuyler Stehlin and Heather Haviland, $624,000.

Florida Ave., 919, No. 201-Michael J. Cleary to Oscar A. Harasic-Yaksic and Vesna Harasic, $465,000.

Forest Lane, 4338-Drusilla D. Demmy and Henry E. Bowden to Wesley and Jaclyn Elledge Slagle, $2.37 million.

Garfield St., 3828-Margaret Bergen to Lester and Laurena O. Liu, $1.5 million.

Kansas Ave., 5623-Poonam K. Sharma to Eric S. Gladmon, $789,900.

L St., 1101, No. 607-Elizabeth L. Blakeslee to Morgan Richard Alexander, $369,000.

Linnean Ave., 4101-Gail Schonfeld to Gina F. and Eugene A. Adams, $3.7 million.

Longfellow St., 939, No. 303-Fenta Property Management Corp. to Sana Zehra Rizvi, $328,250.

MacArthur Blvd., 5112, No. 304-Bridgette A. Jones to Susan K. Lund, $255,000.

Manning Pl., 5152-Diana M. Daniels to Nancy Brown and Jean Saint-Geours, $1.82 million.

Massachusetts Ave., 1010, No. 713-Edward S. Jou to David B. and Lori J. Smith, $705,000.

Massachusetts Ave., 4200, No. 509-Kenneth N. Greenberg and estate of Sylvia Greenberg to Jacqueline Chalkley and David W. Callaway, $350,000.

Montague St., 1400-Wells Fargo Bank to Lalini Pillay, $810,000.

N St., 1300, No. 606-Noam Reisner to Bradley Becker, $699,000.

N St., 2119, No. 3-Patricia K. Buckles to Gregory John Pekar, $352,000.

New Mexico Ave., 2801, No. 1416-Estate of Virginia Knox Washburne and Paige Ripani to Richard L. Thorsell and Leigh Warner, $583,500.

P St., 1718, No. 503-Alan N. Forschler to Trent Theiler, $281,220.

Park Rd., 1457, No. 504-Advisory Real Estate Services Corp. and Michael Sims to Amanda Lynn Gant, $190,000.

Quesada St., 3307-Reed M. and Elizabeth B. Fawell to Matthew T. Gardine and Tania C. Faransso, $1.35 million.

R St., 1904, No. 5-Steven C. Grundman to Gregory J. Nanna, $459,500.

Runnymede Pl., 3332-Francis Gerald and Sally Q. Smith to Michael Kampen and Rachel Schroeder, $1.17 million.

Sedgwick St., 4401-Dara S. Esfandiary to Federico Amui, $1.16 million.

Sherman Ave., 3318, No. 202-Sharon E. Boyd to Timothy Aguirre, $395,000.

Tilden St., 2867-David and Marie Israelite to Neil Kenneth Roman, $2.3 million.

University Ave., 3714-Michael John Deitemeyer to Sander M. Bieber and Linda E. Rosenzweig, $3.15 million.

Vermont Ave., 1331, No. 4B-Denise L. Harrison to Sharon Melissa Stirling, $515,000.

W St., 1418, No. 503-Ian Hay to Laura Grace Gerhardt, $449,990.

Westminster St., 917-Kerry Meyer and Misaele Rossetti to Daniel Brewer, $1.15 million.

Wisconsin Ave., 2111, No. 617-Estate of Anne Marie Potts and Eric R. Fox to Gregory John Thompson, $520,500.

Eighth St., 2030, No. 402-Kyra E. Agarwal to Jason Epps, $600,000.

11th St., 2238, No. 2-Brian J. Kapatkin to Tara and Scott Allen Sonnemaker, $790,000.

12th St., 1837-John Cortale to Kevin and Thomas Carski, $2.02 million.

13th St., 3637-Cathryn T. Lennon to Willie Marshall Miller III, $1.04 million.

14th St., 2125, No. 715-Melissa G. Kessler to Melanie A. Ofiesh, $373,000.

15th St., 1715, No. E-Velora Loughmiller to Casey Lauren Schoeneberger and William Michael Gwynn Jr., $524,900.

17th St., 1931, No. 203-Patrick Murphy to James Donald Lang, $300,000.

19th St., 1736, No. 2-Jonathan S. and Sherry E. Orbach Lachman to Beau J. Munoz, $749,000.

31st St., 1045, No. 104-Lisa S. Leval to Susan Crown, $1.15 million.

41st St., 2514, No. 3-Robert Davis Theobald to Efrain Perez and Marie Belle Perez Rivera, $329,000.

Southeast

Alabama Ave., 3130-Property Max Homebuyers Corp. to Ronald and Joyce Person Dickens, $539,999.

Barnaby Terr., 1244-Nichelle Lattimore to Noufou Sanfo and Helene Traore, $340,000.

Carolina Ave. N., 116, No. 404-Lauren C. Soltani to Zane Tumia and Boraq Al Wreikat, $358,000.

G St., 1615-Frank V. Saltarelli to Victoria McGroary and Matthew Isaacs, $979,000.

I St., 1221-Erin Marie Broy and Matthew James Radomski to Alex Hornbrook, $668,000.

Newcomb St., 277-RR Ventures Corp. to John-Paul Gonzalez, $380,000.

Pennsylvania Ave., 1391, No. 221-Kelly A. Popp to Maria and Elisabeth Ann Costigan, $399,999.

Southern Ave., 4222-Shama Corp. to Karen B. Lee, $399,500.

Valley Terr., 1836-Carol Ann and Joseph E. Riley to Antoine L. Biddy, $385,000.

Sixth St., 525-Beaudre Daniel Barnes and Alison Margaret Shean to Susanna Vreeland Blume, $815,000.

10th St., 524-Timothy A. and Johanna S. Kaplan Fratto to Monica L. Cummings, $930,000.

54th St., 28-Prakash Sankurathri to Yolanda Young, $396,000.

Southwest

Danbury St., 147-Ralph Washington to Akeem Delano Earle, $365,000.