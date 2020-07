Constitution Ave., 306-Delos Cy Jamison to Jeremy Scott and Taylor Leigh Wiesner, $876,000.

Crittenden St., 1621-Clyde B. and Loretta J. Richardson to Caroline Andersen, $637,500.

E St., 929-Gerald J. Kepes to Sharon Lanell Thomas and Joseph John Parks III, $1.5 million.

Eastern Ave., 4826-Estate of Melvin F. Graves Sr. and Marni Graves to Bernard A. and Shannon G. Guzman, $560,000.

Farragut Pl., 714-Hannah Lee Cormos to Todd Kistler, $478,000.

Hawaii Ave., 12-Eh 1002 Corp. to Joshua Kirk Fenton, $505,000.

Holbrook St., 1104, No. 4-Noelene Jeffers Joseph to Shannon Marie Hossinger, $375,000.

Newton St., 1900-Kilmurry Properties Corp. to Diane E. Tworog and Kyle J. Edgerton, $715,000.

Orren St., 1309-Samson A. Worku to Gizachew T. Wubiset, $815,000.

Perry St., 1232-New Coach Corp. to Michael Andrew Zawada and Erin Griffith, $785,000.

Rosedale St., 1914-Reg Investments Corp. to Kelly Darling and Joshua Lee Ogburn, $699,500.

Uhland Terr., 177-Housegladiator Corp. to Jennifer Reiko Sato, $748,000.

First Pl., 4411, No. 5-Carlton E. Weems to Frank A. Cole, $225,000.

Third St., 2331-Celeste Ellerbee to St. Lutheran M. Tillman, $455,000.

Fifth St., 1159-Sanjay and Bobina Khanna to Noor R. and Russell S. Greene, $950,000.

Sixth St., 2824-Jonah H. Stuart and Meaghan M. Woodbury to Ryan Leigh and Ashley Richard Rix, $750,000.

Eighth St., 5071-Jay and Ashley Prather Guzman to Margaret Clay and George Alexander Menold, $460,000.

11th St., 730, No. 401-Michael J. and Ludmila B. Clarke to Wen Jun Wang, $460,000.

12th St., 3719, No. 201-Marc M. and Elana N. Hinton to Katherine L. Wulff and Darren Tromblay, $431,000.

13th Pl., 4309-Kabir Singh to Cody Zoschak and Alison Vandenburgh, $880,000.

14th St., 2342-Angelene and John Bradshaw to Regina Darla May Anderson, $560,000.

18th St., 315, No. 3-Nicole M. Lohr to Zoe Maureen Hopkins-Ward, $345,000.

19th St., 305-Estate of Pauline Holland and Theresa L. Holland to Sean Adam Jones and Fallon Keplinger, $456,900.

30th St., 2149-Charlene E. McLeod to Jason O. and Serena M. Williams, $475,000.

57th St., 325-Jam Corp. to Olufolajimi W. Ige, $465,000.

Northwest

Champlain St., 2328, No. 424-Anna Faith Jones to Michael Thomas Bowles, $890,000.

Columbia Rd., 1401, No. 204-Brian K. Bartholomay to Warren T. Wills Jr., $349,900.

Connecticut Ave., 2660, No. 6F-Nash Wardman Tower Residential Corp. to Tom C. and Catherine M. Tinsley, $3.25 million.

Decatur St., 718-Estate of Mildred Owens Pittman and Terry A. Kinney to Michelle Marie Molitor, $585,000.

Emerson St., 633-Melissa L. Tong to Thomas M. Gremillion and Geovanna I. Izurieta, $685,000.

F St., 912, No. 904-Susan B. Hepner to Noah and Gregory Meyer, $510,000.

Georgia Ave., 4800, No. 203-Rachel Foley to Julian Phuong Vankim, $352,900.

Hamilton St., 200-Mano Corp. to Fata Jatu Karva, $365,000.

Harvard St., 1613, No. 201-Brendan J. O’Brien and Anaida K. Haas to Barbara Patricia Kittridge, $624,000.

Hutchins Pl., 4845-Carolyn and Nathan Alexander Greene to Stephanie Larae Williams and Rustin Moore, $3.02 million.

Illinois Ave., 5551, No. 104-Longfellow GLM Corp. to Taylor Hooks, $310,000.

Jefferson St., 700, No. 403-Patrick Parker to Zaire Sadiki, $247,000.

Kalorama Rd., 1810, No. A1-Lauren Allison Faber to Stephen Kierstead Sallan, $581,000.

L St., 440, No. 1106-Madina K. Kassengaliyeva to Jason Kahn, $476,500.

Linnean Ave., 5141-Darwin L. and Karen G. Walker to Matthew James Anderson and Margaret Renata Koziol, $1.16 million.

Massachusetts Ave., 400, No. 211-David B. Benowitz to Caroline and Alison C. Tucker, $725,000.

McKinley St., 3916-Dogwood Restoration Corp. to Robert Shane and Brenda K. Sonneveldt, $1.62 million.

Monroe St., 1009-Barry L. Talley to Sean Taft-Morales and Sarah David Heydemann, $800,000.

N St., 2301, No. 608-Bradley K. Marshall to Jozef and Denise Jean Kavuliak, $459,000.

Oglethorpe St., 323-Joseph M. and Amy E. Shatrowsky to Colleen Wellington and Jonathan Caban, $728,000.

Ontario Rd., 2713, No. 3-Leah Maddox to Martha Silva Acuna and Antonio Jose Romero Florian, $599,000.

Park Pl., 3116-Dale Youngkin and Samir Das to Eric Katz and Alison Macrae Porter, $747,500.

Peabody St., 434-Juan G. Flores Estevez and Caitlin E. Locke to Thomas Alexander Bridges and Brita Catherine Zacek, $740,550.

Q St., 1600, No. 1-Asad Naqvi to Jorge A. Alvarez Garcia Tunon and Kristina Vlahovicova, $442,500.

Quincy St., 1340-Brian Curtis and Clara Draper to Ronald Todd Ray and Kristin Scotchmer, $871,000.

Reservoir Rd., 3217-Jeremy Bialek Levitt and Elena Gurevich to Naomi Alena Sachs and James Andrew Westwater, $1.46 million.

Swann St., 1402, No. 1-Clayton T. Wilkerson Jr. to Peter Randolph Mazzeo, $580,000.

U St., 1722, No. D-Edward Engles and Michael Mathias Holzer to Eva Neykova, $625,000.

Van Ness St., 2939, No. 1104-Michael R. and Jean V. Hoyt to Kayvine Pathak, $255,500.

W Pl., 3520, No. 206-Jayson Garth Apelquist to Tyler John Tweedel, $290,000.

Water St., 3303, No. 3A-John M. and Heidi S. Fahey to Samuel Kenneth Geduldig, $3.15 million.

Second St., 5619-Rupert L. and Gloria M. Salmon to Jitae Kim and Jinneth Suarez Uribe, $490,000.

Fourth St., 811, No. 714-Christopher Lin to Lauren Margaret Kunz, $479,000.

Fifth St., 3813-Brian Kampel to Eric Abla and Maria Wenelisa Navarro, $760,000.

Eighth St., 5109-Clear Sky Holdings Corp. to Alison Kate Gold, $689,900.

Ninth St., 5403, No. 204-Shawn Buettner to William E. Green, $282,000.

12th St., 1115, No. 102-Diego Zeballos to Alice Yehjin Jun and Xingyao He, $625,000.

13th St., 1300, No. 304-Arpit Garg and Nisha Tamhankar to Claudia Pereira and Carlos Demarion Johnson, $730,000.

13th St., 3648-Brian Simmonds and Nina Swanson Marshall to Garrett Nilsen, $975,000.

15th St., 2032, No. 3-Estate of Nasser Zahedi and Arya Zahedi to Dean William and Scott A. Bartell, $205,000.

17th St., 2516, No. 3-Matthew Hoyt Van Etten and Cecilia Paradi-Guilford to Kelly E. Hogan, $715,000.

18th St., 1545, No. 915-Michael Yeager and estate of Charles Mayoh Yeager to Steven A. Henry and Vincent E. Hurteau, $399,999.

20th St., 1301, No. 302-Francisco and Maria A. Leon to Courtney E. Smith and Thomas L. Darapiza, $387,000.

23rd St., 1230, No. 719-Larry W. and Esther M. Stanton to Brian Anthony Jackson and Melanie Beth Megginson, $445,000.

38th St., 3450, No. A403-Noelle Guylene and Sacha Jean-Laszlo Sommer to Stefaan Lust, $705,500.

39th St., 3721, No. C195-Jonathan L. and Colleen R. Wellington-Caban to Miranda S. Oakley, $439,000.

Southeast

A St., 1419-Benjamin and Kristin Jones to Erik Fitzgerald Stier and Marija Sulamit Ozolins, $921,000.

Barnaby St., 750, No. 201-Leeann Wright to Frederick A. Andrews III, $85,000.

Brandywine St., 721, No. 301-Mieko L. Dean to Askalu Kidane Woldu and Genet Kidane, $169,000.

Hr Dr., 833-Kazer Homes Corp. to Bianca Baten, $385,000.

K St., 1362-Charles Dell and Christiane M. Simonton to Valerie A. and William A. Reynolds, $1.35 million.

Morris Rd., 1412-30 Morris Homes Corp. to Robert L. Miller, $430,000.

Newcomb St., 400-Focusworks Corp. to Erica Garcia and Ana Francisca Saenz, $325,000.

Pennsylvania Ave., 1500, No. 406-Frederick Simon Scott and Jillian Hall to Anuja Mathur and Alexander Rabinowitz, $465,000.

Southern Ave., 622-Estate of Sabrina Turner and Jasmine N. Turner to Deneka Sandria Davis, $325,000.

14th St., 2022-Jack Spicer Properties Corp. to Yolanda Antoinette Rolle and Simone Ellis, $565,000.

21st St., 3525-Julie A. Mulvee to Anthony Raheem Shannon, $390,000.

41st St., 1547-MVC Services Corp. to Anton and Mercedes Geter, $390,000.

Southwest

G St., 619-David W. Carle and Deborah L. Deyoung to Peter W. and Leah M. Lord, $1.1 million.