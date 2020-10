Gault Pl., 4523-Oscar D. and Mary G. Jeter to Darren Leon Landerway, $560,000.

Minnesota Ave., 4623-H Street Community Development Corp. to David M. Wilson, $375,000.

Myrtle Ave., 2630-Dorothy Ihuoma to Christopher Michael Fisher and Aisha R. Quarles, $587,500.

Oneida St., 327-Andra Nelson Cumber to Linda A. Smith, $225,000.

Owen Pl., 1141-Owen Holdings Corp. to Sarah R. Sweet, $335,000.

Regent Pl., 639-Matthew C. and Kristen W. McHorris to Karen Lynn Saverino, $762,000.

V St., 222 1/2-K2NC Investment Trust to Gary Shaw and Diego G. Lopez Herrera, $805,000.

Third St., 413-James R. Van Der Klok to Daniel Adel Bassali and Addalaide Gianna Hernly, $963,000.

Eighth St., 1010, No. 2-Brian Rowe and Porscha Brown to Todd J. Smith and Jamie D. Raphael, $950,000.

11th St., 410, No. 18-Anne M. March to Robert Blaine Barron, $530,000.

26th St., 2927-Yaa Nsia A. Opare-Phillips to Raina T. Pearce, $777,000.

Northwest

Alton Pl., 4623-Charles L. and Andrea W. Johnson to Genevieve Connors, $1.44 million.

Ashmead Pl., 2310, No. 203-Jesse and Misty Morris Howell to Emily C. Siegel, $367,000.

Cathedral Ave., 3901, No. 102-Christina J. Bonifant to Erin N. and Noel H. Fisher, $228,500.

Charleston Terr., 4609-Aliya Babayeva Corp. to David A. Deckelbaum, $1.86 million.

Columbia Rd., 1128, No. 2-Brian and Katherine Joyce to Kristen Kay Stenehjem, $1.03 million.

Delafield Pl., 619-Delafield Development Corp. to Anthony Michael Calcagni and Kirsten Jean Gooden, $905,000.

Flagler Pl., 2213-Natalie Ann Priddy to Samridhi Subedi, $850,000.

Fordham Rd., 3619-Daleep Singh and Rebecca Griffiths to Malachy and Dana Nugent, $1.55 million.

Georgetown Ct., 3924-Paul and Theresa K. Balaran to Diana Davis and Peter Thompson Ferris, $1.55 million.

Harvard St., 1335, No. 1-Nasser D. and Mahin D. Mirvali to Charrese Lee Edwards, $775,000.

Ingomar Pl., 3633-Alberto Murat Croci to Richard and Sarah Belgrave, $860,000.

Kanawha St., 3734-Mariela Eberhardt to Peter Bakel and Elizabeth Hanlon, $812,500.

Kenyon St., 1340-Faraz Ardekani to Zachary Cooper and Nora Severson Cafritz, $1.43 million.

Klingle St., 5135-Mustafa Nawaz to Gregory Allen O’Dell, $1.49 million.

Lamont St., 621-Estate of Emily Elizabeth Wright and Cora Davis to Ali Reza Ghassemi, $655,000.

Linnean Ave., 4022-Paul Lawrence Kimmel to Matthias M. Matthijs and Alysson Akiko Oakley, $2.05 million.

Lowell St., 3409-Robert D. Sanchez and Elissa B. Rubin to Michael C. and Mina Egan, $2.25 million.

N St., 1420, No. 411-Hawro Mustafa to Emily R. Lama, $231,647.

New Hampshire Ave., 4509-Cartus Corp. to Philip Giachini and Catherine M. Ramos, $980,031.

Ordway St., 2711, No. 14-Murali Kanakasabai and Mathula Thangarajh to Gregory Gelzinis, $375,000.

Q St., 68-Alissa and Michael C. Saft to Aamir Saleem, $915,000.

Quincy St., 923-Estate of Emma W. Hazell and Cheryl H. Mabry to John Kwening and Kimberly Zolla, $655,000.

Reservoir Rd., 3229-James Van R. Springer and Carol M. Springer to Jeremy B. Levitt and Elena Gurevich, $2.27 million.

Rittenhouse St., 902-Simone Management Corp. to Sara Lynne Falk and Soren Sylvester Lagaard, $860,000.

Sutton Pl., 3245, No. B-Fernando Libertella and Melina Gabay to Georges Hatcherian and Maria Fernanda Lopez Calderon, $749,000.

Tuckerman St., 1617-Estate of Marlene L. Johnson and Gemma Antoine-Belton to Stefano Negri and Vanessa Bertelli, $803,000.

V St., 50-Rebecca Friend and Ryan Willumson to James Economides and Joseph P. Letzelter, $1.35 million.

Verbena St., 1781-DistrictPro Homebuyers Corp. to Souvik and Anit M. Saha, $1.17 million.

Westover Pl., 4417-Barbara V. Foss to Fernando Libertella and Melina Gabay, $1.06 million.

Wisconsin Ave., 2828, No. 503-Foruzandeh Samiy to Peter Abraham Barrett and Katherine Barham Epes, $825,000.

Yuma St., 4515-Gregory D. and Nicole M. Ehrhardt to Vivian Lu and Adam David Ranson, $1.62 million.

Third St., 1530-BNY Development Corp. to Matthew William Swinehart, $789,900.

Fourth St., 4319-Carl S. Brown to Cielo Contreras and Samuel H. Graul, $619,000.

Fifth St., 1604-Cecilia Brawner to Timothy R. and Cynthia A. Jacobson, $1.03 million.

Fifth St., 5825-Helen Adele Smith and Janice Marie Bruce-Swartz to Emad M. and Dawlat Awadalla, $466,000.

13th St., 2035, No. 3-Brian C. Greene to Bartholomew William and Christella Diane Connolly, $725,000.

14th St., 2125, No. 301W-Susan L. Crown to Yanbei Yao, $1.53 million.

15th St., 2656, No. 305-Sarah Feinstein to Brittany Lee Oliver, $369,000.

16th St., 2440, No. 205-Ndeye M. Jobe to Mina Attia, $378,000.

31st Pl., 5911-Fabio Leonardi and Hayley R. Curry to Elliot and Jennifer Rist, $1.07 million.

35th Pl., 1917-Patrick Flanagan to Marna McKenzie Palmer and Even Martinson Glemmestad, $940,000.

43rd St., 5356-Susan L. Rothrock and Carol P. Nachman to Tracy Hadden and Joshua Edmund Loh, $985,000.

Southeast

Anacostia Rd., 232-Copeland Acquisitions Corp. to Maria Luisa Vaquero Barrera, $457,000.

Bass Pl., 5200-Alisha L. Washington to Amber Henderson, $415,000.

C St., 4560-Rezene Y. Ahferom to Laterrious Starks, $630,000.

Chaplin St., 4326-Artis A. Trapp to Yolanda I. Torres, $360,000.

H St., 4257-Patricia M. Perry and Cynthia T. Davis to Desdemona F. Harris, $335,000.

Independence Ave., 1524, No. 103-Theodore A. Arthur to Tanya Murray, $325,000.

Nash St., 3824-Marcia G. Jones to Bernard Snowden and Michelle Craft, $750,000.

Potomac Ave., 1313-Theodore J. and Nicole G. Jansma to Christopher Graham Burd and Megan Lee McWilliams, $758,277.

Tremont St., 1912-Serge E. Rigaud to Larenta L. Farley, $390,000.

Fifth St., 3206-Alexander M. Ortiz to Flavia Colangelo and Thomas Daly, $414,000.

17th St., 325-Ronnell Ferguson to Katelyn Rose Brantley and Isaac S. Woodward, $740,000.

56th Pl., 118-Dudley Enterprises REI Corp. to Ian McInerney and Michelle A. Welker, $475,200.

Southwest