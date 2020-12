Elliott St., 630-Patricia S. Wrightson to William Frederick Sommer IV and Juliana Rose Brint, $849,000.

F St., 1326-Melissa Kimberley Fenner and Benjamin Michael Burgess to Timothy Mark Van Dyk and Melissa C. Lucar, $853,100.

Franklin St., 43-Adam and Eleni Lobene to Adam J. Gregory, $840,000.

Kramer St., 1688-Eric M. and Melanie O. Karlins to Samuel C. and Rebecca L. Wilson, $575,000.

Lang Pl., 1748-Ethel D. Brown to Cecilia Leyton Jaimes, $460,000.

Massachusetts Ave., 808-Matthew R. Rufe and Margaret M. Applebaum Rufe to Adrian Barojas and Darcy Cox, $1.61 million.

Morse St., 1420-Christina L. Caraballo to Joshua C. and Elizabeth A. Parsons, $795,000.

Orleans Pl., 644-Benjamin W. Zimmerman and Erica A. Holzaepfel to Theodore F. DiSalvo and Caitlin Delaney Steele, $822,500.

Q St., 29, No. 2-Shane M. and Charles G. Glacken to Kerry Christine Jones, $785,000.

Sheridan St., 100-Sylvia M. Stribling to Melanie Davis, $350,000.

South Dakota Ave., 4622-Regine Chevalier to Franklyn Akabi-During and Thomasia Victoria Claudia Akabi-During, $664,000.

Tennessee Ave., 251-Joshua E. and Emily Bank to Michael James Brannan and Lauren Elizabeth Newton, $982,000.

West Virginia Ave., 813-Delores A. Junious to Bin Lu, $512,000.

Third St., 442-Karen K. Wong and Douglas O. Creviston to Scott C. Graves, $965,000.

Fifth St., 1145-Dilan Investment Corp. to Kelley O’Hara, $1.34 million.

Sixth St., 700, No. 522-Mayflower DC Corp. to Elisa Comis and Martino Scialpi, $1.23 million.

Seventh St., 2720, No. 302-M.A. Properties Corp. to Tayler A. Wright, $290,000.

Seventh St., 4703-Michael Hunt and Skye Wallace Henry to Jillian Marie Kaiser and Michael John McManus, $549,500.

12th St., 440, No. 215-Sean M. Hoskins to Elliott Ross Gruber and Rachael Lynn Westmoreland, $648,000.

14th St., 59-Ryland Steer Greenhouse and Julie Young Gallagher to Courtney T. and Thomas L.C. Brooks, $650,000.

17th St., 1021-Tentwentyone Corp. to Michael Mezzasalma, $384,000.

18th St., 1216-Vanessa Drumm and Andrew Canepa to Bryan Fisher, $635,000.

34th St., 213-Estate of Renee Y. Hunter and Angelique C. Carroll to Clara Maria Burciaga, $300,000.

Northwest

Alton Pl., 3634-Michael A. and Dawna J. Steelman to Sarah Slobodien and Edward-Isaac Dovere, $1.13 million.

Bellevue Terr., 2800-Paul Richard Nicandri and Andrea Gail Preiss Nicandri to Dewey R. Corriher II and Ruben E. Canales, $1.56 million.

Brandywine St., 3636-Karen W. Carroll and estate 0f Kathleen P. Whorrell to Frank DiGiovanni and Shaina Vinayek, $1.48 million.

Cambridge Pl., 3021-Walter L. and Janet D. Stone to Siobhan Lam and Konstantin Medvedovsky, $1.85 million.

Champlain St., 2301, No. 309-Marc and Yerlin Michelle Saphir to Manar Salman, $409,000.

Clifton St., 1308, No. 401-Thomas A. Tarantino to Jennifer J. Agiesta and Paul Hortenstine, $652,000.

Connecticut Ave., 3701, No. 609-Jesus A. Burbano to Andrew C. and Monica F. Goldstone, $300,000.

Crittenden St., 909-BRE-1 Corp. to Christopher and Megan Bronner, $810,000.

Devonshire Pl., 2737, No. 228-Adam D. Packer and Nisha Garg to Sameer Yerawadekar, $390,000.

Emerson St., 1232-Nathaniel and Katina Joy to Jeffrey William Petrich and Matthew Evan Berger, $1.18 million.

Florida Ave., 929, No. 1003-Sean C. Wood to Christopher Nolan Ashcraft, $425,000.

Georgia Ave., 4519, No. 6-Kathleen Elizabeth and George Bren to Alexa Burr, $750,000.

Greenwich Pkwy., 4461-Scott Taylor and Rachel Koch Manning to Elizabeth Margaret Lyford and Christopher James Maroon, $959,000.

Ingraham St., 229-Grand Realty Corp. to Kevin P. Kiger and Christophe Mougin, $827,000.

Irving St., 784-Kellie Ann and Antonio McKenzie to Suriya Cassis Jayanti, $530,000.

Jefferson St., 225-Uptown Development Corp. to John Michael Della Porta and Meaghan Elizabeth Whalen, $724,999.

Kennedy St., 603, No. 1-Caitlin Leigh Oyler to Amanda Lee Sullivan and Nicholas Armstrong DiAntonio, $405,000.

L St., 2201, No. 611-John A. Sporidis to Stephen and Bennett Rich, $295,000.

Longfellow St., 738, No. 304-Samantha A. Reizes to Kourtney C. Igbo, $267,000.

Lowell St., 4533-Robert A. and Anne E. Bell to Paul Andrew and Sarah Wilson Greenfield, $2.23 million.

Madison St., 717-Rodriguez Investment Group Corp. to Nneka I. Nzegwu, $740,000.

Massachusetts Ave., 400, No. 613-Robert W. Thomas and Juan Ramon Garcia to Mahmoud K. Ahmed, $550,000.

Massachusetts Ave., 3927-Lisa W. Parker to Richard and Catherine Walsh Holohan, $1.75 million.

Monroe St., 1623-Robert Eliot and Preethy Kolinjivadi Feit to Linda Ann Miller and Andrew Reinier Coogan, $735,000.

Nebraska Ave., 5711-Robert O. and Matthew R.M. Carr to Michael and Nina Samuels, $1.13 million.

New Hampshire Ave., 5207-Rogelyn D. McLean to Alfred T. Rizzo and Claudia L. Schwartz, $680,000.

Newton St., 1708, No. 302-Todd W. Gee to Stephanie Funk and Josh Nichols, $450,000.

Oliver St., 3428-Christopher Scott Strongoski and Elizabeth Kearns to Adam E. and Erica S. Singleton, $1.21 million.

Park Pl., 3210-Legacy Development Corp. to Christine A. Bonaci and Cynthia T. Yeseta, $850,000.

Peabody St., 714-Moore’s Investment Group Corp. to Andres and Abigail Cruz, $675,000.

Porter St., 3880, No. F354-Michael A. and Pauline Rose Limpantsis to Mark Lilian, $510,000.

Q St., 2516, No. Q202-Fran Cogen to Catherine Reynolds, $990,000.

Rhode Island Ave., 1427, No. PH02-Daniele Fresca-Carteaux to Vlad Enache, $1.55 million.

Rittenhouse St., 1353-Annabelle V. Barlow to Andrew R. St. Denis and Kathryn M. Blake, $600,000.

Shepherd Rd., 710, No. 6-Naza Shelley to Alyssa Lauren Ierardo, $410,000.

Somerset Pl., 617-Estate of Nathaniel R. Wynn and Causton A. Toney to JeeYoung Oh, $375,000.

T St., 1514-Zachary E. Fisher to Steven M. Fiser, $1.8 million.

Taylor St., 1361-1368 Underwood St. NW Corp. to Geoffrey Brian Storchan and Rachel Faye Katz, $1.08 million.

Utah Ave., 6431-Erik Kvalsvik and Celia Byrne to Mary Schroeder, $950,000.

W St., 83-Estate of Sara Ann Kaufman and Pamela Kaufman to d’Artagnan Catellier and Eric Matthew Struchen, $1.2 million.

W St., 4100, No. 504-Anne Goins Daugherty Harding to James R. and Victoria S. Thompson, $181,000.

Westover Pl., 4405-Marcelo M. Elissetche and Monique Marie Vaughan to Carolyn Bell, $969,000.

Wisconsin Ave., 3601, No. 409-Daniel J. Dzurek to Kaela Michelle Rose-Murdock and Denzel J. Bingaman, $295,000.

First St., 5040, No. 401-Raul Romo and Robert E. Hamann to Caitlin Chystal Schnur, $397,500.

Third St., 4204-Reliance Group Corp. to Andrew Jordan and Jordan Elizabeth Bloom, $875,000.

Fourth St., 811, No. 203-Christopher R. and Monica R. Conroy to Jonathan Ross, $600,000.

Seventh St., 5302-Sushma Jonna and Indra Bole to Caitlin M. Skinder and Nicholas P. Hilgeman, $785,250.

Eighth St., 6125-Estate of Barbara Bailey Etta and Richard Caldwell to Marcia Cannon-Clark and David Clark, $450,000.

10th St., 1320-Travis Gordon and Jaroslav Mika to Genna Rose Hornstein, $2.15 million.

13th St., 2225-Andrew Browning to Daniel Schned and Melissa Colgan, $980,000.

14th St., 2125, No. 809-Edward W. Dawkins Jr. to John A. Lipold, $693,500.

15th St., 2639, No. 104-Brian Dofflemyer to Rebecca Christine Seewald, $380,000.

16th St., 2901, No. 401-Keri A. Rice to Meena Sangar, $455,000.

17th St., 1916, No. 213-Justin Green to Hellen Nguyen, $453,000.

18th St., 2906, No. 1-Bryan M. Marra to Michael Warren, $759,000.

21st St., 522, No. 513-Elise Katherine Gotay to Aalap Jamadagni Herur-Raman and Jaishankar Raman, $240,000.

28th St., 1336-Maria Caridad Araujo and Renos Vakis to Paul Vincent and Maureen S. Gaj-Cappello, $1.04 million.

31st St., 6145-Charles Henry West to David Snyder and Emilie Williams, $876,126.

33rd St., 1418-Adam and Martha Metz to Peter C. and Christine M. Harrison, $3.8 million.

41st St., 4829-William L. Walde to Chiara T. Resta, $689,500.

Southeast

A St., 1737-Nathaniel Joy to Curtis B. Martin and Theresa M. Coughlin, $1 million.

Bass Pl., 4714-Amen Realty Inc. to Kristen and Christopher Peter Hammond, $335,000.

Buena Vista Terr., 3209-Nhut Minh and Nathan Le-Ammons to Neway Mebratu Alemayehu, $848,000.

C St., 1316-Alicia L. Gleason Di Maggio to Andres Suarez and Marissa Leigh Block, $825,000.

Independence Ave., 1315, No. 7-Stacey B. Silva to Sarah Archibald Beattie, $655,500.

M Pl., 3016-NCRC Housing Rehab Fund Corp. to Martha M. Assefa and Dante A. Comparetto, $430,000.

North Carolina Ave., 101, No. 305-Paul William Taylor to Lindsay Elizabeth Howze, $274,900.

Pennsylvania Ave., 1500, No. 210-Hilda Yanira Funes to Stephen Bradford and Cassandra Gerhardstein, $463,500.

Ridge Pl., 1431-Benyam Legesse to William Albert Swanson and Hope Louise Alley, $360,000.

Talbert St., 1264-1308, No. 10B-Heather Morse to Kevin C. Rivers, $470,000.

Valley Ave., 477-Federal National Mortgage Association to Maria L. Ortega, $245,500.

Fourth St., 917-David and Tanusree D. McCabe to Scott Matthew and Katherine Pustay Currie, $1.14 million.

10th St., 404-Brian L. and Audrey C. Swanson to Denise E. Zheng and Nathaniel M. Adler, $1.09 million.

12th St., 427-Theodore Clarke Jutras and Erica Amanda Stanley to Joel Moore and Meagan A. Allen, $755,000.

15th St., 941-Brent R. Chittenden and Laura E. Landstrom to Jennifer and Scott Brunk, $1.37 million.

18th St., 321, No. 8-Scott Womble to Suemayah Abu-Douleh, $395,000.

27th St., 1324-Joseph M. Benson Sr. to Herman Smith III, $725,000.

Southwest

G St., 350, No. N313-Saket Jain to Lila F. Wade and Mohamed Reda Ayadi, $430,000.

Martin Luther King Jr. Ave., 4021-Edouardo E. Etienne to Tyrone Michael Freeman, $379,400.

Third St., 1101, No. 107-Joseph C. Willoughby to Christopher James Monson, $325,000.