correction: An earlier version of this listing gave incorrect prices for two recently sold homes. A home at 7322 Poplar Ct. in the Falls Church area sold for $525,000, not $253,000. A home at 7005 Alicent Place in McLean sold for $599,900, not $465,000. The listing has been updated with the correct prices.

Fairfax County

These sales data recorded by the Fairfax County Department of Tax Administration were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ALEXANDRIA AREA

Paul St., 3507-Bonita E. Mills to Ryan Mills and Claudia Petrescu, $437,500.

ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Bluebill Lane, 6401-Prescott E. and Chelsey L. Slee to Paul C. and Puja K. Gellerman, $680,000.

Kenyon Dr., 6729-Elizabeth R. and Andrew D. McCoy to Nathan Thomas Hurtz and Kathryn Ruth Johnstone, $345,000.

University Dr., 6934-Tyler J. and Laura Ashley Gray to Chris Brett Henderson and Mary Catherine Vrtis, $340,000.

15th St., 6413-George B. Harris and the estate of Paul E.R. Nordquist Jr. to Joseph Daniel and Rhonda Whitney Fraser, $490,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Ashby Lane, 7510, No. F-Lesley A. Topping to Harold Francis, $310,000.

Brookland Ct., 5601-Douglas A. Rogg to George M. and Bianca Kopp, $464,900.

Castlefin Way, 6444-John Robert and Stone Kayajanian to Volha N. Ugarte, $460,000.

Curtier Dr., 6000, No. B-Stacie Taylor to Carmen A. Lovo, $309,000.

Dunman Way, 6302-Henry Perretta to Joseph L. Arnone and Laura K. Mihalick, $525,000.

Franconia Rd., 5216-Deutsche Bank and BCAP Trust Corp. to Yoowon Kim, $451,500.

Haynes Point Way, 7709, No. 5H-Mary E. Foley to Carolina Diaz Tavera, $315,000.

Irwell Lane, 7004, No. B-Kim M. Knight to Leonardo Escobar Garcia, $229,000.

Mary Caroline Cir., 6955-Kevin L. and Eulica Sydnor Kimber to Vathany Yat and Soriya Puthea Muong, $175,000.

Norham Dr., 5925-Joseph G. Harosky to Michael Thomas and Sangran Cha Tull, $510,000.

Tower Hill Cir., 5651-Mohammed El Hajjam and Samira Jourame to Jagdish K. and Anu Singla, $789,900.

Victoria Dr., 6917-John Meehan to Victoria Orero, $253,000.

Wiley Creek Way, 7707-Constance J. Beachem to Thuan A. Nguyen and Lee Tran, $460,000.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4909, No. 206-Choon Lyun Kim to Anthony T. Crupie, $145,000.

Briarwood Ct., 4420, No. 31-Hilina D. Yelma to Jimmy R. Riera Solis and Selene K. Moran Penafiel, $149,000.

Dassett Ct., 7901, No. 201-Eun Yun Lee to Terrell L. and Christina R. Barnes, $260,000.

Killebrew Dr., 4910-Gina Christine Cirelli to Kim Lieu T. Huynh and Duc N. Huynh, $431,000.

Mangalore Dr., 4114, No. 101-Gun M. Oh and Yeong Hee Hong to Tinh V. Pham and Thuy Nguyen, $199,900.

Ridge Rd., 4012-William John and Edward Leo McDonald to Christian Machado Vidal, $440,000.

Starr Jordan Dr., 4505-Blanca N. Alvarado to Bart Matthew Bukas and Nancy F. Merger, $619,000.

Toll House Rd., 8304-Anne D. and Robert F. Swain to James L. and Allison H. Evans, $652,900.

BAILEY'S CROSSROADS AREA

Diehl Ct., 3432-Robert W. Marshall and Cara Lynn Allison to Allen Clark, $514,000.

George Mason Dr. S., 3713, No. 1110-Mison Dahab and Manar M. Adbdelmagied to Amina Abdelraziq Mohed Amer, $240,000.

Lakewood Dr., 6330-Andrea Schiavino and John C. Moore to Adam T. Hartman and Nicole R. Ramsey, $601,400.

Powell Lane, 3800, No. 314-Timothy C. Mitchum to Christopher and Lucia Garrett, $250,000.

Seminary Rd., 5501, No. 103S-Katrinka W. and Davi N. Cox to Shokoh Karimkhaninejad and Arsha B. Firooz, $215,000.

Seminary Rd., 5575, No. 308-Jared A. Andersen to Vanessa Denegri, $220,000.

BURKE AREA

Apple Wood Lane, 5827-Jennifer A. Jackson to Matthew P. Sullivan, $396,000.

Burke Towne Ct., 5764-Daniel Martin and Mejgan Farnaz Schwegler to Jeffrey Scott and Melissa Puleo Sidebottom, $410,000.

Covered Bridge Rd., 6113-William Spangler and Katie Captain to Ryan Everett and Beth Ann McArthur, $615,000.

Fox Lair Dr., 9122-John P. and Alexandra V. Huebner to Ahmad Alqassas and Elham Al Zoubi, $524,000.

Kara Pl., 5858-Tuan Minh and Suong Linh Tran to Khai, Tuan V. and Quang V. Duong, $389,000.

Midship Ct., 5418-Thomas A. and Alana Puskarich to George Laurence Roberts III, $480,000.

Oakenshaw Ct., 10710-Gregory James and Diane Alyssa Lengyel to Hemantkumar Patel and Tanvi Chadrakant Tanu Patel, $637,000.

Roberts Common Lane, 10243-Anil Baral to Jonathan V.I. Robson and Roxanne Randolph Robson, $388,500.

Teakwood Ct., 6323-Mechan A. Pugh to James and Natasha M. Leija, $389,900.

Wooded Glen Ave., 9429-Adam J. and Beverly T. Hirschfeld to Martin N. Finkelstein and Allison W. Ritman, $753,500.

CENTREVILLE AREA

Baron Kent Lane, 5942-Jeffrey William Lundberg to Caroline Y. Shenouda, $364,500.

Battery Ridge Ct., 14513-Manish Bhatia to Mikias and Tselmen T. Mekonnen, $375,465.

Blueridge View Dr., 15315-Philip A. and Jessica F. Tivel to Manuel A. and Junio E. Carranza, $455,000.

Cabells Mill Dr., 13730-Clinton David Nolan III to Karl J. Ruehle, $450,000.

Clarendon Springs Pl., 5875-Sara Lee Malachowski to Evelyn N. Jiron, $295,000.

Destin Ct., 6905-Anne Slvinski and Anne Mullen to Khashayar Rahiminejad and Shayesteh Ziapour, $402,000.

Fount Beattie Ct., 13815-Marina Akbar to Brendt C. and Carol Harris, $349,900.

McCambell Cluster, 6627-Janie M. and Henry Doctor to Derrick D. and Alyssa C. Morgan, $745,000.

Paddington Lane, 6282-Matthew G. and Briann E. White to Leonides Navarro and Jaqueline Corona, $330,000.

Rydell Rd., 14807, No. 301-Franklin A. and Maria M. Balseca to Mihee Kim, $180,000.

Sharps Dr., 6314-Won Jae and Jin Hwa Chong to Kil Jae Hong, $405,000.

Smethwick Pl., 14815-Charles J. and Claudia B. Laporte to Edgar Gamez Sandoval and Maricruz Pocasangre Salazar, $320,000.

Trillium House Lane, 6520-William Dan Roberts to Alan M. Pereira Chaverri and Emily Jane Sivulka, $625,000.

Waterdale Ct., 5818-Rola Ghannam to Sabri M. and Sawsan M. Ghannam, $265,000.

Worth Ct., 15363-Peter J. Pfeiffer Jr. and Sue W. Pfeiffer to Adam J. and Sheila A. Wise, $615,000.

CHANTILLY AREA

Dawn Valley Ct., 4144, No. 86C-George and Stephen Burnham to Lidia Vanessa Seher, $220,500.

Leith Ct., 13528-Patrick K. and Hurrol W. Goodwin to Justin Otley and Brooke Gurnick, $455,000.

Quietway Ct., 13904-Justin and Elizabeth Danyliw Mikhalevsky to Yu S. and Areum Do, $552,000.

CLIFTON AREA

Beckwith Lane, 7401-Gerald F. and Mary Fuller Monin to Benjamin K. and Maria J. Lee, $890,000.

Clifton Rd., 7554-Vision Council of America Inc. to Seon Woo Park, $220,000.

Harrier Dr., 5724-James Robert and Danielle M. Landzinski to James P. and Donna M. Callahan, $344,900.

Limestone Ct., 13038-Charles K. and Jennifer L. Bullen to Jennifer L. Bullen, $45,000.

Popes Head Rd., 12522-Equity Trust Co. and Joseph Gal to Parker Mayfield Leinbach and Rachel Marie Brown, $456,000.

Union Village Cir., 13669-Koorosh and Shari Kaymanesh to Mansur Kaymanesh, $600,000.

FAIRFAX CITY AREA

Beechstone Lane, 4436-Jagadeeswaran Kumaravelu and Hema Jagadeeswaran to Rami M. Eltarhuni, $399,000.

Briggs Rd., 4909-Tao Peng and Yixiao Guan to Anthony and Victoria Stamp, $755,000.

Camborne Terr., 12195-Freddy O. Feliz to Jeong K. Kim, $485,000.

Cedar Farm Cir., 9693-Mark and Warlinda C. Walker to Claudia L. Adoremos and Gregory S. Andrews, $620,000.

Colesbury Pl., 8950-Bradley and Dana Swanson to Raymond J. and Nadine M. Rafaels, $1.17 million.

Fair Crest Ct., 12653, No. 90-Faleh Jassem Alshameri and Abdullah E. Alsalman to Numra Tariq, $305,000.

Fairfield House Dr., 12229, No. 203A-Sarah E. Haller to David R. and Toni L. Rimer, $283,000.

Garden Grove Cir., 12108, No. 404-Karri Iaquinta Springer and Karri R. Iaquinta Jr. to Joseph Skolnitsky, $236,000.

Hayes Ct., 12491, No. 204-Carol and John Lee Hopper to Florence Gilpin, $325,000.

Inverness Rd., 3839-Ted Lavon and Aimee Joy Belser to Rosel Veronica Garcia and Daniel J. Demarco, $537,000.

Lavery Ct., 5121-Charles A. Browman and Marcia H. Broman to Elman V. and Yana Krinker, $535,000.

Malone Ct., 10483-Linda Beth Rothman and Linda Beth Forehand to Peter Stelnyk, $447,000.

Meath Dr., 11415-Peter A. and Judith M. Wathen to John P. and Stephanie M. Markey, $690,000.

Mount Royal Lane, 12817-495 Properties Corp. to Mark D. Daniel, $390,000.

Paynes Church Dr., 10694-Eric Ian and Janet Anne Groom to Thomas Joseph and Zimmerman Barnett, $587,500.

Pinefield Ct., 4211-William P. and Sarah E. Woessner to Azita Salatini and Reza Sayafzadeh, $476,630.

Riverboat Way, 5406-Mary C. Carr to Tiffany Le, $420,000.

Ruffin Dr., 12101-Matthew M. and Bridget E. Benov to Fengdong Cheng and Hongwei Wang, $750,000.

Stevens Battle Lane, 4341-Charles W. and Brittany A. Manosalvas to Changhan R. and Miyoung R. Kim, $440,000.

Sunflower Lane, 11404-Timothy Daniel Kilvert Jones to Chirag C. and Payal C. Khurana, $485,000.

Water Oak Dr., 9704-S. J. Jefferson to Jonathan Loren and Katy Anne Koehler, $550,000.

White Birch Ct., 3094-Antonio V. and Nida B. Villarma to Dean W. and Kristn Yates, $510,000.

FAIRFAX STATION AREA

Brimstone Lane, 6831-Andrew J. and Lisa M. Secosky to Emmanuel N. Osorio and Maria M. Daza, $825,000.

Elm Ridge Rd., 9004-Joseph W. Grimes to Gerald C. and Diana G. Margonie, $610,000.

Lilting Lane, 11543-Marilyn C. and Stephen E. Campbell to Glenn C. Towle, $765,000.

Summerwind Lane, 10516-Robert McGowan to Haoxin Song and Ying Dang, $905,000.

FALLS CHURCH AREA

Chestnut Ave., 6811-Peter M. and Ashley M. Rosecrans to Viresh Parmar and Rachel Madewell, $559,000.

Devonshire Garden Ct., 2789-Jecor Corp. to Erik Rasmussen, $705,000.

Gordon Ave., 6609-Robert Vincent and Jennifer O’Neal Schiess to Randy M. Allen and Elizabeth Yaffe, $1.22 million.

Kenfig Dr., 6904-Prime Custom Homes Corp. to Frederick C. Jefferson and Lidia Kudraj, $342,000.

Lee Oaks Pl., 2822, No. 102-Thomas M. and Richard S. Adams to Leena Shine, $232,000.

Poplar Ct., 7322-Clear Sky Properties Corp. to Colby J. Schroath, $525,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Barbour Ct., 7342-Gordon Sutherland Creed to Ryan Scott and Claire Smith, $770,000.

Haycock Rd., 7029-Laura M. and James Bruce Dressel to Jack Shiu, $385,000.

FORT HUNT AREA

Baltimore Rd., 1604-JHYL Properties Corp. to Charles R. and Kathryn Rooper, $835,000.

Culver Pl., 8407-Gerald A. and Sharon L. Schutter to Verne B. and Allison M. Gifford, $715,000.

Neal Dr., 1117-Nancy Wallace to Lea Allison Minor and Mandy K. Chesnutt, $635,000.

Wellington Rd., 7925-James and Elizabeth Marsh to Adam B. and Katie M. Wickizer, $539,000.

GREAT FALLS AREA

Artemel Lane, 10410-Yuan Gao and Ali Fracyon to Natasha Sodhi, $702,000.

Chesapeake Dr., 342-Jean P. McNeal to Douglas and Lulu Endreson, $1.09 million.

Harewood Ct., 10102-Janice L. Schar to Kenneth R. and Karie A. Bright, $1.4 million.

Leeds Ct., 10903-Alex and Christina Layton to Sergio A. Bravo and Jodi Smith, $605,000.

Millwood Lane, 979-James W. and Barbara S. Mathews to Philip Bryant and Jennifer Snyder Stone, $845,000.

Thunderhill Ct., 9816-Elaine Ratigan Wilde to Trevor McKnight, $980,000.

HERNDON AREA

Ashburton Manor Dr., 3003-Indermohan K. Mann to Munish and Shivani Mam, $755,000.

Centre Park Cir., 12900, No. 406-Jennifer Lynn Williams to Sagar R. and Seetha K. Allamshetty, $225,000.

Cordell Way, 768-Sarwan S. Dhaliwal and Sarbjit S. Riat to Sarwan S. Rait, $122,750.

Eddyspark Dr., 12127-Christopher N. and Colleen M. Breece to Matthew Ryan Jackson and Michelle Lan Anh Vu, $600,000.

Ferguson Pl., 2157-Carlos Gustavo Mendoza to Carlos A. Sosa Lopez, $235,000.

Framingham Ct., 12903-Christopher and Kimberly S. Paolucci to Diana Rose Thatcher and Mark Oleh Stakhiv, $479,986.

Lefrak Ct., 1603-Butros and Afaf Y. Qumseya to Ahmed M.a. Ahmed and Majd Kamal Ahmad, $422,000.

Millikens Bend Rd., 1504-Jeffrey P. and Kelly Michele Harting to Howard Seth and Ilene Goldberg, $400,000.

Neil Armstrong Ave., 13671-U.S. Home Corp. to Khalid A. and Latifa A. Karar, $160,491.

Neil Armstrong Ave., 13705-Lindsey and Justin Mann to Siddharth Agashe and Banshari Patel, $625,000.

Oram Pl., 2169-Aizad N. and Nasreen A. Khan to Anisur, Nasima and Adnan Khan, $335,000.

Shannon Pl., 1128-Mario T. Aruda to Jean L. Deavers, $250,000.

Springtide Pl., 1331-Kacy and Michael Hagan to Rahul Sobti, $250,500.

Timber Wood Way, 3007-Zhiluo Gao and Shuang Wu to Kevin W. and Joanna M. Graham, $600,000.

Whirlaway Cir., 2808-Alan E. and Jennifer A. Foust to Bharat A. and Sandra Bobba, $892,500.

HUNTINGTON AREA

Farnsworth Dr., 2733-Joseph and Emily Schweitzer to Christian J. Mineur, $442,900.

Huntington Ave., 2059, No. 1010-John Joseph Steffen to Barbara Steffen Dugan and Muhammad Abdullah Amir, $110,000.

Lakota Rd., 3703-Joseph Michael Dolan III and Gloria Sora Kim to William L. and Denise L. Geoghagan, $540,000.

Midtown Ave., 2451, No. 1322-Brian D. Newbury to Eliezer Medina, $284,350.

Mount Eagle Dr., 5904, No. 1103-Susan Doyle to Eammonn F. Donahue, $270,000.

HYBLA VALLEY AREA

Cedar Landing Ct., 8259-Patrick D. and Emily S. Milhoan to Paul L. and Tyonne P. Frankhouser, $460,000.

Elba Rd., 7602-Eleanor A. Snyder to Carolyn L. Krasinski, $565,000.

Popkins Lane, 2417-Martha E. Hopkins to Simon P. Rivera and Rosa E. Guzman, $385,000.

Stoneybrooke Ct., 3800-Carol F. Palmer and Carolyn F. Nimmer to Muhammad and Bilal M. Asghar, $450,000.

LINCOLNIA AREA

Cypress Point Rd., 6610-Harold Sklar to Naseer N. Rashid, $405,500.

Independence Way, 6016-Tzu Hsiang Lan to Nadia Sadowski and Alaa Saleh, $330,000.

Lincolnia Rd., 6006-Donna L. Davis to Ergys and Erica Joy Jancaj, $466,000.

Powatan Knoll Ct., 6495-Barbara J. Dieker to Jonathan Taimanglo and Kimberly Moffatt, $512,000.

Teton Pl., 4123-Allan E. Brown and Judith A. Moon to Ivan D. Becerra and Maribel Jaldin Andia, $500,000.

LORTON AREA

Bluebird Way, 8311, No. C-Federal National Mortgage Association to David and Mildred Rivera, $215,000.

Crosspointe Glen Ct., 8596-Rickie C. and Kimberly O. Williams to Vivek Karandikar and Deepa Kulkarni, $735,000.

Greencastle Lane, 9521-Ruth Steele to Meron Tesfa, $364,000.

Harrover Pl., 9006-Helmand Investment Corp. to Syed F. Rizvi and Tabinda Hasan, $468,000.

Paper Birch Dr., 8183-Mark and Amanda T. Watson to Justin and Brenda Poole, $749,900.

Usher Dr., 8186-Truc Vazquez and Truc N. Phan to Rachelle and Frederick Butts, $635,000.

MCLEAN AREA

Alicent Pl., 7005-House Buyers of America Inc. to Stephanie V. Langan, $599,900.

Bellview Rd., 1001-Larry and Rebecca S. Sipos to Ruiyue Chen and Fangqing Yu, $885,000.

Colonial Rd., 1209-Sanjar Moinizandi and Nazy Zahedi to Emily Rapoport Oveissi and Casandra Sims Nied, $853,150.

Farver Rd., 6138-Davidson B. and Jacqueline A. Lunger to Arnold H. and Kimberly Buursink, $855,000.

Gelston Cir., 1018-Erick W. Contag and Ana Elena Coronel to Derek Edward Cain, $1.25 million.

Hardy Ct., 1434-Timothy G. O’Hearn and Khari A. La Marca to Quentin C. and Heidi R. Whiteree, $864,075.

International Dr., 1645, No. 406-Sadef M. and Scott A. Sealock to Youn Ki and Lynn Young Song, $460,000.

Lincoln Way, 1504, No. 316-Carla Pellegrino Lavery to Atila Mermer, $222,500.

Pathfinder Lane, 1528-Robert M. Hollis and Donald E. Jewler to Robert A. Comunale, $1.1 million.

Sunny Hill Ct., 6519-Prentiss W. and Kimberly S. Bolin to Leslie S. Christensen, $1.4 million.

Wasp Lane, 1453-Weston D. Burnett and Judith A. Harrell Parker Trust to Gary J. Ashton, $665,000.

Westwind Way, 1829, No. 67-Bhaskar and Padmaja Kolachana to M. Mustafa Rahin, $349,000.

MOUNT VERNON AREA

Allwood Dr., 9312-Allwood Corp. to Jason M. and Kelly L. McCollum, $595,000.

Central Park Cir., 7938-Filiberto and Mary Helen Martinez to Lewis G. Flores Cruz and Kathya Flamenco, $365,000.

Kidd St., 8011-Dolores M. McClees and the estate of Harley M. McClees to Jorge A. Suarez and Melissa D. Villarroel, $357,000.

Mary Evelyn Way, 3740-Helmand Investment Corp. to Kina Z. Coleman, $530,000.

Ramsgate Terr., 3425-Athanasios S. Gorgolis to Janet Gaskins and Jerma Jackson, $599,900.

Shadwell Ct., 5700, No. 75-Linda Bunamo and James L. Rhodes to Carlos A. Dubose, $200,000.

Venoy Ct., 8664-Ayite Dalmeida to Vadim S. and Christiane Dalmeida Pennaneach, $290,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Dunston St., 7407-I. Chih Chen to Matthew R. Herron, $496,000.

Jervis St., 7309-Susana C. Dawson to Ellen L. Riddle, $320,000.

Leesville Blvd., 7009-SunTrust Bank to Thomas M. and Jean Powell, $352,750.

Ravenel Lane, 5649-Marc E. and Josephine A. Michaels to James A. Ikner and Andrea J. Tomaszewicz, $571,000.

OAKTON AREA

Bushman Dr., 10222, No. 8111-Nicole A. Cox and Donald Rosen Champman Jr. to Wu D. He, $222,000.

Heathland Dr., 11047-Trans Investment Development Corp. to Mohamed Gaber Swilam, $575,000.

Sledding Hill Rd., 2601-Joel R. Braunfeld and Diane H. Mahshie Braunfeld to Robert C. and Evelyn Jane Williams, $1.5 million.

RESTON AREA

Breton Ct., 11827, No. 12B-Barbara J. Pully to Jaroslav E. and Alina A. Keybl, $200,000.

Chancery Station Cir., 12154-Mark W. and Debra An Stephenson to Amir Larbassi, Amir Hossein Karbassi, Mary Catherine L. Blum and Mary Catherine Lahti Blum, $775,000.

Crippen Vale Ct., 10802-Thanh Tuyen Nguyen and Bac Huu Tran to Mei Nelson and Damian Danowski, $760,000.

Fairway Dr., 11430-Deutsche Bank and American Home Mortgage Asset Trust to Khwaja Javed Hamid, $367,000.

Gatesborough Lane, 11302-Leanore E. Gallardo to Julio R. and Jessica L. Ramirez, $450,000.

Greenkeepers Ct., 2187-Kevin M. Farrell to Kelly P. and Jane L. Derrick, $433,750.

Kinsley Pl., 12100-George Stanis and Rita Stains to Mark Eugene and Ksenia Valentine, $870,000.

New Dominion Pkwy., 12025, No. 312-David King to Shandarae Allen, $387,000.

Oak Spring Way, 1654-Mercury Capital Corp. to Marta A. Shall, $356,000.

Pine Cone Ct., 11510-Julia Rosica to David Ryan Krough, $450,000.

Redtree Way, 11935-Georgena Kafes Kelly and Georgena Steck Kafes to Megan M. Fee, $345,000.

Saint Trinians Ct., 11879-Laura Kay Forest to Darryl A. and Anica T. Ham, $419,000.

Stoneview Sq., 11613, No. 71-Samantha C. Pittman to Morris D. Mendoza, $205,000.

Sunset Hills Rd., 11800, No. 221-Geok Koon Kuah and Geok Koon Huah to Kyle W. and Lauren M. Maples, $404,000.

Turtle Pond Dr., 2013-Ryan Bergmann and Lindagrace De La Cruz to Mark E. Schutzius and Cynthia R. Henry, $618,500.

Wedgewood Manor Way, 1329-Nancy D. Ross to Adam and Retha Jane Beidler, $575,000.

SEVEN CORNERS AREA

Arlington Blvd., 6001, No. 502-Nicolas D. Gikakis to Hosse Ovando, $210,000.

Kelsey Ct., 6042-Richard Spence to Jennifer Carlson, $620,000.

SPRINGFIELD AREA

Curving Creek Ct., 8196-Christine H. Boyko to Margarita and John D. Kofalt, $362,000.

Grass Valley Ct., 8900-Daniel M. and Anne E. Taylor to Andrew S.E. Carter and Samara E. Carter, $645,000.

Highland St., 7052-Dream Nights Corp. to Phai V. Dong and Anh Hong Ho, $430,000.

Lauren Dr., 8610-Stephen O. Sebastian and Bridgit M. Stephen to Michael L. and Inae Kim, $580,000.

Robin Rd., 6612-Noor Al Shammari to James Yingshou and Samuel Lee, $465,000.

Thornhill Ct., 6407-Matt and Morgana Somers to Amir Sakr and Sarah Ahmed Ali, $394,835.

Wild Spruce Dr., 8505-Anthony and Margaret Turkson to William and Jacqueline M. Gomes, $585,000.

VIENNA AREA

Bell Lane, 8219-Robert D. and Virginia A. Johnstone to Nicholas D. Sanfilippo and Nicole E. Fera, $750,000.

Campbell Rd., 9358-David E. Bluett to Kathy A. Smith and Robert W. Smigh Jr., $680,000.

Country View Ct., 10207-James R. and Lisa A. Wickman to David J. and Adrienne Elaine Dolan, $1.14 million.

Hunt Country Lane, 10201-Joan India and Richard Dodge Fraser to Jeffrey D. Newell, $600,000.

Orleans Cir. SW, 400-Ekana Homes VA Corp. to Ashwin Puppala and Sravanthi Bondugula, $1.4 million.

Windy Knoll Lane, 10113-Thomas K. Han and Yong S. Park to Thomas Karl and Chapin Hadduck, $865,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Dawley Ct., 6905-Linda Marie Heston and Janice Sloan Cash to Troy William and Stephanie Lynn Baugh, $567,000.

Jewelweed Ct., 7700-Kay H. Hopkins to Sean P. and Lynn Ann Feroli, $505,000.

Shaundale Dr., 6374-John F. Quigley to James Foster and Anna Hayes Arnold, $400,000.

Wintercress Lane, 7843-Gomathi Narayanan and Rajagopalan Ramachandran to Joseph and Crystal Huertas Baker, $499,700.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Excelsior Pl., 4317-Karen Rhame Rosenfeld to Anrew J. and Vanessa Greenless, $640,000.

Warwick Ave., 10913-Stephen E. Smith to Ahmad Saeed, $660,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Columbia St. W., 306-Julia W. Albright to Apostolos Fourlis and Karen E. Grissette, $870,000.

James St., 335-Robert A. and Lisa K. Martinez to Rowland Northe and Emily Ricigliano, $650,000.

Lincoln Ave., 510-MAS Homes Inc. to Jeffrey C. and Allison C. Pienta, $1.55 million.

Maple Ave. N., 200, No. 413-Ronald Joseph and Ann Blevins to Kathleen C. Luisa, $250,000.

Washington St. S., 1310-Erik and Jessica M. Ballagh to Robert Aaron and Lisa Kristen Martinez, $799,900.