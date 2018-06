Fairfax County

These sales data recorded by the Fairfax County Department of Tax Administration were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Belle View Blvd., 1100, No. A1-Michael and Denise R. Mylrea to Lucila Kotheimer, $275,000.

Duffield Lane, 1917-Bonnie M. Jourdan to Mark Edward Yachmetz and Madonna Cynthia Douglass, $610,000.

Mary Baldwin Dr., 2315-Richard H. Salas to Matthew L. Brown, $370,000.

Vanderbilt Dr., 7004-CNSS Investments Corp. to Travis C. and Meghan T. Kalliman, $600,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Abbottsbury Row, 6203-Whitney and Linfa Lee to Mohammed Ashraful Islam, $450,000.

Ballycastle Cir., 5264-George E. and Deborah E. Vranich to Justine M. Smith and Shannon M. Merlo, $556,000.

Briarleigh Way, 6653-Nicholas Palumbo and Crystal Fernalld to David Paul and Jodie Christine Griffin, $439,000.

Castletown Way, 6119-Christine Z. Chow to Stephen Driggins and Kimberley D. Dixon, $459,900.

Curtier Dr., 6041, No. A-Marcia Brown to Anton Zlatkov Dimitrov, $205,000.

Edge Cliff Dr., 6758-Brian A. Humphryes and Leane J. Humphreys to Michael J. Joannes, $817,000.

Gadsby Sq., 7460-Christopher Mackin and Scitlana Kovalova to Michael and Isabel Lee, $489,000.

Heatherway Ct., 6841-Elizabeth Ukoli Hines to Portland M. Helms, $361,000.

Javins Dr., 3812-Peter K. McClellan to Valentyn Mokerousov, $435,000.

Mary Caroline Cir., 6957-Nak Sung Choi to Richard H. Martin, $299,900.

Ridge View Dr., 5915-Virginia Home Buyers Corp. to Kris K. and Emily E. Rivera, $485,000.

Terrapin Pl., 5975, No. 303-Ryan Poyant to Joanne Whitlock, $314,900.

Tower Hill Cir., 5658-Avery L. and Jan C. Patillo to Michael Christian and Christine Rose Murphy, $775,000.

Victoria Dr., 6919-Allison C. Morgan to Christopher and Beta Deane, $250,000.

Wilton Crest Ct., 3394-Kathryn Carter and John Covell to Charlie West Grover Jr. and Jeanetta Lynn Gorver, $660,000.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4931, No. 201-Brandon Lloyd to Eric G. Roschuni and Hsinho Huang, $170,000.

Chase Park Ct., 4431-Sara J. Witherow to Ricardo A. and Marien A. Hidalgo, $430,000.

Donnybrook Ct., 7764, No. 105-Chan He Choi and Chan H. Kim to Jhunyae Kim, $182,000.

Gale St., 8109-Margarita N. Bellinger to Alexander and Laura Kaplan, $649,000.

King William Ct., 4554-Seung Seok Lim to Juno Jang, $459,900.

Moss Dr., 3908-Christine Lossie and Geraldine Gallagher to Rodrigo Vidal, $450,000.

Robey Ave., 8230-Robert S. Osinski to Nicole Gaugenti, $480,000.

Tall Oak Ct., 3811-MZ Group Corp. to Tchul Ho and Chung Ja Kim, $580,000.

Varsity Ct., 8508-Jane C. Kidwell to Daniel Only Evans, $630,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Ellery Cir., 3502-Rajnikant and Saroj Kothari to Kaitlin Felix, $479,000.

George Mason Dr. S., 3713, No. T2W-Khiem Duy Nguyen to Vinh X. Nguyen and Phuong T. Ha, $330,000.

Leesburg Pike, 6135, No. 302-Wai Tom Chee and Maple Huynh to Kaylor Nichols, $177,900.

Powell Lane, 3800, No. 1230-Brandi M. Shapiro and Brandi M. Samchisen to Edward Stoker, $265,000.

Seminary Rd., 5505, No. 2611N-James S. Shubert and L. Erick Ohlsson to Mickeal Parsoom and Nahed R. Abu Saa, $365,000.

Steppes Ct., 3865-Jerry Lopez to Trung Pham, $325,000.

BURKE AREA

Arrit Ct., 5139-Blanca Elena Hernandez and Blanca E. Ortega to Thu Anh Huynh and Steven R. Grimm, $36,000.

Burnside Landing Dr., 5934-James C. and Natasha S. Hamblet to David J. and Christina M. Jeffrey, $615,000.

Degen Dr., 6619-Emma Nouri to Mark J. and Khanh Kim Rebano, $692,900.

Gooding Pond Ct., 6201-David A. and Mary Ann Deykes to Leyish Minie and Henok Yohannes, $670,000.

Kara Pl., 5914-David and Marisa Avasthi to Sarah W. Gebo, $370,000.

Natick Rd., 9849-David P. Welche and Barbara A. Welch to William Wallace Harkins and Elisa Maria Gonzalez Harkins, $600,000.

Packard Way, 9416-Suresh P. and Anjana Bahtt to Pratap Nepali, $335,000.

Saddlebrook Ct., 5501-Beverly B. and William J. Bowman to Clymouth and Karen Roos, $560,000.

Wye Oak Commons Ct., 5830, No. 15-Dewey B. Morris and Agustin E. Rodriguez to Geraldine Clearwater, $352,800.

CENTREVILLE AREA

Barros Ct. S., 6105-Naresh Kumar Sahu and Vineeta Nath to Victor A. and Gladys E. Melgar, $413,500.

Battery Ridge Ct., 14513-Manish Bhatia to Mikias and Tselmen T. Mekonnen, $5.38 million.

Bonnet Terr., 14707-Jeffrey B. Mahoney and Laura L. Shannon to Khurshed Musaev, Gulnoz Dustova and Firdavs Musaev, $360,000.

Carlbern Dr., 15017-Jennifer Carlson to Chakib Mezimeche, $448,500.

Clay Pipe Ct., 6252-Brittany Anne and Jeffery Russell Moon to Isha Subedi, $420,000.

Creekstone Lane, 6022-Lashawn D. Rembert to Ly T. Dang, $285,000.

Eddy Ct., 14504-Alice Elizabeth Martin to Xianzhen Cui and Xixi Al, $360,000.

Glory Creek Trail, 16456-Brian J. Vohrer to Denise and Alan E. Gooding, $955,950.

Laura Ratcliff Ct., 13882-Ursula Tachie Menson to Hari S. Rai and Barat Gurung, $350,000.

Meadow Crest Ct., 6054-Lora L. Cornell to Jesse Adam and Maureen Gray Ashby, $310,000.

Red River Dr., 14144-Abdullah H. Rashid to Marina C. Viricochea and Andres B. Sahonero, $318,000.

Saguaro Pl., 14365-William H. Thomas to Sang Hee Lee, $170,500.

Sheals Lane, 5641-Paul Argy to Samantha Y. Kim, $490,000.

Snellings Ct., 15213-Daniel L. Kitch to Alejandra Claros and Edward A. Heymann, $465,000.

Turin Lane, 14427-Ilelen and Evalyn Lana Kim to Sarah E. Haller, $225,000.

Watery Mountain Ct., 14325-Wendy Ruth Shugol to Jhoana Grace De Guzman Perote and Ynez Crystal Luna Jaleco, $300,000.

Wyndham Rose Cove, 5107, No. 116-Jean E. Leimert to Kyle Wayne Caddy, $314,999.

CHANTILLY AREA

Monet Ct., 13713-Charles and Yunhui Gonty to Narendra Potluri and Suvarna Kumari Yenigalla, $891,200.

Sauterne Way, 13804-Reynante G. Rodulfo to Yahui Zhu, $227,000.

CLIFTON AREA

Briarcroft St., 6704-Robert and Audrey K. Dawson to Alan J. and Kristen D. Arel, $675,000.

Cobble Lane, 13064-David Sakoda and Evelyn Sui Wei Sakoda to Rebecca M. Hindman, $500,000.

Henderson Ct., 11908-Joseph L. and Kimberly S. Bass to James and Katie A. Hoffman, $785,000.

Orchard Dr., 13681, No. 3681-Ian L. and Janet R. Strain to Carol Jean Hancock, $265,000.

Popes Head Rd., 12522-Equity Trust Co. and Joseph Gal to Parker Mayfield Leinbach and Rachel Marie Brown, $456,000.

Wildflower Lane, 13618-Arun and Vimi Sehgal to Bonnie Suzanne Michell Ewalt, $386,400.

FAIRFAX CITY AREA

Aristotle Dr., 11319, No. 3-109-Edna W. Booth to Maurice H. and Sunny C. Royce, $315,000.

Benjamin Hill Lane, 12395-Kelly M. O’Rourke and Charles A. Peck III to Mihret Bizuneh Gebremichael and Felekech Abebe Nebso, $460,000.

Bronte Dr., 9604-Eduardo J. and Magaly A. Rodriguez to David and Maria Tashjian, $700,000.

Canonbury Sq., 9463-Neil S. Patel and Anne E. Cheever to Qing Shi, $693,000.

Center Way, 3718-Anthony and Joni Johnson to Jia Wang and Fang Liu, $760,400.

Crofton Green Dr., 5518-Hezam H. and Dala Alotaibi to Himabindu Suri and Sri Venugopal S. Sripathi, $842,000.

Fair Stone Dr., 4401, No. 202-Scott R. Pfeiffer to Robert A. Berkman, $210,000.

Firethorne Ct., 5100-Willaim J. and Maureen M. Endres to Michael C. and Elisa T. Lynch, $640,000.

Glen Alden Rd., 11961-Hyo Jin Kim Shin to Phuoc H. Nguyen and Thanh T. Pham, $415,000.

Hickory Grove Ct., 3029-Shen Gao to Yong D. Wang, $355,000.

Kerrigan Lane, 4205-Amit Nangia to Avinash Aluvala and Neelima Dokiparty, $525,000.

Loreleigh Way, 9068-Colby Schoarth to Shawn Shook, $427,000.

Maple Hill Rd., 3835-Byung Man Na and Yon Chol Pak to Francisco Jose Herceg, $671,434.

Melville Lane, 12712-Dale G. Strawser and Anita G. Huffman Strawser to Douglas and Casie Williams, $890,000.

Moylan Lane, 4408-Michael and Ashley Cullen to Bradley J. Taylor and Nadine K. Coupard, $559,900.

Penderview Dr., 3901, No. 1522-Melissa Jackie Yu to Jeffrey Liu and Qun Zhang, $164,670.

Prosperity Ave., 2665, No. 451-Alphones Tai Luu and Landa Thu Ba Kha to Daniel Yunsun Park, $465,870.

Rockaway Lane, 11790, No. 39-Steven M. and Lucile B. Moreland to Vernelle Hall, $382,500.

Sandalwood Ct., 3911-Robert and Cynthia McElroy to Matthew E. and Rachel S. Timmerman, $889,000.

Stevens Battle Lane, 4343-Daniel P. Hernandez and Kelly M. Barber Hernandez to Paul Anhtuan Nguyen, $460,000.

Sutler Hill Sq., 4344-Nancy McCloskey to Fanglin Jiang, $422,000.

Wild Black Cherry Ct., 9306-NVR Inc. to Waleed Gamay, $740,000.

FAIRFAX STATION AREA

Clara Barton Dr., 11533-Robert W. and Elisabeth L. Curtis to David R. and Taylor Hubbard, $732,500.

Greentree Manor Lane, 8305-Paul R. and Paula J. Mitchell to Joseph D. Gilbert II, $725,000.

Park Cir. S., 9841-Nancy C. Loader to Bruce A. and Monica R. Shank, $725,000.

Woodvale Pond Dr., 10223-Richard Lane and Sharon Kaye Bailey to Steven A. and Kristy L. Stoddard, $1.05 million.

FALLS CHURCH AREA

Chestnut Ave., 6813-Jesse and Rebecca Koontz to Caroline Horn and Chandler Von Schrader II, $615,000.

Dye Dr., 3215-Sean B. and Maggie E. Curry to David A. and Anna Kaplan, $450,000.

Harper Valley Lane, 8126, No. 28-Thupten Monlam and Tenzin Y. Zurkhang to Jia Zhou, $415,000.

Lakeside Village Dr., 7600-Scott B. Leyton to Maur Ac Rice, $332,500.

Tyler Ave., 7134-Johny Ferrufino to Nadia B. Robles and Karen E. Quintanilla Orellana, $420,000.

Woodberry Lane, 7602-Cameron J. Scott and Elbert N. Scott to Justin Charles Wold and Angelina Mendes, $462,500.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Highland Estates Pl., 7281-William R. Swanson and Colleen A. Mulligan to Daniel and Cynthia J. Dormont, $1.22 million.

Magarity Rd., 7721-Hipolito and Rosa A. Recinos to Brijendra Singh and Shyama Kumari, $509,500.

FORT HUNT AREA

Belle View Blvd., 1507, No. A2-Sandra Lynn Seacat to Genevieve Zaini, $230,000.

Neal Dr., 1133-Jack Slan and Robert L. Bradley to Michael T. Shaver and Margaret L. Wood, $950.

Westmoreland Rd., 1117-Maurice D. and Elizabeth C. Finn to Misha Rose Modzelewski and Daniel Michael Baldini, $649,000.

GREAT FALLS AREA

Artemel Lane, 10410-Yuan Gao and Ali Fracyon to Natasha Sodhi, $702,000.

Claude Ct., 1200-Yeongji Kim and Randy J. Paul to Nathan W. and Adeline M. Coleman, $922,000.

Jaysmith St., 931-Jose R. and R. Elena Santaballa to Joanne W. and Steven Elena, $741,000.

Monticello Dr., 10838-Timothy O. and Nancy B. Bowes to Mahyar Imanian, $571,400.

Vernon Dr., 9411-William Winters and Nancy Perkins Cawood to Zhipeng Liu and Jun Peng, $864,000.

HERNDON AREA

Ashnut Lane, 13178-Edwin R. and Patricia A. Nolan to Ujwal Potluri and Soumya Bobba, $473,500.

Builders Ct., 1702-James M. and Susan N. Justen to Ian Dessert and Johanna M. Smith, $475,000.

Centre Park Cir., 12954, No. 305-Bruce McClung to Rita Pino, $285,000.

Dew Meadow Ct., 2416-Ateesh Roye to Velmurugan Chinnappan and Deepa Mayilswamy, $378,000.

Elden St., 810-Jean L. McClellan and Eric L. Gibson to Allen L. and Mercia A. Hobson, $706,000.

Florida Ave., 507, No. T2-Hector A. Mendoza to Daniel J. Golembieski, $197,000.

Frog Hollow Ct., 13127-Thorsten and Taljeet Sehra Eckhoff to Maria N. and Daniel K. Frantzen, $675,000.

Highcourt Lane, 2103, No. 402-Megan Guy and Magan Gamse to Lucas E. Berry, $254,900.

Marcey Creek Rd., 13130-Phani K. Damaraju to Balaji Natarajan and Divya Ramesh, $333,350.

Misty Water Dr., 12520-Kurt Daniel Belzer to Debbie R. Sett, $427,500.

Neil Armstrong Ave., 13681-U.S. Home Corp. to Haiyang Nguyen, $158,992.

Nestlewood Dr., 3127-Kevin L. and Courtney S. Holmes to Davis and Kathryn Gombos, $610,000.

Piney Glade Rd., 13023-Michael J. and Teena M. Carone to Philip A. and Jessica F. Tivel, $715,000.

Silver Beech Rd., 1160-Issam Abu Izz and Dima Yassin to Levent Karadayi, $875,000.

Stuart Pointe Lane, 1739-Wei and Li Chen to Kimberly Schwartz, $500,500.

Trossack Rd., 12007-Curtis M. and Anna Gartenmann to James and Namuun Loughlin, $492,000.

Yukon Rd., 2662-GTL Properties Corp. to Erik Dane Balderson and Sharon Wunder, $639,000.

HUNTINGTON AREA

Farrington Ave., 2239, No. 5-302-David Freddoso to Casey Lynn Terrell, $145,000.

Huntington Station Ct., 2323-Carlos L. Heard and Kyori Otsubo to Howard T. and Linda K. Heidemann, $534,000.

Lofthill Ct., 5704-Robert A. and Cynthia A. Frey to Denise A. Kerr, $470,000.

Midtown Ave., 2451, No. 1415-Sangah Hwang to Vance David Berry and Debra Ann Berry Li, $270,000.

Sable Dr., 5805-Todd Valenzuela to Jane Haley and Michael T. Douglass, $535,000.

HYBLA VALLEY AREA

Coldbrooke Ct., 4421-William T. and Mary M. Motley to Christopher William Legg and Allison Lee Pignator, $469,950.

Grey Goose Way, 7535-Olga V. Denisova and Olga V. Rettinger to Alla Mechislavovna Brodovska, $466,300.

LINCOLNIA AREA

Armistead St. N., 513, No. 202-Sanjoy Barua to Mohammed Abdul Wahab Bhuiyan, $130,000.

Bermuda Green Ct., 6575-Anton F. and Ghada A. Qreitem to Helina Atsebha, $410,000.

Edsall Rd., 6301, No. 611-David A. Nightingale to Thomas Matthew and Ximena Barreto Rice, $371,999.

Iona Way, 5611-Stephen John Flynn and Jacqueline R. Maxwell to Peaches Pearson, $445,000.

Powatan Knoll Ct., 6500-Bradley M. Williamson and Candice C. Degrauwe Williamson to Landon and Katie Teague, $457,500.

Winter View Dr., 5242-Grogory Lee Soltis and Rosemary Russo to Patricia E. Hurt, $925,000.

LORTON AREA

Cardinal Woods Ct., 6754-Horatio A. Lincoln Jr. to Andrew E. Singleton, $425,000.

Cumbria Valley Dr., 9333-Murray D. and Young S. Huling to Helee Choi and Seung Hoon Lee, $480,000.

Gunston Commons Way, 8200-Chong C. Park to Ume and Muhammad U. Hassan, $470,000.

Hawkshead Dr., 9668-Jason K. Lopez to Erneiliza Brown and Lori Jennings, $579,888.

Porters Hill Lane, 7709-Samar Tubbaji to Ruben P. and Mariel Y. Carreon, $525,000.

Sloway Coast Dr., 9625-Hemant K. and Promila K. Sharma to Kazim Ali and Kazim A. Khalil, $595,000.

Wolford Way, 7671-Frederick H. Cameron Jr. to Zekria Naseri, $359,900.

MCLEAN AREA

Birnam Wood Dr., 8110-Jeffrey S. and Karen G. Lewis to Joseph A. and Sharon M. Sebastian, $900,000.

Fleetwood Rd., 6800, No. 604-Ishin Lee to Richard O. Miles Jr. and Linda A. Wadler, $345,000.

Greensboro Dr., 8340, No. 308-Stefan Brian Langsner and Langsner Family Trust to Sayed Mohamed Giahinejad, $390,000.

Homeric Ct., 1413-Cypress Home Development Corp. to Nathaniel L. and Katherine P. Lavelle, $1.97 million.

Langley Lane, 1138-Raymond A. and Anne L. Ritchey to Timothy and Lauren Oshie, $5.2 million.

Lincoln Way, 1504, No. 333-Avita J. Chang and Avita Jaswal to Giulianna Estrella Copplind and Anna Luisa Copplind Palermo, $334,000.

Old Dominion Dr., 7115-Florann Audia to Quan Anh Pham and Yen Hai Tran, $870,000.

Provincial Dr., 7630, No. 109-Andy Nguyen and Nur International Inc. to Nicholas and Heather Lynn Byrne, $279,000.

Spring Gate Dr., 1530, No. 9312-Adriana Mattson to Jingjing Wang, $260,000.

Tremayne Pl., 7700, No. 307-Sherwin and Suwanee Ghaffarkhan to Shahram Ghaffarkhan, $265,000.

Westwind Way, 1641, No. 188-Philip F. and Carole L. Herrick to Allyson Nicole and Thomas E. Jacobi, $311,300.

Wilson Lane, 1906, No. 201-Rebecca Marie Boden to Solomon Haile and Dina Yared, $249,000.

MOUNT VERNON AREA

Cherry Valley Lane, 8400-Bradley E. and Marilyn H. Wellington to Andrew B. Hartwell, $599,900.

Kidd St., 8019-Burhan A. Khan to Silvia M. Caballero, Natividad Rodriguez Cavero and Jorge Matos Rodriguez, $415,000.

Maybrook Ct., 9331-Charles and Mary Mathieu to Marc Yves and Nadine Hamelin Touitou, $745,000.

Richmond Ave., 8524-Timothy J. McGuire to Storm A. Webb and Alexander M. Eisenmann, $400,000.

Shadwell Ct., 5700, No. 79-Deborah A. Janet Cole and Edwin M. Cole to Kuldeep Sandhu, $205,000.

Volunteer Dr., 9117-Stephan and Amy B. Smith to Scharn Robinson, $600,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Eastbourne Dr., 5612-David P.C. Mika and Walter J. Mika Jr. to Paredes Cristalino and Natalia N. Padron Hance, $575,000.

Juliet St., 5212-Richard Aubrey and Mcbee Summerour to Spyridon G. and Helen Lekoudis, $540,000.

Milland St., 5229-Kathleen R. Dwornik to Sandro J. and Claudia V. Crispin, $479,400.

Ravensworth Rd., 5300-Michael P. and Evelyn O’Neill to Jose Rafael Benitez Torres and Katherine Camp, $541,000.

OAKTON AREA

Berryland Ct., 10903-J. Patrick and Robin A. Burke to Bo Tao and Jinshu Li, $895,000.

Castlewood Lane, 10186-William V. and Barbara L. Hubbard to Yang Ye and Bingjie Zhang, $706,900.

History Dr., 3208-John M. Dye to David and Bryn Metzdorf, $835,000.

Oakleigh Lane, 2980-George Daniel Williams II to Hiren Hirananadani, $465,000.

Summit Square Dr., 3175, No. 5-D9-Tyra E. Rivkin to Richard D. and Barbara J. Borkenhagen, $275,000.

Waples Mill Rd., 11711-Kari M. and Kevin M. Desutter to David Richard and Elizabeth Smith Wernli, $651,000.

RESTON AREA

Barnstead Dr., 1634-Laura Bury and Steven Rawlings to Stephen and Yiran Lam, $380,000.

Brown Fox Way, 12409-Thomas E. Florestano Jr. to Fiaz M. and Irshad Javid, $569,000.

Chatham Colony Ct., 1544-Cheryl A. Witman to Chauny Linn and Patrick James Dunbar, $419,000.

Cutwater Ct., 2005-William D. Beyer to Jerome R. Babbitt, $625,000.

Fieldthorn Dr., 1604-Thomas A. and Ellen B. Robinson to Juan and Leslie Rodriguez, $350,000.

Geddys Ct., 11302-Robin Draschil to Jenna Lynn Cameron and Taylor Garrison Brown, $485,000.

Greenkeepers Ct., 2199-Jalal Mapar and Adele Catherine Camus to Jeanna Lo, $447,000.

Links Dr., 11394-Jonathan S. Timbrell to Tyra Elisheva Rivkin, $420,000.

New Dominion Pkwy., 12025, No. 604-Andre S. Kostuch to Osman Yazgan, $705,000.

Pond View Ct., 2157-Chao Ying Chen and Wu Ting Sun to Grace Goeun Lee, $427,000.

Regatta Lane, 1583-Kathryn Y. Youngquist to John L. and Carol A. Hopper, $740,000.

Shadbush Ct., 11575-Victoria V. Hamilton to Ashwini V. Palande and Daniel K. Machlanski, $497,000.

Stoneview Sq., 11635, No. 82-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Amin Ganjalizadeh, $170,000.

Sunset Hills Rd., 11800, No. 704-Seokho Kwak to Helen J. Craig, $309,500.

Washington Plaza W., 11475-Jimmy C. and Susan Sohn to Carmen Esna, $480,000.

Whisperwood Glen Lane, 2176-Matthew J. Terlesky and James Terlesky to Isaac P. and Carmen I. Sanchara, $290,000.

SEVEN CORNERS AREA

Brook Dr., 6039-Kevin D. Thie and Lisa Gaye Foreman to Kevin D. and Janet L. Thie, $221,000.

Manchester St. S., 3100, No. 504-Julie Campbell to Pamela Dawn Doran and Carl Long Swartz, $150,000.

SPRINGFIELD AREA

Andrew Matthew Terr., 6404-Mary Beth Sexton to Mirwais Amani and Behista M. Sarwari, $384,950.

Debra Lu Way, 6688-Erica S. Sommers and Glenn Gould to Weeda Nejrabi and Abdul Rashid, $485,500.

Grayson St., 6012-Tidewater Relocation Services Corp. to Assadullah Yosufzai, $495,000.

Highland St., 7213-Georgis Yohannes Ogbazghi to Charles Hinojosa Camacho, $370,000.

Matisse Way, 7705-Vijay K. Nair to Mohammed Al Janabi, $260,000.

Tyrolean Way, 8582-Ana Figueroa to Showkot Akbor and Rashida Begum, $360,000.

VIENNA AREA

Bellforest Ct., 2700, No. 401-Gregory P. McCullough to Jacky Tran and Brittany Karman Ly, $317,000.

Carnegie Hall Ct., 8181, No. 101-Chieh Peter Chen to Miguel Mayorga Martinez and Santamaria Barrera, $269,181.

Cynthia Lane NE, 411-Kelvin and Susan C. Pierce to Julie and Gonzalo Viana, $1 million.

Fallbrook Lane, 1812-David Carl Smith to Zijia and Zhi Zhu, $750,000.

Irvin St., 1639-Stephen A. Colucciello to Aniket S. Ahmed and Anila N. Chowdhury, $720,000.

Park Terrace Ct., 206, No. 43-Stephen Boggs and Stephen W. Puckett to Mariyan K. Kafadarov, $200,500.

Reserve Way, 8030-Andrew and Jodie K. Kim to Xiaofeng Qi, $688,000.

Tyson Oaks Cir., 7896-Jeffrey Hao to Suhrit Rimal and Prakriti Gautam, $520,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Earthstar Ct., 6820-Vince and Julia Lobosco to Tyler and Leanne Sinclair, $480,000.

Hall St., 5949-Brian R. and Jenny M. Polakowski to Rosa Elena and Cosme Manuel Rosal, $627,000.

Jillspring Ct., 7211, No. 22B-Richard F. and Alison Marie Taylor to Gebriel Girma, $300,000.

Millwood Dr., 8427-Raymond L. Abercrombie to Shirley S. Spooner, $444,500.

Rolling Woods Ct., 7860, No. 4PH8-Edward and Judityh Gray to Robert and Kathryn G. Weyers, $525,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Fairview Dr., 3905-Robert B. Rust and Mary Elizabeth Julia Rust to Oscar H. Wiygul III, $405,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Columbia St. W., 306-Julia W. Albright to Apostolos Fourlis and Karen E. Grissette, $902,500.

James St., 335-Robert A. and Lisa K. Martinez to Rowland Northe and Emily Ricigliano, $260,000.

Maple Ave. N., 200, No. 413-Ronald Joseph and Ann Blevins to Kathleen C. Luisa, $100,000.

Rees Pl., 101-Frederick G. and Susan K. Brems to Steven and Jenny O. Nguyen, $320,000.

Washington St. S., 1310-Erik and Jessica M. Ballagh to Robert Aaron and Lisa Kristen Martinez, $320,000.