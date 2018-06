Fairfax County

ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Belle View Blvd., 1411-Brian Tickle to Margaret T. Baird, $200,000.

Wake Forest Dr., 1402-Majorie A. O’Donnell to Darryel D. Adams, Debra S. Monahan and Joseph P. Monahan, $600,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Bartley Way, 7706-Lisa R. Goodfriend to Hiwot Yohannes, $435,000.

Briarview Ct., 6108-Brian Lloyd and Robert Louis Black to Thanh Trungand Linh Phuong Duong, $412,000.

Chevell Ct., 5911-Mareille M. Malkoun to Michelle Sharp, $475,000.

Digby Green, 7509-Russell L. and Betty A. Dillard to Maribel E. Ramos and Alfredo Avila, $435,000.

Ellesmere Ct., 6000, No. B-Larkin Harris to Jeffrey Darnell Davis, $232,500.

Helmsdale Lane, 5508-Jonathan A. and Jacqueline S. Stock to Elizabeth and Matthew Tognarelli, $524,900.

Knights Ridge Way, 6051-Nancy L. Ragsdale to Mimi Tyson, $443,500.

Maryview St., 6320-K&H Capital Investment Corp. to Deborah L. Snyder, $525,000.

Old Carriage Trail, 7909-Dana M. Sandman to Ferdinand R. Duyanen, $364,000.

Rockleigh Way, 6629-Audrey Inc. to John O. and Kelley Kathleen Prado, $435,000.

Thackwell Way, 6602, No. 2D-Robbyn Michelle Schuchart and Leslie Carol Cahill to Alexis L. Hall Bugg, $313,000.

Tranquil Ct., 5501-Steven R. and Janice L. Saulnier to Rebecca Valenzuela, $437,000.

Virginia Hills Ave., 6307-Lee Russell Zawacki to Jeffrey Geitz and Cecilia Chrosny, $435,000.

ANNANDALE AREA

Braeburn Dr., 8909-Donna R. Nabors to Alfred G. and Denae Judd, $519,125.

Columbia Pike, 6434-Wells Fargo Bank to Jeong L. Choi, $621,100.

Elan Ct., 4413-George L. Roberts III to Laxmi Dhakal and Suresh Adhikari, $350,000.

Heritage Dr., 7601-Lois J. Beitzell to Carolyn R. Shettler and Nathan E. Blodgett, $499,900.

Linda Lane, 3724-Gail Hollies to Gcrald K. and Kyung Y. Lee, $1.04 million.

Pence Ct., 3477-Raul and Goldy Mendoza to Min Kyoung Kwon, $500,000.

Rocart Dr., 7554-Tiffany and Hue Kim Lu to Edgar L. Perez and Sofia De Jesus Perez, $485,000.

Woodburn Rd., 3529-Cuong Lam to Paulson Kem Simeze and Emeline Natacha Gwet Simeze, $628,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Foxwood Nook, 3812-Andrew B. and Anne Art to Seth Jesse and Connie Jesse Lira, $599,000.

Glen Carlyn Rd., 3136-Jeanette and Guilherme Saraiva to Richard L. Duldulao, $675,000.

Madison Overlook Ct., 6001-Jorge Fernandez and Kayra Fili Alhambra to Cecily L. Lowenstein, $496,000.

Seminary Rd., 5563, No. 413-Henrey Cho to Wissam Baghdadi, $300,000.

Whispering Lane, 3809-Carol Currier and Mary E. Currier to Alberto Rinonos, $527,000.

BURKE AREA

Bridgetown Ct., 5990, No. 91-Mary Louise Hind to Sung Ho Choi and Jeom Soon Jeong, $325,000.

Clerkenwell Ct., 6062-Alfred L. Bradleyn Jr. and Michelle L. Bradley to Hanh Quangdinh Dinh and Ngoc Han Thi Nguyen, $401,000.

Fenestra Ct., 6335, No. 130-Lorraine Apsey to Stephany Ruth Uriona, $326,000.

Harvester Ct., 6107-Tzu Hsiang Lan and Ellen H. Yang to Joshua B. and Virginia Hinton, $600,000.

Lakeside Oak Lane, 5710-Karen A. Kitching to Thomas Aaron and Sarah Snow, $435,000.

Oak Bucket Ct., 5818-5818 Oak Bucket Court Corp. to Donald Ricardo and Katrina Morris, $375,900.

Sara Alyce Ct., 6515-Joseph Michael and Cynthia Lynn Casey to Gia Kiet and Muoi Nhi Luu, $532,000.

Truxion Ct., 5469-Stacia Lynn Fridley to Jerome and Lois Cory Nashorn, $384,500.

CENTREVILLE AREA

Antonia Ford Ct., 13948-Elizabeth B. Hoegg to Min Yong Shin, $393,000.

Batavia Dr., 14629-Long Dang and Thanhthuy Vu to Marshall G. Mutumanje, $349,900.

Bebe Ct., 5115-Yong Jin and Hee Sook Ban to Edward and Mi Yon Choi, $810,000.

Braddock Ridge Dr., 5479-Mitchell C. and Mary E. McCracken to Edson M. Zenteno Rivadineyra and Lourdes Rivadeneira, $453,000.

Castle Harbor Way, 5126, No. 78-Gaile and Terry Gwynn to Kathryn Hehe and Aaron Misciagna, $323,500.

Climbing Rose Way, 14309, No. 306-Rene Anthony Bass to Donald E. and Sandra Gay Krouse, $215,000.

Croatan Dr., 14568-Peter S. and Kerri A. White to Rijana and Rupak Bhandari, $345,000.

Edman Cir., 14804-Benjamin Robert and Neva Winifred Hein to Boeun Min, $364,000.

Golden Oak Ct., 14413-Fred S. Dunning Jr. to Din Da Yi, $214,500.

Lee Hwy., 15320-David L. and Lorraine T. Rilko to John L. Goodwin and Ana M. Goodwin Drazenovich, $485,000.

Montverd Ct., 14302-Meir J. Zupovitz to Yu Sin Kim, $409,000.

Rocky Run Dr., 5710-Crystal Marie Passino and Kasim Nawaz to Karl Lloyd Haynes, $480,000.

St. Germain Dr., 14225, No. 13-Balaji Balakrishnan and Shanthi Ramachandran to Sung Kyu Hwang, $299,000.

Shetler Way, 5604-Jonathan and Emily R. Shao to Araz Daniel Farajidav and Ashley Lecure, $426,000.

Stone Maple Terr., 6799-Henry C. Miser to Jesus Marcos Reina, $282,220.

Village Center Dr., 5575-Beverly J. and Norman E. Campbell to Brandon Lance and Alicia Brianne Hendrick, $500,000.

William Carr Lane, 14519-Kim S. Schmitt to Shiyun Chen, $436,000.

Wyndham Rose Cove, 5109, No. 101-Sharon Zrioka to Judith White, $315,000.

CHANTILLY AREA

Fox Creek Ct., 4900-Kevin S. and Katherine V. Mowry to Sue Jin Kim and Andrew An, $732,940.

Placid Lake Ct., 4111, No. 62E-Jorinjit S. Gill to Robert M. and Nicki J. Hall, $263,500.

Stone Pine Ct., 4500-Aida Martinez to Narasimhan and Anupama Wudali, $484,000.

CLIFTON AREA

Compton Heights Cir., 6817-Tho Ngoc Hoang and Phuong Lan Le to Mehrdad Raouf and Leila Ahangaran Jodeiry, $600,000.

Johnny Moore Lane, 13212-Craig L. and Lynn M. Mueller to Joseph F. Ladue and Janet A. Beauregard, $745,000.

Orchard Dr., 13689, No. 3689-Annmarie Metheny and Annmarie Mesce to Elena Cristina Lazo Perez and Andres Guillermo Chacin, $232,000.

FAIRFAX CITY AREA

Abernathy Ct., 5383-Gregory W. Kuehnle and Heather Kate S. Kuehnle to Stephen R. and Krista K. Hatch, $900,000.

Beacon Grove Cir., 4471, No. 803B-Kathleen Greenway to Susan Cappello, $416,500.

Benjamin Hill Lane, 12399-David N. Rice to Tuan Nguyen, $455,000.

Buckhorn Ridge, 4663-Properties of Loudoun Corp. to Adrian Vlad, $522,000.

Canonbury Sq., 9525-Diya Kaur George and Diya K. Chauhan to Hee Yun Kang, $630,000.

Ceralene Ct., 9606-Russell W. Combs to Sherman and Kelly Vandermark, $735,000.

Crofton Green Dr., 5518-Hezam H. and Dala Alotaibi to Himabindu Suri and Sri Venugopal S. Sripathi, $8.42 million.

Fair Stone Dr., 4417, No. 103-Debra Jean Schaefer and Glen Alan Carling to Ayad Alsaadi, $250,000.

Fort Buffalo Cir., 12298, No. 464-Rebecca L. Williams to Faisal Farooq, Waleed F. and Nighat A. Malik, $300,000.

Glenbrook Rd., 9120-Arthur Michael and Charlotte Ann Golden to Karin E. Tucker, $710,000.

Hideaway Rd., 2913-RB Homes Corp. to Paul Nee, $690,000.

Kingsbridge Dr., 9812, No. 101-Suzanne Savage to Joseph Schrama, $235,000.

Lower Park Dr., 4179-Christopher E. and Edward M. Ruckert to Cindy Hua, $642,000.

Maple View Lane, 13026-Eric S. and Eric Cooper to James and Lisa M. Wallwork, $435,000.

Metcalf Cir., 12105-Cori Welbourn and Timothy J. Bassett to Steven and Michelle Quan, $699,900.

Old Sawmill Rd., 5911-Johnnie C. Moss to William Kelly, $934,000.

Pennypacker Lane, 13202-Thomas W. Chadduck Jr. to Michaek Emerson and Kayla May, $485,000.

Portsmouth Rd., 5216-William Edward and Martha Lamkin Ades to Benjamin Ross Cleverdon, $577,750.

Quail Creek Lane, 13142-Mehrdad J. Raouf and Leila Jodeiry Ahangaran to Yanfang Chen and Tracy Tao, $435,000.

Rockaway Lane, 11795, No. 44-Sang and Jinsook Han to Jennifer L. Bassett, $377,000.

Sedgefield Rd., 11205-Norman Eric and N. Eric Rodgers to Steven G. and Sandra M. Zareski, $927,000.

Stonington Dr., 5202-Jack W. Stone to Omid Mortazavi and Sahar Sepasi, $522,000.

Sutler Hill Sq., 4372-Brooke Hargrove to John Junsong and Yina M. Lee, $440,000.

Westbrook Mill Lane, 11330, No. 203-Lynn Ferenc to Maurice H., Sunny C. and Knut S. Royce, $330,500.

Wild Horse Dr., 12209-Kurt A. and Bonny M. Pfluger to Jerry L. and Donna McIntyre, $1.48 million.

FAIRFAX STATION AREA

Clara Barton Dr., 11539-Alma J. Lowry to Leala McCollum, $710,000.

Hampton Rd., 9860-James F. and Margaret Diane Neary to Adrian Vargas Jimenzez, $759,900.

Reach Dr. S., 7420-Robert G. and Kathryn G. Weyers to Peter B. and Kelly L. Rottkamp, $879,000.

Woodvale Pond Dr., 10223-Katrina R. Krempasky to Carmen Elena and Jehovanny Aleman, $287,500.

FALLS CHURCH AREA

Chestnut Ave., 6927-Aaron M. Johns to Marcel Bernard, $539,000.

Executive Ave., 3430-Braden Lamar and Sarah Elizabeth Field to Carlos C. Bello, $568,700.

Harriett St., 6637-Tam V. Nguyen to Hung Hoang Nguyen, $437,500.

Lawrence Dr., 2921-Marina P. Farzad to Mitchell Gershman, $380,000.

Nicholson Rd., 6731-Robert and Ronolda E. Dooley to Russell M. and Nancy J. Davis, $717,500.

Slade Run Dr., 3425-Kevin P. and Kevin M. Kenny to Tracy and Kyle M. Spector, $617,000.

Wayne Rd., 3123-Brendan J. Baker to Elizabeth Kailey, $475,000.

Woodley Pl., 2705-Phan N. Tran to Dingxi Qiu and Ying Wang, $656,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Hillside Dr., 1923-Henry Perez to Keith and Alicia Holdan, $1.19 million.

Pimmit Dr., 2311, No. 507-Karen S. Ceralde and Karen S. Bean to Homa A. Behsudi, $185,000.

FORT HUNT AREA

Cameron Rd., 1111-David R. and Beatrice A. Shenkenberg to Virginie Anne Valero and Devin George Fisher, $610,000.

Fort Hunt Rd., 7613-Karen Evans and Rosemary Donl to M. Heider Saleh, $550,000.

Wittington Blvd., 2112-Rebecca L. Carey and Rebecca L. Collaros to Jonathan E. and Karen B. Kunz, $690,000.

GREAT FALLS AREA

Blue Ridge Lane, 11635-Barbara Jennifer Lee Thorp to Francis and Ariana Sailer, $931,000.

Colvin Meadows Lane, 1202-Jai K. and Young H. Lee to Sabeen Mushtaq and Saad Gul, $999,888.

Locust Hill Dr., 9623-Edward Ronald and Faith Dreher to Helen Yifei Bai and Aaron Michael Livernois, $735,000.

Park Royal Dr., 10021-Robert P. and Mona C. Parker to Edward A. and Eve B. Shapiro, $1.24 million.

Walker Rd., 830-Nahid and Debbie Sidki to Vahid Mousavi, $630,000.

HERNDON AREA

Barker Hill Rd., 908-Bank of New York Mellon to Kamrul H. Suhag, $456,000.

Camberwell Ct., 2506-Malcolm D. and Kristen B. Patel to Richard S. and Allison K. Wadsworth, $765,000.

Conquest Pl., 2647-Malcolm and Jane M. Kay to Jonathan and Ivonne Lester, $545,000.

Doe Run Ct., 3414-Brian J. and Sarah L. Mullery to Mark and Alisse Sargeant, $490,000.

Eric Ct., 661-McKenzie Gibson Jr. to Dasari S. Roa and Aparna T. Dasari, $375,000.

Folkstone Dr., 12107-Unchalee Geyer to Christopher Michael and Jody Lynn Conwell, $695,000.

Glenlawn Pl., 2518-Imran Aftab and Salma Naseer to Alexandr and Diana Gumbar, $775,000.

Kidwell Field Rd., 13108-Srinivasulu Vempuluru and Jyotsna Vuyyuru to Waarith Muhammad Abdullah and Tierra R. King, $460,000.

Marstan Moor Lane, 12491-Jonathan B. Mayhew to Timothy James and Kristin E. Heinle, $534,900.

Mistyvale St., 1315-Brett and Nicole Herberger to Orlando and Vanessa Romero, $485,000.

Neil Armstrong Ave., 13685-U.S. Home Corp. to Tuan Anh Pham and Huyen Thi Nguyen, $158,992.

Old Dairy Rd., 13525-Roberto Carlos Ortiz Cruz and Anna Michelle Ortiz to Jeffrey William Huson and Elizabeth Weber, $507,000.

Poener Pl., 13270-Linda M. Dean to Joseph R. and Rebecca A. Osmond, $155,625.

Spring St., 654-Spring Street Properties Corp. to Timothy Vensall, $561,122.

Sugarland Valley Dr., 12029-Jeffrey J. Fairfield and Elizabeth K. Atkinson to Francisco J. and Amanda C. Mendoza, $630,000.

Trossack Rd., 12012-Jeffrey S. and Melanie L. Hildreth to Kristin E. and Paul E. Szczenski, $475,000.

HUNTINGTON AREA

Burgundy Rd., 3110-Jeffrey Charles Corp. to Kenton Lewis and Brett Williams Quick, $649,500.

Grand Pavilion Way, 5997-Dolores Van Daniker and Relmond P. Van Daniker to John Walsh, $565,000.

Indian Dr., 2604, No. 64-Kevin Kosa to Angie N. Lee, $245,000.

Midtown Ave., 2451, No. 213-Mara A. Leseman and Patricia M. Montague to Monika Agata Colon, $389,900.

Monticello Rd., 5823-Allen L. and Autumn H. Parker to Joel T. Davee, $415,000.

Tremont Dr., 5617-Big Red Realty Corp. to David J. and Ashley R. Ortiz, $375,000.

HYBLA VALLEY AREA

Dawn Dr., 2604-Joanne Jeffries Coulter and Charles Edward Jeffries to Olimpia Gutierrez and Graciela A. Soto, $414,000.

Richmond Hwy., 6835-DRRF II Reo Owner Corp. to Hira B. Gurung, $350,000.

Vantage Dr., 7121-Patricia A. English to Elizabeth Mery Arnez, Arnez Salazar and Delia H. Arnez, $474,900.

LINCOLNIA AREA

Beauregard St. N., 301, No. 109-Paul Mark Baker and Iantha D. Baker to Meheret Mengistu, $138,600.

Bismach Dr., 5606, No. 202-Carlos Paulino Soto to Gary A. Portillo and Vilma G. Vanegas, $228,000.

Chambliss St. N., 914-Spectrum Construction and Remodeling Corp. to Michael J. Harrison, $692,000.

Eighth Cir., 6390-Elaine M. Applegate to Luis Mario Portillo, $380,000.

Levtov Landing., 6380-Amy Rothberg to Timothy and Alexandra Hemmick, $545,000.

Ridgewood Rd., 4901-Gary L. and Eleanor D. Carr to Kimberly Diane and Brenda Carr, $396,000.

LORTON AREA

Aspenpark Rd., 7407-Norman Molina Abulencia to Meselech G. Hagos, $315,000.

Deer Crossing, 9224, No. 38-Jose G. Bustamante to Reinaldo Bustamante, $295,000.

Hagel Cir., 9800-Winifred Krofah to Girmay Tekle and Tigisti Ogbazgi, $200,000.

Koluder Ct., 8521-Jennifer C. Lopez to Carissa Leanne and Timothy Charles Helmer, $311,200.

River Dr., 5909-Edwin W. and Molly C. Lynch to Ajit Denis and Carol Saldanha Britto, $1.7 million.

Stovall Ct., 7830-Naima Gharib to Alison Tibbs, $375,000.

MCLEAN AREA

Alps Dr., 1320-Husam Al Khateeb and Rana Abood to Saad Alsaud, $1.23 million.

Box Elder Ct., 7506-Debra J. Cohen to Christopher R. and Kimberly A. Broome, $880,000.

Dead Run Dr., 938-Focal Point Homes Corp. to Jae Eun Baek and Byeong Cheol Hwang, $1.75 million.

Greensboro Dr., 8340, No. 707-Steven C. Albers and Sarah Lee Abers to Felicia A. and Emad F. Farag, $359,000.

Hooking Rd., 7312-Jeremy P. and Ronita Clift to William and Rose Mary Clarke, $1.16 million.

Layman St., 1404-Douglas M. and Natalie Z. Stoss to Emanuel J. and Elizabete S. Terminella, $1.43 million.

Lincoln Way, 1524, No. 219-Tong Li and Beilin Yin to Lisa Dawn Vaden, $243,000.

Mary Ellen Ct., 1605-Abdul Hamid Al Halabi and Gazal Faisal Alsaati to Sumeet Luthra and Sonaal Luthra, $920,000.

Old Dominion Dr., 9031-Mona A. Eisa to Saeed Hajimomenian and Mandana Sobhani, $899,999.

Provincial Dr., 7640, No. 202-Sae Yi to Peter O. Reitmeyer and Julie A. Morgan, $284,000.

Sawyer Pl., 1909-1909 Sawyer Place Corp. to Kaustubh Phaltankar, $1.63 million.

Spring Gate Dr., 1570, No. 7204-Caroline S. Goldwater and Caroline S. Chin to Lourdes Bennaton, $393,500.

Turkey Run Rd., 1001-1001 Turkey Run Corp. to Courtney Hunter Fletcher and Stacie Boothe Fletcher, $4.25 million.

Westwind Way, 1680, No. 144-Lynn E. McDonald to Karen A. and Andrew C. Briscoe, $285,000.

Woburn Ct., 1008-Philip J. and Elizabeth C. Perry to Uttam and Janet Dhillon, $1.64 million.

MOUNT VERNON AREA

Beekman Pl., 8620-Nursen Carkci to Kathy Caceres, $170,000.

Buckner Rd., 9024-Robert E. Hill Sr. to Jeremy Michael and Traccee Renee Johnson, $485,000.

Cherry Valley Lane, 8514-Joseph Randall McDaniel and Douglas W. Phillips to Steven D. Norris, $440,550.

Eureka Ct., 8407, No. 108-James B. and Seng Ngov to Michael Odoom, $210,000.

Laramie Pl., 3807, No. 124J-Carl N. and Maria E. Randall to Monica Lynette Reid, $175,000.

Mount Vernon Memorial Hwy., 4202-Isaias Castro and Maria E. Alvarez to Robert J.M. Harris and Jennifer L. Harris, $640,000.

Sulgrave Dr., 4102-Benjamin D. and Amy R. Harmon to Watson M. and Susan Wallace, $515,000.

Volunteer Dr., 9211-Geraldine Marie Buenaventura to Andrea J. Zortman, $545,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Front Royal Rd., 6816-Michael Paul and Debra Jeanne Pyne to David Alan Kibiloski, $400,000.

Kings Park Dr., 5530-Tristan to and Ha M. Nguyen to Thanh C. and Oah T. Nguyen, $489,000.

Southampton Dr., 5625-DCF Holdings 5625 Corp. to Matthew Hoak, $575,000.

OAKTON AREA

Borge St., 3031, No. 201-Patricia A. Lee to Mark C. Wagner and Ricardo Enriquez Sioson Jr., $300,000.

Cherry View Ct., 10311-Mark R. Compton to Nikunj and Jinita Patel, $468,499.

Jermantown Rd., 2817, No. 401-Walter J. Rikoux to Tamara Jade Chua Chan, $293,000.

Oakton Manor Ct., 2802-Susan N. Shostak and Jane E. Wood to Kenneth P. and Bethany A. Marzullo, $585,000.

Sweetmeadow Dr., 11005-John and Gillian Rogers to Sohrab and Mina Salamati Aidun, $1.2 million.

Willow Mist Ct., 10206, No. 56-Randall C. and Barry A. Tidd to Xuezhi Liu and Yangfen Ye, $310,000.

RESTON AREA

Barrel Cooper Ct., 11948-Red Lava Investments Corp. to Dorothy Best, $374,500.

Cabots Point Lane, 2107-Courtney J. Ullrich to Michael John O’Donnell and Julia Lynn Gruver, $620,000.

Chestnut Grove Sq., 11244, No. 354-Ming H. and Xiu Sheng Xiang to Molly Amelia and William Bradley Scyrkels, $206,000.

Double Eagle Ct., 2287-Scot E. Russell to Rebecca C. Young, $419,000.

Fieldthorn Dr., 1663-Richard M. and Vashti C. Wood to Aaron W. Clarke, $357,000.

Glade Bank Way, 2306-Karen Lukeman to Olivia Robertson and Nicholas Krall, $435,000.

Gunsmith Sq., 2270-Nonya McNeil to Julian A. Carlucci, $359,900.

Lovedale Lane, 2233, No. 401A-Robert Chambers III to Courtney Lynn Volpe, $287,000.

Old Trail Dr., 2323-Norman Joseph and Laura A. Fry to Shan Lin, $307,000.

Pond View Ct., 2190-Frank T. and Carolyn E. Benson to Robert W. and Wendy R. Saunders, $429,000.

Running Cedar Rd., 11413-Karen K. Furbish to Jonathan S. Timbrell, $650,000.

Silentwood Lane, 11203-Maureen McColgan and Martha E. Gannon to Amir Hossein H. Soreshjani and Anahita O. Zirjerdi, $319,000.

Stoneview Sq., 11645, No. 87-Deutsche Bank to Yunchang Lee, $156,500.

Sunset Hills Rd., 11800, No. 1015-Murali Kadaveru and Manisha Patel to Devendra and Manisha Patel, $207,500.

Waters Edge Lane, 1652-Diana H. Holroyd to Julius C. and Mary C. Forhecz, $739,000.

White Cornus Lane, 2295-Alexander V. Karapetkov to Victoria Scarlet and Andrew Tyler Lovejoy, $295,000.

SEVEN CORNERS AREA

Carolyn Dr., 6414-Harry M. and Olga Nicholson to Pamela J. Rypkema, $550,000.

Manchester St. S., 3100, No. 711-Hourieh Ghasripour and Ebrahim Esfahani to Amilcar Ferrufino, $210,000.

SPRINGFIELD AREA

Applecross Lane, 8845-Knud E. and Martha L. Foss to Timothy J. Nicholls, $552,000.

Brunswick St., 6002-Emilze N. Frias Medano and Emilze N. Frias Baldiviezo to Martin and Daly Frias, $225,000.

Durer Ct., 7723-Michael G. Williams to Patrick and Laura Basse, $250,000.

Greenleaf St., 6416-Herbert R. Spears Sr. to Gina and Brian Thien Nguyen, $561,500.

Kenova Lane, 8115-Rosalynn C. Manee to Claudia Martinez, $410,000.

Palamino St., 6604-Sohan Lal and Raj Kumari to Wilmer Gamboa Machado and Maribel Siles, $422,000.

Rushing Creek Ct., 8457-Kathleen P. Rinehuls to Haider Ali Hussein Mullick and Rabia Chowdhry, $550,000.

Villa Del Rey Ct., 6961-Roberto K. and Virginia L. Bautista to Madeeha Irum, $305,000.

VIENNA AREA

Amberwood Manor Ct., 1865-Dean F. Morehouse to Jeen Ah Min, $1.03 million.

Bellforest Ct., 2701, No. 203-Tae Yeon Kwon to Bernadete Correia Alves, $310,000.

Central Ave., 2234-Xioyang Chen and Jianglong Zhang to Diana Paola Organista Granados, $955,000.

Dunn Meadow Rd., 10401-Michael C. and Joanna M. Sachtleben to Douglas Irvin McClelland and Marissa Ann McCarthy, $920,000.

Gibson Dr. SW, 618-Elmer B. Cornejo and Elmer Cornejo Barahona to Yiang Jiang and Yuntao Cheung, $1.3 million.

Johns Hollow Rd., 10281-Neeraj and Manju Bhushan to Lawrence and Yue Rong Liu, $1.48 million.

Lewis St. NW, 436-David J. Matiskella and Susan Kathleen Lucas to Stephen Bradley Soliday and Linda Chang, $1.45 million.

Pieris Ct., 2018-Douglas S. Lisi and Julie Marie Hetzler to Paola D. Alessandro, $668,000.

Shepherdson Lane NE, 137-Hans Y. and Kate Y. Son to Jennifer R. and Jonathan A. Jagolinzer, $715,000.

Walker Cir. SW, 1102-American Signature Properties Corp. to Christopher Alan and Jennifer Nicole Bacon, $1.3 million.

VIENNA-DUNN LORING AREA

Morgan Lane, 2242-Mas Homes Inc. to Afsaneh Taleb, $1.17 million.

WEST SPRINGFIELD AREA

Edmonton Ct., 8119-Neil J. Reddy to Miriam Slagle and Michael Ian Swanson, $500,000.

Harmon Pl., 6100-Joseph C. and Virginia A. Whitehill to Craig and Kristy Vitter, $689,900.

Kingsford Rd., 5901, No. 436-Interstate Van Lines Inc. to Benjamin J. and Glenda L. Strohl, $240,000.

Nassau Dr., 6017-Mary E. Jureka to Albes and Sandra Duque Gaona, $533,500.

Rosewall Ct., 9050-Judithann H. David to Erin N. Dorland and Kyle A. Pallansch Jr., $370,000.

Fairfax City

Main St., 10119-Dusko and Louise Branson Doder to Samrat S. Adhikari, $733,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Great Falls St., 535-Arthur Leonard Hawk to Scott and Michelle Deel, $530,000.

Lincoln Ave., 508-Kent P. and Catherine M. Taylor to Paul Andrew and Jennifer Voelker Thomas, $1.77 million.

Maple Ave. S., 300-FCHC Virginia Community Development Corp. to Jeffrev Stein, $680,000.

Rees Pl., 101-Frederick G. and Susan K. Brems to Steven and Jenny O. Nguyen, $800,000.

Roosevelt Blvd., 600, No. 314-Omar Paul to Sandra Patricia and Baron Sanchez, $170,000.