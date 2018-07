Fairfax County

ALEXANDRIA AREA

Paul St., 3606-Long Bao Diep and Chin Thi Tran to Sheikh M. and Sumy A. Shah, $520,000.

ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Fort Hunt Rd., 6024-Jeanne P. Koski to Dele Oshinowo, $450,000.

Potomac Ave., 6515-Charles S. French to Thomas Allen Hurley, $232,000.

Wakefield Dr. W., 6726, No. A1-Monica Sullivan Edwards to Kristy M. Zimmerman, $260,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Bayliss Knoll Ct., 6101-Robert C. and Kristina Palmer to Mark F. and Mary Patricia Klein, $785,000.

Brocketts Xing., 6340-Wahid Uddin and Humaira Shadan to Michael Quinlan and Natalya V. Kirpikova, $709,900.

Chesley Search Way, 7037-Richard Haugen and Glen Herzig to Joan Gunning, $515,000.

Devereux Ct., 7227-Diane W. Huber to Joseph M. Dolan, $660,000.

Ellingham Cir., 6974, No. 78-Paula Mokulis to Denisa Zani, $250,000.

Grange Lane, 6527, No. 202-Donna L. Bowers to W. J. Leonard, $319,900.

Haystack Rd., 6508-Linda A. and Richard N. Fagan to Stephen T. and Kristina P. Mchale, $485,000.

Katelyn Mary Pl., 5804-Danijela Obradovic Sisul and Zlatan Susul to Daniel Selli, $306,000.

Lavenham Landing., 7681-Lorraine Marie Meindl to Ryan G. and Kimberly S. Babcock, $575,000.

Maryview St., 6312-Ghassan Y. and Tina M. Musleh to David Harleigh Gyll Gurfein and Erin Boyle, $790,000.

Old Carriage Trail, 7913-James Blake and Danielle Hayler Baur to Samanthan J. Gregson and Chase K. Walton, $360,000.

Shropshire Ct., 5707-Jacquline Ruth Annis to Nene Wallace Reed and Jennifer Renee Rainey, $498,000.

Tammy Dr., 6117-MC Real Estate Investments Corp. to Cory R. and Janna K. Martin, $619,000.

Waterfield Rd., 6473-Colin Bucher and Nicole C. Joseph to Kiramatullah Shir Mohammad Khan and Talima Khana Karamt, $581,000.

ANNANDALE AREA

Airlie Way, 4540-Khalid Shumburo to Loreto Lucas and Maria Socoro Balmores, $415,000.

Brentleigh Ct., 4665-Peter Limon to Young Soo Mun and Soojin Jee, $373,000.

Cherry Lane, 6917-Sarah Looryun Lee to Andy Van Vo, $1.29 million.

Howard St., 3923-James Vincent and Mark Stephen Kelly to Mai Tran and Binh Lu, $440,000.

King Solomon Dr., 4819-William A. and Barbara W. Copeland to Ryan P. and Kristin L. Odell, $600,000.

Masonville Dr., 7206-Pamela G. and Pamela Maines to Joseph Thomas and Storme Micklas Sixeas, $530,000.

Rappahannock Pl., 5100-Catherine M. and Cuong K. James to Helju O. Nommik, $812,000.

Shelley Lane, 3816-Ann R. Pyle to Robert C. and Johanna G. Hild, $691,000.

Willow Woods Dr., 4219-Philip I. and Anne M. Richardson to Mark and Kaycie Leal, $515,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Glen Forest Dr., 5842-Eamonn and Casey A. Bagnall to Mario and Ramualda Ovando, $562,000.

Leesburg Pike, 6137, No. 301-Humaira Omar to Asma Asghar and Abderrahmane Abdou Mouchkelly, $150,000.

Magnolia Lane, 5807-Gillian G.H. Garcia and Holway Garcia to Dia Tamara Copeland, $755,000.

Powell Lane, 3800, No. 710-Carmine A. Carosella to Marilynn P. Urquieta, $230,500.

S George Mason Dr., 3701, No. 709N-Edwin E. Siliezar to Ibrahim Hussein, $210,000.

Tennis Ct., 3751-Amarnath K. and Teres K. Pai to Tuan A. Van, $950,000.

BURKE AREA

Ashbourn Dr., 9715-Judy Moats and Mark K. Copsey to Jin Hyug Shin and Sun Kyong Choi, $335,000.

Chestnut Wood Lane, 10116-Marc R. and Kathryn T. Bartels to Joe and Rosa Maria Arriaga, $450,000.

De Soto Ct., 9101-Alexander B. and Kate L. Case to Mary and Thomas Martin, $639,900.

Four Oaks Lane, 6413-Catherine A. Hughes to Jared M. and Elizabeth A. Mallis, $618,500.

Koziara Dr., 6556-Mukesh and Mukesh Bhatia to Mohammed Reza Boostan, Elahe Emami Far and Elahe E. Far, $560,000.

Peppercorn Dr., 5512-George E. Morcos to Sang Hynn Park, Gi Deok Park and Kang Keum Lee, $316,000.

Steamboat Landing Lane, 10334-Michael E. Lynch and Claudia M. Dwyer Lynch to Andrew Lawrence Kaye, Vivian Melissa Berrios and Theodore L. Kaye, $600,000.

Waters Edge Landing Lane, 5929-Elliott Charles Ash Jr. and Barbara M. Bernero to Jill Meta Foster, $485,000.

CENTREVILLE AREA

Basingstoke Loop, 14821-Averill P. Graham to Rajan and Nanu Karki Bhandari, $272,000.

Braddock Ridge Dr., 5484-Jacob G. and Jennifer A. Marshak to Babu Ram and Bishnu C. Sharma, $399,000.

Brittney Elyse Cir., 5132-Pamela S. Wood and Pamela S. Hein to Matthew T. Scott, $222,000.

Climbing Rose Way, 14313, No. 105-Kelly Morrison to Angela and William Currie, $225,000.

Cupids Dart Dr., 5319-Hansin Park and Nikki L. Bradley to Shravya Maganti and Anil Sai Rekapalli, $507,000.

Franklin Fox Dr., 14003-Danny Hesser McCoy and Camellia Safi to Mi Sook Park and Kwang B. Lee, $324,900.

Harvest Mill Ct., 6511-George W. Marthens II and Ana Marie J. Marthens to Sasha and Sonja Sobol, $485,000.

Meadow Glade Lane, 6308-Matthew K. and Julie Z. Wright to Cesar A. and Gilma A. Orozco, $413,000.

Papilion Way, 14335-Gloria L. Ellis to Greg S. Shinn, $415,000.

Saint Germain Dr., 14411-Ijunanya Fields to Jason Mundell, $215,000.

Shetler Way, 5602-Phatmata Kande Keita to Kevin J. Park and Linda N. Lee, $405,000.

Stone Crossing Ct., 14662-James W. Shannon to Bebaoi M. Mehani and Samia H. Aziz, $345,000.

Truitt Farm Dr., 14737-William Dan Roberts and Kristi Lipe Roberts to Abdul Samad and Mishgan Ghafoori, $410,000.

CHANTILLY AREA

Angelica Ct., 13601-Karla M. and Ian R. Thompson to Srinivasa Raju and Devi P. Bonthagorla, $709,000.

Cub Run Rd., 4502-Juan R. and Juan Ramon Campos to Suman Kumar Sah, Manorma Sah and Lokesh Kumar Adhikari, $425,000.

Pleasant Meadow Ct., 4101-Sara Baldwin and Sara Mumford to Wen Wang, $220,000.

CLIFTON AREA

Clifton Rd., 7421-Constance A. Odak to Manaljav Delgermurun and Batsukh Bayanbat, $750,000.

Kincheloe Rd., 7633-Kevin L. and Farber Achterberg to Ferdinand Lee and Christina Hart Janezic, $1.12 million.

Melstone Ct., 6409-Richard W. and Lou Allyson McEver to Nikolaos and Robin Butler Abatzis, $750,000.

Union Ridge Rd., 7411-James P. and Cynthia A. Dullea to Francis J. and Bernadetta A. White, $910,000.

FAIRFAX CITY AREA

Aristotle Dr., 11321, No. 3-302-Nicole Betack Roethel and Nicole G. Betack to Jacob L. Caporaletti, $236,000.

Bideford Sq., 4725-Sabrina and Paul Kamberis to Soo Un Yoo, $505,000.

Cambryar St., 4619-Richard K. and Dawn M. McGruder to Thomas Alan and Laura Mihee Negley, $670,670.

Cheshire Meadows Way, 5509-Catherine H. Ryan to Ronald P. and Staci L. Vega, $409,000.

Elderberry Pl., 3631-Farah D. Hickman to Jin Zhu and Li Sheng Shen, $579,900.

Fieldwood Dr., 10830-John Greaton and Diane Cross Sellers to Joshua S. and Jennifer L. Braun, $855,000.

Fox Lake Pl., 12324-Farouk O.A. Omar and Muna K. Sadeq to Sarad Singh Hamal and Anjana Karki, $480,000.

Glenbrook Rd., 3841-Lauranne Celia Close Nash to George Gonchar, $600,000.

Goldenwave Ct., 3152-NVR Inc. to Connie Riengnimit and Joseph Arcie Patalud Ramos, $784,590.

Grays Pointe Ct., 4052A-Joseph Tosh to Christine E. Otto, $239,900.

Hayes Ct., 12471, No. 304-Seena Kasmai and Ghazal Behzadnejad to Gobinda and Rama Paudel Ghimire, $296,000.

Inverness Woods Ct., 5519-Melis Akin to Tiffany and Trevor Scott Vance, $385,000.

Kings Crown Ct., 9719, No. 2-Lola D. Montgomery to Zhin Karim and Chawan Midhat, $162,000.

Lindenwood Lane, 3149-Christine A. Coon to Danny R. and Alisha D. Gardner, $478,000.

Marymead Dr., 4723-Anthony S. and Amber D. Meyer to Reyes and William A. Babcock, $685,000.

Misty Glen Lane, 13100-William E. Gorham Jr. to Muhammad Tayyab Ghauri and Nausheen Tayyab, $450,000.

Old Hickory Rd., 4009-Rebecca B. Dimon to Stephen Horace Underwood, Michelle Avda and Blume Gourarie, $620,000.

Penderview Dr., 3916, No. 435-McLean Mortgage Corp. and James Hamilton to Madiha Farooqi, $173,000.

Popes Head Rd., 11425-Robert A. and Gloria A. McCloud to Andrew Phong Tran, Amy Thu Tran and Bruce H. Nguyen, $900,000.

Readsborough Ct., 3187-Anatoly Ulyanov and Olga Baykova to Sridhar Vedachalam and Meera Govindaraghavan, $525,000.

Sandy Ridge Ct., 8808-Kathleen Eleanor Ribiero and Karen F. Ribiero to Andrew D. Axelrad and Jennifer K. Rickard, $695,000.

Sleepy Lake Dr., 4268-John M. Atkins to Philip Hong, $400,000.

Tannery Ct., 13334-Joshua and Julia Zilke to Bryan M. Welsh and Samantha Vail, $330,000.

Vosger Ct., 9105-Lauren Kiesel and Lauren Potosky to Kerry Richard Hoffmann and Janna L. Vloet, $445,000.

Westbrook Mill Lane, 11330, No. 103-Jeffrey B. Farquhar to Krista M. Walsh, $357,500.

Woodbury Woods Ct., 10406-Ernest Morris Raymond to Sahun K. McGee, $565,000.

FAIRFAX STATION AREA

Fairview Woods Dr., 5953-Todd Edward and Andrea Creech Ham to Itin and Megha Taneja, $740,000.

Innisvale Dr., 5938-John E. and Rebecca S. Swanberg to Stephen Austin and Stacy R. Brawley, $670,000.

Walnut Ridge Rd., 8227-Pacifico Rodriguez and Karen Eisgruber to Travis C. and Miranda N. Gomez, $605,000.

FALLS CHURCH AREA

Allan Ave., 7325-Kazi Arif and Nurjahan Begum Hossain to Kristen M. Durbin, Rodrigo Braga Leitao and Delorah D. Durbin Dodd, $450,000.

Aronow Dr., 7002-Michael C. and Erin A. Mateer to Jeremy Ladd and Renee G. Sewall, $672,000.

Cameron Rd., 2847-Christopher C. and Holly H. Eastman to Daniel Montgomery and Adrienne Greeson, $465,000.

Graham Rd., 3007-Zen Homes Corp. to Rosa S. Bustillos, $560,000.

Lawrence Dr., 2854-Lucia O. Palacio and Lucia Narvaez to Teresa De Jesus Mondragon, Rosa Mondragon and Vanessa L. Benetiz Mondragon, $450,000.

Nealon Dr., 3218-Evan J. and Claire M. Walker to James Young, $450,000.

Rice St., 7137-Maha Ibrahim and Maha Kandil to Houng L. Tran, Viet Tran and Danh Dang, $454,000.

Whitcomb Pl., 2301-Michael R. and Sonja M. Keller to Sumeet and Raashee Erry, $725,000.

Wraywood Pl., 3324-Chin Van Nguyen and Hung Minh Le to Bonifacio and Beatriz H. Jimenez, $1.5 million.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

George C Marshall Dr., 2230, No. 600-Federal National Mortgage Association to Yang Xiao, $251,000.

Haycock Rd., 6805-Karen Marie Groen and Carlos Abelardo Olea to Matthew Carey Fuentes and Amy Lynn Novak Fuentes, $730,000.

Mclean Park Rd., 2214-Laurel Star Butterton and Clifton Scott Hansbarger to Leila M. Bristow, $475,000.

Pioneer Lane, 2733-Rosse Mery Tapia to Frank Peter Albino and Shane Thomas Griffith, $1.31 million.

FORT BELVOIR AREA

Ciri Lake Lane, 9159-John R. McGrew and Laura M. Virella to Markques Y. and Shalice D. McKnight, $625,000.

FORT HUNT AREA

Dade Lane, 1501-Mark A. and Kimberley W. Engle to Douglas and Ellie M. McCobb, $865,000.

Falster Rd., 1224-Creative Remodeling Corp. to James D. and Nicole A. Tilden, $649,000.

Wellington Rd., 8113-Alabama Ave Corp. to Scott A. Jones and Catherine Terrell Austin, $924,900.

GREAT FALLS AREA

Challedon Rd., 1029-Edward A. and Eve B. Shapiro to Pavel K. and Yuliya Vasilionak, $810,000.

Fallen Holly Ct., 11908-Bella Vista Properties Inc. to Charles D. and Lydia A. Kapp, $792,500.

Lockmeade Ct., 10801-Christopher B. Oconor to Grei Corp. and Mehmet Munir Akay, $870,000.

Springvale Ct., 10604-Christopher and Kristine Mathey to Jeremy Bambara and Huong Nguyen, $767,000.

HERNDON AREA

Autumn Hill Ct., 3225-Lora Drewer and Alen G. Drewer to Pamela J. Hawk, $645,000.

Cameo Ct., 1203-Robert M. Hutton to Frederick Donald and Mina Scott, $760,000.

Center St., 619, No. 104-SRM Investments Corp. to Hussein A. Al Aaragy, $185,000.

Dairy Lou Ct., 13609-David O. Ward and Mary E. Maloney Ward to Paramjeet and Parmila Sidhu, $625,000.

Ferguson Pl., 2117-Jesse Winfrey and Jessica Baum to Masud Ahsan, $226,000.

Hiddenbrook Dr., 1631-Michele Marie Rodger to Michael David and Juliana Labetti Spierto, $472,000.

Lake Shore Dr., 13456-Kathleen O’Connor to Scott Michael and Liubou Lis, $560,000.

Merlins Lane, 601-Mirna B. Diaz Aleman to Ghulam M. Janjuah and Eimy T. Sancho Arias, $395,000.

Monroe Chase Ct., 2437-Soo Jeong Park to Shahriar and Nina Nour, $325,000.

Northpoint Glen Ct., 1411-Naravin Kim to Kuldip K. and Jagtar S. Gill, $790,000.

Parcher Ave., 13404-Joshua D. and Carly A. Sitton to David L. and Katherine Glorioso Dress, $475,000.

Rock Ridge Rd., 12537-Travis D. and Kimberly S. Langtry to Joshua D. and Carly A. Sitton, $545,000.

Summerfield Dr., 1317-Thomas A. and Lekha Mathew to Sudhakar Patnala, $535,000.

Trevino Lane, 1072-Jimmy and Paula Burrows to Khalid A. Abdalla, Khawla M. Suliman and Mohamed K. Abdelrahman, $410,000.

HUNTINGTON AREA

Fort Farnsworth Rd., 2616, No. 244-David H. Stringer to Carolyn Gail Tarleton, $190,000.

Midtown Ave., 2451, No. 809-Dangelino Nino Gortayo to Henry W. Daupyhinee, $330,000.

HYBLA VALLEY AREA

Bedrock Rd., 7000-Lina M. Aldana and Jason D. Cross to Brent and Heather Harrell, $500,000.

Huntley Creek Pl., 7147, No. 61-Sean Wills to Judith Condezo and Rodrigo Martinez, $360,000.

Mason Grove Ct., 7133, No. 14-Brent C. and Heather M. Harrell to Aws Haidari, $395,000.

Schelhorn Rd., 7713-Michael V. and Virginia Mansour to Brian Andrew and Leane Joyce Humphreys, $567,000.

Woodwalk Ct., 2703-Ceridwyn Ann Brewer and Ceridwyn A. Wald to Shaista Qureshi, $385,900.

LINCOLNIA AREA

Callcott Way, 5708-Charles J. Monterio Jr. and Ashley C. Queen Monterio to Justin and Crystal Xu Willard, $475,000.

Harrington Falls Lane, 5603, No. T-Del M. and Nadia A. Conyers to Mehert Tarekegn, $480,000.

Indian Run Pkwy., 6304-Otho Jennings and Lily Mulia Merritt to Wesam Atallah, $250,000.

LORTON AREA

Almeda Ct., 7968-Kent and Smitha L. Vos to Lewis R. and Jewel C. Eccleston, $625,000.

Capron Ct., 7702-M. Amanda Jordan and Cheryl Brewer to Scott MacDonald, $275,000.

Cranford Farm Cir., 7886-Norma L. Haas to Sherry Harrington and Charles Scott Buchanan, $575,000.

Horseshoe Cottage Cir., 8029-Kim M. Cataldo to Ricardo Martin Mantilla and Araksya Schlansker, $468,000.

Monacan Ct., 8609-James and Negin N. Dehn to Ranata Denise and Raymond D. Thornton, $840,000.

Rocky Gap Ct., 8613-Stephen N. and Casey R. Ketcham to Hao Duy Tran and Trang Thien Nguyen, $438,000.

Shepherd Hills Ct., 7838-Steven Craig Mcvicker II and Mary Ann Valdez to Tsegaye Habte Gebreselassie and Meseret Wolde Lika, $393,000.

Usher Dr., 8180-Kwang Y. and Kyung J. Park to Obaid Satti and Fakhirah T. Abbasi, $655,000.

MCLEAN AREA

Brawner St., 6616-David L. Handleman and Mable R. Handleman to John Uzun and Merve Hande Akmehmet Uzun, $834,000.

Crestwood Heights Dr., 8220, No. 1918-Mohamed Helal S. Al Kaabi to Keon Woo Park, $1.44 million.

Earnestine St., 1224-Olga L. Mosquera Velez to Marie A. and Garry C. Gutgesell, $1.8 million.

Fleetwood Rd., 6800, No. 906-Fernado Jose Gaitan and Maria Mercedes Gaitan Endres to Isabelle Crouzet, $365,000.

Great Falls St., 1720-Sanjay B. and Sangeeta Malhotra to Qing Feng, $1.16 million.

Greensboro Dr., 8350, No. 721-Mehrnaz Tirandaz Yousefian and Mehran Tirandaz to Manoucher and Maryam Goodarzi Parvezian, $385,000.

Hardy Dr., 6202-Shanti L. De Jongh and Simon B. Kerruish to Fariba Hatami, Baktash Amirian and Mozahgan Amirian, $858,000.

Layman St., 1438-Richard K. Pruett and Jean K. Pruett to Theodore Yee and Kaoru Kimura, $815,000.

Lincoln Way, 1504, No. 427-Darlene F. Williams to Xintong Li and Bayani Olano, $230,000.

Little Leaf Linden Lane, 7031-Ahmet Halac to Mildred R. McConn and Richard Z. McConn, $1.01 million.

Old Dominion Dr., 7300-Norman L. and Suzanne C. Koonce to Chatherine Ten Eyck, $781,840.

Raymond Ave., 1206-John W. Holmes III to Aydin and Rebecca Harston, $1.9 million.

Spring Gate Dr., 1600, No. 2315-Robin and Karen Chong Wulff to Linda Bixby, $395,000.

Tremayne Pl., 7640, No. 210-Nihat and Hatice Yilmaz to Danielle Regis, $206,000.

Warner Ave., 1640-Trevor and Heather Devore to Andrew B. and Amy D. Hinkle, $795,000.

Woodside Dr., 1344-Sagatov Builders Corp. to Craig E. Proctor and Jacqueline N. Besser, $3 million.

MOUNT VERNON AREA

Buckman Rd., 4260, No. 46-Janine Luanne Ellis to Deepa Manandhar, $100,000.

Eubank St., 4817-Heidi L. Melvin and Dottie Ann Robinson to Andre L. Lima Santana Silva, $346,000.

Little Hunting Creek Dr., 3464-Charles T. and Megan J. Gandee to Naida Ruiz, $564,000.

Maybrook Pl., 9317-Martin J. and Lisa P. Jakim to James Patrick and Shirley Mae Barry, $575,900.

Robertson Blvd., 4214-Christopher E. and Kathleen C. Ryan to Sean P. and Amarlyn H. Seeley, $535,000.

Springman St., 8532-Oaktech Properties Corp. to Ruben Ramirez Valenzuela and Erika Rivera, $527,000.

Village Green Ct., 8752-Robert L. Muse to Artesha C. Bishop, $285,000.

Wyres St., 4407-Mount Vernon Unitarian Church to Marvin N. Osorio Santos and Iris Y. Umanzor, $330,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

New Hope Dr., 6709-Helmand Investment Corp. to John Lorenzen and Rachael Dickson, $585,000.

OAKTON AREA

Fox Mill Manor Dr., 2911-Timothy M. and Cynthia A. Powell to Justin T. and Jolie S. Gaspard, $150,000.

Miller Heights Rd., 3300-Cindy Yang to Kyung Jin and Ji Eun Min, $700,000.

Palmer St., 2953-David and Ellen Watson to Andrew R. and Bonnie S. Brletich, $882,000.

Valentino Dr., 10223, No. 7303-Cuong H. Do and Darren C. Parsons to Yazid Al Eryani and Basmah Hamied Al Iriani, $250,000.

RESTON AREA

Autumn Ridge Cir., 1581-Stephen A. Skousgaard and Matthew J. Jordan to Carolyn Jean Cashwell, $418,950.

Boathouse Ct., 11128, No. 87-Gregg W. Guarnera to Rob C. and Antoinette Thomas, $369,900.

Church Hill Pl., 1446-Melanie C. Morton to Arthur J. and Barbara Hays Kamp, $314,900.

Creekbend Dr., 12041-Timothy E. Furr to James R. and Sharon E. Jezior, $930,000.

Freetown Ct., 2322, No. 8-Richard John Ruddy Jr. and George R. Staeffler to Sara Anne Fredrickson, $200,000.

Golf Course Dr., 2146-Clint F. Binder to Joseph Carlton D. Amato, $395,000.

Howland Dr., 10906-Susan J. Randall to Lorin S. and Stephanie S. Randall, $710,000.

Lakeport Way, 1935-William J. Luk to Katherine and Joseph Powers, $795,000.

Lovedale Lane, 2217, No. 204A-Valorie J. Winslow to Carl David and Rylan Winslow Hutzler, $235,000.

Market St., 12001, No. 453-Ramesh Govindaraj to Tanya V. Kern, $495,000.

Olde English Dr., 11710, No. K-Ravindra Nara and Deepak Joseph to Kevin Barbera, $258,000.

Poplar Grove Dr., 1621-Erick J. and Jessica M. Daniels to Thomas Bylund, $384,900.

Sagewood Lane, 1942-David F. Keighley to Bertram J. Nicholls II, $366,250.

Sierra Woods Dr., 1618-National Financial Corp. to Donal Hennessy, $410,000.

Stratford Park Pl., 1855, No. 307-Hyung Keum Moon to Shaowei Tu, $270,500.

Vantage Hill Rd., 11612, No. 12B-Charles P. Sharifi to Tejas Choksi, $190,000.

Wild Hawthorn Ct., 11509-Barrett R. and Sarah E. Wahlberg to Christopher Sean Armao and Christina Unger, $569,990.

SEVEN CORNERS AREA

Anneliese Dr., 6308-Robert M. Arief and Zainab Arief to Michael S. and Jeanne L. Burns, $535,000.

Diamond Dr., 6253-Richard Corrie and Robert Todd Harding to Richard Corrie Harding Jr., $257,630.

Worthington Cir., 3113-Brian Kay and Rachel Gordon to Joshua Vaile and Meredith Black, $620,000.

SPRINGFIELD AREA

Brutus Ct., 8496-Matthew J. Lang to Marina L. Lang, $642,830.

Dark Den Cir., 8169-Karla Meyer to Scott Perry, $359,900.

Evanston Rd., 7110-Thomas L. Dean II to Du Van Nguyen, Trinh Thi Kieu Nguyen and Huong T. Nguyern, $410,000.

Gary St., 7420-Christian J. Sobczak to Heidi K. Beyer, $520,000.

Hampton Manor Pl., 7332-Nicholas and Christina Crow to Leila Loudya and Omar Bouzid, $575,000.

Hunters Oak Ct., 7365-Thiuchelvan Ratnapuri and Bhuvaneshwari Maruthachalam to Michael S. and Luziane B. Vreeland, $820,000.

Macswain Pl., 9212-Michael M. Ferguson to Kevin J. Mahoney, $635,000.

Reservation Dr., 7217-Emily D. Wilson to Theophilus and Anjali Abraham, $569,900.

Serenade Pl., 6507-Iris Millan to Christina M. Schiltz, $455,000.

Tyrolean Way, 8550-Jane H. Applegate to Joseph A. and Renee B. Basile, $380,000.

VIENNA AREA

Bellforest Ct., 2710, No. 208-Leslie L. Hamilton to Lloyd B. and Kristen Lawrence, $330,000.

Brookside Lane, 1763-James Francis and Susan Lesley Murphy to Theodore and Krista L. Hollo, $1.27 million.

Drake St. SW, 1113-Edwin and Reina Ayala to Behrooz Soroori and Bahareh Soroori Rad, $600,000.

Glyndon St. SE, 601-Leanne Seddon Trojan to Richard and Grace K. Obermann, $1.22 million.

Janet Lane, 8613-Urban Relocation Services Corp. to Claudia Chavis and Keith Jones, $885,000.

Orchard St. NW, 556-Rebecca L. Michalski to Song Zhang and Dingshin Yu, $520,000.

Red Rock Ct., 1523-Kenneth D. and Tammie Michele Jones to Lauren Floyd, $725,000.

Stone Hollow Dr., 2777-Monica Borowicz McGee and Monica I. Borowicz to Connor F. Duffy and Sarah N. Thorne, $455,000.

Windover Ave. NW, 303-Margaret E. Wiermanski and Robert E. Haverkamp to Alfred and Sally Quenneville, $1.05 million.

WEST SPRINGFIELD AREA

Millwood Dr., 8440-Abdirazak A. Dirie and Qali S. Farah to Pablo Reyes Gomez, $469,000.

Shamrock Ct., 8908-Hector E. Malpartida and Karen M. Cantor to Sandra L. Peterson, $385,000.

Vancouver Rd., 6912-Larry D. and Mary M. Mark to Wang Ying Liu, $450,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Chancery Park Dr., 4335-Stephen J. and Kadi Darcy to Hsiao Chuan Su and Wen Shan, $772,500.

Linden St., 4205-Charles J. and Michelle C. McSoley to Mark David and Eva Marie Armour, $545,000.

Richard Ave., 3812-Paul Robert More and Sofia Thu Ba Thi Phan More to Armand Rene and Mariela Curet, $429,900.

Viognier Terr., 10702-Pulte Home Co. Corp. to Joseph A. and Anne N. Schmidt, $808,670.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Jackson St., 410-Sharon Lewis to Charles L. and Jennifer Anderson, $845,000.