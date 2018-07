Fairfax County

ALEXANDRIA AREA

Paul St., 3606-Long Bao Diep and Chin Thi Tran to Sheikh M. and Sumy A. Shah, $520,000.

ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Fort Hunt Rd., 6024-Jeanne P. Koski to Dele Oshinowo, $450,000.

Potomac Ave., 6515-Charles S. French to Thomas Allen Hurley, $232,000.

Wakefield Dr. W., 6726, No. A1-Monica Sullivan Edwards to Kristy M. Zimmerman, $260,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Bayliss Knoll Ct., 6101-Robert C. and Kristina Palmer to Mark F. and Mary Patricia Klein, $785,000.

Brocketts Crossing, 6340-Wahid Uddin and Humaira Shadan to Michael Quinlan and Natalya V. Kirpikova, $709,900.

Chesley Search Way, 7037-Richard Haugen and Glen Herzig to Joan Gunning, $515,000.

Devereux Ct., 7227-Diane W. Huber to Joseph M. Dolan, $660,000.

Ellingham Cir., 6928, No. 130-Carolina Daccarett Jdanowski and Carolina Daccarett to Laura L. and David L. Kwasnik, $225,000.

Good Lion Ct., 6013-John A. Talarico to Nancy A. Finken, $515,000.

Habersham Way, 5718-Brian D. and Amy L. Coon to Brent Helt, $466,000.

Houston Ct., 6102-Eric A. Segovia and Oscar Hernandez to Jose Eduardo, Irma Guasalupe and Henry E. Trejos, $400,000.

Kimberly Anne Way, 5974, No. 302-Andrew D.J. Sens to Allison Edge, $299,000.

Mary Caroline Cir., 6957, No. B-Richard Whittington to Emmalyn Nicolas, $252,000.

Old Brentford Ct., 6148-Dontae L. Bugg and Alexis L. Hall to Chuong V. Dang and Vickie T. Ho, $432,000.

Patience Ct., 6362-Arshia and Syed Ouadri to Taha Alshowi and Rabha Nabati, $364,900.

Sapphire Ct., 3413-Theodore E. and Andressa C. Wainwright to Jose I. and Ana D. Larios, $555,000.

Walkers Croft Way, 6266-Sharleen and James S. Henderson to Ahmed Khalouki, $440,000.

ANNANDALE AREA

Bradford Dr., 5001-5001 Bradford Corp. to Mustafa Zamani, $670,000.

Casimir St., 4904-Josefina G. Portugal Quiroga and Giovanna Portugal to Gordon Bernard Ramos Ignacio and Demilour Reyes Ignacio, $375,000.

Columbia Rd., 4718-Joan M. Beach and Joan M. Reistetter to Ngoc Vu and Huan Ke Le, $545,000.

Fern Lane, 6734-James and Maria Stepka to John St. Hilaire, $639,500.

Killebrew Dr., 4900-Ana Hick to Maia Nguyen and Can Quang Truong, $505,000.

Marguerite Ct., 7014-Michael W. Palmer and George D. Meekins III to Elizabeth and Daniel Pond, $645,000.

Mount Airey Lane, 3713-Steve Tran to Lee Monroe Emery, $450,000.

Parkman Ct., 4764-Richard K. and Collette Yu to Stephen Folena, $316,000.

Ridgewood Dr., 7803-Kimberly K. Halbert and Christopher A. Perkins to Leticia K. Oswald, $440,000.

Wakefield Dr., 4318-Gavin A. and Giselle M. Sundwall to Yan Li and Gang Wang, $650,000.

Woodburn Rd., 3362, No. T2-Donaldo Chavez and Blanca Lidia Argueta to Roma Kunwar and Suresh Adhikari, $187,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Charles St., 3433-Laura M. Milanowski to Rodrigo M. Rodriguez, $375,500.

Lakeview Dr., 6224-Joel L. and Ronda P. Koslow to Thomas B. and Marie A. Mattson, $1.5 million.

Leesburg Pike., 6145, No. 204-Hortensia Ibanez Melgoza and Yola I. Jimenez to Mohammed K. Mahmood, $129,900.

Nevius St., 3403-Michael Tien and Sin Lam to Alveena Ahmed and Faize Rasul, $510,000.

Powell Lane, 3800, No. 1001-Mark A. and Anna M. Ostrowski to Linda Tsui, $309,000.

Seminary Rd., 5563, No. 112-James H. Thu T. Pham to James H. Latta, $316,000.

BURKE AREA

Andromeda Dr., 9120-James C. and Heather Bailey Dickmeyer to Richard Terry Kenner, $547,500.

Bridgetown Pl., 10370, No. 118-Palle Corp. to Erin and Gabriel Thomas, $360,000.

Cove Landing Rd., 5934, No. 203C-Duong T. Lam and Khanh V. Ngo to Kathleen Coons Crowe, $242,500.

Dunleigh Dr., 5261-Robert W. and Deborah L. Schroder to Gordon Scott and Dana Michele Walker, $675,000.

Jacksons Oak Ct., 5876-Carolyn M. Kanon to Zhenhong Zhao, $375,000.

Oak Thrush Ct., 10657-Steve Fonnesbeck and Courtney Shields to Rabah Bazouche and Fahima Belkai, $200,000.

Pin Oak Commons Ct., 5823, No. 7-Julie A. Hammond to Jeanetta and James Gregory, $390,000.

Timarron Cove Lane, 6276-Melvin Bruce and Rebecca Anne Dobbs to Emmy L. Byrnes, $910,000.

CENTREVILLE AREA

Algretus Dr., 14704-John Deming to Jose Rafael Sanchez and Jose M. Escobar Velasquez, $478,000.

Black Horse Ct., 14474-Martin Mata Reyes and Merrill Lynch Mortgage Investors Trust to Giedrius Cekanskis, $271,564.

Bridlington Ct., 13824-Brij Mohn Singh to Biswaraj Phuyal and Shriyam Dhakal, $385,000.

Brittney Elyse Cir., 5134-Erin M. Ware and Erin M. Bostelman to Kathlerine M. Cheneler, $200,000.

Colonel Taylor Lane, 6883-Rina J. Rodriguez and Omar Rafael Lobo to Dang N. Pham and Karla Thai, $510,000.

Cool Oak Lane, 14452-Christopher A. Graham to Chunghee Chung, $209,000.

Farrahs Cavalry Rd., 6802-Nikolaos and Robin Abatzis to Min H. and Grace M. Suh, $584,900.

Glory Creek Trail, 16455-Jonathan and April McCoid to John F. and Patricia J. McGuigan, $880,000.

Kerrywood Cir., 6846-Vivien Cervantes Reyes and Vivien Flores Cervantes to Jianfei Chen, $380,000.

Nanticoke Ct., 5212-Mary J. Rock to Kyeong Seon and Eun Kyeong Yoo, $620,500.

Rockledge Pl., 6751-Durward Y. and Sue F. Fant to Jason C. and Danielle Marine Colon, $375,000.

Secret Hollow Lane, 6208-Integrity Capital Management Corp. to Francisco B. and Heidy Escalante, $670,000.

Skylemar Trail, 6584-Ahmad and Roya Nabil to Thanh Hong and Phu Nguyen, $315,000.

Stonepath Cir., 6139-Jin J. and Joan O. Kim to Feridoun Jizan, $347,000.

Tanners House Way, 13986-in Ha Kim to Claire Keum Lee, $500,000.

Willoughby Newton Dr., 5605, No. 32-Shahram Motamedi to Michelle Howard, $244,900.

CHANTILLY AREA

Bennet Pond Ct., 13634-Richard Elkins and Sandra Anne Forster to John B. and Soo K. Lagasse, $890,000.

King Charles Dr., 13515-Hossein Goudarzi and Mehdi Shanbedizadeh to Sajjid M. Khan and Nazia Zamir, $402,000.

CLIFTON AREA

Compton Rd., 13437-Julie Koenen and Julie Koenen Grant to Kelly and Richard Smith, $653,000.

Little Brook Dr., 13508-Gregoria A. Bessy Pocasangre to Sanjay Agarwal, $308,000.

Pocol Dr., 5913-James K. and Christine A. Neuburger to Paul D. and Irene Yaroschak, $750,000.

Wolf Run Shoals Rd., 8129-Jeffry and Eileen Nelson to Sara Elizabeth Kaylor, $830,000.

FAIRFAX CITY AREA

Ashcroft Ct., 5218-Stephen and Amy Kramer to Thomas G. and Rita M. Komara, $599,900.

Burkitts Rd., 13331-Stanley E. Thorne to Yun Gao, $342,000.

Canonbury Sq., 9548-Kevin T. and Betty S. Fine to Saqib and Mushirul Islam, $688,000.

Cheshire Meadows Way, 5509-Catherine H. Ryan to Ronald P. and Staci L. Vega, $409,000.

Elderberry Pl., 3631-Farah D. Hickman to Jin Zhu and Li Sheng Shen, $579,900.

Fieldwood Dr., 10830-John Greaton and Diane Cross Sellers to Joshua S. and Jennifer L. Braun, $855,000.

Fox Lake Pl., 12324-Farouk O.A. Omar and Muna K. Sadeq to Sarad Singh Hamal and Anjana Karki, $480,000.

Glenbrook Rd., 3841-Lauranne Celia Close Nash to George Gonchar, $600,000.

Goldenwave Ct., 3152-NVR Inc. to Connie Riengnimit and Joseph Arcie Patalud Ramos, $784,590.

Grays Pointe Ct., 4052A-Joseph Tosh to Christine E. Otto, $239,900.

Hayes Ct., 12471, No. 304-Seena Kasmai and Ghazal Behzadnejad to Gobinda and Rama Paudel Ghimire, $296,000.

Inverness Woods Ct., 5519-Melis Akin to Tiffany and Trevor Scott Vance, $385,000.

Kathryn Jean Ct., 3910-Lisa Burrus Daubenspeck and Kenneth Lancelot Burrus Jr. to Guojian Chen and Binbiao Zheng, $492,500.

Lindenbrook St., 9663-Loretta Lynn Smith to Hongbing Li, $480,000.

Marble Lane, 4123-Ghuman Properties Corp. to Brian W. and Hannah J. Yelton, $509,786.

Melville Lane, 13132-Mary Lou Sammarco to Nicholas A. Salaka, $479,000.

Old Creek Dr., 9540-Enoc Jesus Parada to Kevin and Sarah Bradley, $487,000.

Penderview Dr., 3906, No. 723-Nicholas W. Dodd and Delorah J. Durbin Dodd to John F. and Kathleen A. Siegrist, $194,500.

Point Pleasant Dr., 13115-Kathryn and David Medinets to Mark S. Haufrect and Melissa Ruiz, $562,000.

Quail Creek Lane, 13112-Chetankumar and Urvi Chetankumar Patel to Hosai Salehi, $350,000.

Rockaway Lane, 11820, No. 24-Ronald J. and Dolores M. Thornton to Kirk William and Denise Kincannon, $355,000.

Sleepy Lake Dr., 4261-Nichole S. Williams Miller and Joseph Miller to Todd and Cameron Atherton, $465,000.

Swinton Dr., 4973-Adrienne N. Armstrong and Adriab Earl Noble Jr. to Steven and Megan McFarlane, $510,000.

Valley Ridge Cir., 11791-Eric K. and Jared M. Sigler to Sree Shanker Gundappa, $518,500.

Westbrook Mill Lane, 11326, No. 204-Amirreza Azad and Parvin Mahmoodi to Emily M. Miller, $340,000.

Woodberry Meadow Dr., 3981-Jesse Han Cho to Aruna and Krishna M. Alluri, $1.06 million.

FAIRFAX STATION AREA

Crosspointe Dr., 9530-Joseph S. Catalano to Julie Marie Barry and Bruce Edward Boykin, $670,000.

Innisvale Dr., 5917-Guerrier Merant and Maria Soledad Fernandez Merant to Noah S. and Keri M. Guilbault, $630,000.

Roseland Dr., 8208-Jeffrey B. and Colleen F. Kohler to Michael C. Cozad Jr. and Katrin Saghafi, $1.26 million.

FALLS CHURCH AREA

Annandale Rd., 3119-Clara M. Fonseca to Burgos Freddy Moscoso Cardozo, $400,000.

Emma Lee St., 2810, No. 102-Jime S. and Patrick D. Langdon to Rami Darwich Ahmad, $320,000.

Korte Ct., 3200-Matthew Siko to Chin V. Nguyen, $424,850.

Lester Lee Ct., 2830-Thomas J. Hilliard to Maichi Halley, $325,000.

Pine Spring Rd., 3002-Michael L. Fredberg to Christopher J. and Kirsti M. Hudgins, $582,500.

Strathmore St., 7111-Adolfo Mejia Melendres and Arebalo Ana Maria Santa Maria to Ha T. Nguyen and Trung Hieu Trong Vu, $550,000.

Woodlawn Ave., 3016-Steven H. and Jennifer M. Miller to Dylan Kough and Riley B. Sheeney, $629,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Fisher Dr., 7514-Amy E. Phelan to Shahab Namiraniyan, $535,000.

Gilson St., 1802-Nancy and W.C. Hefner to Teofilo Saravia, $480,000.

Lisle Ave., 7714-Chih Hsin Teng to Kiet Ly and Loan B. Nguyen, $472,000.

Pimmit Dr., 1803-Merion Homes Pimmit Corp. to Yang Sue and Ruby Shiang He, $1.19 million.

Timberock Rd., 7416-Shawn and Kim Gallagher to Sylvia Sue Owens, $550,000.

FORT HUNT AREA

Bradgate Rd., 8704-Sydney M. Smith and Donald F. Griffin to Harvey R. Maruya and Ting Fang Hsu, $618,000.

Fairfax Rd., 8000-Holly L. Nolting to Kristin Elizabeth Mango, $440,000.

Fort Hunt Rd., 8901-Raymond J. Canuel Sr. to Robert W. Gilliland and Hillary A. Robinowitz Elins, $630,000.

Tower House Pl., 9067-Frank C. and Lillian H. Collins to Matthew K. and Allison B. Travis, $1.7 million.

GREAT FALLS AREA

Blackmore Vale Way, 9900-Michael N. and Janet P. McCarty to Todd S. Cox and Bradford A. Deel, $1.79 million.

Deerfoot Dr., 10413-Ebriham Ostovar and Abraham O. Zijerdi to Youquan Zhou and Yijuan Liu, $725,000.

Jeffery Rd., 8944-Robert C. and Nancy K. Simpson to Patrick Albrittain, $895,000.

Scenic Way, 504-Matthew W. and Matthew Calkins to Julie Ray, $1.4 million.

Trotting Horse Lane, 1125-Kevin Oh and Judy Seonkyung Kwon to Charles R. and Dana L. Lammers, $980,000.

HERNDON AREA

April Way, 1332-Jeffrey R. Wade to Carmern P. Abrego and Yesenia E. Axume Abrego, $400,000.

Boros Ct., 1031-Thomas V.O. Keefe Jr. and Elise A.O. Keefe to Rahul and Amy M. Sharma, $401,100.

Coomber Ct., 1547-Richard and Nancy Gaudino to Abdullah Al Farooque and Kamrun Arif, $660,000.

Enright Pl., 2124-Valerie B. Geiger and Cary Z. Cucinelli to Davinder and Rupinder Hira, $190,000.

Florida Ave., 551, No. T4-Peruvian Inc. and Rosenburg & Stein Management Group to Ann Grace Mattiucci, $209,999.

Herndon Mill Cir., 102-Richard H. Rossman to Lisa Olsen, $525,000.

Kyler Lane, 12208-Neil R. Swanverg and Inger L. Swanberg to Charles and Doohyun Lee Shin, $945,000.

Mager Dr., 2181-Maria I. Iraheta to Bhim B. and Babita Raut Karki, $313,000.

Millwood Pond Dr., 1156-Richard D. and Antoinette J. Rose to Lisa A. Robenseifner and Larry W. Albert, $1.04 million.

Oram Pl., 2145-Madan K. Uprety to Azad and Sajid Khan, $312,000.

Richland Lane, 12150-Gregory C. and Marianne E. Hierholzer to Waldimir and Sara Jane Skotzko, $937,000.

Stalwart Ct., 12309-Kimberly A. Burlison to Ross Miles, $475,000.

Sycamore Lakes Cove., 2496-Thompson and Cynthia Grant to Shyam and Sailaja Enuganti, $740,000.

Windsor Hall Way, 12142-Johannes W. and Lisa K. Pruim to Rajeswari Chockaiyan and Muralidharan Gandhimani, $940,000.

HUNTINGTON AREA

Bangor Dr., 6103-Carlos and Plana Alcuaz to Andrew S. and Noel C. Medici, $415,000.

Kendall Pl., 3604-Felicia Ann Keith to William B. and Renee D. Tidwell, $440,500.

Mount Eagle Dr., 5902, No. 1217-Christopher Sebastian and 5902 Mount Eagle Drive to Lea Sass, $227,000.

HYBLA VALLEY AREA

Daphne Lane, 2406-Thomas B. and Deena L. McDorman to Robert I. and Zhabiz Chu, $735,000.

Lee Ave. E., 2807-T. Fred and Ronald G. Kuba to Lingna Hung, $329,000.

Snowpea Ct., 7525, No. 87-Randy Lynette Norton Wilson and Barbara Cochran Norton to Mary Katharine Grady, $249,750.

LINCOLNIA AREA

Birds View Lane, 5301, No. 11-James S. and Emily D. Cherry to Jacqueline Clark, $390,000.

Eagle Ridge Lane, 6314, No. 23-Barbara Petito to Elif A. and Muhtar F. Akosman, $400,000.

Harrington Falls Lane, 5657, No. T-Brookfield Relocation Inc. to Wilmer Erazo and Sophia Islam Escobar, $462,500.

Medinah Lane, 6578-Matthew R. and Stephanie R. Stohler to Zhiyong Dai and Yanhang Zhang, $383,500.

River Downs Rd., 6332-Jeffrey C. and Amy L. Talbert to Cam Van N. Ton, Nam K. Van and Tung M. Van, $910,000.

LORTON AREA

Ardglass Dr., 7337-Merle Bruce Elliott to Chuong T. Nguyen and Ngoc Bich T. Pham, $400,000.

Cardinal Forest Lane, 9221, No. 32-Vawter and Fristoe Corp. to Larissa Nicole Jakubow, $283,500.

Fallswood Way, 7649-DLJ Mortgage Capital Inc. to John Alexander, $425,000.

Gunston Rd., 10601-Peter J. and Mary Ryan Egan to Stephan H. Nunn and Shannon K. Jarvis, $545,000.

Newington Rd., 6808-Robert Kevin and Linda M. King to Yohana E. Gipson and Paula Sakun, $1.07 million.

Samuel Wallis St., 8077-Alice V. Reid and Alice V. Hall to Hanan A. Saalmme, $500,000.

Tea Table Dr., 7714-Juan M. Harmon to Michael N. and Venette A. Wallace, $635,000.

Wolford Way, 7694-Jeffrey L. White and Barbara Adkins to Bill Tien and Trieu Huynh Hai Nguyen, $349,000.

MCLEAN AREA

Capitol View Dr., 7014-Christine T. and Charles K. Murray to Yasmine N. Zamani and Gavin Glakas, $1.26 million.

Crestwood Heights Dr., 8220, No. 109-Faraaz Syed Ali to Mustafa Zamani, $670,000.

Farver Rd., 6138-Davidson B. Lunger and Jacqueline A. Green to Arnold H. and Kimberly Buursink, $855,000.

Greensboro Dr., 8340, No. 722-Dennis James and Brenda Jean Mismas to Pammela and Estela Bernal, $375,000.

Greensboro Dr., 8360, No. 510-Reza Motarjem and Laleh Ghassemi to Marc A. Canada and Rachel C. Jacobovits, $375,000.

Hector Rd., 7027-Eugene R. Polzin Jr. and Mary P. Salmon to Jeffrey C. Pwu and Lun Han Yeh, $855,000.

International Dr., 1625, No. 406-Farhad Alavi to Mari Jana Oboroceanu, $459,000.

Lewinsville Park Ct., 7331-Glenn L. Palatini and Betsy L. Humphreys to Richard C. Altmaier and Paulette R. Altmaier, $700,000.

Lincoln Way, 1524, No. 110-Gerald G. Cherayil to Kevin K. and Neda Emad Azmoudeh, $225,000.

Matthew Mills Rd., 7205-Joshua and Mellisa Devore to Cho Sun and Meng Huang, $1.61 million.

Old Meadow Rd., 1800, No. 320-Robert W. and Patricia A. Dillon to Kamran Mihan, $450,000.

Ridgeview Cir., 4081-Alan R. Weil and Kathleen Murray Dietrich to Todd P. and Leslie W. Kostyshak, $1.14 million.

Sunny Hill Ct., 6501-Marcello J. and Beatrice A. Sommovigo to Donovan B. and Ann S. Moore, $539,725.

Tucker Ave., 6432-Stephen and Marian Shin to Noelle C. and John E. Dubiansky, $1.9 million.

Westwind Way, 1636, No. 164C-Tracey Schulman Goodwin to Eugene R. Polzin, $315,000.

MOUNT VERNON AREA

Battersea Lane, 3007-Michael Kent Collins to Richardo Creisstoff, $487,000.

Cooper St., 8215-Binh Luu and Mary Nguyen to Jose Antonio Araujo and Diana Jean Kim, $445,000.

Ferry Landing Rd., 4708-Keith Michael Elliott Jr. and Kevin Mark Elliot to Kenneth Brian Redding and Hora Salehziyabari, $470,000.

Gibbs St., 4001-Splendid Properties Investment Group Corp. to Towanda L. and Michael Love Moncrease, $535,000.

Marcia Ct. E., 4504-Greetings Virginia Home Improvements Corp. to Christopher R. and Sarah J. Lauck, $509,500.

Mount Vernon Cir., 9399-Christopher W. and Sally G. Hazard to Daniel and Wendy Gade, $960,000.

Pantano Pl., 8019, No. 20-Jeffrey W. Geurin to Deborah M. White, $140,000.

Rosemary Lena Way, 9175-Janet Martino to Katie Huynh and Tony Outsama, $741,000.

Steadman Pl., 4611-Jose R. Guevara and Rogelio B. Aguilar Garcia to Rudy O. Aguilar Guevara and Oscar A. Gevara, $425,000.

Woodhue Pl., 3960, No. 15-Vahid and Jeanne Majidi to Marlon E. and Rosibelia Mejia, $174,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Charlottesville Rd., 5407-William J. McMenamin Jr. to Deanna Jill Dockins, $440,000.

Heming Ave., 5624-Justin P. and Claudette C. Friedman to Cary Joseph Lepzelter and Teresa Secules, $452,411.

OAKTON AREA

Adel Rd., 10400-Jeremy J. and Emily C. Harlan to Kyle and Arianne Bozarth, $785,000.

Jerman Lane, 3119-Robert E. Nase and Bette J. Gawinski to Azita Yazdani and Amir Ataee, $750,000.

Oakton Terrace Rd., 10077-Kalle Ann and Francis Todd Culotta to Witold Pacheco and Mayen Candy Mayor Diaz, $284,000.

Stuart Mill Rd., 11617-Anke Langenbach and Steven Y. Hassler to Rebecca and Earl Johnson, $999,900.

Windsong Dr., 3104-Paul H. Hewitt and Dawnette M. Wilson Hewitt to Abbas Ahrabi and Masha Ghasemi, $1.33 million.

RESTON AREA

Bayfield Ct., 11756-Elisabeth A. Johnson to Megan R. Martin and Taylor D. Mills, $385,000.

Brown Fox Way, 12340-Geoffrey Zeldes to Stanley Richard and Catherine A. Manning, $665,000.

Cloudcroft Sq., 2434-Melissa Wunder to Afzaa Nathani, $316,970.

Glencourse Lane, 2101-Janet Ann Valentine to Mark and Beth O. Anton, $325,000.

Great Owl Cir., 11765-Jennifer Marye and Nabil Menane Aitoumeziane to Ann Louise Schachinger, $517,250.

Ivystone Ct., 11616, No. 5-Daniel J. Harr to Alexander R. Stanton, $279,000.

Links Dr., 11334-Robert L. and Nicole B. Wise to Cecelia C. and Nicholas J. Hart, $390,000.

Market St., 11990, No. 1913-William T. Dunn and Anne Marie M. Dunn to Elaine S. Ralph and Elaine S. Ralph, $1.2 million.

North Village Rd., 1583-Tadeusz W. and Vivian H. Lewis to John P. and Gabrielle D. Aucella, $959,000.

Panama Rd., 12324-Peter G. Poulos to Bakhski Dezfouli and Fatemeh Abniki, $532,500.

Purple Sage Ct., 12130-Joseph and Lais Guzik to Rick Elliot and Amanda Ruth Henry, $345,000.

Sagewood Lane, 1951, No. 230-Susan Caddick Canis to Joan and Kristina Rose, $120,000.

Stones Throw Dr., 11303-Samar J. Coury to Ehab Malaty, $1.27 million.

Sunset Hills Rd., 11800, No. 1025-Anne J. Hale to Taban Yazdani, $305,000.

Waterhaven Dr., 1686-Stanley S. and Patricia N. Hamrick to James A., Edward P. and Diane S. Devens, $589,000.

Windleaf Ct., 11405, No. 17-Michael A. Yemec to Kristin E. Maier, $355,000.

SEVEN CORNERS AREA

Arlington Blvd., 6001, No. 609-Anna Chelpon to William Michalski, $120,000.

Manchester St. S., 3100, No. 341-Jean A. and Karen J. Kaplan to Alex Anderson, $186,250.

Patrick Henry Dr., 3103, No. 110-Josephine T. Fu to Michael Medlej, $185,000.

SPRINGFIELD AREA

Arley Dr., 8706-Joseph F. Massimino to David and Mary K. Hanson, $640,000.

Chillum Ct., 8406-Benjamin E. Webb to Coung N. Pham and Tuyethanh T. Bui, $537,000.

Debra Lu Way, 6647-Geoffrey D. Yeowell to Michael Lee and Jacilyn A. Sellenrick, $428,810.

Forest Hunt Ct., 7409-Robert and Betty C. Panyik to Svetlana and Wael Felimoun Nassif, $466,000.

Giles Pl., 7201-Ru Ze and Chunhuan Li Zhao to Hermes B. Vera, Cesar J. Vera and Nestor A. Rendon, $585,000.

Hastings St., 7410-Renato G. and Renata Gustavo Lopez to Tai T. Do and Luy T. Pham, $423,500.

Jerome St., 6808-Gladys R. Yawornicky to Rolando Cordova and Diego Cordova Borda, $452,000.

Maritime Lane, 7512-Bank of New York Mellon to Michael Wingerd and Melissa Sullivan, $513,000.

Ridgeway Dr., 6833-Safia Yusufi to Nancy Lam Pope, Brice Pope and Saahid Jami, $480,000.

Serenade Pl., 6514-Timothy Gibbons and Maria Price to Kevin O. Schiewe, $510,000.

Villa Del Rey Ct., 6900-Yang Soon and Chun Lock Park to Luyen Thi Nguyen and Nhon Thach, $294,900.

VIENNA AREA

Berea Dr., 8421-Helen M. Freudenthal to Leo David and Lauren Allison Martinez, $595,000.

Browns Mill Rd., 10201-Anna Malinda Tant to Ronald J. and Jennifer G. Vance, $1.98 million.

Cobble Pond Way, 1281-Robert A. and Bonnie R. Kotz to Samir and Radhika S. Gulati, $1.16 million.

Druid Hill Rd. NE, 507-Marc and Laura Plante to Kenneth and Nichelle Nassif, $1.03 million.

Hillcrest Dr. SW, 1024-Christopher Matthew Garner and Cynthia A. Garner to Phyllis C. Meyer, $1.19 million.

Kentsdale Lane, 1914-Frederick R. and Mary K. Bellamy to Seth and Angela C. Waugaman, $965,000.

Madrillon Ct., 8144-Uday J. and Reena A. Shah to Ali Bayat, $810,000.

Paisley Blue Ct., 1718-Carol Ann and James Crawford Houtz to John C. Valdivielso and Kelly R. Vitrikas, $860,000.

Red Rock Ct., 1523-Kenneth D. and Tammie Michele Jones to Lauren Floyd, $725,000.

Stone Hollow Dr., 2777-Monica Borowicz McGee and Monica I. Borowicz to Connor F. Duffy and Sarah N. Thorne, $455,000.

Windover Ave. NW, 303-Margaret E. Wiermanski and Robert E. Haverkamp to Alfred and Sally Quenneville, $1.05 million.

WEST SPRINGFIELD AREA

Millwood Dr., 8440-Abdirazak A. Dirie and Qali S. Farah to Pablo Reyes Gomez, $469,000.

Shamrock Ct., 8908-Hector E. Malpartida and Karen M. Cantor to Sandra L. Peterson, $385,000.

Vancouver Rd., 6912-Larry D. and Mary M. Mark to Wang Ying Liu, $450,000.

Fairfax City

Farrcroft Dr., 3870-John S. Hsu and Virginia Jane Chin to Hui Qian and Jun Li, $790,000.

Linden St., 4205-Charles J. and Michelle C. McSoley to Mark David and Eva Marie Armour, $645,000.

Richard Ave., 3812-Paul Robert More and Sofia Thu Ba Thi Phan More to Armand Rene and Mariela Curet, $429,900.

Viognier Terr., 10702-Pulte Home Co. Corp. to Joseph A. and Anne N. Schmidt, $808,670.

Falls Church

Falls Church

Gundry Dr., 302-Dean Patterson to Kamal Mark Kawar, $232,000.

Jefferson St. E., 108-Francois G. and Christine M. Bernardeau to Kevin C. Bradley, $915,000.

Marshall St. W., 106-Rachael Ann Owlett and Christopher McKay to Matthew and Ashley Millard, $921,000.

West St. S., 209-Linda J. Goggin to John E. and Lynda E. Walters, $306,800.