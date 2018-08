Fairfax County

These sales data recorded by the Fairfax County Department of Tax Administration were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Belle View Blvd., 1511, No. A1-Daniel R. Korwan to Gabriella G. Gadson, $239,000.

W Wakefield Dr., 6715, No. C1-Michael J. and Kelly E. Fanizzo to Thomas M. and Jean P. Leddy, $210,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Apple Tree Dr., 4522-John and Elisabeth Gloster to Zachary Alexander Marion and Jacqueline Vail Martin, $425,000.

Castle Bar Lane, 5426-Sharon Cook Macinnes to Cynthia M. and Kevin A. Brown, $670,000.

Ellingham Cir., 6964, No. 84-Joseph M. and Jill R. Landon to Nicholas Stockdale, $269,000.

Gentele Ct., 6325-Michael W. and Rebekah E. Anderson to Nathaniel B. and Danielle E. Bush, $453,300.

Heatherwood Dr., 6051-Martin Herbert and Mae Nakamoto to Kris Alan and Laurie Cynthia Rogers, $474,000.

Langleigh Way, 6534-Michael R. and Gabrielle S. Merhar to Muneeza Mehmood Alam and Hussain A. Shah, $420,000.

Mary Caroline Cir., 6910, No. K-Faiz Shakir to Nicholas Faria, $299,500.

Old Carriage Dr., 6543-Laurie M. Laychak to Raymond Rei Yang Chai, $350,000.

Roxann Rd., 7104-Janina M. Cikotas to Paul R. and Emily Black, $610,000.

Towchester Ct., 7458-Donald R. Murrell and Deonna R. Reyes to Datoya M. Taylor and Avery Curtis, $425,000.

Wexford Pl., 7509-Justin A. and Sarah E. Petrick to Heather D. Mackinlay, $475,000.

ANNANDALE AREA

Accotink Dr., 8112-Greendale Estate Inc. to Timothy Mitchell Robison and Jaimie Ternes, $420,000.

Americana Dr., 4913, No. 206-Myoung Suk Kim to Linda Tsi Le, $165,000.

Chapel Dr., 8705-James C. and Mary R. Witham to Stuart I. and Catherine F. Howard, $635,000.

Ethel Ct., 3430-Robert Scott and Sandra M. Hersh to Jeffrey S. and Rachel A. Puffer, $642,000.

Ivymount Ct., 4360, No. 41-Hong Chong Kim to Philip Hyuksooo Kwon and Ester Kyung Hee Kwon, $180,000.

Madeira Pl., 7461-Huong T. Nguyen and Huy Hoang Ho to Luan Van Nguyen, Hong Nguyet Thi Nguyen and Toan Kim Nguyen, $485,000.

Oak Hill Dr., 4107-Helen L. Mullins to Arturo and Melby Teresa Melendres, $475,000.

The Midway, 8235-Karen A. Snyder to Daniel Min Seok Kim and Rachel M. Jang, $705,000.

Woodburn Rd., 3372, No. T2-Leonida Denny to Scott and David Braaten, $199,990.

ARLINGTON AREA

Dickerson St. N., 3814-Chesterbrook Homes Corp. to Robert D. and Regina S. Gramss, $2.2 million.

BAILEYS CROSSROADS AREA

George Mason Dr. S., 3701, No. 1618N-Drew M. Dillworth and Kevin Rohalmin to Yan Schall, $175,000.

Larchwood Rd., 3912-John Edward Bohner to Lisa Dubois Headley, $353,150.

Leesburg Pike., 6147, No. 603-Ala Abed and Anas Abed Rabbo to Blanca Haydee Jimenez, $160,000.

Seminary Rd., 5505, No. 1806N-Jorge A. Caamano to Michael Y. Eyassu, $247,000.

BURKE AREA

Broken Oak Pl., 9145, No. 84-Steven P. Philbin and John Michael Simon to Laura K. Biederman, $279,900.

Oakshore Ct., 5713-Kathryn E. McAdoo to Melissa Pauley, $406,000.

Sassafras Woods Ct., 10242-Crystal D. Henry to Young Sub Song and Nami Kim, $320,000.

Windward Dr., 6132-Louise B. Ludwig to Wesley Jay and Jennifer N. Burkhalter, $465,000.

CENTREVILLE AREA

Battery Ridge Lane, 14517-Ebrahim Nasiri Moghaddam and Ebrahim Jadidian to Murtaza Bahrami, $310,000.

Bull Run Post Office Rd., 6711-Roy and Patricia Holcomb to Jose Emilian Vasquez Argueta, Julio C. Garcia Palacios and Jose E. Vasquez, $646,000.

Chestnut Hollow Ct., 6030-Jeffrey J. and Gay L. Affuso to Floriana Fodera, $303,000.

Connor Dr., 13357-Stewart and Faith Ferencz to Naqib and Anita Dehkan, $179,000.

Eddy Ct., 14546-Kelly M. and Kelly Marthene Haney to Justin Houghton, $389,900.

Golden Oak Rd., 14511-Sherri L. Lee to Soo M. Kim and Sung W. Jung, $200,000.

Hartwood Lane, 6802-Richard L. and Rita C. Dailey to Ian E. and Amy M. Heiman, $695,000.

Kentwell Cir., 15408-Robert C. and Geraldine J. Lightburn to Tae Heon and Susanne Kang, $1.01 million.

Lynhodge Ct., 14820-Jung Moon Park and Jae Suk Jang to Jung Hoon Song, $290,000.

Round Lick Lane, 14369-Thomas Delano and Frances Victoria Blair to Amy L., John P. and Alice Ann Fisher, $589,875.

Stillfield Pl., 15152-William W. Jeffries and Amy S.P. Jeffries to Steven William Hersem, $715,000.

Stream Pond Ct., 5817-Christopher Butkus and Jeffrey Denniston to Amadu W. Jalloh and Roberta Boyce, $370,000.

Travis Edward Way, 5106-Son Cha Lee and Keae Crowley to Philip Allen Kim, $275,000.

Wicker Lane, 6078, No. 166-Yufei Wu and Grace Zhiyan Liu to Khai Tran, $373,000.

CHANTILLY AREA

Beaujolais Ct., 13822-Alexander J. Roganti to Minh Phuc Do, $196,000.

Lightfoot St., 3810, No. 306-Yaqoob H. and Afshan Ashai to Lechen Li, $245,000.

Quiet Brook Ct., 4504-Michael S. and Christina M. Dingman to Mai Huong Thi Nguyen, $720,000.

CLIFTON AREA

Forest Run Dr., 6029-Stephan Willett and Anastasia Kitsantas to Noah D. and Lora Meade Mullins, $646,000.

FAIRFAX CITY AREA

Adare Dr., 10931-Eleanor Blanche Wise and Jerry Mac Cottrell and Eleanor Blanch Wi to Iris S. and Juan F. Correa, $614,900.

Beacon Grove Cir., 4496B-Heather L. Weiss and Heather L. Brown to Brett and Maria Carlson, $429,999.

Broadwater Dr., 10817-Richard C. and Julie B. Brannan to Erin Weireter and Robert Lee Davis, $630,000.

Cavalier Landing Ct., 11594, No. 702-B-Terrance G. Hunter to Ravi and Sailaja Karnam, $385,000.

Commonwealth Blvd., 9712-Keith and Dawnella Simmons to Jim Blaylock, $525,000.

Cranebill St., 11464-NVR Inc. to Lixin Wang and Lingling Zhuang, $1.06 million.

Doveville Lane, 4112-Stephen M. and Julia L. Kurtz to Hang Soo Kim, $590,000.

Fair Stone Dr., 4421, No. 102-Michael F. Lighthiser to Antonio Castro, $210,000.

Foxfield Lane, 3831-Edward A. and Jean Harris O’Malley to Farshad Ferdowsi and Maryam Hosseinoun, $449,000.

Goldenwave Ct., 3156-NVR Inc. to Eric and Anne Zack, $902,279.

Hall Dr., 9219-Steve Gallo and Curtis Brown to Oscar E. Correa Salinas, $659,000.

Kingsbridge Dr., 9710, No. 1-Bahman Zahedi and Nikoo Faghih to Kamyar Zangeneh, $195,000.

Macduff Ct., 5564-Phuong Thanh Pham to Van Thanh T. Pham and Quang V. Pham, $350,000.

Millbranch Pl., 9303-Marcel Scioville and Kendra Sand to Eric and Mary E. Fleming, $460,000.

Park Dr., 11323-Vilma M. and Lorenzo Gunn to Murat Mungan, $1.06 million.

Silent Valley Dr., 3032-Jean Pierre Auffret to Ian and Kara Yost, $441,888.

Stockwell Lane, 9601-Barbara K. and Robert A. Hyduke to Sky C. Kim, $622,700.

Sudley Ford Ct., 3722-Sean Conlon to David and Holly Scudero, $321,500.

Thomas Brigade Lane, 4326-Premkumar R.M. Chindepalli and Chandrakala Putta to Xiaoxiao Zhu and Xin Zhou, $475,000.

Wedgeway Pl., 12125-Young O. and Chung M. Paik to Gueorgui Hristov Gitchev and Louise Gitcheva, $400,000.

Whisper Willow Dr., 5103-Linda Elabassi to Teresa and Juan Pablo Camacho, $760,000.

FAIRFAX STATION AREA

Argent Cir., 8312-Lertchai and Kanitha Saleetid to David and Jennifer Swasey, $630,000.

FALLS CHURCH AREA

Emma Lee St., 2812, No. 303-Shueh Jang and Lee Ping Pian to Stephen Taylor Stanis and Victoria Lynn Pacheco, $335,000.

Lakeside Village Dr., 7604-Christopher J. Tousley to Rahul Khetrapal, $351,500.

Taney Lane, 3235-Patricia B. Ferrufino to Eloy F. Lopez Zeballos, $461,000.

32nd St., 6522-835 Elden Street Corp. to Thomas C. and Kimberly H. Jonson, $1.47 million.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Cartbridge Rd., 2258-Cynthia H. Dormont and Cynthia V. Juvan to Ayesha Hussain, $575,000.

George C Marshall Dr., 2230, No. 1210-Christie Kim Lee and Christie S. Kim to Hua Xu, $245,000.

Haycock Rd., 7025-Bryan S. Sinquefield to Jaclyn Corona, $429,000.

FORT BELVOIR AREA

Point Replete Cir., 7102-Neil C. Arnold to Reinaldo Mas Gonzalez, $510,000.

FORT HUNT AREA

Ridgecrest Dr., 7612-Evg RFT Ventures Corp. to Herbert and Gillian Carlisle, $1.71 million.

GREAT FALLS AREA

Arnon Chapel Rd., 9693-Bank of New York Mellon and Bank of New York to Chad and Megan Parker, $1.02 million.

Holly Creek Dr., 934-Paul N. and Flocy M. Jacob to Homin and Beverly Sehhat, $765,000.

Sterling Montague Dr., 9100-Michael T. and Tristan N. Anderson to Brandon J. and Ann L. Royal, $800,000.

HERNDON AREA

Alan Shepard St., 3122-U.S. Home Corp. to Mithil Poondla and Ramya Mithil, $628,879.

Builders Rd., 12730-William Howard and Valerie Beth Ober to Richard Klair and Polly F. Jackson, $400,000.

Centre Park Cir., 12953, No. 118-Zachary S. and Melissa P. Watkins to Jessica L. Menosaba, $275,000.

Fillmore St., 524-Frances A. Zuck to Peter F. and Jennifer Joeyen Waldorf, $445,000.

Highcourt Lane, 2100, No. 103-Andrew Yuwen Ju and Yen Wang to Albert L. Eillis Jr., $258,000.

Nathaniel Chase Lane, 659-Guy L. and Teri M. McCandless to Robert G. Joseph and Diane S. Josehp, $545,000.

Pelmira Ridge Ct., 13125-Benjamin and Karina Cote to Mian Abdulrauf, Shazia Rauf and Mian Rauf, $648,000.

Rounding Run Ct., 3239-Shirley Quesada to Khurram Lone, $645,000.

Southington Lane, 11579-Matthew and Rosemary Nicoletta to Kenneth M. and Jennifer N. Sypal, $720,000.

Terrymill Dr., 12623-James Charlton Graves and Stuart Wyatt to Camden and Bethany M. Seiler, $485,000.

Worchester St., 517-Yahne Miorini and William Oliver Harris Jr. to Jay Javad Banaei, $410,000.

HUNTINGTON AREA

Medallion Ct., 5692-Douglas W. and Brittany E. Reed to Travis G. and Melinda M. Galey, $425,000.

Mount Eagle Dr., 5901, No. 903-Frederick Edgecombe to Cynthia M. Pearson, $230,000.

Mount Eagle Dr., 5904, No. 1209-Bonnie Daniel to Vincenzo Giannelli, $245,000.

HYBLA VALLEY AREA

Fairchild Dr., 7403-Ben Fenuku to Daniel Ikhayere Ojeifoh, $335,000.

Huntington Grove Sq., 2908-Katie N. Borcuk to Kyndra Middleton, $450,000.

LINCOLNIA AREA

Bismach Dr., 5614, No. 201-Blanca E. Carcamo to Ben Vong, $210,000.

Edsall Rd., 6301, No. 211-Ashley Bacon Ward to Sean J. McCoy, $269,000.

Linmar Ct., 4604-1241 N. Utah St. Corp. to Giovanna Herbas Lazarte and Aldo F. Salazar, $488,000.

LORTON AREA

Amsterdam St., 9814-Shazia Iqbal to Ramiro and Anna L. Maya, $620,000.

Fascination Ct., 8980, No. 416-Jean W. Senseman to Gayle A. Tomasetti, $408,111.

Gunston Woods Pl., 7945-Shannon Rae King and Shannon Paschall to Samantha Nicole Sheffeel Goldstein, $393,000.

Koluder Ct., 8552-Christopher B. Gallagher to Alicia Cummings and Edward Kim, $295,000.

Sallyport St., 8369-Van Metre Homes at Liberty Corp. to Jieming and Jian Shen, $680,000.

MCLEAN AREA

Bellview Rd., 1031-Versailles Custom Homes and Developments to Sridhar Chadive, $3.27 million.

Dumbarton St. N., 3941-Shahrokh Soltani to Joseph P. Vitale and Maria A. Diaz, $3.15 million.

Espey Lane, 6933-Allen Scott Harris and Beth Anne Kirksey Harris to Abdul Fatah Jaroudi and Alexandra Christina Mims, $800,000.

Greensboro Dr., 8360, No. 817-Levi A. and Abby I. Sorrell to Nichole S. Williams Miller, $355,000.

La Salle Ave., 1641-Bryan Joseph and Jozarah Ontimare Custodio to Ethan Winghung and Andrea Marie Lo, $840,000.

Lincoln Way, 1501, No. 301A-Shiva and Hydar Mostafaei to Anne A. McMurry, $368,900.

Live Oak Dr., 704-Le Anh Vu and Hoang T. Ha to Humair and Gohar Sadaf Qureshi, $1.16 million.

Noble Dr., 6428-Daniel K. and Mary Lenze Acton to Angela and Brian Kennedy, $1.05 million.

Old Meadow Rd., 1808, No. 301-Tara Elizabeth Christiansen and Tara E. Wiedeman to Savraj Singh, $245,000.

Spring Gate Dr., 1600, No. 2106-Brian S. Baran to Mehrnegar Megan Teymorian, $275,000.

Westwind Way, 1749, No. 40-Bo Jiang to Elias Attal, $357,000.

MOUNT VERNON AREA

Blowing Rock Rd., 8331-Kathryn R. Hall and James H. Dapper to Adam Nevin Stroup and Elisabeth Susan Ortner, $605,000.

Frye Rd., 8008-Amanda L. Serjak and Michael A. Capuzzi to Rosa A. Ayala and Domingo P. Pacheco, $390,000.

Needles Pl., 3811, No. 13E-Domingo Pacheco and Rosa Ayala to Julio Cesar Guadarrama Torres and Leopoldo M. Abrego Quintanilla, $198,000.

Walutes Cir., 8886-Ruth Lee and Steven Howard Perlstein to Benjamin B. Yan, $126,300.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Inverchapel Rd., 5220-Hieu V. Nguyen and Vuong Do to Reto and Laurie Ann Weber, $563,000.

Leewood Forest Dr., 7004-Daniel J. Gonsalves and Tracy A. Stuba to Erasmo Majano Torres, Jaime Enrique Lazo Robles and Sandra Yaneth Majano Moreno, $390,000.

Victoria Rd., 8918-Smith Family Construction Corp. to Erik J. Schroeder and Kathryn E. McAdoo, $562,500.

OAKTON AREA

Bushman Dr., 10300, No. 104-James J. and Betty D. Kirchner to Christabel Ann Raspa, $337,000.

Granite Creek Lane, 10347-Katie A. Niles to Preston Blaine and Elizabeth Rose Fitzgerald, $437,650.

Miller Heights Rd., 3318-S. Ted and C. Linnea Nelson to Joyce Yung Lee, $814,000.

Sorrel Ridge Lane, 11219-James E. and Linda A. Masterson to Joshua J. and Amy C. O’Brien, $1.09 million.

RESTON AREA

Ascot Way, 1700-Dino and Deborah P. Piscione to Rishi Sanghavi, $253,000.

Brown Fox Way, 12384-Pu Gao and Yingxin Hou to Santosh S. Narayankar and Shruti Sinha, $651,000.

Church Hill Pl., 1445-Danny J. Reachard to Anna S. Horvath, $298,000.

Fieldview Dr., 1159-George E. and Barbara K. Barlow to Anthony Moawad, $1.18 million.

Great Meadow Dr., 11415-Jared and Rachel Butler to John David Irons and Monica Mason, $675,000.

Harbor Ct., 11118-Nancy C. Burke to Casey Menish, $450,000.

Karbon Hill Ct., 11721, No. T2-Kiwon Yang and Lucas Dias Magalhaes to Daniel Phan and Angelina Huynh, $245,000.

Market St., 11990, No. 1416-Lynn M. Cox and Lynn M. Ramsey to Osra Hashemi, $450,000.

Murray Downs Way, 1332-Massoud and Afsaneh Mameghani to Amirali Pouladi and Setareh Rafat Pei, $720,000.

North Point Dr., 1509, No. 6-0203-U.S. Bank and Banc of America Funding Corp. to Alexey Lebedinskiy, $274,000.

Pavilion Club Way, 1309-Thomas R. and Salena J. Day to Scott F. Meese and Donna B. Meese, $765,000.

Stoneview Sq., 11617, No. 73-Taha Essam Khanchi and Taha Abdulghafoor to Hussein Ali Al Aaragy, $194,000.

Sundance Dr., 1740-Austin Stran Wagner to Jerome and Tracy L. Boettcher, $377,500.

Valencia Way, 1634-Robert J. Riendeau to Shirali R., Rajiv C. and Sujaini R. Shah, $415,000.

Whip Rd., 12007-Shokouhazam Khazeni to Dennis M. and June C. Ferrara, $725,000.

SEVEN CORNERS AREA

Carolyn Dr., 6417-Michael J. and Barbara Yates to Jason D. and Laura R. Wittenbach, $545,000.

Willston Pl., 2914, No. 301-Madina Buck and Raziya Ilyussizova to Lindsey Mchann, $151,500.

SPRINGFIELD AREA

Bristol Square Ct., 7727-Gary L. and Rebecca G. Stradling to Hung Vietdam Le, $410,000.

De Arment Ct., 7955-Francis S. and Sherry M. Iriarte to Jeffery M. Power and Karen L. Kufta, $405,000.

Gralnick Pl., 7616-Michael Finch and Christie Sue Cable to Elmer and Nora Marcos, $700,000.

Irene Ct., 7504-Larry J. Pawlowski and Yanghee A.M. Choi Pawlowski to Moses I. and Alexis B. Osemwegie, $560,000.

Powderbrook Lane, 8082-Pandu Soprey and Renu Aggerwal to Ahmet Solak and Hulya Tunc, $410,000.

Spring Tree Dr., 7430-Sobhi Dimachkieh and Marlene Abi Lahoud to Erik Grier Horton and Sumiye A. Jarreau Horton, $400,000.

Utica St., 7029-Wade James Kirdahi to Katherine Anne Marie Kirdahi and Renko R. Hardison, $430,000.

VIENNA AREA

Hicks Dr., 1704-Kimberly C. Haggerty and Charles F. Harner to Cynthia C. Hoogland, $740,000.

Laurlin Ct., 9505-Marybeth S. and Michael J. Kelley to Irina S. Dolinskaya and Fernando T. Tavares, $860,000.

Nevar Ct., 1757-Kenneth M. and Jennifer N. Sypal to Michael and Ashley Relvas, $810,000.

Prelude Dr., 1820-Elaine Roehrich to Ahmed and Debrah L. Aly, $771,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Brentford Dr., 6418-Kent W. and Suzanne S. Huff to Randal Lynn Mock and Grace R. Romeo Mock, $470,000.

Harrowgate Cir., 7811, No. B-Sandra L. Peterson to Katherine E. Fairbanks, $205,900.

Shaundale Dr., 6384-Fouad Moumen and Fouad Mohamed to Hesham F. Moumen, $385,000.

Tory Rd., 8213, No. 146-Michael P. Pastula to Caroline Evey, $252,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Hill St., 3820-Smith Family Construction Corp. to Allison L., E. Scott and Lisa A. Toler, $525,000.

Mosby Woods Dr., 10132-Gwendolyn C. Jerabek to Pearl Ramoutar Jackson, $196,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Spring St. S., 403-Marlene E. Fox McIntyre to Georgia Ioannis and Ioannis Papadopoulos, $255,600.