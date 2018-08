Fairfax County

These sales data recorded by the Fairfax County Department of Tax Administration were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ALEXANDRIA AREA

Cook St., 3902-Wells Fargo Bank to Mohammad and Kawsar Ali, $714,034.

ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Radcliffe Dr., 6843-William Vladimir and Maria Montes to Briana L. Fidelholtz, $330,000.

Wakefield Dr., 6641, No. 906-Canyon Oaks SS Corp. to Christopher Lopez, $155,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Brindle Heath Way, 6864, No. 205-James A. and Jamie B. Luerssen to Renato Tapiru Nicolas Jr., $259,000.

Desiree Ct., 6608-Brian R. and Tiffany Whisler to Aleksandra Stefanovska, $475,000.

Franconia Forest Ct., 6200-Colin and Tran McKay to David Ramos, $482,400.

Governors Crest Ct., 3378-Anna Chenoweth and Christopher A. Giordino to Stephen K. Herbert and Anne W. Sylvester, $649,990.

Kimberly Anne Way, 5954-Stanley John Germain to Tessy Sara Thomas and James Clifford Ritchie IV, $305,000.

Locust Leaf Lane, 7851-Kimberly D. Tello to Clinton Levi Boit, $559,900.

Nice Pl., 6401-Payal J. and Jimil N. Patel to Nabil Tahan and Elham Altaf, $510,000.

Paulonia Rd., 6110-Samuel James Ary to Orlando Soto Moya, Mario Moyo and Mabel S. Soto, $445,000.

Stegen Dr., 6123-Richard Reiss to Mario Alberto Morales and Alisa Miller, $800,000.

Valley View Dr., 5797-Joshua E. and Crystal L. Hansen to Qiong Jiang and Nanping Liu, $763,000.

Woodlake Lane, 6007-Paul D. and Jannie K. Delacourt to Kevin Alan and Martina Joanne McDonough, $746,500.

ANNANDALE AREA

Bristow Dr., 4916-Mary Breslin and Fred B. Warren and Wanda Archer Warren to Thuan T. and Phuong T. Tran, $497,900.

Donnybrook Ct., 7728, No. 204-Solange J. Maclean and Mark Christian Binda to Hung Van Nguyen and Hanni Thi Hoang, $185,000.

Kingston Dr., 4704-Vernice V. Fulmer and Vernice C. Vaughn to Patrick Desmond and Gwendolyn V. Purtill, $570,000.

Millcreek Dr., 3922-Carroll E. and Lois E. Fritts to John J. and Lissandre H. Kenkel, $580,000.

Red Fox Dr., 5020-Karen K. Giunta to David F. and Stephanie G. Nadasi, $595,000.

Van Walbeek Pl., 4919-Victor Tran to Jong Lee and Ching Chao, $400,000.

Woodburn Village Dr., 3328, No. 32-Allison L. Morrow to Debra A. and Richard W. Mortland, $210,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Blair Rd., 3543-Ajibola N. Robinson and Mary Clune to Victor Raul Camacuari and Mirian Aracely Vasquez Perez, $485,000.

Lacy Blvd., 3607-Ronald W. and Stanley E. Hall to Tri Minh Pham and Aunlaya Prasong Ngean, $373,050.

Leesburg Pike., 6143, No. 502-Christopher James and Shristhi Dudley to Michael Holsten and Teresa Ferrari, $196,000.

Madison Watch Way, 3682-Matthew K. Monaco and Abigail E. Kessler to Nicholas and Emily Pagano, $510,000.

Seminary Rd., 5501, No. 2007S-Cathia Geller and Cathia Behpour to Walter De La Vega, $276,500.

Seminary Rd., 5575, No. 116-Mishaw Cuyler to Charles Channon, $282,000.

BURKE AREA

Capella Ave., 6235-Fawad Muslim and Sameh A. Panah to Alexandra M. and James McComb, $650,000.

Hickory Tree Ct., 9206, No. 5C-Shengjian Yan to Chadwick Morgan, $295,000.

Meyers Landing Ct., 6030-Marjorie E. Slack to Bret F. Williams, $365,000.

Rapid Run Ct., 5632-Brothers Three Partnership to Moushaline Asmeron, $383,999.

Walthorne Ct., 9716-Catherine M. Laing to Justin Hacker and Helen Hong Nguyen, $627,500.

CENTREVILLE AREA

Avocado Ct., 14370-Pamela R. and David M. Carlson to Soo M. Kim and Sung W. Jung, $214,000.

Brittney Elyse Cir., 5150-Hantek Investments Corp. to David D.and Vinh Q. Nguyen, $300,000.

Clay Pipe Ct., 6249-Soon Nam Chun to Kyeong Jae Lee and Mal Soon Song, $410,000.

Eagle Button Ct., 14214-Ravi and Deepali Shetwal to Diana L. and Billy Chou, $379,900.

Generals Ct., 6362-Cesar A. Bachmann to Seockewon Kim, $369,900.

Green Park Way, 14768-Eliza E. Parham to Mark and Amand Raposo, $300,000.

Lavender Mist Lane, 13679-Tony Moonsang and Moon Sang Lee to Chloe Minseung Kim, $459,900.

Netherton St., 6071-Kevin J. and Jennifer L. Midkiff to Hiep Van and Anna Phyong Nguyen, $265,000.

Red River Dr., 14097-Samuel J. and Lisa M. Rozier to Iryna and Mark Passerini, $405,000.

Starry Night Lane, 15019-Jack T. and Nancy J. Passante to Scott Alan Vander Hamm and Joanna Sue Vander Hamm, $1.1 million.

Tanners House Way, 14016-Moon Soo Jun to Chong Keun Gwak, $486,900.

Turin Lane, 14481-Frederick H. Chandler Jr. to Emily A. and Hue A. Huynh, $223,000.

Winding Woods Dr., 5135-Erick and Debra Smith to Salik Ram Dulal and Sapana Thapa, $415,000.

CHANTILLY AREA

Galesbury Lane, 4415-Robert J. and Melinda Mariner Sloan to Randall G. and Karen A. Schmidt, $614,900.

Sulser Pl., 4152-Fazeera P. Ismail to Thach V. and Diana D. Le, $570,000.

CLIFTON AREA

Tiffany Ct., 7718-Robert Myles and Maryellen Walsh Silsby to Jennes Bergeron Simler and Gary Warren Schuerfeld, $780,000.

FAIRFAX CITY AREA

Baccarat Dr., 9518-Oscar H. and Barbara B. Wiygul to Michael B. and Rebecca W. Mezny, $525,000.

Braeburn Dr., 4226-Benjamin Jung and Emily Van De Ven to Mohammad Salem and Zarmina Helali, $616,250.

Carisbrooke Lane, 4676-Sang Ho and Kinam Yoo to Hou C. Wang, Tina T. Nguyen and Tina Wang, $595,000.

Claridge Ct., 5211-Gregory F. and Jane F. Nelson to Christopher D. and Elicia Brooks, $580,000.

Cortez Ct., 11003-Sidey Timmins to Andrew Brian and Leonarda Salazar, $497,000.

Espana Ct., 2929-MSM Properties Corp. to Maire Grace Patterson and Bharat Chandu, $495,000.

Faraday Ct., 5202-Daniel D. Smith and the Mary Ann Knauss to Dana Marie and Robert Martin Wolfson, $515,000.

Gilbertson Rd., 4418-Elizabeth Mary Smith to Gary L. and Catherine F. Spivey, $543,000.

Heron Ridge Dr., 12756-Dong Ho Park and Soon Hye Choi to Ibrahim Khamis, Maisoun Haj Ibrahim and Reem Khamis, $520,000.

Keefer Ct., 3727-Tyler and Jenni Freiheit to Christopher M. Masterson and Amber Lee N. Biron, $405,000.

Lee Jackson Memorial Hwy., 12903-Stephanie Jones to Mary M. Ahlijanian, $224,000.

Market Commons Dr., 4490, No. 313-Jason A. and Laura B. Hatala to Allison Marie Larkins Sebastian, $330,000.

Myrtle Leaf Dr., 5116-GTL Properties Corp. to Kiran Kumar and Gayatri Mantrala, $785,000.

Pergate Lane, 4301-Venkatesh Maninarayanan and Meenakshi Trichur Ramasubramanian to David Edward Cusin Kettner and Rafaela Da Conceicao Otoni, $550,000.

Prosperity Ave., 2655, No. 201-Helen Park to Alan Cai, $397,000.

Saint Cloud Ct., 9822-Sara Fellman and William Skerpan to Nicholas Joseph Schmitt and Sarah E. Kane, $443,000.

Stevebrook Rd., 9526-Catherine Brayer Schneider to Brent and Lisa Goodwin, $607,750.

Strong Ct., 12301, No. 559-Robert P. Sivit and Sonia Sivit Valdizan to Maurice John and Edna Carr Eckel, $270,000.

Swanee Lane, 2885-Cecilia A. Hodges to Broderick L. Green and Alva R. Roche Green, $835,000.

Waterloo Lane, 3072-Kevin H. and Kazusa Wagner to Paul and Quyen Hoffman, $598,000.

Whisper Willow Dr., 5006-Edwin E. and Jacqueline D. Whang to Carolyn P. and Matthew D. Lichstein, $725,000.

Wood Wren Ct., 9904-Colleen J. Bollin to Nicole L. and David C. Anderson, $380,000.

FAIRFAX STATION AREA

Meadow Edge Terr., 8618-Martin J. and Shirley White to Paymon Jaghory and Tahmina Yasini, $825,000.

FALLS CHURCH AREA

Annandale Rd., 2838, No. 236-Dae You Kim and Dae Yim Kim to Gary Jifeng Wu and Julie Qiang Zhu, $146,000.

Cedarbrooke Ct., 6905-Jesse R. and Luz M. Heath to Adam P. and Christy M. Woodruff, $707,000.

Kenfig Dr., 6908-Brent P. Blalek to David Wilson and Jeni Marie Parker, $442,000.

Mount Daniel Dr., 6920-Asr Designer Homes Corp. to Allen and Glaudia Marcela Dubose, $1.2 million.

Skelton Cir., 8174-Fido Investments Corp. to Teresa J. Lynch, $630,000.

Whitcomb Pl., 2308-Michelle and Karen A. Komar to Sanjeev K. Singh and Pushpinder Dhillon, $775,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Brittany Parc Ct., 7606-Robert C. Konigsberg to Mary Patricia Harper and Vincent Paul Harper Jr., $949,000.

George C Marshall Dr., 2230, No. 213-Soon Ai Oh and Susie Pham to Christopher M. Weir, $305,000.

Griffith Rd., 1928-Jose Soares to Kellie and Michael Kirstein, $1.3 million.

Kirby Ct., 6628-Focal Point Homes Corp. to Xing and Huijun Zhou, $900,000.

Savannah St., 7614, No. 14-Ying Lowrey and Yong Liu to Rolando D. and Guadalupe Ramirez, $198,000.

FORT HUNT AREA

New Market Rd., 7924-Ellis E. Burroughs Jr. to Patrick F. and Patrick Dewey, $505,000.

William and Mary Dr., 2212-James and Linda D. Etchechury to Patrick A.R. Burson and Dawn A. Burson, $759,000.

GREAT FALLS AREA

Donmore Dr., 214-Jean D. and Jean Reimers to Thomas and Keren Elizabeth Dolan, $1.3 million.

Hollyview Dr., 11782-Bruce K. Worden and Kathryn A. Plowitz Worden to Amanda G. and Luke A. Rooney, $810,000.

Wynfield Woods Dr., 10506-Golnar Boroumand to Scott A. and Alisa Broadbent, $1.38 million.

HERNDON AREA

Bond St., 1231-Amrit Pal Singh Mangat and Paramjit Kaur Mangat to Jasvir Singh and Jaspal Kaur Virdi, $125,000.

Centre Park Cir., 12925, No. 304-Neil J. Muranaka to Reid Kasprowicz, $282,000.

Devon St., 1109-Eddie R. and Amy C. Hughes to Jeffrey Allen Kline, $422,000.

Forty Oaks Dr., 1333-Gustav F. and Leanne C. Anies to Helen P. Fish, $500,000.

Margaret Thomas Lane, 12461-Evg SSB Ventures Corp. to Mohammad S. Alharbi, $1.36 million.

Ox Rd. W., 2647-Jerry Burton Nance to Wendy Kay Spradlin, $156,532.

Redwood Pl., 850-Kinnaleth Veizaga to Chirag N. Kapadia, $416,000.

Sandbourne Lane, 2547-Cesar A. and Katrin H. Picco to Samuel E. Biesenbach and Jillian L. Beach, $354,000.

Tayloe Ct., 3242-Christie L. Snider to Davinder and Rupinder Hira, $306,500.

White Barn Lane, 13609-Mohamad J. Alhashish to Ruth Lucila Barry, $480,000.

HUNTINGTON AREA

Blaine Dr., 5879-William F. Sanford and James R. Harrison to Deborah Duckworth, $329,900.

Huntington Ave., 2059, No. 1012-Colete Lafuente to Darren Paul Fazzino, $185,000.

Mount Eagle Dr., 5903, No. 107-Cynthia M. Pearson to Sherree Blair, $226,500.

Victory Dr., 2316-Carolyn K. Weeder to Reza Nikpourfard, $305,000.

HYBLA VALLEY AREA

Fordson Rd., 7817-Blue Financial Corp. and Kam Construction to Trevva L. and David E. Barr, $799,000.

Parsons Ct., 7231-Janice F. Pritchett to Aaron J. Smith, $311,000.

LINCOLNIA AREA

Asbury Ct., 5605-Richard T. and Diane Howell Evans to John Robert Miller and Beth Anne Klein, $489,000.

Chieftain Cir., 5308-Beverly A. Uzzelle to Justin R. and Amy Chung Wilson, $450,000.

Indian Run Pkwy., 6330-Houzzbuyer Corp. to Marcelo W. Daza and Laisa Daza Obando, $422,000.

Phyllis Lane, 6331-Antov V. Dvorichtchine to Simret Berhe and Samuel Tecle, $422,500.

LORTON AREA

Endicott Pl., 9020-Steven Troncone and Frances M. Vega to Tpring Card, $560,000.

Gingerspice Pl., 8398-Earl H. and Betty H. Bumgardner to John and Judith Knight, $575,000.

Old Beech Ct., 9235-Richard W. and Mary Jo Prouty to Scott R. and Rosalba Vandermar, $615,000.

Silverview Dr., 8521-Curtis A. and Lucinda K. Holsclaw to Randy and Andrey Story, $734,000.

MCLEAN AREA

Altamira Ct., 1304-Haiwen Hsu and Chiao Yung Sher to Jamal R. and Shayeri R. Haque, $1.31 million.

Divine St., 6428-Manisha and Anitha Bathija to Ioan and Vioricia Vancea, $218,000.

Emerson Ave., 1450, No. G05-5-Micheline Mescher to Marianna T. Soltani, $650,000.

Greensboro Dr., 8340, No. 409-Vina Malakshahi and Farhang Akbari Javar to Nicholas R. Gashel, $295,000.

Holly Leaf Dr., 8445-George T. and Judy Y. Chang to Ilhwan Park and Joo Yeon Lee, $1.25 million.

Linway Terr., 6457-Scott J. and Cindy F. Vandesand to Matthew and Margaret Sulkala, $1.2 million.

Mulroy St., 6608-Mohammad Y. Sikder to Yining Shen and Tianbin Zhang, $1.41 million.

Old Dominion Dr., 7328-7328 Old Dominion Corp. to Chang Uk Yi, $955,000.

Provincial Dr., 7661, No. 301-Ashley Marie Hirst to Shirley Eng and Mickael Jean Francois Breard, $289,500.

Spring Gate Dr., 1521, No. 10313-A. Cigdem and Ayse Cigdem Avni to Zuleika Lim and Alanna Lee, $250,000.

Tremayne Pl., 7720, No. 204-Amrish and Cherise Pinto to Brittain K. and Carina L. Bennett, $389,500.

MOUNT VERNON AREA

Fairglen Dr., 4226-John B. and Claire C. Hodgkin to Charles Gerard and Julie J. Gardiner, $349,990.

Manzanita Pl., 3866, No. 63B-Jolio H. Henriquez to De Leon Lajara, $215,000.

Rive Dr., 3901-Greta Tosi Miller to Michael C. and Linda D. Powers, $775,000.

Silverada Pl., 7934, No. 126D-Chriss S. Yoder III to Kamol and Chitwalee Tantilikittranont, $175,000.

Village Green Dr., 5804A, No. 3-RV Longevity Corp. to Maria Luisa Hernandez Diaz, $111,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Ferndale St., 5307-Bosch Homes Corp. to Duy H. Truong, $575,000.

Kathleen Pl., 5513-Dwight W. and Peggy A. Briggs to Rommel M. and Mellissa A. Escobar, $465,000.

Thames St., 8627-DG Realty Inc. and DG Realty to Richard Lee and Dana McKnight, $600,000.

OAKTON AREA

Ashbrooke Ct., 10206, No. 15-Sumera Ashruf to Alvaro F. Diaz and Dunya Alaasemi, $322,000.

Elmridge Ct., 2916-Connie W. McBroom to Steven G. Schliesman, $611,000.

Lynnhaven Pl., 10305-U.S. Bank to Krishnakanth Tangirala and Srivalli Sirisha Konduri, $946,000.

Oakton Manor Ct., 2813-Cynthia Lynne Turner to Michael P. and Alicia R. O’Connor, $535,000.

RESTON AREA

Bramblebush Ct., 2420-Salah C. Khellaf to Stephen V. Sass and Maria Gospodinoff, $570,000.

Chestnut Grove Sq., 11232, No. 234-Wells Fargo Bank to Chaitali Tejas and Tejas Manmohan Mehta, $179,000.

Deer Forest Rd., 11617-Scott M. and Susan B. McClington to Michael R. Toomey, $750,000.

Glade Bank Way, 2405-Karen C. Bowen to Kristin L. Vogel and Paul B. Bjorlo, $478,000.

Green Watch Way, 2110, No. 11-Wendy B. Parnham to Thomas N. and Jennifer P. Topping, $255,000.

Jonathan Way, 1782, No. A-Alison E. and Andrew M. Cuneo to Katherine Ezzes and Jonathan J. Tolisano, $275,000.

Market St., 11990, No. 811-Farhad and Mitra Azimi to Thomas Delano Blair and Frances Victoria Blair, $715,000.

Middle Creek Lane, 2308-Susan H. Fellows to Matthew K. and Dominique N. Cameron, $402,000.

North Point Dr., 1505, No. 7-0001-Joshua Wise to G. Charles Harrison, $289,900.

Oldfield Dr., 10802-Carlos J. and Theresa M. Soto to James Proto, $685,000.

Royal Fern Ct., 2058, No. 26-Department of Veterans Affairs to Sapna S. Singh, $214,000.

Summerchase Cir., 11713-Robert M. Sohomuch to Pilar Caridad Sanchez, $257,000.

Thanlet Lane, 10907-William Hartwell and James Palmer Davis to Lothian E. and Nancy R. Hamilton, $690,000.

Walnut Branch Rd., 12019-Louisa Oueirolo and Grace Heather Singer to Phillip W. and Janice K. Mengel, $614,000.

Woodcrest Dr., 1530-Paul K. Foxwell to Zachary J. Labarge and Sophia A. Lupetaliaami, $351,000.

SEVEN CORNERS AREA

Marcer St., 3213-Edward and Lindsay Dugan to Kendric Scott Shollenberger and Kaylin Minton, $599,000.

SPRINGFIELD AREA

Bethelen Woods Lane, 8036-El Mamoune Elomari and Asma Rheljari to Channhu D. Hoang, $420,000.

Cabin John Rd., 6831-Curt and Blair Nottingham to Jacqueline M. Cuellar and Domingo Bonilla, $405,000.

Forest Path Way, 7915-Endri Baduni to Abye D. Tegn and Meron A. Demikssie, $379,500.

Milva Lane, 6537-James E. Douglas to Maria R. and Juan Aguirre, $440,000.

Shadeway Pl., 8501-Douglas E. Newman to Robert and Patricia Kwong, $640,000.

Tributary Ct., 8067-Alicia Ruiz and Alicia Rosa Pardo to Purna and Rabina Shahi, $355,000.

VIENNA AREA

Bois Ave., 9206-Gabrielle Silver to Daniel and Jessica Shorstein, $750,000.

Kibler Cir. SW, 515-Christopher Hoffman to Myong Sook and Minjee Kim, $610,000.

Mashie Dr. SE, 402-Waldimir and Sara Jane Skotzko to James E. Bogart, $805,000.

Pekay St. SW, 1110-Dorothy A. Savin to Rodriguez Heredia and Elizabeth M. Soto, $600,000.

Trumpet Ct., 1905-Joseph A. and Agatha S. Oertel to Christopher Derek and Kirsten Jane Thomas, $830,000.

VIENNA-DUNN LORING AREA

Woodland Ct., 8151-Andrew D. and Kristin D. Clarke to Gizelle Genevieve and Oliver Wray, $690,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Landor Lane, 6805-Michael Paul and Anastacia J. Warrington to Carrie Lynn and William James Mast, $492,000.

Reynard Dr., 6637-William D. and Rita E. Gibson to Benjamin John and Meredith Lovell Keseley, $550,000.

Tiverton Dr., 7635-Karen D. and James Craig Summers to Brenda Sue Dugan, $317,500.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Duncan St., 9901-Robert L. Hagel to Carol A. Marchant, $572,170.

Lyndhurst Dr., 3931, No. 303-Deepak Makhija to Song W. Park, $214,900.

Scott Dr., 10704-Thomas David and Mary Julie Shepherd to Stephen O. and Andrea L. Owensby, $728,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Washington St. S., 1132, No. 101-Stacy Hennessey to Chaman Lal Guleria and Ritu Thakur, $276,000.