Fairfax County

These sales data recorded by the Fairfax County Department of Tax Administration were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Shiver Dr., 2215-Tariq Javed to Amy S. Weber and Donald H. Wells, $615,000.

Wakefield Dr. E., 6610, No. C1-Cecilia M. Guay to Carl A. Brown, $218,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Broadmoor St., 5810-Robert J. and Catherine Miles Foster to Danielle N. and Adama Diallo, $585,000.

Ellingham Cir., 6922, No. 122-Emmanuel Appah to Hallie Gardner, $293,400.

Gadsby Sq., 7474-J.E. Christopher Prewitt to Samantha M. Smith, $474,950.

Heatherway Ct., 6845-Danielle Diallo and Danielle Blanchard to Cheryl D. Wallen, $370,000.

Kimberly Anne Way, 5970-Anna L. Fitzgerald to Robert H. Manson Jr. and Renee Gonzalez Montagut, $320,000.

Martin Allen Ct., 7702-Alan Joseph Welch to Todor Arsovski and Francisco Morin, $545,000.

Oakland Dr., 3601-Richard T. Gould and Susan G. Walker to Charles B. and Elise M. Conner, $775,000.

Rockshire St., 6419-Asif N. Gill to Hassan Raza and Mehro Rauf, $385,000.

Topper Ct., 8093-Thurmon L. Deloney II to Linda Jackson, $260,000.

Valley View Dr., 5803-U.S. Bank and Wachovia Bank to Nabeel Ilayas and Tahmina Ahmad, $709,000.

Worsley Way, 7241-Lauren M. and Tyler C. Patton to Jose L. and Lucia Buenrostro, $463,900.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4365, No. 204-Nicholas M. Barabach to Tesfai Merzi and Birchico Hailu, $170,000.

Casablanca Ct., 4525-Denali Properties Corp. to Richard P. and Sunja Pankow, $419,800.

Erie St., 7610-Thomas J. Grant and Kathleen M. Stanley to Daniel R. Arebalo, $538,000.

Inverton Rd., 7904, No. 104-Francisco Y. Venture and Blanca M. Escobar to Linda Han, $244,000.

Lafayette Park Dr., 6909-Margaret J. Griffin to Amy Grace P. Donohue and Ross S. Donohue, $441,000.

Murray Lane, 6821-Karole Maciol and Karole Jocelyn Lian to William Jolliff, $582,000.

Terrell St., 5006-U.S. Bank and Lasalle Bank to Sunil Kumar Nadesan and Serene Unny, $660,600.

Vellex Lane, 7244-Trieu Vu Nguyen to Kevin M. O’Brien and Ashley L. Hickman, $543,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Burton Cir., 6362-Ann Knapp to Nathan W. and Jennifer S. Mitchell, $749,900.

Lakeside View Dr., 3424, No. 10-3-Mbre Ventures Corp. to Larry E. and Nancy B. Fitzgerald, $322,500.

Leesburg Pike, 6145, No. 504-Branch Banking and Trust Co. and Charlene K. Peterson to Muhammed Khalid Mahmood, $124,000.

Powell Lane, 3800, No. 703-Ingrid C. Winzer to Tetiana Kosovets, $215,000.

Seminary Rd., 5501, No. 314S-Homa Sorouri to Kibrom Haile and Senayit Seyoum, $255,000.

Steppes Ct., 3810-June M. Youmans to Michael E. Jewell, $325,000.

BURKE AREA

Covered Bridge Rd., 6129-Steven A. and Kristy L. Stoddard to Peter R. Strapp and Amanda R. Parker, $596,250.

Hillock Ct., 9632-Scott Andrew and Diane K. Sauter to Sang U. and Myeung A. Kim, $450,000.

Oakland Park Dr., 5945-Merrill D. and Kathleen R. Phelan to Christopher J. and Maura E. Traub, $700,000.

Saddlehorn Ct., 6615-Brook J. Leonard to Evan H. and Mishel L. Brown, $686,500.

Waters Edge Landing Ct., 5733-Parvaneh Fotouhi to Jorge M. and Stephanie S. Felix, $478,000.

CENTREVILLE AREA

Avocado Ct., 14380-Hassan Djannavaz and Aghdas Nadjmabadi to Sun and Soo Lee Park, $211,900.

Brushwood Way, 14293, No. 119-Harbakhsh Singh to Theodore Wayne and Sherry L. Hancock, $309,900.

Chapel Run Ct., 5678-Arrash Michael Rezvan to John F. Thompson Jr., $324,793.

Compton Valley Way, 14151-Flora Portillo and Jose A. Morales to Edith L. Torrico Hinojosa, $355,000.

Early Autumn Dr., 6132-Elizabeth Edna Carr to Omar Z. and Juana R. Melgares, $410,000.

Gill Brook Lane, 14046-Hanki Lee to Mir Wasim, $390,000.

Gun Mount Ct., 6320-Juan L. Rossi to Charanjit S. and Manjit K. Saini, $360,000.

Leicester Ct., 14834-Errol M. and Lowaun Woods to Alfono Paredes Hernandez and Ninoska Sanchez Pozo, $310,000.

New Braddock Rd., 13952-Peggy Jo Jarman to Kenya Cheri Johnson, $399,000.

Rocky Valley Dr., 14124-Robert L. and Danielle M. Tirserio to Crystal A. and Alexander P. Wind, $375,000.

Stillfield Pl., 15081-David C. and Julieanne C. Leroy to David and Berkeley Gerstner, $700,000.

Stratton Major Ct., 15170-Alkaram Properties Inc. to Dario Castro Leon, $555,000.

Travis Edward Way, 5106-Chloe Minseung Kim to in Young Choi, $279,000.

Watermark Cir., 5837-Juanita Wade and Juanita Salgado to Taranjeet Singh, $350,000.

Wood Lilly Lane, 13431-Jacqueline S. Choi to John T. Ohm, $569,000.

CHANTILLY AREA

Gladwyn Ct., 13600-Barbara M. Raines to Appandairaj Santhibal and Archana Santhiraj, $545,000.

Poplar Tree Rd., 13636-Mohammadreza Lahabi and Mehran Keshmiri to Albert J. and Kristen A. Santini, $449,900.

FAIRFAX CITY AREA

Bastille St., 9523, No. 1-401-Jin Huang and Xiaodan Meng to Edward Shenyu Wu, $580,000.

Brandon Ridge Way, 5350-Yuyoung Ha and Juyoung Kim to Tina Nham, Matthew S. Roh and Tina Nham, $799,888.

Casbeer Dr., 12436-Matthew S. Moon and Hyunah Lee to Dennis A. Wijers and Megan Broesder, $560,000.

Commonwealth Blvd., 9702-Cheryl C. Jurado to Emad Wasif and Rita Rezk Nan Shehata, $494,000.

Courtley Ct., 9105-Al Bassam Enterprises Corp. to Nathan P. Peppler and Kirstie R. Lincoln, $749,500.

DeQuincey Dr., 5048-Lee W. and Laura C. Speer to Matthew and Chandara Swenson, $614,000.

Fair Stone Dr., 4405, No. 106-Steven F. Kendall to Oliva Lynn Black, $210,000.

Forest Hill Ct., 11643-John L. and Deborah M. Gay to Youquin Hu and Wenpu Li, $860,000.

Goldenwave Ct., 3154-NVR Inc. to Kirsten Lee, $757,855.

Green Ridge Ct., 3808, No. 263-Lynette Tarrats to Won Sil Pae, $257,000.

Highland Oaks Dr., 3838-Elizabeth S. Goodiel to Ravinder Wall, $758,000.

Kings Crown Ct., 9715, No. 202-Donald V. Delopez and Narong Bean to Jianping He and Hongfei Zhong, $235,000.

Luxberry Dr., 4668-Rosalind S. and Dean W. Johnson to Joe D. Burkhart, $521,000.

Ox Rd. W., 3610-Jeffrey A. and Jennifer A. Michael to Charles Dadoo, Gretchen Barlow, Anjana Dadoo and Murali Lal Dadoo, $425,000.

Persimmon Cir., 3684-Michael J. Duffy to William P. James, Donna M. James, Negar Ashtari Abay and Zekre Tsehaye, $323,000.

Silent Valley Dr., 3021-Matthew and Bridget Harmon to Mark S. and Nicole M. Schneider, $449,000.

Still Meadow Rd., 4332-Ann Y. Montgomery and Ann Y. Lam to Kulbir Singh Goraya and Bhavdeep Kaur Boparai, $565,000.

Sudley Ford Ct., 3706-Cathleen F. Spaine and Audrey C. Duggan to Farhad Billimoria and Sumeet Kaur, $313,000.

Tenbury Terr., 12205-Jyoti Agrawal to Iijin Kwon and Joohee Song, $510,000.

Wedgeway Ct., 12142-Shilanda Becnel and Aietta Stevens to Amirali Ghasemi Tabatabaei, $375,000.

Whisper Willow Dr., 5013-Hwa Young and Kyung Hee Chung to Young Mi Chung, $710,000.

Worcester Dr., 4234-James E. Walsh III and Theresa W. Marchioni to Eric L. Ewers, $515,000.

FAIRFAX STATION AREA

Oak Brook Lane, 8603-Tammie and David W. Campbell to Gianni V. and Lisa A. Giordano, $767,000.

FALLS CHURCH AREA

Annandale Rd., 2838, No. 336-Phuong Anh Mai to Tae Young, Kimberly, Chong Son and Ingak Lee, $178,000.

Chestnut Ave., 6710-Hanne Lore McGill to Matthew S. Vallario and Caitlin Bisaillon, $515,000.

Kings Chapel Rd., 2914, No. 2-8-Linda Y. Lee and Liping Wang to Victor Tvu, $178,000.

Nicosh Cir., 3021, No. 1206-Eva Katrina Cholody to Stephanie K. Rooney, $273,500.

Sycamore Dr., 7914-Diane Prince and Wolfgang Peter Kuhn to Thomas Andrew Birkenstock, $510,000.

Yancey Dr., 7964-Daric K. Nelson and Michael D. Jensen to Thomas L. and Judith H. Irving, $530,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Brook Run Dr., 6766-Ranjit Gupte to Brian and Cindy Sirdofsky, $565,000.

George C Marshall Dr., 2230, No. 426-Shane Xing to Shide Zhang, Wenwen Zhang, Sean Morgan and Shan Xing, $282,500.

Haycock Rd., 2122-Qiang Ma and Wei Feng to Xianfeng Xu and Chao He, $1.29 million.

Lee Landing Dr., 7625-Sanjit and Sunita Puri to Tanya Siew Loh, $340,000.

Savannah St., 7616, No. 16-Jose M. and Elvia E. Moreira to Muhammad Abid and Javaria Haider, $205,000.

FORT HUNT AREA

Jackson Rd., 8002-Anne W. Harrison to Adam Reese and Abigail Joy Jones, $510,000.

GREAT FALLS AREA

Amanda Dr., 1115-Mark B. and Christine B. Pittman to Christopher John and Erin Wirtanen, $1.12 million.

Golden Arrow St., 821-Bauserman Andrews to Stuart J. Miller, $550,000.

HERNDON AREA

Alabama Dr., 1223-Guang Qiang Cheng and Bei Li to Rigoberto M. Bonilla and Martin A. Mejia, $290,000.

Builders Rd., 12720-Alice G. Bransfield to James Adam Paul Kimmett and Amy Elizabeth Kimmett, $450,000.

Centre Park Cir., 12937, No. 308-Reena Desai to Robyn Jael Behar, $235,000.

Ferguson Pl., 2141-Harpreet Kaur to Subash Budhathoki, $248,000.

Higgs Ct., 13461-Mahdi Samadi and Maryam Afzalnia to Sergei Malevskiy and Elena Malevskaya, $365,000.

Monaghan Dr., 2226-Mary P. and Katelyn E. Prominski to Oliva M. Lopez Hernandez, $280,000.

Parapet Way, 12845-Lamont R. and Cintia Johnson to Zhenzhong Wang and Fan Zhang, $1.25 million.

Rock Chapel Rd., 1357-Christopher C. Thrash to Alejandro Marvin, Anthony John and Alpha Opulencia, $455,000.

Southington Lane, 11560-Brian and Julie Burke to Charles Andrew and Kelly K. Polk, $775,000.

Terrylynn Ct., 1209-Vinh V. and Thai T. Nguyen to Diana Nguyen and Niakan M. Kasrai Jr., $500,000.

Whitewater Pl., 1115-Rafel R. Monges and Maria D. Ortega to Felipe L. Valdez, $240,000.

HUNTINGTON AREA

Elmwood Dr., 3614-Nicolas Otero to Jean Marie Conner, $385,000.

Kings Hwy. N., 5940-Richard Woodruff to Leiana Rivera, $389,000.

Midtown Ave., 2451, No. 1614-Jon B. Sahdow to Carrie Frances Kunze, $400,000.

Mount Eagle Dr., 5904, No. 1002-Myong Jensen to Sheila C. Cook, $295,000.

HYBLA VALLEY AREA

Brick Hearth Ct., 6478-Henry Liang Yung and Gyr Wen Ni to Wei H. Chang, $359,000.

Fairchild Dr., 7319-Mark A. Sandoe to Maria Stella T. Valencia and Alfonso P. Aquino Jr., $425,000.

Hampton Ct., 3722-Albert C. Dominic Jr. to Jordan N. Witt, $315,000.

Richmond Hwy., 6437, No. 202-S7 Corp. to Sameh Mahmoud Abdelkader, $163,000.

LINCOLNIA AREA

Barnum Lane, 4700-Clifton Investment Group Corp. to Eyob Kassa Asbeha, $580,000.

Crestwood Dr., 6302-Zoraj Corp. to Celia Jimenez Sanchez, $367,000.

Lincolnia Rd., 6382-Porfirio E. and Argelia Delgado Martinez to Oliver Rojas Moreira and Jose A. Balderrama, $365,000.

Shoal Creek Ct., 4501-Manuel A. and Rosana Eilizabeth Rodriguez to Tynetta Truesdale, $479,950.

LORTON AREA

Fallswood Way, 7667-Mohammad Khalil Yasin and Mustafa Awadallah to Khalid Abdullah Al Rawi, $480,000.

Golden Ridge Ct., 8512-Matthew H. and Amber L. Bechtel to Latoya Y. Lovick, $315,000.

Hill Dr. E., 9916-Bealfan B. Rusmini and Almaz Haile to Bilal Hussain, $566,270.

Quadrangle St., 9393-Van Metre Homes at Liberty Corp. to Johnny A. Burton Jr. and Sylvia Phillips, $1.01 million.

Stovall Ct., 7816-Phillip M. and Samantha M. Abenes to Dagoberto D. Castro and Carmen L. Martinez De Castro, $359,000.

MCLEAN AREA

Bruton Ct., 1551-Thomas E. Van Meter and Pamela S. Van Meter to Daniel Scott Chappell, $640,000.

Dryden Dr., 6504-Zhu He to Alicia Beth Personne and Edward Franklin Landrum, $803,000.

Greensboro Dr., 8350, No. 109-Yrs Rotunda Corp. to Geetika and Geejanjali Tandon, $275,000.

Kirby Rd., 1478-David C. Frederick to Rachel Ayerst and Stephen Manfredi, $935,000.

Lawton St., 726-Guy Robert Joubert to Eric Blatt and Megan Guerzon, $1.4 million.

Linway Park Dr., 1619-Harm A. Snoek and Anneleentje Dost to Daniel Chang Shik Moon and Jisun Jeong, $1.09 million.

Old Dominion Dr., 9171-Barbara K. Gardner and Andrea G. Cro to Sarah Anderson and John Bell, $845,000.

Randolph Rd., 1115-Andre D. and Mirnaly V. Galeano to Kimberly P. Lederman, $672,000.

Spring Gate Dr., 1530, No. 9319-Kapil Datt to Amy Salame, $399,999.

Twisting Tree Lane, 1511-Alan R. Denko and Amy L. Aukema to Eric Matthew and Jean M. Stith, $1.05 million.

MOUNT VERNON AREA

Bedford Terr., 5372-Craig E. and Carol R. Baumann to Christopher D. Steven and Sarah M. Stevens, $145,000.

Forest Haven Dr., 9417-Timothy J. and Dorothy S. Tausch to William D. Woods and Mollie G. Kedney, $644,000.

Valley Forge Dr., 8905-Faye Sas to Sara Sass, $470,000.

Village Square Dr., 8614, No. 15-Erika L. Dogan to Nadia Nguyen, $178,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Galax Ct., 6801-Phillip Allen Schulte to Jerome S. Jones and Heather Carlson, $350,000.

Kenilworth Dr., 8621-Alexander and Andrea Mackenzie to Tingjia Yang, $515,000.

Triad Way, 7109-Whitney L. and Nancy H. Wagner to Steven H. and Lynn M. Ruiz, $333,000.

OAKTON AREA

Borge St., 2971-Sumontro M. Mitro to Majid Ahmed I. Malaika, $474,500.

Fox Mill Manor Dr., 2924-Vinh K. Nguyen and Havi T. Vo to Joseph Kim, $1.1 million.

Melanie Lane, 2918-Gordon R. and Carla P. Vercoe to Joan and Scott Sneddon, $724,900.

Quay Rd., 11728-Donald G. and Pamela Trost to Johan Saygi and Kemal K. Boyraz, $760,000.

White Flint Ct., 3226-Sarah Stewart and Scott Beerbower to Hyun Soo Ko and Tshewang Dorji, $491,000.

RESTON AREA

Brookshire Ct., 1551-Clarence J. Moran to Amanda Burrous Johnson and Charles Preston Lincoln, $425,000.

Church Hill Pl., 1435-Deborah M. Zygula to Wiljariette Hernandez Severt and Lindsey Nicole Hernandez Severt, $278,500.

Golf Course Dr., 2029-Gentry O. and Georgette J. Smith to Susan Margaret Walter, $450,000.

Greenmont Ct., 1438-John and Stephanie Beaudry to Alissa McGrath and David Roth, $442,500.

Karbon Hill Ct., 11713, No. 711A-Qing Li and Jonathan Jiang to Robert A. and Katie A. Glascott, $300,000.

Market St., 11990, No. 1005-Vincenzo Cocilovo to Shokouhazam Khazeni, $790,000.

Middle Creek Lane, 2351-Katherine France Prouvoste and Linda L. Reese to Rebecca L. Michalski, $435,000.

North Point Dr., 1505, No. 7-0202-Adefolayan Temitope Schmierer to Lauren Forney, $289,900.

Park Lake Dr., 1388-Christopher at Lake Fairfax Estates Corp. to Mary Frances Martin Falanga and Thomas William Falanga, $1.46 million.

Saffold Way, 11168-John M. Tomasovich to Christopher F. Doherty, Jamie Heejeong Doherty and Jamie Hong Shin, $431,500.

Square Sail Ct., 11193-Deanna Marie Goff to Jacqueline Marie Garland, $630,000.

Summerchase Ct., 1508-Emily and Ted Thomas to Ryka Zand, $204,500.

Thomas View Rd., 2119-Midatlantic Ira Corp. and Brian Brown to Meredith J. George, $615,000.

Waterfront Rd., 1486-Jeffrey M. and Patricia L. Rote to Michaelle H. Leader, $1.35 million.

SEVEN CORNERS AREA

Patrick Henry Dr., 3114-Robert K. Krout to Ahmed Elebiary and Sara Elashaal, $769,000.

SPRINGFIELD AREA

Brian Run Ct., 7411-Peter K. and Martha B. Lagerberg to Robert Richard D. Alto and Joan Elaine D. Alto, $629,600.

Colorado Springs Dr., 7916-Anh V. Vo and Huekim T. Nguyen to Genevieve Vivas and Alvin T. Ilao, $485,000.

Gormel Dr., 7242-Mana Thitijumnong to Kriangkria and Pojjana Jiumdumneankij, $460,000.

Hidden Knolls Ct., 7389-Mary Beth Drake and Beverly A. Powell to Kyung Sun Park, $410,000.

Newington Forest Ave., 7708-Jin and Andy Jinho Yang to Matthew H. and Amber L. Bechtel, $480,000.

Skyron Pl., 8808-Krieger Family Trust and Kim K. Cook to Robert DeAngelis, $403,250.

Tyrolean Way, 8586-Frederick Gyamfi to Gantuya Gansukh, $363,000.

VIENNA AREA

Broadstone Pl., 1491-Sultan and Hamdan Bin to Mohammad Naser Ahmadi, $1.15 million.

Midlothian Ct., 1821-Janice Bradley to Zhanat Sharafeyev and Natalya Sharafeyeva, $690,000.

Pleasant St. SW, 201-Daniel W. and Nina B. Somerville to Mark and Maryanne Gore, $1.05 million.

Tysons Trace Ct., 8407-Langston Family Trust to Xuwan Liu and Jing Xu, $1.15 million.

WEST SPRINGFIELD AREA

Ashbury Dr., 7007-Orlando Tyrone Barnett to Renato G. Lopez and Karla Jimena Blanco Cossio, $525,000.

Harmon Pl., 6120-Marilyn Richardson to Christopher and Shirley Yancey, $607,000.

Over See Ct., 6331-Michael T. Organek to Vanessa Williams, $386,000.

Royal Ridge Dr., 5802, No. B-Kevin A. Taylor and Diedra A. White to Yon J. Kim, $173,000.

Tiverton Dr., 7773-Thomas and Mary Martin to Sarah Yarber, $353,400.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Glendale Way, 4074-Keith and Karina Mosser to Denise Lee, $625,000.

Maple St., 10648-K. Dean and Donna J. Strouth to Daniel Xiao Feng, $360,000.