Fairfax County

These sales data recorded by the Fairfax County Department of Tax Administration were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Belle View Blvd., 1102-Helen May Pettey to Robert C. and Norma J. Keeney, $205,000.

Jube Ct., 7019-Larry W. and Elisabeth Rivers to Beth A. and Brian C. Norton, $853,000.

Oberlin Dr., 2517-Choice Housing Management Corp. to Molly Ann Mathews and Patrick Rietschel, $479,000.

Randall Ct., 6211-Monogram Home Corp. to Mark and Natalia Brzezinski, $1.4 million.

Vernon Terr., 6100-Richard M. Landy and Joan S. Lindy to Thomas O. and Deborah Mayberry, $800,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Ashby Lane, 7513, No. G-Gary Berkner to Lisa Ann Bowman, $277,500.

Ballycastle Cir., 5149-James L. Kendrick Jr. to Thomas Kelly Marenic, $575,000.

Cherwell Lane, 7214-Harjot Singh to Louis Peraertz, $475,000.

Dunsmore Rd., 5500-Bryan A. and Leticia M.J. McCadden to Karla S. and Bratislav Saranac, $570,000.

Foxleigh Way, 7413-Timothy Zinka and Elizabeth Kelley Wicheta Zinka to Brandon Phillip Shelley, $437,500.

Governors Pond Cir., 5620-Anthony W. Whitehouse to John Cuffe and Emily S. Molfino, $632,500.

Hillview Ave., 6119-Jason A. Lewis and Sara A. Sullivan to John C. Donaldson and Danielle L. Donalson, $460,000.

Larkspur Dr., 6101-Blain and Fasil Getachew to Faustino Gomez Hernandez, Ana L. Cruz Quintanilla and Ana Irma Quintanilla, $449,000.

Mary Caroline Cir., 6927, No. E-Paul Martin and Bonnie Marinaccio Henry to Jamie Sue Rosenmeier, $253,000.

Old Coach Ct., 6510-Michael C. and Christine R. Murphy to Christopher E. and Hae Jung Larsen, $599,000.

Signature Cir., 6821-Kyle A. and Arianne M. Bozarth to Monelle K., Prisca M., Cheyenne K., Emmanuel K. and Priscilla B. Jibikilay, $429,900.

Warren Point Ct., 6412-Nicole Marino to Patrick Joseph, Edda G. and Patricia Edda Dorsey, $450,000.

Wilton Hall Ct., 3501-Kerri Marie Braswell and Barbara K. Hall to Ralph and Elizabeth Smeda, $570,000.

ANNANDALE AREA

Airlie Way, 4573-Steven P. and Sarah W. Mcilvaine to Daniel P. Roberts and Elizabeth H. Lee, $462,000.

Butterfield Lane, 7856-Nguyet Phan to Vien D. Huynh, $455,000.

Dassett Ct., 7800, No. 302-Jin H. Lim and Ji H. Hwang to Erin Adams, $250,000.

Holly Rd., 3422-HCP Holdings Corp. to Joseph A. Workman, $545,000.

Ivymount Ct., 4360, No. 53-Yong Won Seo and Sohyun Park to Chloe Shihyun Park, $155,000.

Little River Tpk., 8020-Timothy E. Cunningham to Rene A. Aguirre, $445,000.

Pappas Way, 8607-David E. and Madelyn R. Windmiller to Amisha and Ricky Armwood, $670,000.

Trammell Rd., 7707-Tam Do to James P. and Manuela S. McCabe, $675,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

George Mason Dr. S., 3705, No. 2011S-Timnit Zemui to Nebiyu Fantu Worku, $257,000.

Maryalice Pl., 3796-U.S. Bank and Bank of America to Ali and Uzma Cheema, $705,000.

S George Mason Dr., 3701, No. 801N-Adel M. Abdelhamid to Saadia Elallali Johnson, $180,000.

Spring Lane, 3323-Eleanor J. Holsopple to Jonathan K. Vaughn, $475,000.

BURKE AREA

Bestwicke Ct., 6605-Abacus Consulting Group Inc. and Bestwicke Court Trust to Jaime Junga Bae, $645,000.

Clerkenwell Ct., 5983-Christopher L. and Alicia F. Bresley to Yuhong Li and Yihua Shi Astle, $419,900.

Falcon Landing Ct., 6200-Mary L. Ononiwu to Zachery C. and Ingrid E. Aardahl, $600,000.

Hollins Lane, 5552-Yen Phan to Linh K. Le, $360,000.

Tibbitt Lane, 5025-Trung V. Nguyen and Ngoc Loan Nguyen to Sidrak Sahlu and Tiblets Tesfaye, $333,000.

Wood Sorrels Ct., 5910-Timothy O. and Laura L. Fleck to Michelle Lacoletti, $485,000.

CENTREVILLE AREA

Cider Barrel Cir., 6312-NVR Mortgage Finance Inc. and Robert G. Turnmeyer to Amid Global Corp, William J. Inman and Dwight C. Schar, $357,000.

Fernbrook Dr., 5218-William B. and Cheryl A. Bacon to Rajesh Jacob Manuel and Dalphy Sherinmerry Joy Manuel, $682,500.

Martins Brandon Way, 6224-James D. and Elizabeth V. McMahon to Akm A. Momin, $636,000.

Pendleton Pl., 6354-Anthony W. and Raul R. Cavazos to Sang Soo and No Jin Lee, $362,500.

Schoolfield Ct., 5608-Kenneth Todd Logerwell to Tracey M. Shtatman, $558,750.

Slope St. N., 14401-David S. and Jennifer J. Sitz to Brenda Elisabeth Eichel, $515,000.

Tanners House Way, 14011-Mee Rina Kim to Marshall Neal Heeger, $530,000.

Woodleaf Ct., 5223-Faisal Jalil Siddiqui and Abeeha Syed to Asma T. Khan, $512,000.

CHANTILLY AREA

Kimberley Glen Ct., 4028-Chris D. Boehl to Jeffrey Joseph Ward and Amy Carol Tuckwiller Ward, $374,900.

Penwith Ct., 13736-Claire E. Shamblin and Flor M. Barreda to Najia Azim, $225,000.

CLIFTON AREA

Amkin Dr., 11728-Bradford W. and Annette K. Hildabrand to Jason L. Hood and Erin A. Woods, $849,000.

Dell Ave., 7223-Michael J. Rishling to William and Kandace Rash, $470,000.

Rockland Ct., 6505-Milton C. and Pamela S. Abbott to James T. May and Lee Yin Lok, $714,000.

FAIRFAX CITY AREA

Andes Dr., 4332-Roxie Ann Rasey and Roxie Rasey Nicoll to Davinder, Rupinder and Shaeanpreet Hira, $486,700.

Babashaw Ct., 3104-Jason Ren and Jing Lin to Walid G. and Laura B. Chami, $414,999.

Brookgreen Dr., 4189-Sara Tidewell and Denis Michael Katchmeric to Hee Chul Chung, $425,000.

Cannon Ridge Ct., 4330, No. 39-Margaret L. Ayling to Jin Kyung Kim, $305,000.

Collingham Dr., 10407-Lawrence D. and Nora Margaret Lebahn to Matthew P. and Margaret A. Lebahn, $520,000.

Eastlake Dr., 10028-Wesley H. and Karen Haldeman Clark to Sarah Renee Miller and Kevin John Brumback, $735,000.

Gadsen Dr., 4922-Barbara J. Fielding to Erik J. and Lisa M. Sedlock, $655,000.

Golf Ridge Ct., 12003, No. 102-Michael Kindzierski to Helen R. Alem, $255,000.

Helmsford Lane, 4400, No. 102-Geraldine Lee Ternitsky and Cinstance Louise Diehl to Victor Theodoro Martins Dos Santos and Flavia Christina Dos Santos, $255,000.

Kingsbridge Dr., 9728, No. 3-Anna V. Parkinson to Maura C. Costello, $214,000.

Middle Ridge Dr., 4011-J. Gall Corp. to Gregory M. and Gary M. Limon, $499,000.

Penderview Dr., 3909, No. 1924-Roberta Seymour to Delia Ines Pezzimenti, $230,000.

River Forth Dr., 4095-Clifton H. Colee to Jung Wook Choi, $495,000.

Strong Ct., 12333, No. 575-Sook Kim to Joshua Letoile, $275,000.

Valley Ridge Dr., 3908-Sonia M. Echeverri to Arash J. Barsari and Anahita Shahrokhi, $519,000.

Werthers Ct., 4041-Lucy Smartt to Ziyou Li, $525,000.

Wood Violet Ct., 9249-NVR Inc. to Michael Bodenhorst and Patricia Arango, $778,655.

FAIRFAX STATION AREA

Fairfax Station Rd., 11107-Steven Scott and Alyssa C. Wohl to Stephen P. and Carolyn W. Fowler, $417,000.

Little Ox Rd., 6250-Phong La to Kevin L. and Michele P. Achterberg, $880,000.

FALLS CHURCH AREA

Allan Ave., 7308-Benjamin B. and Adele M. Collins to Thomas J. and Patricia M. Loucks, $620,000.

Brush Dr., 3207-Mohammed S. Azam to Ash Sirazul, Khalpona Begum and Piara Begum, $500,000.

Freehollow Dr., 7920-Cyrus Shams to Christine A. McCabe, $599,000.

Kings Chapel Rd., 2910, No. 4-7-Victoria Zhao and Wayne Chen to Tianzhe Yang and Jinshu Cui, $200,000.

Oak Ridge Rd., 7122-Drexel Dwight Eschle to Mranda Vukyduyen Truong and Duyen Vu, $359,900.

Westlawn Dr., 6926-Sharon M. Marroquin and Sharon M. Betz to Patricia Gabriela Diaz Suzarte and Owen Christopher Blandford, $500,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Falls Reach Dr., 7000, No. 405-Annette Montecalvo to Yao Yao and Jia Sun, $385,000.

Hyson Lane, 2816-John W. Andrews to Nilufar Umaralieva, $495,000.

FORT BELVOIR AREA

Backlick Rd., 9014-Manuel Jimenez and Sandra Martinez to Carlos G. Blanco Cuellar and Quidia Carabantes Guillen, $295,000.

FORT HUNT AREA

Camden St., 8407-Juergen L.W. Pohlmann and Christa Pohlmann to John William and Regina Marie Fitzsimmons, $699,900.

Crowley Pl., 8415-Daniel R. Williams II and Mary Alsa Hall Williams to Michael A. Voigt and Maria C. Balducci, $670,000.

Kent Rd., 7904-NVP Inc. to Michael R. and Jaran B. Walz, $1.29 million.

Tower House Pl., 9069-Madonna C. Douglass and Mark E. Yachmetz to Eric Howard Edwards, $1.5 million.

GREAT FALLS AREA

Coralberry Ct., 1004-Le Kiem Nhan Fitzgerald to Jeremy James and Nicole Elwell Ussery, $864,900.

Orchid Cir., 9801-Loren and Beverly S. Rice to Urvashi Joy and Kapil Datt, $799,000.

Walker Lake Dr., 10110-Ronald L. and Susan S. Platt to Brian Kuhn, $1.01 million.

HERNDON AREA

Alan Shepard St., 3120-U.S. Home Corp. to Edward Wesley Greenway, $654,999.

Barker Hill Rd., 908-Kamrul H. Suhag to Monica Anne Annegers and Andres Vintimilla, $600,000.

Cedar Chase Rd., 11597-Hassan and Linda Cummings Minor to Lisa and Tyler Kelly, $990,000.

Coat Ridge Rd., 1500-Robert W. Stroup to Kevin C. and Megan L. Schmid, $555,000.

Oakhampton Pl., 2533-Douglas M. and Kathlen M. Guzman to Robert K. and Jessica R. Cho, $610,000.

Ramesses Ct., 3160-Judith A. Schlosser to Michael Justin and Lynnea Joy Culhane, $710,000.

Silver Beech Rd., 1155-Margaret A. Fraser and David Kenna to Daniel A. Owens and Jennifer Zienta, $882,500.

Spruce Ct., 418-Emad Ramzy to David Emad Ramzy, $280,000.

Westwood Hills Dr., 12009-Cornelius C. Holcomb III and Pamela Beth Poling to Christopher D. and Jessica M. Raines, $675,000.

HUNTINGTON AREA

Fort Dr., 2726-Robert P. Preshlock to Kenneth N. Cameron, $465,000.

Riverview Terr., 2329-Lien Nguyen to Ursula Montessa C. Smith, $475,000.

HYBLA VALLEY AREA

Holland Rd., 8216-Kenneth C. Whitehead to Paul M. and Tetyana Mikunina Diffenbach, $720,000.

Queens Rd., 6708-Shelia E. Garrett to Robert and Phyllis Dunn, $325,000.

LINCOLNIA AREA

Cheyenne Dr., 6476, No. 104-Karen W. Patterson to Tensae Demissie, $302,500.

Summit Pl., 4215-Lorelei P. Binas and Gilbert Guevarra to Jessica Datta, $425,000.

LORTON AREA

Arch Hall Rd., 9093-Michael and Rhonda Wood to Uzma Hasan, $660,000.

Devries Ct., 8811-Linhand Thy Linh Thi Le to Anjna Sharma, $392,000.

Greencastle Lane, 9526-Joshua E. Bushman and Lisle G. Neher to Bhimsen Dhungana, $295,000.

Hagel Cir., 9817-Kevin M. and Sara K. Bolling to Yonas Sisay, $240,000.

Lagrange St., 8811-Julant Group Corp. to Edwin Siles, $359,900.

Pohick Rd., 7406-Benkel Properties Corp. to Christopher H. Jacobsen, $350,000.

MCLEAN AREA

Birnam Wood Dr., 8022-James W. and Kim Cox to Mark E. and Jennifer P. Champoux, $963,900.

Crescent Lane, 1700-Peter and Greta Lichtenbaum to Bryan and Maryanne Hancock, $1.6 million.

Fleetwood Rd., 6800, No. 1017-Ky Elaine Kirby to Xiaorong Lu, $355,000.

Greensboro Dr., 8360, No. 407-Ki Ok Kim to Jung Wha Park, $365,000.

Laburnum St., 1424-Brian C. and Christine Z. Baldrate to Roger J. and Lina J. Landsman, $1.4 million.

Lincoln Way, 1504, No. 122-Ju Hua Sunny Chou and Eing Ming Irving Huang to Yin J. Li and Hongying J. Wang, $225,000.

Mayflower Dr., 1415-Azzam and Katherine A. Lostan to Huafei Jin, $810,000.

Old Meadow Rd., 1800, No. 1419-Yekta Dunkley and Yekta Daneshzadeh to Peter L. Clifford Jr., $419,900.

Rivercrest Dr., 613-Jonmin W. and Jungmin Wooh Goodland to Yao Ouyang and Yi Su, $1.41 million.

Spring Gate Dr., 1600, No. 2107-Sandeep and Shivaani Ajwani to Jin Chung Lee and Chia Chyi Cheng, $378,750.

Westmont Lane, 7849-Wilmington Savings Fund Society to Navin Singh, $2.95 million.

MOUNT VERNON AREA

Ashton St., 7832-Scott J. Fried to Anas Al Hadidi, $290,000.

Bianca Pl., 8162-Dorene Betsy Joan Ross to Habtamu Girma Agaje and Mekdes Kidanemariam, $440,000.

Fenimore Pl., 4601-GJN Corp. Inc. to Shannon V.H. and Dustin P.H. Parry, $640,000.

Mcnair Dr., 9032-David M. and Jane E. Dickerson to Joseph Andrew and Breana N. Oliver, $560,000.

Olde Mill Ct., 5704, No. 143-Federal National Mortgage Association to Kyrylo Hmir, $192,000.

Steadman St., 8013-Juan F. Ramirez Rivera to Jose O. Rivera Ramirez and Santos Omar Ramirez Rivera, $349,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Braddock Rd., 6707-David T. Perez to Sarahlouise P. and Evelyn J. Perez, $200,000.

Inverchapel Rd., 5211-Champ Clark and Gregory Alan Middleton to Lan Khue Nguyen, $472,000.

Leewood Forest Dr., 7017-Eduardo and Rosa Ouiroz to Lenny J. Ouiroz, $373,000.

Victoria Rd., 8702-David L. and Marian T. Hoelscher to Daniel E. and Sarah E. Nall, $526,700.

OAKTON AREA

Flemish Mill Ct., 11713-Daniel R. and Margaret F. Drost to Cheng Jun Yan and Lydia Jiaqi Guan, $850,000.

Oakton Terrace Rd., 9993-Paul R. and Diane J. Schmidt to Eileen Catherine Denney, $277,500.

Stream Vista Ct., 2748-Winchester Homes Inc. to John B. and Suzanne E. Medairy, $1.44 million.

RESTON AREA

Ascot Way, 1730, No. A-Cheryl L. Bolen to Melissa Anne Campion, $209,000.

Chestnut Grove Sq., 11236, No. 261-Patrick J. Keogh to Allyne Louise Zappalla, $254,000.

Farrier Lane, 2517-Andrew D. Devolder and Stephanie R. Rickabaugh to Terry B. and Lisa S. Freeman, $708,000.

Golf Course Dr., 2021-Richard S.H. Badley and Mary A. Badley to Mary M., Mary Melynn and Jacob M. Miller, $510,000.

Hunters Run Dr., 2217-Steven D. and Cherie A. Thomas to Ashley C. Hill, $210,000.

Lakespray Way, 11112-April and Carson Carroll to Paul Thomas and Alison Mae Yeloushan, $694,500.

Mediterranean Ct., 11642-Amparo and Kurt K. Kunze to Rolando and Khonnie Gumler, $575,000.

Northgate Sq., 1348-Nicholas M. Shur and Yolanda Maldonado to Michael Chang and Patricia C. Roberts, $250,000.

Poplar Grove Dr., 1600-Derek A. and Zoe A. Seroky to Jack C. and Pamela Hogan, $355,000.

Royal Fern Ct., 2073, No. 34-Julia E. Vollmers to Farida Mukailova and Siavush Baluch, $255,000.

Silentwood Lane, 11188-James M. Stanley and Elizabeth L. White to Tom English, $302,000.

Sundial Ct., 11301, No. 101-Adam M. and Jacqueline L. Slayton to Samantha Macher, $259,500.

Taliesin Pl., 12016, No. 22-Clare E. Schafer to Julianna T. Sparrow, $377,000.

Wheelwright Ct., 2257-Stephanie Sneary to Beverly G. Dobrenz, $400,000.

SEVEN CORNERS AREA

Brook Dr., 6062-Andy Hoang and Yuki Hirose to Du Hoang, $440,000.

Manchester St. S., 3101, No. 704-Paul D. and Jodie A. Krumpe to Sondos Shaat, $169,500.

SPRINGFIELD AREA

Brandeis Way, 7712-Lance E. Schmeidler to Guya T. Gebteselassie, $345,000.

Flemingwood Lane, 7403-John J. Osborn and Sue L. Huang to Paul F. and Eugenia L. Edwards, $565,000.

Inwood Dr., 6505-Jessica and Kevin M. Jackson to Ashenafi Worku and Rediet Geberesenbet, $550,000.

Oak Field Ct., 7670-Hatem Azmy Rizkalla and Nashwa Samir Sobhy to Kuldeep and Mukta Rathi, $800,000.

Setter Pl., 9209-Viviane G. Williams to Jay J. Zayas, $525,000.

Wild Spruce Dr., 8514-Maggieink Corp. to Ryan D. Shaw and Susan F. Di Donato, $774,888.

VIENNA AREA

Batten Hollow Rd., 1801-Kathryn Olson Lyle and Kathryn A. Olson Lyle to Thomas Finnessy and Kay Cheng, $806,250.

Council Ct. NE, 507-Edward Lee Curtis Jr. and Nancy Green Curtis to Maryann and Joseph Bartoletta, $774,900.

Wexford Dr., 9107-Ray N. and Joanne M. Shaak to Nathaniel Patrick and Terri Elizabeth Lee, $965,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

English Ivy Way, 6352-Maryam Rahimi and Maryam Akram to Halley Wali, $430,000.

Harrowgate Cir., 7817, No. D-Lisa A. Bowman to Katherine H. Cherry, $212,000.

Lexton Pl., 7707, No. 42-Nicolas P. Keefe to Aiola Zaimi Bocka, $250,000.

Royal Ridge Dr., 5812, No. P-Paula Dannette and Dave Richards to Kim Tuyen Nguyen and Giang Vo, $190,000.

Shootingstar Dr., 7757-Peter and Kelly Brustman to Joshua Andrew Cohen and Leah Ruth Kuchinsky, $490,000.

Wintercress Lane, 7819-Sheryll Goodhue to Emna Nouri, $385,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Adams Ct., 3227-David L. and Davdi Lavon Meyer to Benjamin Eib, $468,000.

Byrd Dr., 10903-Virginia E. McCreary to Elvis Camacuari, $420,000.

Cornell Rd., 3516-Ronald and Priscilla Stultz to Christopher Pierce and Stephanie Rico McCarthy, $927,500.

Fairfax Blvd., 9493, No. 202-Santiago John G. Cuartero III to John Earl Ohman, $155,000.

Main St., 10570, No. 419-Amir R. Oveissi and Azam Ahmed to Duan Zhang, $203,000.

Warwick Ave., 10911-Carlos K. Tong to Fritz O. Reese, $470,000.