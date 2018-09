Fairfax County

This sales data recorded by the Fairfax County Department of Tax Administration was provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ALEXANDRIA AREA

Bouffant Blvd., 5608-Claire Angela O’Connell and the estate of Damon Roosevelt Phillips to Alvaro E. Lopez Zaquick, $487,000.

ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Boulevard Vw., 6624, No. A1-Fred Wayne Medico to Patrick J. and Margot L. Lynn, $175,000.

Marine Dr., 7209-William D. and Kimberly S. Beydler to Anna P.B. Mallett, $800,000.

Potomac Ave., 6507, No. A1-Mark A. and Rebecca A. Tromblay to Sandra L. Beckett, $265,000.

Stafford Rd., 7315-Gunjan and Virginia Bacon Talati to Ryan W. McMaster and Rebecca L. Callaghan, $670,000.

Windsor Rd., 2301-Curtis Patterson Sankey and Dorothy Louise Cahill Sankey to Mary and Jodi Burns, $675,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Ashland Dr., 7912-Piney Run Elm Investments Corp. to Lucinda C. Audey, $707,560.

Brookland Ct., 5620-Marlon C. Hughes to Adriano Kira and Yamel K. Arvelo Disla, $475,000.

Darby Towne Ct., 7042-Dennis R. Johnson to Michael Robert and Rebecca Karin Huddleston, $539,015.

Essex House Sq., 6130-Wendy L. Phillips to Zeina A. Al Taha, $275,000.

Franconia Forest Lane, 6006-John J. and Rebecca L. Konst to Malena P. Tirado, $547,000.

Harbin Dr., 6257-Gladwin and Marcella V. Noel to George W. and Jennifer Shepherd, $550,000.

Joust Lane, 6105-Michael C. Soh to Franklin Morton II, $446,950.

Littlethorpe Lane, 6232-Marilyn Smits Brendalen to Seiji Ohashi and Belen R. Arriaga, $555,000.

Morning View Ct., 6620-Baak Binesh to Gershon Z. Wachemo and Dagmawit Fikeremariam, $307,000.

Parenham Way, 5895-Robert L. and Evangeline V. Gault to Emelia Commey Bissah, $450,000.

Taliaferro Way, 6248-Nichole Francis Reynolds to Jose and Sorangel Gonzalez, $492,900.

Wescott Hills Way, 5958-Amr Ibrahim and Amani Moaz to William Arrowsmith, $520,000.

Woodland Lake Dr., 6212-Michael L. Waclawski to Christopher L. Wong and Lindsay K. Miller, $818,000.

ANNANDALE AREA

Beverly Manor Dr., 7422-Nathan Daniel and Leighann Elizabeth Guagenti to Thomas F. and Jennifer J. Torres, $585,000.

Chanticleer Ave., 5016-James C. Lydon to Thomas A. and Anne L. Sexton, $596,500.

Exeter St., 4708-Dimitrios Koumas and Maria Chaconas to Jerlisa M. Bowser, $450,000.

Holyoke Dr., 6458-Lucy Bell and Rodney B. Smith to Ala Awadallah, $310,000.

Joel Dr., 7225-Deborah A. Swann to Samuel A. Futrell, $401,000.

Mount Airey Lane, 3716-Nathan R. and Ashly S. Switzer to Rachana Avinash Kothare Bui Pho and Pascal Minh Tuan Bui Pho, $460,000.

Randolph Dr., 4637-Katharine L. Kropat to Robert and Chelsea Sitter, $680,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Lakeview Dr., 6412-Richard F. Sappington Jr. to Luis Angel Tejerina and Sandra Elizabeth Shannon, $1.23 million.

Rio Dr., 3245, No. 802-Ruth E. Barahona to Emilia Vera Miranda, $212,000.

Seminary Rd., 5563, No. 105-Marilyn Mimi McClure to Dennis and Annette Clague, $275,000.

BURKE AREA

Brook Ford Rd., 9022-Amarjeet S. and Joan W. Mahal to Rosser and Ashley Mitchell, $611,000.

Cove Landing Rd., 5940, No. 301-Adriana Patricia Zayas and Rafael Ernesto Castilla to Jaya Mohan Pal, $265,000.

Fox Lair Dr., 9117-Francisco R. Morales to Sarah E. and Richard Demy, $518,000.

Liberty Bell Ct., 6012-Second Story Corp. to Laura Mandeville, $380,000.

Spanker Dr., 6916-Kevin M. and Dawn M. Wilson to Rachael L. Myers Ward and Aaron M. Ward, $677,000.

Wood Flower Ct., 5858-Lawrence C. Dodd to Kory and Kristin Murphy, $405,000.

CENTREVILLE AREA

Baron Kent Lane, 5923-Robert W. Kelley and Mary Ann E. Kelley to John A. Yezzi and Kirsten Zimmerman, $369,000.

Connor Ct., 13384-Jenny K. and Sean S. Park to Emily C. Rauer, $215,000.

Green Post Ct., 14812-Terrence K. Conable to Eric C. Benson and Jamie Sun, $600,000.

Jule Star Dr., 5253-Darin W.H. Pang to Joseph S. Lee, $537,700.

Meeting Camp Rd., 14504-Olivia C. Aiello to Jin Soo Park and Won Ju Jung, $535,000.

Raina Dr., 6014-Jaysukhbai K. and Rekhaben J. Kakadia to Prakash Silwal and Rachana Baral, $375,000.

Silo Valley Vw., 14320-Richard L. Morrow to Kyoung Joo Kim, $409,000.

Stone Maple Terr., 6753-Federal National Mortgage Association to Fengye Huang, Weihong Ma and Ben J. Ma, $370,000.

Winding Ridge Lane, 13953-Stephanie Young Creasy and Stephanie R. Young to Charles Michael O. Melia IV and Sarah Fleming Dahl O. Melia, $340,000.

CHANTILLY AREA

Dawn Valley Ct., 4143-Charlotte Gillam and Charlotte N. Ziny to Ahmead Bakir and Aida Alejandra Duran, $218,000.

Lightfoot St., 3810, No. 312-Roya Vassy Yeganeh to Hector A. and Diana C. Alvarado, $270,000.

Point Pleasant Dr., 13435-Ida A. Samahy to Harshavardhan Manthripragada and Bhanu Smita Palakodety, $667,000.

CLIFTON AREA

Bunkers Ct., 6705-Said M. and Maryam Mourtaza to Hong Ko Jun and Yoon Myung Junn, $799,900.

Luton Hill Way, 6909-Jimmie Louis and Laraine Waldhelm Edwards to Eric J. and Sonja M. Clelland, $785,000.

Warm Spring Ct., 13905-Mehul P. and Sapna Parekh to Odgerel Baatar, $645,000.

FAIRFAX CITY AREA

Blake Park Ct., 9587-Thomas D. McKuin to James Warren, Monthanum Kongsakul and Ake Spencer Evans, $429,900.

Buckeye Lane, 3334-Dante Felix Jackson to Cindy Macmillan, $395,000.

Carterwood Dr., 4735-Joshua E. Bushman and the estate of Soo Ja Kang to Murtaza Bahrami and Khaleda Atta, $465,000.

Coralberry Dr., 13214-Sean M. and Amy Rachel Kirkpatrick to Sara and Joseph Preston Bresnahan, $639,900.

Eskridge Rd., 2957-Robert Christopher Sampson to Liyi Liu, $747,000.

Farm House Lane, 4322-Stefan D. Schwarz and Christine A. McCabe to Inayatullah Abdulhag, $520,000.

Garden Ridge Lane, 12128, No. 402-Chin Woo Lee to Virginia Mendizabal Steele, $295,000.

Green Ledge Ct., 12110, No. 2-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Vandana Jain, $205,800.

Horner Ct., 9126-Douglas Duke and the estate of Rosalyn M. Duke to Andre N. and Rashea M. Jackson, $705,000.

Market Commons Dr., 4480, No. 516-Rafic A. Kreidie to Christine A. Kaseman, $405,000.

Monument Ct., 4124, No. 102-Shirley W. Pelzel to Linda and Jennifer Mills, $300,000.

Penderview Terr., 12154, No. 1234-William Todd Smith to Heidi Elyse Swenson, $195,000.

Silent Valley Dr., 3033-David A. and Marciana O. Isaac to Lisa Anne Hartenberger Toby, $454,000.

Thompson Park Lane, 2988-Alexander K. Sonu to Seyyed Arash Aghvami and Mahkam Hashemi, $695,000.

Waythorn Pl., 3879-Ladan Yazdian to Yufang Ko and Naijei Tseng, $450,000.

Willow Stream Lane, 13110-Krishna and Chitra Rana to Sung Hyuk and Min Jung Lee, $418,000.

FAIRFAX STATION AREA

Hampton Rd., 10211-Mark R. and Denise M. Bier to Joseph E. Anderson, $975,000.

Rondelay Lane, 8124-Nikki M. Sibley to John Michael and Susan E. Ariale, $835,000.

FALLS CHURCH AREA

Annandale Rd., 3139-Ruth and Simon V. Ortiz to Victor Vela Grageda, Joel K. Vela Rojas and Juan Ventura Pillar, $665,000.

Carol Lane, 7429-Joseph and Carmen Petty to Khanh D. Pham and Thu Huong T. Ly, $511,550.

Kalmia Lee Ct., 2829, No. B-Orlando Navarro Ferrer to Ariel Zimerman, $190,000.

Lawrence Dr., 3007-Ashton D. Berry and Louis J. Pelletier Jr. to Alvin Clarke Leach Jr., $139,500.

Slade Run Dr., 3318-Emilia G. Rojas Pinto and Rosa I. Rojas to Muyasaier Wusiman, Aihemaiti Rouzi and Aersen Aihemaiti, $460,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Beacon Lane, 2205-Lachlanina Morrison to Gordon and Bianca Keeler, $730,000.

George C Marshall Dr., 2230, No. 1200-Sherman and Lee Ruching Chao to Renee Sookja Kim, $250,000.

Nigh Rd., 7413-Virginia Finest LP to Cristina Jacqueline Umanzor Melgar, $550,000.

FORT BELVOIR AREA

Point Replete Cir., 7121-Christopher M. Mills to Peter Hayes and Tamara Lantz, $549,900.

FORT HUNT AREA

Cedar Dale Lane, 1126-Sally Christian Bartolotta and Sally Christian Williams to Patrick Williams, $126,500.

Fort Hunt Rd., 8423-Dawn Elizabeth Burr Scholz to Lawrence B. and Mary Kay Prior, $624,500.

Londonderry Rd., 2300-Dorothy Kellie Cronin to Lane C. and Marina L. Haubelt, $632,000.

GREAT FALLS AREA

Holly Knoll Cir., 12149-John F. and Irene M. Naveau to Steven Michael and Lucile Blair Moreland, $635,000.

River Bend Rd., 317-Paul W. and Julia G. Reneau to Joseph A. Sutton Jr., $1.35 million.

HERNDON AREA

Air And Space Museum Pkwy., 13733-NVR Inc. to Nageshwar Bhonagiri, $451,445.

Alton Sq., 12919, No. 109-Timothy P. and Kathleen A. Travers to Katayoun Esfahani, $200,000.

Burchlawn St., 3044-Barry J. Bocaner to Hongbo Liu and Lin Li, $591,000.

Centre Park Cir., 12953, No. 422-Nancy B. Kessler to Paul M. Tomek, $269,500.

Davinci Lane, 13560, No. 86-Kamal A. Khweis to Jing and Sherri Liu, $320,000.

Folkstone Dr., 12234-Dharamraj H. Amin and Mona Patel to Ralph S. Boyd IV and Catherine Dela Rosa Boyd, $540,000.

Leyland Ridge Rd., 2466-Rose Hoang and Thanh Le to Sleeva Ganji and Sudhakar Reddy Vadicherla, $288,000.

Neil Armstrong Ave., 13724, No. 305-Lakshmi Mohan Raju Muppala and Thulasi Konduru to Kishore Singh Bondili and Bhavana T. Kshtriya, $366,500.

Park Crescent Cir., 13027-Michael and Patricia Vukicevich to Xiaotian Chen, $440,000.

Reign St., 2806-Bryant M. and Megan K. Ingraham to Jacob J. and Lucy Lattus, $479,000.

Soft Breeze Ct., 13605-Tony L. and Kathleen M. Baldwin to Katherine Lynn Bowes Snyder, $445,000.

Van Buren St., 433-Rosendo and Dawn Griffith Molina to Nichole F. and Patrick T. Lopes, $630,000.

Youngs Point Pl., 1545-Lillian A. Wooldridge to Alexander and Madeline Zavesky, $416,000.

HUNTINGTON AREA

Mount Eagle Dr., 5901, No. 405-Thomas M. and Veola P. Barlak to Andrew Byro and Joanna Auyeung, $270,000.

HYBLA VALLEY AREA

Cedar Landing Ct., 8237-Marie Patrick Kelly and Mildred E. Hedberg to Liza B. Feiler and Pamela Railey, $446,000.

Mason Grove Ct., 7139, No. 17-Joseph F. Heath to Latina A. Marsh, $369,000.

Wilkinson Pl., 2302-Mary W. and Alain L. Bashore to Wesley C. Furman and Jessica M. Kunkle, $648,000.

LINCOLNIA AREA

Elmdale Rd., 6520-William R. and Joan B. Burdette to Radhika Mulani, $895,000.

Tartan Vista Dr., 6545-ALG Trustee Corp. to Tahseen Ghauri, $409,500.

LORTON AREA

Bluebird Way, 8310, No. 3-Angela F. Campbell to Michelle M. and Quinton R. Hill, $301,500.

Hagel Cir., 9574, No. 15E-U.S. Bank and LSF9 Master Participation Trust to Tracy H. and Benjamin B. Yan, $150,000.

Kenosha Ct., 8639-Jason E. Deen to Glenda K. Sorto, $297,000.

Lorton Station Blvd., 9020, No. 114-Ikaros Corp. to Darren P. Costine, $290,000.

Sullenberger Ct., 8492-John R. and Shirley A. Slovensky to Charles E. and Carmelita Bibby, $724,900.

MCLEAN AREA

Alicent Pl., 7014-Elizabeth Weienn Hone to Thomas C. and Kirsten A. Martinson, $685,000.

Brookside Rd., 1610-Michael R. Kaye and Charles Kade to Geoffrey and Cheryl Balleisen, $905,000.

Crestwood Heights Dr., 8220, No. 1802-Family Park Crest Corp. to Chong Nak and Mi Ja Son, $1.24 million.

Great Falls St., 1917-Barbara Hopkins to Tien H. Nguyen and Diem Uyen N. Ha, $725,000.

Hallcrest Dr., 7410-David Shawn Wilson to Christopher Li Fu Luk and Kim Xuan Luk, $702,000.

Langley Ridge Rd., 7853-Salvo Beach Corp. to James R. Hewson, $5.45 million.

Lincoln Way, 1524, No. 412-David G. Drummey to Belgin Trivers and Ege Yildirim, $224,000.

Melrose Dr., 6732-Raphael Daniger to Remey and Renee Munasifi, $715,000.

Pine Hill Rd., 1243-Jeffrey M. and Priscilla E. Milloy to Martha A. Blue, $1.4 million.

Scotts Run Rd., 1310-Virginia Electric and Power Co. and Dominion Energy Virginia to Irfan Baig Mirza and Farzana Begum, $1.13 million.

Westwind Way, 1788, No. 90-Beverly Greenlaw and Beverly W. Kolon to Horace P. Jen, $360,000.

MOUNT VERNON AREA

Badger Dr., 8723-Joshua D. Rolando and Maegan Dominguez to Steven M. and Raquel Scalise, $510,000.

Casa Grande Pl., 7911, No. 122-A-Etrade Bank to Jose S. Portillo Soriano and Maria D. Amaya, $182,000.

Highland Lane, 8522-Clear Sky Properties Corp. to Nicole Marino, $420,000.

Mariposa Pl., 3894, No. 49A-Sergio E. Vargas to Adam A. Amaya and Priscilla Cruz, $212,000.

Mount Vernon Cir., 9342-Mary Laporta Polson and Douglas E. Laporta to Thoams and Thuy N. Davis, $790,000.

Patton Blvd., 9009-Damon M. and Jennifer M. McDonald to Pedro Guzman and Sheila Torres Alvarez, $619,500.

Village Green Dr., 5778, No. 10-Joan C. Binsted to James Teye and Mary Akweley Asilevi, $165,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Danbury Forest Dr., 5326-Ryoko Fisher to Mayya Soibnazarova and Abbos Nazarshoyen, $385,000.

Lancashire Dr., 8520-Jonathan A. and Anne Marie Sisson to Francis Farrell Kelly and Haley Michelle Powell Kelly, $525,000.

OAKTON AREA

Castlewood Lane, 10151-Sotiris Katsoulos to Jacquelyn M. Smith and James R. Armstrong, $729,000.

Hickory Hills Dr., 3368-Brian F. and Clare E. Fennessy to Donna Danielle Jackson, $665,000.

Oakton Terrace Rd., 10122-Stephen and Diane Boller to Sura Al Assaf, $300,000.

Turnberry Pl., 10137-Patricia A. Fouts to Lun Zhang and Qin Guo, $580,000.

RESTON AREA

Breton Ct., 11807, No. 1A-Gordon D. and Jayne R. Wood to Christopher M. and Kristin L. Bertelli, $175,000.

Chessington Pl., 11104-Rudolph Canto Jr. to William J. and Susan M. Bender, $1.26 million.

Chestnut Grove Sq., 11240, No. 157-John C. and Karen H. Rothenberger to Scott T. Jones, $209,000.

Fieldthorn Dr., 1631-Robert John and Erika Edith Klein to Lidia Gersteva, $370,000.

Harbor Ct., 11144, No. 1144-Karen K. Simpson to Victoria L. Hux, $337,000.

Kinsley Pl., 12122-Richard Larry Johnson to Patrick and Margaret McCullough, $870,000.

Links Dr., 11406-Leah Latricia Riggs and the estate of Willie T. Riggs Jr. to Adrienne Juett, $400,000.

Mossy Creek Lane, 11720-Nicole E. Lanza to Michael Nicholas and Nicola Gaye Ceo, $425,000.

Parkcrest Cir., 1668, No. 3C/300-Judy L. Packard to Nicholas D. Oler, $245,000.

Sagewood Lane, 1951, No. 503-Rita Citrenbaum and Lila Rosental Tinkoff to Alireza Farchtchi, $92,000.

Stoneview Sq., 11657, No. 97-Matthew G. and Lia J. Schmidt to Nasser Ovissi, $195,000.

Sunset Hills Rd., 11800, No. 202-Pierre D. Valentini to Nikoo Faghih, $385,000.

Trumbull Way, 12077-Judith J. Milenski to Jenifer Lindsey, $429,500.

Wild Hawthorn Way, 1226-Dean R. and David P. Mula to Katie Leigh Buman and Daniel Walter Brong, $535,500.

SEVEN CORNERS AREA

Collie Lane, 3117-Danny and Frayda L. Penini to Abdelmaged El Ashaal and Anwar Hashad, $560,000.

SPRINGFIELD AREA

Castlefield Way, 7261-Ho Joong Lee to Phillip Justin Marcus and Zohra Amin, $544,950.

Eagle Rock Lane, 8838-Diana L. Dudash to Neal Francis and Kristen Ann Allen, $460,000.

Grace St., 7435-Betty A. and Betty Ann Dahlke to Hung Minh and Viet Van Huynh, $425,000.

Rockefeller Lane, 9115-Carl Bruce and Donna M. Borchers to Diana B. and Michael L. Shipman, $565,000.

Springfield Hills Dr., 7600-Ramon O. and Yolanda Ramirez to Jeffrey T. Rose and Quynh Anh N. Rose, $482,500.

VIENNA AREA

Abbotsford Dr., 1831-National Residential Nominee Services to Elizabeth Paige Caldwell and Brooke Elizabeth Schlenker, $732,500.

Chain Bridge Rd., 2169-Daniel R. Elliott and Nawara T. Omary to Daniel R. Elliott and Nawara T. Omary, $1.04 million.

Glen Ave. SW, 202-Paolo Ramon Martires Pasicolan and Patricia Meredith Cochran to Michael G. and Monica M. Condon, $825,000.

Valley Dr. SE, 503-Donna D. Douglas to Sharmina Afroz, $700,000.

Wolftrap Ct., 2185-Marc J. Smith to Jessica D. Spiegel, $701,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Glenister Dr., 7717-Boyan K. Kostov and Maria T. Kostova to Moises Heriberto Hernandez, $450,000.

Ivybridge Ct., 8511-Richard M. and Kristen Rodriguez to Callie Marie Swingle, $490,000.

Ridge Hollow Ct., 8713-Susan H. McCannell to Arbaz Ahmed Shaik, $411,000.

Shaundale Dr., 6372-Margaret W. Mara to Jason R. and Kristine V. Freels, $387,000.

Springfield Village Dr., 8214-Eric W. Nutter to Timothy J. Kearny, $408,000.

Fairfax City

This sales data was recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Ashby Pl., 10622-Federal National Mortgage Association to Michael J. Barnett and Juan Carlos Lisarazu, $270,000.

Cameron Glen Dr., 10706-Brian R. and Ferica Daly to Charles R. Clohan and Robert A. Clohan III, $659,900.

Delegate Ct., 4335-Hwal Jang to Barbara M. Jenkins, $625,000.

Oak St., 3975-Pulte Home Co. to Montez L. and Sukhjit Kaur King, $818,358.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Spring St. S., 145-Cynthia Saylor and Linda West to Hans H. and Lisa M. Miller, $775,000.