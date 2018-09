Fairfax County

ALEXANDRIA AREA

Chaucer Lane, 6268-Mary Ellen Kincaid Amos to Sonia Agosto, $601,000.

ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Fort Hunt Rd., 6311-Turn Around Properties Corp. to Melissa Deal Lynch, $585,000.

Princeton Dr., 6517-Jennifer R. Thompson to Canan Ozturk and Rasit Russ Abayhan, $905,000.

14th St., 6424-Sean E. and Casey A. Sutherland to Jacquelin Plunkett, $640,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Ashland Dr., 7914-Piney Run Elm Investments Corp. to Patricia Hopke Casey, $699,250.

Buxton Ct., 5334-Darwin M. Rivera to Amy Halin, $510,000.

Fieldhurst Ct., 7032-Linda M. Ezernieks to Bryan and Morgan Lopes, $495,000.

Gentele Ct., 6300-Virginia Home Buyers Corp. to Bobby G. and Andrea Kling, $345,000.

High Valley Lane, 6617-Michael D. Wingerd to B. David and Lynn Wingerd, $353,500.

Keyser Way, 6903-Emil J. Polisensky and Nassisie Fekadu to Kenny F. Valladares, $275,000.

Mallory Cir., 7330-Robert B. and Linda D. Waldrop to Jonathan S. Malamud, $510,000.

Norham Dr., 5804-Mark F. and Lisa M. O’Hara to Lydia and Bob Sheng, $378,000.

Parish Glebe Lane, 6517-Keith E. Sykes to Ahmad Khalid and Jenny Majidyar, $455,000.

The Parkway, 6204-Dorothy E. Uhlir to Mark A. and Martha Holmfeld, $395,000.

Wigmore Lane, 6109, No. K-Timothy L. Holloman to Cynthia Zacheis Souder, $299,000.

Woodside Rd., 3419-Jean C. Barry to Bryce A. and Jennifer J. Carpenter, $575,000.

ANNANDALE AREA

Bradley Cir., 7003-Ryan and Melissa Turpenoff to Nicholas Millard, $430,000.

Conwell Dr., 4640, No. 8-190-Richard J. and Gloria J. Ries to Richard T. and Christina M. Han, $160,000.

Gallows Rd., 3528-Phoung and Kimlan Tran to Loc T., Hien Ngoc and Chau Ngoc Phan, $730,000.

Hugh Bennett Dr., 4321-Patrick and Angel Fitzgerald to Elena Polomoshnova and Igor Polomoshnov, $650,000.

Lafayette Forest Dr., 7700, No. 4-Andrea T. Buquel to Yong Cha Easton, $255,000.

Murray Lane, 7004-Rachael Hansel to John T. Moore, $535,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Ambrose Hills Rd., 3703-Falls Gate Neighborhoods Corp. to Kellen E. and Michelle M. Giuda, $689,115.

Leesburg Pike., 6137, No. 506-Ruth Lynette and Judith Carla Smith to Ann Siuking Lee, $121,000.

Rio Dr., 3245, No. 904- Holly Jackson Bertone to Charles M. Seyffert, $162,000.

Seminary Rd., 5565, No. 414-Michael C. and Anny C. Ho to Johnny F. Railey II, $192,000.

BURKE AREA

Annaberg Pl., 5912, No. 206-Juan C. Suarez Sanchez to Pui E. Sham, $328,000.

Burke Towne Ct., 5748-Robyna Wiley to Ebert A. Obando and Ariana Obando Aguilera, $399,900.

Crossin Ct., 5912-Antony and Jane A. Musco to Nelson F. Soto and Crispin Orellana Figueroa, $465,000.

Glenbard Rd., 6409-Joshua and Eunhee Park to Laura M. Kiszkiel and Daniel L. Huffman, $600,000.

Wood Green Way, 10145-Xiaoyang Du to Nathan P. and Jessica S. Burgess, $461,000.

CENTREVILLE AREA

Bull Run Woods Trail, 6507-K. Hovnanian at Hunters Pond Corp. to Jawad and Souna Wali, $1.59 million.

Cranoke St., 14903-Grant P. and Kathryn A. Routzohn to Jeanette and William O’Malley, $500,000.

Greymont Dr., 15040-Matthew and Jessica Rushing to Sean Ian and Heather Hiltwine Wilson, $510,000.

Laura Ratcliff Ct., 13859-Amid Global Corp. to Thomas C. Lizardo II and Rebecka Z. Shaykholeslami, $345,000.

Regents Park Rd., 6014-Victor M. Henriquez Rodriguez to Eleazar Machuca Pena, $283,000.

Skylemar Trail, 6504-Roy L. and Elizabeth A. Tubergen to Scott Juhyung and Kathy Sunkyung Lee, $332,000.

Sully Lake Dr., 5539-Sean William and Shannon Starr Soares to Dana James and Bonnie Sajbel Cote, $470,000.

CHANTILLY AREA

Lightfoot St., 3850, No. 152-Quynh Ngo and Kea Huynh to Alexander Ryan Walker, $219,000..

Smallwood Ct., 13720-Michael L. and Romayne P. Barclay to Jamel and Etonuel Rowe, $445,000.

CLIFTON AREA

Chapel Rd., 12213-Rose Marie Isidro to David V. and Beatrice Claudette Aguilar, $1 million.

Mountain Springs Lane, 6114-Sharon P. Knotts to John Ervin and Lisa A. Craig, $619,000.

Wildflower Lane, 13663-Simon and Amanda Corynne Mathews to Crystal P. and Drake D. Woodard, $380,000.

FAIRFAX CITY AREA

Aristotle Dr., 11329, No. 5-413-John P. Koser to Charles Huang and Christine Yu Ho Huang, $337,500.

Braddock Rd., 9618-Peter M. and Jacqueline D. Smith to Jeevan K. Basnet and Devika Ahir Tharu, $547,000.

Cabat Lake Ct., 5525-Gregory E. Knadle to Ahsan A. and Iskat Alam, $385,000.

Cavalier Landing Ct., 11623, No. 301-Carla T. Rosenfeld to Marion Moore, $318,000.

Deer Hollow Way, 2921, No. 210-Daniel W. Auer to Xiang Chen and Yuan Li, $449,000.

Fair Crest Ct., 12739, No. 302-Ahmed Rashed Amini to James Hart and Megan Condrey, $317,900.

Farndon Ct., 4745-Benjamin Mooung and Moo Ung Lee to Grace G. Lee and Matthew A. Simon, $530,000.

Glade Meadow Dr., 11487-Michael J. and Elizabeth E. Sullivan to Rachel Jean Florea, $600,000.

Harvester Farm Lane, 4356-Edwin B. and Deborah A. Wagner to Peter Benjamin and Judith B. Handjinicolaou, and Danielle N. Hawkins, $672,950.

Indigo Lane, 10507-Shipra Arora to Steve Sokchin and Bok Hee Yoon, $519,000.

Matthews Ct., 11910-Duncan M. Kiara and Gilbertas L. Gurupira to Tom Neuman and Deborah Hoffman, $505,000.

Mount Royal Lane, 12814-Reynold Poquiz and Ellyn Jiyun Navarro to Andrew Berger and Adena Mansback, $546,000.

Pickett Rd., 4723-Christopher W. and Karen E. Plummer to Stephen G. Bair, $550,000.

Thornbury Dr., 4783-Son K. Huynh to Ha V. Nguyen and Thu Nga T. Ha, $525,000.

Wedgeway Ct., 12138-Lindsay L. and Ryan A. Rice to Joseph Carl and Rachel Conn Martin, $400,000.

Wood Violet Ct., 9247-NVR Inc. to Brent Jacobe, $747,225.

FAIRFAX STATION AREA

Crosslake Dr., 8406-Elizabeth Ann Linvill Witherspoon to Derek and Susan Tate, $766,500.

Hampton Rd., 10901-Kenneth A. and Catherine A. Steadman to Arlen E. Lippert, $817,500.

South View Ct., 7302-John F. and Kathleen A. Walter to Alain Misa and Chessa Guilas Iliria, $800,000.

FALLS CHURCH AREA

Annandale Rd., 3297-Joshua I. Cohen to Craig R. Freer and Taytana C. Jarowski, $564,900.

Charing Cross Rd., 2911, No. 7-8-Richard W. Hartley to Burton Ellis, $170,000.

Kalmia Lee Ct., 2831, No. B-302-John H. and Katherine H. Moore to Jhanh Pham, $193,000.

Spring Terr., 6437-Merry C. Byrd to Marcos Torres, $700,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Bent Oak Ct., 7600-Yolanda Gaelik to Sholpan and Phillip Wayne Butterfield, $820,000.

George C Marshall Dr., 2230, No. 1213-Paramount Investments Corp. to Alykhan H. Merali, $349,000.

FORT HUNT AREA

Anesbury Lane, 1111-Wayne G. and Darlene K. Grasdock to Farhad Moalem and Azita Moalemi, $716,500.

Harbor Terr., 2218-Potomac Relocation Services Corp. to Jane Armstrong and John Lohrer, $705,000.

Neal Dr., 901-Elise and Eugene Neil Pelletier to Jamai Shahin and Enas S.M. Shahin, $537,000.

GREAT FALLS AREA

Beach Mill Rd., 9834-Richard W. Rawson and Clara M. Conti to Adam Weingarten and Philippa Levenberg, $994,900.

Hollyview Dr., 11778-Wenfeng Li and Xiaoyan Zhu to Wei Xia, $727,403.

Springvale Rd., 304-Todd W. and Lisa A. Walmsley to Dan and Sabina C. Neaga, $1.05 million.

HERNDON AREA

Alton Sq., 12919, No. 305-Lavanya Bojja to Eugenio Reis, $214,000.

Butter Churn Dr., 1373-Timothy R. and Susan Holder to Abdel Hamid Eqab, $535,000.

Centre Park Cir., 12958, No. 120-Alicia L. and Kris K. Southwick to James P. and Maureen Nanna, $204,750.

Dublin Pl., 1167-Nishantha Amarasinghe and Irani Wijayarthne to Hang Su and Yang Chen, $278,000.

Grace St., 804-Barbara Sue Evans to Matthieu E. Chan Tsin and Juliet A. Wood, $515,000.

Macao Dr., 2886-Xuwan Liu and Jing Xu to Khaled Sakhel and Samar Achkar, $885,000.

Philmont Dr., 12538-Gerald G. and Carrie A. Smith to Hans E. and Michelle R. Lynch, $840,000.

Sally Ride Way, 13745-US Home Corp. to Edward Wesley Greenway, $654,999.

Spofford Rd., 13390, No. 101-Daniel P. Kelliher to Christine Riner, $305,000.

Venturi Lane, 13659, No. 185-Tjeri B. Surjanto to Dale Shand and Douglas Gamez, $390,000.

HUNTINGTON AREA

Bangor Dr., 6106-John Robert and Sascha Nash to Paul Villena and Melissa Braybrooks, $519,000.

Mount Eagle Dr., 5902, No. 1008-Walter C. Davis Jr. and Barbara Davis Trust to Judith A. Strauss, $479,900.

HYBLA VALLEY AREA

Courtland Rd., 1806-Michael J. and Julie Stella to Jasibi Crews and Husani West, $599,000.

Memorial St., 3300-Duane R. Wilke to Jacklyn Jablonka, $420,000.

LINCOLNIA AREA

Arcadia Rd., 4103-Nicole C. Austin and Jesse H. Duncan to Corey and Kara Flores, $447,000.

Helen Winter Terr., 4685-Nicholas Larigakis and James Bouloukos to Darrick Lenathan Atkins Sr. and Claudia Maria Cruz, $559,000.

Yosemite Dr., 6311-Werner Willie Kapfer to Bryan Vicente Rull and Jennie Lyn Gayoso Rull, $445,000.

LORTON AREA

Cardinal Forest Lane, 9282, No. 301-Clarence March and Susan Eldridge to Stacey King, $217,000.

Fascination Ct., 8960, No. 213-Patrick Kevin and Sean Keenan Donahue to Helen M. Berg and Greta R. Geller, $370,000.

Hagel Cir., 9687, No. 38-Satish M. Amin to Sonia M. Escobar, $152,000.

Koluder Ct., 8517-Mark D. and Eva M. Armour to Lan Dai Truong, $298,500.

Mccauley Way, 8199-Adil Al Botabeekh to Angela and Russell Price, $517,000.

Timarand Ct., 7937-Gordon John McConnell and Russell Walter Cestone to Troyce Taylor, $278,000.

MCLEAN AREA

Banquo Ct., 1320-Diane M. MacDonald to Sunil and Anita Budhrani, $850,000.

Chinquapin Rd., 909-Thomas W. Richardson and Bella Dakota Trust to John and Corinne Jorgenson, $1.1 million.

Felix St., 6820-6820 Felix Corp. to Somer Cross and David Taube, $802,000.

Greensboro Dr., 8360, No. 107-Lali Safavi to Trace Cody and Danielle Nicole Lasley, $345,000.

Hampton Ridge Dr., 1444-Jose Ignacio Fernandez and Mary Katherine Patterson to Hiba Carine Kaissi, $959,900.

Legere Ct., 7754, No. 28-Paramount Investments Corp. to Sharareh Yousefpour, $747,000.

Market Square Dr., 6803-Stanley George Mangenot Woodward to Huiping and Richard Hester, $620,000.

Morrill Ct., 1640-Carole A. Cassidy and Helen R. Hargenrader Trust to Xiaoyang Ding and Yuhua Chen, $827,000.

Spring Gate Dr., 1571, No. 6403-Lytle McLean Corp. to Huan Li, $363,000.

Tremayne Pl., 7700, No. 204-Hara Amdemariam to Davis S. Prowitt II, $406,500.

Woodside Dr., 1298-Charles H. and Allyn M. Fritts to Shayma Al Mudhafar, $1.08 million.

MOUNT VERNON AREA

Bedford Terr., 5372-Craig E. and Carol R. Baumann to Lee A. Kind, $161,412.

Cherry Valley Lane, 8608-Patrick J. and Jane A. Gallagher to David E. and Alyce E. Dow, $540,000.

Hunter Murphy Cir., 8331-Michael L. and Towanda L. Moncrease to Ali Nouman, Taj Mohammad and Samad Nouman, $379,000.

Mariposa Pl., 3938, No. 53D-Adam Levy and Sarit Jemini to Kevin A. Taylor, $176,900.

Sausalito Pl., 7905, No. 32E-Jose M. Umana to Edward P. Dorneles and Hannah G. Garber, $205,000.

Village Square Dr., 8724, No. 11-John D. Watson and Sandra D. Adams Watson to Robert James Amery, $169,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Flag Run Dr., 5620-Martha Anne and Francis W. McGrail IV to Kelly McCormack and Elias Jose Monterroso, $499,000.

Leebrad St., 7019-Edwin K.M. and Aminata Kamara to Dashe Tesfaye, $395,000.

Monroe Dr., 5201-Pro Builders Investments Corp. to Mohammad Izam and Raffat Nosheen Abid, $680,000.

OAKTON AREA

Castlewood Lane, 10178-Jaejin Bae to Tao Zhao and Lu Zou, $730,000.

Miller Heights Rd., 2936-George H. Miller Jr. to Carlos Garcia Cuesta, $655,000.

Quarter Horse Ct., 11801-Rebecca Jill Haldeman Estrada and Jason Cody Worthington to Duane O. Campbell and Wing Y. Chan, $665,000.

Valewood Dr., 3422-David P. and Sandra J. Evans to Michael and Frances Keith, $735,000.

RESTON AREA

Captiva Ct., 12152-Potomac Relocation Services Corp. to Jeffrey Allen and Miriam Anne Berkowitz, $300,000.

Chestnut Grove Sq., 11212, No. 216-John M. and Louise M. Dahlman to Christopher M. Houman, $216,000.

Church Hill Pl., 1463-Lucille Joyner to Susan Anne Burklew, $280,000.

Garden Wall Ct., 1329, No. 508-Lawrence J. Oufiero to Kathleen R. Diehr, $300,000.

Headlands Cir., 2045-Hemang K. Patel and Rozy Talati to Matthew Willis, $335,000.

Knights Bridge Ct., 10901-Kathryn W. Wulfing to Frank Sandau, $515,000.

Market St., 12000, No. 163-Anthony J. Spevak to Assad Moini and Cynthia J. Coiro Moini, $307,000.

Pinoak Lane, 2524-Frances W. Swarns to Laura Prebeck and Mingda Hang, $699,995.

Roark Ct., 12712-Amanda Dozier and Nicholas Jon Hartigan to Chuanhao Jin, $670,000.

Sierra Woods Dr., 1634-Christopher Chatfield and Katie Bondroff to Sara Zaribaf, $397,000.

Stratford House Pl., 11775, No. 108-Arria Dawn Ibach Durham and Tara Hope Ibach to Michael Schoen and Jean Ann Linney, $410,000.

Sunset Hills Rd., 11800, No. 420-Marc S. and Susan E. Weiner to Amir Gheitasi, $385,000.

Windleaf Ct., 11405, No. 21-Mary Anne Bearse to Kenneth D. and Cathy K. Schopp, $380,000.

SEVEN CORNERS AREA

Crosswoods Dr., 6416-David K. and Jane Y. Franklin to Ioan A. and Christina Popescu, $925,000.

Valley Lane, 3113-James Caramberis to Henry J. and Abigail Soulen, $630,000.

SPRINGFIELD AREA

Charlotte St., 7305-Brian H. and Tina M. Leblanc to Hoberdan and Nelly D. Paz, $389,000.

Essex Ave., 7408-Maria Saneth B. and Ramon B. Santos Jr. to Raja Nisar Ahmed and Khuzaima Nisar, $495,000.

Maritime Ct., 9014-Shahid and Farkhanda S. Nawaz to Jason Cross and Lina Aldana, $638,000.

Rotunda Ct., 6422-Menkir G. Haile to Mohammed Habibur Rahman and Tania Sultana, $470,000.

VIENNA AREA

Alto Ct., 1900-Margery A. Langford to Glenn P. Tournier and Sunny S. Wicks, $829,900.

Citadel Pl., 8230-Sue W. and John Molyneaux Welsh to Faunice Rebecca Jackson and Randall Patrick Allen, $585,500.

Grand Ct., 1918-Joseph M. Frankiewicz Jr. to Christopher and Alison Salnoske, $600,000.

Kidwell Town Ct., 8022-Gustavo A. and Brittany L. Camacho to Vickie Sue Lessa, $799,990.

Valley Dr. SE, 602-Elizabeth A. and Brent B. Moore to Amanda Lipon and Steven Schneider, $680,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Bayshire Rd., 5907, No. F-Joy Parker and estate of Henry Clay Chambers to Doreen M. Gagne, $227,000.

Glenister Dr., 7849-Andrew D. and Christina M. Gold to Tamar Ares and Eric K. Williams, $556,000.

Jillspring Ct., 7202, No. 24C-Bharat Lugani to La Vonne Fowler, $235,000.

Tiffany Park Ct., 9097-William D. and Sara K. Casey to Anita Tadavarthy, $402,500.

Fairfax City

Assembly Dr., 10513-Paul White to Daniel A. Burbano and Bianca Estefani Anderson, $440,000.

Captain John Smith Ct., 10500-Mustafa Sayid and Sakar Wahby to Nancy Yuan Fong Sung and Nancy Tong, $580,000.

Estel Rd., 3809-Tina L. Kannapel to Patrick E. Hawkins and Lydon L. Sacoff, $548,000.

Linda St., 10834-Alonzo and Linda S. Baker to Toby and Rachel Lim, $900,000.

Richard Ave., 3721-Sharolli Aslam Corp. to David D. Laiti and Larissa N. Calhoun, $514,000.

Yorktown Ct., 10671-C.H. at Main Street Corp. to Joseph Wooldridge, $822,000.