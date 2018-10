Fairfax County

ALEXANDRIA AREA

Dawes Ave., 5825-Matthew B. and Christina M. Schneider to Afagh D. Ighani, $550,000.

ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Duke Dr., 6819-Simon E. and Lauren A. Freeman to Austin and Erin Phoenix, $530,000.

10th St., 6622, No. B2-Peter Morgan Schoenbauer to Allan Leon Jensen and Quiana Alexia Huff, $263,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Alicia Ct., 6850-Rama Chiruvella to Jerry Booker, $640,000.

Ashleigh Manor Ct., 7023-He Ye Yu and Lu Jun Yuan to Brian L. and Laura Kaniewski, $518,000.

Brookland Rd., 5600-Bryan Michael Tanner and Emese Lauren Sogor to Oscar and Jacqueline D. Palomino, $525,000.

Chapel Cove Ct., 5227-Helina T. Tilahun to Amy N. McManamay, $405,000.

Collins Meade Way, 7510-Judith Ann and Glenn R. Patterson to Bethany Petrofsky, $625,000.

Edgemont Dr., 5533-Christina R. and Daniel R. Hayes to Stephen M. and Hillary Clement, $527,000.

Glenwood Dr., 5632-David B. Holliday to Robert Thad and Jill P. Parsons, $624,900.

Heatherfield Lane, 7430-Michael H. and Amanda D. Wilson to Tracy L. Perkins, $505,000.

Ivanhoe Lane, 3814-Kimberly E. Hayman and Jeffrey W. Fisher to Sandra Warrick Lynch and Carl Michael Morris, $725,500.

Lake Cove Dr., 7148-Ina G. and Kara T. Schutter to Peter and Alissa Zuk, $480,000.

Masondale Rd., 6023-Robert Warren Brewster Jr. to Michael J. Garuckis, Maria Del Pilar Garuckis, and Isabel and Luis Jesus Rios, $755,000.

Picot Rd., 4512-Benjamin K. Yue and Joseph A. Moore to Neil Ryan and Angylen G. McConnell, $450,000.

Rockshire St., 6348-Michael L. and Diana B. Shipman to Zhen Xu, $365,000.

Still Spring Pl., 6323-Undra and Jo M. Robinson to Anthony and Heather Thomas, $790,000.

Willowood Lane, 6404-Jessica and David Stebbins to Brian G. Richard, $391,000.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4381, No. A-Mildred L. Eichinger to Fahad Fiaz, $170,000.

Bradford Dr., 4804-Olivia C. and Joseph G. Mattingly III to Ronald Blanco and Zoraya Becerra, $545,000.

Bristow Dr., 4915-Yong Yuan Zhang and Yinzi Jin to Marco Beltran Aguilera, $525,000.

Cherry Lane, 6920-Evelyn Monserrate Osorio and John L. Harrison to Michele M. Harris, $785,000.

Declaration Ct., 4705-Kathryn A. Lettau to Rui Xu and Kenneth Lam, $620,000.

Hillcrest Rd., 8206-Jan Charles and Patricia Laura Huly to Moon Kil Park, $1.12 million.

Jessamine Lane, 6625-Dun T. Lam to Safwaan and Saiful Islam, $869,000.

Maplecrest Dr., 6814-Robert Keith Lee and Anh Hang Chung to Brian P. Lerner and Chelsea L. Heltai, $585,000.

Pine Dr., 7218-Sharon Ewell Prentice to Teodoro Iglesias and Natalia Cardona, $504,000.

Roberts Ave., 4316-So Ye Kim Negri to Nicholas Huffman and Biljana Kaumaya, $727,000.

Sinon St., 8601-Justin M. and Valada B. Sinclair to Sundonia J. Williams Wonnum and John J. Wonnum, $725,000.

Wayne Dr., 7321-Mary Pat McEnrue and estate of Lois F. McEnrue to Ali Raissian, $460,000.

Woodburn Village Dr., 3328, No. 12-Clare A. Phillips to Amy Wood, Diane R. and Lindsey M. Silvester, $215,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

George Mason Dr. S., 3709, No. 806-Ronald Jay Polan and estate of Gerald L. Lagace to Larry Lee Carlantonio, $339,900.

Lakeview Dr., 6417-Peter and Glenda G. Ioanou to Brandon P. and Brigid B. Mooney, $745,000.

Madison Overlook Ct., 6022-John and Katherine Brandenburg to Oluwakemi Adeyeri, $510,000.

Powell Lane, 3800, No. 1030-Haihua Jiang to Rajaram Ammunje Nayak and Suman Bandita Samantaray, $278,000.

Seminary Rd., 5501, No. 2612S-Sheela K. and Kapil R. Shah to Grover Lorenzo and Sharon Buford, $287,500.

Signal Knob Ct., 3751-Falls Gate Neighborhoods Corp. to Christopher C. Wu, $679,505.

BURKE AREA

Bestwicke Ct., 6614-Christopher and Lesley Kessinger to Phuong Vu and Hoa Nguyen, $500,000.

Brook Ford Rd., 9074-Jay L. and Mary Lou Brubaker to Edmond and Jessica Lopez, $555,000.

Burnside Landing Dr., 5894-Sandra C. Thorne to Jason Allen and Laura J. Covey, $640,000.

Cove Landing Rd., 5932, No. 302D-Arul Teimouri to Michael P. Snellings, $239,000.

Faire Commons Ct., 10210-Jeffrey Stephen Petrarca to Ben Charnrissuragul, $399,000.

Heron Pond Terr., 10205-Chi My Hong to Canh H. and Tuyen C. Nguyen, $405,000.

Marshall Pond Rd., 10150-Christian L. and Kara McCarty to Charles and Andrea Sauer, $650,000.

Peter Roy Ct., 9390-Mark Guidry to Ju Hyub Lee, $435,000.

Summer Oak Way, 5627-Steve Sokchin and Bok Hee Yoon to Patrick T. Lestrange and Hyunji Lee, $350,000.

Wilmington Dr., 6110-Jamie R. Lester and Craig A. Hayden to Catherine J. Arruda, $464,000.

CENTREVILLE AREA

Antonia Ford Ct., 13997-Maurice T. and Patricia T. Williams to Christopher P. and Laura J. Gillis, $369,000.

Betsy Ross Lane, 14072-Shirley Sun Property Management Corp. to Steve and Wei Chiang Sun, $350,000.

Brittney Elyse Cir., 5126-Sheridan Ryan to Kristina J. Kim, $222,500.

Brushwood Way, 14313, No. 101-Young Yoon Lee and Daniel Sung Hun Kang to Kaitlin Jiyoung Cho, $314,900.

Chasewood Cir., 6826-Celia G. Stolzenburg to Calvin Lee Couthard and Lauren Marie Calderon, $340,000.

Crimson Sky Ct., 5359-Keith J. and Patricia Amberly Minson to Sewook Ham and Samantha S. Min, $465,000.

Faircloth Ct., 5619-Eun K. and Byung O. Lee to Yeonwoo Oh and Yoonjoung Kim, $520,000.

Granville Lane, 14560-Edward Jinwoo and Jin Woo Choi to Parwinder K. and Kuldeep S. Saini, and Amrinder Kaur, $380,000.

Harvest Ct., 14805-Kwang Ik and Jon Ran Chang to Patrick Helms and Jocelyn Crum Brooks, $629,900.

Honsena Dr., 15106-Maria Elena Chahl Horton and James P. Horton to John Skoglund, $520,000.

Jarski Ct., 15006-Michael E. and Veronica P. Rudy to David G. and Lauren E. Campbell, $517,000.

Rock Canyon Dr., 14114-Thomas E. and Anastasia B. Piatkowski to Hoang Bao Tran and Kim Nhat Do, $670,000.

Snowhill Ct., 6184-Donald J. and Christine E. Schoen to David M. and A. Summers Bertoglio, $587,500.

Stream Pond Ct., 5809-Jon P. and Erin B. Frid to Hyung Suk and Shinja Kim, $390,000.

Travis Edward Way, 5112-Bonnie F. Chou to Jiahui Lu, $285,000.

Water Springs Ct., 13687-Therese Ndaya Biaye to Victor M. and Monica Correa, $318,000.

Woodfield Dr., 5124-Jeffrey R. and Laura D. Bennett to Richard Tedlie and Emma Bayer Watkins, $423,000.

CHANTILLY AREA

Claret Ct., 4229-Jennifer K. Bergland to Laura C. Cease, $262,000.

Flatlick Branch Dr., 4660-Micheline J. Diana and Joshua P. Thiel to Andrew M. and Rebecca A. Shaw, $374,000.

Marsden Ct., 13776-Tiffany Zhao to Dinesh K. and Rajnee Pateriya, $291,000.

Point Pleasant Dr., 13448-Jan M. Bluf and Patricia S. Blue to Jagan Mohan Krishnaraj and Nithya Poomal, $675,000.

Stream Valley Dr., 13457-Lisa K. Bryda to Stuart Todd and Laurie Leduc Lett, $649,000.

CLIFTON AREA

Battle Rock Dr., 6402-Frank R. and Casmere W. Kistner to Dale L. and Marcia B. Graddon, $655,000.

Harvest Pl., 13039-Scott C. O’Brien and Terri J. Granger to Huy Huu Vuong and Phan M. Thai, $465,000.

Little Brook Ct., 6018-Mark L. and Monique G. Kovach to Chang Chai Lin and Yun Zi Song, $379,000.

Twin Lakes Ct., 6221-Janet Lynne Carr to Monica and Adam A. Razavian, $1.11 million.

FAIRFAX CITY AREA

Annhurst St., 9236-William J. Finnie and Melba A. Finnie Dols to Zulfiqar T. and Amber Khan, $497,500.

Autumn Willow Dr., 13082-G. Reed Pullan to Jarnail Singh Bajwa, $715,000.

Barrick St., 9111-Jamie Paul and Gretchen Christine Lynch to Syed Shabab Wahid, Tasmia Rahman and Nuzhat Shahzadi, $470,000.

Buccaneer Ct., 3109, No. 1-Monique Crawford to Barbara Larimer, $250,900.

Canonbury Sq., 9489-Jenny and John Walters to Jeremy M. and Ashley E. Goldsmith, $630,000.

Covington Square Way, 2963-Rose and Rhizlane Benchekroun to Jacqueline Hoang, $710,000.

Demby Dr., 4606-Gregory E. and R. Annette Pugnetti to Aang Daniel and Elisa Setiawati, $718,888.

Eastwood Ct., 4415-Stephen F. and Natalia S. Briggs to Ernest H. and Lois D. Ruckert, $639,900.

Fountainside Lane, 4135, No. 203-Betty Beow Ling Lim to Bruce and Patricia O’Donnell, $303,000.

Glenbrook Rd., 9124-Catherine D. Foley to Philip Gyasi Yeboah and Abena K. Oti Duah, $725,000.

Grays Pointe Rd., 12927, No. A-Stephanie P. Capps to Michael Dostie, $190,000.

Hartwick Lane, 3140-Roy Matthew and Peggy C. Miller to Qianxiong Li and Kelley G. Lawson, $530,000.

James Young Way, 5575-K. Hovnanian Homes at Burke Junction Corp. to Mohammad Aminur and Nasima Yasmin Rahman, $980,700.

Leehigh Ct., 4716-Geneva Arrington to Rafael Francisco Morales Carrillo, $727,000.

Lemon Mint Ct., 9335-NVR Inc. to Chengyu Huang and Yue Liu, $788,049.

Lismore Lane, 2972-Haifa Nasser Alassaf and Amal Aldakheel to Miad and Hanah Maleki, $678,000.

Maple Lane, 2849-Caroline O. Shannon to Andrew Thomas Barnett and Mollie Louise Sledd, $810,000.

Mill Springs Dr., 3303-Gabriel and Sarah Braesch to Stephen Yusko and Katherine Torrington, $715,000.

Nester Rd., 9305-Jay D. and Lori Z.D. Alessandro to Kung Hun Suk, $700,000.

Paynes Church Dr., 10826-Roger M. and Laura M. Baker to Quynh Ngoc Van, $649,900.

Pinehurst Greens Dr., 3950-Angela Fletcher to Jay C. and Nicole Lynn Migliozzi, $635,000.

Prosperity Ave., 2665, No. 429-John Jaeyoung Han to David Y. and Michael K. Hyun, $439,000.

Quail Creek Lane, 13143-Sue Ann Khanna to Binit Nagori and Neha Agrawal, $445,000.

Rockaway Lane, 11788, No. 40-John A. and Anne M. Horstman to John Mathews and Ariel R. Dunster, $400,500.

Shooters Hill Lane, 5511-Victor A. and Loma M. Mier to Richard H. and Jenny G. Scherff, $608,000.

Spurlock Ct., 10906-Bank of New York Mellon to Renjie Cao, $525,000.

Talking Rock Dr., 3005-Ryan and Susan Lopresti Trent to James Broughel and Anna Ebers, $440,000.

Upper Park Dr., 4239-Sami Amin and Christine Rafla to Janice M. Duffy, $625,000.

Winter Pine Ct., 3026-Vahan Amirbekyan and Narine Tamamyan to John A. Morelli and Megan Stahlman, $487,400.

Wood Violet Ct., 9251-NVR Inc. to Mark Liddell and Bronwen Mary Halliday, $758,030.

FAIRFAX STATION AREA

Clara Way, 11808-Katherine J. Maxwell Sisler to Joseph Edward and Ruth Moritz, $650,000.

Innisvale Dr., 5903-James Duffus III to Robert and Stefanie Pidgeon, $680,000.

Rice Field Pl., 10900-H. and Susan S. Yang to Steven Wagoner and Jeanna Palomba, $845,000.

Wolf Run Shoals Rd., 6916-Poulsen Investments Corp. to Scott K. and Lisa R. Jackson, $970,000.

FALLS CHURCH AREA

Annandale Rd., 2846, No. 319-Ana C. Tolentino to Marcia Isabel Cortes, $126,000.

Cedarwood Lane, 3036-Steven E. and Lila Kim Tillman to Brannon W. Chapman and Krista M. Alonso, $850,000.

Kings Chapel Rd., 2900, No. 14/10-Roland Davis to Catherine Lopez, $202,000.

Marc Dr., 7310-Marta M. Viera to Subai Guan, $555,000.

Middleboro Dr., 2829-Kaitlyn and Matthew Chandler to Chih Lan Olson, $415,000.

Westmoreland St., 2234-MBRE Ventures Corp. and Mark W. Beckett to Stephen R. and Emily E. Terrell, $1.26 million.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Burfoot St., 1932-Faranak and Farhad Rashedi to Markus Enrique Tur Rojas and Kate Anne Ward, $590,000.

Oldewood Dr., 2713-Deborah A. Ramsey to Patrick and Priscilla Giannelli, $675,000.

Pimmit Dr., 2311, No. 918-Cheryl Cochran to Brian B. Suh, $200,000.

Virginia Ave., 2041-MR Project Management Inc. to Fadi and Maria Zakaria, $2.77 million.

FORT HUNT AREA

Creek Dr., 2335-Jeremy J. and Karen H. Fisher to Darrell D. and Brittany A. Reynard, $1.03 million.

Highgate Rd., 8707-Anne S. Buchal to David A. and Catherine S. Baker, $628,000.

Waterford Rd., 8712-Jason Quimby and Cheryl Becker to Joseph E. and Leslie P. Martin, $630,000.

GREAT FALLS AREA

Great Falls Forest Dr., 20070-Narda Nates Mejia to Thomas A. and Nancy J. Visel, $555,000.

High Hill Pl., 10002-Patrick Anthony and Patricia Anne Boyer to Elizabeth G. Muenster and David W. Hunt, $1.66 million.

Seneca Rd., 641-Robert L. and Lynn L. Patron to Ryan G. and Jozlyn J. Schroeder, $1.18 million.

HERNDON AREA

Air And Space Museum Pkwy., 13646-U.S. Home Corp. to Sami Lee Shepherd and Zachary Allen Kennedy, $634,394.

Alton Sq., 12903, No. 203-Andrew F. and Robin J. Boniface to Sreehith Menon, $243,000.

Artic Quill Rd., 1109-Patricia Strother and Claire E. Shamblin to Richard G. Lawter, $377,500.

Bluemont Ct., 1429-Habitat for Humanity of Northern Virginia to Yishak Sabore and Sosena Desta, $356,629.

Centre Park Cir., 12937, No. 208-Neil R. Tump to Haydee Diaz, $247,500.

Copper Creek Ct., 13701-Fang Deng and Yi Ding to Christopher and Aida Rivera Gines, $749,900.

Exbury St., 12319-Habiba Haider to Jacob Vanwingerden and Cori Inge, $464,900.

Folkstone Dr., 12225-Adam L. and Elizabeth A. Merry to Ashish and Swati Dubey, $709,000.

Grand Hamptons Dr., 1100-Wei Zhu and Xin Qi to Mani and Andrea K. Pahlevanpour, $850,000.

John Glenn St., 3160, No. 204-K. Hovnanian Residential at Discovery to Gary Eugene and Jenny Hsu Frazier, $430,582.

Lopez Lane, 1109-Ashenafi A. Haile to Carmen Marie Byrd, $370,000.

Magnolia Lane, 1223-Juan Borjas Martinez and Haydee Del Carmen De Borjas to Vania Vargas, $233,000.

Misty Water Dr., 12524-Daniel B. Vigil and Monique T. Tuttle to Matthew Daniel and Elizabeth Marie Machado, $535,000.

Oak Lawn Pl., 12954-Patricia Lee and Paul Sposito to Michael Bruce and Laura Sue Athman, $837,000.

Plowman Ct., 12454-Gwen M. Desmond to Patrick C. and Lauren B. Desmond, $415,000.

Sandbourne Lane, 2549-Donald V. Scaltrito to Duy K. Bui and Nhi T. Tang, $330,000.

Tarleton Corner Dr., 2612-Evgeny Nenashev and Elena Kuzina to Pradeep Vincent, $525,000.

Valley High Rd., 12321-NSC Investments Corp. to Adam Jeferey Treager and Rikki Christine Gardonio, $540,000.

Vine St., 920-George A. and Laura G. Price to Michael F. Burbidge, $3.04 million.

HUNTINGTON AREA

Berkshire Ct., 5962-Daniel and Janset Baltrusaitis to David A. and Sarah A. Masiello, $513,000.

Fairview Terr., 2321-Jose Ivan Minaya and Josue Ventura to Diana M. Osorio, $310,000.

Mount Eagle Dr., 5902, No. 516-Patrick T. Mullen and Joan Morgan to Margarita C. Barritt, $310,000.

HYBLA VALLEY AREA

Audubon Ave., 7961, No. A2-Humberto and Bertha Ayala to M. Rehana Khatun and Arm Fakhrul Islam, $126,000.

Cedar Landing Ct., 8255-John Robert and Susanne Bussolari to Eric C. Danielsen and Rita Morandi, $425,000.

Deer Run Dr., 6826-Frances R. Donathan to Asmamaw T. Abate and Tefiste Tesfa, $373,000.

Grey Goose Way, 7577-Jeanette Reina and Emery Joseph Rivera Breznai to Manuel E. Barbosa, $487,000.

Mason Grove Ct., 7115, No. 5-Joseph F. Heath to Christopher, Brandon, and Colleen Goode Owens, $365,000.

Stoneybrooke Lane, 6903-Christopher R. and Rachel M. Cramer to Justin Underwood and Erin Carroll Ryan, $520,000.

LINCOLNIA AREA

Edsall Rd., 6301, No. 422-Paul A. Kahn to Frank Vincent Sarley and David Scott Sanderford, $363,000.

Marionet St., 4301-Brown and Burkholder Realty Group Corp. to Amber and Andrew Flack, $749,900.

Split Creek Lane, 6248-Jacqueline K. Hoang to Vincent, Lanchi T. and Mitchell T. Hoang, $535,000.

LORTON AREA

Catbird Cir., 8214, No. 202-Sunrise Realty Corp. to Chalay Terry and Ronnie Anderson, $260,000.

Enochs Dr., 8598-Douglas M. and Cecilia Gonzalez to Binyam Tedla and Meron Abate, $425,000.

Hagel Cir., 9720, No. 44-Jinshu and Chengchun Piao to Jingyi Zhu and Dong Wang, $146,000.

Milford Haven Ct., 8940, No. 40A-Syed Shoaib Masud to Lya C. and Matthew H. Whitmon, $309,000.

Silver Ann Dr., 6825-Robert C. and Elizabeth P. Rowen to Stephen V. and Barbara A. Tumbarello, $659,000.

Whernside Ct., 7305-Ayman A. Bekhet to Sosina Berihun, $359,900.

MCLEAN AREA

Ballantrae Farm Dr., 1287-Mary Kaye Huntsman to Bradley and Robin Gelinas Berkley, $3 million.

Bridle Path Lane, 7701-Dennis R. Pratte II to Michael P. Winston and Tien T. Tran, $935,000.

Crestwood Heights Dr., 8220, No. 303-Rohan and Alexandra Kohli to Suheila A. Alkandil, $570,000.

Douglass Dr., 942-Andrew J. and Mary Carol Stevens to Joseph Francis and Sara Napierala Koenig, $1.95 million.

Emerson Ave., 1450, No. 417-Taiseer Saleh to Jose and Aurora Rodriguez, $1.2 million.

Fleetwood Rd., 6800, No. 614-Sushma Rajan to Victoria Erickson and Kerry Gillispie, $194,000.

Greensboro Dr., 8350, No. 708-Carolyn C. Stewart to Deyi Awadallah, $310,000.

Greensboro Dr., 8380, No. 716-Nader Cyrus and Mahnaz Kay to Hedy P. Hightower Reeves, $330,000.

International Dr., 1641, No. 207-Jamshid Normohammadin and Diane S. Hase to Erin A. McCullough, $369,000.

Kennedy Dr., 1944, No. 103-Kathleen E. Mahon to Igor and Tetiana Kovalchuk, $251,000.

Lincoln Way, 1524, No. 109-Marvin L. Salmeron to Benjamin Lee, $246,000.

Mayhurst Blvd., 1445-Hana Hafez to Javid Ismail Baig and Milaine Rossanaly, $1.75 million.

Mount Pleasant Dr., 1812-MR Project Management Inc. to Kevin K. and Kristen J. Mukai, $1.76 million.

Old Meadow Rd., 1808, No. 1408-Ghada El Halabi and Carine Krawiec to Fang Hao, $435,000.

Smith St., 1507-Timothy and Sara Shean to Matthew and Jessica Pines, $1.03 million.

Spring Gate Dr., 1581, No. 5102-William and Linda Zuk to Hao Liang and Zi Wang, $245,000.

MOUNT VERNON AREA

Adrienne Ct., 8802-Steven J. and Alison A. Gottlieb to Karen M. McCrocklin, $489,000.

Beekman Pl., 8613-Eileen F. Kazanowski to Manuel and Jumigli Silva, $176,400.

Cherrytree Dr., 9123-Frederick B. and Evelyn H. Hewitt to Gary Carl Smith and Shannon O’Meara Smith, $614,900.

El Camino Pl., 3885, No. 15-Jecor Corp. to Benjamin A. and Sheryl N. Tagaca, $185,000.

Grimsley St., 7913-Joseph Schneider to John Stewart and Jia Zheng, $419,000.

Macklin Ct., 9415-Alexis M. Stefani and Clifford H. Jennings to Lynn Kathleen Markgraf and Fordyce Frank Foster, $722,500.

Mount Vernon Cir., 9424-3705 CHC Corp. to John Bolling and Kathleen McGill Gilliam, $940,000.

Remington Dr., 5125-Deborah E. Addo and Paul C. Samuels to Andrew J. Chang and Rui Hong, $1.4 million.

Shadwell Ct., 5708, No. 98-Shauna M. Walker to Lauren Teresa Brown, $155,000.

Westgate Dr., 3905-National Financial Corp. and First Financial Corp. to Charles Brent Fries, $680,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Cather Rd., 5220-Seymour and Judith Wengrovitz to Scott R. and Cindy Mastin, $545,000.

Gosport Lane, 8008-Modern Home Corp. to Jeffrey Carlin and Lourdes Polanco Boulware, $590,000.

Leebrad St., 7047-Bradford K. Bates to Davis N. Hua, $402,900.

Uxbridge Ct., 8391-Jeffrey L. and Mary C. Calloway to Gang Zhang and Huijun Dong, $350,000.

OAKTON AREA

Blake Lane, 10130-Natalia Sedova to Margaret M. Schramm and Chad M. Rinard, $852,000.

Elmendorf Dr., 3146-Patricia Gallatin to Rogelio and Christina Marchetti, $655,000.

Lariat Lane, 11714-Donna Hopeck to Emma V. Barnes, $657,500.

Palmer Dr., 10150-Best Bower Corp. to Christopher Charles and Veronica S. Clapp, $1.35 million.

Summit Square Dr., 3175, No. 5-E7-Hak Song Jin to Hannah Hwang and David Saehoon Yoon, $250,000.

Whimbrell Ct., 3100-Oakcrest Farms Corp. to Sean W. and Christy L. Toole, $1.65 million.

RESTON AREA

Amberjack Ct., 2079-Norberto Villar to Victoria H. and Stephen W. White, $700,000.

Barton Hill Rd., 1958-Albin C. and Donna M. Burkman to Charles and Lea M. Thies, $823,000.

Breton Ct., 11807, No. 11B-Carmen T. Matos to Karl Hacker, $220,000.

Cartwright Pl., 2158-Carl E. Bergeson to Paul Lauerman, $325,000.

Chestnut Grove Sq., 11248, No. 249-Ming H. and Xiu S. Xiang to Javier V. Castro, $232,000.

Church Hill Pl., 1579-Celeste K. Otsuka to Aaryn C., Charles F. and Judith H. Schied, $328,000.

Decade Ct., 11710-Ronald D. and Susan K. Smith to Elizabeth Betts and Russell Hinton, $482,500.

Fieldthorn Dr., 1615-Kevin Conlan and Megan Lee Schmid to Jillian J. and Caesar Munoz, $352,000.

Gatesmeadow Way, 1286-Wen Long Ronnie Shaw and Beth Z. Shaw to Frank C. Vlossak and Kimberly Freesland, $950,000.

Greywing Ct., 11975-Gia Thi Walker to Merate Legesse, $405,000.

Headlands Cir., 2044-Mary Ruth Robertson to Joshua Phillip G., Carolyn S. and Neal R. Newman, $445,500.

Inlet Ct., 1503-Sarah V. and Sean P. Beavins to John A. and Nancy Maria Henry, $489,990.

Lake Audubon Ct., 2072-Carol M. Roxbrough to Paul W. Foster III, $723,000.

Northgate Sq., 1419, No. 19-Denise May to Aayasha Bharati, $269,000.

Parkcrest Cir., 1648, No. 1C/100-Midori and Paul E. Marks to Keely M. Hite, $220,000.

Purple Sage Dr., 1644-Alex and Madeline Zavesky to Nicholas James Trapani and Colleen A. Ryan, $352,500.

Saffold Way, 11056-Eric W. and Catherine M. Hines to Daniel A. Zelman, $450,000.

Springhouse Pl., 11633-Aditi Vasant Dandekar and Ramanthan Krishnamurthy to Gina L. and Leroy Frank Field Jr., $704,500.

Sundial Dr., 1303-Paige Bastian to Jatin Kukreja, $605,000.

Thanlet Lane, 10901-Philip M. and Michelle L. Doyle to Travis D. and Ashley M. Allee, $614,000.

Vantage Hill Rd., 11614, No. 2A-Moses M. Parsay to Richard A. Krapf, $161,500.

Waters Edge Lane, 1614-Charles R. Hilty to Donald Bean Jr. and Fionnuala Quinn, $650,000.

SEVEN CORNERS AREA

Wilson Blvd., 6237, No. 210-Claire E. Shamblin and Becky Olmedo to Khoa Huynh and Chi Nguyen, $115,000.

SPRINGFIELD AREA

Beverly Park Dr., 7247-Carlos Ernesto Galeas and Miguel Adolfo Hernandez to Surendra B. and Binita Lamichhane, $399,000.

Burning Forest Ct., 8226-Laura L. Locklear to Daniel Aq Pham, $325,000.

Crestmont Cir., 8294-Kurt J. and Kathryn M.F. Knigge to Lance Jolly, $304,000.

Durer Ct., 7723-Patrick and Laura Basse to Matthew E. and Lauren M. Convery, $400,000.

Gavelwood Ct., 9032-Rolf Olin and Maureen Kaye Ronken to Thomas and Jessica Perkowitz, $435,000.

Havenbrook Way, 7700-Margarita Maria Torres to Julio C. Idrobo and Claudia L. Mantilla, $444,000.

Lowmoor Rd., 7754-Matt G. and Cathy L. Anderer to Chesapeake W. and Scott D. Dalrymple, $525,000.

Milva Lane, 6535-Darrilyn S. Cranney to Roland and Mireille S. Ngogang, $450,000.

Rockdale Lane, 8607-Lawrence P. and Teresa U. Medler to Derek Marchant and Carolyn Amirpashaie King, $770,000.

Shadowlake Way, 8800-Howard Bradley and Mary Jo Adams to Jasmine Soh and Richard Allen Hunter, $632,000.

Swope Ct., 8292-Van Metre Homes at Parkpointe Corp. to Allison R. Reiter and Aaron T. Baxter, $979,000.

Whitson Dr., 7238-Jan Marie and Clifford O. Clausen to Adam Paul and Jordan Elizabeth Garofalo, $630,000.

VIENNA AREA

Adahi Rd. SE, 212-Somerville Homes Inc. to Nina B. Somerville, $1.7 million.

Black Stallion Pl., 8416-Peter M. Kiesel and Elizabeth A. Erickson to Ahmed Louri and Yamina Nourine, $1.01 million.

Chase Hill Ct., 9916-Donald W. and Mary D. Farrell to Perry and Bonnie O’Neill, $785,000.

Creek Crossing Rd. NE, 551-Bretton C. and Cathryn L. Stafford to Aparna and Girijashanker Komarraju, $780,000.

Frank St., 2208-Susan D. Hageman to Birgit and Luis Orozco, $1.39 million.

Harmony Dr. SE, 114-Cary Z. Cucinelli and Valerie B. Geiger to Nitin Asthana, $570,000.

Huntrace Way, 10408-Robert D. and Maryanne P. Jones to Otto White IV and Megan Shannon Seferian White, $835,000.

Knollside Lane, 2793-Robert T. and Emily M. Winterbottom to Claudine and Alexander Hoover, $495,000.

Locust St. SW, 117-Bryan J. and Alexis B. Walter to Jill R. and Scott K. Donnelly, $1.36 million.

Maya Ct., 8106-Henry R. and Young Suk Stevenson to Jihad Makdissi and Ghazal Farah, $1.08 million.

Pepperdine Dr., 8523-David F. and Johanna M. Noble to Kelsey Shields and Anish Joshua Sydney, $641,000.

Robnel Pl., 9375-Francesco Marra and Ana Cerna to Van My Hang and Steven Nguyen, $815,000.

Tapawingo Rd. SE, 219-Stephen J. and Anna C. Bukont to Bradford John and Risa Lasher May, $1.26 million.

Troy Ct. SE, 406-Derrick Aaron and Aelia Tapp to Kara Marie Ariail, $720,000.

Westwood Dr., 8714-Mark A. and Mary J. Pella to Erin G. and Christian Judah Mical, $750,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Charnwood St., 6415-Michael E. and Glennis T. McNair to Dinh and Linh Huynh, $426,000.

Galgate Dr., 7016-Brent and Teresa Carey to Clay and Connie Latiolais, $560,000.

Hidden Ridge Ct., 7203-Helly Ahmadyar to William John Hassey and Chifumi Kobayashi, $465,000.

Kingsgate Rd., 8318, No. 537-Marisol R. Zambrana to Erika Rojas Mejia, $258,000.

Royal Ridge Dr., 5800, No. L-Dean S. Kamaka to Vince J. Juaristi, $171,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Assembly Dr., 10538-Rodrigo J. Cruz and Maria Del Carmen Mateus to Kiet V. and Allison Trieu, and Tieu T. and Melissa M. Truong, $465,000.

Courtney Dr., 10481-David W. and Holly E. McMorries to Thomas Joseph Marsden II, $650,000.

Old Reserve Way, 9407-LZ Corp. to Lulu Wang, $1.13 million.

Rock Garden Dr., 11118-Carmen H. Espinoza to James and Mary Hanlon, $249,250.

Viognier Terr., 10714-Pulte Home Co. Corp. to Justin Carl Wolfe and Rachel M. Lentz, $817,990.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Broad St. W., 444, No. 303-Katherine L. Boesdorfer to Kimberlee M. Johnson, $185,000.

Haycock Rd., 156, No. C6-Miraero55 Corp. to Stephen R. and Emilia G. Edson, $128,000.

Sherrow Ave., 432-Henry C. Darst to Sarah Louise Barham and Benjamin David Gentile, $158,400.