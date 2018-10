Fairfax County

These sales data recorded by the Fairfax County Department of Tax Administration were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit www.washingtonpost.com/homesales.

ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Arkendale Rd., 6207-Randall B. Vaughan and Jacqueline Bisordi to Andrew H. Blate and Jessie C. Thomas Blate, $655,000.

Fort Hunt Rd., 7102-Sean M. and Hayley K. Talbert to Nicholas R. and Ashley R. Respecki, $525,000.

Wakefield Dr., 6621, No. 719-Amy Adler Schneider to Clifton E. Chisholm, $148,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Abbottsbury Row, 6209-Sarah Beth Nelson to Nayda Ivette Avalos Cortez and Jordan Robert Layton, $475,000.

Ambassador Way, 5923-Ryan L. and Heather Misner to Marilyn Mimi McClure, $466,000.

Ballycastle Cir., 5223-Stanley R. Pryga to Christopher Horner, $489,900.

Buxton Ct., 5324-Janice M. Hix to Thomas Charles Mayfield and Melissa Kathryn Ilnisky, $505,000.

Chiswick Lane, 6919-Anane N. and Andrea L. Olatunji to Aawss Layth Zahed and Hala S. Kbah, $314,000.

Desiree St., 7797-Remedios Magtoto to James and Maida Rider, $495,000.

Elmwood Dr., 4306-Chavalit Isaranuwatankul to Hasan Ahmed and Mohammed A. Taher, $450,000.

Franconia Rd., 5710-Gail O. Ewing and Ernest L. Staples to Aida Ghebrezgiabiher Tomolso, $450,000.

Glenwood Mews Dr., 5616-Phyllis E. Burrell to Kimberly D. Banya, $469,900.

Heatherway Ct., 6803-Richard P. and Aleksandra Marren to Johnathan and Sydni Howard, $399,990.

Joust Lane, 6012-H. Craig and Laura A. Butler to Christina Michelle Mascio, $479,950.

Langleigh Way, 6512-Frederick W. Weatherson Jr. to Lindsey N. Jakubchak, $411,900.

Mckenna Way, 6593-Kevin M. and Angela B. Newsom to Merrick G. and Tiffany Deans, $674,900.

Rachael Whitney Lane, 7735-Cynthia L. Fox to George Lewis, $567,000.

Rose Hill Dr., 6321-Sheila G. Schultz to Valentin Saavedra Perez, $433,000.

Sandyford St., 5281-Joseph B. Adamo and Keiko A. Wagner to Whitney and Lina Rogers, $650,000.

Talavera Ct., 6140-Maria Vanessa Bustamante Gonzalez and Bernardo J. Darquea to Patrick M. Minnich and Aaron M. Kluz, $441,210.

Virginia Hills Ave., 6558-Peter C. and Mary Capwell to Daniel M. Galginaitis, $410,000.

Wilton Rd., 5938-Michael and Jennifer Knowles Finnegan to Marcus and Suzanne Glover, $899,000.

ANNANDALE AREA

Annandale Rd., 3700-JSRT Properties Corp. to Mi Joung Choi, $1.04 million.

Braeburn Dr., 8711-Charles E. Nettles and Marilyn J. Sailor to Jacob Rans and Katherine Cresto, $580,000.

Byrds Nest Pass., 7838-Susan Elizabeth Bier to Sarah G. and Joseph Hanna, $465,000.

Cindy Lane, 7104-Ok Ran and Johnny David Honaker to Martin Rauscher, $491,000.

Demille Ct., 7460-Arthur F. and Kristin Aileen Carlson to Fatima Nicole Boyd, $435,000.

Ivydale Dr., 3809-Clara Campagna and estate of Luta C. McGrath to Wesley and Michelle Rosenfeld, $525,000.

Kimscott Ct., 5174-Chucri G. Daoud to Juzar M. Ghadyali and Stella Mercurio, $516,500.

Masonville Dr., 7410-Donald W. Kanuk to Kevin and Cayce Hoak, $699,900.

Oliver Ave., 3810-Jean Francois Lavallee to Jason J. Bauknecht and Allison M. Schmidbauer, $583,000.

Queen Elizabeth Blvd., 8360-Daniel M. Halper and Lauren Tandy Pomerantz to Isaac J. and Margaret E. Shults, $720,000.

Roberts Ave., 4324-Beverly Ann and Walter Ladick to Michelle R. Chaple, $472,893.

Spicewood Ct., 8419-Charles A. and Deborah H. Hughes to Daniel C. and Andrea R.G. Hanna, $684,000.

Woodburn Rd., 3366, No. 22-Shi Jie Miao and Young Miamo to Juan and Susana M. Membreno, $205,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Ambrose Hills Rd., 3679-Falls Gate Neighborhoods Corp. to Kavita P. Gupta, $668,000.

George Mason Dr. S., 3705, No. 1309S-Almaz and Firehiwot Yehdego to Mohammad Qasim and Sohaila Hakimi, $280,000.

George Mason Dr. S., 3709, No. 1412-Ruth Walker to Mitiku Z. Berhanu, $253,000.

Leesburg Pike., 6141, No. 603-Randa Alnehlawi to Saima Dar, $159,900.

Madison Overlook Ct., 6029-Jeevindra R. and Sunanda S. Rana to Shona L. Smalls, $500,000.

S George Mason Dr., 3705, No. 2008S-James D. Franklin to Harumi and Norihisa Daizen, $160,000.

Seminary Rd., 5505, No. 1008N-Jorge A. and Norma M. Marotta to Richard and Madeleine Nichols, $190,000.

BURKE AREA

Birch Leaf Ct., 6420, No. 17-Matthew and Ann Matis to Touria Kohen, $345,000.

Brook Ford Rd., 9075-Jennifer Gross to Viana Azizi, $552,500.

Canvasback Rd., 5832-Jack Smalley to Mykhael Kuciapinski, $373,770.

Fushsimi Ct., 6200-John and Carolyn McCoy to Sergio and Elizabeth Vigano, $535,000.

Meyers Landing Ct., 6024-Oshila and Jared A. Shields to Wesley and Amber Shaw, $392,000.

Rilian Ct., 5423-Jon W. and Melody A. Walker to Owen F. Thomas III, $546,241.

Swan Landing Ct., 6302-Patrick John and Sarah Reimers McIntee to Scott James and Andrea Marie West, $655,000.

Winbourne Rd., 9317-Rita Mayer to James A. Horner and Catherine A. Rubin, $610,000.

CENTREVILLE AREA

Autumn Cir., 14187-Richelle A. Nold to Hyejung Lee, $345,530.

Big Yankee Lane, 13988-William P. Hughes and Linnie N. Hanson to Corionna D. Canada, $355,000.

Brittney Elyse Cir., 5132-Virginia Lung to David C. Hoffmaster, $215,000.

Bull Run Post Office Rd., 7172-NVR Inc. to Scott and Terri O’Brien, $1.18 million.

Climbing Rose Way, 14312, No. 101-Ajay Berry and Meenu Vohra to Teresa Black, $180,000.

Cub Run Ct., 6723-Maximillian C. and Safia H. Moten to Sang S. Moon, $365,000.

Flagler Dr., 5701-Javier A. and Jeannet Albarracin to Heather Brooks, $557,500.

Grape Holly Grove, 14301, No. 24-Marc and Ellen Carpenter to Carmen Elise Lucas, $199,900.

Havener House Way, 5907-Daniel Edgardo Perez to Jungwoo Lee, $280,000.

Honsena Dr., 15114-Janet L. and Paul W. Leblanc to Austin T. and David S. Wood, $500,000.

Jeb Stuart Sq., 13506-Jecor Corp. to Gurinder S., Navjot K., Harinder S. and Nirmaljit K. Dhillon, $685,000.

Kimanna Dr., 5211-George I. and Judith S. Middleton to Elsa M. Waskin, $400,000.

Lock Dr., 14602-Robert Dale and Holly L. Jeffery to Chong Chool Park, $413,089.

Preacher Chapman Pl., 13944-Robert L. Cannon II to Allison Swanberg and Scott D. White, $319,900.

Rockledge Pl., 6738-Driss Elfadil and Samira Alami Helimi to Desh R. Sonyok and Sarita Limbu, $390,000.

Snowhill Lane, 15427-Richard C. and Margaret K. Curley to Mohammad M. and Fakhre J. Billah, $642,000.

Surrey House Way, 15290-Charles L. and Rachel D. Sanders to Seok Hyun and Choon Ok Lee, $711,500.

Truitt Farm Dr., 14703-Amal and Fady V. Talhame to Javed and Maria Momand, $440,000.

Watermark Cir., 5847-Daniel M. Pirkl and Annette N.T. Williams to Jeong Lee and Ji Hye Park, $362,000.

Woven Willow Lane, 14259, No. 89-Christina and Soloman Shah to Nancy Lee Sanders, $309,990.

CHANTILLY AREA

Cub Run Rd., 4304-Amanda L. and Michael W. Hakos to Jacob J. Perez and Colleen R. San Nicolas Perez, $470,000.

Flowing Brook Ct., 13777-Deutsche Bank and Residential Accredit Loans Inc. to Israel H. and Wendy K. Clavijo, $183,413.

Meadowland Ct., 4119-Malik Sharif and Rabia Shahid to Michael Sovira and Rony Tan Sou, $175,000.

Renoir Terr., 3706-Mohammad I. Balooch to Marcelino Marcalaya and Liz Del Rocio Marcalaya, $760,000.

Summer Hollow Ct., 4037-Geoffrey Mulholland to Sean T. Ranson and Morgan G. McCracken, $283,000.

CLIFTON AREA

Briarcroft St., 6619-Robert B. and Louise W. Baumgartner to Benny Chakkalakuzhiyil and Kavita George Andrews, $800,000.

Little Brook Ct., 6028-Wan Ji and Minji Christine Lee to Jared and Jennifer Messenger, $365,000.

Wildflower Lane, 13690-Metropolitan Realty Investment Corp. to Yeahja Ackerman, $399,000.

FAIRFAX CITY AREA

Argonne Dr., 4204-Curtiz Bryan Paarmann to Lauren M. and Matthew M. Oufiero, $580,000.

Autumn Woods Way, 13070, No. 304-Tracey J. Watkinson to James William Myhere Jr., $210,000.

Battenburg Lane, 4636, No. 632-Roberta Gail Neal to Jane Saehee Lee and Tae Joon Kim, $426,500.

Buckhorn Rdg., 4607-Abdul Wali to Yutong Li, $478,000.

Covington Square Way, 2974-Kenneth Alan and Joseph Willard Whitaker Jr. to Ari Benjamin and Jessica Bernheim Schuler, $692,000.

Deneale Pl., 10703-Lee G. Cassetty to Bradley A. and Andrea L. Edmonson, $590,000.

Elderberry Pl., 3650-Barry Jay and Patricia A. Sherwood to Travis and Junita McDonald Carr, $630,000.

Fair Crest Ct., 12705, No. 55-101-Melissa Gibson to Rachel Powell, $285,000.

Garden Gate Dr., 8913-Caleb A. and Bosede O. Oriade to My Linh Nguyen and Guadalupe Villarreal, $775,000.

Golf Ridge Ct., 12012, No. 102-Arthur Clay Black to Carolina McLellan Kenwell, $265,000.

Great Heron Cir., 4741-Harold L. Sanks and Deena L. Hunkler Sanks to Gopal Srinivasa Thirumalai and Subha Krishnamachary, $569,000.

Head Ct., 5000-Suzanne J. Shank to Mojgan Jahanian, $426,550.

Hunt Rd., 4108-Hamid A. Shakib to Claudia Giliberti and Mateo Ziu, $1.17 million.

Jasper Rd., 13206-Maria Flora Argueta to Kyle C. Averill and Nadya Osterling, $530,500.

Lemon Mint Ct., 9327-NVR Inc. to Vidyasagar and Vasantha Adusumalli, $865,724.

Lemon Mint Ct., 9335-NVR Inc. to Chengyu Huang and Yue Liu, $788,049.

Loch Linden Ct., 9732-George R. and Leslie J. Brock to Christopher Wayne Quilllen and Sarah Julia Meltzer, $655,000.

Mayport Lane, 4224-Judith K. Anderson to Samantha and Jong Pil Han, $539,900.

Minton Dr., 4225-Michelle A. and Thomas J. Conry to Michael and Christine Armstrong, $632,200.

New London Park Dr., 5434-Manshik and Theresa Kim to Jennifer Semaan and Joe Aoun, $406,888.

Pelfrey Lane, 13132-Alvin E. and Debra K. Grimmig to Omar and Leonor P. Arellano, $552,000.

Port Rae Lane, 4109-Beth Ann Nelson and Matthew McDaniel to Yei Jin Jinnie Kim, $465,000.

Prosperity Ave., 3215-Elisabeth R. Raymond to Antonio Oliver and Trina Russ, $600,000.

Red Admiral Way, 4647, No. 163-Hamda G. O’Brien to Paul Komla and Allison R. Kennedy, $380,000.

Sonata Ct., 4502-Judith B. Carlisle and William James Erbe to Hui Ruan and Bilan Xu, $540,000.

Starboard Ct., 5504-Robert S. Cockerham to Timothy R. and Sue S. Watkins, $428,000.

Thomas Brigade Lane, 4374-Christopher G. and Diane S. Hobbs to Richard Allen McKinney Jr., $475,000.

Vernoy Hills Rd., 4169-Abdullah A. Omar to Elchin Aghabayov and Anastasia Kozhukhar, $535,000.

Wood Violet Ct., 9239-NVR Inc. to Jacquelyn S. Stewart, $951,220.

Wood Violet Ct., 9253-NVR Inc. to Don D. and Jacqueline Liyanearachchi, $914,719.

FAIRFAX STATION AREA

Clara Barton Dr., 10962-James Peter and Anne K. Sally to John and Rebecca South Cpin, $769,900.

Lake Mist Way, 8446-Abhijit and Paula A. Dutt to Cynthia A. Crawford, $699,000.

Rolling Ridge Dr., 9735-Steven John and Rebecca Jo Summers to Brian L. and Rebecca Saunders, $859,000.

Wood Pointe Way, 9108-Araz Alali to Stephen N. and Casey R. Ketcham, $676,000.

FALLS CHURCH AREA

Barrett Rd., 6604-Jae E. and Emily M. Miner to Anita Liang, $485,000.

Charing Cross Rd., 2901, No. 12-Medardo Amaya Orellana and Deysi M. Ochoa to Kim Anh Nguyen, $170,000.

Greenway Blvd., 3016-Eugenio R. and Alba Vermales to Sreedhar and Laxmi Sivaparvathi Koganti, $420,000.

Kings Chapel Rd., 2904, No. 5-5-Pamela Sikand to Mehrdad Raeisifard and Sepideh Jamali, $250,000.

Marshall St., 2762-Bruce H. and Jessica S. Macnair to Kimberly C. and Kevin John Puzder, $825,000.

Mildred Dr., 3450-Lucia R. De Aguiar to Curran L. and Nora J. Roller, $658,000.

Rogers Dr., 2901-Elizabeth H. Jones to Julian and Elise McMorrow, $599,000.

Sycamore Dr., 7802-Daniel M. Valentine to Carly Paige Dodson and Thomas Castiner, $629,000.

Yarling Ct., 2807-Kevin P. Donovan and Gabriel M. Pfisterer to Beth Gelfand, $283,200.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Kings Garden Way, 2210-Rachel Correan McColgan to David R. and Dawn E. Beaupain, $740,000.

Pimmit Dr., 2311, No. 1104-Nahideh Navab to Mir Pouya Moeini and Sona Avetisyan, $243,000.

FORT HUNT AREA

Parry Lane, 8707-John W. and Maria A. Gorman to Thomas and Stephanie L. Ingersoll, $612,000.

Wittington Blvd., 2402-Walter G. and Anne C. Guenther to Craig Joseph and Emily McAsey, $705,000.

GREAT FALLS AREA

Monticello Dr., 10831-Michael and Stephanie Doyle to Hojatollah Ebrahimbay, $515,000.

Sycamore Springs Lane, 10811-Diep Nguyen to Amy Y. Yeung and Joshua Mosby, $1.06 million.

HERNDON AREA

Air And Space Museum Pkwy., 13733-NVR Inc. to Venkata S. Lova Kumar Tangellamudi and Prathusha Naralasetty, $449,039.

Alton Sq., 12913, No. 102-Srivivas Murpuru to Bryan Mikesh, $230,000.

Autumn Breeze Ct., 810-Andrew and Claire Clements to Evan Tsurumi and Alyse Klein, $580,000.

Bond St., 1208-Suzanne Roth to Shiferaw A. Alita and Ayewshe A. Demissie, $380,000.

Chasbarb Terr., 12507-Elena J. and Allen D. Shillingburg to Timothy Alan and Sarah June Jones, $750,000.

Curie Ct., 2454, No. 24-Ganesh Prasad Bhawsinka to Hosaena G. Hagos, $393,500.

Ferndale Ave., 702-Shirley A. Larsen to Nicholas R. and Sibyl Ketcham, $475,000.

Fortnightly Blvd., 112-Victoria D. and Thomas R. Marchegiano Jr. to Daniel L. and Lauren M. Furbush, $568,000.

Herndon Station Sq., 232-Felton A. and Karla B. Flood to Steven Timothy Kyle, $550,000.

Kelly Ct., 1301-John Maurice and Susan A. Pugh to Constantine Dean Lainas, $725,000.

Lyme Bay Dr., 12917-Susan E. Martin to Casey Mark and Jessica Ann Succolosky, $560,000.

Marcey Creek Rd., 13137-Thomas C. West to Feng Hou and Xiao L. Zhang, $302,500.

Monroe St., 828-Michael R. Mase to Scott Sines, $560,000.

Oak Shadow Dr., 2896-Stephen J. and Marsha Y. Clinton to Rozmin and Afzal Merchant, $962,000.

Poener Pl., 13270-Joseph R. and Rebecca A. Osmond to Ying S. and Yong Y. Wu, $240,000.

Snead Pl., 1100-Menal Modha to Paul and Ellen White, $415,000.

Tayloe Ct., 3282-Jessica Rene Carroll to Katherine E. Schram and Christopher Nelson Seward, $376,000.

Van Buren St., 843-Steve and Wanda Mitchell to Juan Pable and Anais M. Reig, $462,500.

Wendell Holmes Rd., 12418-Alexander Ryan and Edith Dianne Freeman to Neelima Muppalaneni, $581,500.

Willow Spring Ct., 12659-Russell Parsa to Alexander T. Langel, $400,000.

HUNTINGTON AREA

Edgehill Dr., 5865-Rodney Bertsch to Cory J. Mayer and Samantha M. Tricoli, $424,000.

Farrington Ave., 2114-O&P Partnership to Florence McAvoy, $345,000.

Massey Ct., 2506-Thomas J. and Sarah M. Schneider to Garrett and Meghan McGuire, $540,000.

Mount Eagle Dr., 5903, No. 111-Robert Buckley to Dorothy E. Uhlir, $240,000.

HYBLA VALLEY AREA

Clayborne Ave., 3213-Yuriy Magurdumov to Daniel Richard and Kathryn Clark Johnson, $500,000.

Deer Run Dr., 6868-Lauren and Andrew Mahood to Vincent Salvatore Femia and Erin Joyce Garcia, $375,500.

Gum Springs Village Dr., 7800-Anthony A. Bradley and Tayrn L. Gude to Bonaventure Nkuriyumwami and Jeannette Mutangana, $385,000.

Memorial St., 3306-Gilbert P. and Natalie Viera to Kaho Ng, $390,000.

Stover Dr., 7225-Mauna Beth and Timothy Scott Steffen to Megan Kutsko and Brian Crowe, $325,000.

LINCOLNIA AREA

Brookside Dr., 4429-Dwight D. Dunton III to Jose M. Estrella Jr., $815,000.

Edsall Rd., 6301, No. 608-Ebony S. Overton to Eun Jin Park, $262,000.

Medinah Lane, 6651-Joshua A. and Christy E. Blanchard to Heidi Katherine Robinson, $420,000.

Summer Moon Lane, 6307-Lillie Sauls Newman to Gabriel Adam Brackman and Elisabeth Rose Richters Brackman, $538,000.

LORTON AREA

Catbird Cir., 8248, No. 101-Paramount Investments Corp. to Sachin and Rajni Agarwal, $225,000.

Fascination Ct., 8960, No. 213-Patrick Kevin and Sean Keenan Donahue to Helen M. Berg and Greta R. Geller, $370,000.

Hampton Station Ct., 8810-John J. and April D. Marsh to Ryan and Emily McCabe, $775,000.

Peace Lily Ct., 8425, No. 213-Bharti A. Parekh to Vivian E. Smith, $410,000.

Power House Rd., 9108-Van Metre Homes at Liberty Corp. to Benjamin L. and Hifza W. Stanley, $625,000.

Rhondda Dr., 7412-Larry Carl and Susie A. Choates to Selamawit K. and Kidist K. Abiyou, $335,000.

Stationhouse Ct., 8233-Brandon Q. Scott and estate of Mildred L. Davis to Dimitar Ginev, $355,000.

Wolford Way, 7728-Ayr Properties Corp. to Feleku Abebe and Berhanu Wosenu, $314,000.

MCLEAN AREA

Barbee St., 1907-Barbee Corp. to Erick A. and Karen P. Briceno, $2.15 million.

Eldorado Ct., 7346-Eldorado Court Corp. to Luis I. Alfonzo and Audrey D. Meza, $643,900.

Emerson Ave., 1450, No. 506-Rashida Alam to Edwin D. and Margaret C. Handley, $875,000.

Fonthill Ct., 1820, No. 23-Jenny A. Hahn to Robert Brent Pickell and Riffat Zaman, $820,000.

Greensboro Dr., 8360, No. 401-Erin Donnelly Catapano and estate of Gloria L. Donnelly to Niksa Sesardic and Maja Drucker, $500,000.

International Dr., 1645, No. 124-Johnson A. Edosomwan to Mohammed and Ahmad Qubouri, $303,000.

Kensington Rd., 1120-Louise B. Williams to Virginia A. Dobozy, $765,000.

Lincoln Way, 1524, No. 113-Aaron M. Udler to Melvin D. Turquitt, $347,500.

Mclean Ct., 6624-Syed Ramez Oamer and Mehrine Shaikh to Alexander S. Lowitt and Deepti Bhalla, $707,000.

Old Meadow Rd., 1808, No. 409-Jeff C. and Donna M. Fischel to Robert N. Hubbard III, $240,000.

Opalocka Dr., 1827-Bernard and Iris Shatz to Tarek Alsaid Osman and Christine Lynette Thurber, $842,500.

Spring Gate Dr., 1550, No. 8106-Edward Boo and Kelli Kim Park to Tzuyu and Neha Sharma Lin, $460,000.

Stirrup Cup Lane, 7901-Dogan Cetin and Yiliz Duransoy to Xin Wang and Fan Yang, $1.21 million.

MOUNT VERNON AREA

Alameda Ct., 8423, No. 72-Kat Realty Corp. to Olga Isabel Cornejo Pastene, $210,000.

Beekman Pl., 8621-Richard K. Arthur and Adwoa Antwiwaa to Dennis Gullford, $131,740.

Claremont Woods Dr., 8236-Latoya Berryman to Kenyada T. Corley, $310,000.

El Soneta Pl., 3923, No. 5-Keith L. Whited to Darnel Corbitt Brandon, $140,000.

Manzanita Pl., 3888, No. 65D-Claudia M. Balcarcel Garrido to Jose M. Umana and Maria E. Umana Argueta, $160,000.

Mount Zephyr Dr., 8599-David J. and Norma A. Burdick to Andrew M. and Tiffany K. Dietz, $830,000.

Rive Dr., 3909-Frank A. Kyle Jr. to Ronald A. and Hayley E. Loecker, $715,000.

Sonia Ct., 4249-Chaumette Garcia to Anatoly Chaliy, $575,000.

Woodhue Pl., 3982-Toby C. Herrera and Maureen Unigwe to Abdul Slam and Sabahat Munir, $160,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Heming Ave., 5751-Matthew and Sheryll Ann Crosby to Felicia C. and G.L. Usher, $510,000.

Miles Ct., 5523-Shezad Lakhani and Johsi Shastri to Terrence and Janet Nolan, $425,000.

OAKTON AREA

Borge St., 2960-Michelle A. Arias to Jung Heon and Sung Eun Kim, $500,000.

Fox Mill Rd., 3309-Michael A. and Nicole C. Robinson to Eric and Nicole Hoplin, $1.9 million.

Oakton Terrace Rd., 10127-Thomas and Giovanna Wilent to Dana Frances McRae, $255,000.

Parcel Ct., 10859-Frederick C. Hines and Robert L. Shields to Carly B. Coho and Kenneth Cahoon, $725,000.

Tradewind Ct., 10997-Willow Creek Estate Corp. to Edwin and Sarah Miai Shin, $2.07 million.

Willow Mist Ct., 10211, No. 71-Beverly W. Greenlaw to Ariel M. Lelchook, $323,000.

RESTON AREA

Ascot Way, 1706-Ali Reza Analouei to Jeremy D. Pardoe and Elizabeth J. Lewis Pardoe, $269,900.

Beacon Heights Dr., 2046-Marie J. Prentiss to Christopher Biow and Monica Russ, $942,500.

Breton Ct., 11842, No. 20B-Christian S. and Carrie L. Tice to Amanda Truong, $353,000.

Castle Rock Sq., 2216, No. 2B-Goetz Properties Inc. to Lisa Desiderio, $182,000.

Chimney House Rd., 1604-Alexander Castanares Caliguiran to Chad Stuart Breese, $235,000.

Cloudcroft Sq., 2382-Benazer Ayoubi to Mtondela Annuarite Mondoloka, $342,000.

Dosinia Ct., 2285-Betty L. Sutter to Wesley Thomas Winter and Karisa Chaichana, $573,000.

Fox Trot Terr., 2469-Paul N. Van to Ekta Thapa, $295,000.

Great Owl Cir., 11745-Christopher W. and Corine P. Schieffer to Michael L. Dilandro and Kathrina R. Curran, $570,000.

Harbor Ct., 11148, No. 1148-Cheryl and Mark Carrier to Gabriel Gorog, $405,000.

Inlet Ct., 1511-John Halpine and Maria Rafael to Paul W. Foster III, $568,000.

Lake Audubon Ct., 2084-J. Randolph Babbitt to Paul W. Foster III, $720,000.

Lovedale Lane, 2221, No. 212B-Mary C. Bernard to Yimo Fu, $290,000.

Market St., 12000, No. 365-Linda and Kee Kim Wong to Mian Qin, $298,000.

Olde English Dr., 11703, No. D-Usha Chaudhary to Brian and Dawn Clarke, $220,000.

Parkcrest Cir., 1660, No. 2B/100-Elena Melnikov Zayarkina to Marc Anthony Zuyus and Monica Escobar, $216,000.

Quail Ridge Dr., 1329-Peter Johnston and Maggie Wray to Dwight Hwang and Janice Hwang Phillips, $780,000.

Saffold Way, 11106-Paramount Investments Corp. to Mohammad Ghods and Narjes Abtahi, $369,000.

Stratford Park Pl., 1855, No. 306-Francis J. and Bernadette A. White to Thelma Jean Brown, $435,000.

Sunset Hills Rd., 11800, No. 204-Judith Brazel to Syed Ali and Nasir Zaidi, $268,000.

Thrush Ridge Rd., 10987-Michael N. and Kristen R. Lofrumento to Carlos Drews, $675,000.

Vantage Hill Rd., 11619, No. 22B-Latoya A. Ashley to James L. and Beatrice C. Riffe, $220,000.

Wedgewood Manor Way, 1274-Bruce L. Jubanowsky to Kranthi Ranjan Ravi, $575,000.

SEVEN CORNERS AREA

Beachway Dr., 6300-Frank Kitzantides to Jaime and Gustave H. Anderly, $775,000.

Patrick Henry Dr., 3053, No. 302-Musthaq and Azmat Ahmed to Ana Gonzalez, $75,000.

SPRINGFIELD AREA

Alvarado Ct., 8220-Raymond H. and Karen Wallace to Danish Baig and Sobia Ali, $565,000.

Bowie Dr., 6703-Adela Hunter to Qaiser Amin, $689,900.

Carath Ct., 7411-Brian David Allen to Toni Lilliston Gross, $630,000.

Curving Creek Ct., 8192-Timothy M. Stone and Lina T. Ha Stone to Jermaine Jason Bowman and Ann Katherine Lelting, $375,025.

Durer Ct., 7760-Guy Ali Augustin to Jennifer Singleterry, $353,000.

Golden Leaf Ct., 9021-Renate B. Mueller to Thomas and Jessica Perkowitz, $435,000.

Itte Lane, 7101-Timothy R. Larson to Matthew Fenton, $445,000.

Magic Leaf Rd., 8371-Richard F. Reidy Jr. to Brian and Katherine Myers, $477,000.

Northedge Dr., 9102-Phil J. and Hee J. Lee to Katherine Ann Bevan and Brian David Bean, $750,000.

Rockefeller Lane, 9239-Ahmed Salman Dawood and Rasha Mahmoud Shakir Nadeem to Ricardo Mayoral Del Valle, $610,000.

Spelman Dr., 6939-Spelman Drive Corp. to Shaheen K. and Seyed H. Hossini, $490,000.

Terra Grande Ave., 8201-Cheryl Jo Glaser to Phuong H. and Dep T. Le, $514,000.

Winter Blue Ct., 8123-Areobaldo and Nilza M. Decarvalho to Sergio Benedicto Mejia Chavez and Maria Del Carmen Lopez Guadron, $439,900.

VIENNA AREA

Amanda Ct., 2602-Shobhan Jha and Brinda Jadeja to Carl Coan III and Lynne Dewilde, $978,000.

Cherry Cir. SW, 122-Olga K. Cataldi to Ashit Vora and Nehal Gandhi, $665,000.

Cy Ct., 1724-Richard S. Maltz to Richard W. and Janine S. Westerdale, $540,000.

Deramus Farm Ct., 9464-Marc and Kay S. Menchel to Mariam Tariq and Mansoor Aftabodeen, $1.18 million.

Gallows Rd., 2035-Basir Yousefi and Mahnaz Sultani to Onar A. Yousefi, $500,000.

Harvest Oak Dr., 8516-Marcus Woo to Joseph T. and Cintia S. Hogan, $755,500.

Hunts End Ct., 1704-Timothy Wendel and Jacqueline Salmon to Jill Mathis and Danesh Hussain, $800,000.

Landon Hill Rd., 1704-Sharon Diane Williams to Corey E. and Jennifer J. Barb Smith, $1.02 million.

Madrillon Springs Ct., 2018-Viviane Vincente and Luke C. Bencie to Eugene Choi Han, $720,000.

Podium Dr., 9628-Daniel W. and Ximena L. McCaskey to Mark and Diana Cohen, $850,000.

Rosewood Hill Cir., 9921-Men T. Vu Robichaud to Diep Thanh Hong Luu, $915,000.

Toyon Way, 1836-Henry B. and Linda B. Disselkamp to James T. Engelhardt and Hollie L. Anderson, $755,000.

Tyson Oaks Cir., 7927-Christopher C. and Veronica S. Clapp to Ming G. and Sarah L. Chin, $517,500.

Windover Ct. NW, 401-Ann Mafalda and Donald Joseph Guter to Nancy Geren Curtis and Edward Lee Curtis Jr., $590,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Asterella Ct., 7724-Felix and Ana Gonzales to Maria Isabel Balderrama and Oscar G. Rocabado Ferrufino, $469,000.

Dunham Ct., 8367, No. 613-Stephine Thomas and Stephanie Pickerill to Jessica Meyer, $260,000.

Holford Lane, 6702-Ismail Ben Kerkeni to Wael Hassane, $485,000.

Kingsway Ct., 8122, No. 280-Edward D. Stierli and Amanda C. Rooney Stierli to Kristin and Andrew Esteban Nieves, $271,000.

Rolling Rd., 6903-Richard Dean and Joanne Randa to Luis F. Cruz and Maritza Ayma, $485,000.

Shootingstar Dr., 7773-Brian Dennis and Candace Jones to Thomas and Previtha Matthews, $520,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Ballynahown Cir., 10124-John M. and Anne M. Deeley to Steven Jelinek, $860,000.

Duncan St., 10003-Carol A. Marchant to Erdenebaatar Badamgarav and Tumenjargal Jamiyan, $450,000.

Old Reserve Way, 9411-Huda Bachir Al Kouatly to Alan and Leynna T. Truvan, $1.17 million.

Sager Ave., 10361-Lisa M. Sullivan to Melaine L. Bakaysa, $342,500.

Viognier Terr., 10718-Pulte Home Co. Corp. to Jhoonho C. Yoon and Derella Shin, $798,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Broad St. W., 444, No. 308-Nikki R. Koch to Howard W. and Stephanie L. Reel, $549,555.

Lawton St., 308-Asr Designer Homes Corp. to Michael Joseph Eblan and Xueyuan Shelly Wang, $686,000.